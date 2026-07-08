Bűnbánó közmédia, önállósodó KDNP

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a keddi nap legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Elfoglalta helyét az új, ideiglenes vezetés a közmédiában, majd nem sokkal később bocsánatot kért a közmédia a hazudozásért, és felfüggesztették a hírszolgáltatást az M1-en és a Kossuth Rádión. 19:56-kor indult újra az adás, méghozzá A tanú című filmmel. A Fidesz tüntetést szervezett a közmédia elé, a Hír Tv pedig úgy érezte, egyedül maradt, kicsit később pedig már a Fidesznek kellett helyretennie, miután a tv benézett egy viccoldalt.
Nagy egyetértésben szavaztak az ügynökakták megnyitásának előkészítéséről a parlamentben. A Fidesz és a KDNP közben továbbra is borzasztóan aggódik az önkény miatt. Minden minisztériumból esnek ki a csontvázak, és most hirtelen a jogállam szentsége lett a legfontosabb? – kérdezte válaszként Velkey György. Botswana, Paraguay és Niger is eszébe jutott a volt kormánypártoknak az alaptörvény módosításáról, bojkottal is készültek. Végül hajnalig tartott a parlament, csak az Alaptörvényről 10 órát vitáztak.
Önállósodna a KDNP: az öntudatra ébredő kereszténydemokraták megunták, hogy csak segédcsapatként szerepelhetnek a Fidesz mellett. A központi kampánystábot hibáztatják amiatt, hogy nem találták meg a hangjukat.
Durvul a helyzet a budapesti utcákon, visszaüt az elmúlt 16 év – egyre több budapesti polgármester is posztol már a közbiztonság romlásáról, de kiket látunk valójában az utcán? Szerhasználók, pszichiátriai betegek, flakonozók, melósok, hajléktalanok. Emberek, akiket cserben hagytak az utóbbi évtizedekben. Az önkormányzatok a rendőrség segítségét kérik.
A '70-es évek undergroundjába repített vissza a választások utáni egyik első DPK-gyűlés, amit Mediaworks-árvák szerveztek. Jobboldali újságírók úgy szerveznék újra a tábort, hogy közben azt gondolják: a Fideszt egy cirokseprű is megverte volna, nem hoztak létre semmi kimagasló szellemi teljesítményt az elmúlt 16 évben.
A magyar védelmi vitákban még mindig túl sok szó esik vasról, és túl kevés a szoftverről. A nyugati világnak újra fegyverkeznie kell. 2035-ben már a magyar GDP 3,5 százaléka menne védelemre. De hogyan lehet okosan elkölteni ezt a rengeteg pénz? A modern hadsereg már nem elsősorban a „vasaktól” lesz erős.
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Véres robbantás, lelőtt merénylő, ukrán titkosszolgálat – soha nem volt még ilyen csúnya ügy főszereplője a milliárdosok búvóhelyeként elhíresült Monaco. Ki és mire akart figyelmeztetni egy 200 millió dolláros vagyonú ukrán oligarchát a robbanó csomaggal? Ketten kritikus állapotban kórházban, a feltételezett merénylőt, egy Németországban élő ukrán nőt megölték. A városállamot megrázták a történtek, ilyet még nem éltek át.
Ukrajna Szibériát támadta, a legnagyobb orosz olajfinomító ellen hajtott végre dróncsapásokat. Az orosz hadsereg súlyos légicsapást mért Harkivra, az ukránok közben az orosz árnyékflotta tankereit lőtték. Verekedésig fajuló tumultusok vannak az orosz benzinkutakon.
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Két spanyol kapusnak is jobb szezonja volt, mint Simonnak, de a szövetségi kapitányok benne bíznak. És ő hibátlanul működik együtt a védelemmel.
Akár európai házi elődöntők is összejöhetnek.
A főkapitány többek között megígérte, hogy a kerületi rendőrkapitányságok valódi szakmai autonómiát kapnak.
A Fidesz és a KDNP közben továbbra is borzasztóan aggódik az önkény miatt. Minden minisztériumból esnek ki a csontvázak, és most hirtelen a jogállam szentsége lett a legfontosabb? - válaszolta Velkey György.
