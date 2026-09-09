Orbán Anita és Marija Zaharova, Orbán Viktor és Al Capone, Magyar Péter és Torgyán József

Jó reggelt kívánok a nyári meleg előtt! Ez itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap főbb anyagaival (de vannak egyéb hírleveleink is).
Magyarország kiutasítja az orosz nagykövetség tíz munkatársát, Rácz András szerint ezzel a lépéssel Magyarország régi adósságát törleszti az EU- és NATO-szövetségesek felé. „Kemény és fájdalmas választ fog kapni a budapesti ruszofób lobbi” – reagált az orosz külügy a bejelentett kiutasításokra. Az orosz nagykövet szerint ez „példátlan és indokolatlan eszkaláció”, „méltó választ von maga után”.
Az NVVH elnökválasztása körüli viharnak is köszönhetően teljesen összekuszálódott, hogy mi itt rendszerváltásilag a végső cél: minden ellopott fillért visszaszerezni? lecsukni a tolvajokat? egy jobb országot építeni? Mind a három még soha, sehol nem sikerült.
Magyar Péter a Trumpnál is trumpabb Torgyán József örökébe lépett azzal, hogy a Fidesz-dúlást a tatárdúláshoz hasonlítja: a történelmi párhuzammal egy korábbi felszólalása szerint Melléthei-Barna Márton sem ért egyet.
Miközben külföldi EP-képviselőknek panaszkodik a Fidesz, hogy a magyar kormány felszámolja a demokráciát, Navracsics Tibornak van egy Orbán-mentes ajánlata.
Történelmien pocsék adatot közöltek Kármán Andrásék a költségvetésről, de ez csak átmeneti állapot, mivel a kormánynak az év vége felé várható EU-s pénzeket több programnál is meg kellett előlegezni. Kármán expozéja után a fideszes Palóc André, aki Nagy Márton szóvivője volt a választás előtt, a „be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetéséről” beszélt, a Költségvetési Tanács elnöke pedig felidézte, hogy ez a nyolcadik év 2015 óta, amikor év közben kell hozzányúlni a költségvetéshez.
Írtunk a Nomád Világjátékokon elért magyar eredményekről.
Amint elment az amerikai küldöttség, újra lőni kezdték Kijevet az oroszok. Egy EU-s döntés értelmében Kijev hitelre vehet amerikai Patriot légvédelmi rendszereket, hogy az emberek ne fagyjanak meg otthon télen.
A Haaretz arról írt, hogy Netanjahut figyelmeztették egy lehetséges támadásra október 7. előtt, de ő nem adta át az üzenetet a titkosszolgálatok és a hadsereg vezetőinek. Közben a britek etnikai tisztogatással vádolják az ciszjordániai izraeli telepeseket, és nem kereskednek velük többé, Izrael erre bezáratta a jeruzsálemi brit konzulátust, és kitiltott 12 embert.
A továbbra is elképesztőket posztoló Donald Trump egy órán át telefonált Vlagyimir Putyinnal. Az amerikai elnök állítólag kitalálta, hogy blokkolja a Bombardier által gyártott repülőgépek behozatalát, pedig a cég rengeteg pénzt fektet be az USA-ban. Izlandon berendelték az amerikai nagykövetet, miután Trump annektálta a szigetországot a közösségi oldalán. Közben Kanada életbe léptette a megemelt vámokat az USA-val szemben.
Egy hindu csoport kérésére kiparancsolták a női dolgozókat az Eiffel-toronyból, amire a felháborodott dolgozók sztrájkba léptek, és hétfőn ki sem nyitott a világ egyik legismertebb turisztikai attrakciója.
Volt egy nap, amikor nem rakétáztak.
Nem jött be az új amerikai elnöki térkép a reykjavíki kormányzatnak.
Brassói Sándor döntése mögött állítása szerint emberi tényezők állnak.
A felháborodott dolgozók sztrájkba léptek, és hétfőn ki sem nyitott a világ egyik legismertebb turisztikai attrakciója.
Az NKA-botrány újabb fejezete.
Első körben Marija Zaharova külügyi szóvivő nyilvánult meg az ügyben, és ő is csak szűkszavúan.
Hosszabban is reagált az orosz fél arra, hogy Magyarország kiutasítja az orosz nagykövetség tíz munkatársát.
Blanka nyertes cikke Zebegény kiskirályáról szól.
