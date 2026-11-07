Hétvégi olvasnivalók ügynökaktákról, titkos tanácsadókról és humortalan elemzőkről

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Ügynökakták

Szerda óta elérhető a nyitottaktak.hu, az új online felület, ahol több tízezer egykori állambiztonsági személy nevére lehet rákeresni. Magyar Péter a nyilvánosságra hozatal napján tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy nem szabad elhamarkodottan ítélkezni a listán szereplőktől – a Fidesz viszont politikai cirkuszról és békétlenséget szító Tiszáról kommunikált. Arról néhány nap tapasztalata után a 444-en írtunk, hogy ugyan a politika gyors eredményt akart, de az új adatbázisból épp az nem derül ki, ki mit csinált valójában.

Képünk illusztráció Fotó: Alex Linch/Aleksandra - stock.adobe.com

A nyilvánosságra hozatal nem ment zökkenőmentesen, Lezsák Sándor neve is felkerült a listára, de mint kiderült, valójában ő a megfigyeltek között volt – a bakiért Magyar Péter is bocsánatot kért. Aztán rövidesen kiderült, hogy 160 megfigyelt neve került fel az oldalra egy informatikai hiba miatt. A Fidesz-KDNP pereket ígért, és miniszterek, levéltári vezetők lemondását kezdte követelni, Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke pedig a testület összehívását indítványozta.

Lezsák Sándor Fotó: Bús Csaba/MTI/MTVA

Az egészen biztos, hogy társadalmilag érzékeny folyamat indult meg a héten, amit a kormány azzal kíván egyengetni, hogy felállítottak egy szakértői testületet „a múlt sebeinek” begyógyítására. A testület tagja Szabó Andrea szociológus is, aki figyelmeztetett, hogy a hatos karton megléte még nem jelenti, hogy valaki bűnös volna, illetve veszélyesnek tartja, ha a bűnbakkereső narratíva rögzül a társadalomban.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A 444 családfakutatókat és terapeutákat kérdezett arról, hogysn érdemes felkészülni, ha egy szerettünk szerepel az ügynökaktákban. Az ÁBTL történészével, Szekér Nórával arról beszélgettünk, mit jelent, hogy valakit hazafias alapon szerveztek be és, hogy találták ki ügynökök sokszor fura fedőneveit.

Mi is külön listáztuk legfurább fedőneveket és találtunk olyan embert is, akit 1989. november 13-án, a dübörgő rendszerváltás közepette szerveztek be hazafias alapon.

Az első napokban több, a listákon szereplő ember is tagadta, hogy együttműködött volna az állampárttal. Szikora János rendezőt például meglepte, hogy van róla egy beszervezési dosszié, míg a Nanu-Nanu fedőnéven hálózati személyként foglalkoztatott Szikora Róbert szerint nem jelentett senkiről. Egy volt fideszes EP-képviselő is tagadta, hogy ügynök lett volna, állítása szerint egy angliai diákútról jelentett csupán. Írtunk arról is, hogy a püspökök nagy részéről már rég tudjuk, hogy a hálózat része volt, a kérdés inkább az, mihez kezdenek ezzel az egyházak. Apropó: Balog Zoltán nem folytatja püspökként.

Kiss-Rigó László szentmisét celebrál az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére Fotó: Filep István/MTI/MTVA

Feledy

A hét azzal indult, hogy bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal menesztette Feledy Botondot a külügyminisztérium a Külügyi Intézet éléről. Kiderült, hogy Feledy cége 84 millió forintot kapott Lázár János minisztériumától három év alatt. Aztán az is, hogy Navracsics Tibornak is bedolgozott – a volt miniszter szerint jó munkát végzett a cég. Magyar Péter azzal indokolta a kirúgást, hogy bár Feledy jó szakember, senki nem tölthet be vezető pozíciót, aki ilyeneket eltitkol.

Feledy Botond a Sziget fesztiválon 2026. augusztus 13-án. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Feledy kirúgása, az ügynökakták, az NKA-ügy és a NER-t olajozó ügyvédek kapcsán írtunk arról, hogy a rendszerváltáshoz olyan szobákban is fel kell kapcsolni a villanyt, ahol eddig természetes volt a sötétség.

