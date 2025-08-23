Hétvégi olvasnivalók munkácsi rakétákról és washingtoni tárgyalásokról

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása az elmúlt hét legfontosabb cikkeivel. Vannak másfajta hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Csütörtök hajnalban Moszkva rakétákkal lőtte a kárpátaljai Munkácsot, ahol egy amerikai tulajdonú gyárat találtak el. A támadásban többen megsérültek, a helyszínről aznap este rövid beszámolóval jelentkeztünk, szombat reggelre pedig elkészültünk videóriportunkkal is.
Sulyok Tamás az elsők között sietett jókívánságait kifejezni a sérülteknek, de nem sokkal később kiszedte a posztjából az orosz szót a rakétatámadás elől. Lakner Zoltán szerint ezzel Sulyok megmutatta, mennyire szuverén Putyinnal szemben. A Political Capital „a teljes Orbán-rendszer működésének látleleteként” értékelte az esetet.
Délután végül Orbán is posztolt (pénteken pedig már egy horvátországi vitorlásról dolgozott), orosz rakétatámadásról írva, mire Sulyok is arra jutott – a Sándor-palota szerint Orbántól függetlenül –, hogy tényleg orosz támadás történt.
A hét elején Vlagyimir Putyin után egy rakás EU-s vezető társaságában Volodimir Zelenszkijjel is találkozott Donald Trump – aki ha törik, ha szakad, Nobel-békedíjat akar.
Zelenszkij túlélte második jelenését a Fehér Házban, ahol a katasztrofális februári találkozóval ellentétben most nem akarták látványosan megalázni (bár később kiderült, hogy a színfalak mögött mégiscsak megalázták egy kissé). A találkozó fő témája az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák kérdése volt. Később sajtóértesülések szerint felmerült egy olyan ötlet is, hogy Amerika vadászgépeket állomásoztathatna Romániában.
Jójárt Krisztián Oroszország-szakértő szerint nem színház volt a nagyhatalmi tanácskozás. Az Orbán-kormány üllő és kalapács közé szorult az oroszok és Trump között, viszont eljöhet az a pont, mikor Trump kiszáll a tárgyalásokból, ami Putyin számára a második legkedvezőbb forgatókönyv lenne.
Márpedig egészen máshogy hangzik egy amerikai és egy orosz szájából az, hogy a NATO közös védelméhez hasonlót kaphat Ukrajna. Pénteken már azt írtuk, annyira messze vannak az álláspontok, hogy nagyobb az esélye Trump kiszállásának, mint a megállapodásnak.
A héten többször is felmerült, hogy az esetleges Putyin-Zelenszkij találkozó akár Budapesten is megvalósulhatna – az ötletet Szijjártó Péter is támogatta. Zelenszkij szerint már annyira nem jó az ötlet, mert Budapest nem támogatja Ukrajna támogatását, a lengyel miniszterelnök szerint pedig az 1994-es Budapesti Memorandumból Ukrajna csak rosszul jött ki, úgyhogy szerinte is máshol kéne találkozniuk.
Zelenszkij arra kéri Trumpot, hogy szóljon Orbánnak, ne akadályozza az ukrán EU-csatlakozást.
Szijjártó pénteken arról posztolt, hogy éjszaka rövid időn belül harmadszor érte támadás a Barátság kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál. A korábbi eseteknél Szijjártó burkoltan megfenyegette az ukránokat, mikor arra utalt, Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója.
Oroszország a nagy tárgyalások közepette sem hagyott fel Ukrajna támadásával, és intenzív rakétatámadást indított a Trump-Zelenszkij-találkozó végeztével. Bár furcsának tűnhet, hogy az ukrán fiatalok eközben buliznak, a borzalmak között fontos a helyieknek az a pár óra, amit a klubokban tölthetnek.
A hét elején azt írtuk, többről van már szó, mint Hatvanpusztáról: zebráktól indul, golfklubig ér az Orbán–Mészáros-uradalom széles sávja Hatvanpuszta környékén – egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből, de van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.
