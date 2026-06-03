Sötét parkfenntartási ügyek Budapesten

Most, hogy már tényleg mindenki túltette magát Szoboszlai Dominik gúnyáján, jó reggelt kívánok! Újra itt a 444 napindító hírlevele – ami nem az egyedüli –, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival.
Akciózott a KNyF, több embert is őrizetbe vettek az óbudai korrupciós ügyben, házkutatást tartottak Őrsi Gergely II. kerületi polgármester otthonában és a polgármesteri hivatalban is, és a nyomozók a XV. kerületi önkormányzathoz is kimentek. Kezdeményezték Molnár Zsolt volt MSZP-s parlamenti képviselő letartóztatását, az ügyvédje megerősítette, hogy az akció hátterében egy parkfenntartási ügy áll. Fideszes politikusokat is előállítottak, köztük van Láng Zsolt, a II. kerület 2006 és 2019 közötti polgármestere.
Jogalkotási rohamtempó és kreatív megoldások is kellenek az összes uniós forrás megszerzéséhez: a tárgyaló miniszterek azt ígérték, három HÉV-vonalon lesznek új szerelvények, öt nagyvárosban új IC-kocsik, több milliárd eurónyi lakás- és kollégiumépítés lesz, nagyívű energetikai fejlesztések jönnek, és legkésőbb jövőre csökken az államadósság. Nagyon kell sietnie a kormánynak, ha a Magyar Péter által bejelentett uniós források egészét le akarja hívni.
Sok milliárd forint folyt át tavaly a fideszes kampány kulcscégein, volt, ahol közel 2 millió volt a havi átlagos bérköltség: az éves beszámolók alapján a Megafon, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, a DPK-univerzum szereplői és Dukász Magor cégei is óriási költségvetéssel dolgoztak.
Hegedűs Zsolt arról írt, hogy a szívhangrendelet nem szakmai evidenciából nőtt ki, hanem politikai döntésként született meg, illetve hogy a Batthyány-Strattmann László Alapítvány fő feladatát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át.
A választások előtt rengeteg fiatal lány kezdett politikai tartalmakat gyártani a TikTokra: sokan közülük arra számítottak, a választások után csökken a pörgés – aztán jött a Netflix-kormányzás, és most már miniszteri meghallgatásokat játszanak újra.
Magyarországra jön a jogállamiságért felelős uniós biztos, hogy reformokról tárgyaljon a kormánnyal: Michael McGrath miniszterekkel, képviselőkkel tárgyal majd jogalkotási reformprogramról, alapvető jogok védelméről és médiaszabadságról.
Fidesz-kormányt sosem neveztem ki, Tisza-kormányt pedig igen, akkor most ettől a Tisza bábja lennék? – kérdezi Sulyok Tamás, akinek a maratoni interjújában egymást érik az aranyköpések, érdemes rászánni az időt.
Donald Trump döntése nyomán Donald Trumpról fog szólni az Egyesült Államok 250. szülinapja. Közben az AI-modellek állami ellenőrzéséről írt alá rendeletet, és állítólag kiabált Netanjahuval (a részleges libanoni–izraeli tűzszünet miatt). A Financial Times szerint pedig az USA azt mérlegeli, telepítsen-e még több európai NATO-tagállamba nukleáris fegyvereket. A Pentagon arra hivatkozva tiltja ki az újságírókat a sajtóirodájából, hogy az minősített terület.
Svédországban 15-ről 13 évre szállítják le a büntethetőség korhatását, az utcai bandák ugyanis 11-14 éves gyerekeket bérelnek fel a gyilkosságok és robbantások végrehajtására.
Ja, és még egy örömhír: 522 kilós kokainfogás az új rekord Magyarországon!
A terv szerint havonta kétszer játszik majd a politikus a feleségével közös előadásban.
„Az ügyészi intézkedés során senkit nem állítottak elő, senkivel nem közöltek gyanúsítást” – közölte az önkormányzat.
Közvetve a Hezbollah is részt vett az erről szóló tárgyalásokban, pedig példa nélküli, hogy amerikai elnök általa terroristaként számon tartott csoporttal tárgyaljon.
Az izraeli védelmi minisztérium szerint Franciaország azért is tiltja ki a gigantikus fegyverkiállításról az izraeli vállalatokat, mert azok versenyt jelentenek a francia ipar számára.
Az ügyvédje megerősítette, hogy az akció hátterében egy parkfenntartási ügy áll.
A választások előtt rengeteg fiatal lány kezdett politikai tartalmakat gyártani a TikTokra. Sokan közülük arra számítottak, a választások után csökken a pörgés – aztán jött a Netflix-kormányzás, és most már miniszteri meghallgatásokat játszanak újra.
15-ről 13 évre szállítják le a büntethetőség korhatását, az utcai bandák ugyanis 11-14 éves gyerekeket bérelnek fel a gyilkosságok és robbantások végrehajtására.
Sulyok Tamás maratoni interjújában egymást érik az aranyköpések, érdemes rászánni az időt.
