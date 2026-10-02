Bilincsben a rács mögé

Végre vármegyéktől és főispánoktól, illetve csapadéktól mentes jó reggelt kívánok! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb híreivel, cikkeivel (de vannak egyéb hírleveleink is).
Hankó Balázs bilincsben érkezett meg a bírósági tárgyalásra (közben házkutatást tartottak nála), majd letartóztatták, ahogy egykori államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is.
30-40 ember kezdi el a munkát az NVVH-ban. Unger Anna napokban tett nyilatkozatai alapján megnéztük, az NVHH hogyan illeszkedhet a magyar bűnüldöző struktúrába, hogyan illeszkedhet az az új szervezet a már meglévő intézményi rendszerbe, milyen érdekütközések lehetnek a hatóságok között.
Orbán Áron megpróbálta megszervezni, hogy Ausztriában is kapjanak el egy ukrán aranykonvojt: egy Grazban élő magyar üzletember-politikus ismerősét kereste fel a kéréssel két héttel a választások előtt, de a férfi – aki akkor már évek óta nem beszélt a miniszterelnök öccsével – hárított, majd mindezt jelentette az osztrák szolgálatoknak és pártjának, az ottani önkormányzati választáson egykor őt is indító Néppártnak.
Ülésezett az MNB-botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság: Bánki Erik nem tudja, hogyan került a kezébe az ő nevét viselő „elvesztette közpénzjellegét” törvényjavaslat, amit a Matolcsy György vezette MNB készített, Kósa Lajos szerint pedig egy vizsgálóbizottság nem jó másra, mint vízgereblyézésre. Legközelebb Matolcsyt és Varga Mihályt hallgatják meg.
Egyszeri, 120 milliárdos támogatás az államtól a fővárosnak, regionális BKK, parkolási bevételek átcsatornázása – ezekről döntött a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A kerületi polgármesterek kiakadtak. Videónk a budapesti fejleményekről itt látható.
Szily László szerint szomorú, hogy Gajdos megadta magát, így nagyüzemileg folytatódhat a magyar erdők pusztítása, pedig a nagy közönségkedvenc négy hónappal ezelőtt saját maga hirdette ki a jó szándékú és előremutató moratóriumot, de valami történt közben.
Vitézy Dávid szerint az elszegényedés útja, hogy csak családi házak épülnek az agglomerációban: a közlekedési és beruházási miniszter azt ígérte, hogy zöld, nem kizárólag autózásra épülő városnegyedeket hoznak létre, felülvizsgálják a plázastop szabályozást, és megvédik a Balaton-partot a további beépítéstől.
Osztie Zoltán plébános – aki szokott Orbán Viktorért misézni, híres még a buzizásairól is, és általában a Fidesz buzgó támogatója – arról prédikált, hogy akik a Tiszára szavaztak, ellenségek és elpusztítják az országot, Magyar Péter felszólította a katolikus egyházat a nyilvános elhatárolódásra, szerinte „mind az egyházi, mind a világi életben meg kell húzni a határvonalakat”.
Orbán Viktor nemcsak meccset nézett Belfastban, hanem egy abortuszellenes tüntetésre is elment. Közben Oroszország magyar diplomatákat utasított ki, a Kreml reméli, hogy Magyarország folytatni akarja a gazdasági együttműködést.
Tarr Zoltán szerint ha Rákay Philip újra beadná a mohácsi csatáról szóló filmtervét, akár kaphatna is rá támogatást, mert náluk a szakmai érték lesz a meghatározó, és nem gondolják, hogy ki kéne vezetni a kulturális életből azokat, akik „a 16 évben dolgoztak”.
Durvulnak a középiskolások tüntetései Franciaországban, felgyújtották a tűzoltóautót, ami azért jött ki, mert felgyújtották a gimit.
Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter felkérte Elon Muskot, hogy vizsgálja meg a hadviselés jövőjét az amerikai kormány számára. (Közben egy héten belül már másodszorra nem engedték be a CNN-t a Fehér Házba.)
És kijött a Tyúkól 70. adása is.
Benjamin Netanjahu azt mondta, hogy a gép indiai pilótája egy 9/11-hez hasonló katasztrófát akadályozott meg, és hogy egyelőre túl korai lenne Irán szerepéről beszélni.
A főváros feje kikerül a víz alól. Egy időre legalábbis. A kerületek polgármesterei nem örülnek.
Már egyetemi karok is csatlakoztak a mozgalomhoz, iskolákat zárnak le országszerte, benzinnel locsolták le egy iskola igazgatóját.
Időnként valakinek eszébe jut, hogy jó ötlet pucér nőkkel eladni termékeket. De tényleg az? Nyilván nem, de ez még nem jelenti azt, hogy nem történik meg újra meg újra.
30-40 ember kezdi meg a munkát az NVVH-ban.
