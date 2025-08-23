Hétvégi olvasnivalók munkácsi rakétákról és washingtoni tárgyalásokról

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása az elmúlt hét legfontosabb cikkeivel. Vannak másfajta hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Szolgálati közlemény: A héten került be a 444 Shopba a Végtelen háború, a legújabb magazinunk az orosz–ukrán háborúról, benne Magyarország szerepéről.

Munkács

Csütörtök hajnalban Moszkva rakétákkal lőtte a kárpátaljai Munkácsot, ahol egy amerikai tulajdonú gyárat találtak el. A támadásban többen megsérültek, a helyszínről aznap este rövid beszámolóval jelentkeztünk, szombat reggelre pedig elkészültünk videóriportunkkal is.

Illusztráció: Kristóf Balázs/444

Sulyok Tamás az elsők között sietett jókívánságait kifejezni a sérülteknek, de nem sokkal később kiszedte a posztjából az orosz szót a rakétatámadás elől. Lakner Zoltán szerint ezzel Sulyok megmutatta, mennyire szuverén Putyinnal szemben. A Political Capital „a teljes Orbán-rendszer működésének látleleteként” értékelte az esetet.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Délután végül Orbán is posztolt (pénteken pedig már egy horvátországi vitorlásról dolgozott), orosz rakétatámadásról írva, mire Sulyok is arra jutott – a Sándor-palota szerint Orbántól függetlenül –, hogy tényleg orosz támadás történt.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Orosz-ukrán

A hét elején Vlagyimir Putyin után egy rakás EU-s vezető társaságában Volodimir Zelenszkijjel is találkozott Donald Trump – aki ha törik, ha szakad, Nobel-békedíjat akar.

Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Zelenszkij túlélte második jelenését a Fehér Házban, ahol a katasztrofális februári találkozóval ellentétben most nem akarták látványosan megalázni (bár később kiderült, hogy a színfalak mögött mégiscsak megalázták egy kissé). A találkozó fő témája az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák kérdése volt. Később sajtóértesülések szerint felmerült egy olyan ötlet is, hogy Amerika vadászgépeket állomásoztathatna Romániában.

Fotó: UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu via AFP

Jójárt Krisztián Oroszország-szakértő szerint nem színház volt a nagyhatalmi tanácskozás. Az Orbán-kormány üllő és kalapács közé szorult az oroszok és Trump között, viszont eljöhet az a pont, mikor Trump kiszáll a tárgyalásokból, ami Putyin számára a második legkedvezőbb forgatókönyv lenne.

Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Márpedig egészen máshogy hangzik egy amerikai és egy orosz szájából az, hogy a NATO közös védelméhez hasonlót kaphat Ukrajna. Pénteken már azt írtuk, annyira messze vannak az álláspontok, hogy nagyobb az esélye Trump kiszállásának, mint a megállapodásnak.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A héten többször is felmerült, hogy az esetleges Putyin-Zelenszkij találkozó akár Budapesten is megvalósulhatna – az ötletet Szijjártó Péter is támogatta. Zelenszkij szerint már annyira nem jó az ötlet, mert Budapest nem támogatja Ukrajna támogatását, a lengyel miniszterelnök szerint pedig az 1994-es Budapesti Memorandumból Ukrajna csak rosszul jött ki, úgyhogy szerinte is máshol kéne találkozniuk.

Szergej Lavrov és Szijjártó Péter
Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Szijjártó pénteken arról posztolt, hogy éjszaka rövid időn belül harmadszor érte támadás a Barátság kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál. A korábbi eseteknél Szijjártó burkoltan megfenyegette az ukránokat, mikor arra utalt, Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója.

A Barátság kőolajvezeték százhalombattai vége.
Illusztráció: Kisbenedek Attila/AFP

Oroszország a nagy tárgyalások közepette sem hagyott fel Ukrajna támadásával, és intenzív rakétatámadást indított a Trump-Zelenszkij-találkozó végeztével. Bár furcsának tűnhet, hogy az ukrán fiatalok eközben buliznak, a borzalmak között fontos a helyieknek az a pár óra, amit a klubokban tölthetnek.

Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

Belföld

A hét elején azt írtuk, többről van már szó, mint Hatvanpusztáról: zebráktól indul, golfklubig ér az Orbán–Mészáros-uradalom széles sávja Hatvanpuszta környékén – egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből, de van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.

Fotó: Kiss Bence/444

Régóta nem világos, ki tartja hivatalosan az augusztus 20-i ünnepi beszédet: a miniszterelnök vagy a köztársasági elnök. Orbán korábban rendszeresen felszólalt, de idén ismét átengedte Magyar Péternek a beszéd lehetőségét. Magyar Pannonhalmán hirdette meg a 10 pontos Szent István-programot: A Tisza 2035-re többek között megállítaná a népességfogyást és elérné, hogy a várható élettartam 80 évre emelkedjen.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A székesfehérvári kórházban hetek óta fertőzött a víz, ami miatt a szülészeten is csak palackozott ásványvízzel lehet tisztálkodni. A városban már egy technikum és kollégium vízhálózatában is kimutatták a baktériumot. A bölcsődei és óvodai vízhálózatának fertőtlenítését végül soron kívül rendelte el a polgármester – bár elvileg ott nem volt gond, csak a bizalmatlanságot szeretnék elkerülni.

Forrás: Földi Judit/Facebook

Csütörtökön arról írtunk, hogy a botrány kirobbanása után is bizniszelt Matolcsy Ádám a lecserélt vezetésű jegybanki alapítvánnyal, állítólag ez volt ugyanis a legegyszerűbb megoldás. Eldőlt az is, hogy a Fidesz-KDNP nem megy el a devizások ügyében kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésre.

Matolcsy Ádám és Matolcsy György
Fotó: Németh Dániel/444

A kormányhivatal vizsgálata arra jutott, hogy a BKV-buszok alig ötöde van műszakilag megfelelő állapotban, mire Karácsony azzal válaszolt, hogy a forgalomból kivont buszokat már 2021-ben lecserélték volna, de a megállapodást a bankokkal a kormány nem engedélyezte.

A kiégett BKV-busz
Fotó: Nagy Attila Károly

Augusztus 20-ával véget ért a kánikula, de a hét elején még nagyon meleg volt, sorra dőltek a rekordok, úgyhogy megkerestük azt a helyet, ahol nyáron is tél van. Az elviselhetetlen hőség elől elmenekültünk a Bükkbe, a Mohos-töbörhöz, ahol hajnalban több mint 20 fokkal szokott hidegebb lenni, mint Budapesten.

Fotó: Kiss Bence/444

A budapesti Népszínház utca város a városban, az autentikus nyolcadik kerület egyik utolsó bástyája, ami még nem esett el a dzsentrifikáció egyre hevesebb rohamai alatt. A Kashmir fesztivál pedig maga a Népszínház utca. Multikulti vurstli, népünnepély, nepáli metálénekes és Nótár Mary.

Fotó: Bankó Gábor/444

Egyéb külföldi híreink

A Hamász elfogadott egy gázai tűzszüneti javaslatot, Izrael azonban megkezdte a Gázai övezet teljeskörű megszállását. Egy ENSZ által támogatott, élelmezésbiztonságért felelős szervezet szerint először igazolták az éhínséget Gázavárosban.

Izraeli harckocsi Gáza határában
Fotó: JACK GUEZ/AFP

A hét elején elutasították Milorad Dodik fellebbezését az elmozdítása ellen, közben lemondott tisztségéről a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke. A szerbiai tüntetők szerint Vučić elnök polgárháborút szít, „a szerb vér értelmetlen kiontására” készül.

