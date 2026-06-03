Sötét parkfenntartási ügyek Budapesten

reggel 4

Most, hogy már tényleg mindenki túltette magát Szoboszlai Dominik gúnyáján, jó reggelt kívánok! Újra itt a 444 napindító hírlevele – ami nem az egyedüli –, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival.

SÖTÉT PARKFENNTARTÁSI ÜGYEK

Akciózott a KNyF, több embert is őrizetbe vettek az óbudai korrupciós ügyben, házkutatást tartottak Őrsi Gergely II. kerületi polgármester otthonában és a polgármesteri hivatalban is, és a nyomozók a XV. kerületi önkormányzathoz is kimentek. Kezdeményezték Molnár Zsolt volt MSZP-s parlamenti képviselő letartóztatását, az ügyvédje megerősítette, hogy az akció hátterében egy parkfenntartási ügy áll. Fideszes politikusokat is előállítottak, köztük van Láng Zsolt, a II. kerület 2006 és 2019 közötti polgármestere.

Molnár Zsolt, az MSZP képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. február 24-én.
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

GAZDASÁG

Jogalkotási rohamtempó és kreatív megoldások is kellenek az összes uniós forrás megszerzéséhez: a tárgyaló miniszterek azt ígérték, három HÉV-vonalon lesznek új szerelvények, öt nagyvárosban új IC-kocsik, több milliárd eurónyi lakás- és kollégiumépítés lesz, nagyívű energetikai fejlesztések jönnek, és legkésőbb jövőre csökken az államadósság. Nagyon kell sietnie a kormánynak, ha a Magyar Péter által bejelentett uniós források egészét le akarja hívni.

Vitézy Dávid, Kármán András és Kapitány István miniszterek az uniós pénzekről szóló háttérbeszélgetésen
Fotó: Haász János/444

Sok milliárd forint folyt át tavaly a fideszes kampány kulcscégein, volt, ahol közel 2 millió volt a havi átlagos bérköltség: az éves beszámolók alapján a Megafon, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, a DPK-univerzum szereplői és Dukász Magor cégei is óriási költségvetéssel dolgoztak.

Hegedűs Zsolt arról írt, hogy a szívhangrendelet nem szakmai evidenciából nőtt ki, hanem politikai döntésként született meg, illetve hogy a Batthyány-Strattmann László Alapítvány fő feladatát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át.

  • 5,8 milliárd forint közpénz érkezett a fideszes narratívát szajkózó Alapjogokért Központhoz, ebből csak a fizetésekre 2,7 milliárdot költöttek, és veszteséggel zártak.
  • Mészáros Lőrinc a rendezvényszervezésben sem hibázik, 2,4 milliárdos osztalékot hozott neki a cég.
  • Ismét remek évet zárt Nyerges Zsolt biztonsági cége, milliárdos osztalékot fizet.
  • A választás előtti osztogatás adta a legnagyobb lendületet a gazdaságnak.

KORMÁNYZÁS

A választások előtt rengeteg fiatal lány kezdett politikai tartalmakat gyártani a TikTokra: sokan közülük arra számítottak, a választások után csökken a pörgés – aztán jött a Netflix-kormányzás, és most már miniszteri meghallgatásokat játszanak újra.

Magyarországra jön a jogállamiságért felelős uniós biztos, hogy reformokról tárgyaljon a kormánnyal: Michael McGrath miniszterekkel, képviselőkkel tárgyal majd jogalkotási reformprogramról, alapvető jogok védelméről és médiaszabadságról.

SZEMÉLYCSERÉK

Fidesz-kormányt sosem neveztem ki, Tisza-kormányt pedig igen, akkor most ettől a Tisza bábja lennék? – kérdezi Sulyok Tamás, akinek a maratoni interjújában egymást érik az aranyköpések, érdemes rászánni az időt.

Sulyok Tamás
Fotó: Sulyok Tamás/Facebook
  • A külügyben 45 kormánytisztviselőnél kezdeményezték a munkaviszony felbontását közös megegyezéssel.
  • Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos.
  • Demeter Szilárd lemondott a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről.
  • Azonnali hatállyal elbocsátották a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatóját.
  • A belügyminiszter leváltotta a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás vezetőit.
  • (Egy előadásban színész marad Nagy Ervin kulturális államtitkár.)

