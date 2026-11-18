Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb híreivel. (A hírleveleink közül itt lehet válogatni.)

BELFÖLD

A miniszterelnök ismét hosszasan ostorozta a fideszes képviselőket, de keményen bírálta Toroczkai Lászlót is, aki szerinte a Fideszt védi, és a Seszták-ügy mellett szóba került a nők védelme és az új költségvetés is a parlament keddi ülésén. Magyar Péter jót röhögött azon, hogy Németh Balázsnak nem volt még szüksége esemény utáni tablettára, Forsthoffer Ágnes rá is szólt. A Fidesz pedig felszólította Magyar Pétert, hogy kérjen bocsánatot Varga Judittól és minden nőtől.

Fotó: Bankó Gábor/444

Szijjártóék kiemelt bánásmódot kértek a vietnámi konzuloktól Orbán Áron cégeinek, a volt miniszterelnök szerint „a nemzeti kormány időszakában személyes vagy rokoni kapcsolatokra hivatkozással nem lehetett a kormányzati döntéseket befolyásolni”.

Hogyan szembesült a piliscsabai katolikus közösség azzal, hogy Szűcs Balázs papként több tucat gyereket zaklatott náluk? Miért nem volt sikeres a nyomozás a vélhetően sorozatos elkövetővel szemben? És miután áttelepült Erdélybe, miért nem védik tőle a gyerekeket a helyi hatóságok? Podcast Urfi Péterrel és Kisgergely-Deák Kingával, a piliscsabai katolikus közösség tagjával.

Találkozott az új legfőbb ügyész és az NVVH vezetése, a jövőben is tartanak majd munkamegbeszéléseket.

Tanács Zoltán lemondását követeli az Akadémiai Dolgozók Fóruma, a minisztérium visszaszólt a „ma már mindössze néhány tagot számláló” ADF-nek.

Megkerült egy darab Szent Lászlóból.

Kapitány István kirúgta Paks I. vezérigazgatóját, ahogy a Kincsem Park ügyvezető igazgatóját is, akinek az utódja a Szentkirályi Ásványvíz alapítója, Balogh Levente lesz.

MÉDIA

NER-árvák, régi motorosok, producerek: bemutattuk a 14 jelöltet, akik a közmédia vezetésére pályáznak. A Mi Hazánk azt szeretné, ha Dörner György felügyelné a közmédiát.

Az MRTV vezetésére jelölt emberek

Gyakorlatilag a teljes független média tiltólistán volt Balásyéknál: az NMHH közleménye szerint a 444 mellett a Nők Lapja, a 24, a Nosalty a Story, a Best, a HVG, az Eduline, a Magyar Narancs, a WMN és a Kreatív oldalain sem hirdethettek, amíg a New Land Media és a Lounge Design uralta az állami médiatervezést és -vásárlást.

Az ATV-hez szerződik Murányi András, aki a Fidesz által bezárt Népszabadság főszerkesztője és a fideszes Index felelős szerkesztője is volt.

Leváltották a TV2 Híradó (korábban: Tények) főszerkesztőjét.

PÉNZ

Kiengedték Seszták egyik emberét: a 24.hu szerint Jellinek Dániel után Mikucza Tamás is szabadlábon védekezhet a Volánbusz-ügyben, és a lap azt is kiderítette, hogy Kruppa Zsoltot, a győri kaszinócég korábbi vezetőjét is letartóztatták, mert pénzfutárként korrupciós pénzeket szállított.

Közzétette gyorsjelentését Mészáros Lőrinc bankja, az MBH jövedelme és az adózott eredménye is 80 százalékkal maradt el a tavalyitól. (De az Agrárminisztériumnál még mindig bérelnek közpénzből autót Mészáros Lőrinctől.)

Brüsszel még Magyar Péteréknél is pesszimistább Magyarországgal kapcsolatban: az Európai Bizottság előrejelzése szerint magasabb lesz az infláció, és a hiány beragad 5 százalék körül. Adósságcsökkentés helyett pedig -növekedéssel számolnak.

KÜLFÖLD

400 amerikai adatközpont több üvegházhatású gázt juttatott a légkörbe egy év alatt, mint egész Dánia, és a Harvard kutatása még azelőtt kezdődött, hogy igazán berobbant volna az AI: most már az ENSZ konferenciáján keresik a választ, hogyan lehetne ez az iparág kicsit fenntarthatóbb.

Adatközpont a kaliforniai Vernonban Fotó: Mario Tama/Getty Images/AFP

Az Nvidia nem szeretné, hogy Jensen Huang visszatérjen: a chipgyártó cég igazgatótanácsát nem hatotta meg az sem, hogy Musk és Trump is jó ötletnek tartaná a fordulatos magánéletű alapító visszahelyezését.

Észak-koreai síközpontot tekintettek meg Kim Dzsongunék.

Lemond a korrupcióval vádolt mongol elnök.

Egy vezető törvényszéki szakértő szerint Jeffrey Epsteint megölhették.

Az USA 26 év után elveszítette kanyarómentes státuszát.

UKRAJNA

Az ukránok jól szétlőtték a világ legjobban védett hídját, Zelenszkij erről azt mondta: „A háború mindig visszatér oda, ahonnan kiindult.”

Fotó: @V_Zelensky_official/Telegram via AFP

Több orosz drón csapódott be Munkácson, nem mennek át a határon a magyarországi vonatok. (A Fidesz szerint Magyar Péter háborús politikája miatt lövik Munkácsot az oroszok.)

72 halott a segélyosztó állomásnál, ez volt az ukrajnai háború egyik leghalálosabb támadása.

Szergej Lavrov azzal vádolja az Ukrajnában lévő francia katonákat, hogy részt vesznek a harcokban.

ÉLET

Mesébe illő sztori: hirtelen az ország legnagyobb szállodájának élére repítették a debreceni Arany Bika nélkülöző takarítónőjét.

Az Arany Bika város felé mutatott arca, 1953 Fotó: Nagy Gyula / Fortepan