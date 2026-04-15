The End of a Beautiful Friendship

Jó reggelt kívánok a NER utáni 3. napon, amikor másfél év után újra bemegy a köztévébe Magyar Péter! Újra itt a 444 napindító – és nem az egyedüli – hírlevele, benne gyakorlatilag csak a rendszerváltásról szóló hírekkel.

BUKÁS

A hazudozásban ennyi volt: a vasárnapi választás nagy tanulsága, hogy a népakarat ellenében már középtávon is csak erőszakkal lehet hatalmon maradni.

Fotó: Orbán Viktor /Facebook

Bayer Zsoltot okolta a Fidesz vereségéért korábbi műsorvezetőtársa, Trombitás Kristóf állampárti influenszer hirtelen már bilincsben szeretné látni Matolcsyékat. Jámbor András józsefvárosi parlamenti képviselő szerint elindult – a több mint 24 órája kussoló – Orbán maradék hatalmának megmentése és bűneinek relativizálása.

Főleg apró falvakban bukott óriásit a Fidesz, de a felcsúti választókerület központjában is elvesztette szavazói 42 százalékát: a Fidesz-KDNP 2022 óta 26 településen a szavazói legalább felét elvesztette, ezek többsége kisközség, de van köztük egy város is, ahol nagyon figyelemreméltóan alakultak az adatok, és van egy község, ahol másfélszeresére nőtt a kormánypártok támogatottsága.

Hiába bukott óriásit a Fidesz, Rogán, Lázár, Szijjártó, Kocsis és Menczer marad, több húzónevük eltűnhet, szóval nagy helyezkedésre és önfeláldozásra lesz itt még szükség. A pártgyűlésre készülő újbudai fideszes képviselő Rogánt, Kósát, Szentkirályit és Bánkit is lehúzná a Fidesz országos listájáról, hogy a párt növekvő pályára álljon.

A Fidesz alufóliasisakosai szerint a marha magyar szavazók nem ismerték fel Orbán zsenialitását: az érdemkereszttel kitüntetett Bogár László már két éve tudja, hogy a kegyelmi üggyel egy nemzetközi összeesküvés indult Orbán megbuktatására, mert ő a 3000 éves magyar szellemiség képviselőjeként az új világrend zseniális szóvivője.

  • Nagy Feró attól tart, hogy ezután kevesebb fellépési lehetőség és médiaszereplés jut neki.
  • Jon Stewart szerint az amerikaiaknak is az Orbán bukását ünneplő magyarok képeiből kell erőt meríteni.
  • Tuzsonék annyira biztosra vették a győzelmet, hogy hétfő hajnalra megköszönték a bizalmat és megígérték a folytatást.
  • Tiborcz üzlettársa bocsánatot kért a dolgozóitól a választás előtti leveléért, amiben a Fidesz szavazására buzdított.
  • Az állampárt bukása után a Petőfi TV-n bejelentették: mostantól nyitnak azok felé az alkotók felé, akik eddig nem szerepeltek.
  • A Lírában a történelem polcra kerültek az Orbán-rendszer politikai könyvei.
  • A Külügyminisztérium hevesen tagadja, hogy szankciós anyagokhoz köthető dokumentumokat darálnának le.

RENDSZERVÁLTÁS

35 év kellett hozzá, de most a fiataloké lett a rendszerváltás: 1990-ben jóval alacsonyabb volt a választási részvétel, és a fiatalokat is minden inkább foglalkoztatta, mint a politika, de akik most ott ünnepeltek a Duna-parton, már most megtanulták azt, amihez a szüleik generációjának évtizedek kellettek.

Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu

Dobrev Klára megpróbálta Rogán módszerével besározni a Tiszát az utolsó pillanatban, Panyi Szabolcs nevét felhasználva: behazudta, hogy a több nagy ügyet is felgöngyölítő Direkt36 tényfeltárása alapján kémhálózatot leplezett le, és hiába jelezte neki az érintett, hogy nem ír igazat, nem helyesbített, sőt napokon át tolta, hogy kémek épültek be a Tiszába.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt pénzt kér a híveitől, hogy legyen miből visszafizetniük a kampánytámogatást: 686 millió forintról van szó, és már biztos, hogy nem érték el az 1 százalékos álomhatárt a választásokon.

