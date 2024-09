Itt a forró ősz

Jó napot! Ez a még mindig dögmeleg (de politikailag már szinte hagyományosan nem forró) ősz első reggeli hírlevele, benne a hétvége fontosabb anyagaival. (A hírlevelekre itt lehet feliratkozni.)

BELFÖLD

A fideszes elit csak 2046-ban döntheti meg Madarász apó országos csúcsát: a magyar történelem leghosszabb ideje hivatalban lévő országgyűlési képviselőjét már 50 évvel halála előtt is apónak nevezték. Nem volt különösebben tehetséges, de sokáig élt, külföldi szót ki nem ejtett a száján, nagyon utálta Jókai Mórt, mégis a kispesti Jókai utcában érte a halál.

photo_camera A hét kuruc, balról jobbra: Patay István, László Imre, Csanády Sándor, Madarász József, Kállay Ödön, Vállyi János, Vidats János Fotó: Vasárnapi Újság, 1913 / Wikipedia

Majdnem két hónap után befejeződött a Margit hídi kerékpárút felújítása. De miért kellett 54 napig piszmogni rajta?

Szakmai figyelmetlenség miatt jelent meg az emberi méltóságot sértő tartalom – közölte a bocsánatot kérő a Demokrata a cikk miatt, amiben a szerző arról írt, hogy ha Donáth Anna anyja abortuszt végeztetett volna, akkor Budapest idén olimpiát rendez. A szerző inkább megköszönte a reklámot.

A Madách Imre Gimnázium – ami közös énekléssel búcsúztatta a felmentett igazgatót – közölte, hogy a felmentés tényét, módját és indoklását továbbra is elfogadhatatlannak tartja. (Vitályos Eszter szerint azért kell elvenni a telefont, hogy a gyerekek a szünetekben se „kütyüzzenek”.)

Úgy köszönte meg a Heim Pál kórház a Tisza Párt adományát, hogy abban nem volt sok köszönet: vécépapírokkal zsúfolásig telt raktár képével rakták ki Magyar Péterék adományát.

UKR/RUS

Az eddigi legnagyobb ukrán légitámadás indult Oroszország ellen, Moszkvát is drónokkal támadták: főleg az energiarendszert támadják. A Kreml szerint az összes drónt megsemmisítették, de ég az olajfinomító és egy gázvezeték is. A NATO főtitkára szerint legitim, hogy az ukránok behatoltak Oroszország területére, mert az önvédelemhez való joguk nem szűnik meg a határnál.

A dán miniszterelnök szerint nem igaz, hogy megosztott az EU, 26 áll szemben 1 tagállammal: Mette Frederiksen azt mondta, Európában még mindig úgy gondolkodnak, mintha béke lenne, pedig erről szó sincs, sőt nincs alternatívája az ukrán győzelemnek, és az EU még soha nem volt olyan erős, mint most.

photo_camera Mette Frederiksen 2024. március 13-án. Fotó: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/AFP

Az orosz ellenzéki politikust, Vlagyimir Kara-Murzát 25 év börtönre ítélték, de két és fél után az augusztusi fogolycserének köszönhetően kiszabadult. Először beszélt arról nyilvános eseményen, hogy hogyan tartóztatták le, és hogyan élte meg a szabadulását.

Oroszország lazíthat a nukleáris fegyverekre vonatkozó doktrínáján.

Csepelen megnyílt az első állami magyar-ukrán két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium, aminek a megnyitóján a kormánytól nem bukkant fel senki.

KÜLFÖLD

Az exit pollok szerint az AfD megnyerte története első tartományi választását Türingiában, Szászországban pedig második lett a CDU mögött, Sahra Wagenknecht januárban alapított szélsőbaloldali populista pártja mindkét tartományban harmadik lett.

photo_camera Björn Höcke egy AfD-s kampányeseményen Fotó: HANNES P ALBERT/dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 47 év börtön után újra szabad a német gyilkos, aki három áldozatának is levágta a péniszét: a most már 85 éves Roland Steigerwald az első gyilkosság után letöltött 9 év után megölt még két embert, így életfogytiglant kapott, később pedig a modellautói miatt megbukott a bajor kancelláriaminiszter is.

MINDEN MÁS

A neonácik által ledöntött BLM-szobor alkotója most megcsinálta az Örök Irodarabszolgaság Emlékművét a Fradi-pálya közelében – írja Szily László, aki 5 perc bambulás után már úgy látta, mintha mögötte lángolnának az üvegfalak, a szoborról meg hr-esek lógnának lefelé.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Megváltozik az Eiffel-torony látványa, a város a játékok után is fenn hagyja az olimpiai ötkarikát: erről a párizsi polgármester már értesítette a NOB-ot és Macron elnököt is.

Még inkább el fogják kapkodni az emberek az Ozempicet: úgy tűnik, nemcsak elhízásra jó, hanem az öregedést is lassítja.

Csúnya kiütéssel indult a Sztárbox újabb évada: a színész Varga Ádám elterült a földön, Miller Dávid nyert.

Rohamtempóban fogynak a jegyek az Oasis-koncertekre.

Szabó Noémi testépítő a világbajnoki címig jutott, aztán tíz évvel később visszatért.



És volt Borízű Hang is.

Végül emlékezzünk az 53 évesen fellépés közben elhunyt Fatman Scoopra a legnagyobb slágerével: