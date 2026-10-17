Hétvégi olvasnivalók orbáni kövekről, EU-s csatározásokról, tornás traumákról, macskabűnözésről és filozófiáról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, a mögöttünk lévő hét legérdekesebb és fontosabb nagyobb anyagaival. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
Orbán Viktor rendre azt válaszolja a vonatkozó kérdésekre, hogy az apja gánti bányája soha nem kapott állami megrendelést, de az állítás sántít: állami vagy állami támogatású gigaberuházásokhoz többször is szállított követ a családi vállalkozás, úgy, hogy annak nem volt nyilvános nyoma. A héten pedig bemutattuk, hogy az iváncsai akkugyár 2022-es építéséhez is tőlük rendelt több százezer tonna alapanyagot a Market Zrt., sőt Gántról érkezik a kő a 2025-ben elkezdett, jelenleg is tartó iváncsai vasútfejlesztéshez is.
Megírtuk a héten, hogy osztrák multinak adhatja el Mészáros Lőrinc a legfontosabb cégét, ott voltunk amikor a bíróságon a költségvetési csalást és a sikkasztást is beismerte Tasó László nyírségi fideszes kiskirály unokaöccse, beszámoltunk arról, hogy feljelentést tettek Somlai Bálinték, miután az MNB kipenderítette a legjobb árat kínáló cégüket egy beszerzésből, majd 11 milliárddal drágábban kötött szerződést, valamint arról is, hogy 300 milliárd forint áramlott ki az országból a gázüzletre épített óriáscsalással, és két év alatt alig haladt előre a nyomozás.
Írtunk emellett arról, hogy három tényfeltáró bizottságban is felmerült, hogy meg kellene hallgatni Orbán Viktort, de eddig még egyszer sem sikerült elérni, hogy ez tényleg meg is történjen, és hogy 20 milliárd forintot szórt ki a Bethlen Gábor Alap fideszes kötődésű határon túli szervezeteknek a választások előtt, valamint hogy beindult a Fidesz körüli mozgolódás: Partos Bence helyett a felesége próbálja életre kelteni a Digitális Polgári Köröket.
Jövő héten jön az első október 23-a tiszás kormányzás idején, és mint megírtuk, a Fidesz és Orbán Viktor látványosan elengedte ezt a napot. Ott voltunk a rendkívüli fővárosi közgyűlésen, bemutattuk, hogy mennyire furán mérte a Századvég Rogánéknak a netes trendeket a választások előtt, és írtunk arról is, hogy azt is kutatták ekkoriban, hogy mennyire gondolkodnak szélsőségesen Magyarország lakói, és összefoglaltuk azt is, hogy mit lehet tudni Fejes Péterről, Baka András új főügyészjelöltjéről.
Magyar Péter Brüsszelben EU-csúcson volt a héten, írtunk beharangozót, hogy mik voltak a tétek, utána pedig megírtuk, hogy a miniszterelnök a maratoni csúcson megtapasztalhatta, milyen, amikor mindenki a saját eurómilliárdjaiért harcol. Hazafelé interjúztunk is Magyarral, aki többek között arról beszélt nekünk, hogy fél mondat miatt fél óráig blokkolta az EU-csúcson a migrációs következtetést. És a héten véleménycikkben írtunk arról, hogy Magyar végre kizsarolta az ukránokból azt, amire Orbánnak esélye sem volt, és amit réges-rég oda kellett volna adniuk önszántukból is.
Nógrád megyéből is jelentkeztünk riporttal, ahol a mélyszegénység, a romló mentális állapotok és a szerhasználat által határolt problémahalmaz régóta jelen van. A helyzet a tabusítás miatt eszkalálódott. A szegregátumokat letarolták a dizájner drogok, a problémát nem lehet csak rendészeti eszközökkel kezelni.
És a héten végre elindult a vízhíradónk, amiben ezentúl rendszeresen összefoglalunk mindent, amit tudni kell a környező vízhelyzetről. És ehhez a témához, mármint az alacsony vízálláshoz kapcsolódott fotós anyagunk a Dunába dobált és most láthatóvá vált e-rollerekről.
Giorgia Meloni túlszárnyalta Berlusconit, a választások előtt viszont egy volt tábornok helyezi nyomás alá a szélsőjobbról. Helyszíni videóriportban jártunk utána, hogy hogyan tudott a tinédzserkora óta politizáló, Tolkien-rajongó, egykor radikális politikus ilyen sokáig hatalmon maradni, és mit jelent a sokat emlegetett mérséklődés.
