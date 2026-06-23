Tisztítótűzparancs

reggel 4

Hőhullámos, jó reggelt! Újra itt a 444 napindító (de nem az egyetlen) hírlevele, benne az elmúlt nap főbb híreivel, anyagaival.

TISZTÍTÓTŰZ

Magyar Péter a parlamentben ismertette a Tisza terveit a közjogi méltóságok – köztük Sulyok Tamás –, és egyéb „Orbán-bábnak” nevezett személyek eltávolításáról, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról. A fideszesek diktatúrát kiáltottak, a kormánypárti és az ellenzéki képviselők pedig egymást ekézték – élő közvetítésünk a parlamenti adok-kapokról itt olvasható vissza. Magyar később arról beszélt, hogy a hivatal akár állami kontroll alá is helyezheti azokat a magáncégeket, amelyek nem megfelelően bánnak a közbeszerzésen elnyert közpénzekkel – a hivatalról szóló társadalmi egyeztetés már elindult, és nyolc napig tart majd.

Fotó: Németh Dániel/444

A beszédből kiderült, hogy egy új alaptörvény-módosítással, azon belül is egy mondattal szüntetnék meg Sulyok megbízatását, míg az alkotmánybírák egy részét – köztük Polt Pétert – életkori korlátozással távolítják el. Megírtuk azt is, hogy a Fidesz-KDNP fele kereshetne új munkát a ciklus végén, ha a kormány valóban 12 évben maximálja a országgyűlési képviselői mandátumokat. (Gulyás Gergely szerint a 12 éves parlamenti mandátumkorlátozás nem visszamenőleges hatályú.) És oda a Fidesz bosszúja: visszaadná az Alkotmánybíróság teljes hatáskörét a tiszás alaptörvény-módosítás.

Magyar a parlament után a 444 stúdiójában beszélt az általa Tisztítótűznek nevezett műveletről, és válaszolt a kérdéseinkre. Kiderült, hogy háromnapos kihelyezett kormányülés lesz a hétvégén. Magyar az ATV-ben azt is elárulta, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatal állami kontroll alá helyezheti azokat a magáncégeket, amelyek nem megfelelően bánnak a közbeszerzésen elnyert közpénzekkel. A kormányfő szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal az egyik legerősebb hivatal lesz az unióban.

Fotó: Kristóf Balázs/444
  • Az államfő titkolja, hogy milyen megkereséssel fordult a Velencei Bizottsághoz.
  • Novák Előd kifizeti az Erzsébet hídról leszaggatott szivárványos zászlók miatti bírságot.
  • Visszahelyezték posztjára a tavaly leváltott mentős igazgatót, Kádár Balázs főorvost.

GAZDASÁG

A XIII. kerület pár héttel a nagy letartóztatási hullám előtt még kötött egy 9 milliárdos szerződést a parkfenntartási botrány egyik cégével. Egy földügylet is összeköti Bánki Erik családját Gy. Tamással, akit a fővárosi korrupciós ügy kapcsán állítottak elő. És nyomoz a rendőrség a győri fideszes média ügyében is.

Bánki Erik, a Fidesz akkori frakcióvezető-helyettese napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. március 10-én.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

KÜLFÖLD

Keir Starmer a brit kormány és a Munkáspárt éléről is lemondott, utódja valószínűleg riválisa, Andy Burnham lesz – egy évtizeden belül ő lehet a hetedik brit miniszterelnök.

Keir Starmer
Fotó: JAIMI JOY/AFP

A lengyel elnöki hivatal megpróbálta elmagyarázni, Mussolini, Nagy Katalin és Gerhard Schröder miért birtokolhatja még mindig a kitüntetést, amit Zelenszkijtől elvettek.

  • A Trump által is támogatott jobboldali jelölt nyerte a kolumbiai elnökválasztást.
  • 54-en megsérültek, 18-an eltűntek, amikor robbanás történt Katar fő LNG-feldolgozó létesítményében.
  • 24 órás sztrájkot hirdettek a cseh közmédia dolgozói a finanszírozásuk átalakítása miatt.
  • 25 év börtönre ítélték a volt dél-koreai igazságügyi minisztert, mert szerepet játszott a 2024-es hadiállapot kihirdetésében.
  • 100 évesen meghalt Alan Greenspan.

FOCI-VB

20 évente ugyanaz: egy 18 éves és 11 hónapos játékos 19-es mezben meglövi élete első világbajnoki gólját. Az egyikük Lionel Messi, aki ezen a vb-n elsőként hagyott ki tizenegyest, fél órán belül két rekordot is megdöntött.

Fotó: PressFocus/Pawel Andrachiewicz / PressFocus via Reuters Connect

Munkaszünet meccsnapon és morabeza: focilázban ég a Zöld-foki-szigetek, ahol minden apró sikert értékelni tudnak.

  • Lenini Pina történelmet írt Uruguay ellen, a Zöld-foki-szigetek még veretlen a vb-n.
  • A belga középpályás, Jeremy Doku arra utalt, hogy a gyereke születése miatt elutazna a vébéről, rögtön beszólások céltáblája lett – az más kérdés, hogy a csapata két döntetlen után eleve simán kieshet.
  • Az uruguayi válogatott utoljára 1990-ben nyert úgy vb-meccset, hogy nem volt a pályán a már 39 éves csatár, Luis Suarez.

És volt Borízű hang is.

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