KÜLFÖLD

Donald Trump döntése nyomán Donald Trumpról fog szólni az Egyesült Államok 250. szülinapja. Közben az AI-modellek állami ellenőrzéséről írt alá rendeletet, és állítólag kiabált Netanjahuval (a részleges libanoni–izraeli tűzszünet miatt). A Financial Times szerint pedig az USA azt mérlegeli, telepítsen-e még több európai NATO-tagállamba nukleáris fegyvereket. A Pentagon arra hivatkozva tiltja ki az újságírókat a sajtóirodájából, hogy az minősített terület.

Donald Trump és Benjamin Netanjahu a jeruzsálemi Kneszetben 2025. október 12-án.
Fotó: Evan Vucci/AFP

Svédországban 15-ről 13 évre szállítják le a büntethetőség korhatását, az utcai bandák ugyanis 11-14 éves gyerekeket bérelnek fel a gyilkosságok és robbantások végrehajtására.

  • Oroszország ismét nagyszabású éjszakai légitámadást indított az ukrán városok ellen, riasztották a lengyel légierőt is.
  • Franciaország kitiltotta Izraelt a világ egyik legnagyobb fegyverexpójáról, a párizsi Eurosatoryról.
  • Hosszú szenvedés után mégis Mette Frederiksen alakít kormányt Dániában.
  • Először tölthet be vezetői pozíciót a Vatikánban világi nő.
  • Emberek kezdtek le-fel járni a New York-i csatornanyílásokon, de senki sem tudja, hogy miért.

Ja, és még egy örömhír: 522 kilós kokainfogás az új rekord Magyarországon!

reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Egy előadásban színész marad Nagy Ervin kulturális államtitkár

A terv szerint havonta kétszer játszik majd a politikus a feleségével közös előadásban.

Bódog Bálint
belföld

A XV. kerületi önkormányzatnál is megjelent a Központi Nyomozó Főügyészség

„Az ügyészi intézkedés során senkit nem állítottak elő, senkivel nem közöltek gyanúsítást” – közölte az önkormányzat.

Herczeg Márk
Budapest

Részleges tűzszünetet kötött Libanon Izraellel, de van, ahol még támadják egymást

Közvetve a Hezbollah is részt vett az erről szóló tárgyalásokban, pedig példa nélküli, hogy amerikai elnök általa terroristaként számon tartott csoporttal tárgyaljon.

Bódog Bálint
külföld

Franciaország kitiltotta Izraelt a világ egyik legnagyobb fegyverexpójáról, a párizsi Eurosatoryról

Az izraeli védelmi minisztérium szerint Franciaország azért is tiltja ki a gigantikus fegyverkiállításról az izraeli vállalatokat, mert azok versenyt jelentenek a francia ipar számára.

Takács Lili
külföld

Kezdeményezték Molnár Zsolt volt MSZP-s parlamenti képviselő letartóztatását

Az ügyvédje megerősítette, hogy az akció hátterében egy parkfenntartási ügy áll.

Herczeg Márk
bűnügy

„Ha még egy fan editet meglátok, amiben szexualizálják Radnai Márkot, a falnak megyek”

A választások előtt rengeteg fiatal lány kezdett politikai tartalmakat gyártani a TikTokra. Sokan közülük arra számítottak, a választások után csökken a pörgés – aztán jött a Netflix-kormányzás, és most már miniszteri meghallgatásokat játszanak újra.

Német Szilvi
Média

Már készítik elő a svéd börtönöket a 13 éves gyilkosoknak

15-ről 13 évre szállítják le a büntethetőség korhatását, az utcai bandák ugyanis 11-14 éves gyerekeket bérelnek fel a gyilkosságok és robbantások végrehajtására.

Szily László
külföld

Sulyok Tamás: Fidesz-kormányt sosem neveztem ki, Tisza-kormányt pedig igen, akkor most ettől a Tisza bábja lennék?

Sulyok Tamás maratoni interjújában egymást érik az aranyköpések, érdemes rászánni az időt.

Takács Lili
POLITIKA

Nagyon kell sietnie a kormánynak, ha a Magyar Péter által bejelentett uniós források egészét le akarja hívni

Bár a miniszterelnök kész tényként tálalta, hogy az ország hozzájut a mintegy 6000 milliárd forinthoz, a helyzet nem ennyire egyszerű. A források megérkezését intézményi és időbeli tényezők gátolhatják, miközben vannak tételek, amikről még nem állapodott meg a kormány az Európai Bizottsággal.