Varsóban is jártunk a héten, ahol Zelenszkij és Tusk közösen üzent vissza a Trump-féle orosz alku után, és ahol biztonsági fórumon a NATO már az Oroszország elleni győzelmi elméletét mutatta be. Itt beszélgettünk Trump egykori Ukrajna-ügyi különmegbízottjával, Kurt Volkerrel, aki szerint az Orbán–Trump-kapcsolat az Orbán–Putyin-viszonyhoz hasonlóan abszolút aszimmetrikus volt.
Interjúztunk Tetyana Oharkova irodalomkutató-újságíróval, aki önkéntesként több mint hatvanszor járt a fronton a totális invázió kezdete óta, és egyenlőségről, családokról, a háború társadalmi áráról beszélgettünk vele.
Írtunk arról, hogy már Trumpot is bosszantotta, hogy mennyire pofátlanul viselkedik az athéni nagykövete, ahogy arról is, hogy húsz éve folyamatosan vádolják szexuális visszaélésekkel, de csak most került bíróság elé Russell Brand. És írtunk a Metallica és a politikamentes szórakoztatás igényének problémáiról, valamint arról, hogy brutálisabban rabolták ki Gulácsi Pétert, mint ahogy a focistákat általában szokás.
Külföldi véleménycikkeket is közültünk a héten, Laurent Warlouzet, a Sorbonne Egyetem történészprofesszora szerint a megszorítások pártjára állt a válsággal küzdő Franciaországban a Nemzeti Tömörülés, ezzel pedig Marine Le Pen a komplett európai szélsőjobbnak is utat mutathat, míg Timothy Snyder arról írt, hogy Trump külpolitikája valójában egy nagyhatalom szemünk előtt zajló öngyilkossága.
Szekrényugrás, Cooper-teszt, kislabdadobás, kötélmászás, tornadressz. Annak eredtünk utána, hogy miért hagyhatott sokakban mély és inkább negatív nyomot az iskolai tesiórák emléke, és mi hozhatna érdemi változást a tornaórák hangulatán?
És írtunk arról, hogy hiába igazolt új csapathoz a szezon elején a legjobb magyar férfi biciklista, olyan gyenge évet zárt, hogy már az sem biztos, hogy ő a legjobb. Valter Attila januárban azt mondta, csalódott lesz, ha nem indulhat a Tour de France-on, de végül az volt a legkisebb baj, hogy ez nem jött össze.
A macskák elszámoltatását sürgető felhívásunkra rengeteg levél érkezett, ezekből válogattunk aztán bőségesen.
Se lángos, se gulyás, mégis úgy állnak előtte tömött sorokban a turisták, mintha ezért fizetnék őket. 100-100 ezernyi TikTok- és Instagram-követő nem tévedhet? Kalória és Kapitalizmus sorozatunkban ezúttal annak jártunk utána, hogy mit tud a Cookie Beacon Budapest.
Száz éve született Michel Foucault, aki beskatulyázhatatlan, különleges gondolkodója volt a múlt századnak, és aki képes volt megváltoztatni a kérdéseinket, amiket az evidensnek tartott dolgokkal kapcsolatban teszünk fel.
A szülői oktatási szorongás költséges mulatság, az egészségre is káros. Miért csináljuk mégis? Erről volt szó a Tyúkól eheti epizódjában.
Orbán Viktor teljesen félreértette, hogy hogyan működik Donald Trump, mondta a 444-nek az amerikai elnök egykori ukránügyi különmegbízottja. Kurt Volker szerint az Orbán–Trump-kapcsolat az Orbán–Putyin-viszonyhoz hasonlóan abszolút aszimmetrikus volt.
Se lángos, se gulyás, mégis úgy állnak előtte tömött sorokban a turisták, mintha ezért fizetnék őket. 100-100 ezernyi TikTok- és Instagram-követő nem tévedhet? Kalória és Kapitalizmus sorozatunkban ezúttal annak jártunk utána, hogy mit tud a Cookie Beacon Budapest.
Haver, volt itt egy rendszerváltás úgy 300 ezer évvel ezelőtt – gondoltam, miközben megsemmisítő tekintetet próbáltam vetni a Macskára. Aki úgy reagált, mint egy kicsit szőrösebb Bóka János. Indul a 444 macskafeljelentő vonala.
Ha nincsenek gyerekek, az azt jelenti, hogy nincs értelme megvívni a háborút, mert utána senki sem lesz itt, mondja Tetyana Oharkova irodalomkutató-újságíró, aki önkéntesként több mint hatvanszor járt a fronton a totális invázió kezdete óta. Egyenlőségről, családokról, a háború társadalmi áráról interjúztunk vele.
