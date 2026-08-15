Hétvégi olvasnivalók fenékküszöbről, extrém Szigetezésről és a lengyel határról

reggel 4

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hét legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Baka

Kedden választották meg Baka Andrást köztársasági elnöknek. A Legfelsőbb Bíróság egykori vezetője az Orbán-rendszer páriájaként kezdte, most pedig szimbolikusan ő vet véget a NER-nek. A parlamentben arról beszélt, hogy nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra.

  • A Lakmusz megnézte, mi is történt azokban a politikailag kényes ügyekben, amikkel Bakát támadták.
Fotó: Bankó Gábor/444

A Közért új adással jelentkezett az abszolút filmszínháztól eléggé idegen Bakáról:

Forrás

Paks

Fenékküszöböt építenek a Dunán Paksnál, szükség esetén két bárkát is elsüllyesztenek, Magyar Péter az előző kormányokat hibáztatta, amiért nem készültek ilyen helyzetekre – a miniszterelnök beszólása Garancsi cége felajánlott 10 ezer tonna követ. Szombat reggelre már fel is pörgött a munka, katonai helikopterek helyeztek betontömböket a mederbe.

Ebben nem Magyar Péter ül.

Hogy jó lesz-e nekünk ez a paksi fenékküszöb? Hazudik, aki most megmondja, de összeszedtünk pár szempontot. Arra készülni kell, hogy ha stabilan marad a kisvíz, mindig látszani fog. A paksi alpolgármester közölte, hogy az önkormányzat felterjesztéssel él a kormány felé az atomerőmű hosszú távú biztonságos működtetése érdekében.

Régen boszorkányokat égettek az aszály miatt, most egy zsaroló összeesküvés-elméletének engedett a kormány. Hogy lett a szárazság bűnbakja a jégkármérséklő rendszer, és miért állította le azt a miniszter a konteósok petíciója után? A klímaváltozás valódi okai helyett egy összeesküvés-elmélettel magyarázzák a brutális nyarat, és a napszúrás már a politikát is elérte.

Az országos jégkármérséklõ rendszer egyik talajgenerátorának szétszerelése Baranyában 2018-ban
Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

Politika

Megírtuk, hogy független újságírók helyett a Külügyminisztérium odavezényelt munkatársait ültették be Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira, amire aztán reagált Szijjártó volt sajtófőnöke is, azzal érvelve, hogy a hozzájuk érkező vendéget nem akarták megsérteni azzal, hogy üres terem előtt kelljen beszédet tartania.

Forrás

A Századvég a választások előtt százmilliókért kutatta és elemezte Rogánnak a változó politikai törésvonalakat, sokra nem ment vele a miniszter. Egészen megdöbbentő témák és árak vannak a listán, amit közérdekű adatigényléssel kértünk ki. A Miniszterelnökség még vizsgálja, mit is kaptak valójában az elmúlt években.

Varga Judit, az Országgyűlés európai ügyek bizottságának elnöke beszédet mond a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Szuverenitás című konferenciáján a Várkert Bazárban 2023. november 13-án.
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Demján nevével ígértek pénzt Nagy Mártonék, a milliárdoknak tavaly ősz óta nincs nyoma. Az utolsó Orbán-kormány minden vállalkozásnak honlapot ígért. Mikrocégek és egyéni vállalkozások ezrei nyertek, azok viszont, akik ténylegesen elvégezték a munkát, futnak a pénzük után. A technológiai minisztérium szerint a pénz megvan, az előző kormány szabályozási hibái okozzák a csúszást.

Fotó: Bankó Gábor/444

Egyelőre két hely szabadult fel a megújuló Fidesz frakcióban, így került be a választási lista utolsó harmadából Hortay Olivér és Palóc André. Az egyik legaktívabb megafonos és a volt századvéges már az eskübe is belebakizott, de ahelyett, hogy elismerték volna a hibát, Magyar Péterre kenték az egészet, aki akkor meg sem szólalt.

Hortay Olivér és Palóc André érkeznek.
Fotó: Németh Dániel/444

Ha az állam tényleg elkezdte komolyan venni az átláthatóságot, az többeket súlyosan érinthet: a magántőkealapok okozhatták az Opus Titász bukását a pályázaton, a cég tulajdonosi háttere azonban már augusztus 6-án sem volt átlátható, amikor duplán is nyert. Kapitány István miniszter szerint az ügy nem függ össze azzal, hogy Vitézy Dávidot pár napja kritizálták egy Mészáros Lőrinc-cég által elnyert vasúti tender miatt. Mészáros szerint a tiszántúli fogyasztók látják a kárát annak, hogy kizárták a cégét.