  • Már Erdoğan és Babiš is gratulált Magyar Péternek, aki egyeztetett az EU-s források feloldásáról Ursula von der Leyennel.
  • A Meta „beavatkozása” miatt megóvja a választásokat a Mi Hazánk.
  • Dmitrij Peszkov szerint Putyin előbb-utóbb felveszi a kapcsolatot Magyarral.
  • Hadházy sms-ben gratulált Magyarnak, májustól visszatér eredeti szakmájához.
  • Méltatlanná vált hivatalára a Magyart trágárkodva gyalázó piliscsabai jegyző.
  • Az óbudai polgármester a Tiszára szavazott, másokat is erre biztatott, majd kilépett a DK-ból.

GAZDASÁG

A Fitch nemzetközi hitelminősítő szerint a magyar gazdaság 2023 óta gyakorlatilag stagnál, de arra számít, hogy a növekedési ütem végre gyorsulni fog. Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője szerint eshetnek még ki csontvázak a szekrényből, egy nagy fekete doboz, amit az új kormány megörököl. Zsiday Viktor szerint az a várakozás, hogy Magyarország belátható időn belül belép az euróövezetbe. (Az Európai Központi Bank elnöke örül, hogy Magyar Péter be akarja vezetni az eurót.)

Török Zoltán
Fotó: Bankó Gábor/444

Fenntarthatatlan a védett üzemanyagár, és minél tovább marad velünk, annál nagyobb problémákkal kell szembenézni: szakértőket kérdeztünk arról, hogy csökkenhetett 31 nap alatt 47 napnyi mennyiséggel a stratégiai olajtartalék, és mi lesz a védett árral.

  • Bennfentes kereskedelem: a nyomozó főügyészség a választások előtt két héttel csendben lezárta a Magyar Péterrel összefüggésbe hozott büntetőeljárást.
  • Zelenszkij április végéig újraindítaná a Barátság kőolajvezetéket.
  • A Mészáros Csoportot a közleménye szerint nem billenti ki semmilyen választási eredmény, továbbra is erősítik a nemzetgazdaságot.
  • Karácsony szerint az Orbán-kormány ma újabb 37 milliárd forintot készül leemelni Budapest számlájáról.

ORBÁN KÜLFÖLDI (VOLT) BARÁTAI

Nem kérnek Trump blokádjából a NATO-tagok, nő a feszültség a szövetségen belül. Trump egyébként megtagadta Orbánt, már csak egy volt barátjának nevezte (J. D. Vance pedig nem lepődött meg Orbán vereségén).

Trump mögött Orbán a brüsszeli NATO-csúcson 2017. május 25-én.
Fotó: DANNY GYS/AFP
  • Trump megpróbálta elmagyarázni, miért ábrázolta magát Jézusként, majd törölte a felháborodás kiváltó AI-képet.
  • Orbán lengyel barátja, Jarosław Kaczyński szerint a magyar társadalom, ami megválasztotta Magyar Pétert, „egy kicsit beteg”.
  • Donald Tusk megosztott egy videót, amin a Gyöngyhajú lányra fut Tokióban.
A Mészáros Csoportot nem billenti ki semmilyen választási eredmény, továbbra is erősítik a nemzetgazdaságot

Nincs itt semmi látnivaló, ilyen egy piacról élő, megbízható, kiszámítható stratégiai partner közleménye.

Inkei Bence
belföld

Trump megpróbálta elmagyarázni, miért ábrázolta magát Jézusként

Az elnök később törölte a felháborodás kiváltó AI-generálta képet.

Inkei Bence
külföld

Az Európai Központi Bank elnöke örül, hogy Magyar Péter be akarja vezetni az eurót

Magyarország lehet a 22. uniós ország, amely a közös fizetőeszközt használja.

