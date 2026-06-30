Az a gyanús, akit meggyanúsítanak

reggel 4

Dögmeleg jó reggelt! Újra itt a reggeli hírlevél – ami nem az egyedüli –, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. De előbb a legfontosabb.

Gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost az aranykonvoj ügyében, a TEK volt főigazgatóját az ukránok jogellenes fogvatartásával és sanyargatásával gyanúsítja a Központi Nyomozó Főügyészség.

PARLAMENT

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése és a polgármesterek fizetéscsökkentése is napirenden volt az Országgyűlésben. (Ha elfogadják a módosítót, Lánczi Tamás nem kap végkielégítést, vagyonnyilatkozatot kell tennie.)

A miniszterelnök napirend előtti felszólalásából megtudhattuk, miért akarnak új költségvetést, miért nem köszönt senki Nagy Mártonnak, és hogy hogyan képzelik el az alkotmányozást. Magyar Péter szerint akkor kellett volna kiabálni, amikor szétlopták az országot. A parlament leghevesebb vitájában a házelnök elvette a szót Magyartól, aki ezt nem hagyta annyiban. Videóösszeállítást készítettünk a felszólalásokról.

Fotó: Németh Dániel/444

Forsthoffer Ágnes kezdeményezte azoknak a pereknek a békés megegyezéses lezárását, amelyeket korábbi képviselők indítottak Kövér László túlzó mértékű büntetései miatt.

  • A nemzeti mezben meccsre tartó fiatalok látványa helyrebillentette a KDNP-s képviselő Pride által megsebzett világát.
  • „Én ezerszer inkább leszek megafonos, mint diktafonos” – mondta a fideszes Szűcs Gábor, aki a Tiszán kérte számon azt, amit a Fidesz csinált.
  • Márki-Zay Péter szerint amíg Lázár János nincs börtönben, addig nincs rendszerváltás sem.

HŐSÉG

Követjük az extrém hőséget, fotókon is megörökítettük a Budapestet is elérő hőhullám. Keressük a legdurvább izzadásokat és hőségriadózókat.

Fotó: Bankó Gábor/444
  • Magyar Péter azt kérte, a következő két napban csak a valóban fontos vízhasználatra korlátozzuk az ivóvíz-felhasználást.
  • Hiába kellene letekerni a hőség miatt Paksot, az árampara miatt Kapitány István felmentést adott az atomerőműnek.
  • Erdőkúton nincs víz vasárnap óta, több fővárosi kerületben pedig sokaknál elment az áram.
  • Németországban és Lengyelországban is megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja.

GAZDASÁG

A miniszterelnök szerint a valós költségvetési hiány még az EU-s források hazahozatalát belekalkulálva is 7 százalék fölött alakulhat.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

13 000-szeresen haladta meg a határértéket a Semcorp debreceni gyáránál az alumínium a talajvízben, ráadásul a hatóság már négy hónapja tudott a szennyezésről, mégis csak most léptek.

Szerdától csak telefonnal lehet fizetni a parkolásért Budapesten, emellett zónától függően 33–50 százalékkal emelkednek a parkolási díjak. Viszont több éjszakai busz jár majd az agglomerációba.

Az újlipótvárosi önkormányzat által felkért szakértők szerint a Fenyő-szobor tervein érződik, hogy még nem kezdődött meg Fenyő halálának feldolgozása, és nem ártott volna a helyieket is megkérdezni.

  • Megvan az új NAV-elnök, Tamásné Czinege Csilla a kormányváltás óta eddig is irányította a hatóságot.
  • A Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkára lett Zeller Judit, a TASZ munkatársa.

KÜLFÖLD

Újabb mentőcsapatok érkeztek Venezuelába, de egyre kisebb az esély, hogy túlélőket találnak. Egy nő a 18 napos kisbabájával élte túl a földrengést. De írtunk a 164-es toloncjárat tragédiájáról is.

Túlélőket kereső önkéntesek Venezuelában a földrengés után.
Fotó: JUAN BARRETO/AFP

Vlagyimir Putyin elismerte, hogy gondok vannak az üzemanyag-ellátással Oroszországban. Közben többéves börtönbüntetésre ítélték egy orosz melegbár dolgozóit: ez az első ismert büntetőügy Oroszországban, amiben a hatóságok a „szélsőséges LMBTQ-mozgalom” betiltására hivatkozva ítéltek el embereket.

