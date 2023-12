Hétvégi olvasnivalók az államvédelmi pániktól a terrorista szépségkirálynőig

Jó reggelt, jó hétvégét! Ha az a kérdés, hogy melyik cikkünkön nevettem a legtöbbet ezen a héten, akkor habozás nélkül böknék rá erre. Ha viszont az a kérdés, hogy melyiket ajánlanám olvasásra, nos, arra kicsit hosszabban válaszolnék. Ezeket:

Az agyhalálcsillag fényében

Ilyen szintű államvédelmi pánikot, mint amit az Orbán Corps legragyogóbb elméi csillogtatnak (nyilván a Rogán-féle agyhalálcsillagból betáplált kód alapján), már nemhogy 88-ban, de a kádárizmus szilajabb éveiben sem halhattunk - írta Uj Péter e heti hírlevelében. Dicséretesen termelékeny főszerkesztőnk a rendszer - önsorsrontó, paranoid - logikájáról beszélgetett Krekó Péterrel, illetve borízű barátaival is.

Aztán az olvasókhoz fordult, és a segítségüket kérte ahhoz, hogy megmutassuk e rendszer valódi arcát.

Még több rogánizmus

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Rogán az utolsó betűig digitalizálná a magyarokat. Az állam többet fog tudni állampolgárairól, mint korábban bármikor. Nem mindenki ilyen jövőt szeretne a Fideszben sem: Kövér László végképp nem.

Valószínűleg manipulálták a kormány óriásplakátján Alex Soros kezét, de nem emiatt tüntették el azt pár nap múlva a poszterekről.

A CÖF Nyugaton magyarázta el a Nyugaton élő magyaroknak, vagyis 20-25, többségében idős néninek és bécsinek, hogy miért rossz a Nyugat.

Hétköznapi csalárdságok

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A Fidesz a bizottságban simán megszavazta a Mi Hazánk tervezetét, ami bekavarna az ellenzéknek Budapesten. Hogy mennyire, azt Tóka Gábor elemezte részletesen. Ez volt az a javaslat, amiről a teljes ellenzék azt gyanította, hogy maga a Fidesz írta, csak a Mi Hazánkkal nyújtatta be. Egy fideszes sem ment be a rendkívüli ülésre, ahová betolták. Novák Elődék egyébként az országgyűlési választásról is „elindítanának valamit”.



Hétköznapi csalódások

photo_camera Postások tüntetése március 4-én a Batthyány téren Fotó: Bankó Gábor/444

Hiába van elegük a postásoknak az éhbérből, a munkaerőhiányból, a tukmálásból, a szabotázs elképzelhetetlen. A törvény sem teszi lehetővé a szerbiaihoz hasonló sztrájkot, egy munkabeszüntetést szinte észre se vennének az ügyfelek. A dolgozók túlságosan fásultak, aki demonstrálni akar, megfenyegetik.

Pár napon belül végleg bezárhat a szeptemberben kilakoltatott iskola, írtuk hét elején. A Belügyminisztérium erre úgy reagált: félrevezet és felelőtlen a Qualitas Gimnázium vezetése, és akit kellett, elhelyeztek a gyerekek közül. Az igazgató tájékoztató fórumot szervezett ezek után, amire nem ment el. Pénteken jött a hír, hogy a kormányhivatal megszüntette a gimnáziumot.

Orbán a közrádióban azt mondta, a 40 alattiak háromnegyedének van saját lakása, csakhogy ilyen adatot sehol nem találtunk, és a miniszterelnök stábja sem mondja meg, honnan szedte. Rettenetesen keveset költ egészségügyre, az európai sereghajtók között Magyarország. Elmagyarázta a KSH, mi is rántotta ki a magyar gazdaságot a recesszióból, viszont azt is közzétették, hogy megugrott a halálozások és csökkent a születések száma, vagyis ismét gyorsul a népességfogyás.



Hétköznapi családirtások

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Már javában zajlik a nők elleni erőszakot fókuszba állító, 16 napos rendezvénysorozat. A héten írtunk az Apa bántja anyát című könyvről, női podcastünkben, a Tyúkólban pedig Spronz Júliával beszélgettünk szexuális levilágosításról, patriarchális logikáról és pornóiparról.



Lázár döcög a szerb határ felé

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Szép, melankolikus riportot írt és fotózott Molnár Kristóf és Bankó Gábor a nyolc év szünet után újra utasokat szállító Szeged-Szabadka vasútvonalról, különböző kerítésekkel és a plafonból csöpögő vízzel.

