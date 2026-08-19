A cserbenhagyottak térképe

reggel 4

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele – ami nem az egyedüli –, benne az elmúlt 24 óra legérdekesebb-fontosabb híreivel-cikkeivel.

KÖZMÉDIA

Mészáros Antónia visszatér a köztévére, ő lesz az egész napos augusztus 20-i műsorfolyam egyik házigazdája.

A közmédia nyilvánossá tette a 482 oldalas gyűjtést arról, hogyan manipuláltak és hallgattak el híreket az MTI-nél tíz éven át. A közmédia megújítása lesz a Közhang első társadalmi egyeztetésének témája.

  • Kivizsgálja a távozó vezérigazgatók kifizetéseit a közmédia átmeneti vezetése.

NERGAZDASÁG

Térképen lett kereshető, hova ment az Orbán-kormány utolsó ciklusában 400 milliárd forint, amit elvileg civil szervezetek kaptak. Magyar Péter felszólította azokat a civileket, akik jogosulatlanul vettek fel állami támogatást, hogy azonnal fizessék vissza.

Fotó: Németh Dániel/444

Áll a kormányzati vizsgálat elé a 4iG, és mintha arra célozna, hogy a cég képes úgy is működni, hogy nem tömik folyamatosan közpénzszázmilliárdokkal. Közben az utolsó pillanatban dobhatták az amerikaiak a 4iG-t.

Még a választás előtt tíz nappal is megdobták 65 millióval Orbán János Dénest, aki az eddig tudottnál is több közpénzt kapott a szakmai irányítása alatt működő szervezettől, aminek a vezetője egy időben a párja volt: az OJD által gründolt KMTG az alapítása óta 497 millió forintot fizetett OJD-nek, ebből közel 200 millió kifizetését a felesége kérelmezte, – főleg a választások előtti fél évben pörgött fel a közpénzköltő, novembertől áprilisig öt mű megalkotására közel 300 milliót kapott.

  • Tényleg a Világi Oszkár tulajdonában lévő „magyar Wagner Csoport” véd magyar diplomatákat Afrikában és Ázsiában.
  • Közel 60 milliárd forint előleget fizet vissza az államnak a mohácsi Duna-hidat kivitelező Duna Aszfalt.
  • Nyomoz az OLAF a mosonmagyaróvári egyetemről ellopott pénz miatt.

A FIDESZ SZINTJE

Mindenki cserbenhagyta a Fideszt: Sulyok Tamás és az Alkotmánybíróság sem úgy viselkedett, ahogy a Fidesznek jó, és a holdudvar is páros lábbal beléjük száll (a Pesti Srácok volt főszerkesztője szerint a Fidesz tökön szúrta magát).

Fotó: Németh Dániel/444
  • A Fidesz azt is megkérdezi a tagjaitól egy belső felmérésben, fel kell-e számolni a pártot.
  • Villant Várkonyi Andrea Birkin táskája Radics Gigi esküvőjén, Mészáros Lőrinc is ott volt.
  • Gulyás Virág megijedt a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasaitól, mert nem fehérek.

BELFÖLD

Miközben már csak két napig kell kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írtunk arról, miért csonkítottak meg két ahhoz hasonló gátat Suránynál, mint amilyet Paksnál éppen építenek.

Betonkockát emel a Dunába a honvédség Airbus H225M típusú helikoptere a fenékküszöb építésének munkálatai során az MVM Paksi Atomerőmű közelében 2026. augusztus 15-én.
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Junghausz Rajmund újbudai képviselő megszavaztatta az embereket, hogy akarnak-e szabálytalanul parkolni, és az jött ki, hogy akarnak.

  • Éjjel fél háromig járnak majd a metrók augusztus 20-án, vidékre is indulnak éjszakai vonatok és buszok.
  • Alig ismert pandabetegségbe halt bele a budapesti vörös panda, megpróbálják felnevelni a látássérült kölykét, Céklát.
  • Úgy röhögte ki az ügyészség a legbénább magyar gépjárműoktatót, hogy képregényben örökítették meg a teljesítményét.

