Bayer Zsolt politikai forrásigényei és Osztie atya milliárdja

reggel 4

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb híreivel, cikkeivel. (A hírleveleink itt lehet feliratkozni.)

De előtte egy szolgálati bejelentés: a Verzió fesztivál versenyprogramjában mutatják be először a Bakpakkot, a 444 dokumentumfilmjét egy különleges tanévről.

NER

A kormány szerint Hankó Balázs két hónap alatt több NKA-s pénzt osztott szét, mint 2025 egészében: a Miniszterelnökség közleménye szerint a miniszteri keretből több mint kétmilliárd forintot ítéltek meg olyan szervezeteknek, amik korábban nem kaptak NKA-támogatást, a keret harmadát pedig profitorientált cégek kapták. A Molnár Áron által megszerzett levelek alapján Hankóék tényleg begyűjtötték előbb a „politikai forrásigényeket”, aztán kaptak engedélyt a kormánytól az NKA 10 milliárdos tartalékának elköltésére. (Bayer Zsolt sikeresen elszámolta a Magyar Nemzetben megjelent írásait is NKA-s alkotói támogatásnak.)

Bayer Zsolt a műsorában 2024 őszén
Fotó: Bayer Show HírTV/Youtube

Több mint egymilliárd forint állami támogatást kapott az Orbánért miséző Osztie Zoltán atya alapítványa az Orbán-kormánytól, volt olyan év, amikor mindössze tíz hallgató képzésére érkezett 150 millió forint. (A Tisza-mentes környezetére büszke Osztie egyébként bocsánatot kért, ha valakit megbántott.)

Tárkányi Zsolt, a Tisza debreceni képviselője nyilvánosságra hozta a kínai akkumulátorgyártóval 2022 augusztusában megkötött beruházási szándéknyilatkozat egy részét: az előző kormány VIP-státuszt és 80 százalékos adócsökkentést ígért a CATL-nek.

  • A Telex szerint a választás után több válságtanácskozást is tartottak a Belügyminisztériumban az aranykonvojügy miatt.
  • Szijjártó Péter átlagosan 3-4 havonta utazott Oroszországba.
  • 23 milliót kapott Rubint Réka cége Rogán minisztériumától ingyenes közösségi tornákra (mellesleg Rubint és férje, Schóbert Norbert DPK-alapítók voltak).
  • Kiengedték a letartóztatásból Fásy Ádám feleségét.
  • Rogán Cecília bulvároldalának ex-főszerkesztője mostantól az ATV online lapját főszerkeszti.
  • A Telex szerint Nagy Márton már a zürichi ISP Groupnak dolgozik.

BELFÖLD

Magyar Péter adóváltozásokat jelentett be: kétkulcsos lesz a vagyonadó, a katát 100 000 forintra emelik, de bizonyos esetekben lesz egy 15%-os része is. (A vagyonadóvitában megszólaló két filozófus, Mráz Attila és Szigeti András szerint a vagyonadóval igazságosabb lehet Magyarország.)

Várkonyi Andrea a ROSE D'OR szuperjachton 2023 nyarán
Fotó: Németh Dániel/444

Több mint 7 milliárd forintnyi tao-támogatást nem sikerült visszaszerezni a sportszervezetektől, a Sportért Felelős Államtitkárság szerint a szabálytalanul felhasznált támogatásokból több mint 21 milliárd forintot követeltek vissza.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közölte, hogy Magyarország is indulna a 2036-os nyári olimpia megrendezéséért, erre a MOB arra kérte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, hogy tárgyaljon a szervezet olimpiarendezési koncepciójavaslatáról.

Az óbudai korrupciós ügyben vádolt polgármester, Őrsi Gergely börtönbéli fenékmarkolásról, Z. Zsolttal való ismeretségéről és az ügyben érintett többi politikusról is nyilatkozott.

  • Magyar Péter kezdeményezte, hogy a Tisza-frakció tárgyalja a vadászatokon pózoló Kaprinyák Tibor ügyét.
  • A KDNP a nemzetbiztonsági bizottság azonnali vizsgálatát követeli Unger Anna egyik kijelentése miatt.
  • Szabályosan kilőtt a magyar ipar augusztusban, évek óta nem volt ekkora növekedés.
  • Az MNB alelnöke szerint 2032. január 1-től fizethetünk majd magyar euróval.

