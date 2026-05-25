A lakktangás felcsúti gyászszertartás

reggel 4

Kellemes, punkos hetfot! Ekezetek mehetnek? Ez a pünkösdi hírlevél, benne a hétvége fontosabb anyagaival, híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

TISZA

Orbáné 7,8 millió volt, Magyar Péter fizetése bruttó 3,8 millió lesz havonta, de megvágják a havi 7 millió forintos képviselői keretet is, amiből költhettek lakásra, telefonra, benzinre, saját alkalmazottakra. Kinevezték Magyar Péter kormányának 55 új államtitkárát, Nagy Ervin és Velkey György László is államtitkár lett.

Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Anita a Globsecen azt mondta, az EU által elvárt szupermérföldkövek 100 százalékban megegyeznek azzal, amit a választók kértek a Tiszától. Alig egy hónapja van ellenzékben a Fidesz, máris megtalálta a nyílt levelek erejét: tegeződő MTI-közleményben inszinuálják az Orbán-kormány tagjai Orbán Anitát azzal, hogy egykor ő is velük dolgozott.

  • Lannert Judit a gyerekközpontú iskola egyik legjelentősebb hazai képviselőjét kérte fel közoktatási államtitkárnak.

FIDESZ

Lakktangás rúdtáncosokkal búcsúztatta a NER-t Mészáros Lőrinc fesztiválja: az Alcsúti Arborétumban tartott Vál-Völgyi Zsúrból a tsz-be száműzött Vál-Völgyi Fesztivál lett, ahol Curtis, Rúzsa Magdi, Bruno x Spacc és a többiek ott voltak, a VIP-szekció viszont már hiányzott.

Fotó: Bankó Gábor/444

Novák Katalin kabinetfőnöke szerint Balog Zoltán határozottan és nyomatékosan kérte, hogy kapjon kegyelmet K. Endre. A nyilvánosságra hozott iratokból kiderült, hogy az a kevés, amit Novák Katalin kipréselt magából a kegyelmi ügy magyarázataként, egyáltalán nem volt igaz. Balog Zoltán azt állítja, sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kért közbenjárást K. Endre ügyében. Gulyás Gergely azt mondta, attól, hogy Balog helytelenül járt el, sosem fogja megtagadni őt.

  • Visszafizették a 17 milliárdnyi NKA-támogatás tizedét, Kis Grófo is visszaadott 5 millió forintot.
  • Tudtuk nélkül írta be több művész nevét az 500 milliós pályázatba Mága Zoltán.
  • Pintér Sándor a Wartburgját vezetve nyerte meg a szombatot.

GAZDASÁG

Orbán Viktor egyik lánya és a miniszterelnöki rokonsággal dicsekvő öccse sem robbantott bankot tavaly a cégeivel, az exkormányfő unokaöccse viszont egész szokatlan módon és ütemben szárnyal.

Orbán Sára, Orbán Áron és Orbán Dávid
Illusztráció: Kiss Bence/444

Egyelőre nem lövik le a közmédiát, de a héten benyújtják a kapcsolódó médiatörvény-módosítást: Tarr Zoltán miniszter szerint a közmédia „meg fog szűnni, mindenki tudja, hogy meg kell szűnjön, mert ebben a formában ez nem nevezhető kiegyensúlyozott hírszolgáltatásnak továbbra sem”.

Büntetőeljárás indult a tiszaújvárosi halálos robbanás ügyében, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt. A Mol vizsgálóbizottságot állított fel a tiszaújvárosi üzemben történt baleset kivizsgálására.

Budapest peremvidékein sokan élnek a hiányos infrastruktúra mellett az egyszerre épülő és pusztuló környezetben – így néz ki Budapestnek az az arca, amit jóval kevesebben ismernek.

  • 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az azbesztbotrányban érintett osztrák bányákból.
  • Vitézy Dávid szerint három óriáskiadást felejtett el beírni a kormány a költségvetés kiadási oldalára.
  • Kátyúk, rossz utak, a város lassú fejlődése – kemény szavakkal búcsúzott a kecskeméti Mercedes-gyár vezetője.
  • A pünkösdi csúcsforgalom után jön a nagy nyári vasúti vágányzár.

KÜLFÖLD

Hatalmas tömegtüntetés volt szombaton Belgrádban a Vučić-rezsim ellen, a demonstráció erőszakba torkollt: a tüntetést szervező egyetemisták szerint a rendőrök tiltakozók tucatjait verték meg és tartóztatták le, a rendőrök szerint a tüntetők támadták meg őket.

