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PARLAMENT

Ülésezett a parlament, ahol elszabadultak az indulatok a Seszták-botrány után. Soha nem látott leolvadást okozott a Fidesz médiájában az NVVH által kiásott pénz, Bóka Jánost megrázták az erdőből előkerült pénz képei, Unger Anna reagált a 6,5 milliárd körüli konteókra.

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. november 16-án. Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A 21 Kutatóközpont szerint a Tisztítótűz felpörgetése óta 65:24-re nőtt a Tisza előnye. Navracsics Tibor szerint vagy megújul a Fidesz Orbán Viktorral, vagy nem lesz Fidesz. A mocskos, fészerekből, ólakból, föld alól előkerített pénzhalom látványa mindenki fantáziáját megmozgatja, a Tisza tökéletes alapanyagot kapott politikája igazolásához, Orbánék helyzete reménytelenné vált – írja Uj Péter.

Felidéztünk egy fideszes fórumot, amin Lázár János még azzal poénkodott, hogy Seszták Miklós csak a pénz miatt csinálja tovább.

Jellinek Dániel ügyvédje sietett tisztázni, hogy ügyfele nem kötött vádalkut.

„A miniszterelnök nem mond igazat” – mondta Windisch László a parlamentben.

BELFÖLD

A szegedi ügyészek elkaszálták, a Központi Nyomozó Főügyészség mégis foglalkozik a Fürcht Pál volt főügyész állításai alapján született feljelentésekkel.

Fotó: Németh Dániel/444

Kiderült, hogy 14-en pályáztak érvényesen a 27 jelentkező közül a közmédia vezetésére, és hogy 4,6 milliárd forint lesz a sajtóalap kerete.

Egyre több a szifiliszes beteg Magyarországon, idén már 31 magzat és újszülött halt meg a fertőzés miatt.

Vitézy Dávid két hete 3 perces menetidő-csökkentést ígért, az új menetrend szerint mégis 9 perccel lassabbak lesznek a pécsi InterCityk.

KÜLFÖLD

Miközben jóváhagyta az eddigi legnagyobb, 8 milliárd eurós kifizetést Ukrajna számára az EU, rekordszámú ukrán drón támadta Oroszországot, a Krími hidat is találat érte. Egyre nő egy nukleáris baleset kockázata Ukrajnában, és egy Kreml-párti újság szerint Putyin belement abba, hogy megpróbálják likvidálni Zelenszkijt (eddig hallgatólagos tabu volt az, hogy ukrán vezetőket támadjanak az orosz erők).

Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

A Guardian arról írt, hogy az izraeli hadsereg 3,5 millió palesztinról készült fényképet töltött fel az Amazon arcfelismerő rendszerébe, hogy megfigyelje őket. A britek, az ausztrálok, a kanadaiak és az olaszok felszólították Izraelt, hogy engedje be a humanitárius segélyeket az áradásokkal sújtott Gázai övezetbe.

Trump nem bánná, ha Jensen Huang visszatérne az Nvidiához, mert elhiszi neki, hogy fogalma sem volt róla, hogy a nő kínai kém.

Egy ruandai központba toloncol ki illegális bevándorlókat öt uniós ország.

Jogerősen elítélték szexuális bántalmazásért Gérard Depardieu-t.

KULTÚRA

Egyre többen akarnak szabadságra menni, hogy zavartalanul GTA-zhassanak, de inkább felejtsd el az új GTA-t, mert itt a gombaszakellenőr-szimulátor!

Fotó: Rockstar Games

Udvaros Dorottya végigmonologizálja Karikó Katalin életét, a bemutató estéjén a Nobel-díjas tudós is kiállt a színpadra, az állva tapsoló nézők elé.