Forrás

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Külföld

Európa és Németország egyelőre tehetetlenül szemléli, hogy Kína teljesen kiszorítja a legfontosabb iparágakból. Már a német autóipar is feladta. De meddig folytatható komoly konfliktus nélkül ez az agresszív terjeszkedés? Megtanul-e Kína végre olyan üzletet kötni, amiben nem csak ő jár jól? – Orbán Krisztián a formálódó új gazdasági világrendről.

Kína szép csendben megmentette a világgazdaságot az összeomlástól. Az Irán ellen indított amerikai háború után a világ olajsokktól félt, de ez egyelőre elmaradt. Mint azóta kiderült, elsősorban azért, mert Kína titokban közbe lépett. De hogyan és miért tették mindezt?

Olajtanker Csingtao városánál, idén júniusban
Fotó: -/AFP

„Ez már arról szól, hogy milyen lesz a politika a háború után” – zuhan Volodimir Zelenszkij népszerűsége a Fedorov-balhé miatt, sorra publikálják a felméréseket, amelyek szerint már legalább három potenciális elnökjelölt van Ukrajnában. Ők népszerűbbek, mint Zelenszkij. Úgy megy a helyezkedés, mintha már közel lenne a háború vége.

Fotó: VIRGINIE NGUYEN HOANG/Hans Lucas via AFP

A lipcsei repülőtéren egy robbanóanyaggal megrakott drón repült neki egy ukrán szállítógépnek. A szerkezet nem robbant fel, így azt vizsgálhatják a német hatóságok, a kormány azonban nem beszél arról, hogy Oroszország lehet az incidens mögött. Az viszont újra bebizonyosodott, hogy a német repülőterek még mindig nincsenek kellőképp védve a drónbehatolások ellen.

Fotó: HENDRIK SCHMIDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Lengyelország súlyos százmilliárdokból épített több szempontból vitatott kerítést a keleti határára a Belaruszból érkező migráció miatt. Mára az illegális migráció gyakorlatilag nullára csökkent, a katonai jelenlét azonban továbbra is növekszik a térségben. Helyszíni riport a bialowiezai őserdő mocsarából, lengyel-belarusz határról.

Lengyel katonák a belarusz határon
Fotó: Kovács Bendegúz/444

Csaliként használták fel az elnöki különgépen utazó amerikai kormány több miniszterét és sok újságírót, miközben Trumpot biztonságosabb repülőre csempészték az iráni fenyegetés miatt.

Fotó: ERIC LEE/Getty Images via AFP

Sport

A női kosárlabda lett az amerikai kultúrharc legújabb színtere, a sportág népszerűsége soha nem látott magasságokba emelkedett, a WNBA-val együtt azonban a körülötte zajló politikai kultúrharc is felerősödött: Sophie Cunningham transznemű sportolókról tett kijelentései nyomán tüntetések, politikusi megszólalások és provokatív akciók követik egymást.

Sophie Cunningham melegít Chicago Sky elleni meccs előtt.
Fotó: MICHAEL REAVES/Getty Images via AFP

Kultúra

Szerzőnk kipróbálta a fesztiválozás legextrémebb formáját, négy, tíz év alatti gyerekkel mentünk ki a Szigetre. Mindössze öt órát töltöttek kint, de hazaérve azt érezte, mint huszonévesen egy hét Sziget után. „Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy gyerekkel a Sziget nemcsak jó, de meglepően jó!”

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Kaufmann Balázs
oktatás

Hardcore politikai kvíz: felismered-e a tiszás képviselőket?

Mármint név szerint.

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kvíz

Mészáros Lőrinc cége szerint a tiszántúli fogyasztók és a térség fejlődése látja kárát annak, hogy kizárták a pályázatokból

Az Opus Titász Zrt. visszautasítja a pályázati kizárást, és jogi úton védi meg hálózatfejlesztési forrásait, írja a közleményük.

Inkei Bence
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Farage megnyerte a saját maga által kiíratott választást, de egy szemetesnek öltözött komikus elvitte a szavazatok negyedét

Farage azért mondott le, hogy egy új választási győzelemmel erősítse meg a helyzetét az ellene folyó pénzügyi vizsgálat közepette. Mandátumát visszaszerezte, a vizsgálat azonban ettől még folytatódik.

Német Szilvi
idióta rekordok

Hiába hívja Magyar, Orbán messziről kerüli a Paksi Atomerőművet

29 éve járt ott utoljára. Miniszterelnökként egyáltalán nem. És most sem megy oda.