Molnár Kristóf
eu

Magyar Péter Berlinben: „A német befektetések és a magyar kurázsi együtt fantasztikus dolgokra lehetnek képesek"

Közös sajtótájékoztatót tartott a magyar kormányfő és Friedrich Merz német kancellár. Az eseményen Sulyok Tamás megvágott interjúja kapcsán az orbáni cenzúra is előkerült.

Német Szilvi
POLITIKA

A Pentagon arra hivatkozva tiltja ki az újságírókat a sajtóirodájából, hogy az minősített terület

Ha már az iráni háborúban nem áll túl fényesen, Pete Hegseth inkább a sajtóval háborúzik.

Takács Lili
külföld

Először tölthet be vezetői pozíciót a Vatikánban világi nő

Alvarado feladata lesz a Vatikán híroldalának felügyelete, irányítani egy rádióállomást, egy újságot, egy sajtóirodát, egy könyvkiadót és egy filmarchívumot is.

Herczeg Márk
vallás

522 kilós kokainfogás az új rekord Magyarországon

A hatóságok a csepeli kikötőben 7000 banános dobozt szedtek szét a drogfogásért.

Herczeg Márk
drog

A kormányhivatal eljárást indított a Hatvanpuszta mellett elpusztult zebrák ügyében

A jogszabály szerint 8 napon belül jelentenie kellett a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaságnak.

Herczeg Márk
ÁLLAT

Lemondott Demeter Szilárd a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről

De egyelőre marad a Magyar Kulturáért Alapítvány élén. Már ameddig az még létezik.

Rényi Pál Dániel
KULTÚRA

A belügyminiszter leváltotta a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás vezetőit

Az új vezetők szerdán kezdenek.

Herczeg Márk
POLITIKA

Több embert is őrizetbe vettek az óbudai korrupciós ügyben, akciózott a KNyF

Több önkormányzatot is érintő nyomozásról írt a Központi Nyomozó Főügyészség, meg arról, hogy számos helyen lefoglaltak és kutattak.

Bódog Bálint
belföld

Ismét remek évet zárt Nyerges Zsolt biztonsági cége, milliárdos osztalékot fizet

Pintér bizalmasainak egykori cége bőven kapott állami megbízásokat.

Bódog Bálint
belföld

Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos

Járványszakértő kapta a tisztséget.

Bódog Bálint
belföld

Magyarországra érkezik a jogállamiságért felelős uniós biztos, hogy reformokról tárgyaljon a kormánnyal

Michael McGrath miniszterekkel, képviselőkkel tárgyal majd jogalkotási reformprogramról, alapvető jogok védelméről és médiaszabadságról.

Bódog Bálint
POLITIKA

Vitézy: Olyan súlyos a helyzet, hogy már a nagy KRESZ-módosítás előtt változhatnak az e-rollerezés szabályai

Az Országos Mentőszolgálat adatai szerint idén tavasszal majdnem megduplázódott a gyerekeket érintő rollerbalesetek száma, január 1-től május 22-ig 745 felnőtt és 449 gyermek rollerbaleset történt.

Szily László
közlekedés

Sok milliárd forint folyt át tavaly a fideszes kampány kulcscégein: volt, ahol közel 2 millió volt a havi átlagos bérköltség

Az éves beszámolók alapján a Megafon, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, a DPK-univerzum szereplői és Dukász Magor cégei is óriási költségvetéssel dolgoztak.

Molnár Kristóf
gazdaság

Hosszú szenvedés után mégis Mette Frederiksen alakít kormányt Dániában

Frederiksen negyedszer lesz Dánia miniszterelnöke, kisebbségi kormányt fog vezetni.

Takács Lili
külföld

Donald Trump döntése nyomán Donald Trumpról fog szólni az Egyesült Államok 250. szülinapja

Lesz itt minden: a világ legnagyobb tűzijátéka, aranyfóliával bevont lószobrok, Trump emlékérme, és lehet, hogy még 250 dolláros bankjegyekre is sikerül Trumpot rányomtatni.

Takács Lili
külföld

A Batthyány-Strattmann László Alapítvány fő feladatát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át

Nemzetközi jó gyakorlatok alapján az egyedi, nagy értékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami, szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek – közölte az egészségügyi miniszter.

Herczeg Márk
Egészségügy

Hegedűs Zsolt: A szívhangrendelet nem szakmai evidenciából nőtt ki, hanem politikai döntésként született meg

Nem csitulnak a szívhangrendelet körüli indulatok, most Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebookon magyarázta el, mi a problémája vele.