Matcha a Balcsin

NER-milliárdosok ne figyeljenek ide! Olyan régóta beszélnek róla, és olyan sokszor olyan lendülettel, hogy csoda: nem épültek még szigetek a Balatonba. Felmerült az ötvenes és a hatvanas, később a hongkongiak is eljátszottak a gondolattal és még Bujtor István is felkarolta a szigetek ötletét. Hála Istennek végül semmi nem lett belőle.

A Galamb-sziget a balatonföldvári kikötőben
Forrás: Google Maps

Labubujuk van, matchát isznak, analóg fényképezőt és Clairo-bakelitet hordanak magukkal, érdeklődnek a horoszkópodról – ők a performatív férfiak. Hiába az aranyos külső, ugyanúgy vigyázni kell velük, mint az Andrew Tate-rajongó, gym bro alfahímekkel.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Miért tiltotta be a Fidesz a kutyával koldulást? Mert a koldusok kutyái Soros és von der Leyen ügynökei! Kivételesen nem a bevételre hajtottak, a helyzet ennél is szomorúbb. Egyszer lehettek volna jó fejek, de nem bírtak a vérükkel. Ez mondjuk nem csoda, mert a kutyák sem azok, aminek látszanak.

Fotó: FRANK RUMPENHORST/dpa Picture-Alliance via AFP

Tyúkól

Az iskolakezdés szorongással teli időszak. Mit tehet egy szülő, hogy segítsen a gyerekének?

Illusztráció: Kiss Bence/444
orosz-ukrán háború reggel 4 busz performatív férfiak Kashmir fesztivál hamász tűzijáték matcha fagy Egyesült Államok oroszország székesfehérvár balaton szergej lavrov hamász-izraeli háború barátság kőolajvezeték sulyok tamás orosz-ukrán háború Budapest fehér ház Horvátország hatvanpuszta Orseolo Péter Izrael Donald Trump matolcsy ádám nyaralás égő busz Volodimir Zelenszkij nato magyar péter munkács nagyon meleg van hírlevél index washington Szijjártó Péter gázai övezet 444 hírlevél gázai háború kigyulladt busz tárgyalás mészáros lőrinc orbán viktor tyúkól vitorlás ukrajna északi áramlat Matolcsy György biztonsági garanciák reggel 4 augusztus 20 performative male vlagyimir putyin népszínház utca kórház
Kapcsolódó cikkek

Itt a Végtelen háború, a 444 magazinja az orosz–ukrán háborúról és benne Magyarország szerepéről

Mit akar Orbán? Ki válthatja le Putyint? Hogyan hatott a háború az orosz kultúrára? Az új, 80 oldalas, erősen illusztrált kiadványban 13 cikk olvasható 13 ukrán, orosz, lengyel és magyar szerzőtől (köztük a 444 újságíróitól). Kapható a 444 Shopban.

Herczeg Márk
könyv

Munkács, Kárpátalja és az oroszok is kimaradtak a hajnali rakétatámadásra adott Szijjártó-reakcióból

A támadásban többen megsérültek, 10 embert vittek kórházba.

Horváth Bence
külföld

Még este is szállt a füst a hajnalban lebombázott gyárból Munkácson

A város lakói a saját szemükkel akarják látni az oroszok pusztítását. Azt mondják, nem értik mi szükség volt egy kávégép-gyár szétlövésére.

Kaufmann Balázs, Kristóf Balázs
háború

Mindenki azt gondolta, ide nem fognak lőni – helyszíni riport a megtámadott Munkácsról

Nem maradt biztonságos hely Ukrajnában, ha már Munkácsra is lőnek, mondják Kárpátalján az orosz rakétázás után. A megtámadott városban nem értik, miért kételkedett Sulyok Tamás abban, hogy ki lőtt rájuk.

Kaufmann Balázs, Kristóf Balázs
video

Sulyok Tamás kiszedte a posztjából, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot

Annyi maradt, hogy rakétatámadás.

Windisch Judit
POLITIKA

Lakner Zoltán: A kormány minden eddiginél látványosabban bebizonyítja, meddig tart a szuverenitása Putyinnal szemben

„Semeddig.”

