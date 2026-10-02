Bilincsben a rács mögé

reggel 4

Végre vármegyéktől és főispánoktól, illetve csapadéktól mentes jó reggelt kívánok! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb híreivel, cikkeivel (de vannak egyéb hírleveleink is).

HATÓSÁGI ÜGYEK

Hankó Balázs bilincsben érkezett meg a bírósági tárgyalásra (közben házkutatást tartottak nála), majd letartóztatták, ahogy egykori államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is.

Az őrizetben lévő Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi kulturális és innovációs minisztert bilincsben hozzák a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol a nyomozási bíró dönt a letartóztatásáról 2026. október 1-én.
Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

30-40 ember kezdi el a munkát az NVVH-ban. Unger Anna napokban tett nyilatkozatai alapján megnéztük, az NVHH hogyan illeszkedhet a magyar bűnüldöző struktúrába, hogyan illeszkedhet az az új szervezet a már meglévő intézményi rendszerbe, milyen érdekütközések lehetnek a hatóságok között.

Orbán Áron megpróbálta megszervezni, hogy Ausztriában is kapjanak el egy ukrán aranykonvojt: egy Grazban élő magyar üzletember-politikus ismerősét kereste fel a kéréssel két héttel a választások előtt, de a férfi – aki akkor már évek óta nem beszélt a miniszterelnök öccsével – hárított, majd mindezt jelentette az osztrák szolgálatoknak és pártjának, az ottani önkormányzati választáson egykor őt is indító Néppártnak.

Ülésezett az MNB-botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság: Bánki Erik nem tudja, hogyan került a kezébe az ő nevét viselő „elvesztette közpénzjellegét” törvényjavaslat, amit a Matolcsy György vezette MNB készített, Kósa Lajos szerint pedig egy vizsgálóbizottság nem jó másra, mint vízgereblyézésre. Legközelebb Matolcsyt és Varga Mihályt hallgatják meg.

  • Hajdu János korábbi helyettese lett a rendőrségbe beolvadt Terrorelhárítási Központ parancsnoka.
  • Kapitány Istvánék feljelentést tettek a Beloiannisz hajó és a fonyódi sportszálló felújítása ügyében.
  • A Magyar Nemzet hírként tálalta, hogy semmi nem változik az Országház körül.

GAZDASÁGI ÜGYEK

Egyszeri, 120 milliárdos támogatás az államtól a fővárosnak, regionális BKK, parkolási bevételek átcsatornázása – ezekről döntött a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A kerületi polgármesterek kiakadtak. Videónk a budapesti fejleményekről itt látható.

Fotó: Bankó Gábor/444

Szily László szerint szomorú, hogy Gajdos megadta magát, így nagyüzemileg folytatódhat a magyar erdők pusztítása, pedig a nagy közönségkedvenc négy hónappal ezelőtt saját maga hirdette ki a jó szándékú és előremutató moratóriumot, de valami történt közben.

Vitézy Dávid szerint az elszegényedés útja, hogy csak családi házak épülnek az agglomerációban: a közlekedési és beruházási miniszter azt ígérte, hogy zöld, nem kizárólag autózásra épülő városnegyedeket hoznak létre, felülvizsgálják a plázastop szabályozást, és megvédik a Balaton-partot a további beépítéstől.

  • A Miniszterelnökség interaktív térképre rakta az összes NKA-támogatást az elmúlt öt évből.
  • Most már hivatalos, milyen súlyos örökséggel vették át Magyar Péterék a kormányzást: hat hónap, mínusz 2800 milliárd forint.
  • Rogán-Szendrei Cecília után Sarka Kata is kiszállt a jól fialó bulvárlapból, így már Sarka férje, Bessenyei István a 100 százalékos tulajdonos.

SIMA ÜGYEK

Osztie Zoltán plébános – aki szokott Orbán Viktorért misézni, híres még a buzizásairól is, és általában a Fidesz buzgó támogatója – arról prédikált, hogy akik a Tiszára szavaztak, ellenségek és elpusztítják az országot, Magyar Péter felszólította a katolikus egyházat a nyilvános elhatárolódásra, szerinte „mind az egyházi, mind a világi életben meg kell húzni a határvonalakat”.