Fotó: Németh Dániel/444

Parlament

A parlamentben Toroczkai László a Feledy kirúgása körüli botrányra csatlakozva kuplerájnak nevezte a Tisza-kormányt, mire elvették tőle a szót. A szavazások kezdetekor Pócs János úgy jelezte, hogy nem működött a szavazógépe, hogy bent se volt a teremben, erre Forsthoffer Ágnes házelnök három ülésnapra kitiltotta a fideszes képviselőt, aki ez ellen fellebbezett.

Tegeződés és Ókovács Szilveszter kirúgása miatt is voltak kisebb feszültségek a képviselők között.

Ezeknél talán fontosabb történés volt az Országházban, hogy megszavazták Fejes Pétert legfőbb ügyésznek, aki kezdésként az ügyészi szervezet nevében megkövette a társadalmat (és nem a Fideszt) az igazságérzetet joggal sértő döntések és mulasztások miatt. Törvényekről is szavaztak: már idén munkaszüneti nap lesz december 24-e, és módosult a cégnyilvánosságról szóló törvény is. Magyar pedig hosszasan magyarázta, miért szerepel a költségvetési tervezetben továbbra is az MMA vagy épp a Magyarságkutató Intézet.

Fotó: Bankó Gábor/444

Bizottsági ülések is voltak a héten, a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság ülésén Balog Zoltán protokollfőnöke beszélt arról, hogy a Miniszterelnökségnek kellett volna utánajárnia Vásárhelyi János ügyeinek a kitüntetése előtt – egy másik ülésen pedig egy magyarságkutató, egy közgazdász és egy történész igyekeztek elmagyarázni, hova tűnt a pénz a rendszerváltás idején.

Fotó: Németh Dániel/444

Írtunk továbbá arról, hogy

hogyan alakultak át Oroszország magyar hangjai a választások óta,

és hogy Pócs János osztotta ki a gyerekek között azokat a Mikulás-csomagokat, amelyeket a jászapáti „civil" szervezet állami támogatásból vett;

Külföld

Élesben néztük meg Párizsban, hogy néz ki közvetlen közelről a diáktüntetésnek indult, megélhetési tömegdemonstrációvá váló, a hírekbe a fosztogatások miatt bekerülő tiltakozási hullám. Miért vannak az utcán, mit szólnak az erőszakos jelenetekhez, hogyan reagálnak a rendőrök? Videóriport!

A Trumppal szembeni elégedetlenség kék cunamija söpörte el Amerika-szerte a republikánusokat. Trump a szavazólapon, megosztó jelöltek, hiába átrajzolt térképek: gyorselemzés arról, hogy mi vezetett a súlyos republikánus vereséghez és a demokraták jó szerepléséhez.

James Talarico győzelmi beszéde Texasban Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Írtunk arról is, hogy a republikánusok megsemmisítő veresége a félidős választásokon a külpolitikában döntő változást ugyan nem hozhat, mégis lehet számítani arra, hogy egyes kulcsfontosságú ügyekben kompromisszumra kényszerítik az elnököt.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Az alkotmánybírósági cirkusszal Tusk átmenetileg egy platformra terelte a megosztott jobboldali ellenzéket, de Kaczyński sem tudta tömegesen utcára vinni a táborát. Az intézményi párhuzamos valóság rögzült: miközben egyik oldal sem enged, Tusk a karhatalmi fellépéssel a saját jogállami legitimációját is kockáztatja.

Fotó: MLADEN ANTONOV/AFP

Kultúra

Nem létezik szabadság felelősség nélkül – Bartis Attila volt a Nem rossz könyvek vendége.

Fotó: Fotó: Hegyi Zsolt / Illusztráció: Kiss Bence/444

Ott voltunk, amikor Ceglédi Zoltán új jelentést adott a stand-upnak: innen szép felállni!

Ceglédi Zoltán nevetést imitál az ÖT-ön futó Ceglédi 2.0 című műsorában 2026. október 31-én. Forrás: ÖT/Youtube

A valóságcsavarás vébédöntője: Magyarországon is bemutatták a You Can See Everything című dokumentumfilmet, nem okozott csalódást.

Ajánlottunk 3 jó filmet a BIFF-ről, és még néhányat, amik díjakat is kaptak.

Forrás: BIFF

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