Gazda Albert
gazdaság

Magyar Péter az EU-s források feloldásáról egyeztetett telefonon Ursula von der Leyennel

„Egyetértettünk abban, hogy a magyar embereknek járó, de az Orbán-kormány korrupciója miatt befagyasztott sok ezer milliárd forintos uniós források felszabadítása a legfontosabb prioritás” – írja a Tisza Párt elnöke.

Herczeg Márk
eu

Komoly gazdasági kihívásokkal néz szembe az új magyar kormány a Fitch szerint

A nemzetközi hitelminősítő szerint a magyar gazdaság 2023 óta gyakorlatilag stagnál, de arra számít, hogy a növekedési ütem végre gyorsulni fog.

Inkei Bence
gazdaság

Tiborcz üzlettársa bocsánatot kért a dolgozóitól a választás előtti leveléért, amiben a Fidesz szavazására buzdított

Azt írta, nem állt szándékában megsérteni senkinek a szabad döntését és választási akaratát.

Benics Márk
belföld

Zelenszkij április végéig újraindítaná a Barátság kőolajvezetéket

Arra számít, hogy Ukrajna Magyar Péter választási győzelme után megkaphatja az Európai Uniótól a 90 milliárd eurós hitelt.

Gazda Albert
POLITIKA

Zsiday Viktor: A várakozás az, hogy Magyarország belátható időn belül belép az euróövezetbe, és onnantól fogva nincs forint

A közgazdász szerint ez az oka annak, hogy folyamatosan erősödik a magyar pénz. Úgy látja, az euróbevezetés öt-hét éven belül történhet meg.

Gazda Albert
gazdaság

Dmitrij Peszkov szerint az orosz elnök előbb-utóbb felveszi a kapcsolatot az új magyar miniszterelnökkel

Putyin elnök naptárában még nincs telefonbeszélgetés Magyar Péterrel, de majd lesz.

Gazda Albert
POLITIKA

Nagy Feró családjának most már minden fillérre oda kell figyelnie, pedig eddig sem éltek pazarlóan

Attól tart, hogy ezután kevesebb fellépési lehetőség és médiaszereplés jut neki.

Gazda Albert
POLITIKA

Tuzsonék annyira biztosra vették a győzelmet, hogy hétfő hajnalra megköszönték a bizalmat és megígérték a folytatást

Mennek a találgatások, hogy vajon kik tudták a valós esélyeket a Fideszben a választás előtt, és kik nem. Tuzson Bence miniszter nem.

Haász János
belföld

Hadházy Ákos sms-ben gratulált Magyarnak, májustól visszatér eredeti szakmájához

Azt gondolja, abban is szerepet játszott, hogy Magyar Péternek kinyílt a szeme.

Inkei Bence
belföld

Az állampárt bukása után a Petőfi TV-n bejelentették: mostantól nyitnak azok felé az alkotók felé, akik eddig nem szerepeltek

Az Esti Kornél című műsor megújul.

Herczeg Márk
tévé

Karácsony szerint az Orbán-kormány szerdán újabb 37 milliárd forintot készül leemelni Budapest számlájáról

Egy ilyen lépés szakadékba lökné a fővárost.

Gazda Albert
POLITIKA

Bayer Zsoltot okolja a Fidesz vereségéért korábbi műsorvezetőtársa

Bencsik Gábor szerint sok ősjobboldalinak lett elege kollégája stílusából.

Czinkóczi Sándor
dráma

Bennfentes kereskedelem – a nyomozó főügyészség a választások előtt két héttel csendben lezárta a Magyar Péterrel összefüggésbe hozott büntetőeljárást

A jegybank vizsgálata már tavaly ősszel tisztázta a Tisza elnökét.

Gazda Albert
POLITIKA

Fenntarthatatlan a védett üzemanyagár, és minél tovább marad velünk, annál nagyobb problémákkal kell szembenézni

Szakértőket kérdeztünk arról, hogy csökkenhetett 31 nap alatt 47 napnyi mennyiséggel a stratégiai olajtartalék, és mi lesz a védett árral.