Szekrényugrás, Cooper-teszt, kislabdadobás, kötélmászás, tornadressz. Miért hagyhatott sokakban mély és inkább negatív nyomot az iskolai tesiórák emléke, és mi hozhatna érdemi változást a tornaórák hangulatán?
Az állam- és kormányfők csütörtökön elkezdik a következő uniós költségvetési keretről szóló tárgyalást. A döntés mindig nehéz, de most az idő is sürget. Miközben a gazdag tagállamok tovább vágnák a költségvetést, Magyarországnak meg kell védenie a neki járó szeletet.
A szülői oktatási szorongás költséges mulatság, az egészségre is káros. Miért csináljuk mégis? Végre egy podcast, ahol nyugodtan ki lehet jelenteni: régen minden jobb volt.
Modern ember vagy? Akkor annyit legkésőbb nyár eleje óta nyilván tudsz, hogy 2026-ban semmiféle társaságban meg se mukkanhatsz, ha nincs nagybetűs Vízügyi Véleményed. Itt a Vízhíradó, a 444 új hírfolyama mindenről, ami nedves – vagy éppen túl száraz.
Nincsenek túl jól védve, értékesek a csecsebecséik, és a tévéből lehet tudni, mikor nincsenek otthon. A focisták ideális célpontok a betörők számára. A magyar kapus pechére pont oda igazolt, ahol gyakoriak az ilyen bűncselekmények.
Több mint 40 év telt el a halála óta, de a francia filozófus hatása töretlen. Beskatulyázhatatlan, különleges gondolkodója volt a múlt századnak, aki képes volt megváltoztatni a kérdéseinket, amiket az evidensnek tartott dolgokkal kapcsolatban teszünk fel.
Heves vitákat hozott a parlamentben, hogy a volt kormányfőt nem sikerült behívni egyetlen bizottságba sem. A Tisza és a Mi Hazánk egymásra mutogat, Novák Előd és Melléthei-Barna Márton személyes megtámadtatás okán kért szót, Toroczkai és Novák sem ugyanúgy látják a dolgokat.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy fél mondat miatt fél óráig blokkolta az EU-csúcs egyik pontját, az úgynevezett a migrációs következtetést.
James Hetfield szerint a Metallica a szeretetről, az energiáról és a kemény zenéről szól. Sokan viszont úgy érzik, a politikai nem kiállás hiánya is kiállás. Vagy minél népszerűbb egy zenekar, annál kevésbé akarja megosztani a közönségét?
A fideszesek után itt az ideje a macskák elszámoltatásának is! – mondtam ki két nappal ezelőtt a háztartási kisragadozók Ruff Bálintjaként, és a választópolgárok reakciója nem maradt el. Elképesztő, undorító és nem annyira meglepő bűncselekmények sora következik. A macskaperek majd ezután jönnek.
Budapest leggyűlöltebb közlekedési eszközéből több is a halakkal alszik már.
A gánti Dolomit Kft. már 2022-ben, a gyár építésekor is szállított zúzottkövet, most a 20 milliárd forintból épülő vasúti vágányhoz visznek építőanyagot. A vasútépítés kivitelezője a Mészáros-féle V-Híd, amelynek túlárazásgyanús szerződései ügyében nyár óta nyomoz a rendőrség.
Az uniós állam- és kormányfők nem kerültek közelebb az új uniós költségvetéshez. A tárgyalást novemberben folytatják. Magyar és Zelenszkij tárgyaltak egymással, azonban annak eredményéről nem sok mindent tudtunk meg.
A strómanok nevén lévő dobható cégeken napok alatt tízmilliárdokat folyattak át, a pénz szlovák cégeken át Nagy-Britanniába került, további sorsa ismeretlen. Az ügy valódi haszonhúzóihoz 2024 nyara óta nem jutottak közelebb a hatóságok. 41 gyanúsítottból kettőt tartóztattak le, egyikük előzetesét alkotmányos aggályokat felvető módon hosszabbították meg.
Trump háborúzik Irán ellen, de annak szövetségesét, Oroszországot segíti, a kudarc következményeit pedig Ukrajnára hárítja. Amerika újra és újra veszít, miközben Trump és köre a háborúkból próbál hasznot húzni.
A Matolcsy-kedvenc Raw csoport cége helyett a korábban Pintér Sándor-érdekeltségű Civillel és egy referenciák nélküli, néhány hónappal korábban alakított céggel szerződtek Varga Mihályék. Utóbbi tulajdonosának a NER üzleti világában komoly múltja van, az idén nyáron meggyanúsított fideszes Gór Csabával közös cége is volt. A történetben olyan csavarok voltak, amelyek még az MNB felügyelőbizottságának is feltűntek.
