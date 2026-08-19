A cserbenhagyottak térképe

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele – ami nem az egyedüli –, benne az elmúlt 24 óra legérdekesebb-fontosabb híreivel-cikkeivel.
Mészáros Antónia visszatér a köztévére, ő lesz az egész napos augusztus 20-i műsorfolyam egyik házigazdája.
A közmédia nyilvánossá tette a 482 oldalas gyűjtést arról, hogyan manipuláltak és hallgattak el híreket az MTI-nél tíz éven át. A közmédia megújítása lesz a Közhang első társadalmi egyeztetésének témája.
Térképen lett kereshető, hova ment az Orbán-kormány utolsó ciklusában 400 milliárd forint, amit elvileg civil szervezetek kaptak. Magyar Péter felszólította azokat a civileket, akik jogosulatlanul vettek fel állami támogatást, hogy azonnal fizessék vissza.
Áll a kormányzati vizsgálat elé a 4iG, és mintha arra célozna, hogy a cég képes úgy is működni, hogy nem tömik folyamatosan közpénzszázmilliárdokkal. Közben az utolsó pillanatban dobhatták az amerikaiak a 4iG-t.
Még a választás előtt tíz nappal is megdobták 65 millióval Orbán János Dénest, aki az eddig tudottnál is több közpénzt kapott a szakmai irányítása alatt működő szervezettől, aminek a vezetője egy időben a párja volt: az OJD által gründolt KMTG az alapítása óta 497 millió forintot fizetett OJD-nek, ebből közel 200 millió kifizetését a felesége kérelmezte, – főleg a választások előtti fél évben pörgött fel a közpénzköltő, novembertől áprilisig öt mű megalkotására közel 300 milliót kapott.
Mindenki cserbenhagyta a Fideszt: Sulyok Tamás és az Alkotmánybíróság sem úgy viselkedett, ahogy a Fidesznek jó, és a holdudvar is páros lábbal beléjük száll (a Pesti Srácok volt főszerkesztője szerint a Fidesz tökön szúrta magát).
Miközben már csak két napig kell kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írtunk arról, miért csonkítottak meg két ahhoz hasonló gátat Suránynál, mint amilyet Paksnál éppen építenek.
Junghausz Rajmund újbudai képviselő megszavaztatta az embereket, hogy akarnak-e szabálytalanul parkolni, és az jött ki, hogy akarnak.
Az amerikai elnök bejelentette, hogy már nem is tárgyalnak az irániakkal: szerinte a Hormuzi-szoros „nyitva áll és működik”, Irán vezető tárgyalója szerint viszont a hajózási útvonal mindaddig zárva marad, amíg az amerikaiak nem teljesítik a júniusi ideiglenes megállapodás feltételeit.
Nyíltan szembement Infantinóval, kirúgták a FIFA egyik magas rangú vezetőjét – Csányi Sándor FIFA-alelnök ezután kemény levélben vonta meg a támogatását a FIFA elnökétől.
Moszkva megtorlással fenyegeti Londont a brit drónok miatt, és antiterrorista gyakorlatokat tartanak az oroszországi óvodákban, miközben az oroszországi benzinkutak alig több mint negyedénél kapható üzemanyag.
Mészáros Lőrinc is ott volt.
A londoni orosz nagykövetség azt írta, hogy az Egyesült Királyság „bűnrészessé és társtettessé” vált az Oroszország elleni támadásokban, és minél jobban bevonódik, annál nagyobb árat kell majd fizetnie.
Sulyok Tamás és az Alkotmánybíróság sem úgy viselkedett, ahogy a Fidesznek jó, és a holdudvar is páros lábbal beléjük száll. A Pesti Srácok volt főszerkesztője szerint a Fidesz tökön szúrta magát.
Az energiaügyi miniszter szerint továbbra is kapható benzin és dízel, de azt elismerte, hogy sorok alakulnak ki a töltőállomásoknál.
A fideszes influenszer a Facebookon aggodalmaskodott, mert „fejkendős nők és fekete férfiak” szálltak le egy buszról Fertőendrődön. A HÖOK megnyugtatta.
Az MLSZ elnöke, egyben a FIFA alelnöke komoly hiányosságokat fedezett fel Infantino „ítélőképességét, az erkölcsi iránytűjét és a vezetői képességeit illetően”.
A másik pedig Bősze Ádám. A nemzeti ünnepen a Híradó is újraindul.
A mostani 33 százalékos támogatottság megegyezik az első ciklusa idején, 2017 decemberében mért legalacsonyabb értékkel.
Kevin Lamour operatív igazgató ellenezte a világbajnokság kiárusításával kapcsolatos tervet, mondván, hogy Gianni Infantino „azt hiszi, ő maga testesíti meg a FIFA-t, holott neki kellene a szervezetet szolgálnia”.