Fotó: FILIP STEVANOVIC/Anadolu via AFP

Masszív orosz légitámadás érte szombat éjjel Kijevet, a város minden kerületét bombázták, halálos áldozat is volt. Orbán Anita határozottan elítélte a támadást.

  • Kitiltották Franciaországból az izraeli belbiztonsági minisztert.
  • A török rendőrség megrohamozta a legnagyobb ellenzéki párt irodáit.
  • A SpaceX sikeresen kilőtte az új generációs Starship rakétát.

SPORT

Szenvedély, zsebtolvajok, szögletek – így építette újra Mikel Arteta a 22 év után újra bajnokságot nyerő Arsenalt.

Fotó: GLYN KIRK/AFP

Robbie Keane távozik a Ferencvárostól. Az Index szerint az FTC vezetői felvették a kapcsolatot Magyar Péterrel, mivel gazdasági nehézségekkel küzd a klub több szakosztálya is, a kormányfő szerint ez hazugság.

  • A magyar válogatott jégre sem lépett vasárnap a világbajnokságon, mégis elérte a célját, bent maradt az A csoportban.
  • Az iráni csapat inkább átköltözik az USA-ból Mexikóba a foci-vb idejére.
  • A házigazda Svájc 9-0-ra ütötte ki Magyarországot a jégkorong-világbajnokságon.

KULTÚRA

Hogyan beszéljünk nehéz témákról, krízishelyzetekről gyerekekkel? Hogyan mondjam el a lányomnak, hogy az agydaganatom visszanőhet? Két pszichológus segít Urfi Péternek – a Sansz szerzőjének – és mindenkinek.

Illusztráció: Kiss Bence

A Google AI-chatbotot csinál a keresősávjából, ami eddig sokaknak az internet kiindulópontja volt: 25 év után teljesen átszabja a keresési funkcióját a világ egyik legnagyobb techcége, mindent az AI-ra tesznek fel, ami újabb szög a régi internet koporsójában, miközben a Google célja az lehet, hogy a jövőben egyáltalán ne hagyjuk el a cég felületeit.

reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Tegeződő MTI-közleményben inszinuálják az Orbán-kormány tagjai Orbán Anitát azzal, hogy egykor ő is velük dolgozott

Alig egy hónapja van ellenzékben a Fidesz, máris megtalálta a nyílt levelek erejét.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Lakktangás rúdtáncosokkal búcsúztatta a NER-t Mészáros Lőrinc fesztiválja

Az Alcsúti Arborétumban tartott Vál-Völgyi Zsúrból a tsz-be száműzött Vál-Völgyi Fesztivál lett. Curtis, Rúzsa Magdi, Bruno x Spacc és a többiek ott voltak, a VIP-szekció viszont már hiányzott.

Mészáros Juli, Bankó Gábor
fesztivál

Az Index szerint a Ferencváros vezetői felvették a kapcsolatot Magyar Péterrel, a kormányfő szerint ez hazugság

Gazdasági nehézségekkel küzd a klub több szakosztálya is.

Kaufmann Balázs
sport

A nyilvánosságra hozott iratokból kiderült: az a kevés, amit Novák Katalin kipréselt magából a kegyelmi ügy magyarázataként, egyáltalán nem volt igaz

Novák a leköszönő beszédében azt mondta: „abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rá bízott gyermekek kiszolgáltatottságával”. A neki készített feljegyzésekben azonban pontosan le volt írva, hogy miért ítéltek el K. Endrét.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Az iráni csapat inkább átköltözik az Egyesült Államokból Mexikóba a foci-vb idejére

Az iráni focistáknak még vízumuk sincs Amerikába.

Kaufmann Balázs
sport

Egyelőre nem lövik le a közmédiát, de jövő héten benyújtják a kapcsolódó médiatörvény-módosítást

Tarr miniszter szerint a közmédia „meg fog szűnni, mindenki tudja, hogy meg kell szűnjön, mert ebben a formában ez nem nevezhető kiegyensúlyozott hírszolgáltatásnak továbbra sem”.

Benics Márk
Média

A házigazda Svájc 9-0-ra ütötte ki Magyarországot a jégkorong-világbajnokságon

Az első harmadban jól tartottuk magunkat, a svájciak azonban nagyon belehúztak, és végül esélyeshez méltó játékkal nyertek. Csapatkapitányuk mesterhármast szerzett.