Osztie Zoltán plébános a Március 15. téren álló belvárosi plébániatemplomban 2023. augusztus 12-én.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Orbán Viktor nemcsak meccset nézett Belfastban, hanem egy abortuszellenes tüntetésre is elment. Közben Oroszország magyar diplomatákat utasított ki, a Kreml reméli, hogy Magyarország folytatni akarja a gazdasági együttműködést.

Tarr Zoltán szerint ha Rákay Philip újra beadná a mohácsi csatáról szóló filmtervét, akár kaphatna is rá támogatást, mert náluk a szakmai érték lesz a meghatározó, és nem gondolják, hogy ki kéne vezetni a kulturális életből azokat, akik „a 16 évben dolgoztak”.

  • Megszünteti a szenátus a Pécsi Tudományegyetem doktori iskoláját, ahol érdemtelenül szerezhettek doktori fokozatot fideszes és KDNP-s politikusok.
  • A Fradi volt vezetőedzője, Robbie Keane azért távozott egy hónappal a választások után, mert „megváltoztak a klub lehetőségei”.

KÜLÜGYEK

Durvulnak a középiskolások tüntetései Franciaországban, felgyújtották a tűzoltóautót, ami azért jött ki, mert felgyújtották a gimit.

Diáktüntetés Párizs környékén 2026. október 1-én.
Fotó: GAUTHIER BEDRIGNANS/Hans Lucas via AFP

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter felkérte Elon Muskot, hogy vizsgálja meg a hadviselés jövőjét az amerikai kormány számára. (Közben egy héten belül már másodszorra nem engedték be a CNN-t a Fehér Házba.)

  • Egy AI-ágens most egy kanadai és egy amerikai kormányzati oldalt akart feltörni.
  • Újabb részletek derültek ki a Flydubai-gépen történt támadásról.
  • Öt év alatt elolvadt a svájci gleccserek majdnem ötöde.
  • Furcsa bűncselekmény-sorozat nyugtalanítja a finn parlamenti képviselőket: betörnek hozzájuk, nyomot hagynak, de nem visznek el semmit.

És kijött a Tyúkól 70. adása is.

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Benjamin Netanjahu azt mondta, hogy a gép indiai pilótája egy 9/11-hez hasonló katasztrófát akadályozott meg, és hogy egyelőre túl korai lenne Irán szerepéről beszélni.

Benics Márk
külföld

Egyszeri, 120 milliárdos támogatás az államtól a fővárosnak, regionális BKK, parkolási bevételek átcsatornázása: ezekről döntött az FKT

A főváros feje kikerül a víz alól. Egy időre legalábbis. A kerületek polgármesterei nem örülnek.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Felgyújtották a tűzoltóautót, ami azért jött ki, mert felgyújtották a gimit – durvulnak a középiskolások tüntetései Franciaországban

Már egyetemi karok is csatlakoztak a mozgalomhoz, iskolákat zárnak le országszerte, benzinnel locsolták le egy iskola igazgatóját.

Bábel Vilmos
külföld
Podcast

Tyúkól #70 – Gyógyszer, autó, farmer: mindegy, csak legyen egy jó nő a reklámban?

Időnként valakinek eszébe jut, hogy jó ötlet pucér nőkkel eladni termékeket. De tényleg az? Nyilván nem, de ez még nem jelenti azt, hogy nem történik meg újra meg újra.

Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
podcast

Unger Anna: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkája nem a három kívánság

30-40 ember kezdi meg a munkát az NVVH-ban.

Takács Lili
POLITIKA

Jönnek az ügyészek és a nyomozók, beindul a vagyonvisszaszerzési hivatal

Unger Anna napokban tett nyilatkozatai alapján néztük meg, hogy az NVHH hogyan illeszkedhet a magyar bűnüldöző struktúrába, hogyan illeszkedhet az az új szervezet a már meglévő intézményi rendszerbe, milyen érdekütközések lehetnek a hatóságok között.

Tóth-Szenesi Attila
belföld

Egy héten belül már másodszorra nem engedték be a CNN-t a Fehér Házba

Pedig a bíróság szeptemberi ítélete hatályon kívül helyezte Donald Trump sajtótilalmát.

Bódog Bálint
külföld

Megszünteti a szenátus a Pécsi Tudományegyetem doktori iskoláját, ahol érdemtelenül szerezhettek doktori fokozatot fideszes és KDNP-s politikusok

Korábban a PTE egyik oktatója nyílt levélben kérte a Filozófiai Doktori Iskola megszüntetését.

