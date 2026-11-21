Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb cikkeivel és videóival, podcastjaival. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
A héten jelent meg cikksorozatunk, melyben bemutattuk, mennyi közpénz ment el Orbán Viktor külföldi útjaira: ehhez az kellett, hogy kipereljük a 2015 és 2025 közötti hivatalos repülőgépes utazásainak részleteit. A számok jelentősek, 327 repülős utat és 4,8 milliárd forint elköltött közpénzt találtunk. A megismert adatok alapján írtunk arról, hogy negyedmilliárd forintnál is több adófizetői pénzbe kerültek Orbán külföldi meccsnézései, összeszedtük a legbizarrabb beszerzéseket, és megnéztük azt is, hogy hogyan használta privát és politikai célokra hivatalos útjait a bukott miniszterelnök, sőt, összeszedtük a legjobb 44 helyet, ahol sok állami pénzt költöttek Orbánék utazásai során. A cikksorozatról stúdiónkban is beszélgettünk, érdemes azt is meghallgatni.
Múlt pénteken került elő a föld alól is hatmilliárd forint a Seszták-ügyben, ami persze uralta a hétfői parlamenti napot is, ahol elszabadultak az indulatok. Megírtuk, hogy soha nem látott leolvadást okozott a Fidesz médiájában az NVVH által kiásott pénz, és a megtalált pénzről írt a héten Uj Péter is publicisztikájában, valamint írtunk arról, hogy ki az a Fabó György, akinek a neve előkerült az ügyben.
A birtokunkba került adatok alapján írtunk arról, hogy az előző rendszerben a papíron a turizmus fejlesztését célzó program valójában igazán csak egy nagyon szűk elitnek kedvezett, és megírtuk azt is, hogy mire költött 26 milliárdot az Orbán-kormány a Századvégnél. Ott voltunk a korrupciós óriásper eheti tárgyalásán, ahol szó volt gyrosos dobozba rejtett milliókról és politikai vonalról jött kapcsolatokról és pályázatokról, megírtuk, hogy ugyan átláthatóbb és demokratikusabb parlamenti munkát ígér a Tisza, de ezt a jelek szerint az ellenzék kárára tennék, és összeállítottunk egy Nemzeti Vagyonfelismerési és Vagyonfelbecslési Kvízt is.
Elmentünk a végrehajtási vizsgálóbizottság eheti üléseire is, ahol megtudtuk, hogy Bárándy semmire sem emlékszik, Gyurcsány minisztere pedig nem volt elég bölcs a devizahitel-válság idején, és ahol Orbán Viktor egyik legfőbb bizalmasát is meghallgatták, de ezzel sem lettek sokkal beljebb. És ha mindez nem lett volna elég, beszámoltunk arról is, hogy 30 éve szerepel egy jókora baki a szajoli vonatkatasztrófa áldozatainak emlékművén, olvasónk most szúrta ki.
Hogyan szembesült a piliscsabai katolikus közösség azzal, hogy Szűcs Balázs papként több tucat gyereket zaklatott náluk? Miért nem volt sikeres a nyomozás a vélhetően sorozatos elkövetővel szemben? És miután áttelepült Erdélybe, miért nem védik tőle a gyerekeket a helyi hatóságok? Urfi Péter kétrészes cikksorozatban (első rész itt, második pedig itt olvasható) dolgozta fel a témát, stúdiónkban pedig Kisgergely-Deák Kingával, a piliscsabai katolikus közösség tagjával beszéltek a történtekről.
A hét legjelentősebbnek ígérkező eseménye Hszi, Putyin és Trump sencseni találkozója volt, de egyelőre kérdéses, hogy pár jó fotón kívül eredményezett-e bármit a találkozó, és ennek nyomán foglalkoztunk azzal, hogy Európa a nagyhatalmi játszmák szorításában a saját egységét építi.
Jelentkeztünk helyszíni riporttal Kijevből, ahol az oroszok már a belvárosi épületeket támadják drónokkal, írtunk arról, hogy hamarosan ugyan nem jöhet több orosz cseppfolyós földgáz Európába, de ettől az európai függőségi problémák nagyon nem oldódtak meg, és megnéztük, miért tüntetnek százezrek Csehországban azért, hogy fizethessenek tovább a közmédiáért,
Adorjáni Panna első regényében kolozsvári fiatal felnőttek keresik a helyüket a világban, jellemzően inkább kevesebb, semmint több sikerrel. Podcastunkban a határátlépések természetéről, az egymáshoz való kapcsolódás lehetetlenségéről, a megváltozó Kolozsvárról beszélgettünk vele, de az is szóba került, hogy írás közben miért gondolt többet a férfi olvasóira, mint a nőiekre.
A hét popkulturális eseménye az új GTA megjelenése volt, élőben követtük az első reakciókat. Ott voltunk, amikor Udvaros Dorottya Karikó Katalinná változott, és írtunk arról is, hogy Robert Pattinson pont azért jó James Bond, amiért elsőre rossz ötletnek tűnt. És miután Kolodko Mihály díjat kapott a fővárostól, áttekintettük az eddigi pályáját, feltéve a kérdést: a legjobb magyar kortárs szobrászról vagy olcsó népszerűséget kereső üzletemberről van-e inkább szó esetében.