KÜLFÖLD

Ukrán dróntámadás után kigyulladt a moszkvai régió legnagyobb olajtárolója, az orosz állami média szerint ez volt az elmúlt két év legnagyobb ukrán dróntámadása. (Közben Volodimir Zelenszkij tanácsadója szerint dél-koreai export segített enyhíteni Oroszország üzemanyagválságát.)

Konkrét NATO-tervet sürget az orosz hibrid támadások ellen a litván miniszterelnök: Mindaugas Sinkevičius szerint Moszkva kész próbára tenni a szövetséget, ezért nem szabad összetéveszteni a Kreml belső hanyatlását a gyengeséggel.

Andris Kulbergs négy hónap alatt kimagaslóan a legnépszerűbb lett politikus lett a leggyengébben teljesítő balti országban: gazdasági problémák, nagy számú orosz kisebbség és általános választói fásultság közepette kell helytállnia a következő négy évben.

Helen Rappaport brit történész és Oroszország-szakértő évtizedek óta kutatja a Romanovokat és az orosz kultúrát – elfeledett, feláldozhatónak tekintett nőkről, a Romanov-kultuszról és a démonizálásról interjúztunk vele a nemzetközi könyvhéten.

Hazaárulás kísérlete miatt vették őrizetbe a német titkosszolgálatok egykori vezetőjét: a vád szerint a BND egyik dolgozója 2022-ig bezárólag több mint ezer minősített dokumentumot szivárogtatott August Hanningnek, aki ezeket az információkat külföldi titkosszolgálatoknak is továbbította.

Tüntetők és rendőrök csaptak össze Pristinában, többen megsérültek: a tüntetők nem akarták kiengedni a képviselőket a koszovói parlamentből, amíg azok meg nem szavazzák a nemzetközi büntetőbíróság jogköreit szűkítő törvénymódosításokat.

reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Rekordgyőzelem, rekordalacsony részvétel: mi a közös a lett miniszterelnökben és Magyar Péterben, és mi nem?

Andris Kulbergs négy hónap alatt kimagaslóan a legnépszerűbb lett politikus lett a leggyengébben teljesítő balti országban. Gazdasági problémák, nagy számú orosz kisebbség és általános választói fásultság közepette kell helytállnia a következő négy évben.

Inkei Bence
külföld

Bayer Zsolt az élet császára: sikeresen elszámolta a Magyar Nemzetben megjelent írásait is NKA alkotói támogatásnak

Copy-paste.

Német Szilvi
KULTÚRA

A második világháború óta először állítanak katonát kivégzőosztag elé az Egyesült Államokban

A volt katonai pszichiáter, Nidal Malik Hasan 2009-ben 13 fegyvertelen katonát gyilkolt meg a texasi Fort Hood támaszponton.

Benics Márk
külföld

Telex: A választás után több válságtanácskozást is tartottak a Belügyminisztériumban az aranykonvojügy miatt

A lap forrásai szerint ezek célja alapvetően az volt, hogy az ügyben érintett szervek képviselői megbeszéljék, hogyan tudják úgy „lefedni” az ukrán pénzszállítók fogva tartásának idején keletkezett lyukat, hogy az jogszerű legyen.

Herczeg Márk
belföld

Vagyonadó-vita: A vagyonadóval igazságosabb lehet Magyarország

A vagyonadó ellen érvelő professzorok korábbi cikkünkben azt írták, az állam igazságtalanul veszi el azt, ami már a polgáré. Most két filozófus reagál: szerintük ez az érvelés ott siklik félre, amikor az adóztatást eleve büntetésnek, a meglévő vagyoni viszonyokat pedig maguktól értetődőnek tekintik.

Mráz Attila, Szigeti András
vélemény

Hazaárulás kísérlete miatt vették őrizetbe a német titkosszolgálatok egykori vezetőjét

A vád szerint BND egyik dolgozója 2022-ig bezárólag több mint ezer minősített dokumentumot szivárogtatott August Hanningnek, aki ezeket az információkat külföldi titkosszolgálatoknak is továbbította.

Bódog Bálint
külföld

Ukrán dróntámadás után lángokban áll a moszkvai régió legnagyobb olajtárolója

Az orosz állami média szerint ez volt az elmúlt két év legnagyobb ukrán dróntámadása.

