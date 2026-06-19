Kávé nélkül Brüsszelben

Meleg, jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (Vannak egyéb hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.)

A TISZA BRÜSSZELBEN

Magyar Péter először képviselte miniszterelnökként Magyarországot Brüsszelben az EU-csúcson. A kétnapos csúcstalálkozó előtt az új miniszterelnök sajtótájékoztatót is tartott, ahol többek között arról beszélt a 444 kérdésére, hogy bármilyen hosszú is lesz az éjszaka, nem fog kimenni kávézni.

Magyar Péter Brüsszelben Fotó: FREDERIC SIERAKOWSKI/EU

Civil szervezetek szerint a Tisza Párt nem védte meg a GMO-mentes magyar álláspontot az Európai Parlamentben.

BELFÖLD

A kormány felülvizsgálja a dohányipart és a kaszinókoncessziókat, átalakítják a rendőrséget, leváltották a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az MNB megszabadulna három luxusingatlantól, amelyeket még Matolcsyék szedtek össze: a kikiáltási ár összesen 23 milliárd, ez csupán a kétharmada annak, amit Matolcsyék elköltöttek az ingatlanokra. Közben Matolcsy Ádám dubaji cégében kötött ki egy milliárdos értékű, egykori MNB-alapítványos Vörösmarty téri ingatlan.

Eltüntetnék a kordonokat, parkosítanák a Városliget félbehagyott beruházásainak helyét. A kormány átütemezi Budapest szolidaritási adójának befizetését, a főváros a pénzügyi helyzetének rendezése után szeretné visszakapni a Városligetet.

Elérte a kétmilliót az új építésű balatoni lakások átlagos négyzetméterára.

A kormányhivatal visszavonta a normafai szánkópálya működési engedélyét, az ugyanis védett természeti területen van.

Finanszírozhatatlanná vált, lemondták a Jazzfestet.

A NER UTÁN

Kiszolgálták az autokráciát, osztoznak a felelősségben – a közjogi vezetők leváltása mellett érvel nyílt levélben több tucat jogtudós. Sulyok Tamás elmozdításának ügye hétfőn kerül az Alkotmánybíróság elé.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Király Nóra civiljei két év alatt közel félmilliárd forint közpénzt kaptak: Rogán minisztériuma 379 milliót adott, a többit az NKA-tól és a Bethlen Gábor Alapkezelőtől kapták.

Hiába védekezett azzal a Pázmány, hogy egyházi intézményként ők azt csinálnak, amit akarnak, jogerősen is kimondták, hogy diszkrimináltak, amikor a melegtémájú kutatása után kirúgták az oktatót. és hiába próbálkozott be az Orbán-kormány már a választási bukás után, immár jogerős, hogy törvénytelen a tanárok és egészségügyi dolgozók titkos megfigyelése.

KÜLFÖLD

A történelem bekavart Európa egyik legfontosabb stratégiai szövetségébe: mélyponton a lengyel–ukrán viszony Zelenszkij ki nem kényszerített hibája után.

Megemlékezők Lvivben 2025-ben, Bandera születésének 116. évfordulóján. Fotó: YURIY DYACHYSHYN/AFP

„Ha Ukrajna égni fog, akkor égni fog Moszkva is” – a háború eddigi legmasszívabb légitámadását hajtották végre az orosz főváros ellen.

Az amerikai védelmi miniszter Brüsszelben fenyegette az európaiakat, hogy ha nem költenek eleget védelemre, az USA csökkenti a katonai jelenlétét, J. D. Vance pedig azt mondta, ha az izraeli kormányban lenne, talán nem támadná az utolsó erős szövetségesét. Közben Trump a Titkosszolgálattól is átirányított 352 millió dollárt a szerinte magánadományokból épülő Bálteremre.

Zelenszkij az EU-csúcson további öt csatlakozási fejezet megnyitásáról is egyeztet az európai vezetőkkel.

Eltörlik az abortusz előtti háromnapos várakozási időt Írországban.

Egyetlen beoltott fiatal nő sem halt meg méhnyakrákban Angliában az elmúlt öt évben.

FOCI-VB

Kolumbia simán verte Üzbegisztánt, Ghána utolsó pillanatos góllal nyomta le Panamát, Csehország nem bírt Dél-Afrikával, Svájc pedig 70 percnyi szenvedés után simán legyőzte Bosznia-Hercegovinát. Mexikó potyagóllal az első biztos továbbjutó, a Katart kiütő Kanadát egy lábtörés sokkolta. A Ghána–Panama meccsen szakadó esőben is volt „hidratációs szünet”, hangosan fütyültek a nézők.

Fotó: EVRIM AYDIN/Anadolu via AFP

Kapott vízumot, a második meccsen már ott lehet a Zöld-foki-szigetek kapushősének anyja.

NEM ROSSZ KÖNYVEK

Illusztráció: Kovács Bendegúz

A hatalom és a hatalomnak alárendeltek viszonyáról, felszabadulási lehetőségekről és az emberi test csodálatos mivoltáról is szól Tompa Andrea pár hete megjelent regénye, a Kiváló testek – múltról és jelenről, táncról, túl sok pszichológiáról és az ügynökakták sorsáról is beszélgettünk az íróval.