Frédi és Béni osztálytermi hangulatban

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító – és nem is az egyedüli – hírlevele, benne az elmúlt nap legfőbb híreivel.
„Teljes a bizalmam Radnai Márkban” – reagálta Magyar Péter a 444 tényfeltáró cikkére, amiről a szerző, Bábel Vilmos az újraindított Helyzet: van! friss adásában élőben beszélgetett Czinkóczi Sándorral.
A Fidesz osztálytermi hangulatba került az Országgyűlésben: Pócs János Frédi és Bénit rajzolt, miközben Magyar Péter borzalmas sorsú gyerekekről beszélt, Bóka Jánosnak pedig azt sikerült mondania, hogy a 700 forintos dízel drágább mint a 841 forintos.
Magyar Péter azt mondta, hogy azt a pénzt, amit 2007-ben gyűjtött a Fidesz a rendőri túlkapások sérültjeinek, szokás szerint ellopta a párt. Arról, hogy Orbán megfenyegette a Vagyonvisszaszerzési Hivatal leendő munkatársait, azt mondta: ez Btk., hivatalos személy elleni erőszak, ami 1-5 év börtön. A kőkemény vitát videóban is összefoglaltuk.
Családi napot tartott Mészáros Lőrinc, már látja, hogy egy másik párt nyert április 12-én: a leggazdagabb oligarcha félti „a magyar nagytőkét”, nem lenne jó, ha a multinacionális tőke lépne a helyébe. Mészáros egyébként A tanú forgalmazási jogára is rátette a kezét, a közmédiának tőle kellett kölcsönkérnie, hogy levetíthesse az újraindításkor. Bezárja a kőszegi szállodáját, helyette a felcsúti Hotel Panchót veszik át.
Hankó Balázs szerint az lett volna szégyen, ha Pataky Attila és Deák Bill Gyula nem kap állami támogatást: a „lélekben mindenre felkészült” exminiszter hosszan fejtegette egy interjúban, hogy miért nincs szó tiltott kampányfinanszírozásról az NKA-s milliárdok esetében.
A BKK vezérigazgatója szerint 100 milliárd forintra lenne szükségük, hogy kikerüljenek a követelésértékesítési spirálból, és Bodor Ádám arról is beszélt, hogy a 3-as metró meghosszabbítása akkor készülhet el 2030-ig, ha minden szereplő minden döntést időben meghoz.
Származásra, nemi identitására, vallásra ne utaljon egy emléktábla – közölte a XIII. kerületi önkormányzat Nádasdy Ádám Újlipótvárosba tervezett emléktáblájáról, de ez alapján a holokauszt-emlékműveknek sem lenne helye.
Leállítja a budavári palota újjáépítését a kormány, ami új közbeszerzést ír ki, Mészáros cége helyett másik kivitelező jöhet.
Donald Trump felvetette, hogy az Egyesült Államok akár Iránban is maradhatna, és megtarthatná az olajat, az Irán elleni háború pedig még az idén véget ér Trump szerint. Az amerikai elnök szerint vége az energiaháborúnak, Oroszország és Ukrajna vállalta, hogy nem támadja egymás infrastruktúráját, de Zelenszkij garanciákat vár, és nem hisz Moszkvának.
Kanada egyre látványosabban távolodik az Egyesült Államoktól, és olyan szoros viszonyba kerülhet az EU-val, amilyenről Európán kívüli ország eddig nem is álmodhatott.
És volt ingyenes Borízű hang is.
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Új közbeszerzést írnak ki, Mészáros cége helyett másik kivitelező jöhet.
Zelenszkij azonban garanciákat vár, és nem hisz Moszkvának.
A 15 év alattiak képernyőidejét is korlátoznák, és a szüleiknek is hozzáférést adnának fiókjaikhoz.
A Fidesz szerint Magyar mondandója súlytalan, a benzinárakkal kellene foglalkozni. Magyar szerint a Fidesznek szembe kéne néznie a kormányzása eredményeivel.
Az Irán elleni háború pedig még az idén véget ér Trump szerint.
Úgy néz ki, csurran némi extra a melósoknak is a cég 146,3 milliárd forintos bevételéből.
Skócia 2031-ig újabb függetlenségi népszavazást akar, a walesi és az északír vezetés is önrendelkezést sürget.
Az ügyészség Nyírmártonfalva korábbi polgármesterére 1 év 6 hónap felfüggesztett börtönt, valamint pénzbüntetést kért. Mivel az előkészítő ülésen nem született ítélet, tárgyalás lesz, amelyhez a védő helyszíni szemlét is kért.