Herczeg Márk
POLITIKA

Political Capital: Sulyok Tamás amatőr hibája „a teljes Orbán-rendszer működésének látlelete”

Sem a köztársasági elnök, sem a magyar kormány nem szuverén az elemzőintézet szerint.

Urfi Péter
POLITIKA

Az Index arról ír, hogy Sulyok Tamás egyre nagyobb tehertétel a kormányoldal számára

Azok után írtak erről, hogy Sulyok Tamás csütörtökön a munkácsi rakétatámadás sérültjeinek szóló posztból törölte az orosz szót.

Windisch Judit
POLITIKA

Kellett hozzá fél nap, hogy Orbán leírja, amit Szijjártó nem: „orosz rakétatámadás” érte Munkácsot

Sulyok Tamástól megkérdeztük, miért szedte ki a posztjából az orosz szót, amire azt a választ kaptuk, hogy inkább a köztársasági elnök megnyilatkozásának „lényegére és valódi szándékára” figyeljünk.

Urfi Péter
POLITIKA

Orbán Viktor dolgozik horvátországi nyaralásán, közölte a vele együtt dolgozó-nyaraló Orbán Balázs

Korábban Magyar Péter posztolt képeket a miniszterelnökről, ahogy egy vitorláson áll, ül.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Már Sulyok Tamás is ki meri jelenteni, hogy orosz támadás történt

Kellett hozzá 10 óra és a 444 ösztönzése, de összejött.

Urfi Péter
POLITIKA

Sándor-palota: Nem egyeztettek a kormánnyal Sulyok Tamás munkácsi bejegyzéséről

Röviden, tömören válaszolt a Sándor-palota a sokakban felmerülő kérdésre.

Fődi Kitti
POLITIKA

Trump-Zelenszkij: Üvöltözés helyett most biztonsági garanciákról beszéltek

Két nappal a Trump-Putyin találkozó után az ukrán elnök Washingtonba utazott, hogy a Fehér Házban tárgyaljon Donald Trumppal. Számos európai vezető és a NATO főtitkára is elkísérik.

Horváth Bence
külföld

Ha törik, ha szakad, Trump Nobel-békedíjat akar

Trump régóta úgy érzi, jár neki, hogy Woodrow Wilson, Martin Luther King, Teréz anya, vagy épp Nelson Mandela nyomdokaiba léphessen, és Nobel-békedíjat kapjon. Amellett, hogy még mindig nem kapta meg az elismerést, az is frusztrálja, hogy az egyre inkább mániájává váló Barack Obamának odaadományozták a Nobel-békedíjat.

Takács Lili
külföld

Putyin látja a fényt az alagút végén

Az orosz-amerikai kapcsolatokban.

Fődi Kitti
külföld

Donald Trump – aki Orbán szerint a béke embere – nem érti, eddig miért csak védekezni engedték Ukrajnát, támadni nem

„Érdekes idők jönnek!!!”

Herczeg Márk
háború

Európa kicsit összekapta magát, orosz-ukrán tárgyalás jöhet

Zelenszkij túlélte második jelenését Trumpnál, ebben pedig fontos szerepe volt annak, hogy az európai vezetők most mellette álltak. Trump menet közben hívta fel az orosz elnököt, a tárgyalás után pedig már a Putyin-Zelenszkij-találkozó megszervezéséről beszéltek.

Kolozsi Ádám
külföld

J. D. Vance bevallotta, hogy megint megalázta Zelenszkijt, csak most a színfalak mögött, csendőrhumor formájában

„Elnök úr, ha rendesen viselkedik, meg se fogok szólalni.”

Szily László
külföld

Amerikai vadászgépeket állomásoztatnának Romániában az európai országok

Ukrajna biztonsága érdekében.

