Az a gyanús, akit meggyanúsítanak

Dögmeleg jó reggelt! Újra itt a reggeli hírlevél – ami nem az egyedüli –, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. De előbb a legfontosabb.
Gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost az aranykonvoj ügyében, a TEK volt főigazgatóját az ukránok jogellenes fogvatartásával és sanyargatásával gyanúsítja a Központi Nyomozó Főügyészség.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése és a polgármesterek fizetéscsökkentése is napirenden volt az Országgyűlésben. (Ha elfogadják a módosítót, Lánczi Tamás nem kap végkielégítést, vagyonnyilatkozatot kell tennie.)
A miniszterelnök napirend előtti felszólalásából megtudhattuk, miért akarnak új költségvetést, miért nem köszönt senki Nagy Mártonnak, és hogy hogyan képzelik el az alkotmányozást. Magyar Péter szerint akkor kellett volna kiabálni, amikor szétlopták az országot. A parlament leghevesebb vitájában a házelnök elvette a szót Magyartól, aki ezt nem hagyta annyiban. Videóösszeállítást készítettünk a felszólalásokról.
Forsthoffer Ágnes kezdeményezte azoknak a pereknek a békés megegyezéses lezárását, amelyeket korábbi képviselők indítottak Kövér László túlzó mértékű büntetései miatt.
Követjük az extrém hőséget, fotókon is megörökítettük a Budapestet is elérő hőhullám. Keressük a legdurvább izzadásokat és hőségriadózókat.
A miniszterelnök szerint a valós költségvetési hiány még az EU-s források hazahozatalát belekalkulálva is 7 százalék fölött alakulhat.
13 000-szeresen haladta meg a határértéket a Semcorp debreceni gyáránál az alumínium a talajvízben, ráadásul a hatóság már négy hónapja tudott a szennyezésről, mégis csak most léptek.
Szerdától csak telefonnal lehet fizetni a parkolásért Budapesten, emellett zónától függően 33–50 százalékkal emelkednek a parkolási díjak. Viszont több éjszakai busz jár majd az agglomerációba.
Az újlipótvárosi önkormányzat által felkért szakértők szerint a Fenyő-szobor tervein érződik, hogy még nem kezdődött meg Fenyő halálának feldolgozása, és nem ártott volna a helyieket is megkérdezni.
Újabb mentőcsapatok érkeztek Venezuelába, de egyre kisebb az esély, hogy túlélőket találnak. Egy nő a 18 napos kisbabájával élte túl a földrengést. De írtunk a 164-es toloncjárat tragédiájáról is.
Vlagyimir Putyin elismerte, hogy gondok vannak az üzemanyag-ellátással Oroszországban. Közben többéves börtönbüntetésre ítélték egy orosz melegbár dolgozóit: ez az első ismert büntetőügy Oroszországban, amiben a hatóságok a „szélsőséges LMBTQ-mozgalom” betiltására hivatkozva ítéltek el embereket.
A FIFA szempontjából tökéletesen alakultak az új rendszer csoportkörei. A brazilok az utolsó pillanatban verték meg Japánt, így ott vannak a nyolcaddöntőben.
És kijött a legutóbbi Borízű hang ingyenes verziója is.
Hőségriadózók figyelem! Várjuk a meredekebbnél meredekebb sztorikat és az őrültebbnél őrültebb képeket a melegrekord alkalmából.
Miroslav Koubek buta hibákkal és a sok utazással magyarázta, hogy csapata a leggyengébb teljesítményt nyújtó európai válogatott volt a vb-n.
Ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne mossanak autót, ne töltsenek medencét, ne használjanak ivóvizet olyan célra, amely elhalasztható – kéri a lakosságot a kormányfő.
Németországban és Lengyelországban is megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja.
Szűcs Gábor nem megafonosként van jelen, Pócs János pedig állítja, mindent tud Magyar Péterről.
A „kék buszos” után a „sárga buszos” hálózatot is bővítik.
Az újlipótvárosi önkormányzat által felkért szakértők szerint a szoborterveken érződik, hogy még nem kezdődött meg Fenyő halálának feldolgozása, és nem ártott volna a helyieket is megkérdezni.
Lassan 28 fokos a Duna, tovább kellene csökkenteni a termelést, de az már az ellátásbiztonságot veszélyeztetné.
Csallóközi kretének, borsodi ecetes fröccs, féregirtóval rákgyógyító ketyós fitneszguru. Bede Márton megeszik egy dél-olasz lovat. Az indokolatlan Fenyő Miki-szobor. Mikor indulhat az Éva Vermut focivébén? Navracsics lopott pénzt kunyerál, az ebihalsaga folytatódik.
