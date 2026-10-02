Bilincsben a rács mögé

Végre vármegyéktől és főispánoktól, illetve csapadéktól mentes jó reggelt kívánok! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb híreivel, cikkeivel (de vannak egyéb hírleveleink is).

HATÓSÁGI ÜGYEK

Hankó Balázs bilincsben érkezett meg a bírósági tárgyalásra (közben házkutatást tartottak nála), majd letartóztatták, ahogy egykori államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is.

Az őrizetben lévő Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi kulturális és innovációs minisztert bilincsben hozzák a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol a nyomozási bíró dönt a letartóztatásáról 2026. október 1-én. Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

30-40 ember kezdi el a munkát az NVVH-ban. Unger Anna napokban tett nyilatkozatai alapján megnéztük, az NVHH hogyan illeszkedhet a magyar bűnüldöző struktúrába, hogyan illeszkedhet az az új szervezet a már meglévő intézményi rendszerbe, milyen érdekütközések lehetnek a hatóságok között.

Orbán Áron megpróbálta megszervezni, hogy Ausztriában is kapjanak el egy ukrán aranykonvojt: egy Grazban élő magyar üzletember-politikus ismerősét kereste fel a kéréssel két héttel a választások előtt, de a férfi – aki akkor már évek óta nem beszélt a miniszterelnök öccsével – hárított, majd mindezt jelentette az osztrák szolgálatoknak és pártjának, az ottani önkormányzati választáson egykor őt is indító Néppártnak.

Ülésezett az MNB-botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság: Bánki Erik nem tudja, hogyan került a kezébe az ő nevét viselő „elvesztette közpénzjellegét” törvényjavaslat, amit a Matolcsy György vezette MNB készített, Kósa Lajos szerint pedig egy vizsgálóbizottság nem jó másra, mint vízgereblyézésre. Legközelebb Matolcsyt és Varga Mihályt hallgatják meg.

Hajdu János korábbi helyettese lett a rendőrségbe beolvadt Terrorelhárítási Központ parancsnoka.

Kapitány Istvánék feljelentést tettek a Beloiannisz hajó és a fonyódi sportszálló felújítása ügyében.

A Magyar Nemzet hírként tálalta, hogy semmi nem változik az Országház körül.

GAZDASÁGI ÜGYEK

Egyszeri, 120 milliárdos támogatás az államtól a fővárosnak, regionális BKK, parkolási bevételek átcsatornázása – ezekről döntött a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A kerületi polgármesterek kiakadtak. Videónk a budapesti fejleményekről itt látható.

Fotó: Bankó Gábor/444

Szily László szerint szomorú, hogy Gajdos megadta magát, így nagyüzemileg folytatódhat a magyar erdők pusztítása, pedig a nagy közönségkedvenc négy hónappal ezelőtt saját maga hirdette ki a jó szándékú és előremutató moratóriumot, de valami történt közben.

Vitézy Dávid szerint az elszegényedés útja, hogy csak családi házak épülnek az agglomerációban: a közlekedési és beruházási miniszter azt ígérte, hogy zöld, nem kizárólag autózásra épülő városnegyedeket hoznak létre, felülvizsgálják a plázastop szabályozást, és megvédik a Balaton-partot a további beépítéstől.

A Miniszterelnökség interaktív térképre rakta az összes NKA-támogatást az elmúlt öt évből.

Most már hivatalos, milyen súlyos örökséggel vették át Magyar Péterék a kormányzást: hat hónap, mínusz 2800 milliárd forint.

Rogán-Szendrei Cecília után Sarka Kata is kiszállt a jól fialó bulvárlapból, így már Sarka férje, Bessenyei István a 100 százalékos tulajdonos.

SIMA ÜGYEK

Osztie Zoltán plébános – aki szokott Orbán Viktorért misézni, híres még a buzizásairól is, és általában a Fidesz buzgó támogatója – arról prédikált, hogy akik a Tiszára szavaztak, ellenségek és elpusztítják az országot, Magyar Péter felszólította a katolikus egyházat a nyilvános elhatárolódásra, szerinte „mind az egyházi, mind a világi életben meg kell húzni a határvonalakat”.

Osztie Zoltán plébános a Március 15. téren álló belvárosi plébániatemplomban 2023. augusztus 12-én. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Orbán Viktor nemcsak meccset nézett Belfastban, hanem egy abortuszellenes tüntetésre is elment. Közben Oroszország magyar diplomatákat utasított ki, a Kreml reméli, hogy Magyarország folytatni akarja a gazdasági együttműködést.

Tarr Zoltán szerint ha Rákay Philip újra beadná a mohácsi csatáról szóló filmtervét, akár kaphatna is rá támogatást, mert náluk a szakmai érték lesz a meghatározó, és nem gondolják, hogy ki kéne vezetni a kulturális életből azokat, akik „a 16 évben dolgoztak”.

Megszünteti a szenátus a Pécsi Tudományegyetem doktori iskoláját, ahol érdemtelenül szerezhettek doktori fokozatot fideszes és KDNP-s politikusok.

A Fradi volt vezetőedzője, Robbie Keane azért távozott egy hónappal a választások után, mert „megváltoztak a klub lehetőségei”.

KÜLÜGYEK

Durvulnak a középiskolások tüntetései Franciaországban, felgyújtották a tűzoltóautót, ami azért jött ki, mert felgyújtották a gimit.

Diáktüntetés Párizs környékén 2026. október 1-én. Fotó: GAUTHIER BEDRIGNANS/Hans Lucas via AFP

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter felkérte Elon Muskot, hogy vizsgálja meg a hadviselés jövőjét az amerikai kormány számára. (Közben egy héten belül már másodszorra nem engedték be a CNN-t a Fehér Házba.)

Egy AI-ágens most egy kanadai és egy amerikai kormányzati oldalt akart feltörni.

Újabb részletek derültek ki a Flydubai-gépen történt támadásról.

Öt év alatt elolvadt a svájci gleccserek majdnem ötöde.

Furcsa bűncselekmény-sorozat nyugtalanítja a finn parlamenti képviselőket: betörnek hozzájuk, nyomot hagynak, de nem visznek el semmit.