Aminek a vezetője egy időben a párja volt. Az OJD által gründolt KMTG az alapítása óta 497 millió forintot fizetett OJD-nek, ebből közel 200 millió kifizetését a felesége kérelmezte. Főleg a választások előtti fél évben pörgött fel a közpénzköltő, novembertől áprilisig 5 mű megalkotására közel 300 milliót kapott.
A kérdés az volt, legyen-e párhuzamos parkolás a járda mellett, hogy akár babakocsival is lessen ott közlekedni, vagy maradjon-e a merőleges parkolás, nincs szükség járdára, amúgy sem használná senki. A képviselő elismerte: lehet, hogy elrontotta a szavaztatást.
Hadházy: „Egy NER-es cégnek 287 milliót adtak egy kamu app kifejlesztésére (...) de jóval több pénz is eltűnhetett persze.”
A választási vereség után indított belső állapotfelmérésben a párt a kudarc okai mellett Orbán Viktor és más vezető politikusok alkalmasságára is rákérdez.
Jókora lyukat vágtak két sarkantyúba, miközben máshol hatalmas kőgátat építenek. Ha megérted, hogy miért, azt is sokkal jobban fogod érteni, hogy milyen dilemmákkal kell megküzdenie a kormánynak, amikor eldönti, hogy mi legyen Pakson és utána hosszabb távon mit kezdjen a Dunával.
Az amerikai elnök szerint a Hormuzi-szoros „nyitva áll és működik”, Irán vezető tárgyalója szerint viszont a hajózási útvonal mindaddig zárva marad, amíg az amerikaiak nem teljesítik a júniusi ideiglenes megállapodás feltételeit.
Pénzt kapott azért, hogy más helyett tegye le a gyakorlati vizsgát. El is ment egy hamisított ideiglenes személyivel. Kétszer is.
A döntést különösen nagy figyelem övezte, miután a korábbi védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov menesztése a kaotikus kormányátalakítás során országos tiltakozáshullámot váltott ki.
A Tisza Párt új online társadalmi egyeztetési platformjára már lehet regisztrálni – jelentette be Radnai Márk.
Nem leplezik, hogy boltolnának a Tiszával.
Papp Dániel korábbi MTVA-vezérigazgató 28,1 millió forintot, Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató volt vezérigazgatója 7,2 millió forintot kapott jogviszonyának megszűnésekor.
Budapesten írták volna alá a 4iG Nyrt. és a U.S. International Development Finance Corporation közötti szándéknyilatkozatot, de a lap úgy tudja, ezt az utolsó pillanatban elhalasztották.
Az óvodásoknak és iskolásoknak tartott gyakorlatokon a gyerekek elbújnak vagy a nevelőik mellett arccal lefelé fekszenek a földön, miközben felnőttek „túszul ejtik” őket, és fegyvert szegeznek rájuk.
A jelentések szerint több fogvatartott homlokára vagy testére rajzoltak számot filctollal, mielőtt elengedték őket.
Kereken harminc év után kerülhet pont a legendás rapper ellen elkövetett gyilkossági ügy végére. Az ügyészek azt ígérték: minden kétséget kizáróan bizonyítják, ki adta parancsba a merényletet. És azt is, hogy miért.
Katonák, kommandósok és ex-légiósok alapították, Orbán barátja, a NER-milliárdos hamar megvette és felfuttatta. A nemrég felszámolt ferencvárosi lőtéren folyt a titkos kiképzés.
A közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, az ünnepi programok közlekedését úgy szervezték meg, hogy ne csak a budapestiek vehessenek részt a késő estig tartó rendezvényeken.
A miniszterelnök szerint az előző rendszerben „az állam az egyik kezével közpénzt adott a hatalomhoz kötődő »civil« világnak, miközben a másik kezével a valódi, független civil társadalmat támadta, megbélyegezte és ellenséget csinált belőlük”.
A vírust csak 2018-ban fedezték fel, az állatkerti példányok fele fertőzött.
A műszaki teljesítéssel még nem fedezett előleg nagy részét visszafizeti a cég, de szerintük a következő három hónapban elvégzendő munkák értéke várhatóan meghaladja majd ezt az összeget.
A miniszterelnök szerint vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is.
A Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség hozta nyilvánosságra az adatbázist.
A magukat PRO DOMO munkacsoportnak nevező, külpolitikai témákon dolgozó tudósítók és hírszerkesztők több mint 10 éven át gyűjtötték az anyagot: 2015-ös az első dokumentum, és idén április 11-i az utolsó.
A lépés a Trump-kormányzat legújabb intézkedése abban a kampányban, aminek a célja az ICC lebontása.