TRUMPIZMUS

Az amerikai elnök bejelentette, hogy már nem is tárgyalnak az irániakkal: szerinte a Hormuzi-szoros „nyitva áll és működik”, Irán vezető tárgyalója szerint viszont a hajózási útvonal mindaddig zárva marad, amíg az amerikaiak nem teljesítik a júniusi ideiglenes megállapodás feltételeit.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

KÜLFÖLD

Nyíltan szembement Infantinóval, kirúgták a FIFA egyik magas rangú vezetőjét – Csányi Sándor FIFA-alelnök ezután kemény levélben vonta meg a támogatását a FIFA elnökétől.

Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP

Moszkva megtorlással fenyegeti Londont a brit drónok miatt, és antiterrorista gyakorlatokat tartanak az oroszországi óvodákban, miközben az oroszországi benzinkutak alig több mint negyedénél kapható üzemanyag.

  • A nagy szája miatt kerülhet börtönbe Tupac Shakur feltételezett gyilkosa, aki szinte kiprovokálta maga ellen a vádemelést.
  • Hivatalos: nem tér vissza Fedorov, az ukrán elnök az SZBU-s Hmarát jelölte védelmi miniszternek.
  • Izraeli katonák számokkal jelöltek meg őrizetbe vett palesztinokat Ciszjordániában.
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Moszkva megtorlással fenyegeti Londont a brit drónok miatt

A londoni orosz nagykövetség azt írta, hogy az Egyesült Királyság „bűnrészessé és társtettessé” vált az Oroszország elleni támadásokban, és minél jobban bevonódik, annál nagyobb árat kell majd fizetnie.

Benics Márk
külföld

Mindenki cserben hagyta a Fideszt

Sulyok Tamás és az Alkotmánybíróság sem úgy viselkedett, ahogy a Fidesznek jó, és a holdudvar is páros lábbal beléjük száll. A Pesti Srácok volt főszerkesztője szerint a Fidesz tökön szúrta magát.

Windisch Judit
POLITIKA

Az oroszországi benzinkutak alig több mint negyedénél kapható üzemanyag

Az energiaügyi miniszter szerint továbbra is kapható benzin és dízel, de azt elismerte, hogy sorok alakulnak ki a töltőállomásoknál.

Herczeg Márk
külföld

Gulyás Virág megijedt a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasaitól, mert nem fehérek

A fideszes influenszer a Facebookon aggodalmaskodott, mert „fejkendős nők és fekete férfiak” szálltak le egy buszról Fertőendrődön. A HÖOK megnyugtatta.

Mohos Máté
agyhalál

Csányi Sándor kemény levélben vonta meg a támogatását a FIFA elnökétől

Az MLSZ elnöke, egyben a FIFA alelnöke komoly hiányosságokat fedezett fel Infantino „ítélőképességét, az erkölcsi iránytűjét és a vezetői képességeit illetően”.

Herczeg Márk
futball

Mészáros Antónia újra a köztévén, ő lesz az egész napos augusztus 20-ai műsorfolyam egyik házigazdája

A másik pedig Bősze Ádám. A nemzeti ünnepen a Híradó is újraindul.

Gazda Albert
belföld

Reuters/Ipsos: Mélyponton Donald Trump népszerűségi mutatója

A mostani 33 százalékos támogatottság megegyezik az első ciklusa idején, 2017 decemberében mért legalacsonyabb értékkel.

Benics Márk
külföld

Nyíltan szembement Infantinóval, kirúgták a FIFA egyik magas rangú vezetőjét

Kevin Lamour operatív igazgató ellenezte a világbajnokság kiárusításával kapcsolatos tervet, mondván, hogy Gianni Infantino „azt hiszi, ő maga testesíti meg a FIFA-t, holott neki kellene a szervezetet szolgálnia”.