  • Az Egyesült Államok és Irán újra megállapodott a támadások leállításáról.
  • Lövöldözés volt egy alsó-szászországi városban, többen meghaltak.
  • A Mi Hazánk cigányellenes szövegei miatt is nekimenne az AfD szélsőjobbos pártszövetségének egy európai vizsgálat.

FOCI-VB

A FIFA szempontjából tökéletesen alakultak az új rendszer csoportkörei. A brazilok az utolsó pillanatban verték meg Japánt, így ott vannak a nyolcaddöntőben.

Fotó: PAUL ELLIS/AFP
  • Hemzsegnek a jugoszláviai gyökerű játékosok a vébén.
  • A dél-koreai elnök bírálata nyomán sűrű bocsánatkérések közepette lemondott a szövetségi kapitány, ahogy egyébként a cseh is.

És kijött a legutóbbi Borízű hang ingyenes verziója is.

reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Keressük a legdurvább izzadásokat és hőségriadózókat!!

Hőségriadózók figyelem! Várjuk a meredekebbnél meredekebb sztorikat és az őrültebbnél őrültebb képeket a melegrekord alkalmából.

Jelinek Anna
hőség

Lemondott a cseh szövetségi kapitány

Miroslav Koubek buta hibákkal és a sok utazással magyarázta, hogy csapata a leggyengébb teljesítményt nyújtó európai válogatott volt a vb-n.

Inkei Bence
foci

Magyar Péter: A következő két napban csak a valóban fontos vízhasználatra korlátozzuk az ivóvíz-felhasználást!

Ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne mossanak autót, ne töltsenek medencét, ne használjanak ivóvizet olyan célra, amely elhalasztható – kéri a lakosságot a kormányfő.

Inkei Bence
klímaváltozás

Nyugat-Európában már több száz haláleset történt a hőhullám miatt

Németországban és Lengyelországban is megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja.

Kaufmann Balázs
időjárás

„Én ezerszer inkább leszek megafonos, mint diktafonos”

Szűcs Gábor nem megafonosként van jelen, Pócs János pedig állítja, mindent tud Magyar Péterről.

Bódog Bálint
POLITIKA

Szerdától több éjszakai busz jár majd az agglomerációba

A „kék buszos” után a „sárga buszos” hálózatot is bővítik.

Kaufmann Balázs
közlekedés

Előzetes szakvélemény a Fenyő-szoborról: Érezhető benne valami érdekes, ami közel viszi, és megmozgatja az embert ahhoz, hogy megnézze, ki volt ez a személy és mit csinált

Az újlipótvárosi önkormányzat által felkért szakértők szerint a szoborterveken érződik, hogy még nem kezdődött meg Fenyő halálának feldolgozása, és nem ártott volna a helyieket is megkérdezni.

Bódog Bálint
Budapest

Hiába kellene letekerni a hőség miatt Paksot, az árampara miatt Kapitány István felmentést adott az atomerőműnek

Lassan 28 fokos a Duna, tovább kellene csökkenteni a termelést, de az már az ellátásbiztonságot veszélyeztetné.

Kolozsi Ádám
belföld
Podcast

Borízű hang #276: Illegális ebihalak a likőrválogatottban [rövid verzió]

Csallóközi kretének, borsodi ecetes fröccs, féregirtóval rákgyógyító ketyós fitneszguru. Bede Márton megeszik egy dél-olasz lovat. Az indokolatlan Fenyő Miki-szobor. Mikor indulhat az Éva Vermut focivébén? Navracsics lopott pénzt kunyerál, az ebihalsaga folytatódik.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

A Mi Hazánk cigányellenes szövegei miatt is nekimenne az AfD szélsőjobbos pártszövetségének egy európai vizsgálat

Az EP-ből sokan megszüntetnék a legradikálisabb pártcsoportot, elvennék az uniós finanszírozásukat is.