Takács Lili
oktatás

Egyáltalán nem várható semennyi eső egy teljes hétig

Ha azt reméltük, hogy az ősszel a csapadék is meg fog érkezni, hoppon maradunk.

Mohos Máté
időjárás

Rogán-Szendrei Cecília után Sarka Kata is kiszállt a jól fialó bulvárlapból

Mostantól Sarka férje, Bessenyei István a 100 százalékos tulajdonos.

Bódog Bálint
Média

Oroszország magyar diplomatákat utasít ki

A magyar diplomatáknak két hetük van elhagyni Oroszország területét.

Takács Lili
belföld

Miért veszett össze Karácsony Gergely a barátaival?

A főpolgármestert korábban támogató polgármesterek árulásként élték meg, hogy Karácsony a hátuk mögött állapodott meg a Tisza-kormánnyal Budapest jövőjéről.

Czinkóczi Sándor, Kovács Bendegúz
video

Betörnek, nyomot hagynak, de nem visznek el semmit – furcsa bűncselekmény-sorozat nyugtalanítja a finn parlamenti képviselőket

Petteri Orpo finn miniszterelnök arra utalt, hogy Oroszország is állhat a rejtélyes behatolások mögött.

Bábel Vilmos
külföld

Letartóztatták Hankó Balázs egykori államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát

Ahogy egykori miniszterét, úgy őt is Kecskeméten, az NKA-ügy miatt.

Bódog Bálint
belföld

Szomorú, hogy Gajdos megadta magát, így nagyüzemileg folytatódhat a magyar erdők pusztítása

Pedig a nagy közönségkedvenc négy hónappal ezelőtt saját maga hirdette ki a jó szándékú és előremutató moratóriumot. Valami történt közben.

Szily László
publicisztika

Matolcsy Györgyöt és Varga Mihályt hallgatja meg legközelebb az MNB-botrány vizsgálóbizottsága

Egyhangú szavazással döntöttek így.

Haász János
belföld

Tarr Zoltán szerint ha Rákay Philip újra beadná a mohácsi csatáról szóló filmtervét, akár kaphatna is rá támogatást

Mert náluk a szakmai érték lesz a meghatározó, és nem gondolják, hogy ki kéne vezetni a kulturális életből azokat, akik „a 16 évben dolgoztak”.

Mohos Máté
POLITIKA

Peszkov: A Kreml reméli, hogy Magyarország folytatni akarja a gazdasági együttműködést

Az elnöki szóvivő szerint Magyarország mindeddig óvatos volt a gazdasági együttműködés terén, és reméli, hogy az is marad.

Bódog Bálint
POLITIKA

Bánki Erik: Fogalmam sincs. Kósa Lajos: Nem teljesen világos

Ülésezett az MNB-botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság. Bánki Erik nem tudja, hogyan került a kezébe az ő nevét viselő „elvesztette közpénzjellegét” törvényjavaslat, amit a Matolcsy György vezette MNB készített. Kósa Lajos szerint egy vizsgálóbizottság nem jó másra, mint vízgereblyézésre.

Haász János
belföld

Felháborító, gyalázatos, árulás – kerületi polgármesterek akadtak ki Karácsonyra

Előzetesen úgy tudni, a budapesti kerületektől elvennék a parkolásból származó bevételeiket.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Egy plébános arról prédikált, hogy akik a Tiszára szavaztak, ellenségek és elpusztítják az országot, Magyar Péter felszólította a katolikus egyházat a nyilvános elhatárolódásra

Osztie Zoltán szokott Orbán Viktorért misézni, híres még a buzizásairól is, és általában a Fidesz buzgó támogatója. A miniszterelnök szerint „mind az egyházi, mind a világi életben meg kell húzni a határvonalakat”.

Bábel Vilmos
belföld

Kapitány Istvánék feljelentést tettek a Beloiannisz hajó és a fonyódi sportszálló felújítása ügyében

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentéseket ismeretlen tettesek ellen.

Takács Lili
POLITIKA

A Fradi vezetőedzője azért távozott egy hónappal a választások után, mert „megváltoztak a klub lehetőségei”

Robbie Keane úgy érezte, hogy ekkoriban „túl sok minden történt a klubnál.”