Tavaly novemberben, a Tisza képviselőjelölt-kiválasztási folyamatának kellős közepén belső konfliktus robbant ki a pártban. Egy szűk, Radnai Márk körül összpontosuló csoport hibásnak látta a kampánystratégiát, és ezzel szembesítették a pártelnököt egy megbeszélésen. Az aznap éjszaka és a másnapra összehívott állománygyűlés meghatározó pillanatai a párt fejlődéstörténetének. A „puccs”, ahogy néhányan emlegetik, máig tartó törésvonalakat hozott létre.
Ha valaki, akkor a korábbi belügyminiszter és országos rendőrfőkapitány igazán vághatná, hogy milyen jogszabályoknak kéne megfelelni autózás közben.
A Mindenki Magyarországa Néppárt indulni fog a 2029-es önkormányzati és EP-választáson, majd pedig a 2030-as országgyűlési választáson is.
Magyar Péter a Parlamentben is hosszan beszélt a gyerekvédelem jelenlegi hiányosságairól.
A Hungest Hotel szeptember végén lehúzza a rolót az Alpokalján.
A 444 újságírójával, Bábel Vilmossal beszéljük át, mi történt azon a napon, ami után győzködni kellett Magyar Pétert, hogy folytassa.
Nagy kacagás fogadta a frakcióvezető bejelentését a rekordmagas üzemanyagárakról.
A bizottsági titkárság sajnos nem tudja, hol érje el a volt külügyminisztert.
Meg is köszönhetjük akár Orbán Viktornak, akinek nincs mentelmi joga, mondta a kormányfő.
Az ország első fentaniltapasz-sajtóbemutatója. Mándoki Laci, a Független Művész. Legyen Zalatnay-dokumentumfilm, de piaci alapon! Még mielőtt meggyilkolt mindenkit az AI. Vagy legalábbis kiirtja Celldömölköt.
A szociáldemokraták kerültek közelebb a kormányalakításhoz, de nehéz tárgyalások jönnek.
Származásra, nemi identitására, vallásra ne utaljon egy emléktábla – közölte a XIII. kerületi önkormányzat az újlipótvárosi emléktábláról. Ez alapján a holokauszt-emlékműveknek sem lenne helye.
Enyedi Ildikó új filmjét először a Velencei Filmfesztiválon mutatták be, de a 45. Magyar Filmszemlén is tarolt.
Ligeti Miklós, Chronowski Nóra, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt alkotmánybíróvá választásáról dönthetnek majd a keddi plenáris ülésen.
Az uniós nagykövetek ma még gyötörhetik egymást, hogy megállapodásra jussanak. Ha nem sikerült, lejár a szankciók egy része.
Jani bá télleg jó emberismerő <3
A júliusban újraindított M1 A tanú vetítésével kezdte meg működését. Mint kiderült, a Mészáros Csoporttól kellett kölcsönkérniük a filmet.
Az Astorián voltak barna ládikák az év október 23-án, de ami pénz abban összejött, soha nem jutott el a sérülteknek, mondta Magyar.
Bodor Ádám arról is beszélt, hogy a 3-as metró meghosszabbítása akkor készülhet el 2030-ig, ha minden szereplő minden döntést időben meghoz.
A miniszterelnök a Kossuth rádióban azt mondta, természetes, hogy egy új politikai közösségben kialakulnak konfliktusok, de azokat megbeszélik.
Sőt, a TV2 főműsoridős, szórakoztatónak szánt tehetségkutatója szerint azon is jókat lehet nevetgélni, ha olyan kérdéseket teszünk fel a másiknak: „Téged volt már, hogy megerőszakoltak?”
Az Orbán-kormány részéről finoman szólva sem volt meg a nyitottság az irányukba.
A jóból is megárt a sok: uniós tagságot azért nem kérnek.
A képviselő arról írt, hogy túl van kezelése „jelentős részén”, és bízik a gyógyulásában.
A gyermekvédelmi jelentés legsúlyosabb részleteit kérte számon a miniszterelnök a fideszes képviselőkön, rajtuk keresztül pedig Orbán Viktoron a parlamentben. A Fidesz szerint inkább az üzemanyag áráról kellene beszélni.
Az oktatáskutató szerint „nagyon erős kézi irányítás zajlik a miniszterelnöki hivatalból, ami leginkább a személyzeti politikán látszik”.
A „lélekben mindenre felkészült” exminiszter hosszan fejtegette egy interjúban, hogy miért nincs szó tiltott kampányfinanszírozásról az NKA-s milliárdok esetében.
A leggazdagabb oligarcha félti „a magyar nagytőkét”, nem lenne jó, ha a multinacionális tőke lépne a helyébe.
A Semmelweis-rektor családi érdekeltségének Hankó Balázs, a rektor korábbi helyettese adott 600 milliót.