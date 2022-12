Mi történt karácsonykor?

„Az élet teremti az Istent, vagy az Isten teremti az életet?” (Gyurcsány Ferenc)

Jó reggelt mindenkinek! Vége a rekordmeleg karácsonynak, itt egy újabb munkahét (változékony idővel), ezzel újraindul a Reggel 4, a 444 reggeli hírlevele (itt a többi). De mi történt az ünnepek alatt (a bullshitbingón kívül)? Erről lesz most szó.

HAZÁNK

Orbán Viktor a szokásos karácsonyi interjújában – amiben most sem kellett kellemetlen kérdésekre válaszolnia – bejelentette, hogy megpiszkálják a csokot. Részletekbe nem bocsátkozott, csak annyit árult el, hogy az első félévben még nem fog változni a rendszer. Novák Katalin is mondott valamit.

A számok alapján teljes kudarc a kormány családtámogatási politikája: az alanyi jogon járó támogatásokat elinflálták, a gazdagokat támogató családpolitika pedig nem hozott népesedési robbanást.

Beindult a karácsonyi kormányzati pénzszórás. A kormány már karácsony előtt 380 milliárd forint előre nem tervezett kiadásról döntött, és a két ünnep között még további pénzosztás jöhet.

HÁBORÚ

photo_camera Az oroszoktól kapott S-400 légvédelmi rendszerek Breszt közelében Fotó: RUSSIAN DEFENSE MINISTRY / HANDO/Anadolu Agency via AFP

Az orosz hadsereg karácsonyra rakétacsapásokkal sorozta meg Herszont. Zelenszkij szerint az oroszok azért gyilkolnak, hogy megfélemlítsenek, és mert örömüket lelik benne. Putyin azt mondta, hogy Oroszország kész tárgyalni Ukrajnáról minden érintett féllel, de ez alatt első helyen aligha Ukrajnát értette.



Jevgenyij Prigozsin, a Wagner csoport alapítója azzal fenyegetőzik, hogy ha a gazdag oroszok keveset tesznek a háborús erőfeszítésekért, el kell venni tőlük mindent. közben Alekszej Navalnij szerint a hatóságok szándékosan rontják az egészségét a börtönben, az orvos nem mondta meg sem a diagnózist, sem azt, hogy milyen injekciókat írt fel neki.

Már mindenki meghallgathatja a teljes, 135 perces Szilágyi Ákos-interjúnkat 16. századi háborús káoszról, civilizációs haláltáncról és elbutuló autokráciáról.

Kína azt állítja, semleges az ukrajnai háborúban, de azért elmélyíti a kapcsolatait Oroszországgal, Oroszország pedig újraindítaná a gázszállítást a Jamal-Európa vezetéken, és a törökök felől érkező mennyiséget is növelnék.

KÜLFÖLD

photo_camera Donald Trump 2018. novemberében Fotó: JIM WATSON/AFP

Bombaciklon bénította meg az Egyesült Államokat, volt, ahol mínusz 45 fok is volt, százezrek maradtak áram nélkül.

Hitelesek lehetnek a Bloomberg értesülései, decemberben negyedmilliárd kínai kaphatta el a covidot. Naponta félmillióan lesznek covidosok egy kínai városban: Csingtao közegészségügyi vezetője Kínában ritka őszinteséggel beszélt, gyorsan cenzúrázták is. Hirtelen le is állították a koronavírus-adatok napi közlését, miután megijedtek a brutális számoktól. Viszont januártól már nem kell karanténba vonulniuk a Kínába utazóknak, csak max. 48 órás negatív tesztet kell bemutatniuk.

Kína minden eddiginél nagyobb berepüléssel reagált arra, hogy Amerika 2 milliárd dolláros katonai kölcsönt ad Tajvannak, drónok és vadászgépek vettek részt az akcióban. 71 vadászgéppel sértették meg a tajvani légteret.

Donald Trump karácsonyi üdvözletében látnoknak nevezte magát és közölte, hogy az USA haldoklik.

A kurd tüntetők többször is összecsaptak a rendőrökkel Párizsban a szélsőjobboldali lövöldöző miatt, aki a „beteges idegengyűlöletéről” beszélt a kihallgatásán.

KULTÚRA

photo_camera Egy liverpooli család nézi III. Károly beszédét. Fotó: Paul Ellis/AFP

Mészáros Juli idén is megírta, mit volt érdemes nézni karácsonykor, de talán most sem késő bepótolni bármit. És arról is írt, hogy 109 évvel ezelőtt két magyar férfi kifejtette, mitől szép egy nő.

Lubics Szilvia novemberben 6 nap alatt 197,3 km-t teljesített az Antarktiszon, és első lett a női indulók között. A nagykanizsai fogorvos-ultrafutót a verseny extrém körülményeiről, a mentális kihívásokról és egy pingvintámadásról is kérdeztük.

Mégsem olyan ártalmatlanok a mesterséges édesítőszerek, mint korábban hittük, és nem is esetleges rákkeltő hatásuk miatt: kiderült, hogy a fogyasztójuk nagyobb eséllyel térhet vissza a hagyományos szénhidrátokhoz.

Tory Lanez, a 30 éves kanadai rapper 20 évnél hosszabb börtönbüntetést is kaphat, miután bűnösnek találták abban, hogy ötször rálőtt Megan Thee Stallionra.