Mohos Máté
sport

Egy AI-ágens most egy kanadai és egy amerikai kormányzati oldalt akart feltörni

Nem ez az első eset az elmúlt időszakban.

Takács Lili
külföld

„Rajtatok keresztül megy egy szállitmány. El tudjatok kapni?” – Orbán Áron megpróbálta megszervezni, hogy Ausztriában is kapjanak el egy ukrán aranykonvojt

A miniszterelnök öccse egy Grazban élő magyar üzletember-politikus ismerősét kereste fel a kéréssel két héttel a választások előtt. A férfi, aki akkor már évek óta nem beszélt Orbán Áronnal, hárított, majd mindezt jelentette az osztrák szolgálatoknak és pártjának, az ottani önkormányzati választáson egykor őt is indító Néppártnak.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Miközben Hankó Balázs Kecskeméten volt a bíróságon, házkutatást tartottak az otthonában

A nyomozók Hankó ügyvédje szerint nem foglaltak le semmit.

Bábel Vilmos
bűnügy

Mától könnyes búcsút veszünk a vármegyéktől és a főispánoktól

Megyék és kormánymegbízottak, szevasztok!

Takács Lili
belföld

Hat hónap, mínusz 2800 milliárd forint – most már hivatalos, milyen súlyos örökséggel vették át Magyar Péterék a kormányzást

A kormányzat gazdálkodásáról készült legfrissebb adatsor szerint hatalmas pénzszórást rendezett a távozó kormány a választások előtti hónapokban. A kormányzati szektor kiadásai 2121 milliárd forinttal nőttek, az első félév végi hiány csaknem hatszorosa volt a tavalyinak.

Haász János, Székely Sarolta
gazdaság

Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi kulturális és innovációs minisztert letartóztatták

Hankót hétfő este vették őrizetbe. Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik.

Bábel Vilmos
bűnügy

Interaktív térképre rakta a Miniszterelnökség az összes NKA-támogatást az elmúlt öt évből

Azt írták, a közzététel célja nem a támogatásban részesített egyesületek, vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése, a cél az, hogy „a közpénzek felhasználása mindenki számára követhető és ellenőrizhető legyen”.

Bábel Vilmos
belföld

Hankó Balázs bilincsben

A volt miniszter megérkezett a bírósági tárgyalásra.

Mohos Máté
bűnügy

Orbán Viktor nemcsak meccset nézett Belfastban, hanem egy abortuszellenes tüntetésen is részt vett

Hétfőn meccs, kedden tünti: ilyen sűrű program mellett nem is csoda, hogy nem tudott foglalkozni Hankó Balázzsal.

Mohos Máté
külföld

Öt év alatt elolvadt a svájci gleccserek majdnem egyötöde

A helyzet kritikus, 2026-ban az egyes gleccserek átlagos vastagsága 2,5–4 méterrel csökkent.

Takács Lili
klímaváltozás

Hajdu János korábbi helyettese lett a rendőrségbe beolvadt Terrorelhárítási Központ parancsnoka

Az idáig önálló szervezetként működő Terrorelhárítási Központ és az Országgyűlési Őrség mától a rendőrség kötelékében működik.

Takács Lili
belföld

A Magyar Nemzet hírként tálalja, hogy semmi nem változik az Országház körül

Schiffer András szerint félelmet szül az intézkedés, ami semmin nem változtat. Magyar Péter reakciója: „igazi bohócok vagytok”.

Bódog Bálint
belföld

„Leszállunk Érden a vonatról, és tyúkok kapirgálnak” – Vitézy Dávid szerint az elszegényedés útja, hogy csak családi házak épülnek az agglomerációban

A közlekedési és beruházási miniszter azt ígérte, hogy zöld, nem kizárólag autózásra épülő városnegyedeket hoznak létre, felülvizsgálják a plázastop szabályozást, és megvédik a Balaton-partot a további beépítéstől.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Pete Hegseth hadügyminiszter felkérte Elon Muskot, hogy vizsgálja meg a hadviselés jövőjét az amerikai kormány számára

Musk egy évvel ezelőtt viharosan távozott a Trump-adminisztrációból, most úgy tűnik, visszakerült a pixisbe.

Takács Lili
külföld