Benics Márk
sport

Még a választás előtt tíz nappal is megdobták 65 millióval Orbán János Dénest, aki az eddig tudottnál is több közpénzt kapott a szakmai irányítása alatt működő szervezettől

Aminek a vezetője egy időben a párja volt. Az OJD által gründolt KMTG az alapítása óta 497 millió forintot fizetett OJD-nek, ebből közel 200 millió kifizetését a felesége kérelmezte. Főleg a választások előtti fél évben pörgött fel a közpénzköltő, novembertől áprilisig 5 mű megalkotására közel 300 milliót kapott.

Haász János
kult

Junghausz Rajmund újbudai képviselő megszavaztatta az embereket, hogy akarnak-e szabálytalanul parkolni, és az jött ki, hogy akarnak

A kérdés az volt, legyen-e párhuzamos parkolás a járda mellett, hogy akár babakocsival is lessen ott közlekedni, vagy maradjon-e a merőleges parkolás, nincs szükség járdára, amúgy sem használná senki. A képviselő elismerte: lehet, hogy elrontotta a szavaztatást.

Herczeg Márk
közlekedés

Nyomoz az OLAF a mosonmagyaróvári egyetemről ellopott pénz miatt

Hadházy: „Egy NER-es cégnek 287 milliót adtak egy kamu app kifejlesztésére (...) de jóval több pénz is eltűnhetett persze.”

Szily László
bűnügy

A Fidesz azt is megkérdezi tagjaitól egy belső felmérésben, fel kell-e számolni a pártot

A választási vereség után indított belső állapotfelmérésben a párt a kudarc okai mellett Orbán Viktor és más vezető politikusok alkalmasságára is rákérdez.

Benics Márk
POLITIKA

Miért csonkítottak meg két ahhoz hasonló gátat Suránynál, mint amilyet Paksnál éppen építenek?

Jókora lyukat vágtak két sarkantyúba, miközben máshol hatalmas kőgátat építenek. Ha megérted, hogy miért, azt is sokkal jobban fogod érteni, hogy milyen dilemmákkal kell megküzdenie a kormánynak, amikor eldönti, hogy mi legyen Pakson és utána hosszabb távon mit kezdjen a Dunával.

Szily László
környezetvédelem

Trump: Az USA jelenleg nem tárgyal Iránnal

Az amerikai elnök szerint a Hormuzi-szoros „nyitva áll és működik”, Irán vezető tárgyalója szerint viszont a hajózási útvonal mindaddig zárva marad, amíg az amerikaiak nem teljesítik a júniusi ideiglenes megállapodás feltételeit.

Herczeg Márk
háború

Úgy röhögte ki az ügyészség a legbénább magyar gépjárműoktatót, hogy képregényben örökítették meg a teljesítményét

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Szily László
bűnügy

Hivatalos: nem tér vissza Fedorov, az ukrán elnök az SZBU-s Hmarát jelölte védelmi miniszternek

A döntést különösen nagy figyelem övezte, miután a korábbi védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov menesztése a kaotikus kormányátalakítás során országos tiltakozáshullámot váltott ki.

Herczeg Márk
külföld

A közmédia megújítása lesz a Közhang első társadalmi egyeztetésének témája

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POLITIKA

Áll a vizsgálat elé a 4iG, és mintha arra célozna, hogy a cég képes úgy is működni, hogy nem tömik folyamatosan közpénzszázmilliárdokkal

Nem leplezik, hogy boltolnának a Tiszával.

Szily László
gazdaság

Kivizsgálja a távozó vezérigazgatók kifizetéseit a közmédia átmeneti vezetése

Papp Dániel korábbi MTVA-vezérigazgató 28,1 millió forintot, Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató volt vezérigazgatója 7,2 millió forintot kapott jogviszonyának megszűnésekor.

Benics Márk
médai

HVG: Az utolsó pillanatban dobhatták az amerikaiak a 4iG-t

Budapesten írták volna alá a 4iG Nyrt. és a U.S. International Development Finance Corporation közötti szándéknyilatkozatot, de a lap úgy tudja, ezt az utolsó pillanatban elhalasztották.

