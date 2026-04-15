The End of a Beautiful Friendship

Jó reggelt kívánok a NER utáni 3. napon, amikor másfél év után újra bemegy a köztévébe Magyar Péter! Újra itt a 444 napindító – és nem az egyedüli – hírlevele, benne gyakorlatilag csak a rendszerváltásról szóló hírekkel.

BUKÁS

A hazudozásban ennyi volt: a vasárnapi választás nagy tanulsága, hogy a népakarat ellenében már középtávon is csak erőszakkal lehet hatalmon maradni.

Bayer Zsoltot okolta a Fidesz vereségéért korábbi műsorvezetőtársa, Trombitás Kristóf állampárti influenszer hirtelen már bilincsben szeretné látni Matolcsyékat. Jámbor András józsefvárosi parlamenti képviselő szerint elindult – a több mint 24 órája kussoló – Orbán maradék hatalmának megmentése és bűneinek relativizálása.

Főleg apró falvakban bukott óriásit a Fidesz, de a felcsúti választókerület központjában is elvesztette szavazói 42 százalékát: a Fidesz-KDNP 2022 óta 26 településen a szavazói legalább felét elvesztette, ezek többsége kisközség, de van köztük egy város is, ahol nagyon figyelemreméltóan alakultak az adatok, és van egy község, ahol másfélszeresére nőtt a kormánypártok támogatottsága.

Hiába bukott óriásit a Fidesz, Rogán, Lázár, Szijjártó, Kocsis és Menczer marad, több húzónevük eltűnhet, szóval nagy helyezkedésre és önfeláldozásra lesz itt még szükség. A pártgyűlésre készülő újbudai fideszes képviselő Rogánt, Kósát, Szentkirályit és Bánkit is lehúzná a Fidesz országos listájáról, hogy a párt növekvő pályára álljon.

A Fidesz alufóliasisakosai szerint a marha magyar szavazók nem ismerték fel Orbán zsenialitását: az érdemkereszttel kitüntetett Bogár László már két éve tudja, hogy a kegyelmi üggyel egy nemzetközi összeesküvés indult Orbán megbuktatására, mert ő a 3000 éves magyar szellemiség képviselőjeként az új világrend zseniális szóvivője.

Nagy Feró attól tart, hogy ezután kevesebb fellépési lehetőség és médiaszereplés jut neki.

Jon Stewart szerint az amerikaiaknak is az Orbán bukását ünneplő magyarok képeiből kell erőt meríteni.

Tuzsonék annyira biztosra vették a győzelmet, hogy hétfő hajnalra megköszönték a bizalmat és megígérték a folytatást.

Tiborcz üzlettársa bocsánatot kért a dolgozóitól a választás előtti leveléért, amiben a Fidesz szavazására buzdított.

Az állampárt bukása után a Petőfi TV-n bejelentették: mostantól nyitnak azok felé az alkotók felé, akik eddig nem szerepeltek.

A Lírában a történelem polcra kerültek az Orbán-rendszer politikai könyvei.

A Külügyminisztérium hevesen tagadja, hogy szankciós anyagokhoz köthető dokumentumokat darálnának le.

RENDSZERVÁLTÁS

35 év kellett hozzá, de most a fiataloké lett a rendszerváltás: 1990-ben jóval alacsonyabb volt a választási részvétel, és a fiatalokat is minden inkább foglalkoztatta, mint a politika, de akik most ott ünnepeltek a Duna-parton, már most megtanulták azt, amihez a szüleik generációjának évtizedek kellettek.

Dobrev Klára megpróbálta Rogán módszerével besározni a Tiszát az utolsó pillanatban, Panyi Szabolcs nevét felhasználva: behazudta, hogy a több nagy ügyet is felgöngyölítő Direkt36 tényfeltárása alapján kémhálózatot leplezett le, és hiába jelezte neki az érintett, hogy nem ír igazat, nem helyesbített, sőt napokon át tolta, hogy kémek épültek be a Tiszába.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt pénzt kér a híveitől, hogy legyen miből visszafizetniük a kampánytámogatást: 686 millió forintról van szó, és már biztos, hogy nem érték el az 1 százalékos álomhatárt a választásokon.

Már Erdoğan és Babiš is gratulált Magyar Péternek, aki egyeztetett az EU-s források feloldásáról Ursula von der Leyennel.

A Meta „beavatkozása” miatt megóvja a választásokat a Mi Hazánk.

Dmitrij Peszkov szerint Putyin előbb-utóbb felveszi a kapcsolatot Magyarral.

Hadházy sms-ben gratulált Magyarnak, májustól visszatér eredeti szakmájához.

Méltatlanná vált hivatalára a Magyart trágárkodva gyalázó piliscsabai jegyző.

Az óbudai polgármester a Tiszára szavazott, másokat is erre biztatott, majd kilépett a DK-ból.

GAZDASÁG

A Fitch nemzetközi hitelminősítő szerint a magyar gazdaság 2023 óta gyakorlatilag stagnál, de arra számít, hogy a növekedési ütem végre gyorsulni fog. Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője szerint eshetnek még ki csontvázak a szekrényből, egy nagy fekete doboz, amit az új kormány megörököl. Zsiday Viktor szerint az a várakozás, hogy Magyarország belátható időn belül belép az euróövezetbe. (Az Európai Központi Bank elnöke örül, hogy Magyar Péter be akarja vezetni az eurót.)

Fenntarthatatlan a védett üzemanyagár, és minél tovább marad velünk, annál nagyobb problémákkal kell szembenézni: szakértőket kérdeztünk arról, hogy csökkenhetett 31 nap alatt 47 napnyi mennyiséggel a stratégiai olajtartalék, és mi lesz a védett árral.

Bennfentes kereskedelem: a nyomozó főügyészség a választások előtt két héttel csendben lezárta a Magyar Péterrel összefüggésbe hozott büntetőeljárást.

Zelenszkij április végéig újraindítaná a Barátság kőolajvezetéket.

A Mészáros Csoportot a közleménye szerint nem billenti ki semmilyen választási eredmény, továbbra is erősítik a nemzetgazdaságot.

Karácsony szerint az Orbán-kormány ma újabb 37 milliárd forintot készül leemelni Budapest számlájáról.

ORBÁN KÜLFÖLDI (VOLT) BARÁTAI

Nem kérnek Trump blokádjából a NATO-tagok, nő a feszültség a szövetségen belül. Trump egyébként megtagadta Orbánt, már csak egy volt barátjának nevezte (J. D. Vance pedig nem lepődött meg Orbán vereségén).