Székely Sarolta
gazdaság

Pénzt kérnek a híveiktől a kétfarkú kutyák, hogy legyen miből visszafizetniük a kampánytámogatást

686 millió forintról van szó, és már biztos, hogy nem érték el az 1 százalékos álomhatárt a választásokon.

Gazda Albert
POLITIKA

Az utolsó héten Orbánnak kampányoló JD Vance nem lepődött meg Orbán vereségén

Az amerikai alelnök szerint a látogatása nem Orbán győzelméről szólt, hanem arról, hogy kiálljanak egy régi szövetséges mellett.

Benics Márk
POLITIKA

Nem kérnek Trump blokádjából a NATO-tagok, nő a feszültség a szövetségen belül

Több európai ország jelezte: hajlandó lenne részt venni egy ilyen műveletben, de csak tartós tűzszünet és Iránnal kötött megállapodás után, amely garantálja hajóik biztonságát.

Inkei Bence
külföld

Magyar Péter másfél év után ad interjút a közmédiában

Azok után, hogy hétfőn már a sajtótájékoztatóját is közvetítették, szerdán az M1 és a Kossuth Rádió vendége lesz.

Benics Márk
POLITIKA

Jámbor András: Elindult Orbán maradék hatalmának megmentése és bűneinek relativizálása

Ferencz Orsolya hosszan magyarázkodott a Telexnek, a józsefvárosi parlamenti képviselő és a polgármester szerint is hiteltelen a Fidesz bukott jelöltje.

Herczeg Márk
POLITIKA

Az óbudai polgármester a Tiszára szavazott, másokat is erre biztatott, majd kilépett a Demokratikus Koalícióból

Még mielőtt a párt alapszabályának megsértése miatt kizárták volna.

Gazda Albert
POLITIKA

Méltatlanná vált hivatalára a Magyar Pétert trágár szavakkal gyalázó piliscsabai jegyző

„Az a baj, hogy a kis buzi Magyar Péternek hittek a választók” – mondta többek között a jegyző asszony, és ez még csak a legkevésbé trágár mondata volt.

Inkei Bence
belföld

Jon Stewart szerint az amerikaiaknak is az Orbán bukását ünneplő magyarok képeiből kell erőt meríteni

Mi még nem tartunk itt, de már kezdem hinni, hogy hamarosan odaérthetünk – mondta a showman, aki azért hozzátette, Hegedűs Zsolt táncát nem biztos, hogy tudják utánozni.

Inkei Bence
külföld

Donald Tusk megosztott egy videót, amin a Gyöngyhajú lányra fut Tokióban

„Egész éjszaka ünnepeltem” – mondja a lengyel miniszterelnök a Tisza Párt győzelméről.

Herczeg Márk
külföld

Orbán lengyel barátja, Jarosław Kaczyński szerint a magyar társadalom, ami megválasztotta Magyar Pétert, „egy kicsit beteg”

A PiS elnöke többször cáfolt dezinformációt terjesztve vádolta hazugságokkal a Tisza Párt elnökét, a szejm etikai bizottságához fordulnak miatta.

Herczeg Márk
külföld

Török Zoltán: Eshetnek még ki csontvázak a szekrényből, egy nagy fekete doboz, amit az új kormány megörököl

A Raiffeisen vezető elemzője szerint a leköszönő Orbán-kormány a május 1-én lejáró üzemanyag-árstopot nem hosszabbítja meg. Elképzelhetőnek tartja, hogy lesz olyan NER-rel összefonódott, valódi piaci körülmények között eddig nem működött cég, ami bedől az új helyzetben. Arra nem számít, hogy az MNB keresztbe tenne az új kormánynak.

Haász János
gazdaság

A Meta „beavatkozása” miatt megóvja a választásokat a Mi Hazánk

Toroczkai László szerint sértette az esélyegyenlőséget, hogy letiltották őt a Facebookról és az Instagramról.

