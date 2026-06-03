Sötét parkfenntartási ügyek Budapesten

Most, hogy már tényleg mindenki túltette magát Szoboszlai Dominik gúnyáján, jó reggelt kívánok! Újra itt a 444 napindító hírlevele – ami nem az egyedüli –, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival.

SÖTÉT PARKFENNTARTÁSI ÜGYEK

Akciózott a KNyF, több embert is őrizetbe vettek az óbudai korrupciós ügyben, házkutatást tartottak Őrsi Gergely II. kerületi polgármester otthonában és a polgármesteri hivatalban is, és a nyomozók a XV. kerületi önkormányzathoz is kimentek. Kezdeményezték Molnár Zsolt volt MSZP-s parlamenti képviselő letartóztatását, az ügyvédje megerősítette, hogy az akció hátterében egy parkfenntartási ügy áll. Fideszes politikusokat is előállítottak, köztük van Láng Zsolt, a II. kerület 2006 és 2019 közötti polgármestere.

Molnár Zsolt, az MSZP képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. február 24-én. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

GAZDASÁG

Jogalkotási rohamtempó és kreatív megoldások is kellenek az összes uniós forrás megszerzéséhez: a tárgyaló miniszterek azt ígérték, három HÉV-vonalon lesznek új szerelvények, öt nagyvárosban új IC-kocsik, több milliárd eurónyi lakás- és kollégiumépítés lesz, nagyívű energetikai fejlesztések jönnek, és legkésőbb jövőre csökken az államadósság. Nagyon kell sietnie a kormánynak, ha a Magyar Péter által bejelentett uniós források egészét le akarja hívni.

Vitézy Dávid, Kármán András és Kapitány István miniszterek az uniós pénzekről szóló háttérbeszélgetésen Fotó: Haász János/444

Sok milliárd forint folyt át tavaly a fideszes kampány kulcscégein, volt, ahol közel 2 millió volt a havi átlagos bérköltség: az éves beszámolók alapján a Megafon, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, a DPK-univerzum szereplői és Dukász Magor cégei is óriási költségvetéssel dolgoztak.

Hegedűs Zsolt arról írt, hogy a szívhangrendelet nem szakmai evidenciából nőtt ki, hanem politikai döntésként született meg, illetve hogy a Batthyány-Strattmann László Alapítvány fő feladatát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át.

5,8 milliárd forint közpénz érkezett a fideszes narratívát szajkózó Alapjogokért Központhoz, ebből csak a fizetésekre 2,7 milliárdot költöttek, és veszteséggel zártak.

Mészáros Lőrinc a rendezvényszervezésben sem hibázik, 2,4 milliárdos osztalékot hozott neki a cég.

Ismét remek évet zárt Nyerges Zsolt biztonsági cége, milliárdos osztalékot fizet.

A választás előtti osztogatás adta a legnagyobb lendületet a gazdaságnak.

KORMÁNYZÁS

A választások előtt rengeteg fiatal lány kezdett politikai tartalmakat gyártani a TikTokra: sokan közülük arra számítottak, a választások után csökken a pörgés – aztán jött a Netflix-kormányzás, és most már miniszteri meghallgatásokat játszanak újra.

Magyarországra jön a jogállamiságért felelős uniós biztos, hogy reformokról tárgyaljon a kormánnyal: Michael McGrath miniszterekkel, képviselőkkel tárgyal majd jogalkotási reformprogramról, alapvető jogok védelméről és médiaszabadságról.

Magyar Péter ezúttal Berlinből jelentkezett.

Vitézy Dávid szerint olyan súlyos a helyzet, hogy már a nagy KRESZ-módosítás előtt változhatnak az e-rollerezés szabályai.

A kormányhivatal eljárást indított a Hatvanpuszta mellett elpusztult zebrák ügyében.

SZEMÉLYCSERÉK

Fidesz-kormányt sosem neveztem ki, Tisza-kormányt pedig igen, akkor most ettől a Tisza bábja lennék? – kérdezi Sulyok Tamás, akinek a maratoni interjújában egymást érik az aranyköpések, érdemes rászánni az időt.

A külügyben 45 kormánytisztviselőnél kezdeményezték a munkaviszony felbontását közös megegyezéssel.

Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos.

Demeter Szilárd lemondott a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről.

Azonnali hatállyal elbocsátották a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatóját.

A belügyminiszter leváltotta a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás vezetőit.

(Egy előadásban színész marad Nagy Ervin kulturális államtitkár.)

KÜLFÖLD

Donald Trump döntése nyomán Donald Trumpról fog szólni az Egyesült Államok 250. szülinapja. Közben az AI-modellek állami ellenőrzéséről írt alá rendeletet, és állítólag kiabált Netanjahuval (a részleges libanoni–izraeli tűzszünet miatt). A Financial Times szerint pedig az USA azt mérlegeli, telepítsen-e még több európai NATO-tagállamba nukleáris fegyvereket. A Pentagon arra hivatkozva tiltja ki az újságírókat a sajtóirodájából, hogy az minősített terület.

Donald Trump és Benjamin Netanjahu a jeruzsálemi Kneszetben 2025. október 12-án. Fotó: Evan Vucci/AFP

Svédországban 15-ről 13 évre szállítják le a büntethetőség korhatását, az utcai bandák ugyanis 11-14 éves gyerekeket bérelnek fel a gyilkosságok és robbantások végrehajtására.

Oroszország ismét nagyszabású éjszakai légitámadást indított az ukrán városok ellen, riasztották a lengyel légierőt is.

Franciaország kitiltotta Izraelt a világ egyik legnagyobb fegyverexpójáról, a párizsi Eurosatoryról.

Hosszú szenvedés után mégis Mette Frederiksen alakít kormányt Dániában.

Először tölthet be vezetői pozíciót a Vatikánban világi nő.

Emberek kezdtek le-fel járni a New York-i csatornanyílásokon, de senki sem tudja, hogy miért.