Ki gond-olta volna, hogy egy DK-s híraggregátor simán letarol mindent, miközben Magyar Péter oldalai még a legjobb 15-be sem férnek be? 🤷♂️ És vajon milyen következtetéseket vontak le ebből a propagandaminisztériumban? 🤔
Giorgia Meloni túlszárnyalta Berlusconit, a választások előtt viszont egy volt tábornok helyezi nyomás alá a szélsőjobbról. Hogyan tudott a tinédzserkora óta politizáló, Tolkien-rajongó, egykor radikális politikus ilyen sokáig hatalmon maradni, és mit jelent a sokat emlegetett mérséklődés? Meloni pártjának tengerparti ünnepségén jártunk Bariban, ahol résztvevőket, ellentüntetőket és újságírókat is kérdeztünk.
Napokon belül bejelenthetik, hogy megkötötték az üzletet.
A Századvég Rogán Antaléknak készített közvélemény-kutatásában megmérte, mennyire gondolkodnak szélsőségesen a megyékben és a fővárosban élők. Nagy volt a szórás, hiába kérdeztek meg ehhez 60 ezer embert.
Az alapító hátrébb lépett, de a 444 információi szerint a power couple másik fele, Farkas Vera pszichológus a saját cégén, a Volumen Communicationsen keresztül beszállt az egyre inkább a személyes találkozókra építő DPK-k szervezésébe.
Kimberly Guilfoyle a celebkultúrát, az üzleti világot és a geopolitikát ötvöző új amerikai diplomáciai iskola szimbóluma volt, de most az elnök (akinek a fiával jegyben jártak korábban) kérésére kénytelen volt lemondani.
A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában hozott döntések - köztük is elsősorban a parkolási bevételek ügye - volt fókuszban. Nem sokáig.
Fejes Péter tavaly vonult nyugdíjba a Vas megyei főügyészségről. Korábban több megyében is töltött be kulcspozíciót. A döntés a tiszás parlamenti többség kezében van.
3 hónap alatt milliárdokon osztozott 12 határon túli szervezet, amelyek a pénzből elsősorban a mindennapos működésüket akarták biztosítani. Olyan apró tételekért is magyar állami pénzből fizettek, mint a csatornadíj, a repülőjegyek, a nyomdai költség vagy az ingatlan- és gépjárműadó.
Semmit sem veszítettek vele, az oktatási törvény nagynehezen megszült módosítása nem csupán Magyarország és a kárpátaljai magyarok, hanem Kijev számára is fontos. Ennél tisztább tripla win-win-win a világon nincs.
A „melonizációval” is próbálkozó Le Pen új gazdaságpolitikája azonban azoknak a választóknak az érdekeivel kerülhet szembe, akikre a pártja a leginkább támaszkodik. Az ellentmondás az egész európai nacionalizmus jövőjét meghatározhatja.
A varsói biztonsági fórumon a NATO európai főparancsnoka először beszélt nyilvánosan az új stratégiáról, amely azonnal megállítaná Oroszországot. Miközben Trump Ukrajna ellen fordul, a republikánusok közül is többen sürgetnek keményebb fellépést Moszkvával szemben.
Lengyel harckocsik között táncolt ki az ukrán elnök az amerikai elnök nyomásgyakorlása elől, a lengyel miniszterelnök pedig újabb oroszellenes szankciókat sürgetett a Varsói Biztonsági Fórumon.
Hat év után először nem mond beszédet Orbán Viktor október 23-án, a magukra hagyott fideszeseknek Áder Jánossal, Bóka Jánossal és Schmidt Máriával kell beérniük. És még a Békemenet is elmarad.
A brit műsorvezető-színész-gurut először 2006-ban vádolták meg szexuális zaklatással. Azóta ügyek egész sora került napvilágra a magatartásáról. Most bíróság elé állították nemi erőszak vádjával, miután egy dokumentumfilm részletesen beszámolt viselt dolgairól.
Nógrád megyében a mélyszegénység, a romló mentális állapotok és a szerhasználat által határolt problémahalmaz régóta jelen van. A helyzet a tabusítás miatt eszkalálódott. A szegregátumokat letarolták a dizájner drogok, a problémát nem lehet csak rendészeti eszközökkel kezelni.
Hiába igazolt új csapathoz a szezon elején a legjobb magyar férfi biciklista, olyan gyenge évet zárt, hogy már az sem biztos, hogy ő a legjobb. Valter Attila januárban azt mondta, csalódott lesz, ha nem indulhat a Tour de France-on, de végül az volt a legkisebb baj, hogy ez nem jött össze.
Tasó János vállalkozó egykori felesége, a helyi vagyonkezelő pénzügyi vezetője másodrendű vádlottként nem jelent meg a tárgyaláson.