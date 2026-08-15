Hétvégi olvasnivalók fenékküszöbről, extrém Szigetezésről és a lengyel határról

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hét legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Baka

Kedden választották meg Baka Andrást köztársasági elnöknek. A Legfelsőbb Bíróság egykori vezetője az Orbán-rendszer páriájaként kezdte, most pedig szimbolikusan ő vet véget a NER-nek. A parlamentben arról beszélt, hogy nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra.

A Lakmusz megnézte, mi is történt azokban a politikailag kényes ügyekben, amikkel Bakát támadták.

Fotó: Bankó Gábor/444

A Közért új adással jelentkezett az abszolút filmszínháztól eléggé idegen Bakáról:

Paks

Fenékküszöböt építenek a Dunán Paksnál, szükség esetén két bárkát is elsüllyesztenek, Magyar Péter az előző kormányokat hibáztatta, amiért nem készültek ilyen helyzetekre – a miniszterelnök beszólása Garancsi cége felajánlott 10 ezer tonna követ. Szombat reggelre már fel is pörgött a munka, katonai helikopterek helyeztek betontömböket a mederbe.

Magyar helikopterrel ment Paksra, de elmagyarázta, hogy ez most más, mint amikor a fideszesek helikoptereztek.

Ebben nem Magyar Péter ül.

Hogy jó lesz-e nekünk ez a paksi fenékküszöb? Hazudik, aki most megmondja, de összeszedtünk pár szempontot. Arra készülni kell, hogy ha stabilan marad a kisvíz, mindig látszani fog. A paksi alpolgármester közölte, hogy az önkormányzat felterjesztéssel él a kormány felé az atomerőmű hosszú távú biztonságos működtetése érdekében.

Régen boszorkányokat égettek az aszály miatt, most egy zsaroló összeesküvés-elméletének engedett a kormány. Hogy lett a szárazság bűnbakja a jégkármérséklő rendszer, és miért állította le azt a miniszter a konteósok petíciója után? A klímaváltozás valódi okai helyett egy összeesküvés-elmélettel magyarázzák a brutális nyarat, és a napszúrás már a politikát is elérte.

Az országos jégkármérséklõ rendszer egyik talajgenerátorának szétszerelése Baranyában 2018-ban Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

Politika

Megírtuk, hogy független újságírók helyett a Külügyminisztérium odavezényelt munkatársait ültették be Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira, amire aztán reagált Szijjártó volt sajtófőnöke is, azzal érvelve, hogy a hozzájuk érkező vendéget nem akarták megsérteni azzal, hogy üres terem előtt kelljen beszédet tartania.

A Századvég a választások előtt százmilliókért kutatta és elemezte Rogánnak a változó politikai törésvonalakat, sokra nem ment vele a miniszter. Egészen megdöbbentő témák és árak vannak a listán, amit közérdekű adatigényléssel kértünk ki. A Miniszterelnökség még vizsgálja, mit is kaptak valójában az elmúlt években.

Feljelentést tett a Miniszterelnökség Kaminski Fanny milliárdokat kaszáló cégével kapcsolatban is. Orbán volt videósa azzal védekezett, hogy 24 órában rendelkezésre kellett állnia, ráadásul alvállalkozókat is fizettek a pénzekből.

Varga Judit, az Országgyűlés európai ügyek bizottságának elnöke beszédet mond a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Szuverenitás című konferenciáján a Várkert Bazárban 2023. november 13-án. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Demján nevével ígértek pénzt Nagy Mártonék, a milliárdoknak tavaly ősz óta nincs nyoma. Az utolsó Orbán-kormány minden vállalkozásnak honlapot ígért. Mikrocégek és egyéni vállalkozások ezrei nyertek, azok viszont, akik ténylegesen elvégezték a munkát, futnak a pénzük után. A technológiai minisztérium szerint a pénz megvan, az előző kormány szabályozási hibái okozzák a csúszást.

Fotó: Bankó Gábor/444

Egyelőre két hely szabadult fel a megújuló Fidesz frakcióban, így került be a választási lista utolsó harmadából Hortay Olivér és Palóc André. Az egyik legaktívabb megafonos és a volt századvéges már az eskübe is belebakizott, de ahelyett, hogy elismerték volna a hibát, Magyar Péterre kenték az egészet, aki akkor meg sem szólalt.

Hardcore politikai kvíz: felismered-e a tiszás képviselőket?

