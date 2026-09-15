Frédi és Béni osztálytermi hangulatban

reggel 4

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító – és nem is az egyedüli – hírlevele, benne az elmúlt nap legfőbb híreivel.

TISZA

„Teljes a bizalmam Radnai Márkban” – reagálta Magyar Péter a 444 tényfeltáró cikkére, amiről a szerző, Bábel Vilmos az újraindított Helyzet: van! friss adásában élőben beszélgetett Czinkóczi Sándorral.

Fotó: Németh Dániel/444

PARLAMENT

A Fidesz osztálytermi hangulatba került az Országgyűlésben: Pócs János Frédi és Bénit rajzolt, miközben Magyar Péter borzalmas sorsú gyerekekről beszélt, Bóka Jánosnak pedig azt sikerült mondania, hogy a 700 forintos dízel drágább mint a 841 forintos.

Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar Péter azt mondta, hogy azt a pénzt, amit 2007-ben gyűjtött a Fidesz a rendőri túlkapások sérültjeinek, szokás szerint ellopta a párt. Arról, hogy Orbán megfenyegette a Vagyonvisszaszerzési Hivatal leendő munkatársait, azt mondta: ez Btk., hivatalos személy elleni erőszak, ami 1-5 év börtön. A kőkemény vitát videóban is összefoglaltuk.

  • Kitiltják a félelemkeltő hirdetéseket a közterületekről, jön a gyerekvédelemben dolgozók bérrendezése.
  • A parlamenti bizottság a Tisza-frakció jelöltjeinek alkotmánybíróvá választását támogatta.
  • Márki-Zay Péter bejelentette, hogy a pártja mostantól minden választáson elindul.

FIDESZ

Családi napot tartott Mészáros Lőrinc, már látja, hogy egy másik párt nyert április 12-én: a leggazdagabb oligarcha félti „a magyar nagytőkét”, nem lenne jó, ha a multinacionális tőke lépne a helyébe. Mészáros egyébként A tanú forgalmazási jogára is rátette a kezét, a közmédiának tőle kellett kölcsönkérnie, hogy levetíthesse az újraindításkor. Bezárja a kőszegi szállodáját, helyette a felcsúti Hotel Panchót veszik át.

Mészáros Lőrinc a Mészáros Csoport tavalyi rendezvényén.
Fotó: Kondella Misi Photography/Flatlight Creatives Kft

Hankó Balázs szerint az lett volna szégyen, ha Pataky Attila és Deák Bill Gyula nem kap állami támogatást: a „lélekben mindenre felkészült” exminiszter hosszan fejtegette egy interjúban, hogy miért nincs szó tiltott kampányfinanszírozásról az NKA-s milliárdok esetében.

  • A nemzetbiztonsági bizottság kezdeményezte Szijjártó Péter meghallgatását a BYD-ban elvállalt pozíciója miatt, de a bizottsági titkárság sajnos nem tudja, hol érje el a volt külügyminisztert.
  • Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség a Merkely fiú cégének adott 600 milliós Hankó-támogatás miatt.
  • Pintér Sándor érvényes kötelező biztosítás nélkül wartburgozott be Kötcsére.

BELFÖLD

A BKK vezérigazgatója szerint 100 milliárd forintra lenne szükségük, hogy kikerüljenek a követelésértékesítési spirálból, és Bodor Ádám arról is beszélt, hogy a 3-as metró meghosszabbítása akkor készülhet el 2030-ig, ha minden szereplő minden döntést időben meghoz.

Bodor Ádám
Fotó: Völgyváros

Származásra, nemi identitására, vallásra ne utaljon egy emléktábla – közölte a XIII. kerületi önkormányzat Nádasdy Ádám Újlipótvárosba tervezett emléktáblájáról, de ez alapján a holokauszt-emlékműveknek sem lenne helye.

Leállítja a budavári palota újjáépítését a kormány, ami új közbeszerzést ír ki, Mészáros cége helyett másik kivitelező jöhet.

  • Nem ismerte be bűnösségét Filemon Mihály az erdő nélküli lombkoronasétány miatt indult büntetőperben.
  • Bejött a sztrájk Székesfehérváron, a szakszervezet kiharcolta a béremelést a Hanon-gyár dolgozóinak.
  • Radó Péter oktatáskutató szerint ez a tanév úgy indult el, hogy a NER centralizált, bürokratikus oktatási rendszerét működtetik tovább.
  • Részt vennének az örökbefogadási szabályok újragondolásában az ember- és melegjogi szervezetek.
  • Idén a Csendes barátot nevezi Oscar-díjra Magyarország.
  • A Megasztár szerint a szexuális zaklatás vicces, ha az áldozat férfi.

