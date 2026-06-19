Kávé nélkül Brüsszelben

Meleg, jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (Vannak egyéb hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.)
Magyar Péter először képviselte miniszterelnökként Magyarországot Brüsszelben az EU-csúcson. A kétnapos csúcstalálkozó előtt az új miniszterelnök sajtótájékoztatót is tartott, ahol többek között arról beszélt a 444 kérdésére, hogy bármilyen hosszú is lesz az éjszaka, nem fog kimenni kávézni.
A kormány felülvizsgálja a dohányipart és a kaszinókoncessziókat, átalakítják a rendőrséget, leváltották a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját.
Az MNB megszabadulna három luxusingatlantól, amelyeket még Matolcsyék szedtek össze: a kikiáltási ár összesen 23 milliárd, ez csupán a kétharmada annak, amit Matolcsyék elköltöttek az ingatlanokra. Közben Matolcsy Ádám dubaji cégében kötött ki egy milliárdos értékű, egykori MNB-alapítványos Vörösmarty téri ingatlan.
Eltüntetnék a kordonokat, parkosítanák a Városliget félbehagyott beruházásainak helyét. A kormány átütemezi Budapest szolidaritási adójának befizetését, a főváros a pénzügyi helyzetének rendezése után szeretné visszakapni a Városligetet.
Kiszolgálták az autokráciát, osztoznak a felelősségben – a közjogi vezetők leváltása mellett érvel nyílt levélben több tucat jogtudós. Sulyok Tamás elmozdításának ügye hétfőn kerül az Alkotmánybíróság elé.
Király Nóra civiljei két év alatt közel félmilliárd forint közpénzt kaptak: Rogán minisztériuma 379 milliót adott, a többit az NKA-tól és a Bethlen Gábor Alapkezelőtől kapták.
Hiába védekezett azzal a Pázmány, hogy egyházi intézményként ők azt csinálnak, amit akarnak, jogerősen is kimondták, hogy diszkrimináltak, amikor a melegtémájú kutatása után kirúgták az oktatót. és hiába próbálkozott be az Orbán-kormány már a választási bukás után, immár jogerős, hogy törvénytelen a tanárok és egészségügyi dolgozók titkos megfigyelése.
A történelem bekavart Európa egyik legfontosabb stratégiai szövetségébe: mélyponton a lengyel–ukrán viszony Zelenszkij ki nem kényszerített hibája után.
„Ha Ukrajna égni fog, akkor égni fog Moszkva is” – a háború eddigi legmasszívabb légitámadását hajtották végre az orosz főváros ellen.
Az amerikai védelmi miniszter Brüsszelben fenyegette az európaiakat, hogy ha nem költenek eleget védelemre, az USA csökkenti a katonai jelenlétét, J. D. Vance pedig azt mondta, ha az izraeli kormányban lenne, talán nem támadná az utolsó erős szövetségesét. Közben Trump a Titkosszolgálattól is átirányított 352 millió dollárt a szerinte magánadományokból épülő Bálteremre.
Kolumbia simán verte Üzbegisztánt, Ghána utolsó pillanatos góllal nyomta le Panamát, Csehország nem bírt Dél-Afrikával, Svájc pedig 70 percnyi szenvedés után simán legyőzte Bosznia-Hercegovinát. Mexikó potyagóllal az első biztos továbbjutó, a Katart kiütő Kanadát egy lábtörés sokkolta. A Ghána–Panama meccsen szakadó esőben is volt „hidratációs szünet”, hangosan fütyültek a nézők.
A hatalom és a hatalomnak alárendeltek viszonyáról, felszabadulási lehetőségekről és az emberi test csodálatos mivoltáról is szól Tompa Andrea pár hete megjelent regénye, a Kiváló testek – múltról és jelenről, táncról, túl sok pszichológiáról és az ügynökakták sorsáról is beszélgettünk az íróval.
Egyetlen éjszaka, két vébémeccs.
Siófokon épül a legtöbb lakás, Balatonakarattyán pedig a legdrágábbak.
Az új miniszterelnök először képviseli Magyarországot EU-csúcson.
A B csoportban is elindult a második forduló.
Koné lábát eltörte a katari védő, Kanada viszont meg sem állt fél tucat gólig.
A köztársasági elnök fordult az Alkotmánybírósághoz, miután az Alaptörvény módosításával távolítaná el a kormány.
A kormányhivatal szerint a dolgozók szabadságon voltak.
Az új kétharmadtól önkorlátozást várnak.
Tovább töpörödik a Magyar Szocialista Párt.
„Résen kell lenni” – Magyar Péter szerint erre figyelmezették a régi motorosnak számító uniós vezetők az első EU-csúcsa előtt. Az új miniszterelnök azt ígérte, hogy bármilyen hosszú is lesz az éjszaka, nem fog kimenni kávézni.
