Hétvégi olvasnivalók orbáni kövekről, EU-s csatározásokról, tornás traumákról, macskabűnözésről és filozófiáról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, a mögöttünk lévő hét legérdekesebb és fontosabb nagyobb anyagaival. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon

Fotó: Bankó Gábor/444

Orbán Viktor rendre azt válaszolja a vonatkozó kérdésekre, hogy az apja gánti bányája soha nem kapott állami megrendelést, de az állítás sántít: állami vagy állami támogatású gigaberuházásokhoz többször is szállított követ a családi vállalkozás, úgy, hogy annak nem volt nyilvános nyoma. A héten pedig bemutattuk, hogy az iváncsai akkugyár 2022-es építéséhez is tőlük rendelt több százezer tonna alapanyagot a Market Zrt., sőt Gántról érkezik a kő a 2025-ben elkezdett, jelenleg is tartó iváncsai vasútfejlesztéshez is.

Megírtuk a héten, hogy osztrák multinak adhatja el Mészáros Lőrinc a legfontosabb cégét, ott voltunk amikor a bíróságon a költségvetési csalást és a sikkasztást is beismerte Tasó László nyírségi fideszes kiskirály unokaöccse, beszámoltunk arról, hogy feljelentést tettek Somlai Bálinték, miután az MNB kipenderítette a legjobb árat kínáló cégüket egy beszerzésből, majd 11 milliárddal drágábban kötött szerződést, valamint arról is, hogy 300 milliárd forint áramlott ki az országból a gázüzletre épített óriáscsalással, és két év alatt alig haladt előre a nyomozás.

Írtunk emellett arról, hogy három tényfeltáró bizottságban is felmerült, hogy meg kellene hallgatni Orbán Viktort, de eddig még egyszer sem sikerült elérni, hogy ez tényleg meg is történjen, és hogy 20 milliárd forintot szórt ki a Bethlen Gábor Alap fideszes kötődésű határon túli szervezeteknek a választások előtt, valamint hogy beindult a Fidesz körüli mozgolódás: Partos Bence helyett a felesége próbálja életre kelteni a Digitális Polgári Köröket.

Jövő héten jön az első október 23-a tiszás kormányzás idején, és mint megírtuk, a Fidesz és Orbán Viktor látványosan elengedte ezt a napot. Ott voltunk a rendkívüli fővárosi közgyűlésen, bemutattuk, hogy mennyire furán mérte a Századvég Rogánéknak a netes trendeket a választások előtt, és írtunk arról is, hogy azt is kutatták ekkoriban, hogy mennyire gondolkodnak szélsőségesen Magyarország lakói, és összefoglaltuk azt is, hogy mit lehet tudni Fejes Péterről, Baka András új főügyészjelöltjéről.

Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Magyar Péter Brüsszelben EU-csúcson volt a héten, írtunk beharangozót, hogy mik voltak a tétek, utána pedig megírtuk, hogy a miniszterelnök a maratoni csúcson megtapasztalhatta, milyen, amikor mindenki a saját eurómilliárdjaiért harcol. Hazafelé interjúztunk is Magyarral, aki többek között arról beszélt nekünk, hogy fél mondat miatt fél óráig blokkolta az EU-csúcson a migrációs következtetést. És a héten véleménycikkben írtunk arról, hogy Magyar végre kizsarolta az ukránokból azt, amire Orbánnak esélye sem volt, és amit réges-rég oda kellett volna adniuk önszántukból is.

Szerek

Fotó: Bankó Gábor/444

Nógrád megyéből is jelentkeztünk riporttal, ahol a mélyszegénység, a romló mentális állapotok és a szerhasználat által határolt problémahalmaz régóta jelen van. A helyzet a tabusítás miatt eszkalálódott. A szegregátumokat letarolták a dizájner drogok, a problémát nem lehet csak rendészeti eszközökkel kezelni.

Vízhíradó

Fotó: Bankó Gábor/444

És a héten végre elindult a vízhíradónk, amiben ezentúl rendszeresen összefoglalunk mindent, amit tudni kell a környező vízhelyzetről. És ehhez a témához, mármint az alacsony vízálláshoz kapcsolódott fotós anyagunk a Dunába dobált és most láthatóvá vált e-rollerekről.