KÜLFÖLD

Donald Trump felvetette, hogy az Egyesült Államok akár Iránban is maradhatna, és megtarthatná az olajat, az Irán elleni háború pedig még az idén véget ér Trump szerint. Az amerikai elnök szerint vége az energiaháborúnak, Oroszország és Ukrajna vállalta, hogy nem támadja egymás infrastruktúráját, de Zelenszkij garanciákat vár, és nem hisz Moszkvának.

Donald Trump írországi golfpályáján 2026. szeptember 13-án
Fotó: PAUL FAITH/AFP

Kanada egyre látványosabban távolodik az Egyesült Államoktól, és olyan szoros viszonyba kerülhet az EU-val, amilyenről Európán kívüli ország eddig nem is álmodhatott.

És volt ingyenes Borízű hang is.

HIRDETÉS (x)

Vége a nyárnak? Ugyan már, még belefér egy nyárbúcsúztató Kerekdomb! Használd a JETI15 kuponkódot, és 15% kedvezménnyel csaphatsz bele a tállyai fesztiválhétvégébe!

reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Leállítja a budavári palota újjáépítését a kormány

Új közbeszerzést írnak ki, Mészáros cége helyett másik kivitelező jöhet.

Kolozsi Ádám
belföld

Trump szerint vége az energiaháborúnak, Oroszország és Ukrajna vállalta, hogy nem támadja egymás infrastruktúráját

Zelenszkij azonban garanciákat vár, és nem hisz Moszkvának.

Kolozsi Ádám
külföld

Drasztikusan korlátozná az EU a 15 éven aluliak hozzáférését a közösségi médiához

A 15 év alattiak képernyőidejét is korlátoznák, és a szüleiknek is hozzáférést adnának fiókjaikhoz.

Mohos Máté
TECH

A Fidesz osztálytermi hangulatba került, miközben Magyar Péter a gyermekvédelem állapotán borzongott

A Fidesz szerint Magyar mondandója súlytalan, a benzinárakkal kellene foglalkozni. Magyar szerint a Fidesznek szembe kéne néznie a kormányzása eredményeivel.

Bódog Bálint
POLITIKA

Donald Trump felvetette, hogy az Egyesült Államok akár Iránban is maradhatna, és megtarthatná az olajat

Az Irán elleni háború pedig még az idén véget ér Trump szerint.

Takács Lili
külföld

Bejött a sztrájk Székesfehérváron, a szakszervezet kiharcolta a béremelést a Hanon-gyár dolgozóinak

Úgy néz ki, csurran némi extra a melósoknak is a cég 146,3 milliárd forintos bevételéből.

Mohos Máté
belföld

Recseg az Egyesült Királyság: a skót, északír és walesi első miniszterek közösen álltak ki a függetlenedés mellett

Skócia 2031-ig újabb függetlenségi népszavazást akar, a walesi és az északír vezetés is önrendelkezést sürget.

Kolozsi Ádám
külföld

Nem ismerte be bűnösségét Filemon Mihály az erdő nélküli lombkoronasétány miatt indult büntetőperben

Az ügyészség Nyírmártonfalva korábbi polgármesterére 1 év 6 hónap felfüggesztett börtönt, valamint pénzbüntetést kért. Mivel az előkészítő ülésen nem született ítélet, tárgyalás lesz, amelyhez a védő helyszíni szemlét is kért.

Haász János
belföld

„Ha ez így robban, arra rámegy az egész közösség és a választás is”

Tavaly novemberben, a Tisza képviselőjelölt-kiválasztási folyamatának kellős közepén belső konfliktus robbant ki a pártban. Egy szűk, Radnai Márk körül összpontosuló csoport hibásnak látta a kampánystratégiát, és ezzel szembesítették a pártelnököt egy megbeszélésen. Az aznap éjszaka és a másnapra összehívott állománygyűlés meghatározó pillanatai a párt fejlődéstörténetének. A „puccs”, ahogy néhányan emlegetik, máig tartó törésvonalakat hozott létre.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Pintér Sándor érvényes kötelező biztosítás nélkül wartburgozott be Kötcsére

Ha valaki, akkor a korábbi belügyminiszter és országos rendőrfőkapitány igazán vághatná, hogy milyen jogszabályoknak kéne megfelelni autózás közben.

