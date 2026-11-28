Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét nagyobb-fontosabb anyagaival. De előbb egy szolgálati közlemény: megjelent Uj Péter könyve, az Óráid vannak hátra, Orbán!, amit meg lehet nálunk megrendelni, de lesz bemutatója is, Szilágyi Ákossal és dedikálással.
Ruff Bálint volt a stúdiónk vendége a héten, a Miniszterelnökséget vezető minisztert a rendszerváltás mibenléte mellett többek között az ügynökaktákról, Feledy Botond ügyéről és Magyar Péter improvizatív politikájáról is kérdeztük. Az interjú fontosabb állításait külön cikkben is összefoglaltuk.
A hetet kétrészes cikksorozattal indítottuk arról, hogy fél év után hogyan zajlik a munka a minisztériumokban és a Tisza-frakcióban: az első részben a kormánnyal és a kormányülések menetével foglalkoztunk, míg a másodikban arról írtunk, hogy Bujdosó Andreának billeg a széke, a Tisza-frakció pedig keresi az identitását. A cikkek szerzője, Bábel Vilmos stúdiónkban is beszélt minderről, érdemes azt is meghallgatni.
Kedden Magyar Péter Kárpátalján találkozott Zenelszkijjel, mi is ott voltunk a sajtótájékoztatón, ahol az ukrán elnök a mi kérdésünk után hívatta meg magát Budapestre. És mint véleménycikkünkben írtuk, a két ország viszonyában lehet, hogy nincs még minden rendben, de Magyar látogatása így is lemosta az Orbán Viktor által odakent gyalázatot.
Foglalkoztunk azzal a héten, hogy megbénulhatnak Matolcsy Ádám cégei, hiszen nincs aki intézkedjen, és megírtuk, hogy közérdekű adatigénylést nyújtottunk be azután, hogy a kormányfő bejelentette a Jászai Gellért NER-oligarcha cégeivel kötött állami szerződések felülvizsgálatát, de a Miniszterelnökség elutasító válasza után indult perben elhangzott egy meglepő érv. Beszéltünk Kert Attilával az általa tervezett közmédiáról, írtunk arról, hogy milliárdok jutottak határon túli turizmusfejlesztésre, ami során jól jártak a NER-es vállalkozók is, ahogy arról is, hogy a a Mi Hazánk látványosan az önkormányzatokból kezdte el nyomasztani az iskolákat, bemutattuk, hogy ismét egymásnak estek a fideszes influenszerek, ahogy azt is, hogy miért csalódottak sokan, akik semmi személyeset nem találtak az ügynökaktákban.
És ha mindez nem lenne elég, ott voltunk, amikor Puzsér Róbert három és fél órás kínvallatásra hívta a fideszes ideológust, G. Fodor Gábort. Brutális volt.
Részletesen bemutattuk a héten, hogy ugyan túl vagyunk a Tisza-kormány első színházigazgatói pályázatain, és lett új vezetője a Madách Színháznak is, de a folyamat átláthatóságával azért voltak gondok. A Qubit pedig arról írt, hogy átláthatatlan módon osztaná a Tisza-kormány a független színházaknak szánt támogatásokat. Megjelent egy interjúnk Upor Lászlóval is az SZFE ügyben, többek között arról, hogy mekkora rombolást vitt véghez a Vidnyánszky Attila-féle vezetés, és hogy mire kéne költeni a pénzt, amit a számlákon hagytak.
Budapestre látogatott és nőjogi aktivistákkal találkozott Gisèle Pelicot, akit a volt férje tíz éven keresztül bedrogozott, majd több férfival együtt megerőszakolt. Pelicot többek közt arról beszélt nekünk, hogy hogyan lehet egy ilyen bántalmazást túlélni, és hogy mennyit számít a női összefogás.
Szerhij Zsadan az orosz imperializmusról, az eloroszosított Kelet-Ukrajnáról és arról beszélt a 444-nek, hogy az orosz kultúra mindig a birodalmi projekt része volt. Szerinte a magyaroknak 1956-ból ismerniük kellene az orosz gondolkodást.
Az EU-csúcs nem hogy áttörést nem hozott, hanem még tovább távolodtak az álláspontok a következő költségvetésről, és foglalkoztunk azzal is, ahogy Burnham újranyitotta a Brexit-vitát, de a britek EU-s visszatérésébe még a francia választók is beleszólhatnak. Megírtuk, hogy Trump személyes közbelépése is kellett ahhoz, hogy visszakerüljön Jensen Huang az Nvidia élére, de a tőzsde ettől sem nyugodott meg, ahogy azt is, hogy a Kercsi hídra mért csapássorozattal az ukránok hónapokra kiüthették Putyin büszkeségét, de a Krím elszigetelése még messze van.
Vonnák Diána Ellenség című könyve nemcsak az orosz-ukrán háborút mutatja meg fájdalmasan életközelien, de azt is, hogy közben Magyarország hogyan változott meg a felismerhetetlenségig, egyre-másra termelve ki maga körül az ellenségképeket – migránsok, ukránok, nemváltó költők vagy független szakértők képében.
