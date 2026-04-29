Ügynökakta-nyitogató, avagy a fideszes kontraszelekciós mechanizmusok megerősítése

Melegedő, jó reggelt! Ismét itt a napindító – és nem az egyedüli – hírlevelünk, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival, mint például: tárt karokkal várja Magyarországot az Európai Ügyészség.

FIDESZ

Bekövetkezett az elképzelhetetlen: Orbán Viktor nem ül be a Parlamentbe. A Fidesz választmánya röviden értékelte a bukást, Orbán megtartotta a Fidesz történelmi veresége után az első sajtótájékoztatóját, majd felajánlotta a lemondását, de nem fogadták el.

Kubatov Gábor pártigazgató szerint hosszú történet lesz a vereség kiértékelése, Pócs János szerint a kullancsoktól és a luxizóktól meg fognak szabadulni, míg Bánki Erik a megújulást inkább a párton belüli fiatalításban látja. Szatmáry Kristóf olyan szervezetet szeretne építeni, ahol a belső kontraszelekciós mechanizmusokat újra megerősítik. Még a Fidesznél is népszerűtlenebb politikusok is helyet kaptak az összement frakcióban. De legalább Tusványos elvileg lesz.

Molnár Áron azt állítja, Hankó Balázs egyedül döntött kulturális támogatásokról, a miniszter szerint minden a szabályok szerint történt, és tagadta azt is, hogy a kampányban részt vevő celebek kaptak volna forrásokat az NKA pályázatán. „Nem ajándékba kaptam” – mondta Deák Bill Gyula a neki juttatott 100 millióról.

Miután Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza nem szavazza meg Szijjártó Pétert az Országgyűlés alelnökének, a Fidesz Vitályos Esztert delegálta.

Orbán vasárnap Lezsák Sándornál járt, másnap Lezsák nem lett képviselő, majd kedden levélben számolt be arról, hogy megkapták a 4,8 milliárd forintos támogatást.

Bús Balázs feláll az NKA alelnöki székéből.

Fideszes belháború Zuglóban: a két és négy éve bukott Borbély Ádám nekiment az idén sokkal nagyobbat bukott Radics Bélának.

A Fidesz-frakció munkatársának lakásában találták meg a lengyel hatóságok elől menekülő Marcin Romanowskit.

RENDSZERVÁLTÁS

Magyar Péter – aki június 1-re beregszászi találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkijjel – bejelentette: október 22-én hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat. Szabó Bence azt mondta, ha felvennék a vagyonvisszaszerzési hivatalba, sok aktát újranyitna, de szerinte ez nem történhet meg, amíg eljárás van vele szemben.

Tarr Zoltán lesz a kultúráért és társadalmi kapcsolatokért, Tanács Zoltán pedig a tudományért és technológiáért felelős miniszter, Bódis Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért.

Máris eltüntették azt az alapkövet, ami a Csepelen elbukott fideszes jelölt nevét örökítette meg a kampányban, mégsem az örökkévalóságnak szólt a Lidl-üzlet építkezésének megünneplése Király Nórával.

Százmilliárdok zúdulhatnak Budapestre, uniós pénzből tűnhet el a hírhedt felüljáró is a Nyugati térről.

Magyar Péter a felvidéki Gubík Lászlónak is elmondta, hogy tíz évre visszamenőleg megvizsgálják az anyaországi támogatások felhasználását.

Rendőrnyomozók mentek Pintér Bence független győri polgármesterhez, hogy fideszes politikusokról kérdezzék.

Ruszin-Szendi Romulusz támogatja, hogy Bárdosi Sándor „katonai celeb” Sándor leszereljen a hadseregtől.

A Mazsihisz-szeretetkórház javára árverezi el dedikált karlendítős plakátját a tiszás Tárkányi Zsolt.

Iványi Gábor nem ambicionálja a köztársasági elnöki pozíciót, de ha felkérnék, elfogadná.

GAZDASÁG

A választás óta először tartott sajtótájékoztatót Varga Mihály jegybankelnök, aki még nem beszélt a leendő miniszterelnökkel: szó volt a magyar euróról, az állítólagos Erste-zsarolásról, és arról is, milyen hatással lenne az inflációra az árrésstop kivezetésének.

A választások utáni telitalálat-cunami minden nyertese jelentkezett az összesen több mint 8 milliárd forintért: az állami Szerencsejáték Zrt.-nél még tart a különleges nyereménycunami utáni hatósági vizsgálat, de ez nem érinti a nyeremények kifizetését.

Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a feltételezett „vagyonmenekítés” miatt: Magyar Péter szerint több oligarcha menekíti külföldre a lopott vagyont, felszólította a NAV-ot, hogy ezt állítsák meg, Fekete-Győr András a rendőrséget kérte számon.

Közgyűlés lesz a Richternél, 12 milliárdot kapna az MCC, de a cég hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést, amíg az alapítványi egyetemek és az fideszes káderképző MCC sorsa nem rendeződik, a Semmelweis és Corvinus egyetemek alapítványai pedig 6-12 milliárd forintot kapnának.

11 milliárd forintot szórt szét két hónap alatt a Szerencsejáték Zrt. támogatásosztó leánycége, decemberben és januárban a szokásos havi összegek 30-40 szeresét ítélték oda.

Százmilliós hűtlen kezelés miatt kell felelnie az Integritás Hatóság elnökének.

Már 41 gyanúsított van a gázmaffia ügyében, újabb céget temetett maga alá a 60 milliárdos adócsalás.

Extrém körülmények között dolgoztatták a szegedi BYD-gyár építésekor a munkások egy részét.

KÜLFÖLD

Zelenszkij Azerbajdzsánban írt alá megállapodást védelmi együttműködésről, és még a béketárgyalások új fordulóját is belengette Bakunak, ráadásul két valódi drón-nagyhatalom fogott össze, ami Moszkva és Teherán számára is aggasztó jel lehet.

Zelenszkij szankcionálná Izraelt az oroszok által megszállt területekről származó gabona felvásárlása miatt.

Hiába a blokád, egy Putyin-közeli orosz oligarcha szuperjachtja áthaladt a Hormuzi-szoroson.

89 éves ámokfutó lövöldözött Athénban, öt embert lőtt meg.

Az Emirátusok a nemzeti érdekeire hivatkozva kilép az OPEC-ből.