A cserbenhagyottak térképe

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele – ami nem az egyedüli –, benne az elmúlt 24 óra legérdekesebb-fontosabb híreivel-cikkeivel.

KÖZMÉDIA

Mészáros Antónia visszatér a köztévére, ő lesz az egész napos augusztus 20-i műsorfolyam egyik házigazdája.

A közmédia nyilvánossá tette a 482 oldalas gyűjtést arról, hogyan manipuláltak és hallgattak el híreket az MTI-nél tíz éven át. A közmédia megújítása lesz a Közhang első társadalmi egyeztetésének témája.

Kivizsgálja a távozó vezérigazgatók kifizetéseit a közmédia átmeneti vezetése.

NERGAZDASÁG

Térképen lett kereshető, hova ment az Orbán-kormány utolsó ciklusában 400 milliárd forint, amit elvileg civil szervezetek kaptak. Magyar Péter felszólította azokat a civileket, akik jogosulatlanul vettek fel állami támogatást, hogy azonnal fizessék vissza.

Fotó: Németh Dániel/444

Áll a kormányzati vizsgálat elé a 4iG, és mintha arra célozna, hogy a cég képes úgy is működni, hogy nem tömik folyamatosan közpénzszázmilliárdokkal. Közben az utolsó pillanatban dobhatták az amerikaiak a 4iG-t.

Még a választás előtt tíz nappal is megdobták 65 millióval Orbán János Dénest, aki az eddig tudottnál is több közpénzt kapott a szakmai irányítása alatt működő szervezettől, aminek a vezetője egy időben a párja volt: az OJD által gründolt KMTG az alapítása óta 497 millió forintot fizetett OJD-nek, ebből közel 200 millió kifizetését a felesége kérelmezte, – főleg a választások előtti fél évben pörgött fel a közpénzköltő, novembertől áprilisig öt mű megalkotására közel 300 milliót kapott.

Tényleg a Világi Oszkár tulajdonában lévő „magyar Wagner Csoport” véd magyar diplomatákat Afrikában és Ázsiában.

Közel 60 milliárd forint előleget fizet vissza az államnak a mohácsi Duna-hidat kivitelező Duna Aszfalt.

Nyomoz az OLAF a mosonmagyaróvári egyetemről ellopott pénz miatt.

A FIDESZ SZINTJE

Mindenki cserbenhagyta a Fideszt: Sulyok Tamás és az Alkotmánybíróság sem úgy viselkedett, ahogy a Fidesznek jó, és a holdudvar is páros lábbal beléjük száll (a Pesti Srácok volt főszerkesztője szerint a Fidesz tökön szúrta magát).

Fotó: Németh Dániel/444

A Fidesz azt is megkérdezi a tagjaitól egy belső felmérésben, fel kell-e számolni a pártot.

Villant Várkonyi Andrea Birkin táskája Radics Gigi esküvőjén, Mészáros Lőrinc is ott volt.

Gulyás Virág megijedt a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasaitól, mert nem fehérek.

BELFÖLD

Miközben már csak két napig kell kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írtunk arról, miért csonkítottak meg két ahhoz hasonló gátat Suránynál, mint amilyet Paksnál éppen építenek.

Betonkockát emel a Dunába a honvédség Airbus H225M típusú helikoptere a fenékküszöb építésének munkálatai során az MVM Paksi Atomerőmű közelében 2026. augusztus 15-én. Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Junghausz Rajmund újbudai képviselő megszavaztatta az embereket, hogy akarnak-e szabálytalanul parkolni, és az jött ki, hogy akarnak.

Éjjel fél háromig járnak majd a metrók augusztus 20-án, vidékre is indulnak éjszakai vonatok és buszok.

Alig ismert pandabetegségbe halt bele a budapesti vörös panda, megpróbálják felnevelni a látássérült kölykét, Céklát.

Úgy röhögte ki az ügyészség a legbénább magyar gépjárműoktatót, hogy képregényben örökítették meg a teljesítményét.

TRUMPIZMUS

Az amerikai elnök bejelentette, hogy már nem is tárgyalnak az irániakkal: szerinte a Hormuzi-szoros „nyitva áll és működik”, Irán vezető tárgyalója szerint viszont a hajózási útvonal mindaddig zárva marad, amíg az amerikaiak nem teljesítik a júniusi ideiglenes megállapodás feltételeit.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Az USA szankciókkal sújtotta a Nemzetközi Büntetőbíróság elnökét.

Közben mélyponton van Trump népszerűségi mutatója.

KÜLFÖLD

Nyíltan szembement Infantinóval, kirúgták a FIFA egyik magas rangú vezetőjét – Csányi Sándor FIFA-alelnök ezután kemény levélben vonta meg a támogatását a FIFA elnökétől.

Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP

Moszkva megtorlással fenyegeti Londont a brit drónok miatt, és antiterrorista gyakorlatokat tartanak az oroszországi óvodákban, miközben az oroszországi benzinkutak alig több mint negyedénél kapható üzemanyag.