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POLITIKA

Paksi alpolgármester: az önkormányzat felterjesztéssel él a kormány felé az atomerőmű hosszú távú biztonságos működtetése érdekében

Szerintük a megváltozott klimatikus viszonyok miatt érdemes lenne a felülvizsgálás.

Mészáros Juli
belföld

Orbán rendszerének páriája volt, most köztársasági elnök lett

A Fidesz ellenzékben még támogatta, hogy Baka András legyen a Legfelsőbb Bíróság elnöke, hatalmon már nem bírták elviselni a kritikáit, és rövid úton megszabadultak tőle. De ez nem volt elég, meg is alázták. Létezik annál nagyobb elégtétel, hogy most ő a köztársasági elnök?

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Baka András: Nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra

„Egy generációnyi időt vesztegetett el ez a nemzet” – mondta első beszédében Baka, aki szerint ugyan a társadalom többsége most felszabadulást érez azoknak, akik csalódtak, ugyanannyi hely jut a jövő Magyarországán.

Bódog Bálint
POLITIKA

A Fekete-tengeren sem kötnek tűzszünetet az oroszok és az ukránok

Pedig a kölcsönös támadások már veszélyeztetni kezdték a globális élelmiszer-ellátást.

Czinkóczi Sándor
háború

Süllyedő bárka, helikopterrel szállított betontömbök – felpörgött a munka Paksnál

Látványos események az atomerőműnél.

Kaufmann Balázs
belföld

Amerikának elgurult a gyógyszere, Kína eljött az európai iparért – Orbán Krisztián a formálódó új gazdasági világrendről

Európa és Németország egyelőre tehetetlenül szemléli, hogy Kína teljesen kiszorítja a legfontosabb iparágakból. Már a német autóipar is feladta. De meddig folytatható komoly konfliktus nélkül ez az agresszív terjeszkedés? Megtanul-e Kína végre olyan üzletet kötni, amiben nem csak ő jár jól?

Uj Péter
podcast

Így fogják korlátozni a budapesti forgalmat augusztus 20. miatt a következő tíz napban

Az összes lezárás és korlátozás egy helyen.

Herczeg Márk
közlekedés

Mi is történt azokban a politikailag kényes ügyekben, amikkel Baka Andrást támadják?

Baka bírói tevékenységét egy 1956-os és egy 2006-os ügyben hozott ítélet miatt is kritizálja az ellenzék. Megnéztük, miről szóltak a részvételével született döntések.

Dezső Annamari
Politika/gazdaság
Videó

Vitézy Dávid: Tucatjával vannak ügyek, ahol feljelentést tehetünk

Belső vizsgálatok zajlanak, és számos ügyben vizsgálják, hogy a feljelentés szükséges-e – mondta a 444-nek Vitézy Dávid, akit arról is megkérdeztünk, keresték-e Lázár Jánost.

Sárdi Kristóf, Molnár Kristóf
video

„Ez már arról szól, hogy milyen lesz a politika a háború után” – zuhan Zelenszkij népszerűsége a Fedorov-balhé miatt

Sorra publikálják a felméréseket az ukrán intézetek, amelyek szerint már legalább három potenciális elnökjelölt van Ukrajnában, akik népszerűbbek, mint Volodimir Zelenszkij. Úgy megy a helyezkedés, mintha már közel lenne a háború vége.

Gazda Albert
külföld

Közel 1000 milliárd forintot faragtak le Magyar Péterék a brutális költségvetési hiányból, amit Orbánék hagytak rájuk

Április vége óta sokat javult a költségvetés helyzete, akkorra az éves hiánycél 91 százalékát összehozták Orbánék. Ez az arány ma már csak 67,7 százalék. A júliusi többlet egészen kiugró volt.

Székely Sarolta
gazdaság

Magyar Péter meghívta Paksra Orbán Viktort, Semjén Zsoltot és Toroczkai Lászlót

A miniszterelnök szombat délelőtt 10 órára várja a parlamenti pártok elnökeit.

Herczeg Márk
POLITIKA

Kína szép csendben megmentette a világgazdaságot az összeomlástól

Az Irán ellen indított amerikai háború után a világ olajsokktól félt, de ez egyelőre elmaradt. Mint azóta kiderült, elsősorban azért, mert Kína titokban közbe lépett. De hogyan és miért tették mindezt?

Horváth Bence
külföld

Jó lesz-e nekünk ez a paksi fenékküszöb?

Hazudik, aki most megmondja, de itt van pár szempont. Arra készülj fel, hogy ha stabilan marad a kisvíz, mindig látszani fog.