Molnár Kristóf
sport

Büntetőeljárás indult a tiszaújvárosi halálos robbanás ügyében

Halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt.

Gazda Albert
belföld

Három óriáskiadást felejtett el beírni a kormány a költségvetés kiadási oldalára, állítja Vitézy

Autópálya-koncesszió, Budapest-Belgrád vasút, iváncsai akkugyár vasúti bekötése.

Rovó Attila
POLITIKA

Apa rákos, mi lesz most?

Hogyan beszéljünk nehéz témákról, krízishelyzetekről gyerekekkel? Hogyan mondjam el a lányomnak, hogy az agydaganatom visszanőhet? Két pszichológus segít nekem és mindenkinek.

Urfi Péter, Botos Tamás
könyv

Lannert Judit a gyermekközpontú iskola egyik legjelentősebb hazai képviselőjét kérte fel közoktatási államtitkárnak

Kókayné Lányi Marietta többszörösen kitüntetett tanító, iskolapedagógus, a Gyermekek Háza alapítója.

Diószegi-Horváth Nóra
oktatás

Borízű hang #271 [hosszú]: A légveszetté vált Hawks-kabát és Orbán Viktor vaginaillatosító gyertyája

A lopás világrekordja. Az autós üldözés magyar rekordja. A kínaiak hülyét csinálnak Trumpból. Gorka Sebestyén előkerül. A burzsoázia ingyenszórakozása. Zavaros ragadozó madarak: Atlanta Hawks, Indiana Hawks, Atlanta Falcons.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

A török rendőrség megrohamozta a legnagyobb ellenzéki párt irodáit

Könnygázt és gumilövedékeket is bevetettek.

Kaufmann Balázs
külföld

Novák Katalin kabinetfőnöke: Balog Zoltán határozottan és nyomatékosan kérte, hogy kapjon kegyelmet K. Endre

Schanda Tamás, aki 2022 és 2024 között dolgozott Novák Katalin mellett, azt írta a 24.hu-nak: Balog Zoltán többször jelezte neki, hogy szerinte K. Endre ártatlan.

Benics Márk
POLITIKA

Orbán Anita: Határozottan elítéljük Kijev bombázását

A külügyminiszter szerint elfogadhatatlan az oroszok brutális éjszakai támadása, Magyarország kiáll az áldozatok és Ukrajna népe mellett.

Haász János
külföld

A Google AI-chatbotot csinál a keresősávjából, ami eddig sokaknak az internet kiindulópontja volt

25 év után teljesen átszabja a keresési funkcióját a világ egyik legnagyobb techcége, mindent az AI-ra tesznek fel. Ez egy újabb szög a régi internet koporsójába, miközben a Google célja az lehet, hogy a jövőben egyáltalán ne hagyjuk el a cég felületeit.

Horváth Bence
TECH

A pünkösdi csúcsforgalom után jön a nagy nyári vasúti vágányzár

A MÁV két nagy volumenű munkába kezd. Komoly forgalomkorlátozásokra, autóbuszos pótlásra, átszállásokra, többlet menetidőre kell számítani.

Kaufmann Balázs
közlekedés

Pintér Sándornál lazábban ma nem csapatja senki

Van, ami nem változik.

Diószegi-Horváth Nóra
életmód

Hatalmas tömegtüntetés volt szombaton Belgrádban a Vučić-rezsim ellen, a demonstráció erőszakba torkollt

A tüntetést szervező egyetemisták szerint a rendőrök tiltakozók tucatjait verték meg és tartóztatták le, a rendőrök szerint a tüntetők támadták meg őket.

Haász János
külföld

Masszív orosz légitámadás érte éjjel Kijevet, a város minden kerületét bombázták, halálos áldozat is van

Rakétákkal és drónokkal lőtte az orosz haderő az ukrán fővárost, iskolákat és lakóépületeket is eltaláltak. Az orosz támadáshullám miatt Lengyelországban is riadókészültségbe helyezték a légvédelmet.

Haász János
külföld

250 magyar településre érkezett kőzúzalék az azbesztbotrányban érintett osztrák bányákból

Térképen is meg lehet tekinteni őket.

Diószegi-Horváth Nóra
belföld

Szenvedély, zsebtolvajok, szögletek – így építette újra Mikel Arteta a 22 év után újra bajnokságot nyerő Arsenalt

A 2003-04-es szezon után lett ismét bajnok az Arsenal: Mikel Arteta hatéves projektje a klubkultúra, a keret és a játékstílus radikális átalakításával, elitvédekezéssel, pontrúgásokkal és furcsa, de működő motivációs módszerekkel ért fel a csúcsra.