Bódog Bálint
külföld

Kezdeményezte Magyar Péter, hogy a Tisza-frakció tárgyalja a vadászatokon pózoló Kaprinyák Tibor ügyét

„Tegyük egyértelművé, hogy mi az ami elfogadható a közösségünkben és mi az, ami nem” – írta a miniszterelnök.

Benics Márk
belföld

Rogán Cecília bulvároldalának ex-főszerkesztője mostantól az ATV online lapját főszerkeszti

Győrik Ferenc a Storyba és a Hot! Magazinba is írt korábban.

Bódog Bálint
Média

Az MNB alelnöke szerint 2032. január 1-jétől fizethetünk majd magyar euróval

Kurali Zoltán egy keddi konferencián azt mondta, az euróbevezetés jogharmonizációs folyamata már jövőre megkezdődhet.

Haász János
gazdaság

Kiakadtak a lengyelek, mert Tucker Carlson szerint Hitlernek volt oka megtámadni őket a második világháborúban

„Aha, akkor azt hiszem, titokban náci vagyok. Valójában nem vagyok titokban náci” – tisztázta Tucker Carlson.

Mohos Máté
külföld

Kiengedték a letartóztatásból Fásy Ádám feleségét

Fásyné Gurzó Mária és a vele üzletelő Munkácsy Art Kft. vezetője bűnügyi felügyeletbe került, négy hónapig nem hagyhatják el a települést, ahol élnek.

Benics Márk
bűnügy

Magyar Péter adóváltozásokat jelentett be: kétkulcsos lesz a vagyonadó, a katát 100 000 forintra emelik, de bizonyos esetekben lesz egy 15%-os része is

A 100 milliárd fölötti vagyonokat 1,5%-os adóval terhelik, de lesznek az adóból, adóalapból leírható tételek. A hivatásos sportolók nagyon kedvezményes ekhóját megszüntetik, ezentúl évi 500 millió helyett évi 60 millió lesz az arra jogosító jövedelemhatár.

Haász János
gazdaság

Átlagban 3-4 havonta utazott Oroszországba Szijjártó Péter

A volt külügyminiszter többször vendégeskedett Vlagyimir Putyin országában, mint Németországban.

Bódog Bálint
POLITIKA

Franciaországban bezárt az iskolák negyede a tüntetések miatt, Belgiumban vízágyúval oszlatják a diákokat, Trump konteózik

A két szomszédos országban ismét erőszakossá váltak a tüntetések, miközben Donald Trump amerikai elnök a nagy népességcsere-elméletet terjeszti a helyzetről.

Mohos Máté
külföld

Őrsi Gergely: Aki engem a polgármesterségem idején megkeresett korrupciós ajánlattal, azt már akkor kiraktam az utcára, ha utalgatni kezdett erre

Az óbudai korrupciós ügyben vádolt polgármester börtönbéli fenékmarkolásról, Z. Zsolttal való ismeretségéről és az ügyben érintett többi politikusról is nyilatkozott.

Bódog Bálint
belföld

Konkrét NATO-tervet sürget az orosz hibrid támadások ellen a litván miniszterelnök

Mindaugas Sinkevičius szerint Moszkva kész próbára tenni a szövetséget, ezért nem szabad összetéveszteni a Kreml belső hanyatlását a gyengeséggel.

Benics Márk
külföld

Számtalan per és tiltakozás ellenére összejött a 110 milliárdos üzlet: a Paramount megvette a Warner Bros.-t

Hivatalosan is megtörtént minden idők egyik legnagyobb céges összeolvadása, aminek nemcsak a mozikban érezhetjük meg a következményeit.

Mohos Máté
külföld

Telex: Nagy Márton a zürichi ISP Groupnak dolgozik

A lap úgy tudja, hogy Orbán nemzetgazdasági miniszterének egyfajta elemzői-tanácsadói szerepe van a cégnél, aminek nincs közvetlen kapcsolata magyarországi befektetésekkel.

Herczeg Márk
gazdaság

A Molnár Áron által megszerzett levelek alapján Hankóék tényleg begyűjtötték előbb a „politikai forrásigényeket”, aztán kaptak engedélyt a kormánytól az NKA 10 milliárdos tartalékának elköltésére

Az Orbán-kormány feltételt szabott, hogy a kultúra kapjon még 10 milliárdot. Azt, hogy a közpénzek elosztásánál számítsanak a politikai igények. És Hankóék teljesítették is a feladatot.

