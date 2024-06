Interjú Rogánnal és a szavazatszámlálás napja

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Péntek van, a hétvégén még nem lesz szörnyen meleg (bezzeg jövő héten!), és tegnap megjelent a több mint egy óra hosszú interjúnk Rogán Antallal. Mi kell még a szép élethez?!

Szokás szerint négy anyagunkat külön is ajánljuk:

Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Az interjú

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Eljött ennek a napja is, Rogán Antal interjút adott a 444-nek. Kaufmann Balázs 70 percen át kérdezhette a propagandaminisztert, akinek döntései óriási hatással vannak az ország mindennapjaira és mentális egészségromlására, de sok éve nem állt szóba érdemben a független sajtóval. Az interjú néhány sarkos állítását külön cikkben is összefoglaltuk.

A választás

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Amikor azt hinnéd, hogy már vége, kiderül, hogy még messze nincs vége: Vitézy Dávid még szerdán jelentette be, hogy kezdeményezi a fővárosi főpolgármester-választás szavazatainak újraszámolását, csütörtökön pedig egymást érték a fordulatok. Az hamar kiderült, hogy pénteken, a sajtó jelenlétében számolják majd újra a szavazatokat, de délután Karácsony már arról posztolt, hogy az NVB fideszes többsége statáriális döntést hozott az újraszámolásról, és hogy volt kerület, ahol ellenzéki delegált nélkül vették ki az érvénytelen szavazatokat az urnákból, és megbontották a kötegelt érvénytelen szavazatokat.

Karácsony emiatt csütörtök délután bejelentette, hogy új választást akar, és péntekre tüntetést is hirdet, mire Vitézy úgy reagált, hogy Karácsony üvöltözéssé silányítja a választási jogorvoslatot. Mi Döbrentei Dániel jogásszal beszéltünk arról, hogy mennyi az esélye az új választás kiírásának, és mit kell bizonyítania Karácsonynak ahhoz, hogy a Kúria helyt adjon a kifogásának. És kapcsolódó hír volt még, hogy Karácsony visszahívta Vitézyt, és bocsánatot kért a lapáttal agyonverős mondatért.

Ott voltunk a rendezvényen, ahol Székesfehérvár fideszes polgármestere megfejtette, miért vesztett a Fidesz Hódmezővásárhelyen és Szolnokon, majd arról beszélt, min kellene változtatni, és írtunk arról is, hogy szélsőséges esetben pokoli hónapok jöhetnek egy olyan képviselőtestületben, ahol a szeptember 30-ig együtt kell dolgoznia a régi és az új vezetésnek.

Választással kapcsolatos hír volt még csütörtökön, hogy súlyos veszélybe került a KDNP-s Hölvényi György európai néppárti tagsága, Sümegen 11 szavazattal nyert a fideszes polgármester, miközben rekordsok, 114 érvénytelen szavazat volt, bejöttek a levélszavazatok, 90 százalék ment a Fideszre, viszont a Tisza legyőzte a Fideszt a külképviseleteken, és írtunk arról is, hogy Simonka a pestishez és a tatárjáráshoz hasonlítja a pusztítást, amit a Fidesz Dél-Békésben végzett.

A választások utáni politikai felfordulásról szólt Gazda Albert véleménycikke is, egész pontosan arról, hogy mi is vár most Gyurcsány Ferencre. Az biztos, hogy a kilátásai nem kedvezőek: nemrég még másfél millió szavazóra számított a DK elnöke, most 360 ezerrel kellett beérnie, és nagypártból lett kispártból még soha nem lett újra nagypárt itthon.

Az élet itthon

photo_camera David Pressman beszédet mond az AmCham Amerikai Kereskedelmi Kamara fennállásának 35. évfordulóján tartott gálán Fotó: David Pressman X

David Pressman amerikai nagykövet az RTL-nek mondta el, hogy a magyar kormány hazudik a NATO-ról, közben a VSquare arról írt, hogy már a NATO-n belüli információáramlást akadályozza, hogy nem bíznak a magyar kormányban. Vannak persze, akik értékelik a magyar kormány teljesítményét, például Donald Trump fia.



