Kirúgások és fejvadászok

reggel 4

Hűvös, jó reggelt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap főbb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.) De előtte szolgálati közlemény: hat új kollégával bővült a 444 szerkesztősége, illetve változik a Lakmusz szerkesztősége.

PARLAMENT ÉS HASONLÓK

Magyar Péter a parlamentben magyarázta, miért szerepel a költségvetési tervezetben továbbra is az MMA vagy épp a Magyarságkutató Intézet, majd egy családi sztorit mesélt el arról, a nagyapja hogyan betegedett bele az ügynöktörvény hiányába. Aztán elszabadultak az indulatok a parlamentben, három ellenzéki is felhúzta magát Magyar Péter szavain, aki felmelegítette Lázár János uzsorásozását is. Videós összefoglaló a vitáról.

Fotó: Németh Dániel/444
  • Jön a törvény, miszerint nem kapnak életük végéig juttatást azok a volt államfők, akik nem töltötték ki a hivatali idejüket.
  • Sonnevend Pál lett az Alkotmánybíróság elnöke, a testület iránti bizalom helyreállítását ígéri.
  • A Tisza-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását.

KIRÚGÁSOK

Bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal menesztette Feledy Botondot a minisztérium a Külügyi Intézet éléről: a külpolitikai elemzőt három hónap után rúgták ki, mert megtudták, hogy munkakapcsolatban állt az előző kormánnyal.

Feledy Botond a Sziget fesztiválon 2026. augusztus 13-án.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Kirúgták Ókovács Szilvesztert az Operaház éléről, súlyos szabálytalanságokat találtak: a főigazgató havonta több százezer forintnyi, miniszteri jóváhagyás nélküli prémiumot kapott a vizsgálat szerint, miközben a vezetése alatt sztrájkok, elbocsátások és munkaügyi perek is voltak. Ókovács – aki mellett a fideszes felesége is felszólalt a parlamentben – pert indít.

FIDESZ ÉS KDNP

Miközben már fejvadászok keresik Matolcsy Ádámékat, az NVVH szerint a Seszták Miklós házában talált páncélszekrényeket nem magánszemélyeknek gyártják.

Forrás: police.hu

A józsefvárosi Fideszhez bejegyzett alapítványnál tartott házkutatást a NAV, mert a gyanú szerint Rogánéktól kapott támogatásból Pikó Andrást támadó kampányt csináltak.

  • Moszkvai székhelyváltás, belpolitikai fordulat, totális bedőlés – így alakultak át Oroszország magyar hangjai a választások óta.
  • A Fidesz a Független Közmédia Testületbe az M1 egykori riporterét, Császár Attilát jelöli, aki szerint nincs független újságírás, ahogy ő sem tartja magát pártatlannak.

GAZDASÁG

Bár a ház Schmidt Máriáéké, a Főváros váratlan húzása miatt alakult úgy, hogy talán soha többet nem láthatjuk a Madách téri boltív híres díszkivilágítását.

Schmidt Mária beszél a Fidesz ünnepi megemlékezésén a Bem téren 2026. október 23-án.
Fotó: Bankó Gábor/444

A G7 számításai szerint közel háromszoros áron közbeszerzett a Magyar Közút fröccsöntött műanyag tárcsákat, amik a veszélyes fűnyírási munkálatokat könnyítik.

  • Orbán Viktor szerint a Felcsúton felhasznált taoforrásokból az egész nemzet gyarapodott.
  • Az egy évet sem élte meg Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata luxuskávézója.
  • Még mindig nincs személyszállítás a Budapest–Belgrád vasútvonalon.

KÜLFÖLD

24 halott és sok eltűnt egy ukrán faluban: humanitárius segélyre várókat bombáztak le az oroszok egy iskolában. Zelenszkij kész Törökországban találkozni Putyinnal, míg Trump új terve szerint amerikai közvetítéssel térhetne vissza az orosz gáz Európába.

Fotó: HANDOUT/AFP

Szerbiában – ahol választás végleges eredménye szerint 53 százalékkal győzött az Egyetemista Lista – Aleksandar Vučić pártjához közel álló üzletembert vettek őrizetbe Szerbiában.

