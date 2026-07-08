Bűnbánó közmédia, önállósodó KDNP

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Bocsi

Elfoglalta helyét az új, ideiglenes vezetés a közmédiában, majd nem sokkal később bocsánatot kért a közmédia a hazudozásért, és felfüggesztették a hírszolgáltatást az M1-en és a Kossuth Rádión. 19:56-kor indult újra az adás, méghozzá A tanú című filmmel. A Fidesz tüntetést szervezett a közmédia elé, a Hír Tv pedig úgy érezte, egyedül maradt, kicsit később pedig már a Fidesznek kellett helyretennie, miután a tv benézett egy viccoldalt.

Előkerestük a szöveget, amit Örkény István a Szabad Kossuth Rádió megalakulása napján a rádióban megfogalmazott.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Parlament

Nagy egyetértésben szavaztak az ügynökakták megnyitásának előkészítéséről a parlamentben. A Fidesz és a KDNP közben továbbra is borzasztóan aggódik az önkény miatt. Minden minisztériumból esnek ki a csontvázak, és most hirtelen a jogállam szentsége lett a legfontosabb? – kérdezte válaszként Velkey György. Botswana, Paraguay és Niger is eszébe jutott a volt kormánypártoknak az alaptörvény módosításáról, bojkottal is készültek. Végül hajnalig tartott a parlament, csak az Alaptörvényről 10 órát vitáztak.

Sulyok Tamás közzétette, milyen kérdésekkel fordult a Velencei Bizottsághoz.

Fotó: Bankó Gábor/444

Önállósodna a KDNP: az öntudatra ébredő kereszténydemokraták megunták, hogy csak segédcsapatként szerepelhetnek a Fidesz mellett. A központi kampánystábot hibáztatják amiatt, hogy nem találták meg a hangjukat.

Semjén Zsolt Orbán Viktorral egyeztet az Országgyűlés 2022. október 4-i ülésén. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Durvul a helyzet a budapesti utcákon, visszaüt az elmúlt 16 év – egyre több budapesti polgármester is posztol már a közbiztonság romlásáról, de kiket látunk valójában az utcán? Szerhasználók, pszichiátriai betegek, flakonozók, melósok, hajléktalanok. Emberek, akiket cserben hagytak az utóbbi évtizedekben. Az önkormányzatok a rendőrség segítségét kérik.

Pikó András szerint „valódi, őszinte, elég kemény” beszélgetést folytattak a budapesti rendőrfőkapitánnyal a romló közbiztonsági helyzetről.

Fotó: Bankó Gábor/444

A '70-es évek undergroundjába repített vissza a választások utáni egyik első DPK-gyűlés, amit Mediaworks-árvák szerveztek. Jobboldali újságírók úgy szerveznék újra a tábort, hogy közben azt gondolják: a Fideszt egy cirokseprű is megverte volna, nem hoztak létre semmi kimagasló szellemi teljesítményt az elmúlt 16 évben.

A magyar védelmi vitákban még mindig túl sok szó esik vasról, és túl kevés a szoftverről. A nyugati világnak újra fegyverkeznie kell. 2035-ben már a magyar GDP 3,5 százaléka menne védelemre. De hogyan lehet okosan elkölteni ezt a rengeteg pénz? A modern hadsereg már nem elsősorban a „vasaktól” lesz erős.

Német különleges erők drón elhárítását gyakorolják 2025 szeptemberében, Rostock mellett. Fotó: JENS BUTTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

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Külföld

Véres robbantás, lelőtt merénylő, ukrán titkosszolgálat – soha nem volt még ilyen csúnya ügy főszereplője a milliárdosok búvóhelyeként elhíresült Monaco. Ki és mire akart figyelmeztetni egy 200 millió dolláros vagyonú ukrán oligarchát a robbanó csomaggal? Ketten kritikus állapotban kórházban, a feltételezett merénylőt, egy Németországban élő ukrán nőt megölték. A városállamot megrázták a történtek, ilyet még nem éltek át.

Fotó: VALERY HACHE/AFP

Ukrajna Szibériát támadta, a legnagyobb orosz olajfinomító ellen hajtott végre dróncsapásokat. Az orosz hadsereg súlyos légicsapást mért Harkivra, az ukránok közben az orosz árnyékflotta tankereit lőtték. Verekedésig fajuló tumultusok vannak az orosz benzinkutakon.

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Lángokban áll Dél-Európa. Tűzoltók százai küzdenek a lángokkal Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban, Horvátországban és Görögországban.

Annak ellenére, hogy elítélték, a szélsőjobbos Marine Le Pen elindul a francia elnökválasztáson.

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