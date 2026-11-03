Kirúgások és fejvadászok

Hűvös, jó reggelt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap főbb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.) De előtte szolgálati közlemény: hat új kollégával bővült a 444 szerkesztősége, illetve változik a Lakmusz szerkesztősége.

PARLAMENT ÉS HASONLÓK

Magyar Péter a parlamentben magyarázta, miért szerepel a költségvetési tervezetben továbbra is az MMA vagy épp a Magyarságkutató Intézet, majd egy családi sztorit mesélt el arról, a nagyapja hogyan betegedett bele az ügynöktörvény hiányába. Aztán elszabadultak az indulatok a parlamentben, három ellenzéki is felhúzta magát Magyar Péter szavain, aki felmelegítette Lázár János uzsorásozását is. Videós összefoglaló a vitáról.

Fotó: Németh Dániel/444

Jön a törvény, miszerint nem kapnak életük végéig juttatást azok a volt államfők, akik nem töltötték ki a hivatali idejüket.

Sonnevend Pál lett az Alkotmánybíróság elnöke, a testület iránti bizalom helyreállítását ígéri.

A Tisza-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását.

KIRÚGÁSOK

Bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal menesztette Feledy Botondot a minisztérium a Külügyi Intézet éléről: a külpolitikai elemzőt három hónap után rúgták ki, mert megtudták, hogy munkakapcsolatban állt az előző kormánnyal.

Feledy Botond a Sziget fesztiválon 2026. augusztus 13-án. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Kirúgták Ókovács Szilvesztert az Operaház éléről, súlyos szabálytalanságokat találtak: a főigazgató havonta több százezer forintnyi, miniszteri jóváhagyás nélküli prémiumot kapott a vizsgálat szerint, miközben a vezetése alatt sztrájkok, elbocsátások és munkaügyi perek is voltak. Ókovács – aki mellett a fideszes felesége is felszólalt a parlamentben – pert indít.

Akár 160 dolgozót is elküldhet a közmédia.

FIDESZ ÉS KDNP

Miközben már fejvadászok keresik Matolcsy Ádámékat, az NVVH szerint a Seszták Miklós házában talált páncélszekrényeket nem magánszemélyeknek gyártják.

A józsefvárosi Fideszhez bejegyzett alapítványnál tartott házkutatást a NAV, mert a gyanú szerint Rogánéktól kapott támogatásból Pikó Andrást támadó kampányt csináltak.

Moszkvai székhelyváltás, belpolitikai fordulat, totális bedőlés – így alakultak át Oroszország magyar hangjai a választások óta.

A Fidesz a Független Közmédia Testületbe az M1 egykori riporterét, Császár Attilát jelöli, aki szerint nincs független újságírás, ahogy ő sem tartja magát pártatlannak.

GAZDASÁG

Bár a ház Schmidt Máriáéké, a Főváros váratlan húzása miatt alakult úgy, hogy talán soha többet nem láthatjuk a Madách téri boltív híres díszkivilágítását.

Schmidt Mária beszél a Fidesz ünnepi megemlékezésén a Bem téren 2026. október 23-án. Fotó: Bankó Gábor/444

A G7 számításai szerint közel háromszoros áron közbeszerzett a Magyar Közút fröccsöntött műanyag tárcsákat, amik a veszélyes fűnyírási munkálatokat könnyítik.

Orbán Viktor szerint a Felcsúton felhasznált taoforrásokból az egész nemzet gyarapodott.

Az egy évet sem élte meg Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata luxuskávézója.

Még mindig nincs személyszállítás a Budapest–Belgrád vasútvonalon.

KÜLFÖLD

24 halott és sok eltűnt egy ukrán faluban: humanitárius segélyre várókat bombáztak le az oroszok egy iskolában. Zelenszkij kész Törökországban találkozni Putyinnal, míg Trump új terve szerint amerikai közvetítéssel térhetne vissza az orosz gáz Európába.

Szerbiában – ahol választás végleges eredménye szerint 53 százalékkal győzött az Egyetemista Lista – Aleksandar Vučić pártjához közel álló üzletembert vettek őrizetbe Szerbiában.

Az emelkedő üzemanyagárakra hivatkozva a Ryanair befagyasztaná a dolgozói fizetését és emelné a jegyárakat.

Ezúttal belga, svéd, ír szupermarketek fagyasztóit fűtötték fel hackerek.

Iliana Jotova eddigi ideiglenes államfő nyert a bulgáriai elnökválasztáson.

KULTÚRA ÉS SPORT

„Az emberek ma már nem járnak moziba” – 3 jó film a BIFF-en, és még néhány, amik díjakat is kaptak.

Forrás: BIFF

Tengerparti villa, bónusz testőrök a feleségnek, extrajuttatások, adótrükk: a FIFA titokban négy millió dollár adót is kifizetett Gianni Infantino helyett, miközben átláthatóságot ígért.