Bódog Bálint
külföld

Putyinnak az is jó, ha Zelenszkij nem megy bele az ajánlatukba, és Trump kiszáll

Jójárt Krisztián Oroszország-szakértő azt mondja, az Orbán-kormány üllő és kalapács közé szorult az oroszok és Trump között. Putyin az időhúzáson túl arra játszik, hogy megossza az Ukrajna mögötti szövetséget.

Windisch Judit
külföld

Eljött a szembesítés ideje – miben maradhatott valójában Trump és Putyin?

Egészen máshogy hangzik egy amerikai és egy orosz szájából az, hogy a NATO közös védelméhez hasonlót kaphat Ukrajna. Valójában annyira messze vannak az álláspontok, hogy nagyobb az esélye Trump kiszállásának, mint a megállapodásnak.

Windisch Judit
külföld

Az Egyesült Királyság szerint európai vezetők új szankciókat fontolgatnak Putyinnal szemben

A Tettrekészek Koalíciója a következő napokban egyeztet az amerikai partnerekkel is, az Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciák részleteiről.

Jelinek Anna
külföld

Szijjártó szerint Trump nem hívta fel Orbánt

A külügyminiszter alkalmasnak tartja Budapestet az orosz-ukrán béketárgyalásokhoz.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Zelenszkij szerint nem annyira jó ötlet, hogy Budapesten találkozzon Putyinnal

„Nem azt mondom, hogy Orbán politikája Ukrajna ellen irányul, de ellenzi Ukrajna támogatását” – mondta az ukrán elnök.

Bódog Bálint
külföld

Tusk: 1994-ben már kapott biztonsági garanciákat Ukrajna Budapesten, máshol legyen a Putyin–Zelenszkij-csúcs

A Politico szerint az amerikai titkosszolgálat készül egy közép-európai csúcsra, ami nem két-, hanem háromoldalú lenne, Donald Trumppal.

Windisch Judit
POLITIKA

Hiába hivatkoznak rá, szinte semmire sem volt jó a budapesti memorandum

Csak arra, hogy kicsavarja Ukrajna kezéből az atomarzenált, amelynek birtokában Moszkva talán békén hagyta volna. Az EBESZ 1994-es budapesti csúcstalálkozóján 70 ország vezetője vett részt a kongresszusi központban, Bill Clinton a TF közeli focipályáján landolt helikopterével.

Tóth-Szenesi Attila
külföld

Nincs tervben a Putyin–Zelenszkij-találkozó, közölte Lavrov orosz külügyminiszter

Putyin hajlandó találkozni Zelenszkijjel, de csak akkor amikor a csúcstalálkozó napirendje elkészül.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Elfogtak egy ukrán férfit az olasz rendőrök az Északi Áramlat felrobbantása miatt

Szerhij K. ott lehetett azon a hajón, amit a merénylethez használtak.

Czinkóczi Sándor
háború

Egy újabb támadás után ismét leállt a Barátság kőolajvezeték

A legutóbbi támadás után két nap alatt állították helyre a szállítást.

Windisch Judit
gazdaság

Dróntámadás érte a Barátság-kőolajvezeték egyik oroszországi állomását, Szijjártó nekiesett az ukránoknak

A Mol szerint „a kőolajszállítás az ütemterveknek megfelelően zajlik”, de ez nem nyugtatta meg a magyar külügyminisztert.

Urfi Péter
külföld

Szijjártó a Barátság-kőolajvezetéket ért támadás után sokkal vehemensebben posztolt, mint a munkácsi orosz rakétatámadás után

És nem félt megnevezni az elkövetőket sem.

Fődi Kitti
POLITIKA

Az Északi Áramlat vezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi tagadja, hogy részt vett volna az akcióban

Állítása szerint a merénylet idején Ukrajnában tartózkodott.

Fődi Kitti
külföld

Intenzív rakétatámadást indított Ukrajna ellen Oroszország a Trump–Zelenszkij-találkozó végeztével

Az energetikai infrastruktúrát támadták ballisztikus rakétákkal.

