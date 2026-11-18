Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb híreivel. (A hírleveleink közül itt lehet válogatni.)
A miniszterelnök ismét hosszasan ostorozta a fideszes képviselőket, de keményen bírálta Toroczkai Lászlót is, aki szerinte a Fideszt védi, és a Seszták-ügy mellett szóba került a nők védelme és az új költségvetés is a parlament keddi ülésén. Magyar Péter jót röhögött azon, hogy Németh Balázsnak nem volt még szüksége esemény utáni tablettára, Forsthoffer Ágnes rá is szólt. A Fidesz pedig felszólította Magyar Pétert, hogy kérjen bocsánatot Varga Judittól és minden nőtől.
Szijjártóék kiemelt bánásmódot kértek a vietnámi konzuloktól Orbán Áron cégeinek, a volt miniszterelnök szerint „a nemzeti kormány időszakában személyes vagy rokoni kapcsolatokra hivatkozással nem lehetett a kormányzati döntéseket befolyásolni”.
Hogyan szembesült a piliscsabai katolikus közösség azzal, hogy Szűcs Balázs papként több tucat gyereket zaklatott náluk? Miért nem volt sikeres a nyomozás a vélhetően sorozatos elkövetővel szemben? És miután áttelepült Erdélybe, miért nem védik tőle a gyerekeket a helyi hatóságok? Podcast Urfi Péterrel és Kisgergely-Deák Kingával, a piliscsabai katolikus közösség tagjával.
NER-árvák, régi motorosok, producerek: bemutattuk a 14 jelöltet, akik a közmédia vezetésére pályáznak. A Mi Hazánk azt szeretné, ha Dörner György felügyelné a közmédiát.
Gyakorlatilag a teljes független média tiltólistán volt Balásyéknál: az NMHH közleménye szerint a 444 mellett a Nők Lapja, a 24, a Nosalty a Story, a Best, a HVG, az Eduline, a Magyar Narancs, a WMN és a Kreatív oldalain sem hirdethettek, amíg a New Land Media és a Lounge Design uralta az állami médiatervezést és -vásárlást.
Kiengedték Seszták egyik emberét: a 24.hu szerint Jellinek Dániel után Mikucza Tamás is szabadlábon védekezhet a Volánbusz-ügyben, és a lap azt is kiderítette, hogy Kruppa Zsoltot, a győri kaszinócég korábbi vezetőjét is letartóztatták, mert pénzfutárként korrupciós pénzeket szállított.
Közzétette gyorsjelentését Mészáros Lőrinc bankja, az MBH jövedelme és az adózott eredménye is 80 százalékkal maradt el a tavalyitól. (De az Agrárminisztériumnál még mindig bérelnek közpénzből autót Mészáros Lőrinctől.)
Brüsszel még Magyar Péteréknél is pesszimistább Magyarországgal kapcsolatban: az Európai Bizottság előrejelzése szerint magasabb lesz az infláció, és a hiány beragad 5 százalék körül. Adósságcsökkentés helyett pedig -növekedéssel számolnak.
400 amerikai adatközpont több üvegházhatású gázt juttatott a légkörbe egy év alatt, mint egész Dánia, és a Harvard kutatása még azelőtt kezdődött, hogy igazán berobbant volna az AI: most már az ENSZ konferenciáján keresik a választ, hogyan lehetne ez az iparág kicsit fenntarthatóbb.
Az Nvidia nem szeretné, hogy Jensen Huang visszatérjen: a chipgyártó cég igazgatótanácsát nem hatotta meg az sem, hogy Musk és Trump is jó ötletnek tartaná a fordulatos magánéletű alapító visszahelyezését.
Az ukránok jól szétlőtték a világ legjobban védett hídját, Zelenszkij erről azt mondta: „A háború mindig visszatér oda, ahonnan kiindult.”
Több orosz drón csapódott be Munkácson, nem mennek át a határon a magyarországi vonatok. (A Fidesz szerint Magyar Péter háborús politikája miatt lövik Munkácsot az oroszok.)
Mesébe illő sztori: hirtelen az ország legnagyobb szállodájának élére repítették a debreceni Arany Bika nélkülöző takarítónőjét.
A Legfőbb Ügyészség és az NVVH a jövőben is tart majd munkamegbeszéléseket.
A miniszterelnök kedden is hosszasan ostorozta a fideszes képviselőket a parlamentben, de keményen bírálta Toroczkai Lászlót is, aki szerinte a Fideszt védi. A Seszták-ügy mellett szóba került a nők védelme és az új költségvetés is.
A 24.hu szerint Jellinek Dániel után Mikucza Tamás is szabadlábon védekezhet a Volánbusz-ügyben. A lap azt is kiderítette, hogy Kruppa Zsoltot, a győri kaszinócég korábbi vezetőjét is letartóztatták, mert pénzfutárként korrupciós pénzeket szállított.
Két éve találtak egy csontdarabot, ami a rajta lévő felirat szerint a 11. századi magyar királyé. Ezt most egy kutatócsoport tudományos eszközökkel megerősítette, már amennyire lehet.
Hogyan szembesült a piliscsabai katolikus közösség azzal, hogy Szűcs Balázs papként több tucat gyereket zaklatott náluk? Miért nem volt sikeres a nyomozás a vélhetően sorozatos elkövetővel szemben? És miután áttelepült Erdélybe, miért nem védik tőle a gyerekeket a helyi hatóságok? Podcast Urfi Péterrel és Kisgergely-Deák Kingával, a piliscsabai katolikus közösség tagjával.
