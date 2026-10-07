Bayer Zsolt politikai forrásigényei és Osztie atya milliárdja

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb híreivel, cikkeivel. (A hírleveleink itt lehet feliratkozni.)

De előtte egy szolgálati bejelentés: a Verzió fesztivál versenyprogramjában mutatják be először a Bakpakkot, a 444 dokumentumfilmjét egy különleges tanévről.

NER

A kormány szerint Hankó Balázs két hónap alatt több NKA-s pénzt osztott szét, mint 2025 egészében: a Miniszterelnökség közleménye szerint a miniszteri keretből több mint kétmilliárd forintot ítéltek meg olyan szervezeteknek, amik korábban nem kaptak NKA-támogatást, a keret harmadát pedig profitorientált cégek kapták. A Molnár Áron által megszerzett levelek alapján Hankóék tényleg begyűjtötték előbb a „politikai forrásigényeket”, aztán kaptak engedélyt a kormánytól az NKA 10 milliárdos tartalékának elköltésére. (Bayer Zsolt sikeresen elszámolta a Magyar Nemzetben megjelent írásait is NKA-s alkotói támogatásnak.)

Több mint egymilliárd forint állami támogatást kapott az Orbánért miséző Osztie Zoltán atya alapítványa az Orbán-kormánytól, volt olyan év, amikor mindössze tíz hallgató képzésére érkezett 150 millió forint. (A Tisza-mentes környezetére büszke Osztie egyébként bocsánatot kért, ha valakit megbántott.)

Tárkányi Zsolt, a Tisza debreceni képviselője nyilvánosságra hozta a kínai akkumulátorgyártóval 2022 augusztusában megkötött beruházási szándéknyilatkozat egy részét: az előző kormány VIP-státuszt és 80 százalékos adócsökkentést ígért a CATL-nek.

A Telex szerint a választás után több válságtanácskozást is tartottak a Belügyminisztériumban az aranykonvojügy miatt.

Szijjártó Péter átlagosan 3-4 havonta utazott Oroszországba.

23 milliót kapott Rubint Réka cége Rogán minisztériumától ingyenes közösségi tornákra (mellesleg Rubint és férje, Schóbert Norbert DPK-alapítók voltak).

Kiengedték a letartóztatásból Fásy Ádám feleségét.

Rogán Cecília bulvároldalának ex-főszerkesztője mostantól az ATV online lapját főszerkeszti.

A Telex szerint Nagy Márton már a zürichi ISP Groupnak dolgozik.

BELFÖLD

Magyar Péter adóváltozásokat jelentett be: kétkulcsos lesz a vagyonadó, a katát 100 000 forintra emelik, de bizonyos esetekben lesz egy 15%-os része is. (A vagyonadóvitában megszólaló két filozófus, Mráz Attila és Szigeti András szerint a vagyonadóval igazságosabb lehet Magyarország.)

Várkonyi Andrea a ROSE D'OR szuperjachton 2023 nyarán Fotó: Németh Dániel/444

Több mint 7 milliárd forintnyi tao-támogatást nem sikerült visszaszerezni a sportszervezetektől, a Sportért Felelős Államtitkárság szerint a szabálytalanul felhasznált támogatásokból több mint 21 milliárd forintot követeltek vissza.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közölte, hogy Magyarország is indulna a 2036-os nyári olimpia megrendezéséért, erre a MOB arra kérte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, hogy tárgyaljon a szervezet olimpiarendezési koncepciójavaslatáról.

Az óbudai korrupciós ügyben vádolt polgármester, Őrsi Gergely börtönbéli fenékmarkolásról, Z. Zsolttal való ismeretségéről és az ügyben érintett többi politikusról is nyilatkozott.

Magyar Péter kezdeményezte, hogy a Tisza-frakció tárgyalja a vadászatokon pózoló Kaprinyák Tibor ügyét.

A KDNP a nemzetbiztonsági bizottság azonnali vizsgálatát követeli Unger Anna egyik kijelentése miatt.

Szabályosan kilőtt a magyar ipar augusztusban, évek óta nem volt ekkora növekedés.

Az MNB alelnöke szerint 2032. január 1-től fizethetünk majd magyar euróval.

KÜLFÖLD

Ukrán dróntámadás után kigyulladt a moszkvai régió legnagyobb olajtárolója, az orosz állami média szerint ez volt az elmúlt két év legnagyobb ukrán dróntámadása. (Közben Volodimir Zelenszkij tanácsadója szerint dél-koreai export segített enyhíteni Oroszország üzemanyagválságát.)

Konkrét NATO-tervet sürget az orosz hibrid támadások ellen a litván miniszterelnök: Mindaugas Sinkevičius szerint Moszkva kész próbára tenni a szövetséget, ezért nem szabad összetéveszteni a Kreml belső hanyatlását a gyengeséggel.

Andris Kulbergs négy hónap alatt kimagaslóan a legnépszerűbb lett politikus lett a leggyengébben teljesítő balti országban: gazdasági problémák, nagy számú orosz kisebbség és általános választói fásultság közepette kell helytállnia a következő négy évben.

Helen Rappaport brit történész és Oroszország-szakértő évtizedek óta kutatja a Romanovokat és az orosz kultúrát – elfeledett, feláldozhatónak tekintett nőkről, a Romanov-kultuszról és a démonizálásról interjúztunk vele a nemzetközi könyvhéten.

Hazaárulás kísérlete miatt vették őrizetbe a német titkosszolgálatok egykori vezetőjét: a vád szerint a BND egyik dolgozója 2022-ig bezárólag több mint ezer minősített dokumentumot szivárogtatott August Hanningnek, aki ezeket az információkat külföldi titkosszolgálatoknak is továbbította.

Tüntetők és rendőrök csaptak össze Pristinában, többen megsérültek: a tüntetők nem akarták kiengedni a képviselőket a koszovói parlamentből, amíg azok meg nem szavazzák a nemzetközi büntetőbíróság jogköreit szűkítő törvénymódosításokat.