Régóta nem világos, ki tartja hivatalosan az augusztus 20-i ünnepi beszédet: a miniszterelnök vagy a köztársasági elnök. Orbán korábban rendszeresen felszólalt, de idén ismét átengedte Magyar Péternek a beszéd lehetőségét. Magyar Pannonhalmán hirdette meg a 10 pontos Szent István-programot: A Tisza 2035-re többek között megállítaná a népességfogyást és elérné, hogy a várható élettartam 80 évre emelkedjen.
A székesfehérvári kórházban hetek óta fertőzött a víz, ami miatt a szülészeten is csak palackozott ásványvízzel lehet tisztálkodni. A városban már egy technikum és kollégium vízhálózatában is kimutatták a baktériumot. A bölcsődei és óvodai vízhálózatának fertőtlenítését végül soron kívül rendelte el a polgármester – bár elvileg ott nem volt gond, csak a bizalmatlanságot szeretnék elkerülni.
Csütörtökön arról írtunk, hogy a botrány kirobbanása után is bizniszelt Matolcsy Ádám a lecserélt vezetésű jegybanki alapítvánnyal, állítólag ez volt ugyanis a legegyszerűbb megoldás. Eldőlt az is, hogy a Fidesz-KDNP nem megy el a devizások ügyében kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésre.
A kormányhivatal vizsgálata arra jutott, hogy a BKV-buszok alig ötöde van műszakilag megfelelő állapotban, mire Karácsony azzal válaszolt, hogy a forgalomból kivont buszokat már 2021-ben lecserélték volna, de a megállapodást a bankokkal a kormány nem engedélyezte.
Augusztus 20-ával véget ért a kánikula, de a hét elején még nagyon meleg volt, sorra dőltek a rekordok, úgyhogy megkerestük azt a helyet, ahol nyáron is tél van. Az elviselhetetlen hőség elől elmenekültünk a Bükkbe, a Mohos-töbörhöz, ahol hajnalban több mint 20 fokkal szokott hidegebb lenni, mint Budapesten.
A budapesti Népszínház utca város a városban, az autentikus nyolcadik kerület egyik utolsó bástyája, ami még nem esett el a dzsentrifikáció egyre hevesebb rohamai alatt. A Kashmir fesztivál pedig maga a Népszínház utca. Multikulti vurstli, népünnepély, nepáli metálénekes és Nótár Mary.
A Hamász elfogadott egy gázai tűzszüneti javaslatot, Izrael azonban megkezdte a Gázai övezet teljeskörű megszállását. Egy ENSZ által támogatott, élelmezésbiztonságért felelős szervezet szerint először igazolták az éhínséget Gázavárosban.
A hét elején elutasították Milorad Dodik fellebbezését az elmozdítása ellen, közben lemondott tisztségéről a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke. A szerbiai tüntetők szerint Vučić elnök polgárháborút szít, „a szerb vér értelmetlen kiontására” készül.
NER-milliárdosok ne figyeljenek ide! Olyan régóta beszélnek róla, és olyan sokszor olyan lendülettel, hogy csoda: nem épültek még szigetek a Balatonba. Felmerült az ötvenes és a hatvanas, később a hongkongiak is eljátszottak a gondolattal és még Bujtor István is felkarolta a szigetek ötletét. Hála Istennek végül semmi nem lett belőle.
Labubujuk van, matchát isznak, analóg fényképezőt és Clairo-bakelitet hordanak magukkal, érdeklődnek a horoszkópodról – ők a performatív férfiak. Hiába az aranyos külső, ugyanúgy vigyázni kell velük, mint az Andrew Tate-rajongó, gym bro alfahímekkel.
Miért tiltotta be a Fidesz a kutyával koldulást? Mert a koldusok kutyái Soros és von der Leyen ügynökei! Kivételesen nem a bevételre hajtottak, a helyzet ennél is szomorúbb. Egyszer lehettek volna jó fejek, de nem bírtak a vérükkel. Ez mondjuk nem csoda, mert a kutyák sem azok, aminek látszanak.
Az iskolakezdés szorongással teli időszak. Mit tehet egy szülő, hogy segítsen a gyerekének?
A támadásban többen megsérültek, 10 embert vittek kórházba.
A város lakói a saját szemükkel akarják látni az oroszok pusztítását. Azt mondják, nem értik mi szükség volt egy kávégép-gyár szétlövésére.