Szállodaépítést kezdtek 1,2 milliárdért, de már 3,5 milliárd forintnál jár a számla.
Jobboldali újságírók úgy szerveznék újra a tábort, hogy közben azt gondolják: a Fideszt egy cirokseprű is megverte volna, nem hoztak létre semmi kimagasló szellemi teljesítményt az elmúlt 16 évben.
Elképzelhető, hogy megjelent egy új drog a piacon, vagy a terjesztői hálózatok erősödtek Budapesten, mindenesetre a város több pontján érezhetően romlott a helyzet. A rendőrség rákapcsol, Pikó András polgármester az új főkapitánnyal egyeztet.
Nem málnaszörpöt.
Az öntudatra ébredő kereszténydemokraták megunták, hogy csak segédcsapatként szerepelhetnek a Fidesz mellett. A központi kampánystábot hibáztatják amiatt, hogy nem találták meg a hangjukat.
Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodacz Balázs a hírigazgatóságét, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetéséért felel. A Pitbullként is ismert csatornaigazgatót, Németh Zsoltot kirúghatták.
A párbeszédes képviselő 5 éve az ülésteremben tiltakozott a Fudan Egyetem ellen.
Ezen kívül Rákosi, Mussolini és az ÁVH is.
A 22 oldalas dokumentumot bárki szabadon böngészheti.
Korábban azt mondta, nyomkövetővel a lábán nem akar kampányolni. Most azt, hogy megfellebbezi az őt elmarasztaló ítéletet, aminek végrehajtását így egyelőre felfüggesztik.
Kelt Budapesten, 1956. október 30-án.
Az igazságügyi miniszter este 10 előtt mondta a zárszót. A Fidesz bejelentette, hogy a szavazást bojkottálják, a részletes vitában sem vesznek részt.
Egyelőre nincs hír arról, hogy az amerikai elnök elintézte volna, hogy mégsem a belgák nyertek.
Ki és mire akart figyelmeztetni egy 200 millió dolláros vagyonú ukrán oligarchát egy robbanó csomaggal a biztonságos Monacóban? Ketten kritikus állapotban kórházban, a feltételezett merénylőt, egy Németországban élő ukrán nőt megölték. A városállamot megrázták a történtek, ilyet még nem éltek át.
Ez lehet a háború eddigi leghosszabb hatótávolságú csapása, körülbelül 2700 kilométerre az ukrán területektől.
A FIFA döntése és Trump lobbizása miatt Folarin Balogun végül pályára léphetett, de Belgium 4–1-re legyőzte a házigazda Egyesült Államokat, és bejutott a világbajnoki negyeddöntőbe.
Kétgólos hátrányból fordított a címvédő, Messi egy kihagyott 11-es után gólpasszt adott és gólt szerzett.
A nyugati világnak újra fegyverkeznie kell. 2035-ben már a magyar GDP 3,5 százaléka menne védelemre. De hogyan lehet okosan elkölteni ezt a rengeteg pénz? A modern hadsereg már nem elsősorban a „vasaktól” lesz erős.
Az orosz olajlétesítmények elleni ukrán dróntámadások hatására egyre súlyosabb az országban az üzemanyagválság.
Ritkán látni érzelmeket Messin. Most bőven volt rá alkalom.
Az éves infláció csak 1,7 százalék volt júniusban, ez a második legalacsonyabb érték 2016 ősze óta.
Gól az nem volt, 11-esekkel dőlt el a továbbjutás.
Nem sokkal azután, hogy Orbán Viktor a csatornához irányította a követőit, egy nem létező tüntetésről számoltak be.
A Hír Tv pedig úgy érzi, egyedül maradt.
Már a részletes vitán sem vesznek részt.
Az orosz támadásban több gyerek is megsérült, az ukrán drónok nyolc tankert találtak el.
Több vezetőt azonnali hatállyal felmentettek. Szintén leállították a Kossuth Rádió adását is, helyette a Bartók Rádió adása hallható.
A Rákosi-korszak abszurditásait bemutató filmszatírával 19:56-kor indult újra a közmédia eddigi hírcsatornájának adása.