Havas, jó reggelt! Ismét itt a napindító hírlevél (amire a hasonlókkal együtt itt lehet feliratkozni), benne az elmúlt 24 óra főbb anyagaival. De előtte két szolgálati közlemény:

Megjelent Uj Péter új könyve, az Óráid vannak hátra, Orbán!. Tóth Krisztina az új kötetével lesz a Nem rossz könyvek klubjában, november 28-án élőben, közönség előtt.

UKRAJNA

Magyar Péter Kárpátalján tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel, az ungvári temetőben együtt koszorúztak, és közös Sajtótájékoztatót tartottak Beregszászon, ahol röplabdáztak is az iskolásokkal. „A magyar miniszterelnök helyében meghívnám magamat Budapestre” – mondta Zelenszkij a 444 kérdésére, amire Magyar Péter ott rögtön meg is hívta őt Magyarországra.

Fotó: Genya Savilov/AFP

Szerhij Zsadan ukrán rocksztár-író-katona az orosz imperializmusról, az eloroszosított Kelet-Ukrajnáról és arról beszélt a 444-nek, hogy az orosz kultúra mindig a birodalmi projekt része volt.

Egy friss felmérés szerint a németek többsége már ellenzi Ukrajna katonai támogatását.

PARLAMENT

Bujdosó Andreának billeg a széke, a Tisza-frakció keresi az identitását – írja Bábel Vilmos, aki a Helyzet: van! új adásában is mesélt a Tisza-frakció belső ügyeiről.

Fotó: Kiss Bence/444

Baka András kifogásolta, visszaküldte, a Tisza most mégis újra megszavazta a vagyonosodási törvényt, ahogy a vagyonadóról szólót is. Megszavazták az új katát is: 50-ről 100 ezerre nő a havi adó, viszont újra lehet cégeknek számlázni. Átment a lex Kubatov is, nem lehet többé politikus sportklub élén, Kubatov Gábor az államfőt kéri, hogy ne írja alá. (Egyébként öt ember ellen indult rendőrségi eljárás aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés miatt, miután megverték a Kubatovval kritikus fradista bloggert.)

Friss törvénymódosítások szerint a szülők és az ovik dönthetik el, mikor menjen iskolába a gyerek, szabadabban választható keresztnév, nőnek a diákönkormányzatok jogai, 2 helyett 5 tankönyv közül választhatnak ezentúl a tanárok, az ELTE-re kerülnek az NKE tanárszakos hallgatói, és szétszedik a Demeter Szilárd-féle konglomerátumot.

Álláskeresési támogatást kapott, mielőtt Fidesz-képviselő lett Orbán Balázs utódja, Kardosné Gyurkó Katalin korábbi miniszterelnöki biztos.

Rétvári Bence szerint a házszabályt az abszolút filmszínház rendezőinek igényeihez igazítják.

A börtönben akarja meghallgatni Matolcsyt a parlamenti vizsgálóbizottság tiszás elnöke.

BELFÖLD

7 fideszes álcivil szervezetnél tartott házkutatást a rendőrség 1,5 milliárdos hűtlen kezelés ügyében: a fideszes politikusokhoz kapcsolódó szervezeteknek a kormányváltás előtti 5 évben több mint 1,5 milliárd forintot ítélt meg az Orbán-kormány.

Fotó: NNI

Karácsony Gergely szerint nem hülyültek meg, azért kell mindent egyszerre felújítani és megépíteni, mert 2030-ig el kell költeni a pénzeket: lesznek átmeneti kellemetlenségek Budapesten, de utána minden szebb és jobb és zöldebb lesz.

Ókovács Szilveszter még a héten a munkaügyi hivatalba megy segélyért: a Magyar Állami Operaház korábbi főigazgatójáról korábban az derült ki, hogy a minisztérium jóváhagyása nélkül, külön prémiumokkal emelte meg a saját, 4,8 milliós fizetését, de most panaszkodik, hogy elvették a kenyérkeresetét.

„Hát gyerekek, nem lesz olyan, hogy mindenki pénzt fog kapni” – ismét egymásnak estek a fideszes influenszerek.

Lövéseket hallottak, majd egy nő holttestét találták meg Győr külterületén, a gyanúsítottat körözik, a rendőrség szerint fegyvere van és veszélyes.

Fűnek-fának tartozik az Orbánék által agyontámogatott, de a román bajnokságban most is tökutolsó csíkszeredai focicsapat.

Kreténvetélkedőt indított az RTL, hogy kiderüljön, a magyar hírességek közül ki A Nemzet Hülyéje.

Első körben a helyi médiát támogatná országszerte a Sajtóalap.

KÜLFÖLD

Az éppen a halálos ítéletek végrehajtását gyorsítani igyekvő Donald Trump személyes közbelépése kellett Jensen Huang visszahelyezéséhez, de ettől még messze nem oszlottak el a viharfelhők: 1000 milliárd dollárok repkednek az év drámájában, amiben a kínai kémkedés és a félrelépés legalább annyit emlegetett szál, mint az, hogy mennyire törékeny az amerikai gazdaság növekedését hajtó szektor. Tajvan és a tőzsdék ünneplik Huang visszatérését az Nvidia élére.

Trump és Jensen Huang a Fehér Házban 2025 áprilisában. Fotó: JIM WATSON/AFP

A legszűkebb pártvezetést is elérte a kínai kommunista leszámolási kampány: a 25 milliós Sanghaj párttitkárát korrupcióval vádolják, pedig nemrég még Hszi Csin-ping lehetséges utódjának számított.