Haász János
külföld

„Kitáncoljuk magunkból azt a gyászt, szorongást és feszültséget, ami manapság állandóan velünk van”

Furcsának tűnhet, hogy az ukrán fiatalok buliznak, miközben dúl a háború. Pedig a borzalmak között fontos a helyieknek az a pár óra, amit a klubokban tölthetnek, ráadásul a klubok és partik az ellenállás és az eltörölhetetlen kulturális büszkeség központjaivá váltak.

Benics Márk
külföld

Zebráktól indul, golfklubig ér az Orbán–Mészáros-uradalom széles sávja Hatvanpuszta környékén

Többről van már szó, mint Hatvanpusztáról. Egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből. De van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.

Haszán Zoltán, Kiss Bence, Németh Dániel, Windisch Judit
belföld

Földútbirtokos lett Mészáros Lőrinc hároméves unokája Hatvanpuszta mellett

Lőrincről Lőrincre száll a tulajdon.

Bódog Bálint
belföld

Közúti veszélyeztetés miatt indított büntetőeljárást a rendőrség Hadházy Ákos balesete után

A hatvanpusztai balesetről készült felvételt átadták a rendőrségnek.

Windisch Judit
POLITIKA

Másodszor engedi át Orbán Viktor Magyar Péternek augusztus 20-át

Öt éve beszélt utoljára Orbán augusztus 20-án, akkor nem is kímélte a Nyugatot. Azóta egy óriásbuli volt a legemlékezetesebb nyári nemzeti ünnepe.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Magyar Péter 10 pontos programot hirdetett, Orbánt és a Fideszt viszont meg sem említette

A Tisza elnöke megígérte az orosz energiafüggőség megszüntetését és a népességfogyás megállítását. De ígért régiónként egy 21. századi szuperkórházat is. A miniszterelnök emlegetése helyett pedig a megbékélés fontosságáról beszélt.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Egy Péter nevű árulóról is szólt az idei tűzijáték

Felajánlotta országát egy nyugati hatalomnak.

Tóth-Szenesi Attila
belföld

Magyar Péter szerint Toroczkai László Orbán segédcsapata, Toroczkaiék szerint Magyar egy slim fit Orbán

Elég sokáig elvitatkozgattak a dorogi fórumon.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Menczer Tamás: Magyar Péter egy műanyag pojáca

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Magyar azért nem valós, mert reszketett, amikor találkozott vele.

Molnár Kristóf
POLITIKA

A székesfehérvári kórházba készül? Érdemes saját vízzel készülni

Az intézményben hetek óta fertőzött a víz, ami miatt a szülészeten is csak palackozott ásványvízzel lehet tisztálkodni.

Jelinek Anna
belföld

Soron kívül rendelte el a polgármester Székesfehérvár bölcsődei és óvodai vízhálózatának fertőtlenítését

Cser-Palkovics András azt írta: a város vízhálózata és vízbázisai nem fertőződtek meg.

Diószegi-Horváth Nóra
belföld

A botrány kirobbanása után is bizniszelt Matolcsy Ádám a lecserélt vezetésű jegybanki alapítvánnyal

Az MNB-alapítvány cége eladta az egyik cégét, a vevő pedig pont egy Matolcsy Ádámhoz köthető cég volt. Állítólag ez volt ugyanis a legegyszerűbb megoldás.

Székely Sarolta
gazdaság

Nem a világ legmeglepőbb híre: a Fidesz-KDNP nem megy el a devizások ügyében kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésre

A kormánypárti képviselők nélkül határozatképtelen lesz az ülés, így a napirend előtti felszólalások után be kell azt rekeszteni.

Herczeg Márk
parlament

A kormányhivatal vizsgálata arra jutott, hogy a BKV-buszok alig ötöde van műszakilag megfelelő állapotban

Több buszt azonnali hatállyal kitiltottak a forgalomból.