Mi lenne, ha a NER-es oligarchák annál is rosszabb emberek volnának, ahogy elképzeljük őket? Kiderül Cserhalmi György és Alföldi Róbert temus okoshorrorjából, A pokol élővilágából, az év legnagyobb magyar filmes csalódásából.
Akadtak még GTA-ügyi cikkeink a héten, megírtuk, hogy az új verzióban már nem elég gengszternek lenni, a párkapcsolatra is figyelni kell, és összeszedtük azt is, hogy mi változott még a legutóbbi megjelenéshez képest. És megnéztük az RTL új, kreténversengésre épített műsorát.
Miután kiderült, ki lesz az új James Bond, a Tyúkólban végigvették, hogy korszakról korszakra változott az arculat, de valahogy mindig problémás maradt. Vajon eleve a koncepcióval van a gond vagy nem kell minden kákán csomót keresni?
Áttörés nélkül zárult az uniós vezetők rendkívüli költségvetési csúcsa. A tagállamok továbbra sem tudnak dűlőre jutni a 2028–2034-es hétéves EU-költségvetésről, miközben a francia elnökválasztás árnyékában szűkül a mozgástér. A döntés a decemberi csúcsra marad, ahol komoly engedményekre lesz szükség mindenki részéről.
Túl vagyunk a Tisza-kormány első színházigazgatói pályázatain. Lett új vezetője a Madách Színháznak is, de a folyamat átláthatóságával azért voltak gondok. És nem is csak azzal.
A szélsőjobb folytatja, amit a tízes években elkezdett: nyomasztja az iskolákat, homofób körítéssel mossa össze a nemi szerepeket a szexualitással és a transzkérdéssel. Közben hiába változott a gyermekvédelmi törvény, továbbra sem regisztrálhatnak a szexuális felvilágosítással foglalkozó szervezetek.
Putyin személyesen avatta fel, a Kreml az orosz hódítás jelképévé emelte és a legjobban védett létesítmények egyikének tartotta a hidat, az ukránok mégis súlyos károkat okoztak. De mit csináltak most az ukránok, amit eddig nem? És mekkora gond ez az oroszoknak?
Hogy lett a majdnem rektorból kuratóriumi tag? Vállalná-e most is a rektorságot? Nehezebb lesz az utóbbi években felvételizett színművészetiseknek az elhelyezkedés? Mekkora rombolást vitt véghez a Vidnyánszky Attila-féle vezetés az SZFE-n? Mire kéne költeni a pénzt, amit a számlákon hagytak? Interjú Upor Lászlóval.
Az ungvári temetőben együtt koszorúzott a magyar kormányfő és az ukrán elnök.
Megjelent Uj Péter új könyve, az Óráid vannak hátra, Orbán! A 444 alapító főszerkesztője 2020 és 2026 között az előfizetőknek írt heti publicisztikáiból válogat. Nem hagyományos hírlevelek ezek, hanem szabadon kanyargó, ironikus, gyakran abszurd glosszák politikáról, közéletről, nyelvről és mindarról, amit Magyarországon nehéz volt szó nélkül hagyni. A 240 oldalas, feltűnően sárga kötetet Uj Péter saját firkái és rajzai díszítik.
Kreténvetélkedőt indított az RTL, hogy kiderüljön, a magyar hírességek közül ki A Nemzet Hülyéje.
Van, aki lubickol a miniszterségben, van, akinek nehezebben megy az átállás a közszférás működésre. A kormányüléseken Magyar Péter felkészülten és konfrontatívan szórja a keresztkérdéseket, a miniszterek néha iskolai feleltetésen érzik magukat.
Összetettebb és valósághűbb lett a kedvenc bűnözőszimulátorunk. Nehezebb dolgunk van, ha kocsit akarunk lopni, és a rendőrök elől sem lehet már csak úgy elmenekülni, mint régen.
A Kisfaludy-program keretében a határon túli kedvezményezettek 5,8 százaléka az összesen megítélt támogatás 54,5 százalékán, 9 milliárd forinton osztozott.
Mi lenne, ha a NER-es oligarchák annál is rosszabb emberek volnának, ahogy elképzeljük őket? Kiderül Cserhalmi György és Alföldi Róbert temus okoshorrorjából, A pokol élővilágából, az év legnagyobb magyar filmes csalódásából.
1000 milliárd dollárok repkednek az év drámájában, amiben a kínai kémkedés és a félrelépés legalább annyit emlegetett szál, mint az, hogy mennyire törékeny az amerikai gazdaság növekedését hajtó szektor.
G. Fodor Gábor sem hitte el azt, amit a saját lapja írt arról, hogy Juhász Péter nőverő, Vona Gábor meg melegbulikba járt, de publikálta, mert a 888-ra nem propagandaként, hanem dárdaként tekintett. Puzsér Róbert három és fél órás kínvallatásra hívta a fideszes ideológust, aki bele is ment. Brutális volt.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a magyar állam a legrosszabb konstrukciókkal pazarolta a közvagyont a semmire a Fidesz-kormány alatt. Az interjúban arról is beszélt: nem normális országban éltünk az elmúlt 16 évben, és nem fér bele, hogy Feledy Botond a Fidesznek is dolgozott.