Mohos Máté
autó

Márki-Zay Péter bejelentette, hogy a pártja mostantól minden választáson elindul

A Mindenki Magyarországa Néppárt indulni fog a 2029-es önkormányzati és EP-választáson, majd pedig a 2030-as országgyűlési választáson is.

Mohos Máté
POLITIKA

Kitiltják a félelemkeltő hirdetéseket a közterületekről, jön a gyerekvédelemben dolgozók bérrendezése

Magyar Péter a Parlamentben is hosszan beszélt a gyerekvédelem jelenlegi hiányosságairól.

Mohos Máté
POLITIKA

Bezárja a kőszegi szállodáját Mészáros Lőrinc, helyette a felcsúti Hotel Panchót veszik át

A Hungest Hotel szeptember végén lehúzza a rolót az Alpokalján.

Kolozsi Ádám
gazdaság
Videó

Bemutatjuk a Tisza belső konfliktusát, ami máig hat a pártra

A 444 újságírójával, Bábel Vilmossal beszéljük át, mi történt azon a napon, ami után győzködni kellett Magyar Pétert, hogy folytassa.

Czinkóczi Sándor, Bábel Vilmos, Kovács Bendegúz, Botos Tamás, Vészi Sámuel
video

Fidesz parlamenti munkája, 2026, 2. rész: Bóka János szerint a 700 forintos dízel drágább mint a 841 forintos

Nagy kacagás fogadta a frakcióvezető bejelentését a rekordmagas üzemanyagárakról.

Rovó Attila
belföld

A nemzetbiztonsági bizottság kezdeményezte Szijjártó Péter meghallgatását a BYD-ban elvállalt pozíciója miatt

A bizottsági titkárság sajnos nem tudja, hol érje el a volt külügyminisztert.

Takács Lili
belföld

Magyar Péter arról, hogy Orbán megfenyegette a Vagyonvisszaszerzési Hivatal leendő munkatársait: Ez Btk., hivatalos személy elleni erőszak, ami 1-5 év börtön

Meg is köszönhetjük akár Orbán Viktornak, akinek nincs mentelmi joga, mondta a kormányfő.

Rovó Attila
POLITIKA
Podcast

Borízű hang #285: Könyves Kálmán fentaniltapasza, Jegenye utca a damaszkuszi úton, Fásy az erdőben [rövid verzió]

Az ország első fentaniltapasz-sajtóbemutatója. Mándoki Laci, a Független Művész. Legyen Zalatnay-dokumentumfilm, de piaci alapon! Még mielőtt meggyilkolt mindenkit az AI. Vagy legalábbis kiirtja Celldömölköt.

Bede Márton, Winkler Róbert, Uj Péter
podcast

Három mandátumra nőtt a baloldali blokk előnye Svédországban

A szociáldemokraták kerültek közelebb a kormányalakításhoz, de nehéz tárgyalások jönnek.

Kolozsi Ádám
külföld

Csak semmi megosztót: a kerület azért nem akar a melegek méltóságáról emlékezni Nádasdy emléktábláján, mert ez ütközik az elveikkel

Származásra, nemi identitására, vallásra ne utaljon egy emléktábla – közölte a XIII. kerületi önkormányzat az újlipótvárosi emléktábláról. Ez alapján a holokauszt-emlékműveknek sem lenne helye.

Kolozsi Ádám
vélemény

Idén a Csendes barátot nevezi Oscar-díjra Magyarország

Enyedi Ildikó új filmjét először a Velencei Filmfesztiválon mutatták be, de a 45. Magyar Filmszemlén is tarolt.

Mohos Máté
FILM

A parlamenti bizottság a Tisza-frakció jelöltjeinek alkotmánybíróvá választását támogatta

Ligeti Miklós, Chronowski Nóra, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt alkotmánybíróvá választásáról dönthetnek majd a keddi plenáris ülésen.

Molnár Kristóf
jog

Egy nappal a határidő lejárta előtt az EU még mindig nem tudott megállapodni az orosz szankciók meghosszabbításáról

Az uniós nagykövetek ma még gyötörhetik egymást, hogy megállapodásra jussanak. Ha nem sikerült, lejár a szankciók egy része.

