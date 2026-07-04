Hétvégi olvasnivalók derűs áramtolvajokról és haragos aranykonvojokról

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hét legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost az aranykonvoj ügyében, a TEK volt főigazgatóját az ukránok jogellenes fogvatartásával és sanyargatásával gyanúsítja a Központi Nyomozó Főügyészség. Tanúvallomások szólhatnak arról, hogy Hajdu a rajtaütéskor Orbán Viktorral telefonált, a tét, hogy a jogellenes fogva tartás és más bűncselekmények miatti nyomozás elér-e bármilyen módon Orbánig.
Magyarország szokatlan eufóriában tölti mézesheteit, de ez sem tart örökké: Rényi Pál Dániel cikkében arra figyelmeztetett, hogy a múlt lezárásához emlékeztetnünk kell magunkat arra, amit tizenhat éven keresztül átéltünk, mert egyedül így haladhatjuk meg az orbánizmust.
A héten megdőlt az abszolút melegrekord, tűz volt a Hortobágyon, elzöldült a Velencei-tó, mi meg riporttal jelentkeztünk a kiszáradás szélén lévő Garancsi-tótól. Amit most tapasztaltunk, az nem a szokásos nyári meleg, hanem veszélyhelyzet – az egészségre és a gazdaságra is nagyon káros, pont ezért kell tudatosan kezelni.
Kedden a parlamentben a Tisza Párt kétharmaddal megszüntette a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, de volt vita az ügynökaktákról is, és átment a parlamenten a polgármesterek fizetését befagyasztó törvény is. Forsthoffer Ágnes kezdeményezte azoknak a pereknek a békés megegyezéses lezárását, amelyeket korábbi képviselők indítottak Kövér László túlzó mértékű büntetései miatt. Volt egy kis feszkója Magyar Péterrel is, miután elvette a szót a miniszterelnöktől, de aztán másnap megittak egy kávét.
Magyar részvételével volt kormányszóvivői tájékoztató, kiderült többek között, hogy nyilvánosak lesznek az ügynökakták, tovább változik az Alaptörvény, és hogy nyílt pályázattal választják ki a NAV elnökét. Eldőlt az is, hogy a vármegyéknek és a főispánoknak is vége, és hogy Horváth András lesz a közmédia ideiglenes vezetője, valamint hogy Magyar felmentette Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ (NIK) főigazgatóját.
Írtunk azokról a vitatott kinevezésekről, akiket a jelek szerint még nem ért el a Tisza Tisztítótüze, ilyen volt a hét elején bejelentett tűnt új NAV-elnök, de miután a szélesebb közönség kiakadt a kétes múltú Tamásné Czinege Csilla kinevezésén, Magyar Péter, majd Kármán András is bejelentette, hogy a kinevezés csak idieglenes, pályázni lehet majd a címre.
Magyar Péter javaslatára felmentették az NMHH elnökét, az Európai Bizottság pedig nem engedte, hogy az NMHH közvetlenül léphessen fel az RTL ellen. A 24.hu azt írta, tudja, kik lesznek a közmédia szakmai vezetői.
A Balásy-cégcsoport lapunk birtokába került szerződéseiből derül ki, hogy az Origo fél év alatt félmilliárdot, a Pesti Srácok kétszázmilliót szakított állami hirdetésekből, de az is bevett módszere volt a Rogán-tárcának, hogy beszélgetős műsorokba, podcastekbe szakértőt delegált, és ezért fizetett. Ezek a pénzek hiányoznak most a sorra megszűnő jobboldali médiumoknak.
A Medián még súlyosabb beszakadást mért a Fidesznek. Írtunk arról, hogy Szijjártó 246 millió forintért utazott tavaly bérelt magángépen Amerikába, majd rövidesen az is kiderült, hogy az év során több mint kétmilliárd forint ment el hasonló célokra. 160 milliárdot osztott ki teljes titokban az Orbán-kormány, a fideszes narratívát szajkózó Alapjogokért Központ is kapott belőle.
Az önkormányzattól lophatott áramot bitcoinbizniszéhez a békásmegyeri piac igazgatója: az óbudai korrupciós ügyben is érintett Krébesz Dániel korábban elismerte a történteket, most viszont már tagadja, hogy személyesen érintett lett volna a kriptobányászatban – az Óbudai Vagyonkezelő dolgozói március végén lettek figyelmesek a „furcsa, színes, villódzó fényekre".
„Finnországot annak is meg kell védeni, aki nem itt született, de ezt választotta a hazájának” – így működik a honvédelem a világ legboldogabb országában. Az országban nem csak az általános boldogság nagy, hanem az állami intézményekbe, kiemelten a hadseregbe vetett bizalom is, sőt, itt a legmagasabb azoknak az aránya is, akik fegyvert fognának a haza védelme érdekében. De miért? Mit csinál kilencszázezer önkéntes? Hogyan lehet biztonságban tartani az 1340 kilométer hosszú finn-orosz határt? Helyszíni riport Finnországból.
