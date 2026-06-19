Kávé nélkül Brüsszelben

reggel 4

Meleg, jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (Vannak egyéb hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.)

A TISZA BRÜSSZELBEN

Magyar Péter először képviselte miniszterelnökként Magyarországot Brüsszelben az EU-csúcson. A kétnapos csúcstalálkozó előtt az új miniszterelnök sajtótájékoztatót is tartott, ahol többek között arról beszélt a 444 kérdésére, hogy bármilyen hosszú is lesz az éjszaka, nem fog kimenni kávézni.

Magyar Péter Brüsszelben
Fotó: FREDERIC SIERAKOWSKI/EU
  • Civil szervezetek szerint a Tisza Párt nem védte meg a GMO-mentes magyar álláspontot az Európai Parlamentben.

BELFÖLD

A kormány felülvizsgálja a dohányipart és a kaszinókoncessziókat, átalakítják a rendőrséget, leváltották a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az MNB megszabadulna három luxusingatlantól, amelyeket még Matolcsyék szedtek össze: a kikiáltási ár összesen 23 milliárd, ez csupán a kétharmada annak, amit Matolcsyék elköltöttek az ingatlanokra. Közben Matolcsy Ádám dubaji cégében kötött ki egy milliárdos értékű, egykori MNB-alapítványos Vörösmarty téri ingatlan.

Eltüntetnék a kordonokat, parkosítanák a Városliget félbehagyott beruházásainak helyét. A kormány átütemezi Budapest szolidaritási adójának befizetését, a főváros a pénzügyi helyzetének rendezése után szeretné visszakapni a Városligetet.

A NER UTÁN

Kiszolgálták az autokráciát, osztoznak a felelősségben – a közjogi vezetők leváltása mellett érvel nyílt levélben több tucat jogtudós. Sulyok Tamás elmozdításának ügye hétfőn kerül az Alkotmánybíróság elé.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Király Nóra civiljei két év alatt közel félmilliárd forint közpénzt kaptak: Rogán minisztériuma 379 milliót adott, a többit az NKA-tól és a Bethlen Gábor Alapkezelőtől kapták.

Hiába védekezett azzal a Pázmány, hogy egyházi intézményként ők azt csinálnak, amit akarnak, jogerősen is kimondták, hogy diszkrimináltak, amikor a melegtémájú kutatása után kirúgták az oktatót. és hiába próbálkozott be az Orbán-kormány már a választási bukás után, immár jogerős, hogy törvénytelen a tanárok és egészségügyi dolgozók titkos megfigyelése.

KÜLFÖLD

A történelem bekavart Európa egyik legfontosabb stratégiai szövetségébe: mélyponton a lengyel–ukrán viszony Zelenszkij ki nem kényszerített hibája után.

Megemlékezők Lvivben 2025-ben, Bandera születésének 116. évfordulóján.
Fotó: YURIY DYACHYSHYN/AFP

„Ha Ukrajna égni fog, akkor égni fog Moszkva is” – a háború eddigi legmasszívabb légitámadását hajtották végre az orosz főváros ellen.

Az amerikai védelmi miniszter Brüsszelben fenyegette az európaiakat, hogy ha nem költenek eleget védelemre, az USA csökkenti a katonai jelenlétét, J. D. Vance pedig azt mondta, ha az izraeli kormányban lenne, talán nem támadná az utolsó erős szövetségesét. Közben Trump a Titkosszolgálattól is átirányított 352 millió dollárt a szerinte magánadományokból épülő Bálteremre.

FOCI-VB

Kolumbia simán verte Üzbegisztánt, Ghána utolsó pillanatos góllal nyomta le Panamát, Csehország nem bírt Dél-Afrikával, Svájc pedig 70 percnyi szenvedés után simán legyőzte Bosznia-Hercegovinát. Mexikó potyagóllal az első biztos továbbjutó, a Katart kiütő Kanadát egy lábtörés sokkolta. A Ghána–Panama meccsen szakadó esőben is volt „hidratációs szünet”, hangosan fütyültek a nézők.

Fotó: EVRIM AYDIN/Anadolu via AFP
  • Kapott vízumot, a második meccsen már ott lehet a Zöld-foki-szigetek kapushősének anyja.

NEM ROSSZ KÖNYVEK

Illusztráció: Kovács Bendegúz

A hatalom és a hatalomnak alárendeltek viszonyáról, felszabadulási lehetőségekről és az emberi test csodálatos mivoltáról is szól Tompa Andrea pár hete megjelent regénye, a Kiváló testek – múltról és jelenről, táncról, túl sok pszichológiáról és az ügynökakták sorsáról is beszélgettünk az íróval.

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