Takács Lili
külföld

Fidesz parlamenti munkája, 2026: Pócs János Frédi és Bénit rajzol, miközben Magyar Péter borzalmas sorsú gyerekekről beszél

Jani bá télleg jó emberismerő <3

Rovó Attila
belföld

Mészáros Lőrinc A tanú forgalmazási jogára is rátette a kezét, a közmédiának tőle kellett kölcsönkérnie, hogy levetíthesse az újraindításkor

A júliusban újraindított M1 A tanú vetítésével kezdte meg működését. Mint kiderült, a Mészáros Csoporttól kellett kölcsönkérniük a filmet.

Mohos Máté
Média

Magyar Péter: Azt a pénzt, amit 2007-ben gyűjtött a Fidesz a rendőri túlkapások sérültjeinek, szokás szerint ellopta a párt

Az Astorián voltak barna ládikák az év október 23-án, de ami pénz abban összejött, soha nem jutott el a sérülteknek, mondta Magyar.

Rovó Attila
POLITIKA

A BKK vezérigazgatója szerint 100 milliárd forintra lenne szükségük, hogy kikerüljenek a követelésértékesítési spirálból

Bodor Ádám arról is beszélt, hogy a 3-as metró meghosszabbítása akkor készülhet el 2030-ig, ha minden szereplő minden döntést időben meghoz.

Molnár Kristóf
közlekedés

Magyar Péter reagált a 444 tényfeltáró cikkére: Teljes a bizalmam Radnai Márkban

A miniszterelnök a Kossuth rádióban azt mondta, természetes, hogy egy új politikai közösségben kialakulnak konfliktusok, de azokat megbeszélik.

Molnár Kristóf
POLITIKA

A Megasztár szerint a szexuális zaklatás vicces, ha az áldozat férfi

Sőt, a TV2 főműsoridős, szórakoztatónak szánt tehetségkutatója szerint azon is jókat lehet nevetgélni, ha olyan kérdéseket teszünk fel a másiknak: „Téged volt már, hogy megerőszakoltak?”

Mészáros Juli
szexuális zaklatás

Részt vennének az örökbefogadási szabályok újragondolásában az ember- és melegjogi szervezetek

Az Orbán-kormány részéről finoman szólva sem volt meg a nyitottság az irányukba.

Takács Lili
belföld

Kanada egyre látványosabban távolodik az Egyesült Államoktól, helyette inkább „egyedülálló szövetséget” keres az Európai Unióval

A jóból is megárt a sok: uniós tagságot azért nem kérnek.

Takács Lili
belföld

„A hajamnak annyi” – rákos megbetegedéséről írt Jelencsik József, a Tisza képviselője

A képviselő arról írt, hogy túl van kezelése „jelentős részén”, és bízik a gyógyulásában.

Mohos Máté
POLITIKA
Videó

„Szégyen, szégyen, szégyen!” – kőkemény vita a parlamentben a gyermekvédelmi jelentés után

A gyermekvédelmi jelentés legsúlyosabb részleteit kérte számon a miniszterelnök a fideszes képviselőkön, rajtuk keresztül pedig Orbán Viktoron a parlamentben. A Fidesz szerint inkább az üzemanyag áráról kellene beszélni.

plankog, Botos Tamás
video

Radó Péter: Ez a tanév úgy indult el, hogy a NER centralizált, bürokratikus oktatási rendszerét működtetik tovább

Az oktatáskutató szerint „nagyon erős kézi irányítás zajlik a miniszterelnöki hivatalból, ami leginkább a személyzeti politikán látszik”.

Takács Lili
POLITIKA

Hankó Balázs szerint az lett volna szégyen, ha Pataky Attila és Deák Bill Gyula nem kap állami támogatást

A „lélekben mindenre felkészült” exminiszter hosszan fejtegette egy interjúban, hogy miért nincs szó tiltott kampányfinanszírozásról az NKA-s milliárdok esetében.

Takács Lili
belföld

Családi napot tartott Mészáros Lőrinc, már látja, hogy egy másik párt nyert április 12-én

A leggazdagabb oligarcha félti „a magyar nagytőkét”, nem lenne jó, ha a multinacionális tőke lépne a helyébe.

Kolozsi Ádám
belföld

Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség a Merkely fiú cégének adott 600 milliós Hankó-támogatás miatt

A Semmelweis-rektor családi érdekeltségének Hankó Balázs, a rektor korábbi helyettese adott 600 milliót.

Kolozsi Ádám
belföld