Benics Márk
POLITIKA

Orbán több mint 24 órája nem posztolt

Úgy látszik, nincs mit mondania.

Herczeg Márk
POLITIKA

Rogánt, Kósát, Szentkirályit és Bánkit is lehúzná a Fidesz országos listájáról a pártgyűlésre készülő újbudai fideszes képviselő

Ahhoz, hogy a Fidesz növekvő pályára álljon, szerinte „messze nem elég az ellenfél hibáinak mantrázása, nagyságrendekkel intelligensebb ajánlatra van szükség, mint a Ne hagyjuk, hogy Zelenszkíj nevessen a végén”.

Szily László
POLITIKA

Hiába bukott óriásit a Fidesz, Rogán, Lázár, Szijjártó, Kocsis és Menczer marad, több húzónevük eltűnhet

Nagy helyezkedésre és önfeláldozásra lesz itt még szükség.

Windisch Judit
POLITIKA

Trump Orbánról: A barátom volt

Az amerikai elnök nem szereti a veszteseket.

Herczeg Márk
külföld

A Fidesz alufóliasisakosai szerint a marha magyar szavazók nem ismerték fel Orbán zsenialitását

Az érdemkereszttel kitüntetett Bogár László már két éve tudja, hogy a kegyelmi üggyel egy nemzetközi összeesküvés indult Orbán megbuktatására, mert ő a 3000 éves magyar szellemiség képviselőjeként az új világrend zseniális szóvivője.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Főleg apró falvakban bukott óriásit a Fidesz, de a felcsúti választókerület központjában is elvesztette szavazói 42 százalékát

A Fidesz-KDNP huszonhat településen a szavazói legalább felét elvesztette 2022 óta. Ezek többsége kisközség, de van köztük egy város is, ahol nagyon figyelemreméltóan alakultak az adatok. És van egy község, ahol másfélszeresére nőtt a kormánypártok támogatottsága.

Németh Dóra, Haász János
POLITIKA

A langyos autokráciákat kiköpik a választók

A vasárnapi választás nagy tanulsága, hogy a népakarat ellenében már középtávon is csak erőszakkal lehet hatalmon maradni. A hazudozásban ennyi volt.

Bede Márton
vélemény

Erdoğan és Babiš is gratulált Magyar Péternek

A cseh kormányfő Prágába, a török elnök pedig Ankarába hívta meg a leendő miniszterelnököt.

Herczeg Márk
választás

Kezdődik: Trombitás Kristóf állampárti influenszer hirtelen már bilincsben szeretné látni Matolcsyékat

Mondván, „csak hogy mi jobbosok is nyugodtabban aludjunk”.

Herczeg Márk
POLITIKA

A Lírában a történelem polcra kerültek az Orbán-rendszer politikai könyvei

Át lettek pakolva.

Herczeg Márk
könyv

35 év kellett hozzá, de most a fiataloké lett a rendszerváltás

1990-ben jóval alacsonyabb volt a választási részvétel, és a fiatalokat is minden inkább foglalkoztatta, mint a politika. Akik azonban most ott ünnepeltek a Duna-parton, már most megtanulták azt, amihez a szüleik generációjának évtizedek kellettek.

Inkei Bence
vélemény

Hevesen tagadja a Külügyminisztérium, hogy szankciós anyagokhoz köthető dokumentumokat darálnának le

Hétfőn Magyar Péter Tisza-elnök, kedden Orbán Anita, a külügyminiszteri poszt várományosa közölte, hogy ilyen információik vannak.

Gazda Albert
POLITIKA

Dobrev Klára így próbálta Rogán módszerével besározni a Tiszát az utolsó pillanatban, Panyi Szabolcs nevét felhasználva

Behazudta, hogy a több nagy ügyet is felgöngyölítő Direkt36 tényfeltárása alapján kémhálózatot leplezett le. Hiába jelezte neki az érintett, hogy nem ír igazat, nem helyesbített, sőt napokon át tolta, hogy kémek épültek be a Tiszába.

Szily László
POLITIKA