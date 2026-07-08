Bűnbánó közmédia, önállósodó KDNP

reggel 4

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a keddi nap legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Bocsi

Elfoglalta helyét az új, ideiglenes vezetés a közmédiában, majd nem sokkal később bocsánatot kért a közmédia a hazudozásért, és felfüggesztették a hírszolgáltatást az M1-en és a Kossuth Rádión. 19:56-kor indult újra az adás, méghozzá A tanú című filmmel. A Fidesz tüntetést szervezett a közmédia elé, a Hír Tv pedig úgy érezte, egyedül maradt, kicsit később pedig már a Fidesznek kellett helyretennie, miután a tv benézett egy viccoldalt.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Parlament

Nagy egyetértésben szavaztak az ügynökakták megnyitásának előkészítéséről a parlamentben. A Fidesz és a KDNP közben továbbra is borzasztóan aggódik az önkény miatt. Minden minisztériumból esnek ki a csontvázak, és most hirtelen a jogállam szentsége lett a legfontosabb? – kérdezte válaszként Velkey György. Botswana, Paraguay és Niger is eszébe jutott a volt kormánypártoknak az alaptörvény módosításáról, bojkottal is készültek. Végül hajnalig tartott a parlament, csak az Alaptörvényről 10 órát vitáztak.

  • Sulyok Tamás közzétette, milyen kérdésekkel fordult a Velencei Bizottsághoz.
Fotó: Bankó Gábor/444

Önállósodna a KDNP: az öntudatra ébredő kereszténydemokraták megunták, hogy csak segédcsapatként szerepelhetnek a Fidesz mellett. A központi kampánystábot hibáztatják amiatt, hogy nem találták meg a hangjukat.

Semjén Zsolt Orbán Viktorral egyeztet az Országgyűlés 2022. október 4-i ülésén.
Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Durvul a helyzet a budapesti utcákon, visszaüt az elmúlt 16 év – egyre több budapesti polgármester is posztol már a közbiztonság romlásáról, de kiket látunk valójában az utcán? Szerhasználók, pszichiátriai betegek, flakonozók, melósok, hajléktalanok. Emberek, akiket cserben hagytak az utóbbi évtizedekben. Az önkormányzatok a rendőrség segítségét kérik.

Fotó: Bankó Gábor/444

A '70-es évek undergroundjába repített vissza a választások utáni egyik első DPK-gyűlés, amit Mediaworks-árvák szerveztek. Jobboldali újságírók úgy szerveznék újra a tábort, hogy közben azt gondolják: a Fideszt egy cirokseprű is megverte volna, nem hoztak létre semmi kimagasló szellemi teljesítményt az elmúlt 16 évben.

A magyar védelmi vitákban még mindig túl sok szó esik vasról, és túl kevés a szoftverről. A nyugati világnak újra fegyverkeznie kell. 2035-ben már a magyar GDP 3,5 százaléka menne védelemre. De hogyan lehet okosan elkölteni ezt a rengeteg pénz? A modern hadsereg már nem elsősorban a „vasaktól” lesz erős.

Német különleges erők drón elhárítását gyakorolják 2025 szeptemberében, Rostock mellett.
Fotó: JENS BUTTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

Hír volt még:

Külföld

Véres robbantás, lelőtt merénylő, ukrán titkosszolgálat – soha nem volt még ilyen csúnya ügy főszereplője a milliárdosok búvóhelyeként elhíresült Monaco. Ki és mire akart figyelmeztetni egy 200 millió dolláros vagyonú ukrán oligarchát a robbanó csomaggal? Ketten kritikus állapotban kórházban, a feltételezett merénylőt, egy Németországban élő ukrán nőt megölték. A városállamot megrázták a történtek, ilyet még nem éltek át.

Fotó: VALERY HACHE/AFP

Ukrajna Szibériát támadta, a legnagyobb orosz olajfinomító ellen hajtott végre dróncsapásokat. Az orosz hadsereg súlyos légicsapást mért Harkivra, az ukránok közben az orosz árnyékflotta tankereit lőtték. Verekedésig fajuló tumultusok vannak az orosz benzinkutakon.

Hír volt még:

  • Lángokban áll Dél-Európa. Tűzoltók százai küzdenek a lángokkal Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban, Horvátországban és Görögországban.
  • Annak ellenére, hogy elítélték, a szélsőjobbos Marine Le Pen elindul a francia elnökválasztáson.