Klasszikus „fogd meg a söröm”: „A nemzeti kormány időszakában személyes vagy rokoni kapcsolatokra hivatkozással nem lehetett a kormányzati döntéseket befolyásolni.”
Komisuvahában a mentési munkálatok közben is lőtték a környéket az oroszok.
Az NMHH közleménye szerint a 444 mellett a Nők Lapja, a 24, a Nosalty a Story, a Best, a HVG, az Eduline, a Magyar Narancs, a WMN és a Kreatív oldalain sem hirdethettek, amíg a New Land Media és a Lounge Design uralta az állami médiatervezést és -vásárlást.
A NER tudománypolitikájának kritizálásával ismertté vált szervezet gúnyos hangvételű közleményben totális alkalmatlansággal és NER-közeliséggel vádolja a minisztert.
Pedig Uhnágín Hürelszüh azt mondja, nem is tett el 8 milliárd forintnyi kenőpénzt.
A zenész a tárgyaláson elismerte a váddal egyezően a történteket, és arról is beszélt, hogy elég nehéz autó nélkül az élet.
Miről is nevezetes még Eddie Murphy és Bruce Willis magyar hangja?
Az Agrárminisztérium egyik háttérintézményét buktatta le ezzel a HVG. Utólag már bánják.
Hivatalos források megerősítették azt a francia sajtóértesülést, miszerint francia katonák kisebb csoportjai több hónapja Ukrajnában tartózkodnak, ahol kiképzési és karbantartási feladatokat látnak el. A misszió küldetése kizárja a harci cselekményeket. Az oroszok vitatják az utóbbit.
„Én nem változom: valódi kérdésekre érdemi válaszokat várok” – mondta.
És a Harvard kutatása még azelőtt kezdődött, hogy igazán berobbant volna az AI. Most már az ENSZ konferenciáján keresik a választ, hogyan lehetne ez az iparág kicsit fenntarthatóbb.
Dr. Michael Freeman arra a következtetésre jutott, hogy Epstein sérülései nem egyeznek meg az öngyilkos akasztás jellemzőivel, és sokkal inkább idegenkezűségre utalnak.
Az Európai Bizottság előrejelzése szerint magasabb lesz az infláció, és a hiány beragad 5 százalék körül. Adósságcsökkentés helyett pedig -növekedéssel számolnak.
Szentkirályi Alexandra szerint Magyar Péter erőszakos, bántalmazó párkapcsolatban tartotta a feleségét, fenyegette és zsarolta.
Tóth Jánosné kényszerűségből szerződött az Arany Bika szállóba takarítónőnek 1944-ben, mert férje hadifogságba került, és el kellett tartania a három gyerekét. A szobaasszonyt már a kommunisták fedezték fel maguknak, telefonon keresték, és azonnali választ vártak tőle: elvállalja-e a Margitszigeten lévő Nagyszálló vezetését. Elvállalta.
Áldozatok nincsenek, a drónok egy részét az ukrán légvédelem még becsapódás előtt hatástalanította.
Forsthoffer Ágnes rá is szólt a miniszterelnökre.
A Krími híd Putyin szimbolikus építménye, és az oroszok által megszállt félsziget számára a gyakorlatban is kulcsfontosságú.
Horváth Péter János megbízatása azonnali hatállyal szűnik meg.
A chipgyártó cég igazgatótanácsát nem hatotta meg az sem, hogy Musk és Trump is jó ötletnek tartaná a fordulatos magánéletű alapító visszahelyezését.
Bezzeg az ő kormányuk mindvégig kitartott a „békepolitika” mellett.
Tanács Zoltánék szerint a „ma már mindössze néhány tagot számláló” ADF valótlant állít.
Az új ügyvezető igazgató a Szentkirályi Ásványvíz alapítója, Balogh Levente lesz.
Ezt a műsort hívták korábban Tényeknek.
A tárca mindezt azzal indokolta a 2023 szeptemberében kelt levélben, hogy ez a minisztérium felsővezetői elvárása.
Az első kilenc hónapban 24,8 milliárdos adózás utáni eredményt értek el, míg tavaly 116,7 milliárdot. A részvény így is erősödik a tőzsdén, mert a pocsék második negyedévet kicsit jobb harmadik követte.
Az országban az 1990-es évek eleje óta először több mint 5400 esetet és 10 kanyaróval összefüggő halálesetet jelentettek.
A Krími híd sikeres rakétázását példátlan műveletként ünneplik Ukrajnában.
Az ország diktátora, Kim Dzsongun lányával, Kim Dzsuéval együtt szemrevételezte az építkezést. Az állítólag utódnak kiszemelt Dzsue egész ügyesen síel.
Longevity kávé, arckrém, luxuselvonulás és milliárdos üzlet: az egészséges öregedés ígéretére egész iparág épült. Csakhogy a legdrágább szolgáltatások mögött gyakran még nincsenek meggyőző tudományos bizonyítékok, miközben az egészségben eltöltött éveinket valóban meghosszabbító életmódorvoslásra a magyar állami egészségügyben alig jut kapacitás.
Segítünk azoknak, akik fogadást kötnének az eredményre: összeszedtük, mit érdemes tudni a jelentkezőkről, akik benyújtották pályázatukat az MRTV vezérigazgatói pozíciójára, és nem szórták ki őket az első körben.