  • Az emelkedő üzemanyagárakra hivatkozva a Ryanair befagyasztaná a dolgozói fizetését és emelné a jegyárakat.
  • Ezúttal belga, svéd, ír szupermarketek fagyasztóit fűtötték fel hackerek.
  • Iliana Jotova eddigi ideiglenes államfő nyert a bulgáriai elnökválasztáson.

KULTÚRA ÉS SPORT

„Az emberek ma már nem járnak moziba” – 3 jó film a BIFF-en, és még néhány, amik díjakat is kaptak.

Forrás: BIFF

Tengerparti villa, bónusz testőrök a feleségnek, extrajuttatások, adótrükk: a FIFA titokban négy millió dollár adót is kifizetett Gianni Infantino helyett, miközben átláthatóságot ígért.

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Rovó Attila
belföld

Iliana Jotova eddigi ideiglenes államfő győzött az elnökválasztáson Bulgáriában

Jotova lett az ország első megválasztott női államfője.

Bódog Bálint
külföld

Már fejvadászok keresik Matolcsy Ádámékat

Matolcsyék ügye a Nemzeti Nyomozó Irodához került, ezen belül is a csúcsbűnözőkre szakosodott fejvadászokhoz.

Székely Sarolta
bűnügy

Moszkvai székhelyváltás, belpolitikai fordulat, totális bedőlés – így alakultak át Oroszország magyar hangjai a választások óta

Van-e élet a halál után? Na és orosz propaganda a Fidesz bukása után? Négy, korábban a Kreml álláspontjának teret adó csatorna működését néztük meg fél évvel a kormányváltás után. Gondoltad volna, hogy az Origóról eltűnik a pornó és Putyin?

Német Szilvi
Média

24 halott és sok eltűnt egy ukrán faluban: humanitárius segélyre várókat bombáztak le az oroszok egy iskolában

Háromtonnás bombákkal szórták meg a faluközpontot, végül az óvóhelyet is romba döntötték. Zajlik a mentés, de a képek alapján alig maradt valami az épületből.

Kolozsi Ádám
külföld

NVVH: A Seszták Miklós házában talált páncélszekrényeket nem magánszemélyeknek gyártják

A Sesztáknál talált biztonsági páncélszekrényt jellemzően zálogházak, illetve egyéb pénzügyi szolgáltatók alkalmazzák.

Mészáros Juli
belföld

Máthé Zsuzsa felszólalt a parlamentben férje, Ókovács Szilveszter kirúgása miatt, de elvették tőle a szót

Nem tudtuk meg, hogy szerinte mi volt a feltárt ügy, ami miatt kirúgták a férjét.

Molnár Kristóf
POLITIKA
Podcast

Borízű hang #292: Kilencmilliárd Kisvárda határában, Harapófogó Dániel elnézést kér Kínától [rövid verzió]

Ki mennyit ülne Orbánért? NER-es csődhullám: Nanushka. Rogán Cili hány pont? Mbappé és a Liga becsicskul Kínának. Vas Gereben, Harapófogó Dániel, Maderspach Károlyné, öngyilkosság mozsárágyúval. A Dschingis Khan Mongóliában. Túl olcsó a benzin.

Bede Márton, Winkler Róbert, Uj Péter
podcast

A józsefvárosi Fideszhez bejegyzett alapítványnál tartott házkutatást a NAV

A Rogánéktól kapott támogatásból Pikó Andrást támadó kampányt csináltak a gyanú szerint.

Kolozsi Ádám
belföld

Tízévesen már Lamborghinit vezetett, húszévesen a Forma–1 legfiatalabb világbajnoka lett

Az olasz Kimi Antonelli vasárnap Mexikóban négy futammal a vége előtt megnyerte a Formula–1 világbajnokságát, és megdöntötte Sebastian Vettel korrekordját. Erre a bizonytalan első szezonja után még a tehetségében kezdettől bízó Mercedesnél sem számítottak.

Benics Márk
sport

Még mindig nincs személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Vitézy Dávid szerint optimista volt, amikor október közepét mondta reálisnak a személyforgalom elindulásának.