Foci

Fotó: ELSA/Getty Images via AFP
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Akár európai házi elődöntők is összejöhetnek.

Haszán Zoltán
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Pikó András szerint „valódi, őszinte, elég kemény” beszélgetést folytattak a budapesti rendőrfőkapitánnyal a romló közbiztonsági helyzetről

A főkapitány többek között megígérte, hogy a kerületi rendőrkapitányságok valódi szakmai autonómiát kapnak.

Molnár Kristóf
Budapest

Nagy egyetértésben szavaztak az ügynökakták megnyitásának előkészítéséről a parlamentben

A Fidesz és a KDNP közben továbbra is borzasztóan aggódik az önkény miatt. Minden minisztériumból esnek ki a csontvázak, és most hirtelen a jogállam szentsége lett a legfontosabb? - válaszolta Velkey György.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Felmerül a közpénzek rendszerszintű kiszivattyúzásának gyanúja – az agrárminiszter belenyúl Lázár János mezőhegyesi luxusberuházásába

Szállodaépítést kezdtek 1,2 milliárdért, de már 3,5 milliárd forintnál jár a számla.

Haász János
belföld

A '70-es évek undergroundjába repített vissza a választások utáni egyik első DPK-gyűlés, amit Mediaworks-árvák szerveztek

Jobboldali újságírók úgy szerveznék újra a tábort, hogy közben azt gondolják: a Fideszt egy cirokseprű is megverte volna, nem hoztak létre semmi kimagasló szellemi teljesítményt az elmúlt 16 évben.

Német Szilvi
ÉLET

Durvul a helyzet a budapesti utcákon, visszaüt az elmúlt 16 év

Elképzelhető, hogy megjelent egy új drog a piacon, vagy a terjesztői hálózatok erősödtek Budapesten, mindenesetre a város több pontján érezhetően romlott a helyzet. A rendőrség rákapcsol, Pikó András polgármester az új főkapitánnyal egyeztet.

Bódog Bálint
belföld

Gyurcsány Ferenc négy napig ivott a lemondása után

Nem málnaszörpöt.

Takács Lili
belföld

Önállósodna a KDNP

Az öntudatra ébredő kereszténydemokraták megunták, hogy csak segédcsapatként szerepelhetnek a Fidesz mellett. A központi kampánystábot hibáztatják amiatt, hogy nem találták meg a hangjukat.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Elfoglalta helyét az új, ideiglenes vezetés a közmédiában

Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodacz Balázs a hírigazgatóságét, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetéséért felel. A Pitbullként is ismert csatornaigazgatót, Németh Zsoltot kirúghatták.

Takács Lili
Média

Kimondta a strasbourgi bíróság, hogy Kövér László jogtalanul büntette 10 millió forintra Szabó Tímeát

A párbeszédes képviselő 5 éve az ülésteremben tiltakozott a Fudan Egyetem ellen.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Botswana, Paraguay és Niger is eszébe jutott az ellenzéknek az alaptörvény módosításáról

Ezen kívül Rákosi, Mussolini és az ÁVH is.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Itt van, amire mindenki várt: Sulyok Tamás közzétette, milyen kérdésekkel fordult a Velencei Bizottsághoz

A 22 oldalas dokumentumot bárki szabadon böngészheti.

Takács Lili
POLITIKA

Annak ellenére, hogy elítélték, a szélsőjobbos Marine Le Pen elindul a francia elnökválasztáson

Korábban azt mondta, nyomkövetővel a lábán nem akar kampányolni. Most azt, hogy megfellebbezi az őt elmarasztaló ítéletet, aminek végrehajtását így egyelőre felfüggesztik.

Haász János
külföld

A szöveg, amit Örkény István a Szabad Kossuth Rádió megalakulása napján a rádióban megfogalmazott

Kelt Budapesten, 1956. október 30-án.

Herczeg Márk
Történelem

Hajnalig tartott a parlament, csak az Alaptörvényről 10 órát vitáztak

Az igazságügyi miniszter este 10 előtt mondta a zárszót. A Fidesz bejelentette, hogy a szavazást bojkottálják, a részletes vitában sem vesznek részt.