Bódog Bálint
belföld

Karácsony: A forgalomból kivont buszokat már 2021-ben lecseréltük volna, de a megállapodást a bankokkal a kormány nem engedélyezte

„A kormányhivatal mindösszesen 9 darab buszt rendelt kivonni a forgalomból, ez a közösségi közlekedésben fennakadást nem okoz” – írja a főpolgármester.

Herczeg Márk
Budapest

Holnap még jön egy kis eső, aztán napos-gomolyfelhős idő

Hölgyeim és uraim, csökken a csapadékhajlam!

Urfi Péter
időjárás

Dermesztő éjszaka Magyarország leghidegebb pontján a kánikula napjaiban

Dögmeleg volt augusztusban, és miközben sorra dőltek meg a rekordok, mi kerestünk egy helyet, ahol nyáron is tél van.

Kiss Bence, Ács Dániel, Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
video

Két vállra fektették a dzsentrifikációt a Népszínház utcában

Multikulti vurstli és nepáli metál: a Kashmir fesztivál maga a Népszínház utca. Teremtő káosz az autentikus nyolcadik kerület egyik utolsó bástyájánál.

Bankó Gábor
budapest

A Hamász elfogadott egy gázai tűzszüneti javaslatot

A megállapodással a háború fokozatos rendezésének részeként elengednék a kb. 20 még életben lévő izraeli túsz felét.

Herczeg Márk
háború

Izrael hozzákezdett Gázaváros teljes körű megszállásához

A másfél milliós város külső negyedeiben készülnek már a műveletek folytatására.

Bódog Bálint
külföld

Először igazolták, hogy éhínség van Gázavárosban

Izrael visszautasította a megállapításokat, a jelentés szerintük hamis, elfogult adatokon alapul.

Windisch Judit
külföld

Guardian: Az izraeli hadsereg adatbázisa szerint a csapásaikban meghalt 50 ezer palesztin nagyrészt civil volt

Ha hitelesek az izraeli hírszerzői adatbázis számai, akkor ez történelmi távlatban is kiugróan magas arányú civil halálozást jelent. És egyben azt is, hogy a Hamász-harcosok nagy részét még nem kapták el.

Urfi Péter
háború

Elutasították Dodik fellebbezését az elmozdítása ellen

Közben lemondott tisztségéről a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke.

Herczeg Márk
külföld

A szerbiai tüntetők szerint Vučić elnök polgárháborút szít, „a szerb vér értelmetlen kiontására” készül

De a hatalom a legváltozatosabb eszközöket veti be a tiltakozók ellen, a bosszúpornótól sem riadnak vissza.

Haász János
külföld

Régóta beszélnek róla, de soha nem merték megcsinálni a balatoni mesterséges szigeteket

Istennek hála, tegyük hozzá. Utoljára a kétezres évek elején az Ötvös Csöpit alakító Bujtor István karolta fel az ötletet. A NER-milliárdosok most ne figyeljenek ide.

Tóth-Szenesi Attila
belföld

Matchával, vászontáskával és feminista irodalommal hódítanak – ők a performatív férfiak

Labubujuk van, analóg fényképezőt és Clairo-bakelitet hordanak magukkal, érdeklődnek a horoszkópodról. Hiába az aranyos külső, ugyanúgy vigyázni kell velük, mint az Andrew Tate-rajongó, gym bro alfahímekkel.

Oprics Dóra, Benics Márk
ÉLET

Miért tiltotta be a Fidesz a kutyával koldulást? Mert a koldusok kutyái Soros és von der Leyen ügynökei!

Kivételesen nem a bevételre hajtottak, a helyzet ennél is szomorúbb. Egyszer lehettek volna jó fejek, de nem bírtak a vérükkel. Ez mondjuk nem csoda, mert a kutyák sem azok, aminek látszanak.

Szily László
publicisztika

Tyúkól#49: Tanévkezdés? Stressz!

Az iskolakezdés szorongással teli időszak. Mit tehet egy szülő, hogy segítsen a gyerekének?

Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
podcast