Bayer Zsolt politikai forrásigényei és Osztie atya milliárdja

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb híreivel, cikkeivel. (A hírleveleink itt lehet feliratkozni.)
De előtte egy szolgálati bejelentés: a Verzió fesztivál versenyprogramjában mutatják be először a Bakpakkot, a 444 dokumentumfilmjét egy különleges tanévről.
A kormány szerint Hankó Balázs két hónap alatt több NKA-s pénzt osztott szét, mint 2025 egészében: a Miniszterelnökség közleménye szerint a miniszteri keretből több mint kétmilliárd forintot ítéltek meg olyan szervezeteknek, amik korábban nem kaptak NKA-támogatást, a keret harmadát pedig profitorientált cégek kapták. A Molnár Áron által megszerzett levelek alapján Hankóék tényleg begyűjtötték előbb a „politikai forrásigényeket”, aztán kaptak engedélyt a kormánytól az NKA 10 milliárdos tartalékának elköltésére. (Bayer Zsolt sikeresen elszámolta a Magyar Nemzetben megjelent írásait is NKA-s alkotói támogatásnak.)
Több mint egymilliárd forint állami támogatást kapott az Orbánért miséző Osztie Zoltán atya alapítványa az Orbán-kormánytól, volt olyan év, amikor mindössze tíz hallgató képzésére érkezett 150 millió forint. (A Tisza-mentes környezetére büszke Osztie egyébként bocsánatot kért, ha valakit megbántott.)
Tárkányi Zsolt, a Tisza debreceni képviselője nyilvánosságra hozta a kínai akkumulátorgyártóval 2022 augusztusában megkötött beruházási szándéknyilatkozat egy részét: az előző kormány VIP-státuszt és 80 százalékos adócsökkentést ígért a CATL-nek.
Magyar Péter adóváltozásokat jelentett be: kétkulcsos lesz a vagyonadó, a katát 100 000 forintra emelik, de bizonyos esetekben lesz egy 15%-os része is. (A vagyonadóvitában megszólaló két filozófus, Mráz Attila és Szigeti András szerint a vagyonadóval igazságosabb lehet Magyarország.)
Több mint 7 milliárd forintnyi tao-támogatást nem sikerült visszaszerezni a sportszervezetektől, a Sportért Felelős Államtitkárság szerint a szabálytalanul felhasznált támogatásokból több mint 21 milliárd forintot követeltek vissza.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közölte, hogy Magyarország is indulna a 2036-os nyári olimpia megrendezéséért, erre a MOB arra kérte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, hogy tárgyaljon a szervezet olimpiarendezési koncepciójavaslatáról.
Az óbudai korrupciós ügyben vádolt polgármester, Őrsi Gergely börtönbéli fenékmarkolásról, Z. Zsolttal való ismeretségéről és az ügyben érintett többi politikusról is nyilatkozott.
Ukrán dróntámadás után kigyulladt a moszkvai régió legnagyobb olajtárolója, az orosz állami média szerint ez volt az elmúlt két év legnagyobb ukrán dróntámadása. (Közben Volodimir Zelenszkij tanácsadója szerint dél-koreai export segített enyhíteni Oroszország üzemanyagválságát.)
Konkrét NATO-tervet sürget az orosz hibrid támadások ellen a litván miniszterelnök: Mindaugas Sinkevičius szerint Moszkva kész próbára tenni a szövetséget, ezért nem szabad összetéveszteni a Kreml belső hanyatlását a gyengeséggel.
Andris Kulbergs négy hónap alatt kimagaslóan a legnépszerűbb lett politikus lett a leggyengébben teljesítő balti országban: gazdasági problémák, nagy számú orosz kisebbség és általános választói fásultság közepette kell helytállnia a következő négy évben.
Helen Rappaport brit történész és Oroszország-szakértő évtizedek óta kutatja a Romanovokat és az orosz kultúrát – elfeledett, feláldozhatónak tekintett nőkről, a Romanov-kultuszról és a démonizálásról interjúztunk vele a nemzetközi könyvhéten.
Hazaárulás kísérlete miatt vették őrizetbe a német titkosszolgálatok egykori vezetőjét: a vád szerint a BND egyik dolgozója 2022-ig bezárólag több mint ezer minősített dokumentumot szivárogtatott August Hanningnek, aki ezeket az információkat külföldi titkosszolgálatoknak is továbbította.
Tüntetők és rendőrök csaptak össze Pristinában, többen megsérültek: a tüntetők nem akarták kiengedni a képviselőket a koszovói parlamentből, amíg azok meg nem szavazzák a nemzetközi büntetőbíróság jogköreit szűkítő törvénymódosításokat.
Andris Kulbergs négy hónap alatt kimagaslóan a legnépszerűbb lett politikus lett a leggyengébben teljesítő balti országban. Gazdasági problémák, nagy számú orosz kisebbség és általános választói fásultság közepette kell helytállnia a következő négy évben.
Copy-paste.
A volt katonai pszichiáter, Nidal Malik Hasan 2009-ben 13 fegyvertelen katonát gyilkolt meg a texasi Fort Hood támaszponton.
A lap forrásai szerint ezek célja alapvetően az volt, hogy az ügyben érintett szervek képviselői megbeszéljék, hogyan tudják úgy „lefedni” az ukrán pénzszállítók fogva tartásának idején keletkezett lyukat, hogy az jogszerű legyen.