Foglalkoztunk a héten a longevity trendjével is: az egészséges öregedés ígéretére egész iparág épült, csakhogy a legdrágább szolgáltatások mögött gyakran még nincsenek meggyőző tudományos bizonyítékok, miközben az egészségben eltöltött éveinket valóban meghosszabbító életmódorvoslásra a magyar állami egészségügyben alig jut. És bemutattuk, hogy Rákosi-korszakban hogyan és miért repítették az ország legnagyobb szállodájának élére a debreceni Arany Bika nélkülöző takarítónőjét.
Donald Trump Sencsenből hazafelé odacsörgött a Berlinben ülésező európai vezetőknek, de a transzatlanti kapcsolat változását jól érzékelteti, hogy az európai vezetők bátrabban szállnak szembe Amerikával. A belső egység problémája viszont Orbán Viktor bukásával sem tűnt el.
A mocskos, fészerekből, ólakból, föld alól előkerített pénzhalom látványa mindenki fantáziáját megmozgatja. A Tisza tökéletes alapanyagot kapott politikája igazolásához. Orbánék helyzete reménytelenné vált. Uj Péter véleménye.
Hogyan szembesült a piliscsabai katolikus közösség azzal, hogy Szűcs Balázs papként több tucat gyereket zaklatott náluk? Miért nem volt sikeres a nyomozás a vélhetően sorozatos elkövetővel szemben? És miután áttelepült Erdélybe, miért nem védik tőle a gyerekeket a helyi hatóságok? Podcast Urfi Péterrel és Kisgergely-Deák Kingával, a piliscsabai katolikus közösség tagjával.
Az üzletember ügyvédi képviseleten, alapítványokon és közös üzleteken keresztül kapcsolódik a letartóztatott Seszták Miklóshoz, de Mészáros Lőrinccel is közös bizniszt visz.
Megnéztük, mit tud az új rész, aminek megjelenése az év egyik legnagyobb popkulturális eseménye, és összegyűjtöttük a legfontosabb érdekességeket – természetesen szpojlermentesen.
„Jó kezekben volt a hatóság” – ironizált egy tiszás képviselő az ülésen, Biró Marcellnek arcizma sem rándult.
Ha a volt miniszterelnök magángéppel ment, azt is az állam fizette, máskor pedig összekötötte a kellemest a hasznossal: pont a vb-döntő napjára időzített egy találkát Putyinnal.
A 444 Jó hely-sorozatának rendhagyó kiadásában ezúttal Orbán Viktor nyomába eredünk: megmutatjuk, hol evett, ivott és aludt a volt miniszterelnök kormányzásának utolsó tíz évében külföldön, és mindez mennyibe került az adófizetőknek.
Az Orbán-kormány a Kisfaludy-programmal a magyarországi turizmust szerette volna fejleszteni. A 444 birtokába jutott adatok szerint azonban a pálya itt is nagyon csúnyán egy szűk elitnek lejtett, a támogatások jelentős részén nagyon kevesen osztozhattak.
A Századvégnek csak 2024 óta bruttó 26 milliárd forintnyi közpénz szórt ki az Orbán-kormány, ennek 30 százalékét idén, a választás előtti három hónapban. Közérdekű adatigényléssel megkaptuk a részletes elszámolást, amiből kiderül, mi volt a Lázár Jánostól kapott egyetlen megbízásuk, és az is, kik hizlalták leglelkesebben a fideszes háttérintézményt.
Fontos kérdéseket feszegetett a két egykori szocialista miniszter vizsgálóbizottsági meghallgatása: mire emlékezhet egy miniszter, mit lehet rajta számon kérni, és mit vizsgál a vizsgálóbizottság?
Bár Hollywood weirdoja elsőre meredek választásnak tűnik, valójában minden megvan Robert Pattinsonban, ami a sorozat további sikeréhez kell.
A pápa kirakta a papságból Szűcs Balázst, de az áldozatai, a szülők és az egész katolikus közösség azóta is kénytelen cipelni annak a terhét, amit tett. Kétrészes cikkünk első fele róluk szól, a feldolgozás fájdalmas és felemelő folyamatáról. A második arról, miért lehet még mindig gyerekek között ez az ember.
Pártpolitika, meccs, családi dolce vita – az egykor nagy hatalmú miniszterelnök szabadidős programjai állami kiküldetések idején.
A NER sikeremberei, akik eltérített közpénzekből gazdagodtak meg rendkívül gyorsan, csodás kosztümökben, gyönyörű kiegészítőkben és méregdrága autókban pompáztak a kormányváltás előtt. Ezzel a kvízzel lehet tesztelni, ki eléggé kifinomult ahhoz, hogy legyen szeme a szépre.
A korábbi kormánypárt politikusai és kiszolgáló médiaszemélyiségei egész hétvégén próbálták megtalálni azt az értelmezést Seszták elásott 6,5 milliárdjára, ami nekik és az anyapártnak is legkevésbé gáz. Zajos félsiker?