Szily László
belföld

Golyóálló mellényben, szenzorok között az őserdő mélyén – megnéztük, hogyan őrzik a lengyel katonák a belarusz határt

Lengyelország súlyos százmilliárdokból épített több szempontból vitatott kerítést a keleti határára a Belaruszból érkező migráció miatt. Mára az illegális migráció gyakorlatilag nullára csökkent, a katonai jelenlét azonban továbbra is növekszik a térségben. Helyszíni riport a bialowiezai őserdő mocsarából, lengyel-belarusz határról.

Takács Lili, Kovács Bendegúz
külföld

Magyar Péter beszólása után Garancsi cége felajánlott 10 ezer tonna követ

Magyar a kormányzati tájékoztatón fájóan hiányolta a NER-es oligarchák felajánlását a Paksi Atomerőmű üzemben tartásához.

Windisch Judit
gazdaság

Régen boszorkányokat égettek az aszály miatt, most egy zsaroló összeesküvés-elméletének engedett a kormány

Hogy lett a szárazság bűnbakja a jégkármérséklő rendszer, és miért állította le azt a miniszter a konteósok petíciója után? A klímaváltozás valódi okai helyett egy összeesküvés-elmélettel magyarázzák a brutális nyarat, és a napszúrás már a politikát is elérte.

Kolozsi Ádám
belföld

Magyar: Fenékküszöböt építenek a Dunán Paksnál, szükség esetén két bárkát is elsüllyesztenek

A románoknál is kipróbált módszerről a miniszterelnök a kihelyezett kormányülésen beszélt. Azt mondta, külső beavatkozás nélkül a Duna jövő hétre annyira leapadhat, hogy ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. A kiemelt kormányzati beruházás 6 milliárd forintba kerül.

Német Szilvi
gazdaság

Új szintre lépett a Németország elleni drónháború – és bár mindenki tudja, ki áll mögötte, csak épp senki sem mondja ki

A lipcsei repülőtéren egy robbanóanyaggal megrakott drón repült neki egy ukrán szállítógépnek. A szerkezet nem robbant fel, így azt vizsgálhatják a német hatóságok, a kormány azonban nem beszél arról, hogy Oroszország lehet az incidens mögött. Az viszont újra bebizonyosodott, hogy a német repülőterek még mindig nincsenek kellőképp védve a drónbehatolások ellen.

Inkei Bence
külföld

Megújulást vár a Fidesz a két parlamenti újoncától, akik egyből olyat állítottak, ami nem igaz

Egyelőre két hely szabadult fel a Fidesz frakcióban, így került be a frakcióba a választási lista utolsó harmadából Hortay Olivér és Palóc André. Az egyik legaktívabb megafonos és a volt századvéges már az eskübe is belebakizott, de ahelyett, hogy elismerték volna a hibát, Magyar Péterre kenték az egészet, aki akkor meg sem szólalt.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Feljelentést tett a miniszterelnökség Kaminski Fanny cégével kapcsolatban

Hűtlen kezelésnek és hivatali visszaélésnek tartják, hogy az előző kormány social médiás tartalmaira túlárazva kötöttek szerződéseket.

Kaufmann Balázs
bűnügy

Reagált az Orbán fb-oldalát 4 milliárdért szerkesztő Kaminski: 24 órában rendelkezésre kellett állnom

24 teljes órában. 44 hónap alatt 4 milliárd 229 milliót kapott a cége.

Szily László
Média

Demján nevével ígértek pénzt Nagy Mártonék, a milliárdoknak tavaly ősz óta nincs nyoma

Az utolsó Orbán-kormány minden vállalkozásnak honlapot ígért. Mikrocégek és egyéni vállalkozások ezrei nyertek, azok viszont, akik ténylegesen elvégezték a munkát, futnak a pénzük után. A technológiai minisztérium szerint a pénz megvan, az előző kormány szabályozási hibái okozzák a csúszást.

Haász János
gazdaság

Magyar Péter helikopterrel ment Paksra, de elmagyarázta, hogy ez most más, mint amikor a fideszesek helikoptereztek

A helikopterezésre Hadházy Ákos és Takács Péter is azonnal lecsapott, a miniszterelnök egy kommentben magyarázta el, hogy ez most miért más.

Mészáros Juli
POLITIKA

A Mészáros Csoport közölte, hogy már a nyilvános felhívás előtt, a haváriahelyzet kezdete óta segít

Ez „azonban az illetékes hatóságok részéről meg sem lett említve”, pedig „a felajánlás megtörtént, a vállalat pedig a maga részéről tette a dolgát” – írja a cégcsoport.