Másnap visszatértünk Szabadkára, hogy egy ellenzéki tüntetésről tudósítsunk. Aleksandar Vučić államelnök megemelte a december 17-i előrehozott parlamenti választás tétjét, mivel azt ígérte: lemond, ha a Szerb Haladó Párt veszít. Beszélgettünk Öreg Annával, aki a kilenc párt alkotta ellenzéki koalíció biztos befutó helyén van egy szerb polgári, liberális, antinacionalista párt tagjaként.

Aztán bemutattunk egy videót, amiből kiderül: Lázár János negyven magyarországi fideszes aktivistával erősíti a szerbiai választáson induló VMSZ-t, és így - ahogy arra maga a miniszter is utal - a Vučić-féle kormánypártot. Még jó, hogy nem avatkozunk be más országok belügyeibe, mert mi lenne, ha beavatkoznánk?

És hogy közben mi történik a határunkon? Egy embercsempész a német köztévén bemutatott oknyomozó filmben azt mondja, hogy „a magyar rendőrök 800-1000 euróért futni hagynak”.

Exkluzív interjúnk a magyar miniszterelnökkel

photo_camera Orbán Viktor magyar, Petr Fiala cseh, Ódor Lajos szlovák és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök 2023. június 26-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Nagyon félrevezető a közcím, sajnálom :( Nem Orbán Viktorról van szó, illetve hát kicsit igen, a vele való találkozóikról is kérdeztük ugyanis Ódor Lajos épp csak leköszönt szlovák miniszterelnököt, aki csendes-óceáni banánköztársasághoz hasonlítja a demokráciát leépítő Magyarországot.

Szörnyeteg és szépség

photo_camera Fotó: TV2

Gregorian Bivolaru már a román kommunista diktatúra idején jógaoktató volt és pornófüggő. A felszabadulás után azonnal szexszektát alapított, ahol rendszeresek voltak az orgiák és a felistenként tisztelt guruval való szex volt a legnagyobb elismerés. Hiába ítélték el Romániában, a svédek futni hagyták, ő pedig kiépíthette a hálózatát Franciaországban.

Magyarország 39. leggazdagabb embere írt egy könyvet, amiből kiderül, hogy Rubint Rékához hasonlóan képes boldognak látni a szegényeket, emellett tippeket ad ahhoz, hogyan „legyen ön is milliomos”. Jákob Zoltán életvezetési tanácsainak címlapjára rá lehetett volna azt is írni, hogy: Crystal Nails-reklámok, pálmafás szelfik, közhelyhalmok.



Szépség és művészet

photo_camera Sheynnis Palacios a győzelmét ünnepli San Salvadorban Fotó: Marvin Recinos/AFP

Autokráciában csak szépségversenyt lehet nyerni: Miss Nicaraguát választották meg a világ legszebb nőjének, hazája paranoid rezsimje előbb megpróbált fürödni a sikerében, aztán inkább rendszerellenes terroristának bélyegezték.

Kicsi, zöld, Párizsban készült és itthon gúnyolták, de a miénk: a soha nem látott induló áron kalapács alá kerülő „magyar Mona Lisa” sztoriját írta meg Szily László. Rippl-Rónai József ikonikus Kalitkás nőjének sokáig ismeretlen verziója 180 millió forintról indul az árverésen.



Művészet és élet

Aktuális témában, Művészi szabadság és intézményi autonómia címmel tartotta meg akadémiai székfoglaló előadását a Nemzeti Múzeum éléről nemrég kirúgott L. Simon László. Nem mondta ki Csák János nevét, de sajnálta, hogy több munkatársa egy váratlan miniszteri megbeszélés miatt nem tudott elmenni az előadására. Csák János viszont kimondta L. Simon nevét :)

Volt nálunk klip- és albumpremier is, Beck Zoltánnal beszélgettünk a 30Y új albumáról, az X-ről, rajta 16 dal az össze-óriásplakátozott, telezajozott korunkról.

Élet és halál

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/ 444

Tabuk, félelmek, nehezen megválaszolható morális kérdések, szövevényes jogi értelmezés és országonként eltérő, bonyolult szabályzás: ezért nehéz az életvégi döntésről, vagyis aktív eutanáziáról beszélni. Solti Hanna háttércikket írt aznapra, amikor Karsai Dániel a strasbourgi bíroságon szólalt fel. És sajnos elkészült ez a videó is, ahol a kormánypárti képviselők kerülgetik a gyógyíthatatlan beteget.

Hogyan fogja meghosszabbítani az életünket az orvosi robotika? Többek között erről podkeszteltünk a külföldön is sikeres magyarokat bemutató Kiment, bejött új részében Haidegger Tamással.

Halál és...

A hét halottjai Henry Kissinger, Vajda Mihály és Shane MacGowan - képzeljük el, ahogy ők hárman beszélgetnek a túlvilágon! Ha ez sikerül, akkor a jövő héten minden sikerül!