Kolozsi Ádám
külföld

„Amíg ő életben volt, én is életben akartam maradni” – 18 napos kisbabájával élte túl a földrengést egy venezuelai anya

A 8. emeleti lakásukban voltak, amikor összedőlt az épület. A remény szimbólumává vált Venezuelában, hogy Dayana Patinót és kisfiát, Juan Davidot élve sikerült kimenteni a romok alól.

Benics Márk
külföld

Előbb Trump deportálta őket, majd a földrengésben rájuk szakadt a világ: a 164-es toloncjárat tragédiája

Hat órával azután, hogy leszállt a gépük, egy 7,5-ös erősségű földrengés epicentrumában találták magukat egy bezárt szálláson. A 147 utas közül csak 12-en élhették túl a venezuelai kataklizmát.

Kolozsi Ádám
külföld

Újabb mentőcsapatok érkeznek Venezuelába, de egyre kisebb az esély, hogy túlélőket találnak

Több tízezer embert még keresnek, a mentőcsapatok kézzel és munkagépekkel próbálják átkutatni az összedőlt épületeket.

Benics Márk
külföld

Magyar Péter: Ha már a lopásnál tartunk, nem látom Hankó Balázst, pedig lenne hozzá pár kérdésem

A miniszterelnök napirend előtti felszólalásából megtudhattuk, miért akarnak új költségvetést, miért nem köszönt senki Nagy Mártonnak, és hogy hogyan képzelik el az alkotmányozást.

Bódog Bálint
POLITIKA

Lövöldözés volt egy alsó-szászországi városban, többen meghaltak

A hírek szerint hatan haltak meg a Stade városában történt lövöldözésben, két személyt őrizetbe vettek.

Inkei Bence
külföld

Többéves börtönbüntetésre ítélték egy orosz melegbár dolgozóit

Ez az első ismert büntetőügy Oroszországban, amiben a hatóságok a „szélsőséges LMBTQ-mozgalom” betiltására hivatkozva ítéltek el embereket.

Benics Márk
külföld

Betekintés a jövőbe: élet a hőkupola alatt

Fotókon a Budapestet is elérő hőhullám. A főváros párakapukkal és rendőrségi vízágyúkkal próbálta élhetőbbé tenni a 40 fokos napot, amilyenből a globális felmelegedés miatt a jövőben egyre több lesz.

Bankó Gábor
klímaváltozás

Szűcs Gábor a Tiszán kérte számon azt, amit a Fidesz csinált

Németh Balázs kérdésére pedig hallgatással válaszolt a tudományos és technológiai miniszter.

Bódog Bálint
POLITIKA

Az Egyesült Államok és Irán újra megállapodott a támadások leállításáról

Az elmúlt napok kölcsönös támadásai után a héten újra tárgyalóasztalhoz ülhetnek a felek.

Benics Márk
külföld
Videó

Magyar Péter: Milyen emberek maguk? – forró pillanatok napirend előtt

Az Orbán-kormány által okozott pusztítás mértéke jó lelkiismerettel vethető össze a tatárjárással, mondta Magyar Péter a parlamentben. Az ellenzék a demokratikus működést kérte számon.

plankog, Botos Tamás
video

Az utolsó pillanatban verték meg Japánt a brazilok, ott vannak a nyolcaddöntőben

Neymar a kispadon kezdett, ott is fejezte be a meccset. Japán soha nem nyert még egyenes kieséses meccset a vébéken, most sem.

Tóth-Szenesi Attila
sport

Hemzsegnek a jugoszláviai gyökerű játékosok a vébén

Három földrész kilenc válogatottjában vannak ott.

Tóth-Szenesi Attila
sport

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése és a polgármesterek fizetéscsökkentése is napirenden lesz az Országgyűlésben

Felszólal Magyar Péter is.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

A nemzeti mezben meccsre tartó fiatalok látványa helyrebillentette a KDNP-s képviselő Pride által megsebzett világát

Magyar Péter azt mondta, nem követte a Pride-ot, mert épp a Fidesz-KDNP kormányok által okozott károk helyrehozatalán dolgoznak.

Bódog Bálint
POLITIKA

Aszódon 41,8 fokot mértek – csak egy tized fok hiányzott az abszolút melegrekordhoz

Tetőzik a hőhullám.