Hortay Olivér és Palóc André érkeznek. Fotó: Németh Dániel/444

Ha az állam tényleg elkezdte komolyan venni az átláthatóságot, az többeket súlyosan érinthet: a magántőkealapok okozhatták az Opus Titász bukását a pályázaton, a cég tulajdonosi háttere azonban már augusztus 6-án sem volt átlátható, amikor duplán is nyert. Kapitány István miniszter szerint az ügy nem függ össze azzal, hogy Vitézy Dávidot pár napja kritizálták egy Mészáros Lőrinc-cég által elnyert vasúti tender miatt. Mészáros szerint a tiszántúli fogyasztók látják a kárát annak, hogy kizárták a cégét.

Vitézy bejelentette, hogy százmilliárdos túlárazás miatt Mészárosék mégsem üzemeltethetik az M6-os autópálya 60 kilométeres szakaszát. A minisztert mi is kérdeztük:

Hír volt még:

Külföld

Európa és Németország egyelőre tehetetlenül szemléli, hogy Kína teljesen kiszorítja a legfontosabb iparágakból. Már a német autóipar is feladta. De meddig folytatható komoly konfliktus nélkül ez az agresszív terjeszkedés? Megtanul-e Kína végre olyan üzletet kötni, amiben nem csak ő jár jól? – Orbán Krisztián a formálódó új gazdasági világrendről.

Kína szép csendben megmentette a világgazdaságot az összeomlástól. Az Irán ellen indított amerikai háború után a világ olajsokktól félt, de ez egyelőre elmaradt. Mint azóta kiderült, elsősorban azért, mert Kína titokban közbe lépett. De hogyan és miért tették mindezt?

Olajtanker Csingtao városánál, idén júniusban Fotó: -/AFP

„Ez már arról szól, hogy milyen lesz a politika a háború után” – zuhan Volodimir Zelenszkij népszerűsége a Fedorov-balhé miatt, sorra publikálják a felméréseket, amelyek szerint már legalább három potenciális elnökjelölt van Ukrajnában. Ők népszerűbbek, mint Zelenszkij. Úgy megy a helyezkedés, mintha már közel lenne a háború vége.

Közben a Fekete-tengeren sem kötnek tűzszünetet az oroszok és az ukránok.

Fotó: VIRGINIE NGUYEN HOANG/Hans Lucas via AFP

A lipcsei repülőtéren egy robbanóanyaggal megrakott drón repült neki egy ukrán szállítógépnek. A szerkezet nem robbant fel, így azt vizsgálhatják a német hatóságok, a kormány azonban nem beszél arról, hogy Oroszország lehet az incidens mögött. Az viszont újra bebizonyosodott, hogy a német repülőterek még mindig nincsenek kellőképp védve a drónbehatolások ellen.

Fotó: HENDRIK SCHMIDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Lengyelország súlyos százmilliárdokból épített több szempontból vitatott kerítést a keleti határára a Belaruszból érkező migráció miatt. Mára az illegális migráció gyakorlatilag nullára csökkent, a katonai jelenlét azonban továbbra is növekszik a térségben. Helyszíni riport a bialowiezai őserdő mocsarából, lengyel-belarusz határról.

Lengyel katonák a belarusz határon Fotó: Kovács Bendegúz/444

Csaliként használták fel az elnöki különgépen utazó amerikai kormány több miniszterét és sok újságírót, miközben Trumpot biztonságosabb repülőre csempészték az iráni fenyegetés miatt.

Nigel Farage megnyerte a saját maga által kiíratott választást, de egy szemetesnek öltözött komikus elvitte a szavazatok negyedét.

Fotó: ERIC LEE/Getty Images via AFP

Sport

A női kosárlabda lett az amerikai kultúrharc legújabb színtere, a sportág népszerűsége soha nem látott magasságokba emelkedett, a WNBA-val együtt azonban a körülötte zajló politikai kultúrharc is felerősödött: Sophie Cunningham transznemű sportolókról tett kijelentései nyomán tüntetések, politikusi megszólalások és provokatív akciók követik egymást.

Sophie Cunningham melegít Chicago Sky elleni meccs előtt. Fotó: MICHAEL REAVES/Getty Images via AFP

Kultúra

Szerzőnk kipróbálta a fesztiválozás legextrémebb formáját, négy, tíz év alatti gyerekkel mentünk ki a Szigetre. Mindössze öt órát töltöttek kint, de hazaérve azt érezte, mint huszonévesen egy hét Sziget után. „Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy gyerekkel a Sziget nemcsak jó, de meglepően jó!”