Haszán Zoltán
POLITIKA

23 milliót kapott Rubint Réka cége Rogán minisztériumától

Ingyenes közösségi tornákra. Mellesleg Rubint és férje, Schóbert Norbert DPK-alapítók voltak.

Bódog Bálint
belföld

A KDNP a nemzetbiztonsági bizottság azonnali vizsgálatát követeli Unger Anna egyik kijelentése miatt

Az NVVH elnöke azt mondta, tudomása szerint Seszták Miklóst megfigyelte leplezett eszközökkel a Központi Nyomozó Főügyészség a nyomozása idején, és ez teljesen rendben lévő eljárási cselekmény. Latorcai Csaba szerint nem.

Herczeg Márk
POLITIKA

Szabályosan kilőtt a magyar ipar augusztusban, évek óta nem volt ekkora növekedés

A növekedéshez már a járműipar is érdemben hozzájárulhatott.

Székely Sarolta
gazdaság

Több mint 7 milliárd forintnyi tao-támogatást nem sikerült visszaszerezni a sportszervezetektől

A Sportért Felelős Államtitkárság szerint a szabálytalanul felhasznált támogatásokból több mint 21 milliárd forintot követeltek vissza.

Benics Márk
belföld

Megduplázták a kilőhető medvék számát Romániában

A természetvédők által is bírált törvény szerint idén és jövőre évente 859 medvét lőhetnek ki megelőzési céllal.

Benics Márk
ÁLLAT

A kormány szerint Hankó két hónap alatt több NKA-s pénzt osztott szét, mint 2025 egészében

A Miniszterelnökség közleménye szerint a miniszteri keretből több mint kétmilliárd forintot ítéltek meg olyan szervezeteknek, amik korábban nem kaptak NKA-támogatást, a keret harmadát pedig profitorientált cégek kapták.

Benics Márk
belföld

A Verzió fesztiválon mutatják be a 444 dokumentumfilmjét egy különleges tanévről

A Bakpakk először a Verzió versenyprogramjában látható.

plankog
444

Több mint egymilliárd forint állami támogatást kapott az Orbánért miséző Osztie Zoltán atya alapítványa az Orbán-kormánytól

Volt olyan év, amikor mindössze tíz hallgató képzésére érkezett 150 millió forint

Mohos Máté
belföld

Helen Rappaport: Oroszország nem az ellenségem, a népet és a kormányt külön kell választani

Helen Rappaport brit történész, Oroszország-szakértő évtizedek óta kutatja a Romanovokat és az orosz kultúrát. Elfeledett, feláldozhatónak tekintett nőkről, a Romanov-kultuszról és a démonizálásról interjúztunk vele a nemzetközi könyvhéten.

Takács Lili
interjú

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerint Magyarország is indulna a 2036-os nyári olimpia megrendezéséért

A jelentkezés hivatalos határideje október 31.

Herczeg Márk
sport

A Tisza-mentes környezetére büszke Osztie atya: Bocsánatot kérek mindenkitől, aki a szavaim miatt személyében érezte megbántva magát

A Belvárosi Plébániatemplom vezetője tartja, hogy a tiszás keresztények meghasonlott állapotban vannak.

Bódog Bálint
belföld

Tüntetők és rendőrök csaptak össze Pristinában, többen megsérültek

A tüntetők nem akarták kiengedni a képviselőket a parlamentből, amíg azok meg nem szavazzák a nemzetközi büntetőbíróság jogköreit szűkítő törvénymódosításokat.

Bódog Bálint
külföld

Zelenszkij tanácsadója szerint dél-koreai export segített enyhíteni Oroszország üzemanyagválságát

Oroszország több mint 176 ezer tonna kőolajterméket importált dél-koreai kikötőkön keresztül júliusban és augusztusban – mondta Vladiszlav Vlaszjuk ukrán elnöki tanácsadó.

Herczeg Márk
háború

VIP-státuszt és 80 százalékos adócsökkentést ígért a CATL-nek az előző kormány

Tárkányi Zsolt, a Tisza debreceni képviselője nyilvánosságra hozta a kínai akkumulátorgyártóval 2022 augusztusában megkötött beruházási szándéknyilatkozat egy részét.

Benics Márk
belföld