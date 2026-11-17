Esős, vízmegtartásban sikeres, jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb híreivel. (Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Ülésezett a parlament, ahol elszabadultak az indulatok a Seszták-botrány után. Soha nem látott leolvadást okozott a Fidesz médiájában az NVVH által kiásott pénz, Bóka Jánost megrázták az erdőből előkerült pénz képei, Unger Anna reagált a 6,5 milliárd körüli konteókra.
A 21 Kutatóközpont szerint a Tisztítótűz felpörgetése óta 65:24-re nőtt a Tisza előnye. Navracsics Tibor szerint vagy megújul a Fidesz Orbán Viktorral, vagy nem lesz Fidesz. A mocskos, fészerekből, ólakból, föld alól előkerített pénzhalom látványa mindenki fantáziáját megmozgatja, a Tisza tökéletes alapanyagot kapott politikája igazolásához, Orbánék helyzete reménytelenné vált – írja Uj Péter.
A szegedi ügyészek elkaszálták, a Központi Nyomozó Főügyészség mégis foglalkozik a Fürcht Pál volt főügyész állításai alapján született feljelentésekkel.
Miközben jóváhagyta az eddigi legnagyobb, 8 milliárd eurós kifizetést Ukrajna számára az EU, rekordszámú ukrán drón támadta Oroszországot, a Krími hidat is találat érte. Egyre nő egy nukleáris baleset kockázata Ukrajnában, és egy Kreml-párti újság szerint Putyin belement abba, hogy megpróbálják likvidálni Zelenszkijt (eddig hallgatólagos tabu volt az, hogy ukrán vezetőket támadjanak az orosz erők).
A Guardian arról írt, hogy az izraeli hadsereg 3,5 millió palesztinról készült fényképet töltött fel az Amazon arcfelismerő rendszerébe, hogy megfigyelje őket. A britek, az ausztrálok, a kanadaiak és az olaszok felszólították Izraelt, hogy engedje be a humanitárius segélyeket az áradásokkal sújtott Gázai övezetbe.
Egyre többen akarnak szabadságra menni, hogy zavartalanul GTA-zhassanak, de inkább felejtsd el az új GTA-t, mert itt a gombaszakellenőr-szimulátor!
Udvaros Dorottya végigmonologizálja Karikó Katalin életét, a bemutató estéjén a Nobel-díjas tudós is kiállt a színpadra, az állva tapsoló nézők elé.
A mocskos, fészerekből, ólakból, föld alól előkerített pénzhalom látványa mindenki fantáziáját megmozgatja. A Tisza tökéletes alapanyagot kapott politikája igazolásához. Orbánék helyzete reménytelenné vált. Uj Péter véleménye.
Sopranos ide, Kincsvadászok oda, az időjárás a magyar filmklasszikusok atmoszféráját hozza.
Az elnök elhiszi Huangnak, hogy fogalma sem volt róla, hogy a nő kém.
A program szerint a kitoloncoltak integrálódhatnak a ruandai társadalomba, vagy visszatérhetnek hazájukba.
Az ÁSZ elnöke, Varga Judit élettársa az „utolsó szó jogán” Magyar Péter felszólítására beszélt az ÁSZ kampányfinanszírozás vizsgálatáról is a parlamentben.
Minden napra jut egy Navracsics Tibor-megszólalás, mióta a földből kiásott milliárdok megrengették a jobboldali pártokat.
Jensen Huang nem bírja tovább a Borízú hang nyomását, lemond. A hűtlenség megítélése Kínában. Orbán Áron és Balázs, a magyar Dumb és Dumber. Magyar Péter tartásdíj helyett felszámolja a menstruációs szegénységet.
Nemzetközi nukleáris biztonsági hatóságok figyelmeztetnek arra, hogy ha Oroszország nem hagy fel az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal, abból nagy baj lehet.
A becslések szerint már csak az USA-ban 12,5 millió felnőtt alakíthatja át az időbeosztását, hogy a megjelenés után nyugodtan játszhasson a 13 éve várt számítógépes játékkal.
