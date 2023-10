Fizetések az MTVA-ban, Győzike a Fradi meccsen

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Az idei októberből már csak nagyon kevés van hátra, és az előrejelzések szerint indokolatlanul meleg, de szeles idővel érhet véget a hónap. Ezekhez a körülményekhez ajánljuk cikkeinket, például ezt a négyet:

Az élet itthon

A hétvége legnagyobb hullámokat vető hazai sztorija alighanem az volt, hogy a szélsőjobboldali, összeesküvés-elméleteket terjesztő párt simán elérte a kormánynál, hogy mostantól csak 18 éves kor felett lehessen látogatni a Nemzeti Múzeum kiállítását. Meg is mutattuk, mik azok a fényképek, melyek miatt összejött ez a koalíció.

Dögrováson van-e az Orbán-rendszer, készülődnek-e már a Fideszben az új Grósz Károlyok és Pozsgayk? Szörnyű sötétség, maffiaállamok és a lengyel választás tapasztalatai az Eötvös Intézet szombati rendezvényén, melyet a helyszínen tekintettünk meg, hogy aztán írjunk róla. És ez még semmi, ugyanezen a hétvégén rácsúsztunk a DK új telefonos appjára is.

Kiderült az is, hogy Mészárosék zsebelhetik be a Fundamenta-Lakáskasszát, a Fideszhez dörgölőzésben versenyt fut egymással éppen Szikora Róbert és Győzike, és felhívásunkra, hogy olvasóink küldjenek akciósnak hirdetett, de valójában nem nagyon akciós terméket, erősebbnél erősebb fotókat kaptunk, egyet már be is mutattunk belőle.

Hír volt még itthonról, hogy

Ítélet

photo_camera Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Pető Attila ügye 20 éve zajlik, 7 éve a nyilvánosság előtt, de ennek a történetnek az egyik – a bírósági – szakasza most lezárul. A gyerekkorában egy katolikus pap által molesztált férfi 2019-ben sokadszorra is megpróbált információkat kapni az esztergomi érsekség vezetőitől, akik válasz helyett az „isteni jog védelmében” feljelentették zaklatásért. Pető most úgy döntött, nem viszi az ügyet a Kúriára, A 444-nek küldött nyilatkozatában azt írta: „ezt a küzdelmet nem a tárgyalótermekben kell megnyernem”.

Gáza

photo_camera Fotó: JACK GUEZ/AFP

Rendkívül intenzív izraeli bombázásokat és a szárazföldi invázió kezdetét hozta el a hétvége. Netanjahúék elmondása szerint a háború már a második szakaszába lépett, közben világszerte egyre többen követelik a tűzszünetet, hogy kezdeni lehessen valamit a palesztin területen kialakul humanitárius katasztrófával. Az ENSZ-ben is elfogadtak egy ezzel kapcsolatos, nem kötelező érvényű határozatot, mely ellen csak kevés ország, köztük Magyarország szavazott nemmel.

Közben pogromhoz közeli állapotok alakultak ki Mahacskalában, ahol több száz fős tömeg várta a menetrend szerinti tel-avivi járatot, és ahol csak reggelre sikerült kiüríteni a repülőteret. És írtunk a hétvégén arról is, hogy a McDonald's globális birodalma is kettészakadt a gázai–izraeli háborúban.

A világ

photo_camera Fotó: DAVID LIVINGSTON/Getty Images via AFP

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban derült ki, hogy meghalt Matthew Perry, a Jóbarátok egykori sztárja. Amerikai hírességek üzenetekkel, míg a rajongók lájkokkal búcsúztak a színésztől, mi pedig bemutattuk azt a rész, melyet a sorozat egy nézője készített, elképzelve, hogy mi lett volna a Jóbarátokkal, ha Chandler meghal.

És hír volt még a hétvégén, hogy

Podcastok

Esterházy Mátyás focistaként kezdte, de idővel belátta, hogy nagy sikereket a pályán nem fog elérni, ezért menedzsernek állt. Szoboszlai Dominik 13 éves volt, amikor a fiú családjának panellakásában először kezdték el tervezni a közös jövőt. A nemzetközileg is jegyzett magyarokat bemutató Kiment, bejött podcast újabb adása.

És volt új Borízű is, itt hallgatható.

Tévé

photo_camera Fotó: RTL

Elindult az RTL-en a Sztárbox, a műsor, amiben celebek verik össze egymást, és amit, ha jól értjük, leginkább olyanoknak érdemes nézniük, akiknek fogalmuk sincs a bokszról.



Film

photo_camera Fotó: Mozinet

Moldovai Katalin első filmje egy erdélyi irodalomtanár kirúgását dolgozza fel, aki meleg költőkről szóló művet ajánlott diákjainak. Az Elfogy a levegő halmozza a fesztiválsikereket, de a magyar nézőnek keserűen ismerős a történet minden eleme, így elmarad a katarzis.

És írtunk a Kádár-korszak egyik legnagyobb korrupciós ügyért bemutató alkotásról: Onódy Lajosnak, a hatvanas évek vendéglátós császárának csodálatos felemelkedéséről és csúfos bukásáról nagyszerű filmet készített Almási Tamás.

Könyv

photo_camera Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Britney Spears könyve nem azért fontos, mert kiderül belőle, hogy Justin Timberlake rohadék volt: 13 évnyi pokolian szigorú felügyelet után először kapott lehetőséget és saját platformot, hogy elmondhassa, kik hogyan és mennyire használták, illetve csinálták ki őt.