Nem maradt biztonságos hely Ukrajnában, ha már Munkácsra is lőnek, mondják Kárpátalján az orosz rakétázás után. A megtámadott városban nem értik, miért kételkedett Sulyok Tamás abban, hogy ki lőtt rájuk.
Annyi maradt, hogy rakétatámadás.
„Semeddig.”
Sem a köztársasági elnök, sem a magyar kormány nem szuverén az elemzőintézet szerint.
Azok után írtak erről, hogy Sulyok Tamás csütörtökön a munkácsi rakétatámadás sérültjeinek szóló posztból törölte az orosz szót.
Sulyok Tamástól megkérdeztük, miért szedte ki a posztjából az orosz szót, amire azt a választ kaptuk, hogy inkább a köztársasági elnök megnyilatkozásának „lényegére és valódi szándékára” figyeljünk.
Korábban Magyar Péter posztolt képeket a miniszterelnökről, ahogy egy vitorláson áll, ül.
Kellett hozzá 10 óra és a 444 ösztönzése, de összejött.
Röviden, tömören válaszolt a Sándor-palota a sokakban felmerülő kérdésre.
Két nappal a Trump-Putyin találkozó után az ukrán elnök Washingtonba utazott, hogy a Fehér Házban tárgyaljon Donald Trumppal. Számos európai vezető és a NATO főtitkára is elkísérik.
Trump régóta úgy érzi, jár neki, hogy Woodrow Wilson, Martin Luther King, Teréz anya, vagy épp Nelson Mandela nyomdokaiba léphessen, és Nobel-békedíjat kapjon. Amellett, hogy még mindig nem kapta meg az elismerést, az is frusztrálja, hogy az egyre inkább mániájává váló Barack Obamának odaadományozták a Nobel-békedíjat.
Az orosz-amerikai kapcsolatokban.
„Érdekes idők jönnek!!!”
Zelenszkij túlélte második jelenését Trumpnál, ebben pedig fontos szerepe volt annak, hogy az európai vezetők most mellette álltak. Trump menet közben hívta fel az orosz elnököt, a tárgyalás után pedig már a Putyin-Zelenszkij-találkozó megszervezéséről beszéltek.
„Elnök úr, ha rendesen viselkedik, meg se fogok szólalni.”
Ukrajna biztonsága érdekében.
Jójárt Krisztián Oroszország-szakértő azt mondja, az Orbán-kormány üllő és kalapács közé szorult az oroszok és Trump között. Putyin az időhúzáson túl arra játszik, hogy megossza az Ukrajna mögötti szövetséget.
Egészen máshogy hangzik egy amerikai és egy orosz szájából az, hogy a NATO közös védelméhez hasonlót kaphat Ukrajna. Valójában annyira messze vannak az álláspontok, hogy nagyobb az esélye Trump kiszállásának, mint a megállapodásnak.
A Tettrekészek Koalíciója a következő napokban egyeztet az amerikai partnerekkel is, az Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciák részleteiről.
A külügyminiszter alkalmasnak tartja Budapestet az orosz-ukrán béketárgyalásokhoz.
„Nem azt mondom, hogy Orbán politikája Ukrajna ellen irányul, de ellenzi Ukrajna támogatását” – mondta az ukrán elnök.
A Politico szerint az amerikai titkosszolgálat készül egy közép-európai csúcsra, ami nem két-, hanem háromoldalú lenne, Donald Trumppal.
Csak arra, hogy kicsavarja Ukrajna kezéből az atomarzenált, amelynek birtokában Moszkva talán békén hagyta volna. Az EBESZ 1994-es budapesti csúcstalálkozóján 70 ország vezetője vett részt a kongresszusi központban, Bill Clinton a TF közeli focipályáján landolt helikopterével.
Putyin hajlandó találkozni Zelenszkijjel, de csak akkor amikor a csúcstalálkozó napirendje elkészül.
Szerhij K. ott lehetett azon a hajón, amit a merénylethez használtak.
A legutóbbi támadás után két nap alatt állították helyre a szállítást.
A Mol szerint „a kőolajszállítás az ütemterveknek megfelelően zajlik”, de ez nem nyugtatta meg a magyar külügyminisztert.
És nem félt megnevezni az elkövetőket sem.