Mit tudtunk meg a volt miniszterelnök közpénzhez való viszonyáról a Külügyminisztériumtól kiperelt adatokból? Erről beszélgettünk a Helyzet: van! legújabb adásában.
Tóth Jánosné kényszerűségből szerződött az Arany Bika szállóba takarítónőnek 1944-ben, mert férje hadifogságba került, és el kellett tartania a három gyerekét. A szobaasszonyt már a kommunisták fedezték fel maguknak, telefonon keresték, és azonnali választ vártak tőle: elvállalja-e a Margitszigeten lévő Nagyszálló vezetését. Elvállalta.
Erővágó Brüsszelben, gáztűzhely Romániában, hűtőtáska Vietnámban – avagy a közérdekű adatigényléssel megszerzett Excel-táblázat legbizarrabb oszlopa, amely Orbán külföldi útjainak „egyéb beszerzéseit" tartalmazza. A fura tárgyak és szolgáltatások kalandos színezetet adnak a volt miniszterelnök eddig unalmasnak hitt diplomáciai látogatásainak.
Régen se volt minden jobb, de azért ne lejtsen már a pálya.
Három nagyhatalom, 81 perc, egy közös fotó és egyetlen valódi egyetértés: senki ne szóljon bele a dolgaikba. Ez nem tűnik Jalta 2.0-nak.
A fővárostól kapott Pro Urbe-díj újra felszította a vitát, miszerint a szobrász országszerte váratlanul feltűnő munkái valóban jó helyen vannak-e a városszövetben, vagy csak rontanak a közterek egyre rendezetlenebbé, silányabbá váló állapotán? Áttekintjük az Ungvárról induló Kolodko eddigi pályáját.
A korrupciós óriásper mai tárgyalásán szó volt gyrosos dobozba rejtett milliókról, politikai vonalról jött kapcsolatokról és pályázatokról, amiknél felfoghatatlanul sokat számítottak szubjektív szempontok. A fővádlott egy ponton azt mondta vádlott-társának: „saját magadat ásod csak el”.
Egy kisbaba is megsérült, amikor orosz drónok támadták csütörtökön Kijev történelmi központját. Az oroszok néhány órán belül kétszer is ugyanarra a háztömbre mértek csapást, miközben a mentőalakulatok a helyszínen dolgoztak. Helyszíni riport az ukrán fővárosból.
Mit tehet az egyház a sérült közösségekért? Hogyan hagyta futni a sorozatos elkövetőt a rendőrség? És mégis, miért tárja szét a kezét a Hargita megyei gyermekvédelmi hatóság, ha ők is tudják, hogy fiatalokkal él együtt Szűcs Balázs?
Csehország történetének legnagyobb tüntetését tartották a közmédia díjának megtartásáért, amelyet a kormány szívesen elvenne tőlük, egyszersmind mintegy 15 százalékkal kevesebb pénzt adna a közmédiának. Az elrettentő példa a magyar közmédia.
Udvaros Dorottya monologizálja végig a tudós életét, de a bemutató estéjén a Nobel-díjas is kiállt a színpadra, az állva tapsoló nézők elé.
327 repülős út, 4,8 milliárd forint közpénz. Luxusszállodák, többmilliós éttermi számlák és rejtélyes utazások. A Külgazdasági és Külügyminisztériumtól kiperelt adatokból az is kiderül, mennyibe kerültek a volt miniszterelnök olyan útjai, amiknek a céljáról vagy részleteiről korábban alig lehetett tudni.
Egy minden brit által ismert, az első világháború brit áldozataira emlékező versszakot véstek fel a szajoli emlékműre. Csak volt egy kis bibi.
Úgy tűnik, a tilalom életbe lépése előtt az európai országok igyekeznek a lehető legtöbb orosz LNG-t betárazni. De mi jöhet január 1-je után? Honnan jöhet cseppfolyósított földgáz Európába? És hova szállíthatnak az oroszok?
Longevity kávé, arckrém, luxuselvonulás és milliárdos üzlet: az egészséges öregedés ígéretére egész iparág épült. Csakhogy a legdrágább szolgáltatások mögött gyakran még nincsenek meggyőző tudományos bizonyítékok, miközben az egészségben eltöltött éveinket valóban meghosszabbító életmódorvoslásra a magyar állami egészségügyben alig jut kapacitás.
Tartozom a magyar embereknek annyival, hogy az ő elvesztegetett tizenhat évükkel szembesítem a felelősöket, mondta a miniszterelnök a parlamentben. A Seszták-ügyben előkerült pénzek olyan hangulatot hoztak a parlamentbe, hogy azzal a házelnök is alig tudott mit kezdeni.
Adorjáni Panna első regényében kolozsvári fiatal felnőttek keresik a helyüket a világban, jellemzően inkább kevesebb, semmint több sikerrel. Az Erste által támogatott podcastunkban a határátlépések természetéről, az egymáshoz való kapcsolódás lehetetlenségéről, a megváltozó Kolozsvárról beszélgettünk vele, de az is szóba került, hogy írás közben miért gondolt többet a férfi olvasóira, mint a nőiekre.