Ezzel a lépéssel Magyarország régi adósságát törleszti az EU- és NATO-szövetségesek felé, mondja a Külügyi Intézet munkatársa.
A minisztérium szóvivője az új magyar kormány tevékenységét is kritizálta.
Apróság, de jól mutatja a költések átgondoltságát: a hivatal 13 millió forintot fizetett ki mikulásünnepségekre.
Gondolkodott a Fidesz elhagyásán is, hiszen az ember sok mindenen gondolkodik.
Augusztus második felében újult ki a kereskedelmi konfliktus a két ország között, miután meghiúsult az előzetesen kidolgozott kereskedelmi megállapodás véglegesítése.
Vagy kamu az egész, vagy az amerikai-kanadai vámháborúnak újabb áldozatai lesznek.
„Szerbia még mindig nem nézett szembe Európa közelmúltbeli történelmének egy sötét fejezetével” – mondták az EU vezetői.
Az Irán által támogatott erők akciói a globális olajkereskedelmet veszélyeztetik.
V. felkutatására elképesztő erőforrásokat mozgattak meg a hatóságok. Leveleket hagyott maga után, amelyekben beismerte a tettét, de ezeket a rendőrség egyelőre nem hozza nyilvánosságra.
Mintha hallottuk volna már ezeket a mondatokat…
Az Orbán-kormány nem tett ilyen lépéseket, miközben a szövetségeseink sorra küldték haza az orosz kémeket az elmúlt években. Magyar Péter azt mondta: a Tisza-kormány nem tűri, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását
Az Országgyűlés szavazott a tagokról is.
„Úgy látszik, be kéne iratkozni valami fejlődéstechnikai általános iskolába” – üzente az államtitkárnak.
Ruszlan Kravcsenko beadta a lemondását, miután csaló telefonos központok működtetésében való részvétellel vádolták meg a közvetlen munkatársát.
Kétévente rendezik meg a nomád olimpiát, csak itt éppen jurtát kell felállítani időre, meg egy pici botot szorongatnak óriási emberek.
Volt itt minden, ami egy szigorú pedagógus repertoárjában fellelhető.
Ez azonban csak átmeneti állapot, egy egyedi helyzet, mivel a kormánynak az év vége felé várható uniós pénzeket több programnál is meg kellett előlegezni. Vagyis, amint megérkeznek ezek a források, visszaáll a költségvetés rendje.
Izrael erre bezáratta a jeruzsálemi brit konzulátust, és kitiltott 12 embert.
Donald J. Trump posztolgat a közösségi oldalán.
Magyar Péter a Trumpnál is Trumpabb Torgyán József örökébe lépett azzal, hogy a Fidesz-dúlást a tatárdúláshoz hasonlítja. A történelmi párhuzammal, egy korábbi felszólalása szerint, Melléthei-Barna Márton sem ért egyet.
Aleksandar Vučić keveri a lapokat. A dátum: október 25. Szerbiában szinte folyamatosak a kormányellenes tüntetések 2024 novembere óta.
Ezeket az augusztusi inflációs adathoz igazítják, úgyhogy mától ki lehet őket számolni.
Kármán András pénzügyminiszter expozéja után a fideszes Palóc André, aki Nagy Márton szóvivője volt a választás előtt, a „be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetéséről” beszélt. A Költségvetési Tanács elnöke felidézte, hogy ez a nyolcadik év 2015 óta, amikor év közben kell hozzányúlni a költségvetéshez.
Nagy volt az egyetértés.
Egyelőre tíz területen vezetik be, kísérleti jelleggel.
Sőt más emberek fenyegetésétől is.
A Haaretz oknyomozó cikke meghatározó fejlemény lehet az éppen zajló izraeli választási kampányban.
Az NVVH elnökválasztása körüli viharnak is köszönhetően teljesen összekuszálódott, hogy mi itt rendszerváltásilag a végső cél. Minden ellopott fillért visszaszerezni? Lecsukni a tolvajokat? Egy jobb országot építeni? Mind a három még soha, sehol nem sikerült.
A parlament után a kommentmezőben zajlik a két politikus vitájának levezetése.
Oroszország a kritikus infrastruktúrát fogja bombázni, a Patriot ez ellen nyújt valamennyi védelmet. Tavaly télen százezrek maradtak áram, fűtés és víz nélkül Kijevben.
A fogyasztói árak augusztusban 1,3 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, a júliusit 0,2 százalékkal haladták meg.