Kastélyszerű díszlet, lezárt aréna, sztárparádé – Taylor Swifték titkos álomesküvőjére figyelt New York. A pár nem erősített meg előre semmit, de a Madison Square Garden körül felbukkanó kamionok, rendőrök, díszletek és hírességek arra utaltak, a napokban tarthatják az év legnagyobb popkulturális eseményének számító sztáresküvőt. Így is történt, mint az a városi óriás kivetítőkről kiderült. Adam Sandler adta őket össze.
Trumpék rommá keresik magukat kriptovalutákkal és részvényekkel, miközben arab, indiai, vietnámi, román befektetőknek köszönhetően szárnyal az ingatlanbiznisz is. Amerika korábbi elnökei soha nem is mertek ehhez hasonló családi üzleteket kötni az elnökségük alatt.
Nehéz helyzetben van a belarusz diktátor, Lukasenko, aki igyekszik nem belesodródni az oroszok háborújába, de közben nincs olyan sok mozgástere, ezért most Pekingtől remél némi támaszt.
Pénteki és szombati események időbeli sorrendben:
A putyini Oroszország egy ideje hivatalosan is Nagy-Britanniát tartja magára nézve a legveszélyesebbnek, és a szigetországot hibáztatják az ukrajnai háború elhúzódásáért is. Tényleg azt gondolják, hogy a katonailag és gazdaságilag is egyre gyengülő Egyesült Királyság a hibás mindenért, és ha igen, miért?
Finnország évek óta a világ legboldogabb országa. De nem csak az általános boldogság nagy, hanem az állami intézményekbe, kiemelten a hadseregbe vetett bizalom is, sőt, itt a legmagasabb azoknak az aránya is, akik fegyvert fognának a haza védelme érdekében. De miért? Mit csinál kilencszázezer önkéntes? Hogyan lehet biztonságban tartani az 1340 kilométer hosszú finn-orosz határt? Helyszíni riport Finnországból.
A Fidesz erdélyi fesztiválja nem maradhat buli nélkül. Nagy maradók és nagy távolmaradók a katasztrófa után.
Koltay András nemrég a Médiatanács elnökségét bukta.
Magyar Péter kijelölte a felsőoktatási tevékenységet nem végző kekvák alapítói jogait gyakorló minisztereket.
A klímakatasztrófán ez persze nem segít, de legalább van valami, ami a perzselő forróságban is mosolyt csal az arcokra. A tóhoz már nem szabad lemenni, mert az ember könnyen elmerülhet az iszapban – a leckét most már a 444 stábja is megtanulta.
Szent a béke.
Nem volt elég fedezet a nyertes ajánlatra.
A jogász megbízatása átmeneti.
A kormány azt ígéri, hogy az egyetemek visszakapják a korábban elvont döntési hatásköreiket.
Putyin aktívabb szerepet vár Belarusztól az ukrajnai háborújában, Lukasenko azonban vonakodik. Zelenszkij dróncsapásokkal fenyegette meg, a múlt héten pedig Moszkvából egyenesen Pekingbe repült. Mire játszik a belarusz diktátor?
Sok döntést hoztak.
Az óbudai polgármester nem vette jó néven az önkormányzati áramlopásról szóló cikkünket. Azt állítja, nem kerestük meg - egy olyan cikkhez, amiben hosszan idéztük a válaszait.
Soha nem mértek még ilyen meleget Magyarországon.
Amit most tapasztalunk, az nem a szokásos nyári meleg, hanem veszélyhelyzet. Az egészségre és a gazdaságra is nagyon káros, pont ezért kell tudatosan kezelni.
Hajdu Jánost hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki az aranykonvoj-akció miatt, utána biztonsági igazgatói pozíciót kapott a Fidesztől. A tét, hogy a jogellenes fogva tartás és más bűncselekmények miatti nyomozás elér-e bármilyen módon Orbánig.
Egyre több bizonyíték kerül elő arról, hogyan zajlott az ukrán pénzszállító elleni akció a kampány hajrájában. Átbeszéltük, mit lehet tudni az ügyről.
De az is bevett módszere volt a Rogán-tárcának, hogy beszélgetős műsorokba, podcastekbe szakértőt delegált, és ezért fizetett. Mindez a Balásy-cégcsoport lapunk birtokába került szerződéseiből derül ki. Ezek a pénzek hiányoznak most a sorra megszűnő jobboldali médiumoknak.
A parkfenntartási ügy többi gyanúsítottjára vonatkozó indítványról még nem döntött a bíróság.
A kedvezményezettek között van Kocsis Máté elítélt lengyel politikust bujtató titkárának cége és Böjte Csaba egyesülete is. De egészen ezoterikus dolgok is előkerültek. Volt, aki írásos pályázat nélkül jutott volna támogatáshoz, más a kért összegnél is többet kapott volna. Tarr Zoltán végül valamennyi döntést visszavonta.
