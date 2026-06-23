Tisztítótűzparancs

Hőhullámos, jó reggelt! Újra itt a 444 napindító (de nem az egyetlen) hírlevele, benne az elmúlt nap főbb híreivel, anyagaival.
Magyar Péter a parlamentben ismertette a Tisza terveit a közjogi méltóságok – köztük Sulyok Tamás –, és egyéb „Orbán-bábnak” nevezett személyek eltávolításáról, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról. A fideszesek diktatúrát kiáltottak, a kormánypárti és az ellenzéki képviselők pedig egymást ekézték – élő közvetítésünk a parlamenti adok-kapokról itt olvasható vissza. Magyar később arról beszélt, hogy a hivatal akár állami kontroll alá is helyezheti azokat a magáncégeket, amelyek nem megfelelően bánnak a közbeszerzésen elnyert közpénzekkel – a hivatalról szóló társadalmi egyeztetés már elindult, és nyolc napig tart majd.
A beszédből kiderült, hogy egy új alaptörvény-módosítással, azon belül is egy mondattal szüntetnék meg Sulyok megbízatását, míg az alkotmánybírák egy részét – köztük Polt Pétert – életkori korlátozással távolítják el. Megírtuk azt is, hogy a Fidesz-KDNP fele kereshetne új munkát a ciklus végén, ha a kormány valóban 12 évben maximálja a országgyűlési képviselői mandátumokat. (Gulyás Gergely szerint a 12 éves parlamenti mandátumkorlátozás nem visszamenőleges hatályú.) És oda a Fidesz bosszúja: visszaadná az Alkotmánybíróság teljes hatáskörét a tiszás alaptörvény-módosítás.
Magyar a parlament után a 444 stúdiójában beszélt az általa Tisztítótűznek nevezett műveletről, és válaszolt a kérdéseinkre. Kiderült, hogy háromnapos kihelyezett kormányülés lesz a hétvégén. Magyar az ATV-ben azt is elárulta, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatal állami kontroll alá helyezheti azokat a magáncégeket, amelyek nem megfelelően bánnak a közbeszerzésen elnyert közpénzekkel. A kormányfő szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal az egyik legerősebb hivatal lesz az unióban.
A XIII. kerület pár héttel a nagy letartóztatási hullám előtt még kötött egy 9 milliárdos szerződést a parkfenntartási botrány egyik cégével. Egy földügylet is összeköti Bánki Erik családját Gy. Tamással, akit a fővárosi korrupciós ügy kapcsán állítottak elő. És nyomoz a rendőrség a győri fideszes média ügyében is.
Keir Starmer a brit kormány és a Munkáspárt éléről is lemondott, utódja valószínűleg riválisa, Andy Burnham lesz – egy évtizeden belül ő lehet a hetedik brit miniszterelnök.
A lengyel elnöki hivatal megpróbálta elmagyarázni, Mussolini, Nagy Katalin és Gerhard Schröder miért birtokolhatja még mindig a kitüntetést, amit Zelenszkijtől elvettek.
20 évente ugyanaz: egy 18 éves és 11 hónapos játékos 19-es mezben meglövi élete első világbajnoki gólját. Az egyikük Lionel Messi, aki ezen a vb-n elsőként hagyott ki tizenegyest, fél órán belül két rekordot is megdöntött.
Munkaszünet meccsnapon és morabeza: focilázban ég a Zöld-foki-szigetek, ahol minden apró sikert értékelni tudnak.
És volt Borízű hang is.
A tervezetet öt napig lehet véleményezni.
Előbb egy kínosat: ő lett az első, aki három tizenegyest is hibázott vb-ken, majd megszerezte 17. világbajnoki gólját, amivel megelőzte Klosét.
A Fed élén töltött húsz éve alatt az amerikai pénzügyek „deus ex machinájaként” emlegették.
Miután a parlamentben jelentette be a Tisztítótűz művelet elindítását, a miniszterelnök élőben válaszol kérdéseinkre.
Az építtető kezdeményezte a felfüggesztést, legfeljebb hat hónapra.
A Sándor-palota szerint „döntés megalapozását szolgáló adat”, hogy Sulyok Tamás milyen megkereséssel fordult a Velencei Bizottsághoz.