A vagyonadó ellen érvelő professzorok korábbi cikkünkben azt írták, az állam igazságtalanul veszi el azt, ami már a polgáré. Most két filozófus reagál: szerintük ez az érvelés ott siklik félre, amikor az adóztatást eleve büntetésnek, a meglévő vagyoni viszonyokat pedig maguktól értetődőnek tekintik.
A vád szerint BND egyik dolgozója 2022-ig bezárólag több mint ezer minősített dokumentumot szivárogtatott August Hanningnek, aki ezeket az információkat külföldi titkosszolgálatoknak is továbbította.
Az orosz állami média szerint ez volt az elmúlt két év legnagyobb ukrán dróntámadása.
„Tegyük egyértelművé, hogy mi az ami elfogadható a közösségünkben és mi az, ami nem” – írta a miniszterelnök.
Győrik Ferenc a Storyba és a Hot! Magazinba is írt korábban.
Kurali Zoltán egy keddi konferencián azt mondta, az euróbevezetés jogharmonizációs folyamata már jövőre megkezdődhet.
„Aha, akkor azt hiszem, titokban náci vagyok. Valójában nem vagyok titokban náci” – tisztázta Tucker Carlson.
Fásyné Gurzó Mária és a vele üzletelő Munkácsy Art Kft. vezetője bűnügyi felügyeletbe került, négy hónapig nem hagyhatják el a települést, ahol élnek.
A 100 milliárd fölötti vagyonokat 1,5%-os adóval terhelik, de lesznek az adóból, adóalapból leírható tételek. A hivatásos sportolók nagyon kedvezményes ekhóját megszüntetik, ezentúl évi 500 millió helyett évi 60 millió lesz az arra jogosító jövedelemhatár.
A volt külügyminiszter többször vendégeskedett Vlagyimir Putyin országában, mint Németországban.
A két szomszédos országban ismét erőszakossá váltak a tüntetések, miközben Donald Trump amerikai elnök a nagy népességcsere-elméletet terjeszti a helyzetről.
Az óbudai korrupciós ügyben vádolt polgármester börtönbéli fenékmarkolásról, Z. Zsolttal való ismeretségéről és az ügyben érintett többi politikusról is nyilatkozott.
Mindaugas Sinkevičius szerint Moszkva kész próbára tenni a szövetséget, ezért nem szabad összetéveszteni a Kreml belső hanyatlását a gyengeséggel.
Hivatalosan is megtörtént minden idők egyik legnagyobb céges összeolvadása, aminek nemcsak a mozikban érezhetjük meg a következményeit.
A lap úgy tudja, hogy Orbán nemzetgazdasági miniszterének egyfajta elemzői-tanácsadói szerepe van a cégnél, aminek nincs közvetlen kapcsolata magyarországi befektetésekkel.
Az Orbán-kormány feltételt szabott, hogy a kultúra kapjon még 10 milliárdot. Azt, hogy a közpénzek elosztásánál számítsanak a politikai igények. És Hankóék teljesítették is a feladatot.
Ingyenes közösségi tornákra. Mellesleg Rubint és férje, Schóbert Norbert DPK-alapítók voltak.
Az NVVH elnöke azt mondta, tudomása szerint Seszták Miklóst megfigyelte leplezett eszközökkel a Központi Nyomozó Főügyészség a nyomozása idején, és ez teljesen rendben lévő eljárási cselekmény. Latorcai Csaba szerint nem.
A növekedéshez már a járműipar is érdemben hozzájárulhatott.
A Sportért Felelős Államtitkárság szerint a szabálytalanul felhasznált támogatásokból több mint 21 milliárd forintot követeltek vissza.
A természetvédők által is bírált törvény szerint idén és jövőre évente 859 medvét lőhetnek ki megelőzési céllal.
A Miniszterelnökség közleménye szerint a miniszteri keretből több mint kétmilliárd forintot ítéltek meg olyan szervezeteknek, amik korábban nem kaptak NKA-támogatást, a keret harmadát pedig profitorientált cégek kapták.
A Bakpakk először a Verzió versenyprogramjában látható.
Volt olyan év, amikor mindössze tíz hallgató képzésére érkezett 150 millió forint
Helen Rappaport brit történész, Oroszország-szakértő évtizedek óta kutatja a Romanovokat és az orosz kultúrát. Elfeledett, feláldozhatónak tekintett nőkről, a Romanov-kultuszról és a démonizálásról interjúztunk vele a nemzetközi könyvhéten.
A jelentkezés hivatalos határideje október 31.
A Belvárosi Plébániatemplom vezetője tartja, hogy a tiszás keresztények meghasonlott állapotban vannak.
A tüntetők nem akarták kiengedni a képviselőket a parlamentből, amíg azok meg nem szavazzák a nemzetközi büntetőbíróság jogköreit szűkítő törvénymódosításokat.
Oroszország több mint 176 ezer tonna kőolajterméket importált dél-koreai kikötőkön keresztül júliusban és augusztusban – mondta Vladiszlav Vlaszjuk ukrán elnöki tanácsadó.
Tárkányi Zsolt, a Tisza debreceni képviselője nyilvánosságra hozta a kínai akkumulátorgyártóval 2022 augusztusában megkötött beruházási szándéknyilatkozat egy részét.