Amikor egykori minisztertársa a NER-es kullancsok lesöpréséről beszélt, Seszták közbeszólt, hogy „besötétedett”.
A hétfőn megítélt kifizetést az teszi lehetővé, hogy Ukrajna teljesített több mint 20 mérföldkövet.
A Fidesz frakcióvezetője szerint politikai közösségük tiszta, Seszták Miklós meg természetesen tisztázhatja magát a vádak alól.
És egy üzlet, ha beindul, nincs megállás.
A korábbi kormánypárt politikusai és kiszolgáló médiaszemélyiségei egész hétvégén próbálták megtalálni azt az értelmezést Seszták elásott 6,5 milliárdjára, ami nekik és az anyapártnak is legkevésbé gáz. Zajos félsiker?
A négy ország közös nyilatkozata szerint 150 ezer sátor és más létfontosságú segélyszállítmány vesztegel a határon.
Korlátozták a forgalmat az Oroszországot a Krím félszigettel összekötő hídon, miközben a két ország kölcsönösen egymás energetikai infrastruktúráját támadta.
Még a héten meghallgatja őket a Független Közmédia Testület.
Koltánláz, lázadók és reménytelenség. Két, radikálisan különböző, de lebilincselő film Kongóból a Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál hétfőn induló programjában.
A Vidéki prókátorként ismert Fülöp Botond és Hadházy Ákos is a feljelentők között van.
Az összeg a frekvenciapályázati bevételekből, a médiatanácshoz érkező médiaszolgáltatási díjakból és egyéb bevételekből áll össze.
Hosszú várakozás után derült most ki, ki játszhatja ezentúl a brit szuperkém szerepét.
Udvaros Dorottya monologizálja végig a tudós életét, de a bemutató estéjén a Nobel-díjas is kiállt a színpadra, az állva tapsoló nézők elé.
Hétfőn megkezdődik a 2027-es költségvetés általános vitája, a legtöbb embert azonban alighanem az érdekli, hogy az elásott pénz megtalálása után hogyan megy neki Magyar Péter a Fidesz-KDNP-nek.
És mindez még a Seszták-ügy legújabb fejleményei előtt.
Az NVVH elnöke hétfő reggel a Kossuth Rádióban próbálta eloszlatni a bankjegyek sorszámával, valódiságával és a DNS-nyomokkal kapcsolatos kételyeket, amelyeket nem kis részben fideszes politikusok és megmondóemberek gerjesztenek.
Mert a valósághoz igazítják a menetrendet.
Dicső Viktória, a Tisza képviselője egy parlamenti sajtótájékoztatón utalt arra, hogy Jellinek árulhatta el, hol kell keresni a kiásott milliárdokat.
Emelik a tározók vízszintjét, zárják a zsilipeket, töltik fel a csatornákat és holtágakat, valamint ideiglenes vízvisszatartó műtárgyakat, fenékküszöböket alakítanak ki.
A francia színész, aki sokáig tagadta a vádakat, és a MeToo-mozgalmat is élesen bírálta, most visszavonta a fellebbezését, és először kért bocsánatot.
A szifilisz terjedésében szerepet játszik a szexuális felvilágosítás és az óvszerhasználat hiánya, valamint az, hogy sokan nem jutnak megfelelő orvosi ellátáshoz. A fertőzést azonban bárki elkaphatja, aki szexuális életet él.
A brit lap a birtokába jutott dokumentumok alapján mutatja be, hogyan vált a Jeff Bezos által alapított vállalat az izraeli hadsereg egyik fontos technológiai partnerévé a gázai háborúban.
Eddig hallgatólagos tabu volt az, hogy ukrán vezetőket támadjanak az orosz erők.
Tartozom a magyar embereknek annyival, hogy az ő elvesztegetett tizenhat évükkel szembesítem a felelősöket, mondta a miniszterelnök a parlamentben. A Seszták-ügyben előkerült pénzek olyan hangulatot hoztak a parlamentbe, hogy azzal a házelnök is alig tudott mit kezdeni.
12 hazai gomba van előtted, de felismered-e, hogy melyik mérgező és melyik ehető?