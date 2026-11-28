Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét nagyobb-fontosabb anyagaival. De előbb egy szolgálati közlemény: megjelent Uj Péter könyve, az Óráid vannak hátra, Orbán!, amit meg lehet nálunk megrendelni, de lesz bemutatója is, Szilágyi Ákossal és dedikálással.

Az élet itthon

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Ruff Bálint volt a stúdiónk vendége a héten, a Miniszterelnökséget vezető minisztert a rendszerváltás mibenléte mellett többek között az ügynökaktákról, Feledy Botond ügyéről és Magyar Péter improvizatív politikájáról is kérdeztük. Az interjú fontosabb állításait külön cikkben is összefoglaltuk.

A hetet kétrészes cikksorozattal indítottuk arról, hogy fél év után hogyan zajlik a munka a minisztériumokban és a Tisza-frakcióban: az első részben a kormánnyal és a kormányülések menetével foglalkoztunk, míg a másodikban arról írtunk, hogy Bujdosó Andreának billeg a széke, a Tisza-frakció pedig keresi az identitását. A cikkek szerzője, Bábel Vilmos stúdiónkban is beszélt minderről, érdemes azt is meghallgatni.

Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Kedden Magyar Péter Kárpátalján találkozott Zenelszkijjel, mi is ott voltunk a sajtótájékoztatón, ahol az ukrán elnök a mi kérdésünk után hívatta meg magát Budapestre. És mint véleménycikkünkben írtuk, a két ország viszonyában lehet, hogy nincs még minden rendben, de Magyar látogatása így is lemosta az Orbán Viktor által odakent gyalázatot.

Foglalkoztunk azzal a héten, hogy megbénulhatnak Matolcsy Ádám cégei, hiszen nincs aki intézkedjen, és megírtuk, hogy közérdekű adatigénylést nyújtottunk be azután, hogy a kormányfő bejelentette a Jászai Gellért NER-oligarcha cégeivel kötött állami szerződések felülvizsgálatát, de a Miniszterelnökség elutasító válasza után indult perben elhangzott egy meglepő érv. Beszéltünk Kert Attilával az általa tervezett közmédiáról, írtunk arról, hogy milliárdok jutottak határon túli turizmusfejlesztésre, ami során jól jártak a NER-es vállalkozók is, ahogy arról is, hogy a a Mi Hazánk látványosan az önkormányzatokból kezdte el nyomasztani az iskolákat, bemutattuk, hogy ismét egymásnak estek a fideszes influenszerek, ahogy azt is, hogy miért csalódottak sokan, akik semmi személyeset nem találtak az ügynökaktákban.

És ha mindez nem lenne elég, ott voltunk, amikor Puzsér Róbert három és fél órás kínvallatásra hívta a fideszes ideológust, G. Fodor Gábort. Brutális volt.

Színházak és politika

Fotó: Nagy Ervin/Facebook

Részletesen bemutattuk a héten, hogy ugyan túl vagyunk a Tisza-kormány első színházigazgatói pályázatain, és lett új vezetője a Madách Színháznak is, de a folyamat átláthatóságával azért voltak gondok. A Qubit pedig arról írt, hogy átláthatatlan módon osztaná a Tisza-kormány a független színházaknak szánt támogatásokat. Megjelent egy interjúnk Upor Lászlóval is az SZFE ügyben, többek között arról, hogy mekkora rombolást vitt véghez a Vidnyánszky Attila-féle vezetés, és hogy mire kéne költeni a pénzt, amit a számlákon hagytak.

Interjúk

Fotó: Németh Dániel/444

Budapestre látogatott és nőjogi aktivistákkal találkozott Gisèle Pelicot, akit a volt férje tíz éven keresztül bedrogozott, majd több férfival együtt megerőszakolt. Pelicot többek közt arról beszélt nekünk, hogy hogyan lehet egy ilyen bántalmazást túlélni, és hogy mennyit számít a női összefogás.

Szerhij Zsadan az orosz imperializmusról, az eloroszosított Kelet-Ukrajnáról és arról beszélt a 444-nek, hogy az orosz kultúra mindig a birodalmi projekt része volt. Szerinte a magyaroknak 1956-ból ismerniük kellene az orosz gondolkodást.

Világ

Fotó: Dursun Aydemir/Anadolu via Reuters Connect

Az EU-csúcs nem hogy áttörést nem hozott, hanem még tovább távolodtak az álláspontok a következő költségvetésről, és foglalkoztunk azzal is, ahogy Burnham újranyitotta a Brexit-vitát, de a britek EU-s visszatérésébe még a francia választók is beleszólhatnak. Megírtuk, hogy Trump személyes közbelépése is kellett ahhoz, hogy visszakerüljön Jensen Huang az Nvidia élére, de a tőzsde ettől sem nyugodott meg, ahogy azt is, hogy a Kercsi hídra mért csapássorozattal az ukránok hónapokra kiüthették Putyin büszkeségét, de a Krím elszigetelése még messze van.

Könyv

Grafika: Kiss Bence

Vonnák Diána Ellenség című könyve nemcsak az orosz-ukrán háborút mutatja meg fájdalmasan életközelien, de azt is, hogy közben Magyarország hogyan változott meg a felismerhetetlenségig, egyre-másra termelve ki maga körül az ellenségképeket – migránsok, ukránok, nemváltó költők vagy független szakértők képében.

Filmek, játékok

Mi lenne, ha a NER-es oligarchák annál is rosszabb emberek volnának, ahogy elképzeljük őket? Kiderül Cserhalmi György és Alföldi Róbert temus okoshorrorjából, A pokol élővilágából, az év legnagyobb magyar filmes csalódásából.

Akadtak még GTA-ügyi cikkeink a héten, megírtuk, hogy az új verzióban már nem elég gengszternek lenni, a párkapcsolatra is figyelni kell, és összeszedtük azt is, hogy mi változott még a legutóbbi megjelenéshez képest. És megnéztük az RTL új, kreténversengésre épített műsorát.

Podcast

Illusztráció: Kiss Bence/444

Miután kiderült, ki lesz az új James Bond, a Tyúkólban végigvették, hogy korszakról korszakra változott az arculat, de valahogy mindig problémás maradt. Vajon eleve a koncepcióval van a gond vagy nem kell minden kákán csomót keresni?