Szuverenitáska végleg be: pakolva

Semmelweis-napi jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfőbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

KÁNIKULA

Ismét követtük a hőséget, nem hiába: megdőlt az abszolút melegrekord. Amit most tapasztalunk, az nem a szokásos nyári meleg, hanem veszélyhelyzet – az egészségre és a gazdaságra is nagyon káros, pont ezért kell tudatosan kezelni. A Dunai Vízművek figyelmeztetett, hogy a teljes összeomlás is elképzelhető. A vízművek szerint ilyen hőségben a kertes házak, a turisták és az autómosók jelentik a legfőbb kihívást.

A Tisza a kiskörei vízlépcsőnél hétfőn, amikor a folyó elérte a valaha volt legkisebb vízállást, a mínusz 342 cm-es értéket. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Magyar Péter szerint az Orbán-kormány tempója mellett háromszáz évbe telne a teljes vízhálózat cseréje.

Sorra állnak le a hőség miatt a MÁV legmodernebb vonatai, már mintegy 30 Stadler FLIRT motorvonat melegedett túl.

RENDSZERVÁLTÁS

A parlamentben a Tisza Párt kétharmaddal megszüntette a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, de volt vita az ügynökaktákról is, és átment a parlamenten a polgármesterek fizetését befagyasztó törvény is. Lánczi Tamás szerint „a magyar szuverenitás intézményes védelmét gyengítették” azok, akik megszavazták a Szuverenitási Hivatal megszüntetését.

Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Egy nappal azután, hogy gyanúsítottként hallgatták ki, Hajdu János a Fidesz biztonsági igazgatója lett. Tanúvallomások szólhatnak arról, hogy Hajdu a rajtaütéskor Orbán Viktorral telefonált.

Radnai Márk közölte, hogy nem tárgyal a NER tagjaival, ahogy korábban sem tette soha, de a Tisza alelnöke szerint vannak, akik az ő nevére hivatkozva tárgyalnak a NER szereplőivel, „befolyást vagy személyes előnyt próbálnak szerezni”.

Melléthei-Barna Márton szerint Magyar Péternek volt igaza Forsthoffer ügyében, a házelnök szerint viszont ő a helyzetnek megfelelően járt el, de már béke van.

„Tróger úr” – szólt vissza Magyar Péter Panyi Miklósnak, aki a minisztériumi kirúgásokról és a gyermekotthonból megszökött fiúról kérdezte a kormányfőt.

Elszámolási biztos veszi leltárba a kekvák vagyonát.

Mostantól Ruff Bálint felel az MCC-ért.

GAZDASÁG

Az önkormányzattól lophatott áramot bitcoinbizniszéhez a békásmegyeri piac igazgatója: az óbudai korrupciós ügyben is érintett Krébesz Dániel korábban elismerte a történteket, most viszont már tagadja, hogy személyesen érintett lett volna a kriptobányászatban – az Óbudai Vagyonkezelő dolgozói március végén lettek figyelmesek a „furcsa, színes, villódzó fényekre".

Illusztráció: Kiss Bence/444

Még mindig a NER tenderbajnoka dolgozik a kórházaknak, ők újítják fel az elromló klímákat is: Hegedűs Zsolt miniszter a 444-nek azt mondta, sajnálatos helyzetet örököltek, de a B+N Referencia Zrt minden munkája esetében megnézik, nincs-e túlárazás.

A társadalomkutatók arra kérik a KSH-t, hogy öntsön tiszta vizet a pohárba a buheragyanús szegénységi adatok kapcsán, mivel a KSH által közölt szegénységi adatok valahogy éppen úgy jöttek ki évek óta, hogy sokan pont a szegénységi küszöb fölé kerültek.

Pikó András szerint rohamosan romlik a közbiztonság Budapesten.

Eltávolították Guller Zoltánt a Szerencsejáték Zrt. éléről.

Őrsi Gergely letartóztatását meghosszabbítanák, egy fideszest viszont kiengedtek a parkbiznisz gyanúsítottjai közül.

Megvannak az első zenészek, akik történhet bármi, kitartanak Tusványos mellett.

KÜLFÖLD

Az oroszok 81 százaléka akár már most véget vetne a háborúnak. (Magyarország viszont nem támogatja az EU-s javaslatot, amely korlátozná a katonaköteles ukrán férfiak belépését.) Az Európai Bizottság szerint nem lesz általános schengeni vízumtilalom az oroszokkal szemben.

Robbantás volt Monacóban, egy ukrán milliárdos és családja a sérültek között: az egyik sérült szülő Vagyim Jermolajev ukrán oligarcha, az ukrajnai háború kezdete óta Monacóban tartózkodó „menekült”, akit 2023 decemberében vont szankciók alá Zelenszkij.

A lengyel védelmi miniszter blokkolná Ukrajna uniós csatlakozását egy történelmi vita miatt, ráadásul a MiG–29-es vadászgépeiket sem adnák át, amíg nem kapnak ukrán drónokat cserébe.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy márpedig amerikai állampolgár az, aki az USA-ban születik, pedig Trump egy rendelettel próbálta eltörölni ezt a törvényt.

Elég nagy ahhoz, hogy gyűlölni lehessen, és elég gyenge, hogy érdemes legyen fenyegetni – ezért az „álnok Britannia” a Kreml fő ellensége.

Omán önkéntes díjszedést javasol a Hormuzi-szorosban, Irán szerint viszont ez nem igazán lenne önkéntes.

FOCI-VB

Afrika történelmi vb-je ez, hiszen 2018-ban még senki, most szinte mindenki továbbjutott: az első kibővített, 48 csapatos világbajnokság történelmi áttörést hozott Afrikának, miközben Ázsiából csak Japán és Ausztrália élte túl a csoportkört.