Molnár Kristóf
ÉLET

A FIFA-nak tökéletes volt a csoportkör – és nekünk sincs okunk panaszkodni

Sok gól! Csillogó sztárok! Tengernyi néző! Az örök nosztalgiázók fanyaloghatnak, de az első 48 csapatos vébé csoportköre bőven felülmúlta a várakozásokat.

Bede Márton
futball

Szerdától már csak telefonnal lehet fizetni a parkolásért Budapesten

Emellett zónától függően 33–50 százalékkal emelkednek a parkolási díjak

Benics Márk
belföld

A dél-koreai elnök bírálata nyomán sűrű bocsánatkérések közepette lemondott a szövetségi kapitány

Minisztériumi vizsgálat is lesz a vb-kiesés miatt, jut eszünkbe: még most se késő parlamenti vizsgálóbizottságot felállítani Szoboszlaiék írek elleni utolsó perces kiesése ügyében.

Tóth-Szenesi Attila
sport

Ha elfogadják a módosítót, Lánczi Tamás nem kap végkielégítést, vagyonnyilatkozatot kell tennie

Kicsit változtattak a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényen, kedden szavaz róla a parlament.

Bódog Bálint
POLITIKA

Gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost az aranykonvoj ügyében

A TEK volt főigazgatóját az ukránok jogellenes fogvatartásával és sanyargatásával gyanúsítja a Központi Nyomozó Főügyészség.

Kolozsi Ádám
belföld

A parlament leghevesebb vitájában Forsthoffer Ágnes házelnök elvette a szót Magyar Pétertől, aki ezt nem hagyta annyiban

Házszabályból oktatta ki a házelnököt a kormányfő.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Putyin elismerte, hogy gondok vannak az üzemanyag-ellátással Oroszországban

Az ukrán támadások miatt több olajfinomító is visszafogta a termelését, Putyin szerint átfogó intézkedésekre van szükség az ellátás növelésére és az árak féken tartására.

Benics Márk
külföld

Forsthoffer Ágnes kezdeményezte azoknak a pereknek a békés megegyezéses lezárását, amelyeket korábbi képviselők indítottak Kövér László túlzó mértékű büntetései miatt

Mindezt úgy jelentette be a tiszás házelnök, hogy jelezte, súlyos büntetéseket szabhatna ki ő is a Parlamentben készített lejárató videók miatt.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Tegnap reggel óta nincs víz Erdőkürtön

Lajtos kocsikat küldtek a nógrádi településre.

Kaufmann Balázs
időjárás

A Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkára lett Zeller Judit, a TASZ munkatársa

2016 óta volt a jogvédő szervezetnél, eddig az Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Programot vezette.

Benics Márk
POLITIKA

Magyar a Parlamentben: Akkor kellett volna kiabálni, amikor szétlopták az országot

GMO vagy nem GMO, ki miatt hal ki a magyar vidék, a Fidesz is hazahozta volna az EU-s pénzeket és mekkora a KDNP támogatottsága. Szócsata Magyar és az ellenzéki frakcióvezetők között.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Megvan az új NAV-elnök

Tamásné Czinege Csilla a kormányváltás óta eddig is irányította a hatóságot.

Kaufmann Balázs
belföld

Tizenháromezerszeresen haladta meg a határértéket a Semcorp debreceni gyáránál az alumínium a talajvízben

Ráadásul a hatóság már négy hónapja tudott a szennyezésről, mégis csak most léptek.

Kaufmann Balázs
környezetvédelem

Magyar Péter: „Orbán Viktor ugyanúgy hazudott és trükközött a számokkal, ahogy azt Gyurcsány Ferenc tette”

A miniszterelnök szerint a valós költségvetési hiány még az európai uniós források hazahozatalát belekalkulálva is 7 százalék fölött alakulhat.

Benics Márk
POLITIKA

Három kerületben, több ezer embernél ment el az áram Budapesten

Nagyjából kétezer ügyfélnél nincs áram hétfő este Budapest XX. kerületében, és több száz ügyfél maradt áram nélkül az I. kerületben, illetve a XIV.-ben is.

Inkei Bence
energia

Márki-Zay Péter: „Amíg Lázár János nincs börtönben, addig nincs rendszerváltás sem”

Hódmezővásárhely polgármestere egyre kritikusabb a Tiszával szemben.

Kaufmann Balázs
POLITIKA