Herczeg Márk
gazdaság

Antiterrorista gyakorlatokat tartanak az oroszországi óvodákban

Az óvodásoknak és iskolásoknak tartott gyakorlatokon a gyerekek elbújnak vagy a nevelőik mellett arccal lefelé fekszenek a földön, miközben felnőttek „túszul ejtik” őket, és fegyvert szegeznek rájuk.

Herczeg Márk
külföld

Izraeli katonák számokkal jelöltek meg őrizetbe vett palesztinokat Ciszjordániában

A jelentések szerint több fogvatartott homlokára vagy testére rajzoltak számot filctollal, mielőtt elengedték őket.

Herczeg Márk
külföld

A nagy szája miatt kerülhet börtönbe Tupac Shakur feltételezett gyilkosa, aki szinte kiprovokálta maga ellen a vádemelést

Kereken harminc év után kerülhet pont a legendás rapper ellen elkövetett gyilkossági ügy végére. Az ügyészek azt ígérték: minden kétséget kizáróan bizonyítják, ki adta parancsba a merényletet. És azt is, hogy miért.

Mohos Máté
bűnügy

Tényleg a Világi Oszkár tulajdonában lévő magyar Wagner Csoport véd magyar diplomatákat Afrikában és Ázsiában

Katonák, kommandósok és ex-légiósok alapították, Orbán barátja, a NER-milliárdos hamar megvette és felfuttatta. A nemrég felszámolt ferencvárosi lőtéren folyt a titkos kiképzés.

Szily László
POLITIKA

Vitézy: Éjjel fél háromig járnak majd a metrók augusztus 20-án, vidékre is indulnak éjszakai vonatok és buszok

A közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, az ünnepi programok közlekedését úgy szervezték meg, hogy ne csak a budapestiek vehessenek részt a késő estig tartó rendezvényeken.

Benics Márk
közlekedés

Magyar Péter felszólította azokat a civileket, akik jogosulatlanul vettek fel állami támogatást, hogy azonnal fizessék vissza

A miniszterelnök szerint az előző rendszerben „az állam az egyik kezével közpénzt adott a hatalomhoz kötődő »civil« világnak, miközben a másik kezével a valódi, független civil társadalmat támadta, megbélyegezte és ellenséget csinált belőlük”.

Herczeg Márk
bűnügy

Alig ismert pandabetegségbe halt bele a budapesti vörös panda, megpróbálják felnevelni a látássérült kölykét, Céklát

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Szily László
ÁLLAT

Közel 60 milliárd forint előleget fizet vissza az államnak a mohácsi Duna-hidat kivitelező Duna Aszfalt

A műszaki teljesítéssel még nem fedezett előleg nagy részét visszafizeti a cég, de szerintük a következő három hónapban elvégzendő munkák értéke várhatóan meghaladja majd ezt az összeget.

Benics Márk
POLITIKA

Magyar Péter: Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel

A miniszterelnök szerint vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is.

Gazda Albert
belföld

Térképen lett kereshető, hova ment az Orbán-kormány utolsó ciklusában 400 milliárd forint, amit elvileg civil szervezetek kaptak

A Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség hozta nyilvánosságra az adatbázist.

Haszán Zoltán
POLITIKA

A közmédia nyilvánossá tette a 482 oldalas gyűjtést arról, hogyan manipuláltak és hallgattak el híreket az MTI-nél tíz éven át

A magukat PRO DOMO munkacsoportnak nevező, külpolitikai témákon dolgozó tudósítók és hírszerkesztők több mint 10 éven át gyűjtötték az anyagot: 2015-ös az első dokumentum, és idén április 11-i az utolsó.

Herczeg Márk
POLITIKA

Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a Nemzetközi Büntetőbíróság elnökét

A lépés a Trump-kormányzat legújabb intézkedése abban a kampányban, aminek a célja az ICC lebontása.

Herczeg Márk
külföld