Jön az autómentes Városliget, a hőségriasztás, a 16,4 milliárdnyi uniós pénz, hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. Már nemcsak Balásytól lehet rendelni, visszakérik az előleg a Duna Aszfalttól.
Pete Hegseth szerint lesznek olyan országok, amelyek elbuknak az USA felülvizsgálatán, és lesznek olyanok is, amelyek kiváló eredménnyel teljesítenek. Sokakat J. D. Vance müncheni kioktatós beszédére emlékeztetett Hegseth kirohanása a brüsszeli NATO központban.
Egyre drágul Trump szerelemprojektje, ami az eredeti tervek szerint magánadományokból épült volna.
„Mostantól kezdve minden erőnkkel a károk enyhítésén fogunk dolgozni” – írta Kleb Attila fesztiváligazgató.
Az ugyanis védett természeti területen van.
A három nap alatt a nők meggondolhatták magukat.
A Greenpeace és más szerveztek azt állítják, a tiszás EP-képviselők szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását.
A Moszkva és környéke elleni tömeges ukrán dróntámadás mértéke és sikeressége is példátlannak tűnik. A kapotnyai finomító egyik tartályának soktonnás fedele szabályosan a levegőbe repült. Az ukrán elnök szerint itt az ideje, hogy befejezzék végre a háborút.
Az ukrán elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével az oldalán tartott rövid sajtótájékoztatót Brüsszelben.
Tartós melegre készüljünk, elrendelhetik az első hőségriasztást.
A HPV-oltás bevezetése óta meredeken csökkent a méhnyakrák miatti halálozás Angliában, de a kutatók szerint az átoltottság növelése és a rendszeres szűrés továbbra is kulcsfontosságú.
Nem ez az első olyan tranzakció, amelyben Száraz Istvántól kerül valami Matolcsyhoz, de a kormányváltás után, az MNB-botrány árnyékában nem sokan tippelhettek arra, hogy a jegybankelnök fia a nevére vesz egy Száraz-céget.
Rogán minisztériuma 379 milliót adott, a többit az NKA-tól és a Bethlen Gábor Alapkezelőtől kapták.
Bár a Mol-vezér szerint a modellváltás jót tett a Corvinusnak, de látja, hogy új rendszer jön. Ennek kialakításában már nem akar szerepet vállalni, „ hiszen óhatatlanul elfogult lennék a saját munkámmal szemben”.
Az önkormányzati képviselő korábban Semjén Zsoltot is bírálta, szerinte hitelesen csak pártoktól független képviselőként folytathatja.
A kikiáltási ár összesen 23 milliárd, ez csupán a kétharmada annak, amit Matolcsyék elköltöttek az ingatlanokra.
Az amerikai alelnök az amerikai–iráni megállapodás izraeli kritikusaira reagált.
Még bepróbálkozott a zombikormány, de Strasbourg nemet mondott.
Karácsony Gergely örült az autómentes ligetnek, és hogy nem épül rá több épület.
Az összeg nem, csak a befizetés határideje változik, 2026. október 20-ra.
De kifütyülték a FIFA által bevezetett extra reklámszüneteket az angol-horvát meccsen is.
A volhíniai mészárlásban százezer lengyelt öltek meg az ukránok a II. világháborúban, és ez most újra mérgezi a két ország kapcsolatát. Lengyelországban már az ukrán származásúak listázását követelték.
Jeney Áron 2022 óta volt igazgató.
A februári feljelentést a NAV öt nappal a választások előtt elutasította. A feljelentő panaszt nyújtott be, az ügyészség most igazat adott neki, így elindul az eljárás.
A kormány nemcsak a lezárt területeket rendezné, hanem a Kós Károly sétányt is autómentesítené, és újragondolná a Hősök terét is.
A hatalom és a hatalomnak alárendeltek viszonyáról, felszabadulási lehetőségekről és az emberi test csodálatos mivoltáról is szól Tompa Andrea pár hete megjelent regénye, a Kiváló testek. Múltról és jelenről, táncról, túl sok pszichológiáról és az ügynökakták sorsáról is beszélgettünk vele.
Az egyetemnek nem tetszett, hogy Bognár Bulcsu LMBTQ-témát vizsgált, most vissza kell venniük. A kutató szerint politikai alapon korlátozták a kutatói szabadságot, de végre pozitív változásokban bízik.
Csütörtöki ülésén a kecskeméti közgyűlés módosította a városi kitüntetésekről szóló rendeletét, majd pár óra múlva alkalmazták is az új szabályozást.
A spanyolok elleni 0-0 után Vozinha azért is sírta el magát, mert anyja nem juthatott el a meccsre. A második fordulóra már elhárultak az akadályok.