Bódog Bálint
belföld

Orbán Viktor: A Felcsúton felhasznált taoforrásokból az egész nemzet gyarapodott

Miután a kedvenc lapjában feltették a kérdést, hogy „De miért éppen Felcsút?”, a volt miniszterelnök egy válaszírásban megmagyarázta, miért a Felcsút kapta a 4. legtöbb tao-támogatást.

Mészáros Juli
sport

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Korábban Sólyom László tanácsadója volt, júliusban került a testületbe. Az alkotmánybíráskodás iránti bizalmat és az európai kapcsolatokat is helyreállítaná.

Kolozsi Ádám
belföld

A Tisza-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását

Magyar Péter ezzel a lendülettel azt is közölte, hogy nem szavazzák meg Császár Attilát a Független Közmédia Testületbe.

Mészáros Juli
belföld

Magyar Péter felmelegítette Lázár János uzsorásozását

A fideszes politikus 2013-ban veszett össze, majd békült ki Csányi Sándorral, most a miniszterelnök tette fel a kérdést: „Hogyan lehetett egyes, ma már respektált vállalkozóknak bankjuk, áruházláncaik? Hogyan lett a semmiből valaki több tíz-, százmilliárdos vállalkozó?”

Molnár Kristóf
POLITIKA

Trump új terve: amerikai közvetítéssel térhetne vissza az orosz gáz Európába

Egy európai vezető az 1938-as müncheni egyezményhez hasonlította a tervet.

Kolozsi Ádám
külföld

Hat új kollégával bővült a 444 szerkesztősége

Egyed Anna, Mohos Máté, Sárdi Kristóf, Vészi Samu, Zalavári Noémi, Zöldi Blanka. Előfizetőinknek hála nyár végétől hat új munkatárssal lettünk többen.

Munk Veronika
szolgálati közlemény

A Magyar Közút a munkásait is védi, meg a vezérigazgató évfolyamtársainak a zsebét is kitömi

A G7 számításai szerint közel háromszoros áron közbeszerzett az állami cég fröccsöntött műanyag tárcsákat, amik a veszélyes fűnyírási munkálatokat könnyítik.

Bódog Bálint
belföld

Aleksandar Vučić pártjához közel álló üzletembert vettek őrizetbe Szerbiában

Davor Macura bankjának visszavonták a működési engedélyét is.

Bódog Bálint
külföld

A FIFA titokban négy millió dollár adót is kifizetett Infantino helyett, miközben átláthatóságot ígért

Tengerparti villa, bónusz testőrök a feleségnek, extrajuttatások, adótrükk: a Gianni Infantino távozását követelő UEFA újabb munícióhoz jutott.

Kolozsi Ádám
külföld

Ezúttal belga, svéd, ír szupermarketek fagyasztóit fűtötték fel hackerek

55 fokra fűtötték fel a hackerek az üzletek fagyasztóit, rengeteg élelmiszer ment tönkre.

Székely Sarolta
külföld

Családi sztorit mesélt a parlamentben Magyar Péter arról, hogy a nagyapja hogyan betegedett bele az ügynöktörvény hiányába

Erőss Pál ügyvédként majdnem visszaszerezte az exügynököknek fillérekért privatizált Taverna vállalatot, de aztán közbelépett a szoci kormány, magyarázta a kormányfő. Hozzátette, a Fidesznek is felelőssége van abban, hogy eddig nem voltak nyilvánosak az akták.

Rovó Attila
belföld

Jön, amit nyáron hiányoltunk: az eső és a hideg

A hét vége felé megérkeznek a mínuszok is.

Mészáros Juli
időjárás

„Az emberek ma már nem járnak moziba” – 3 jó film a BIFF-en, és még néhány, amik díjakat is kaptak

Ennyi volt a budapesti nemzetközi filmfesztivál, 9 nap, 15 ezer néző, volt sok jó film, amiről érdemes írni, és olyanok is, amiket később is meg lehet majd nézni.

