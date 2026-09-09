Orbán Anita és Marija Zaharova, Orbán Viktor és Al Capone, Magyar Péter és Torgyán József

reggel 4

Jó reggelt kívánok a nyári meleg előtt! Ez itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap főbb anyagaival (de vannak egyéb hírleveleink is).

OROSZOK

Magyarország kiutasítja az orosz nagykövetség tíz munkatársát, Rácz András szerint ezzel a lépéssel Magyarország régi adósságát törleszti az EU- és NATO-szövetségesek felé. „Kemény és fájdalmas választ fog kapni a budapesti ruszofób lobbi” – reagált az orosz külügy a bejelentett kiutasításokra. Az orosz nagykövet szerint ez „példátlan és indokolatlan eszkaláció”, „méltó választ von maga után”.

Sztanyiszlavov Jevgenyij Arnoldovics orosz nagykövet jön ki a Külügyminisztériumból, miután bekérette őt Orbán Anita külügyminiszter.
Fotó: Kristóf Balázs/444

BELFÖLD

Az NVVH elnökválasztása körüli viharnak is köszönhetően teljesen összekuszálódott, hogy mi itt rendszerváltásilag a végső cél: minden ellopott fillért visszaszerezni? lecsukni a tolvajokat? egy jobb országot építeni? Mind a három még soha, sehol nem sikerült.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Magyar Péter a Trumpnál is trumpabb Torgyán József örökébe lépett azzal, hogy a Fidesz-dúlást a tatárdúláshoz hasonlítja: a történelmi párhuzammal egy korábbi felszólalása szerint Melléthei-Barna Márton sem ért egyet.

Miközben külföldi EP-képviselőknek panaszkodik a Fidesz, hogy a magyar kormány felszámolja a demokráciát, Navracsics Tibornak van egy Orbán-mentes ajánlata.

  • Magyar Péter bocsánatot kért Toroczkaitól, de nem úgy.
  • NKA-botrány: őrizetbe vettek két embert egy, a Fásy családhoz köthető dokumentumfilm miatt.
  • Hallerné alaposan szétcsapott az ellenzéki képviselők között.
  • Kubatov Gábor arra kérné a Fradi-szurkolókat, hogy tartózkodjanak az erőszaktól.

GAZDASÁG

Történelmien pocsék adatot közöltek Kármán Andrásék a költségvetésről, de ez csak átmeneti állapot, mivel a kormánynak az év vége felé várható EU-s pénzeket több programnál is meg kellett előlegezni. Kármán expozéja után a fideszes Palóc André, aki Nagy Márton szóvivője volt a választás előtt, a „be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetéséről” beszélt, a Költségvetési Tanács elnöke pedig felidézte, hogy ez a nyolcadik év 2015 óta, amikor év közben kell hozzányúlni a költségvetéshez.

Fotó: Németh Dániel/444
  • A költségvetés egynegyede ment el megkérdőjelezhető kommunikációs szerződésekre a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál.
  • Csökkentek az élelmiszerárak, és alig nőnek jövőre az autópálya-matrica-díjak.
  • Magyar Péter vidékfejlesztési programot jelentett be, egyelőre tíz területen, kísérleti jelleggel.

KULTÚRA

Írtunk a Nomád Világjátékokon elért magyar eredményekről.

Fotó: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP
  • Bayer Judit lett a Független Közmédia Testület elnöke, és távozik az Oktatási Hivatal elnöke.
  • Cserhalmi György ejtőernyőztetéssel vádolja Nagy Ervint.
  • Zöldi Blanka 444-es cikke nyerte megosztva a MÚOSZ augusztusi sajtódíját.

UKRÁNOK

Amint elment az amerikai küldöttség, újra lőni kezdték Kijevet az oroszok. Egy EU-s döntés értelmében Kijev hitelre vehet amerikai Patriot légvédelmi rendszereket, hogy az emberek ne fagyjanak meg otthon télen.

Fotó: SERHII OKUNEV/AFP
  • Az ukrán külügyminisztérium szerint Orbánék még most is tevékenyen dolgoznak Ukrajna EU-csatlakozásának akadályozásán.
  • A legfőbb ügyész is belebukott az Ukrajnát megrázó újabb nagyszabású korrupciós ügybe.

KÜLFÖLD

A Haaretz arról írt, hogy Netanjahut figyelmeztették egy lehetséges támadásra október 7. előtt, de ő nem adta át az üzenetet a titkosszolgálatok és a hadsereg vezetőinek. Közben a britek etnikai tisztogatással vádolják az ciszjordániai izraeli telepeseket, és nem kereskednek velük többé, Izrael erre bezáratta a jeruzsálemi brit konzulátust, és kitiltott 12 embert.

Fotó: Benjamin Netanjahu/X

A továbbra is elképesztőket posztoló Donald Trump egy órán át telefonált Vlagyimir Putyinnal. Az amerikai elnök állítólag kitalálta, hogy blokkolja a Bombardier által gyártott repülőgépek behozatalát, pedig a cég rengeteg pénzt fektet be az USA-ban. Izlandon berendelték az amerikai nagykövetet, miután Trump annektálta a szigetországot a közösségi oldalán. Közben Kanada életbe léptette a megemelt vámokat az USA-val szemben.

Egy hindu csoport kérésére kiparancsolták a női dolgozókat az Eiffel-toronyból, amire a felháborodott dolgozók sztrájkba léptek, és hétfőn ki sem nyitott a világ egyik legismertebb turisztikai attrakciója.

  • Öt napja tartó hajtóvadászat ért véget, őrizetbe vették a német villamosenergia-hálózat elleni szabotázsakciók gyanúsítottját.
  • Szaúd-Arábiát rakétázták a hútik.
  • Bosznia nehezen viseli, hogy a szerbek hősként temették el a bosnyákok ezreinek kivégzésére parancsot adó Mladićot.
  • Szerbián október 25-én lesznek előrehozott választások.
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