Állítása szerint a merénylet idején Ukrajnában tartózkodott.
Az energetikai infrastruktúrát támadták ballisztikus rakétákkal.
Furcsának tűnhet, hogy az ukrán fiatalok buliznak, miközben dúl a háború. Pedig a borzalmak között fontos a helyieknek az a pár óra, amit a klubokban tölthetnek, ráadásul a klubok és partik az ellenállás és az eltörölhetetlen kulturális büszkeség központjaivá váltak.
Többről van már szó, mint Hatvanpusztáról. Egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből. De van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.
Lőrincről Lőrincre száll a tulajdon.
A hatvanpusztai balesetről készült felvételt átadták a rendőrségnek.
Öt éve beszélt utoljára Orbán augusztus 20-án, akkor nem is kímélte a Nyugatot. Azóta egy óriásbuli volt a legemlékezetesebb nyári nemzeti ünnepe.
A Tisza elnöke megígérte az orosz energiafüggőség megszüntetését és a népességfogyás megállítását. De ígért régiónként egy 21. századi szuperkórházat is. A miniszterelnök emlegetése helyett pedig a megbékélés fontosságáról beszélt.
Felajánlotta országát egy nyugati hatalomnak.
Elég sokáig elvitatkozgattak a dorogi fórumon.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Magyar azért nem valós, mert reszketett, amikor találkozott vele.
Az intézményben hetek óta fertőzött a víz, ami miatt a szülészeten is csak palackozott ásványvízzel lehet tisztálkodni.
Cser-Palkovics András azt írta: a város vízhálózata és vízbázisai nem fertőződtek meg.
Az MNB-alapítvány cége eladta az egyik cégét, a vevő pedig pont egy Matolcsy Ádámhoz köthető cég volt. Állítólag ez volt ugyanis a legegyszerűbb megoldás.
A kormánypárti képviselők nélkül határozatképtelen lesz az ülés, így a napirend előtti felszólalások után be kell azt rekeszteni.
Több buszt azonnali hatállyal kitiltottak a forgalomból.
„A kormányhivatal mindösszesen 9 darab buszt rendelt kivonni a forgalomból, ez a közösségi közlekedésben fennakadást nem okoz” – írja a főpolgármester.
Hölgyeim és uraim, csökken a csapadékhajlam!
Dögmeleg volt augusztusban, és miközben sorra dőltek meg a rekordok, mi kerestünk egy helyet, ahol nyáron is tél van.
Multikulti vurstli és nepáli metál: a Kashmir fesztivál maga a Népszínház utca. Teremtő káosz az autentikus nyolcadik kerület egyik utolsó bástyájánál.
A megállapodással a háború fokozatos rendezésének részeként elengednék a kb. 20 még életben lévő izraeli túsz felét.
A másfél milliós város külső negyedeiben készülnek már a műveletek folytatására.
Izrael visszautasította a megállapításokat, a jelentés szerintük hamis, elfogult adatokon alapul.
Ha hitelesek az izraeli hírszerzői adatbázis számai, akkor ez történelmi távlatban is kiugróan magas arányú civil halálozást jelent. És egyben azt is, hogy a Hamász-harcosok nagy részét még nem kapták el.
Közben lemondott tisztségéről a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke.
De a hatalom a legváltozatosabb eszközöket veti be a tiltakozók ellen, a bosszúpornótól sem riadnak vissza.
Istennek hála, tegyük hozzá. Utoljára a kétezres évek elején az Ötvös Csöpit alakító Bujtor István karolta fel az ötletet. A NER-milliárdosok most ne figyeljenek ide.
Labubujuk van, analóg fényképezőt és Clairo-bakelitet hordanak magukkal, érdeklődnek a horoszkópodról. Hiába az aranyos külső, ugyanúgy vigyázni kell velük, mint az Andrew Tate-rajongó, gym bro alfahímekkel.
Kivételesen nem a bevételre hajtottak, a helyzet ennél is szomorúbb. Egyszer lehettek volna jó fejek, de nem bírtak a vérükkel. Ez mondjuk nem csoda, mert a kutyák sem azok, aminek látszanak.
Az iskolakezdés szorongással teli időszak. Mit tehet egy szülő, hogy segítsen a gyerekének?