Brüsszelben három fontos területen is megállapodást kötött az Európai Unióval az Egyesült Királyság. Andy Burnham látványosan újraindította a vitát a szorosabb közeledésről és az esetleges visszatérésről. A brit visszatérésnek azonban számos akadálya lehet, beleértve a tavasszal elnököt választó franciákat is.
Korszakról korszakra változott az arculat, de valahol mindig problémás maradt. A koncepcióval van a gond? Vagy nem kell minden kákán csomót keresni?
Történelmi mélypontról kell újjáépítenie a közszolgálat nimbuszát az új vezérigazgatónak, akinek az is dolga, hogy igazolja az intézmény puszta létjogosultságát. Kert Attila ígéri: elszámoltatják a kormányt is.
A Médiatanács fideszes és KDNP-s tagjának megválasztása Signalon úszott el, Kaprinyák Tibornál pedig nem csak a luxusvadászatairól készült fotók verték ki a biztosítékot. Cikksorozatunk második része, ezúttal a Tisza-frakció belső ügyeiről.
Miközben sok orbánista influenszer úgy érzi, a Fidesz az út szélén hagyta, elterjedt a hír, hogy a párt a Helyzet nevű új csatornát támogatja, melynek egyik arca a Tisza-képviselő Rost Andrea lánya. A csatornánál ezt cáfolják, de a szóbeszéd elég volt, hogy boruljon a bili.
Vonnák Diána Ellenség című könyve nemcsak az orosz-ukrán háborút mutatja meg fájdalmasan életközelien, de azt is, hogy közben Magyarország hogyan változott meg a felismerhetetlenségig, egyre-másra termelve ki maga körül az ellenségképeket – migránsok, ukránok, nemváltó költők vagy független szakértők képében.
A Rockstar új játékában nemcsak rabolni és lövöldözni lehet, hanem bevásárolni, virágot venni, törődni a barátnőnkkel is. Ez egyesek szerint megtaníthat férfiakat a törődésre, de mások a férfiasság elleni támadásként élik meg.
Budapestre látogatott és nőjogi aktivistákkal találkozott Gisèle Pelicot, akit a volt férje tíz éven keresztül bedrogozott, majd több férfival együtt megerőszakolt. Pelicot többek közt arról mesélt, hogy hogyan lehet egy ilyen bántalmazást túlélni, és hogy mennyit számít a női összefogás.
A 444 munkatársa közérdekű adatigénylést nyújtott be azután, hogy a kormányfő bejelentette a Jászai Gellért NER-oligarcha cégeivel kötött állami szerződések felülvizsgálatát. A Miniszterelnökség elutasító válasza után indult perben hangzott el a meglepő érv.
A Helyzet: van! legújabb adásában Bábel Vilmossal beszéltünk arról, hogy miket tudtunk meg a kormány és a kormánypárti parlamenti frakció belső viszonyairól.
A Tisza-kormány népszerűségével nem az történik, amire a politológusszakma számított – mondta a 444-nek adott interjúban Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes. Szerinte a szocialista elit viselkedett úgy a 2010-es évek elején, mint most a fideszesek, akik nem néznek szembe azzal, hogy miért buktak meg.
Ahol Matolcsy vagy Stofa György egyedüli tulajdonos vagy ügyvezető, ott nincs kinek intézkednie, döntést hoznia, fizetést utalnia. Meghatalmazást adni a legnagyobb butaság lenne.
Az ukrán rocksztár-író-katona az orosz imperializmusról, az eloroszosított Kelet-Ukrajnáról és arról beszélt a 444-nek, hogy az orosz kultúra mindig a birodalmi projekt része volt. Szerinte a magyaroknak 1956-ból ismerniük kellene az orosz gondolkodást. Szerhij Zsadannal Budapesten beszélgettünk.
Magyarországon és Ukrajnában sincs minden rendben, ahogy a két ország közötti viszonyban sem. De Magyar Péter kárpátaljai látogatása lemosta az Orbán Viktor által odakent gyalázatot.
Uj Péter új könyvét december 2-án, a 6SZÍN Teátrumban mutatjuk be. A beszélgetés után dedikálást és közönségtalálkozót tartunk a színház előterében.
Hárommilliárdot juttat a kulturális minisztérium az előadó-művészeti területnek, ezen belül 1,3 milliárd körüli összeg jut a korábban kivéreztetett függetleneknek. Miközben az elosztás módja sokak szerint az elmúlt rendszert idézi, a Fidesz máris politikai tőkét igyekszik kovácsolni az ügyből.
Van, aki úgy érzi, a családja nem hagyott nyomot a történelemben, mások síron túli titkok feltárásában reménykedtek. Miközben mindenki a várható traumák feldolgozására készült, vannak olyanok is, akik azért csalódtak, mert érintettség híján kimaradnak a közös múlt nagy kibeszéléséből.
Magyar meg is hívta az ukrán elnököt ott rögtön.