Benics Márk
sport

A magyar válogatott jégre sem lépett vasárnap a világbajnokságon, mégis elérte a célját, bent maradt az A csoportban

Két meccse még van a csapatnak a svájci tornán, de mivel a közvetlen rivális britek kikaptak a lettektől, így eldőlt, hogy Magyarország jövőre is a világelitben versenyezhet.

Gazda Albert
sport

A SpaceX sikeresen kilőtte az új generációs Starship rakétát

A tesztrepülés célja az új rendszerek teljesítményének vizsgálata volt.

Benics Márk
TUDOMÁNY

Magyar Péter fizetése bruttó 3,8 millió lesz havonta. Orbáné 7,8 millió volt

Megvágják a havi 7 millió forintos képviselői keretet is, amiből költhettek lakásra, telefonra, benzinre, saját alkalmazottakra.

Székely Sarolta
gazdaság

Orbán Anita a Globsecen: Az EU által elvárt szupermérföldkövek 100 százalékban megegyeznek azzal, amit a választók kértek a Tiszától

Érezhetően nagy az érdeklődés az új magyar kormány külpolitikája iránt Európa második legnagyobb biztonságpolitikai konferenciáján.

Takács Lili
külföld
Videó

Úgy kellett mindent kiharcolni maguknak – élet Budapest peremén

Budapest peremvidékein sokan élnek a hiányos infrastruktúra mellett az egyszerre épülő és pusztuló környezetben. Így néz ki Budapestnek az az arca, amit jóval kevesebben ismernek.

444.hu
video

Balog Zoltán azt állítja, sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kért közbenjárást K. Endre ügyében

„Nálam megáll a történet. A kormányzati befolyásra semmilyen bizonyítékot nem tudnak felmutatni, mert ilyen nincs” – állítja Orbán volt minisztere.

Haász János
belföld

Gulyás Gergely a kegyelmi ügyről: Attól, hogy Balog Zoltán helytelenül járt el, sosem fogom megtagadni őt

A Fidesz frakcióvezetőjét a miniszterelnök késztette megszólalásra.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Kitiltották Franciaországból az izraeli belbiztonsági minisztert

A döntés válasz a gázai flottilla aktivistáival szembeni, nagy nemzetközi felháborodást kiváltó, megalázó bánásmódra.

Diószegi-Horváth Nóra
külföld

Vizsgálóbizottságot állított fel a Mol a tiszaújvárosi üzemben történt baleset kivizsgálására

Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is.

Diószegi-Horváth Nóra
belföld

Kinevezték Magyar Péter kormányának 55 új államtitkárát, Nagy Ervin és Velkey György László is államtitkár lett

Az oktatási tárca új közigazgatási államtitkára korábban a Pintér Sándor vezette BM-ben volt főosztályvezető.

Haszán Zoltán, Haász János
belföld

Visszafizették a 17 milliárdnyi NKA-támogatás tizedét, Kis Grófo is visszaadott 5 millió forintot

49 pályázó 1,688 milliárd forintot adott vissza eddig.

Benics Márk
KULTÚRA

Tudtuk nélkül írta be több művész nevét az 500 milliós pályázatba Mága Zoltán

Többeknek fogalmuk sem volt arról, hogy színpadra kellene állniuk Mága Zoltán koncertsorozatán.

Székely Sarolta
KULTÚRA

Robbie Keane lelép a Fradiból

Utódjáról később születik döntés.

Diószegi-Horváth Nóra
sport

Nem nagyon megy az üzlet az Orbán család egyik részének, valaki viszont mészároslőrinci magasságokban jár

Orbán Viktor egyik lánya és a miniszterelnöki rokonsággal dicsekvő öccse sem robbantott bankot tavaly a cégeivel. Az exkormányfő unokaöccse viszont egész szokatlan módon és ütemben szárnyal.

Székely Sarolta
gazdaság

Felfüggesztették Eszenyi Enikő tervezett rendezését a debreceni színházban

Június 30-ig döntenek a produkció sorsáról.

Diószegi-Horváth Nóra
KULTÚRA

Kátyúk, rossz utak, a város lassú fejlődése – kemény szavakkal búcsúzik a kecskeméti Mercedes-gyár vezetője

Szerinte ők világszínvonalat építettek, amit a gyár környezetében pótolni kell.

Haász János
belföld