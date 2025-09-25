A Szőlő utca, ahol élünk

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele, benne a tegnapi legfontosabb cikkekkel. Ha a többi hírlevelünk is érdekel, itt érdemes nézelődni.

Szőlő utca

A hét eleji parlamenti ülés után a szerdai nap legforróbb témája a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrány volt. Annak is leginkább az a szála, hogy a két külön sztorit összemosó DK Semjén Zsoltot kezdte el számon kérni az ügyben – Dobrev Klára bejelentette, hogy elég aláírást gyűjtöttek, hogy felállíthassanak egy parlamenti vizsgálóbizottságot. Kocsis Máté szerint hónapok óta mocskos lejárató kampány zajlik a miniszterelnök-helyettessel szemben, amit „soha nem látott megtorlásnak kell” követnie.

Fotó: Németh Dániel/444

Az igazságügyi miniszter ki is posztolta a bűnügyi eljárásáról és a nyilvánosságban megjelent állításokról készült vizsgálati jelentést, melyből kiderült, hogy tanúként hallgatták ki a politikusi szálat először felvető Kuslits Gábort és az azt tovább szövő Káncz Csabát – utóbbi szerint az őt kihallgató rendőrség nem kérdezte meg, van-e bizonyítéka a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának politikai kapcsolatairól.

A jelentés azonban több kritikát is kapott: Magyar Péter arról posztolt, hogy a jelentést előbb közölték, minthogy annak elkészítésére felhatalmazták volna. Káncz lakásán Hadházy Ákos szerint később fegyveres rendőrök jelentek meg, hogy lefoglalják az elemző gépét. A brit hírszerzéssel kapcsolatba hozott Káncz mellesleg korábban Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Habony Árpád cégének is dolgozott.

Hadházy Ákos és Káncz Csaba Fotó: Hadházy Ákos Facebook-oldala

A 444 többször is megpróbált hozzájárulni a helyzet tisztázásához, ezúttal Bábel Vilmos ment utána a javítóintézet igazgatója körüli cégeknek. Mint kiderült, Juhász Péter Pál 2001-től vállalkozó is volt és összesen három cégben tűnik fel a neve. Vele dolgozott két olyan ember is, akik karriert futottak be állami cégeknél, egyikük ma is egy közpénzzel és NER-káderekkel kitömött alapítványban ül.

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Budapest

A Fővárosi Közgyűlés nyitó ülésén is szó esett a Szőlő utcáról. Napközben a taxisok által szervezett gyűlés bénította meg a belvárosi közlekedést, a hatóságok bőszen osztogatták a bírságokat, és olyan is volt, hogy a rendőrök trélekkel pakolták odébb a taxikat. Végül úgy tűnik, hiába volt minden, a főváros így is megszavazta a taxisrendelet módosítását.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Nemcsak a taxisok elégedetlenek: a III. kerületben lomtalanítás van, kukásautó azonban egy sem érkezett, a MOHU-nál spontán sztrájkoltak a munkavállalók. Erre az önkormányzat azzal reagált, hogy ha nem oldódik meg a helyzet, a MOHU-t működtető MOL épülete elé fogják borítani az utcán maradt szemetet.

Kiderült, hogy új gyalogos híd épülhet az Óbudai szigetre, ahogy hivatalos lett az is, hogy a ferihegyi gyorsvasút koncesszióban fog megépülni. Mégsem vehetik meg Somlai Bálinték jóval a piaci ár alatt azt a budavári műemlék lakást, amiért eddig szociális lakbért fizettek. A főváros átvilágítására kinevezett Domokos László szerint Karácsony Gergely pénzügyi diktatúrát épített ki Budapesten. Bilincsben vitték el a BKK ügyfélközpontjait és pénztárait takarító cég teljes vezetését.

Országszerte

A Tisza Párt elnöke úgy élt a miskolci színpadon, ahogy magyar politikusok közül csak Lázár János szokott. Miután kijelentette, megnyerik a választást, a bizonytalanoknak megüzente, hogy aki nem a Tiszára szavaz, az a Fidesz hatalomban maradását segíti. A fideszes politikusoknak meg azt, hogy vége van. Mindezt egy Orbánt ábrázoló karton mellől.

Fotó: Bankó Gábor/444

Hír volt még itthon, hogy a pilisi polgármester szerint egy önkormányzati képviselő 15 éves lányt akart a lakására csalni. Lázár az elhunyt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány ügyéről azt mondta gonosz dolog öngyilkosságból kampányt csinálni. Tarsoly Csaba a bíróság döntése alapján templomba se mehet. A Tisza Párt újabb konzultációt indít a párt adóterveiről, a rendőrség elutasította Novák Előd feljelentését Ajsa Luna Himnusz-éneklésének ügyében, a propaganda pedig sikeresen sértette meg a református hagyományokat.

Fotó: Németh Dániel/444

Nemzetközi vizek

A MOL közölte, hogy tesztelték az Adria kőolajvezetéket, de a legfrissebb eredmények egyelőre nem igazolják, hogy a vezeték képes lenne hosszú távon Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat importálni – a horvátok szerint azonban a MOL kamuzik, valójában ki lehetne vele váltani az orosz kőolajat.

Az Adria-kőolajvezeték, amin a MOL és a horvát JANAF az Adriáról érkező olajjal válthatná ki az orosz kőolajat. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Mindez azért is fontos kérdés, mert Trump – aki újabban arról beszél, hogy Ukrajna megnyerheti a háborút – azt pedzegette, hogy jó barátja, Orbán leállítaná az oroszoktól érkező importot, ha kérné. Estére kiderült, hogy Trump és Orbán egyeztettek is egymással szerdán. Zelenszkij az ENSZ Közgyűlésen figyelmeztetett arra, hogy az orosz-ukrán háborút kísérő fegyverkezési verseny valódi globális katasztrófává válhat.

Eddig nem látott indulatok jelentek meg a cseh választási kampányban, sosem volt ilyen megosztott a társadalom. Mitől ennyire népszerűtlen a mostani kormány, és miért alakult ennyire máshogy a cseh és a magyar út a rendszerváltás óta? Mik a kampány slágertémái Csehországban?

Andrej Babiš kampányol Fotó: LUKAS KABON/Anadolu via AFP

Hír volt még, hogy