Herczeg Márk
gazdaság

Független újságírók helyett a Külügyminisztérium odavezényelt munkatársait ültették be Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira

Ki volt adva, hogy a minisztérium különböző szervezeti egységeitől hány főnek kellett statisztálni a miniszteri szerepléseken. A vendégek meg csak ámulhattak, hogy milyen sok újságíró kíváncsi Szijjártóra.

Haszán Zoltán, Takács Lili
POLITIKA
Videó

A Fidesz leváltotta, köztársasági elnökként tér vissza

Baka András nem az kimondott abszolút filmszínház-karakter, története mégis szimbolikussá teszi a megválasztását. A Fidesz illegitimnek tartja, ő közben azt mondja, az ország nem épülhet bosszúra.

plankog, Bokros Dorka, Sárdi Kristóf, Kovács Bendegúz, Botos Tamás, Jelinek Anna, Kristóf Balázs
video

Kipróbáltuk a fesztiválozás legextrémebb formáját: négy, tíz év alatti gyerekkel mentünk ki a Szigetre

Mindössze öt órát töltöttünk kint, de hazaérve azt éreztem, mint huszonévesen egy hét Sziget után. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy gyerekkel a Sziget nemcsak jó, de meglepően jó!

Mészáros Juli
fesztivál

Csaliként használták fel az elnöki különgépen utazó amerikai kormány több miniszterét és sok újságírót, miközben Trumpot biztonságosabb repülőre csempészték az iráni fenyegetés miatt

Trump ankarai átcsempészése egyfelől bravúros titkosszolgálati munka, másrészt viszont súlyos kockázatokat is rejtett azokra, akik a gépen maradtak. Nem tudni, mennyire volt súlyos az iráni fenyegetés, de így is sokan döbbenten figyelték a hétfőn megjelent cikkeket.

Horváth Bence
külföld

Több cég is felajánlotta a segítségét, de NER-es vállalatok nincsenek köztük – a paksi helyzetről tájékoztatott Magyar Péter

Magyar Péter a fenékküszöb építéséről és az elsüllyesztendő bárkákról adott részletes tájékoztatást, és a Fideszt bírálja, amiért 16 év alatt nemhogy nem csináltak semmit, még terveket sem készítettek az ilyen helyzetekre, így mindent nulláról kellett kezdeni.

Rovó Attila
belföld

A női kosárlabda lett az amerikai kultúrharc legújabb színtere

A női kosárlabda népszerűsége soha nem látott magasságokba emelkedett, a WNBA-val együtt azonban a körülötte zajló politikai kultúrharc is felerősödött: Sophie Cunningham transznemű sportolókról tett kijelentései nyomán tüntetések, politikusi megszólalások és provokatív akciók követik egymást.

Benics Márk
sport

A külügy volt sajtófőnöke a Szijjártó sajtótájékoztatóira kivezényelt külügyesekről: A hozzánk érkező vendéget nem akartuk megsérteni azzal, hogy üres terem előtt kelljen beszédet tartania

Budai Gyula lényegében a külügyminiszter minden tárgyalásán részt vett – indokolta meg Paczolay Máté azt is, hogy ha független újságírók nem is, Budai miért volt ott Szijjártó minden sajtótájékoztatóján.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Vitézy bejelentette, hogy százmilliárdos túlárazás miatt Mészárosék mégsem üzemeltethetik az M6-os autópálya 60 kilométeres szakaszát

Erről még Lázár János döntött, a levelét érvénytelenítették.

Windisch Judit
POLITIKA

A Századvég a választások előtt százmilliókért kutatta és elemezte Rogánnak a változó politikai törésvonalakat, sokra nem ment vele a miniszter

Közérdekű adatigényléssel kikértük, milyen tanulmányokat készített a Századvég, és mindez mennyibe került. Egészen megdöbbentő témák és árak vannak a listában, milliárdokért dolgozott az intézet. A Miniszterelnökség még vizsgálja, mit is kaptak valójában az elmúlt években.

Windisch Judit
POLITIKA

Mészáros Lőrincék kizárása: ha az állam tényleg elkezdte komolyan venni az átláthatóságot, az többeket súlyosan érinthet

A magántőkealapok okozhatták az Opus Titász bukását a pályázaton, a cég tulajdonosi háttere azonban már augusztus 6-án sem volt átlátható, amikor duplán is nyert. Kapitány István miniszter szerint az ügy nem fog össze azzal, hogy Vitézy Dávidot pár napja kritizálták egy Mészáros Lőrinc-cég által elnyert vasúti tender miatt.

Haász János, Windisch Judit
gazdaság