Windisch Judit
POLITIKA

Trump-tánccal alázták a belgák a FIFA-szabályokat felülírató amerikai elnököt

Egyelőre nincs hír arról, hogy az amerikai elnök elintézte volna, hogy mégsem a belgák nyertek.

Haszán Zoltán
futball

Véres robbantás, lelőtt merénylő, ukrán titkosszolgálat – soha nem volt még ilyen csúnya ügy főszereplője a milliárdosok búvóhelyeként elhíresült Monaco

Ki és mire akart figyelmeztetni egy 200 millió dolláros vagyonú ukrán oligarchát egy robbanó csomaggal a biztonságos Monacóban? Ketten kritikus állapotban kórházban, a feltételezett merénylőt, egy Németországban élő ukrán nőt megölték. A városállamot megrázták a történtek, ilyet még nem éltek át.

Rovó Attila
külföld

Ukrajna Szibériát támadta, a legnagyobb orosz olajfinomító ellen hajtott végre dróncsapásokat

Ez lehet a háború eddigi leghosszabb hatótávolságú csapása, körülbelül 2700 kilométerre az ukrán területektől.

Takács Lili
külföld

„Ezt változtassátok meg” – hiába a FIFA és Trump kavarása, Belgium kiütötte az Egyesült Államokat

A FIFA döntése és Trump lobbizása miatt Folarin Balogun végül pályára léphetett, de Belgium 4–1-re legyőzte a házigazda Egyesült Államokat, és bejutott a világbajnoki negyeddöntőbe.

Benics Márk
foci

A pokol tornácáról jutott tovább Argentína Egyiptom ellen

Kétgólos hátrányból fordított a címvédő, Messi egy kihagyott 11-es után gólpasszt adott és gólt szerzett.

Haszán Zoltán
futball

A magyar védelmi vitákban még mindig túl sok szó esik vasról, és túl kevés a szoftverről

A nyugati világnak újra fegyverkeznie kell. 2035-ben már a magyar GDP 3,5 százaléka menne védelemre. De hogyan lehet okosan elkölteni ezt a rengeteg pénz? A modern hadsereg már nem elsősorban a „vasaktól” lesz erős.

Takács Márk
vélemény

Verekedésig fajuló tumultusok vannak az orosz benzinkutakon

Az orosz olajlétesítmények elleni ukrán dróntámadások hatására egyre súlyosabb az országban az üzemanyagválság.

Haász János
külföld

Messi könnyezett, Scaloni képtelen volt interjút adni az argentinok óriási fordítása után

Ritkán látni érzelmeket Messin. Most bőven volt rá alkalom.

Haszán Zoltán
futball

Második hónapja stagnálnak az árak, Varga Mihályék újra hozzányúlhatnak a kamatszinthez

Az éves infláció csak 1,7 százalék volt júniusban, ez a második legalacsonyabb érték 2016 ősze óta.

Haász János
gazdaság

Kolumbiát verve Svájc jutott be utolsóként a legjobb 8 közé

Gól az nem volt, 11-esekkel dőlt el a továbbjutás.

Haszán Zoltán
futball

A Fidesznek kellett helyre tennie a Hír Tv-t, ami benézett egy viccoldalt

Nem sokkal azután, hogy Orbán Viktor a csatornához irányította a követőit, egy nem létező tüntetésről számoltak be.

Czinkóczi Sándor
képzavar

Tüntetést szervezett a Fidesz a közmédia elé

A Hír Tv pedig úgy érzi, egyedül maradt.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Bojkottálja a Fidesz a 17. Alaptörvény-módosításról szóló szavazást

Már a részletes vitán sem vesznek részt.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Az orosz hadsereg súlyos légicsapást mért Harkivra, az ukránok közben az orosz árnyékflotta tankereit lőtték

Az orosz támadásban több gyerek is megsérült, az ukrán drónok nyolc tankert találtak el.

Haász János
külföld

Bocsánatot kért a közmédia a hazudozásért, szüneteltetik a hírszolgáltatást az M1-en

Több vezetőt azonnali hatállyal felmentettek. Szintén leállították a Kossuth Rádió adását is, helyette a Bartók Rádió adása hallható.

Czinkóczi Sándor
Média

A tanúval indult újra az adás az M1-en

A Rákosi-korszak abszurditásait bemutató filmszatírával 19:56-kor indult újra a közmédia eddigi hírcsatornájának adása.

Haász János
belföld