Gazda Albert
FILM

Zelenszkij kész Törökországban találkozni Putyinnal

Az ukrán elnök szerint Törökország gyakorlatias és reális közvetítő lehet a jövőbeli tárgyalásokon.

Székely Sarolta
külföld

A kirúgott Ókovács perel, szerinte senki nem tudott úgy facebookozni az Operaházban, mint ő

Magyar Pétertől és Varga Judidtól kapta el a covidot, akkor még Magyar szerinte azt mondta neki, túl keveset keres, szólni kellene a főnöknek.

Kolozsi Ádám
belföld

Jön a törvény, miszerint nem kapnak életük végéig juttatást azok a volt államfők, akik nem töltötték ki a hivatali idejüket

Magyar Péter a parlamenti hozzászólásában jelentette be. Az exelnökök jótékonysági kerete is megszűnik. Schmitt, Novák, Sulyok bánkódhat majd.

Rovó Attila
POLITIKA

Az egy évet sem élte meg Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata luxuskávézója

A Hegyvidék Bevásárlóközpont szerint nincs már náluk Acaia.

Székely Sarolta
belföld
Videó

Puhatestűzés, Don Hatvanpuszta és ügynökakták a parlamentben

A papírokon mindig mások neve szerepel, és amikor jön a baj, a maffiafőnök minden további nélkül feláldozza azokat, akik helyette írtak alá, mondta Magyar Péter a parlamentben, ahol két hét szünet után újra heves napirend előtti vita jött össze.

Vészi Sámuel, Zalavári Noémi
video

Az M1 egykori riporterét, Császár Attilát jelöli a Fidesz a Független Közmédia Testületbe

Császár szerint nincs független újságírás, ahogy ő sem tartja magát pártatlannak.

Bódog Bálint
belföld

Bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal menesztette Feledy Botondot a minisztérium a Külügyi Intézet éléről

A külpolitikai elemzőt három hónap után rúgták ki, mert megtudták, hogy munkakapcsolatban állt az előző kormánnyal.

Kolozsi Ádám
belföld

Kirúgták Ókovács Szilvesztert az Operaház éléről, súlyos szabálytalanságokat találtak

A főigazgató havonta több százezer forintnyi, miniszteri jóváhagyás nélküli prémiumot kapott a vizsgálat szerint. A vezetése alatt sztrájkok, elbocsátások és munkaügyi perek is voltak.

Kolozsi Ádám
KULTÚRA

A Ryanair befagyasztaná a dolgozói fizetését és emelné a jegyárakat

Az emelkedő üzemanyagárakkal indokolják a lépéseket.

Bódog Bálint
közlekedés

Magyar Péter a parlamentben magyarázta, miért szerepel a költségvetési tervezetben továbbra is az MMA vagy épp a Magyarságkutató Intézet

A kormányfő azt mondta, a változások közepén vannak, ezért egyelőre jogilag muszáj volt így megalkotni a tervezetet. Viszont módosítókkal készülnek a parlamenti vitára, illetve közben a rendszer teljes átvilágítása és átalakítása is zajlik.

Rovó Attila
belföld

Akár 160 dolgozót is elküldhet a közmédia

Megkezdték a tárgyalásokat a csoportos létszámcsökkentésről.

Székely Sarolta
Média

Bár a ház Schmidt Máriáéké, a Főváros váratlan húzása miatt alakult úgy, hogy talán soha többet nem láthatjuk a Madách téri boltív híres díszkivilágítását

Miért tűnt el a budapesti belváros egyik jellegzetessége, a bulnegyed nemhivatalos kapujaként szolgáló boltív megvilágítása? És van-e esély arra, hogy valaha újra láthassuk?

Szily László
belföld

Új felállásban dolgozunk tovább, hogy ellenőrzött információk alapján alkothass véleményt a legfontosabb kérdésekben

A szerkesztőség változik, a szándék marad.

Lakmusz

Megvannak a szerb választás végleges eredményei: 53 százalékkal győzött az Egyetemista Lista

4 millió 444 ezren szavaztak az október 25-i előrehozott választáson, két nagy pártot és több nemzeti kisebbségi pártot juttatva a parlamentbe.

Bódog Bálint
külföld