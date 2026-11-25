Havas, jó reggelt! Ismét itt a napindító hírlevél (amire a hasonlókkal együtt itt lehet feliratkozni), benne az elmúlt 24 óra főbb anyagaival. De előtte két szolgálati közlemény:
Magyar Péter Kárpátalján tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel, az ungvári temetőben együtt koszorúztak, és közös Sajtótájékoztatót tartottak Beregszászon, ahol röplabdáztak is az iskolásokkal. „A magyar miniszterelnök helyében meghívnám magamat Budapestre” – mondta Zelenszkij a 444 kérdésére, amire Magyar Péter ott rögtön meg is hívta őt Magyarországra.
Szerhij Zsadan ukrán rocksztár-író-katona az orosz imperializmusról, az eloroszosított Kelet-Ukrajnáról és arról beszélt a 444-nek, hogy az orosz kultúra mindig a birodalmi projekt része volt.
Bujdosó Andreának billeg a széke, a Tisza-frakció keresi az identitását – írja Bábel Vilmos, aki a Helyzet: van! új adásában is mesélt a Tisza-frakció belső ügyeiről.
Baka András kifogásolta, visszaküldte, a Tisza most mégis újra megszavazta a vagyonosodási törvényt, ahogy a vagyonadóról szólót is. Megszavazták az új katát is: 50-ről 100 ezerre nő a havi adó, viszont újra lehet cégeknek számlázni. Átment a lex Kubatov is, nem lehet többé politikus sportklub élén, Kubatov Gábor az államfőt kéri, hogy ne írja alá. (Egyébként öt ember ellen indult rendőrségi eljárás aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés miatt, miután megverték a Kubatovval kritikus fradista bloggert.)
Friss törvénymódosítások szerint a szülők és az ovik dönthetik el, mikor menjen iskolába a gyerek, szabadabban választható keresztnév, nőnek a diákönkormányzatok jogai, 2 helyett 5 tankönyv közül választhatnak ezentúl a tanárok, az ELTE-re kerülnek az NKE tanárszakos hallgatói, és szétszedik a Demeter Szilárd-féle konglomerátumot.
7 fideszes álcivil szervezetnél tartott házkutatást a rendőrség 1,5 milliárdos hűtlen kezelés ügyében: a fideszes politikusokhoz kapcsolódó szervezeteknek a kormányváltás előtti 5 évben több mint 1,5 milliárd forintot ítélt meg az Orbán-kormány.
Karácsony Gergely szerint nem hülyültek meg, azért kell mindent egyszerre felújítani és megépíteni, mert 2030-ig el kell költeni a pénzeket: lesznek átmeneti kellemetlenségek Budapesten, de utána minden szebb és jobb és zöldebb lesz.
Ókovács Szilveszter még a héten a munkaügyi hivatalba megy segélyért: a Magyar Állami Operaház korábbi főigazgatójáról korábban az derült ki, hogy a minisztérium jóváhagyása nélkül, külön prémiumokkal emelte meg a saját, 4,8 milliós fizetését, de most panaszkodik, hogy elvették a kenyérkeresetét.
Az éppen a halálos ítéletek végrehajtását gyorsítani igyekvő Donald Trump személyes közbelépése kellett Jensen Huang visszahelyezéséhez, de ettől még messze nem oszlottak el a viharfelhők: 1000 milliárd dollárok repkednek az év drámájában, amiben a kínai kémkedés és a félrelépés legalább annyit emlegetett szál, mint az, hogy mennyire törékeny az amerikai gazdaság növekedését hajtó szektor. Tajvan és a tőzsdék ünneplik Huang visszatérését az Nvidia élére.
A legszűkebb pártvezetést is elérte a kínai kommunista leszámolási kampány: a 25 milliós Sanghaj párttitkárát korrupcióval vádolják, pedig nemrég még Hszi Csin-ping lehetséges utódjának számított.
Az egyházon belüli abúzusbotrányok kapcsán.
Miután a parlament elfogadta a lex Kubatovot, azt üzeni Baka Andrásnak: értse meg, hogy ő nem fogja feladni.
Az ungvári temetőben együtt koszorúzott a magyar kormányfő és az ukrán elnök.
De összesen hét gyanúsítottja van az ügynek.
Lesznek átmeneti kellemetlenségek Budapesten, de utána minden szebb és jobb és zöldebb lesz.
Kreténvetélkedőt indított az RTL, hogy kiderüljön, a magyar hírességek közül ki A Nemzet Hülyéje.
A kormány jelenlegi becslése szerint a vagyonadó mintegy 15 ezer embert érinthet, és évi 200 milliárd forint költségvetési bevételt jelenthet.
„A magyar embereknek joguk van tudni, mi történt a több száz milliárd forintnyi közvagyonnal. Ha kell, házhoz visszük a kérdéseket” – mondta Csőszi Attila.
Változtatott kiadatási politikáján az Egyesült Arab Emírségek.
