A lakktangás felcsúti gyászszertartás

Kellemes, punkos hetfot! Ekezetek mehetnek? Ez a pünkösdi hírlevél, benne a hétvége fontosabb anyagaival, híreivel.

TISZA

Orbáné 7,8 millió volt, Magyar Péter fizetése bruttó 3,8 millió lesz havonta, de megvágják a havi 7 millió forintos képviselői keretet is, amiből költhettek lakásra, telefonra, benzinre, saját alkalmazottakra. Kinevezték Magyar Péter kormányának 55 új államtitkárát, Nagy Ervin és Velkey György László is államtitkár lett.

Orbán Anita a Globsecen azt mondta, az EU által elvárt szupermérföldkövek 100 százalékban megegyeznek azzal, amit a választók kértek a Tiszától. Alig egy hónapja van ellenzékben a Fidesz, máris megtalálta a nyílt levelek erejét: tegeződő MTI-közleményben inszinuálják az Orbán-kormány tagjai Orbán Anitát azzal, hogy egykor ő is velük dolgozott.

Lannert Judit a gyerekközpontú iskola egyik legjelentősebb hazai képviselőjét kérte fel közoktatási államtitkárnak.

FIDESZ

Lakktangás rúdtáncosokkal búcsúztatta a NER-t Mészáros Lőrinc fesztiválja: az Alcsúti Arborétumban tartott Vál-Völgyi Zsúrból a tsz-be száműzött Vál-Völgyi Fesztivál lett, ahol Curtis, Rúzsa Magdi, Bruno x Spacc és a többiek ott voltak, a VIP-szekció viszont már hiányzott.

Novák Katalin kabinetfőnöke szerint Balog Zoltán határozottan és nyomatékosan kérte, hogy kapjon kegyelmet K. Endre. A nyilvánosságra hozott iratokból kiderült, hogy az a kevés, amit Novák Katalin kipréselt magából a kegyelmi ügy magyarázataként, egyáltalán nem volt igaz. Balog Zoltán azt állítja, sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kért közbenjárást K. Endre ügyében. Gulyás Gergely azt mondta, attól, hogy Balog helytelenül járt el, sosem fogja megtagadni őt.

Visszafizették a 17 milliárdnyi NKA-támogatás tizedét, Kis Grófo is visszaadott 5 millió forintot.

Tudtuk nélkül írta be több művész nevét az 500 milliós pályázatba Mága Zoltán.

Pintér Sándor a Wartburgját vezetve nyerte meg a szombatot.

GAZDASÁG

Orbán Viktor egyik lánya és a miniszterelnöki rokonsággal dicsekvő öccse sem robbantott bankot tavaly a cégeivel, az exkormányfő unokaöccse viszont egész szokatlan módon és ütemben szárnyal.

Orbán Sára, Orbán Áron és Orbán Dávid Illusztráció: Kiss Bence/444

Egyelőre nem lövik le a közmédiát, de a héten benyújtják a kapcsolódó médiatörvény-módosítást: Tarr Zoltán miniszter szerint a közmédia „meg fog szűnni, mindenki tudja, hogy meg kell szűnjön, mert ebben a formában ez nem nevezhető kiegyensúlyozott hírszolgáltatásnak továbbra sem”.

Büntetőeljárás indult a tiszaújvárosi halálos robbanás ügyében, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt. A Mol vizsgálóbizottságot állított fel a tiszaújvárosi üzemben történt baleset kivizsgálására.

Budapest peremvidékein sokan élnek a hiányos infrastruktúra mellett az egyszerre épülő és pusztuló környezetben – így néz ki Budapestnek az az arca, amit jóval kevesebben ismernek.

250 magyar településre érkezett kőzúzalék az azbesztbotrányban érintett osztrák bányákból.

Vitézy Dávid szerint három óriáskiadást felejtett el beírni a kormány a költségvetés kiadási oldalára.

Kátyúk, rossz utak, a város lassú fejlődése – kemény szavakkal búcsúzott a kecskeméti Mercedes-gyár vezetője.

A pünkösdi csúcsforgalom után jön a nagy nyári vasúti vágányzár.

KÜLFÖLD

Hatalmas tömegtüntetés volt szombaton Belgrádban a Vučić-rezsim ellen, a demonstráció erőszakba torkollt: a tüntetést szervező egyetemisták szerint a rendőrök tiltakozók tucatjait verték meg és tartóztatták le, a rendőrök szerint a tüntetők támadták meg őket.

Masszív orosz légitámadás érte szombat éjjel Kijevet, a város minden kerületét bombázták, halálos áldozat is volt. Orbán Anita határozottan elítélte a támadást.

Kitiltották Franciaországból az izraeli belbiztonsági minisztert.

A török rendőrség megrohamozta a legnagyobb ellenzéki párt irodáit.

A SpaceX sikeresen kilőtte az új generációs Starship rakétát.

SPORT

Szenvedély, zsebtolvajok, szögletek – így építette újra Mikel Arteta a 22 év után újra bajnokságot nyerő Arsenalt.

Robbie Keane távozik a Ferencvárostól. Az Index szerint az FTC vezetői felvették a kapcsolatot Magyar Péterrel, mivel gazdasági nehézségekkel küzd a klub több szakosztálya is, a kormányfő szerint ez hazugság.

A magyar válogatott jégre sem lépett vasárnap a világbajnokságon, mégis elérte a célját, bent maradt az A csoportban.

Az iráni csapat inkább átköltözik az USA-ból Mexikóba a foci-vb idejére.

A házigazda Svájc 9-0-ra ütötte ki Magyarországot a jégkorong-világbajnokságon.

KULTÚRA

Hogyan beszéljünk nehéz témákról, krízishelyzetekről gyerekekkel? Hogyan mondjam el a lányomnak, hogy az agydaganatom visszanőhet? Két pszichológus segít Urfi Péternek – a Sansz szerzőjének – és mindenkinek.

A Google AI-chatbotot csinál a keresősávjából, ami eddig sokaknak az internet kiindulópontja volt: 25 év után teljesen átszabja a keresési funkcióját a világ egyik legnagyobb techcége, mindent az AI-ra tesznek fel, ami újabb szög a régi internet koporsójában, miközben a Google célja az lehet, hogy a jövőben egyáltalán ne hagyjuk el a cég felületeit.