Szuverenitáska végleg be: pakolva

Semmelweis-napi jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfőbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Ismét követtük a hőséget, nem hiába: megdőlt az abszolút melegrekord. Amit most tapasztalunk, az nem a szokásos nyári meleg, hanem veszélyhelyzet – az egészségre és a gazdaságra is nagyon káros, pont ezért kell tudatosan kezelni. A Dunai Vízművek figyelmeztetett, hogy a teljes összeomlás is elképzelhető. A vízművek szerint ilyen hőségben a kertes házak, a turisták és az autómosók jelentik a legfőbb kihívást.
A parlamentben a Tisza Párt kétharmaddal megszüntette a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, de volt vita az ügynökaktákról is, és átment a parlamenten a polgármesterek fizetését befagyasztó törvény is. Lánczi Tamás szerint „a magyar szuverenitás intézményes védelmét gyengítették” azok, akik megszavazták a Szuverenitási Hivatal megszüntetését.
Egy nappal azután, hogy gyanúsítottként hallgatták ki, Hajdu János a Fidesz biztonsági igazgatója lett. Tanúvallomások szólhatnak arról, hogy Hajdu a rajtaütéskor Orbán Viktorral telefonált.
Radnai Márk közölte, hogy nem tárgyal a NER tagjaival, ahogy korábban sem tette soha, de a Tisza alelnöke szerint vannak, akik az ő nevére hivatkozva tárgyalnak a NER szereplőivel, „befolyást vagy személyes előnyt próbálnak szerezni”.
Az önkormányzattól lophatott áramot bitcoinbizniszéhez a békásmegyeri piac igazgatója: az óbudai korrupciós ügyben is érintett Krébesz Dániel korábban elismerte a történteket, most viszont már tagadja, hogy személyesen érintett lett volna a kriptobányászatban – az Óbudai Vagyonkezelő dolgozói március végén lettek figyelmesek a „furcsa, színes, villódzó fényekre".
Még mindig a NER tenderbajnoka dolgozik a kórházaknak, ők újítják fel az elromló klímákat is: Hegedűs Zsolt miniszter a 444-nek azt mondta, sajnálatos helyzetet örököltek, de a B+N Referencia Zrt minden munkája esetében megnézik, nincs-e túlárazás.
A társadalomkutatók arra kérik a KSH-t, hogy öntsön tiszta vizet a pohárba a buheragyanús szegénységi adatok kapcsán, mivel a KSH által közölt szegénységi adatok valahogy éppen úgy jöttek ki évek óta, hogy sokan pont a szegénységi küszöb fölé kerültek.
Az oroszok 81 százaléka akár már most véget vetne a háborúnak. (Magyarország viszont nem támogatja az EU-s javaslatot, amely korlátozná a katonaköteles ukrán férfiak belépését.) Az Európai Bizottság szerint nem lesz általános schengeni vízumtilalom az oroszokkal szemben.
Robbantás volt Monacóban, egy ukrán milliárdos és családja a sérültek között: az egyik sérült szülő Vagyim Jermolajev ukrán oligarcha, az ukrajnai háború kezdete óta Monacóban tartózkodó „menekült”, akit 2023 decemberében vont szankciók alá Zelenszkij.
A lengyel védelmi miniszter blokkolná Ukrajna uniós csatlakozását egy történelmi vita miatt, ráadásul a MiG–29-es vadászgépeiket sem adnák át, amíg nem kapnak ukrán drónokat cserébe.
Az amerikai Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy márpedig amerikai állampolgár az, aki az USA-ban születik, pedig Trump egy rendelettel próbálta eltörölni ezt a törvényt.
Afrika történelmi vb-je ez, hiszen 2018-ban még senki, most szinte mindenki továbbjutott: az első kibővített, 48 csapatos világbajnokság történelmi áttörést hozott Afrikának, miközben Ázsiából csak Japán és Ausztrália élte túl a csoportkört.
A putyini Oroszország egy ideje hivatalosan is Nagy-Britanniát tartja magára nézve a legveszélyesebbnek, és a szigetországot hibáztatják az ukrajnai háború elhúzódásáért is. Tényleg azt gondolják, hogy a katonailag és gazdaságilag is egyre gyengülő Egyesült Királyság a hibás mindenért, és ha igen, miért?
A Fidesz erdélyi fesztiválja nem maradhat buli nélkül. Nagy maradók és nagy távolmaradók a katasztrófa után.
Magyar Péter kijelölte a felsőoktatási tevékenységet nem végző kekvák alapítói jogait gyakorló minisztereket.
Szent a béke.
A fideszes képviselő szerint ő csak kérdéseket tett fel, válaszokat viszont nem kapott. Magyar a szócsata után ügyrendi javaslatot tett arról, mi minősüljön a jövőben személyes érintettségnek.
Ez az eddig mért legmagasabb elutasítás.