1000 milliárd dollárok repkednek az év drámájában, amiben a kínai kémkedés és a félrelépés legalább annyit emlegetett szál, mint az, hogy mennyire törékeny az amerikai gazdaság növekedését hajtó szektor.
Az oktatási miniszter emellett megígérte az ingyenes tankkönyvellátás megőrzését, valamint azt is, hogy megszűnik a kötelező tagságon alapuló Nemzeti Pedagógus Kar.
A Médiatanács fideszes és KDNP-s tagjának megválasztása Signalon úszott el, Kaprinyák Tibornál pedig nem csak a luxusvadászatairól készült fotók verték ki a biztosítékot. Cikksorozatunk második része, ezúttal a Tisza-frakció belső ügyeiről.
A 25 milliós Sanghaj párttitkárát korrupcióval vádolják, pedig nemrég még Hszi Csin-ping lehetséges utódjának számított.
A fideszes politikusokhoz kapcsolódó szervezeteknek a kormányváltás előtti 5 évben több mint 1,5 milliárd forintot ítélt meg az Orbán-kormány.
Miközben sok orbánista influenszer úgy érzi, a Fidesz az út szélén hagyta, elterjedt a hír, hogy a párt a Helyzet nevű új csatornát támogatja, melynek egyik arca a Tisza-képviselő Rost Andrea lánya. A csatornánál ezt cáfolják, de a szóbeszéd elég volt, hogy boruljon a bili.
De a Fidesz átlát a szitán!
Beregszászon tartott sajtótájékoztatót a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök. Magyar Péter szerint Magyarországnak kulcsszerepe lehet Ukrajna újjáépítésében.
Baka a céllal egyetértett, de szerinte a törvény ronthatja a közbizalmat. A törvényhozási bizottság nem értett vele egyet, most a parlament megpróbálja mégegyszer áttolni a törvényt.
A korábbi miniszterelnöki biztosnak, Kardosné Gyurkó Katalinnak van egy régi Mazdája és egy lova is.
A Fidesz és a Mi Hazánk jelöltjét pedig most sem fogadták el a Független Közmédia Testületbe.
Az ügyben büntetőeljárás indult.
Az ellenállás különösen erős a közvéleménykutatásokban vezető szélsőjobboldali Alternatíva Németországért szavazói körében.
Kevés olyan szerzője van a kortárs magyar irodalomnak, aki annyira remekül tudná egyszerű és tömör történetek sorával megmutatni, hogy milyen is az a világ, ami körbevesz minket, mint Tóth Krisztina. November 28-án élőben, közönség előtt beszélgetünk majd vele.
A Helyzet: van! legújabb adásában Bábel Vilmossal beszéltünk arról, hogy miket tudtunk meg a kormány és a kormánypárti parlamenti frakció belső viszonyairól.
A Magyar Állami Operaház korábbi főigazgatójáról korábban az derült ki, hogy a minisztérium jóváhagyása nélkül, külön prémiumokkal emelte meg a saját, 4,8 milliós fizetését. Most panaszkodik, hogy elvették a kenyérkeresetét.
Ötvenről százezerre nő a havi adó, viszont újra lehet cégeknek számlázni.
„Apu visszatért, hogy megmentse az életemet” – ilyen bejegyzések ünneplik az Nvidia-vezér visszatérését, de van, aki szerint az eset rámutatott Tajvan kiszolgáltatottságára.
Gönyűi autószerelőt gyanúsítanak, nála lehet a lőfegyvere. Az áldozat is falubeli volt.
Az erősen nyugatos, külföldön élő szavazókon üt az új szabály a jövő évi választások előtt.
Tanács Zoltán azzal próbálta leszerelni az ellenzéki lehetőségeket féltő Rétvárit, hogy a Fidesz-KDNP alatt rendeleti kormányzás volt, a parlamenti képviselők semmit nem csináltak az üléseken.
A kecskeméti klubvezető is odaszúrt a sokáig Magyarországról pénzelt klubnak.
Az ukrán rocksztár-író-katona az orosz imperializmusról, az eloroszosított Kelet-Ukrajnáról és arról beszélt a 444-nek, hogy az orosz kultúra mindig a birodalmi projekt része volt. Szerinte a magyaroknak 1956-ból ismerniük kellene az orosz gondolkodást. Szerhij Zsadannal Budapesten beszélgettünk.
Magyar Pétert Orbán Anita is elkíséri Ukrajnába.
Az amerikai elnököt nagyon felhúzta, hogy Gavin Newsom demokrata kormányzó a kaliforniai halálos ítéleteket életfogytiglani börtönbüntetésre változtatná.
Magyar meg is hívta az ukrán elnököt ott rögtön.
Kettő helyett öt tankönyv közül választhatnak ezentúl a tanárok, az ELTE-re kerülnek az NKE tanárszakos hallgatói, szétszedik a Demeter Szilárd-féle konglomerátumot.
A frissen megalakult testület terveiről Polyák Gábor elnök beszélt.
Csütörtök hajnalig lesz, ahol négy centi is hullhat.