Világ

Grafika: Kiss Bence/444

Giorgia Meloni túlszárnyalta Berlusconit, a választások előtt viszont egy volt tábornok helyezi nyomás alá a szélsőjobbról. Helyszíni videóriportban jártunk utána, hogy hogyan tudott a tinédzserkora óta politizáló, Tolkien-rajongó, egykor radikális politikus ilyen sokáig hatalmon maradni, és mit jelent a sokat emlegetett mérséklődés.

Varsóban is jártunk a héten, ahol Zelenszkij és Tusk közösen üzent vissza a Trump-féle orosz alku után, és ahol biztonsági fórumon a NATO már az Oroszország elleni győzelmi elméletét mutatta be. Itt beszélgettünk Trump egykori Ukrajna-ügyi különmegbízottjával, Kurt Volkerrel, aki szerint az Orbán–Trump-kapcsolat az Orbán–Putyin-viszonyhoz hasonlóan abszolút aszimmetrikus volt.

Fotó: Győri Boldizsár

Interjúztunk Tetyana Oharkova irodalomkutató-újságíróval, aki önkéntesként több mint hatvanszor járt a fronton a totális invázió kezdete óta, és egyenlőségről, családokról, a háború társadalmi áráról beszélgettünk vele.

Írtunk arról, hogy már Trumpot is bosszantotta, hogy mennyire pofátlanul viselkedik az athéni nagykövete, ahogy arról is, hogy húsz éve folyamatosan vádolják szexuális visszaélésekkel, de csak most került bíróság elé Russell Brand. És írtunk a Metallica és a politikamentes szórakoztatás igényének problémáiról, valamint arról, hogy brutálisabban rabolták ki Gulácsi Pétert, mint ahogy a focistákat általában szokás.

Külföldi véleménycikkeket is közültünk a héten, Laurent Warlouzet, a Sorbonne Egyetem történészprofesszora szerint a megszorítások pártjára állt a válsággal küzdő Franciaországban a Nemzeti Tömörülés, ezzel pedig Marine Le Pen a komplett európai szélsőjobbnak is utat mutathat, míg Timothy Snyder arról írt, hogy Trump külpolitikája valójában egy nagyhatalom szemünk előtt zajló öngyilkossága.

Tiltott, tűrt, torna

Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

Szekrényugrás, Cooper-teszt, kislabdadobás, kötélmászás, tornadressz. Annak eredtünk utána, hogy miért hagyhatott sokakban mély és inkább negatív nyomot az iskolai tesiórák emléke, és mi hozhatna érdemi változást a tornaórák hangulatán?

És írtunk arról, hogy hiába igazolt új csapathoz a szezon elején a legjobb magyar férfi biciklista, olyan gyenge évet zárt, hogy már az sem biztos, hogy ő a legjobb. Valter Attila januárban azt mondta, csalódott lesz, ha nem indulhat a Tour de France-on, de végül az volt a legkisebb baj, hogy ez nem jött össze.

Macskabűnözés

A macskák elszámoltatását sürgető felhívásunkra rengeteg levél érkezett, ezekből válogattunk aztán bőségesen.

Kalória és kapitalizmus

Se lángos, se gulyás, mégis úgy állnak előtte tömött sorokban a turisták, mintha ezért fizetnék őket. 100-100 ezernyi TikTok- és Instagram-követő nem tévedhet? Kalória és Kapitalizmus sorozatunkban ezúttal annak jártunk utána, hogy mit tud a Cookie Beacon Budapest.

Filozófia

Michel Foucault halála évében, 1984. május 25-én Párizsban. Fotó: Michele Bancilhon/AFP

Száz éve született Michel Foucault, aki beskatulyázhatatlan, különleges gondolkodója volt a múlt századnak, és aki képes volt megváltoztatni a kérdéseinket, amiket az evidensnek tartott dolgokkal kapcsolatban teszünk fel.

Podcast

Illusztráció: Kiss Bence/444

A szülői oktatási szorongás költséges mulatság, az egészségre is káros. Miért csináljuk mégis? Erről volt szó a Tyúkól eheti epizódjában.