Takács Lili
POLITIKA

Emberek kezdtek le-fel járni a New York-i csatornanyílásokon, de senki sem tudja, hogy miért

Órákat töltenek odalent csapatosan, gázlónadrágban, zseblámpával. DE MIÉRT?

Szily László
ÉLET

Mészáros Lőrinc a rendezvényszervezésben sem hibázik, 2,4 milliárdos osztalékot hozott neki a cég

Jó üzletnek tűnik a Mészáros-birodalom céges eseményeit megszervezni.

Székely Sarolta
gazdaság

Trump az AI-modellek állami ellenőrzéséről írt alá rendeletet

Eddig a lovak közé dobta a gyeplőt.

Szily László
TECH

Azonnali hatállyal elbocsátották a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatóját

Bada János az előző közlekedési miniszter, Lázár János gimnáziumi évfolyamtársa volt.

Molnár Kristóf
POLITIKA

A választás előtti osztogatás adta a legnagyobb lendületet a gazdaságnak

A végleges adatok szerint is három és féléves csúcson volt a GDP-növekedés az első negyedévben. A háztartások fogyasztása segített a legtöbbet a gazdaságon, a beruházási adatok még mindig kedvezőtlenek.

Haász János
gazdaság

5,8 milliárd forint közpénz érkezett a fideszes narratívát szajkózó Alapjogokért Központhoz, ebből csak a fizetésekre 2,7 milliárdot költöttek

Még ez az 5,8 milliárd is kevés volt tavaly, hiszen veszteséggel zárták az évet.

Székely Sarolta
gazdaság

Házkutatást tartottak Őrsi Gergely II. kerületi polgármester otthonában és a polgármesteri hivatalban is

Kedden reggel jelentek meg a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozói a polgármesternél, az ügyészség közleménye szerint az óbudai korrupciós ügyben akcióztak, több embert is őrizetbe vettek.

Takács Lili
belföld

A külügyben 45 kormánytisztviselőnél kezdeményezték a munkaviszony felbontását közös megegyezéssel

Velkey György szerint „ez nem tisztogatás, hanem korrekt, emberi bánásmód és kiállás azok mellett, akik napi szintű elszenvedői voltak, akár félreállított diplomataként, akár állampolgárként mindannak, ami az elmúlt években a minisztériumban történt”.

Herczeg Márk
gazdaság

Trump állítólag káromkodva, kiabálva vonta kérdőre Netanjahut amiatt, hogy Izrael ismét légicsapással fenyegette Bejrútot

„Mi a faszt művelsz?” – kérdezte Trump a telefonbeszélgetésben, de Izraelben vitatják, hogy ez valóban elhangzott-e így.

Herczeg Márk
háború

Megállt az élet: Szoboszlai outfitet villantott. De milyet?

Ember nem várhat többet attól, ha megvillantja az új cuccait. Szoboszlainak egy jó éve tényleg minden bejön, de ennyire az Arsenal elleni szabadrúgása sem sikerült tökéletesre.

Szily László
ÉLET

Oroszország ismét nagyszabású éjszakai légitámadást indított az ukrán városok ellen, riasztották a lengyel légierőt is

A támadásokban legalább kilencen meghaltak.

Takács Lili
háború

Fideszes politikusokat is előállítottak az ügyészség akciójában

Köztük van Láng Zsolt, a II. kerület 2006 és 2019 közötti polgármestere.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Jogalkotási rohamtempó és kreatív megoldások is kellenek az összes uniós forrás megszerzéséhez

Három HÉV-vonalon új szerelvények, öt nagyvárosnak új IC-kocsik, több milliárd eurónyi lakás- és kollégiumépítések, nagyívű energetikai fejlesztések – többek között ezt ígérték az uniós forrásokról tárgyaló miniszterek. És azt, hogy legkésőbb jövőre csökken az államadósság.

Haász János
belföld

Financial Times: Az Egyesült Államok azt mérlegeli, telepítsen-e még több európai NATO-tagállamba nukleáris fegyvereket

Nehéz lekövetni az Egyesült Államok európai katonai jelenlétével kapcsolatos irányváltásait. Legutóbb Trump arról beszélt, csökkenti az Európában állomásoztatott katonák számát, az FT forrásai szerint az emiatti feszültségeket csökkentenék a nukleáris fegyverek telepítésével.

Takács Lili
külföld