Még Pozsonyba és Belgrádba is béreltek neki gépet.
Magyarország szokatlan eufóriában tölti mézes heteit, de ez sem tart örökké. A múlt lezárásához emlékeztetnünk kell magunkat arra, amit tizenhat éven keresztül átéltünk. Újra és újra. Egyedül így haladhatjuk meg az orbánizmust.
Az óbudai korrupciós ügyben is érintett Krébesz Dániel korábban elismerte a történteket, most viszont már tagadja, hogy személyesen érintett lett volna a kriptobányászatban. Az Óbudai Vagyonkezelő dolgozói március végén lettek figyelmesek a „furcsa, színes, villódzó fényekre".
A tiszás többség mellett Seszták Miklós KDNP-s képviselő is a módosítás mellett szavazott.
Lassú lejtmenetben van a Fidesz, fogy a tábor és kevésbé elkötelezettek a szavazóik.
A spanyolok a 2010-es világbajnoki cím óta egyszer sem jutottak a nyolc közé, négy éve mindkét csapatot Marokkó verte ki.
Ketten együtt 81 évesek voltak a portugál–horvát vb-meccsen, csak egyikük nyerhetett.
A hivatalos bejelentés néhány nap múlva várható.
A 8 érintett tunéziai játékost nem nevezték meg és várhatóan nem is fogják eltiltani, mert valószínű, hogy csak olyan húst ettek, amilyet nem szabadott volna.
Nemrég még úgy volt, hogy a NAV-elnök korábbi helyettese lesz az új elnök. A pénzügyminiszter most már transzparenciát, nyílt pályázatot ígér, meg hogy az elnök nem lesz államtitkár a pénzügyminiszter alatt.
Ez a Tisza-kormány javaslata.
Messi közben tovább építi a rekordját, már 20 vb-gólnál jár.
De szó lesz a parlamentben a polgármesterek juttatásainak csökkentéséről is.
Tizenhat évvel ezelőtt a helyzet hasonló volt a mostanihoz: a választók brutális többséggel leváltanak egy rezsimet, amelyből nagyon elegük volt, az új kormány pedig kőkeményen kihasználja a kétharmados erejét, a bírálatokra meg azt mondja, ő csak a népakaratot teljesíti. Érdemes felidézni az akkori választások utáni nyarat, amikor a Fidesz hogyan kezdett módszeresen visszaélni a hatalommal.
Taylor Swift és Travis Kelce továbbra sem erősítettek meg semmit, de a Madison Square Garden körül felbukkanó kamionok, rendőrök, díszletek és hírességek arra utalnak, hogy pénteken tarthatják az év legnagyobb popkulturális eseményének számító sztáresküvőt.
A TEK volt főigazgatóját az ukránok jogellenes fogvatartásával és sanyargatásával gyanúsítja a Központi Nyomozó Főügyészség.
Hatala Anna, a Nemzeti Információs Központ főigazgatója is távozik a posztjáról.
Házszabályból oktatta ki a házelnököt a kormányfő.
Óriáskivetítőkön hirdették, hogy összeházasodtak.
Mindezt úgy jelentette be a tiszás házelnök, hogy jelezte, súlyos büntetéseket szabhatna ki ő is a Parlamentben készített lejárató videók miatt.
A kétharmados többséget igénylő sarkalatos törvényt 135 igen, 44 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett fogadták el.
Még egy rossz hír Magyarország harmadik legnagyobb természetes taváról.
Az új NAV-elnök miatt a korrupcióellenes kiállásáért évekkel ezelőtt meghurcolt Horváth András borult ki, az Iparművészeti Múzeum igazgatóján a saját beosztottjai, de a korábban az EU-s pénzeket felügyelő főember is maradhatott, pedig ellene még petíció is indult.
A továbbiakban a Facebookon lesznek elérhetőek.
Ebből 80 hektár legelő, a többi nádas volt.
Az ausztrálok kapust cseréltek a büntetőpárbaj előtt, hiába, az egyiptomiak négyből négyet bevertek.
5-10 milliárdokat kaptak egyes kekvák, és természetesen az MCC sem maradhatott ki a szórásból.
Ez volt az az eset, amikor a volt külügyminiszter arról posztolt, hogy szerényen vonatozik, csakhogy a gép eközben üresen követte.
Tamásné Czinege Csilla a kormányváltás óta eddig is irányította a hatóságot.
A médiahatóság jogmegkerülési eljárást indított a Luxemburgban bejegyzett médiaszolgáltató ellen, amit 1 millió 50 ezer forintra akart büntetni. A Bizottság azonban precedensértékűnek tekinthető döntésében elutasította a kérelmet.
Trumpék rommá keresik magukat kriptovalutákkal és részvényekkel, miközben arab, indiai, vietnámi, román befektetőknek köszönhetően szárnyal az ingatlanbiznisz is. Amerika korábbi elnökei soha nem is mertek ehhez hasonló családi üzleteket kötni az elnökségük alatt.