Volt csütörtökön kormányinfó is, ahol Gulyás Gergely elismerte, hogy nem sikerült megállítaniuk Brüsszelt, és látványosan kerülte, hogy Magyar Péter és a Tisza szereplésével kapcsolatos kérdésekre érdemben válaszoljon. És ha már Magyar: Puzsérék is páros lábbal szálltak bele az ATV-be és Rónai Egonba Magyar Péter kisétálása miatt.

A nap cinikus interjúját Balog Zoltán adta, amiből sok más mellett kiderült, hogy még mindig meg van győződve K. Endre ártatlanságáról, és azt állította, hogy ő ugyan felajánlotta a kiállását Novák Katalinnak, de a volt köztársaság elnök nem kért abból.

Két, a magyar közállapotokkal kapcsolatban beszédes hír volt, hogy kiderült, tanárnak képezhetik át az 55 év feletti katonákat, illetve hogy 30 napos bentlakásos kiképzésen kell részt venniük a kórházi főigazgatóknak egy laktanyában.

És írtunk arról is, hogy az új kulturális miniszter hadilábon áll az ékezetekkel, ha a minisztériumának nevéről van szó, és hogy megszűnik a Nem akarok beleszólni Instagram-oldal.

Az ítéletek

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Csütörtöki hír volt, de vélhetően hetekre-hónapokra meghatározza majd a közbeszédet, hogy gigantikus, 200 millió eurós büntetést kapott Magyarország az EU-s bíróságától, mert a kormány figyelmen kívül hagyta a korábbi ítéletet menekültügyben. Orbán felháborítónak nevezte az ítéletet.

Született egy másik, magyar vonatkozású ítélet is Strasbourgban: hat szavazattal egy ellenében az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy ítélte meg, a magyar állam nem sérti Karsai Dániel emberi jogait azzal, hogy hazánkban tilos az eutanázia. Karsai nagy csalódásnak nevezte az ítéletet, a Tasz pedig a blogján magyarázta el, hogy az ügyben született strasbourgi döntés csupán annyit jelent, hogy az eutanázia tilalma nem jogellenes.

A világ

photo_camera Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Óriási felfordulást hozott a francia jobboldalon a szélsőjobb előretörése Macron döntése az előrehozott választásokról. Mindössze négy nap alatt kizárásokkal, új szövetségekkel és káoszba süllyedt pártokkal van tele a francia sajtó, és az átrendeződéseknek Le Pen lehet a legnagyobb nyertese. Ehhez is kapcsolódott cikkünk, amiben arról írtunk, hogy hiába a jobboldali pártok erősödése, továbbra is a magyar kormány által háborúpártinak nevezett pártcsaládok lesznek többségben az EP-ben.

„A fenébe is, imádlak titeket srácok” – mondta Musk a Tesla részvényeseinek, akik megszavazták az 56 milliárd dolláros fizetését. A rekordösszegű fizetési csomag történetéről és a rengeteg vitáról, amit kiváltott, csütörtökön részletesen is írtunk.

Hír volt még tegnap, hogy

Podcast

photo_camera tyúkól #18 Illusztráció: Kiss Bence/444

A magyar piacra is betörő Primark a ruhaboltok saját márkás teje. Fast fashion, kézzel varrt flitterek, vér és verejték, variációk tudatosságra, és az ikonikus Doktor House adás, amiben valakit majdnem megölt a saját gatyája. Nyald meg a pólód, és megtudod, miből van: a textilipar bugyraiban kalandoztak a legújabb Tyúkólban.



Qubit

photo_camera Folyosórészlet a volt bokszklub helyiségében, a Teleki tér 16-ban Fotó: Qubit

A légszennyezés Afrikában ma a második vezető halálozási tényező. Hogyan lehet kiváltani az erősen környezetszennyező dízeles technológiákat? A CEU és a Qubit közös podcastjának vendége Lipták Szilárd villamosmérnök, aki Nairobiban fejleszt napelemes malmokat otthoni használatra.



A nyolcadik kerületi Teleki tér az, amitől a kormány óvni igyekszik bennünket: a megtestesült multikulti, ahol különféle bőrszínek, kultúrák, vallások élnek együtt. Egy volt bokszklub tereiben nyílt kiállítás a környéket mint társadalmi metaforát igyekszik bemutatni.