Az EP-ből sokan megszüntetnék a legradikálisabb pártcsoportot, elvennék az uniós finanszírozásukat is.
A 8. emeleti lakásukban voltak, amikor összedőlt az épület. A remény szimbólumává vált Venezuelában, hogy Dayana Patinót és kisfiát, Juan Davidot élve sikerült kimenteni a romok alól.
Hat órával azután, hogy leszállt a gépük, egy 7,5-ös erősségű földrengés epicentrumában találták magukat egy bezárt szálláson. A 147 utas közül csak 12-en élhették túl a venezuelai kataklizmát.
Több tízezer embert még keresnek, a mentőcsapatok kézzel és munkagépekkel próbálják átkutatni az összedőlt épületeket.
A miniszterelnök napirend előtti felszólalásából megtudhattuk, miért akarnak új költségvetést, miért nem köszönt senki Nagy Mártonnak, és hogy hogyan képzelik el az alkotmányozást.
A hírek szerint hatan haltak meg a Stade városában történt lövöldözésben, két személyt őrizetbe vettek.
Ez az első ismert büntetőügy Oroszországban, amiben a hatóságok a „szélsőséges LMBTQ-mozgalom” betiltására hivatkozva ítéltek el embereket.
Fotókon a Budapestet is elérő hőhullám. A főváros párakapukkal és rendőrségi vízágyúkkal próbálta élhetőbbé tenni a 40 fokos napot, amilyenből a globális felmelegedés miatt a jövőben egyre több lesz.
Németh Balázs kérdésére pedig hallgatással válaszolt a tudományos és technológiai miniszter.
Az elmúlt napok kölcsönös támadásai után a héten újra tárgyalóasztalhoz ülhetnek a felek.
Az Orbán-kormány által okozott pusztítás mértéke jó lelkiismerettel vethető össze a tatárjárással, mondta Magyar Péter a parlamentben. Az ellenzék a demokratikus működést kérte számon.
Neymar a kispadon kezdett, ott is fejezte be a meccset. Japán soha nem nyert még egyenes kieséses meccset a vébéken, most sem.
Három földrész kilenc válogatottjában vannak ott.
Felszólal Magyar Péter is.
Magyar Péter azt mondta, nem követte a Pride-ot, mert épp a Fidesz-KDNP kormányok által okozott károk helyrehozatalán dolgoznak.
Tetőzik a hőhullám.
Sok gól! Csillogó sztárok! Tengernyi néző! Az örök nosztalgiázók fanyaloghatnak, de az első 48 csapatos vébé csoportköre bőven felülmúlta a várakozásokat.
Emellett zónától függően 33–50 százalékkal emelkednek a parkolási díjak
Minisztériumi vizsgálat is lesz a vb-kiesés miatt, jut eszünkbe: még most se késő parlamenti vizsgálóbizottságot felállítani Szoboszlaiék írek elleni utolsó perces kiesése ügyében.
Kicsit változtattak a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényen, kedden szavaz róla a parlament.
A TEK volt főigazgatóját az ukránok jogellenes fogvatartásával és sanyargatásával gyanúsítja a Központi Nyomozó Főügyészség.
Házszabályból oktatta ki a házelnököt a kormányfő.
Az ukrán támadások miatt több olajfinomító is visszafogta a termelését, Putyin szerint átfogó intézkedésekre van szükség az ellátás növelésére és az árak féken tartására.
Mindezt úgy jelentette be a tiszás házelnök, hogy jelezte, súlyos büntetéseket szabhatna ki ő is a Parlamentben készített lejárató videók miatt.
Lajtos kocsikat küldtek a nógrádi településre.
2016 óta volt a jogvédő szervezetnél, eddig az Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Programot vezette.
GMO vagy nem GMO, ki miatt hal ki a magyar vidék, a Fidesz is hazahozta volna az EU-s pénzeket és mekkora a KDNP támogatottsága. Szócsata Magyar és az ellenzéki frakcióvezetők között.
Tamásné Czinege Csilla a kormányváltás óta eddig is irányította a hatóságot.
Ráadásul a hatóság már négy hónapja tudott a szennyezésről, mégis csak most léptek.
A miniszterelnök szerint a valós költségvetési hiány még az európai uniós források hazahozatalát belekalkulálva is 7 százalék fölött alakulhat.
Nagyjából kétezer ügyfélnél nincs áram hétfő este Budapest XX. kerületében, és több száz ügyfél maradt áram nélkül az I. kerületben, illetve a XIV.-ben is.
Hódmezővásárhely polgármestere egyre kritikusabb a Tiszával szemben.