Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb cikkeivel és videóival, podcastjaival. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

A héten jelent meg cikksorozatunk, melyben bemutattuk, mennyi közpénz ment el Orbán Viktor külföldi útjaira: ehhez az kellett, hogy kipereljük a 2015 és 2025 közötti hivatalos repülőgépes utazásainak részleteit. A számok jelentősek, 327 repülős utat és 4,8 milliárd forint elköltött közpénzt találtunk. A megismert adatok alapján írtunk arról, hogy negyedmilliárd forintnál is több adófizetői pénzbe kerültek Orbán külföldi meccsnézései, összeszedtük a legbizarrabb beszerzéseket, és megnéztük azt is, hogy hogyan használta privát és politikai célokra hivatalos útjait a bukott miniszterelnök, sőt, összeszedtük a legjobb 44 helyet, ahol sok állami pénzt költöttek Orbánék utazásai során. A cikksorozatról stúdiónkban is beszélgettünk, érdemes azt is meghallgatni.

Múlt pénteken került elő a föld alól is hatmilliárd forint a Seszták-ügyben, ami persze uralta a hétfői parlamenti napot is, ahol elszabadultak az indulatok. Megírtuk, hogy soha nem látott leolvadást okozott a Fidesz médiájában az NVVH által kiásott pénz, és a megtalált pénzről írt a héten Uj Péter is publicisztikájában, valamint írtunk arról, hogy ki az a Fabó György, akinek a neve előkerült az ügyben.

A birtokunkba került adatok alapján írtunk arról, hogy az előző rendszerben a papíron a turizmus fejlesztését célzó program valójában igazán csak egy nagyon szűk elitnek kedvezett, és megírtuk azt is, hogy mire költött 26 milliárdot az Orbán-kormány a Századvégnél. Ott voltunk a korrupciós óriásper eheti tárgyalásán, ahol szó volt gyrosos dobozba rejtett milliókról és politikai vonalról jött kapcsolatokról és pályázatokról, megírtuk, hogy ugyan átláthatóbb és demokratikusabb parlamenti munkát ígér a Tisza, de ezt a jelek szerint az ellenzék kárára tennék, és összeállítottunk egy Nemzeti Vagyonfelismerési és Vagyonfelbecslési Kvízt is.

Elmentünk a végrehajtási vizsgálóbizottság eheti üléseire is, ahol megtudtuk, hogy Bárándy semmire sem emlékszik, Gyurcsány minisztere pedig nem volt elég bölcs a devizahitel-válság idején, és ahol Orbán Viktor egyik legfőbb bizalmasát is meghallgatták, de ezzel sem lettek sokkal beljebb. És ha mindez nem lett volna elég, beszámoltunk arról is, hogy 30 éve szerepel egy jókora baki a szajoli vonatkatasztrófa áldozatainak emlékművén, olvasónk most szúrta ki.

Balázs atya ügye

Hogyan szembesült a piliscsabai katolikus közösség azzal, hogy Szűcs Balázs papként több tucat gyereket zaklatott náluk? Miért nem volt sikeres a nyomozás a vélhetően sorozatos elkövetővel szemben? És miután áttelepült Erdélybe, miért nem védik tőle a gyerekeket a helyi hatóságok? Urfi Péter kétrészes cikksorozatban (első rész itt, második pedig itt olvasható) dolgozta fel a témát, stúdiónkban pedig Kisgergely-Deák Kingával, a piliscsabai katolikus közösség tagjával beszéltek a történtekről.

Világ

Fotó: XIE HUANCHI/Xinhua via AFP

A hét legjelentősebbnek ígérkező eseménye Hszi, Putyin és Trump sencseni találkozója volt, de egyelőre kérdéses, hogy pár jó fotón kívül eredményezett-e bármit a találkozó, és ennek nyomán foglalkoztunk azzal, hogy Európa a nagyhatalmi játszmák szorításában a saját egységét építi.

Jelentkeztünk helyszíni riporttal Kijevből, ahol az oroszok már a belvárosi épületeket támadják drónokkal, írtunk arról, hogy hamarosan ugyan nem jöhet több orosz cseppfolyós földgáz Európába, de ettől az európai függőségi problémák nagyon nem oldódtak meg, és megnéztük, miért tüntetnek százezrek Csehországban azért, hogy fizethessenek tovább a közmédiáért,

Kultúrák-játékok

Fotó: Bankó Gábor / 444

Adorjáni Panna első regényében kolozsvári fiatal felnőttek keresik a helyüket a világban, jellemzően inkább kevesebb, semmint több sikerrel. Podcastunkban a határátlépések természetéről, az egymáshoz való kapcsolódás lehetetlenségéről, a megváltozó Kolozsvárról beszélgettünk vele, de az is szóba került, hogy írás közben miért gondolt többet a férfi olvasóira, mint a nőiekre.

A hét popkulturális eseménye az új GTA megjelenése volt, élőben követtük az első reakciókat. Ott voltunk, amikor Udvaros Dorottya Karikó Katalinná változott, és írtunk arról is, hogy Robert Pattinson pont azért jó James Bond, amiért elsőre rossz ötletnek tűnt. És miután Kolodko Mihály díjat kapott a fővárostól, áttekintettük az eddigi pályáját, feltéve a kérdést: a legjobb magyar kortárs szobrászról vagy olcsó népszerűséget kereső üzletemberről van-e inkább szó esetében.

Foglalkoztunk a héten a longevity trendjével is: az egészséges öregedés ígéretére egész iparág épült, csakhogy a legdrágább szolgáltatások mögött gyakran még nincsenek meggyőző tudományos bizonyítékok, miközben az egészségben eltöltött éveinket valóban meghosszabbító életmódorvoslásra a magyar állami egészségügyben alig jut. És bemutattuk, hogy Rákosi-korszakban hogyan és miért repítették az ország legnagyobb szállodájának élére a debreceni Arany Bika nélkülöző takarítónőjét.