Bár a miniszterelnök kész tényként tálalta, hogy az ország hozzájut a mintegy 6000 milliárd forinthoz, a helyzet nem ennyire egyszerű. A források megérkezését intézményi és időbeli tényezők gátolhatják, miközben vannak tételek, amikről még nem állapodott meg a kormány az Európai Bizottsággal.
Közös sajtótájékoztatót tartott a magyar kormányfő és Friedrich Merz német kancellár. Az eseményen Sulyok Tamás megvágott interjúja kapcsán az orbáni cenzúra is előkerült.
Ha már az iráni háborúban nem áll túl fényesen, Pete Hegseth inkább a sajtóval háborúzik.
Alvarado feladata lesz a Vatikán híroldalának felügyelete, irányítani egy rádióállomást, egy újságot, egy sajtóirodát, egy könyvkiadót és egy filmarchívumot is.
A hatóságok a csepeli kikötőben 7000 banános dobozt szedtek szét a drogfogásért.
A jogszabály szerint 8 napon belül jelentenie kellett a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaságnak.
De egyelőre marad a Magyar Kulturáért Alapítvány élén. Már ameddig az még létezik.
Az új vezetők szerdán kezdenek.
Több önkormányzatot is érintő nyomozásról írt a Központi Nyomozó Főügyészség, meg arról, hogy számos helyen lefoglaltak és kutattak.
Pintér bizalmasainak egykori cége bőven kapott állami megbízásokat.
Járványszakértő kapta a tisztséget.
Michael McGrath miniszterekkel, képviselőkkel tárgyal majd jogalkotási reformprogramról, alapvető jogok védelméről és médiaszabadságról.
Az Országos Mentőszolgálat adatai szerint idén tavasszal majdnem megduplázódott a gyerekeket érintő rollerbalesetek száma, január 1-től május 22-ig 745 felnőtt és 449 gyermek rollerbaleset történt.
Az éves beszámolók alapján a Megafon, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, a DPK-univerzum szereplői és Dukász Magor cégei is óriási költségvetéssel dolgoztak.
Frederiksen negyedszer lesz Dánia miniszterelnöke, kisebbségi kormányt fog vezetni.
Lesz itt minden: a világ legnagyobb tűzijátéka, aranyfóliával bevont lószobrok, Trump emlékérme, és lehet, hogy még 250 dolláros bankjegyekre is sikerül Trumpot rányomtatni.
Nemzetközi jó gyakorlatok alapján az egyedi, nagy értékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami, szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek – közölte az egészségügyi miniszter.
Nem csitulnak a szívhangrendelet körüli indulatok, most Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebookon magyarázta el, mi a problémája vele.
Órákat töltenek odalent csapatosan, gázlónadrágban, zseblámpával. DE MIÉRT?
Jó üzletnek tűnik a Mészáros-birodalom céges eseményeit megszervezni.
Eddig a lovak közé dobta a gyeplőt.
Bada János az előző közlekedési miniszter, Lázár János gimnáziumi évfolyamtársa volt.
A végleges adatok szerint is három és féléves csúcson volt a GDP-növekedés az első negyedévben. A háztartások fogyasztása segített a legtöbbet a gazdaságon, a beruházási adatok még mindig kedvezőtlenek.
Még ez az 5,8 milliárd is kevés volt tavaly, hiszen veszteséggel zárták az évet.
Kedden reggel jelentek meg a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozói a polgármesternél, az ügyészség közleménye szerint az óbudai korrupciós ügyben akcióztak, több embert is őrizetbe vettek.
Velkey György szerint „ez nem tisztogatás, hanem korrekt, emberi bánásmód és kiállás azok mellett, akik napi szintű elszenvedői voltak, akár félreállított diplomataként, akár állampolgárként mindannak, ami az elmúlt években a minisztériumban történt”.
„Mi a faszt művelsz?” – kérdezte Trump a telefonbeszélgetésben, de Izraelben vitatják, hogy ez valóban elhangzott-e így.
Ember nem várhat többet attól, ha megvillantja az új cuccait. Szoboszlainak egy jó éve tényleg minden bejön, de ennyire az Arsenal elleni szabadrúgása sem sikerült tökéletesre.
A támadásokban legalább kilencen meghaltak.
Köztük van Láng Zsolt, a II. kerület 2006 és 2019 közötti polgármestere.
Három HÉV-vonalon új szerelvények, öt nagyvárosnak új IC-kocsik, több milliárd eurónyi lakás- és kollégiumépítések, nagyívű energetikai fejlesztések – többek között ezt ígérték az uniós forrásokról tárgyaló miniszterek. És azt, hogy legkésőbb jövőre csökken az államadósság.
Nehéz lekövetni az Egyesült Államok európai katonai jelenlétével kapcsolatos irányváltásait. Legutóbb Trump arról beszélt, csökkenti az Európában állomásoztatott katonák számát, az FT forrásai szerint az emiatti feszültségeket csökkentenék a nukleáris fegyverek telepítésével.