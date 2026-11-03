Kirúgások és fejvadászok

Hűvös, jó reggelt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap főbb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.) De előtte szolgálati közlemény: hat új kollégával bővült a 444 szerkesztősége, illetve változik a Lakmusz szerkesztősége.
Magyar Péter a parlamentben magyarázta, miért szerepel a költségvetési tervezetben továbbra is az MMA vagy épp a Magyarságkutató Intézet, majd egy családi sztorit mesélt el arról, a nagyapja hogyan betegedett bele az ügynöktörvény hiányába. Aztán elszabadultak az indulatok a parlamentben, három ellenzéki is felhúzta magát Magyar Péter szavain, aki felmelegítette Lázár János uzsorásozását is. Videós összefoglaló a vitáról.
Bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal menesztette Feledy Botondot a minisztérium a Külügyi Intézet éléről: a külpolitikai elemzőt három hónap után rúgták ki, mert megtudták, hogy munkakapcsolatban állt az előző kormánnyal.
Kirúgták Ókovács Szilvesztert az Operaház éléről, súlyos szabálytalanságokat találtak: a főigazgató havonta több százezer forintnyi, miniszteri jóváhagyás nélküli prémiumot kapott a vizsgálat szerint, miközben a vezetése alatt sztrájkok, elbocsátások és munkaügyi perek is voltak. Ókovács – aki mellett a fideszes felesége is felszólalt a parlamentben – pert indít.
Miközben már fejvadászok keresik Matolcsy Ádámékat, az NVVH szerint a Seszták Miklós házában talált páncélszekrényeket nem magánszemélyeknek gyártják.
A józsefvárosi Fideszhez bejegyzett alapítványnál tartott házkutatást a NAV, mert a gyanú szerint Rogánéktól kapott támogatásból Pikó Andrást támadó kampányt csináltak.
Bár a ház Schmidt Máriáéké, a Főváros váratlan húzása miatt alakult úgy, hogy talán soha többet nem láthatjuk a Madách téri boltív híres díszkivilágítását.
A G7 számításai szerint közel háromszoros áron közbeszerzett a Magyar Közút fröccsöntött műanyag tárcsákat, amik a veszélyes fűnyírási munkálatokat könnyítik.
24 halott és sok eltűnt egy ukrán faluban: humanitárius segélyre várókat bombáztak le az oroszok egy iskolában. Zelenszkij kész Törökországban találkozni Putyinnal, míg Trump új terve szerint amerikai közvetítéssel térhetne vissza az orosz gáz Európába.
Szerbiában – ahol választás végleges eredménye szerint 53 százalékkal győzött az Egyetemista Lista – Aleksandar Vučić pártjához közel álló üzletembert vettek őrizetbe Szerbiában.
„Az emberek ma már nem járnak moziba” – 3 jó film a BIFF-en, és még néhány, amik díjakat is kaptak.
Tengerparti villa, bónusz testőrök a feleségnek, extrajuttatások, adótrükk: a FIFA titokban négy millió dollár adót is kifizetett Gianni Infantino helyett, miközben átláthatóságot ígért.
Balla György, Toroczkai László és Novák Előd is személyes megtámadtatás okán kért szót a kormányfő felszólalásai után, hogy Magyarra önthessék a dühüket.
Jotova lett az ország első megválasztott női államfője.
Matolcsyék ügye a Nemzeti Nyomozó Irodához került, ezen belül is a csúcsbűnözőkre szakosodott fejvadászokhoz.
Van-e élet a halál után? Na és orosz propaganda a Fidesz bukása után? Négy, korábban a Kreml álláspontjának teret adó csatorna működését néztük meg fél évvel a kormányváltás után. Gondoltad volna, hogy az Origóról eltűnik a pornó és Putyin?
Háromtonnás bombákkal szórták meg a faluközpontot, végül az óvóhelyet is romba döntötték. Zajlik a mentés, de a képek alapján alig maradt valami az épületből.
A Sesztáknál talált biztonsági páncélszekrényt jellemzően zálogházak, illetve egyéb pénzügyi szolgáltatók alkalmazzák.
Nem tudtuk meg, hogy szerinte mi volt a feltárt ügy, ami miatt kirúgták a férjét.
Ki mennyit ülne Orbánért? NER-es csődhullám: Nanushka. Rogán Cili hány pont? Mbappé és a Liga becsicskul Kínának. Vas Gereben, Harapófogó Dániel, Maderspach Károlyné, öngyilkosság mozsárágyúval. A Dschingis Khan Mongóliában. Túl olcsó a benzin.
A Rogánéktól kapott támogatásból Pikó Andrást támadó kampányt csináltak a gyanú szerint.