Unger Anna napokban tett nyilatkozatai alapján néztük meg, hogy az NVHH hogyan illeszkedhet a magyar bűnüldöző struktúrába, hogyan illeszkedhet az az új szervezet a már meglévő intézményi rendszerbe, milyen érdekütközések lehetnek a hatóságok között.
Pedig a bíróság szeptemberi ítélete hatályon kívül helyezte Donald Trump sajtótilalmát.
Korábban a PTE egyik oktatója nyílt levélben kérte a Filozófiai Doktori Iskola megszüntetését.
Ha azt reméltük, hogy az ősszel a csapadék is meg fog érkezni, hoppon maradunk.
Mostantól Sarka férje, Bessenyei István a 100 százalékos tulajdonos.
A magyar diplomatáknak két hetük van elhagyni Oroszország területét.
A főpolgármestert korábban támogató polgármesterek árulásként élték meg, hogy Karácsony a hátuk mögött állapodott meg a Tisza-kormánnyal Budapest jövőjéről.
Petteri Orpo finn miniszterelnök arra utalt, hogy Oroszország is állhat a rejtélyes behatolások mögött.
Ahogy egykori miniszterét, úgy őt is Kecskeméten, az NKA-ügy miatt.
Pedig a nagy közönségkedvenc négy hónappal ezelőtt saját maga hirdette ki a jó szándékú és előremutató moratóriumot. Valami történt közben.
Egyhangú szavazással döntöttek így.
Mert náluk a szakmai érték lesz a meghatározó, és nem gondolják, hogy ki kéne vezetni a kulturális életből azokat, akik „a 16 évben dolgoztak”.
Az elnöki szóvivő szerint Magyarország mindeddig óvatos volt a gazdasági együttműködés terén, és reméli, hogy az is marad.
Ülésezett az MNB-botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság. Bánki Erik nem tudja, hogyan került a kezébe az ő nevét viselő „elvesztette közpénzjellegét” törvényjavaslat, amit a Matolcsy György vezette MNB készített. Kósa Lajos szerint egy vizsgálóbizottság nem jó másra, mint vízgereblyézésre.
Előzetesen úgy tudni, a budapesti kerületektől elvennék a parkolásból származó bevételeiket.
Osztie Zoltán szokott Orbán Viktorért misézni, híres még a buzizásairól is, és általában a Fidesz buzgó támogatója. A miniszterelnök szerint „mind az egyházi, mind a világi életben meg kell húzni a határvonalakat”.
A Gazdasági és Energetikai Minisztérium különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentéseket ismeretlen tettesek ellen.
Robbie Keane úgy érezte, hogy ekkoriban „túl sok minden történt a klubnál.”
Nem ez az első eset az elmúlt időszakban.
A miniszterelnök öccse egy Grazban élő magyar üzletember-politikus ismerősét kereste fel a kéréssel két héttel a választások előtt. A férfi, aki akkor már évek óta nem beszélt Orbán Áronnal, hárított, majd mindezt jelentette az osztrák szolgálatoknak és pártjának, az ottani önkormányzati választáson egykor őt is indító Néppártnak.
A nyomozók Hankó ügyvédje szerint nem foglaltak le semmit.
Megyék és kormánymegbízottak, szevasztok!
A kormányzat gazdálkodásáról készült legfrissebb adatsor szerint hatalmas pénzszórást rendezett a távozó kormány a választások előtti hónapokban. A kormányzati szektor kiadásai 2121 milliárd forinttal nőttek, az első félév végi hiány csaknem hatszorosa volt a tavalyinak.
Hankót hétfő este vették őrizetbe. Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik.
Azt írták, a közzététel célja nem a támogatásban részesített egyesületek, vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése, a cél az, hogy „a közpénzek felhasználása mindenki számára követhető és ellenőrizhető legyen”.
A volt miniszter megérkezett a bírósági tárgyalásra.
Hétfőn meccs, kedden tünti: ilyen sűrű program mellett nem is csoda, hogy nem tudott foglalkozni Hankó Balázzsal.
A helyzet kritikus, 2026-ban az egyes gleccserek átlagos vastagsága 2,5–4 méterrel csökkent.
Az idáig önálló szervezetként működő Terrorelhárítási Központ és az Országgyűlési Őrség mától a rendőrség kötelékében működik.
Schiffer András szerint félelmet szül az intézkedés, ami semmin nem változtat. Magyar Péter reakciója: „igazi bohócok vagytok”.
A közlekedési és beruházási miniszter azt ígérte, hogy zöld, nem kizárólag autózásra épülő városnegyedeket hoznak létre, felülvizsgálják a plázastop szabályozást, és megvédik a Balaton-partot a további beépítéstől.
Musk egy évvel ezelőtt viharosan távozott a Trump-adminisztrációból, most úgy tűnik, visszakerült a pixisbe.