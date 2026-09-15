Frédi és Béni osztálytermi hangulatban

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító – és nem is az egyedüli – hírlevele, benne az elmúlt nap legfőbb híreivel.

TISZA

„Teljes a bizalmam Radnai Márkban” – reagálta Magyar Péter a 444 tényfeltáró cikkére, amiről a szerző, Bábel Vilmos az újraindított Helyzet: van! friss adásában élőben beszélgetett Czinkóczi Sándorral.

Fotó: Németh Dániel/444

Rákos megbetegedéséről írt Jelencsik József, a Tisza Párt parlamenti képviselője.

PARLAMENT

A Fidesz osztálytermi hangulatba került az Országgyűlésben: Pócs János Frédi és Bénit rajzolt, miközben Magyar Péter borzalmas sorsú gyerekekről beszélt, Bóka Jánosnak pedig azt sikerült mondania, hogy a 700 forintos dízel drágább mint a 841 forintos.

Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar Péter azt mondta, hogy azt a pénzt, amit 2007-ben gyűjtött a Fidesz a rendőri túlkapások sérültjeinek, szokás szerint ellopta a párt. Arról, hogy Orbán megfenyegette a Vagyonvisszaszerzési Hivatal leendő munkatársait, azt mondta: ez Btk., hivatalos személy elleni erőszak, ami 1-5 év börtön. A kőkemény vitát videóban is összefoglaltuk.

Kitiltják a félelemkeltő hirdetéseket a közterületekről, jön a gyerekvédelemben dolgozók bérrendezése.

A parlamenti bizottság a Tisza-frakció jelöltjeinek alkotmánybíróvá választását támogatta.

Márki-Zay Péter bejelentette, hogy a pártja mostantól minden választáson elindul.

FIDESZ

Családi napot tartott Mészáros Lőrinc, már látja, hogy egy másik párt nyert április 12-én: a leggazdagabb oligarcha félti „a magyar nagytőkét”, nem lenne jó, ha a multinacionális tőke lépne a helyébe. Mészáros egyébként A tanú forgalmazási jogára is rátette a kezét, a közmédiának tőle kellett kölcsönkérnie, hogy levetíthesse az újraindításkor. Bezárja a kőszegi szállodáját, helyette a felcsúti Hotel Panchót veszik át.

Mészáros Lőrinc a Mészáros Csoport tavalyi rendezvényén. Fotó: Kondella Misi Photography/Flatlight Creatives Kft

Hankó Balázs szerint az lett volna szégyen, ha Pataky Attila és Deák Bill Gyula nem kap állami támogatást: a „lélekben mindenre felkészült” exminiszter hosszan fejtegette egy interjúban, hogy miért nincs szó tiltott kampányfinanszírozásról az NKA-s milliárdok esetében.

A nemzetbiztonsági bizottság kezdeményezte Szijjártó Péter meghallgatását a BYD-ban elvállalt pozíciója miatt, de a bizottsági titkárság sajnos nem tudja, hol érje el a volt külügyminisztert.

Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség a Merkely fiú cégének adott 600 milliós Hankó-támogatás miatt.

Pintér Sándor érvényes kötelező biztosítás nélkül wartburgozott be Kötcsére.

BELFÖLD

A BKK vezérigazgatója szerint 100 milliárd forintra lenne szükségük, hogy kikerüljenek a követelésértékesítési spirálból, és Bodor Ádám arról is beszélt, hogy a 3-as metró meghosszabbítása akkor készülhet el 2030-ig, ha minden szereplő minden döntést időben meghoz.

Származásra, nemi identitására, vallásra ne utaljon egy emléktábla – közölte a XIII. kerületi önkormányzat Nádasdy Ádám Újlipótvárosba tervezett emléktáblájáról, de ez alapján a holokauszt-emlékműveknek sem lenne helye.

Leállítja a budavári palota újjáépítését a kormány, ami új közbeszerzést ír ki, Mészáros cége helyett másik kivitelező jöhet.

Nem ismerte be bűnösségét Filemon Mihály az erdő nélküli lombkoronasétány miatt indult büntetőperben.

Bejött a sztrájk Székesfehérváron, a szakszervezet kiharcolta a béremelést a Hanon-gyár dolgozóinak.

Radó Péter oktatáskutató szerint ez a tanév úgy indult el, hogy a NER centralizált, bürokratikus oktatási rendszerét működtetik tovább.

Részt vennének az örökbefogadási szabályok újragondolásában az ember- és melegjogi szervezetek.

Idén a Csendes barátot nevezi Oscar-díjra Magyarország.

A Megasztár szerint a szexuális zaklatás vicces, ha az áldozat férfi.





KÜLFÖLD

Donald Trump felvetette, hogy az Egyesült Államok akár Iránban is maradhatna, és megtarthatná az olajat, az Irán elleni háború pedig még az idén véget ér Trump szerint. Az amerikai elnök szerint vége az energiaháborúnak, Oroszország és Ukrajna vállalta, hogy nem támadja egymás infrastruktúráját, de Zelenszkij garanciákat vár, és nem hisz Moszkvának.

Donald Trump írországi golfpályáján 2026. szeptember 13-án Fotó: PAUL FAITH/AFP

Kanada egyre látványosabban távolodik az Egyesült Államoktól, és olyan szoros viszonyba kerülhet az EU-val, amilyenről Európán kívüli ország eddig nem is álmodhatott.

Recseg az Egyesült Királyság: a skót, északír és walesi első miniszterek közösen álltak ki a függetlenedés mellett.

Egy nappal a határidő lejárta előtt az EU még mindig nem tudott megállapodni az orosz szankciók meghosszabbításáról.

Három mandátumra nőtt a baloldali blokk előnye Svédországban.

Drasztikusan korlátozná az EU a 15 éven aluliak hozzáférését a közösségi médiához.

És volt ingyenes Borízű hang is.

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