Az olasz Kimi Antonelli vasárnap Mexikóban négy futammal a vége előtt megnyerte a Formula–1 világbajnokságát, és megdöntötte Sebastian Vettel korrekordját. Erre a bizonytalan első szezonja után még a tehetségében kezdettől bízó Mercedesnél sem számítottak.
Vitézy Dávid szerint optimista volt, amikor október közepét mondta reálisnak a személyforgalom elindulásának.
Miután a kedvenc lapjában feltették a kérdést, hogy „De miért éppen Felcsút?”, a volt miniszterelnök egy válaszírásban megmagyarázta, miért a Felcsút kapta a 4. legtöbb tao-támogatást.
Korábban Sólyom László tanácsadója volt, júliusban került a testületbe. Az alkotmánybíráskodás iránti bizalmat és az európai kapcsolatokat is helyreállítaná.
Magyar Péter ezzel a lendülettel azt is közölte, hogy nem szavazzák meg Császár Attilát a Független Közmédia Testületbe.
A fideszes politikus 2013-ban veszett össze, majd békült ki Csányi Sándorral, most a miniszterelnök tette fel a kérdést: „Hogyan lehetett egyes, ma már respektált vállalkozóknak bankjuk, áruházláncaik? Hogyan lett a semmiből valaki több tíz-, százmilliárdos vállalkozó?”
Egy európai vezető az 1938-as müncheni egyezményhez hasonlította a tervet.
Egyed Anna, Mohos Máté, Sárdi Kristóf, Vészi Samu, Zalavári Noémi, Zöldi Blanka. Előfizetőinknek hála nyár végétől hat új munkatárssal lettünk többen.
A G7 számításai szerint közel háromszoros áron közbeszerzett az állami cég fröccsöntött műanyag tárcsákat, amik a veszélyes fűnyírási munkálatokat könnyítik.
Davor Macura bankjának visszavonták a működési engedélyét is.
Tengerparti villa, bónusz testőrök a feleségnek, extrajuttatások, adótrükk: a Gianni Infantino távozását követelő UEFA újabb munícióhoz jutott.
55 fokra fűtötték fel a hackerek az üzletek fagyasztóit, rengeteg élelmiszer ment tönkre.
Erőss Pál ügyvédként majdnem visszaszerezte az exügynököknek fillérekért privatizált Taverna vállalatot, de aztán közbelépett a szoci kormány, magyarázta a kormányfő. Hozzátette, a Fidesznek is felelőssége van abban, hogy eddig nem voltak nyilvánosak az akták.
A hét vége felé megérkeznek a mínuszok is.
Ennyi volt a budapesti nemzetközi filmfesztivál, 9 nap, 15 ezer néző, volt sok jó film, amiről érdemes írni, és olyanok is, amiket később is meg lehet majd nézni.
Az ukrán elnök szerint Törökország gyakorlatias és reális közvetítő lehet a jövőbeli tárgyalásokon.
Magyar Pétertől és Varga Judidtól kapta el a covidot, akkor még Magyar szerinte azt mondta neki, túl keveset keres, szólni kellene a főnöknek.
Magyar Péter a parlamenti hozzászólásában jelentette be. Az exelnökök jótékonysági kerete is megszűnik. Schmitt, Novák, Sulyok bánkódhat majd.
A Hegyvidék Bevásárlóközpont szerint nincs már náluk Acaia.
A papírokon mindig mások neve szerepel, és amikor jön a baj, a maffiafőnök minden további nélkül feláldozza azokat, akik helyette írtak alá, mondta Magyar Péter a parlamentben, ahol két hét szünet után újra heves napirend előtti vita jött össze.
Császár szerint nincs független újságírás, ahogy ő sem tartja magát pártatlannak.
A külpolitikai elemzőt három hónap után rúgták ki, mert megtudták, hogy munkakapcsolatban állt az előző kormánnyal.
A főigazgató havonta több százezer forintnyi, miniszteri jóváhagyás nélküli prémiumot kapott a vizsgálat szerint. A vezetése alatt sztrájkok, elbocsátások és munkaügyi perek is voltak.
Az emelkedő üzemanyagárakkal indokolják a lépéseket.
A kormányfő azt mondta, a változások közepén vannak, ezért egyelőre jogilag muszáj volt így megalkotni a tervezetet. Viszont módosítókkal készülnek a parlamenti vitára, illetve közben a rendszer teljes átvilágítása és átalakítása is zajlik.
Megkezdték a tárgyalásokat a csoportos létszámcsökkentésről.
Miért tűnt el a budapesti belváros egyik jellegzetessége, a bulnegyed nemhivatalos kapujaként szolgáló boltív megvilágítása? És van-e esély arra, hogy valaha újra láthassuk?
A szerkesztőség változik, a szándék marad.
4 millió 444 ezren szavaztak az október 25-i előrehozott választáson, két nagy pártot és több nemzeti kisebbségi pártot juttatva a parlamentbe.