A miniszterelnök beszédéből a Fidesz frakcióvezetője szerint az ellenkezője következett, de elolvasta az azóta megjelent tervezetet is.
A kormány nyolc napig várja az állampolgárok véleményét.
Egy friss kutatás szerint a milleniál volt az első generáció, amelynek nem sikerült magasabb jövedelmet elérnie, mint a szüleiknek.
De ennek aligha örülnek. Szalah nagy meccse után Egyiptom vezeti a csoportját, Belgiumnak küzdenie kell a továbbjutásért.
Az új kolumbiai elnök egyébként amerikai állampolgár is, mivel sokáig Miamiban élt és dolgozott.
„Ígérem, hogy a hazánk áprilistól újra vezetőként számít Rád!” – írta Magyar tavaly Kádár leváltásáról.
Hogy hol, azt még Magyar Péter sem tudja.
Zelenszkij szerint a lengyel elnök ugyanazt csinálja mint Orbán, de ez egy rossz üzlet.
Mert szerepet játszott a 2024-es hadiállapot kihirdetésében.
Videón is látható a gyaloglás.
2006-ban Messi, 2026-ban Lamine Yamal.
Pedig Bánki szerint csak barátok.
Az Uruguay elleni 2-2 után szombaton Szaúd-Arábia ellen tovább is juthatnak.
Nem ez a kerület első szerződése az érintett céggel, viszont most először volt másik induló is a közbeszerzésen. Igaz, őket kizárták.
12 éves korlátozással Gulyás Gergely, Lázár János és Szijjártó Péter sem lehetne többet képviselő.
A világbajnoki újonc a papírforma szerint két nagy vereséggel kezdte volna a vb-t, ehelyett van két pontjuk, és reális esélyük a továbbjutásra. Egy 40 éves kapus, aki nem kaphatott csatárnevet és egy szövetségi kapitány, aki korábban szinte semmit nem nyert.
Elolvadunk és szétfolyunk, nincs menekvés.
Újra itt a hétfő, parlamenti adok-kapok várható.
Most a kedves nézők is csak hallgathatnak. A „Hülye vagy kretén?” visszatér. Ramen a Rákóczi téren. Megakvíz: alma vagy marihuána? Napilapmentes ország. Favela a Boráros téren, crackpipák és hajléktalanok a luxuslakások alatt. Amerika nagyobbat bukott Iránban, mint Rottenbiller. Egyél sünt!
Fideszes önkormányzati képviselők rokonainak, barátainak kifizetőhelye lehetett az üzemeltető városi cég.
Kell egy jól működő hivatal, és egy olyan elnök, aki megszólal súlyos erkölcsi kérdésekben - mondta Magyar Péter a 444-nek. Arról is beszélt, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal az egyik legerősebb hivatal lesz az unióban.
A robbanásban érintett Rász Laffan Industrial City a világ legnagyobb LNG-exportközpontja, amely a globális kínálat körülbelül egyötödét adja. Márciusban már jelentős károkat szenvedett, amikor iráni rakéta- és dróntámadások érték.
Az Alkotmánybíróság 2011-ben megsemmisítette a Fidesz egyik leglátványosabb intézkedését, válaszul lecsapott a NER-es kétharmad, és korlátozták a testület hatáskörét. Ezt korrigálná a Tisza.
A válogatott utoljára 1990-ben nyert úgy vb-meccset, hogy nem volt a pályán a már 39 éves csatár. Ha ez a sorozat nem szakad meg a spanyolok ellen, Bielsáék kiesnek.
A döntését közölte III. Károly királlyal is.
Ezekben az őrült időkben ez akár Magyarországon is történhetne, de itt most bizony Csehországról van szó, ahol Andrej Babiš a közmédiát közvetlenül az állami költségvetésből finanszírozná.
Ő mondjuk nem ezeket a szavakat használta, de a lényeg kb. ez.
Minden olyan cégről, amelynek a teljes éves bevételének 75 százaléka közbeszerzésekből származik, automatikusan jelentést kap a hivatal.
Jeremy Doku csak felvetette a lehetőséget egy interjúban, de már ez is sok volt. Mondjuk a belgák eddigi formáját látva lehet, hogy hamarosan az egész csapat utazhat haza.
Polt megy, Hende Csaba marad. Egy ötödik alkotmánybíró is távozik, mert lejár a mandátuma.