„Paraguay képes nagy dolgokra, ennek a lehetőségnek előbb-utóbb el kellett jönnie” – nyilatkozta a meccs után a kapus Orlando Gill, aki két német büntetőt is kifogott.
De egy szankciós csomag részeként tárgyalnak arról, hogyan tilthatnák ki azokat, akik részt vettek a háborúban.
Az Egyesült Államok több vb-helyszínén extrém hőségre és viharokra figyelmeztetnek, ami nemcsak a szurkolókra, hanem a játékosokra és a meccsek lebonyolítására is hatással lehet.
A kormány azt ígéri, hogy az egyetemek visszakapják a korábban elvont döntési hatásköreiket.
Donald Trump egy rendelettel próbálta eltörölni ezt a törvényt.
Pihennek egy kicsit azok, akik nem sokat pihennek.
Sűrű napjai vannak Hajdu Jánosnak.
Az első kibővített, 48 csapatos világbajnokság történelmi áttörést hozott Afrikának, miközben Ázsiából csak Japán és Ausztrália élte túl a csoportkört.
Az egyik sérült szülő Vadim Ermolaev, ukrán oligarcha, az ukrajnai háború kezdete óta Monacóban tartózkodó „menekült”, akit 2023 decemberében vont szankciók alá Zelenszkij ukrán elnök.
A KSH által közölt szegénységi adatok valahogy éppen úgy jöttek ki évek óta, hogy sokan pont a szegénységi küszöb fölé kerültek.
Soha nem mértek még ilyen meleget Magyarországon.
Amit most tapasztalunk, az nem a szokásos nyári meleg, hanem veszélyhelyzet. Az egészségre és a gazdaságra is nagyon káros, pont ezért kell tudatosan kezelni.
Hajdu Jánost hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki az aranykonvoj-akció miatt, utána biztonsági igazgatói pozíciót kapott a Fidesztől. A tét, hogy a jogellenes fogva tartás és más bűncselekmények miatti nyomozás elér-e bármilyen módon Orbánig.
Az óbudai korrupciós ügyben is érintett Krébesz Dániel korábban elismerte a történteket, most viszont már tagadja, hogy személyesen érintett lett volna a kriptobányászatban. Az Óbudai Vagyonkezelő dolgozói március végén lettek figyelmesek a „furcsa, színes, villódzó fényekre".
A tiszás többség mellett Seszták Miklós KDNP-s képviselő is a módosítás mellett szavazott.
Hiába kérték a vízfogyasztás csökkentését, az tovább növekedett.
Magyar Péter továbbra is befogadná a háború vagy a mozgósítás elől menekülő magyar nemzetiségű férfiakat.
Hegedűs Zsolt miniszter a 444-nek azt mondta, sajnálatos helyzetet örököltek. A B+N Referencia Zrt minden munkája esetében megnézik, nincs-e túlárazás.
Irán szerint viszont ez nem igazán lenne önkéntes.
Elefántcsontpartot győzték le 2-1-re, Erling Haaland már öt gólnál jár első világbajnokságán.
Ráadásul a MiG–29-es vadászgépeiket sem adnák át, amíg nem kapnak ukrán drónokat cserébe.
De szó lesz a parlamentben a polgármesterek juttatásainak csökkentéséről is.
Megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon.
A Tisza alelnöke szerint vannak, akik az ő nevére hivatkozva tárgyalnak a NER szereplőivel, „befolyást vagy személyes előnyt próbálnak szerezni”.
Már mintegy 30 Stadler FLIRT motorvonat melegedett túl.
Magyar Péter bejelentette, hogy átalakítják Magyarország vízpolitikáját. A vízművek szerint ilyen hőségben a kertes házak, a turisták és az autómosók jelentik a legfőbb kihívást.
Németország hiába támadott többet, Paraguay fegyelmezett védekezéssel kihúzta a hosszabbításig, a büntetőpárbajt pedig Gill kapus két bravúrjával meg is nyerte.
Puskás Péter esetében az ügyészség úgy ítélte meg, a letartóztatása elrendelésének különös okai megszűntek.
A kétharmados többséget igénylő sarkalatos törvényt 135 igen, 44 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett fogadták el.
A józsefvárosi polgármester szerint „most már jöjjön az állam, és tegye a dolgát”.
Marokkó búcsúztatta a hollandokat.
Fontos kádere volt a NER-nek.
Forsthoffer Ágnes a 444-nek arról beszélt, szerinte a helyzetnek megfelelően járt el.
Szerinte a tét nem politikai verseny, hanem az, hogy lesznek-e bátor polgárok, akik megvédik a szuverén Magyarországot.
Miközben ma új melegrekord dőlhet meg, a rendkívüli parlamenti ülés első vitájában az aszály, a klímaváltozás és a magyar víziközmű-hálózat állapota került napirendre.