Best of 2019

(Ezek voltak 2017-es, ezek pedig 2018-as kedvenceink)

ÁCS DÁNIEL

2019-ben számos olyan anyagot készítettünk, ami személyesen nekem is sok örömet okozott. Persze büszkék vagyunk a budapesti parkolás sötét ügyeit feltáró sorozatunkra, amivel több díjat is nyertünk, vagy személyesen nekem fontos, hogy írhatom a Videotéka mellékletet, ahol megosztókon fellelhető kincseket, dokumentumfilmeket, videókat kotrunk elő és dolgozunk fel.

Ebben az évben is tovább követtem szeretett kerületem, Ferencváros ügyeit, ami olyan abszurd pillanatokkal örvendeztetett meg, mint, amikor egy testületi ülésen Bácskai János, egykori polgármester a zakója zsebéből egy rólam készült, laminált képet húzott elő, hogy azzal takarja el az arcát a kamera elől. Az sem volt rossz nap, amikor a ferencvárosi parkolás feje, a kerület egyik legkártékonyabb figurája, Martos Dániel végre távozott posztjáról. Kitartóan követtem a hitleres videókról elhíresült Szekszárdi Garay János Gimnázium igazgatónőjének, Heilmann Józsefnének az ámokfutását is. De ha választanom kell, hogy mik volt a személyes kedvenceim, akkor legyen három nem is olyan nagyon fontos sztori.



Elsőként ajánlom a cikket, ami miatt Fiala János folyamatosan epét okád. (Szóltam, hogy nem lesz fontos.) A műsorvezető fő tevékenysége, azon túl, hogy élő adásban próbálja feldolgozni a sérelmeit, az, hogy szorult helyzetbe jutott polgármestereket mosdat, majd kiállítja nekik a cehet, amit az adófizetők közössége áll.

A második ajánlatom egy elképesztő eseményről szóló riport, amikor is az egykor rettegett Kurucinfó szerzői kiléptek a fényre. Cikk, amiből kiderül, hogy a magyar gyűlöletújságírás apostolai valójában végtelenül komikus figurák:

Harmadjára pedig nagyon ajánlom a tusványosi videóriportunkat. Tusványos, ahol a miniszterelnök minden évben megfejti a világot, mindig nagy élmény, és nem csak azért, mert Tusnádfürdő és környéke valóban lélegzetelállító, hanem mert ilyenkor olyan közegbe jutunk be, amitől egész évben el vagyunk zárva.

BEDE MÁRTON

2019 nagy részét a 444 jó hely Magyarországon kalauz megírásával, valamint a könyv publikálásával kapcsolatos mindenféle egyéb melókkal töltöttem. Jó kis könyv, nagyon ajánlom. Így hát nem sok cikket írtam a 444-re, amit meg igen, az is gyakran ehhez kapcsolódott, például a 35 dolog, amit egy Magyarország-útikönyv megírása közben az országról tanulni lehet.

Tök véletlen, de a másik emlékezetes cikkem is egy könyvről szól, csak azt nem én írtam, hanem Martin Gurri. A The Revolt of The Public and the Crisis of Authority in the New Millennium (A nyilvánosság lázadása és a tekintély válsága az új évezredben) című műve azzal lett híres, hogy eredetileg 2014-ben jelent meg, de tökéletesen megjósolta, mi fog történni a világban a következő években. Sokat gondolkodtam azóta is ezen a könyvön, és mindenkinek nagyon ajánlom az elolvasását. De ha nem, akkor legalább az én cikkemet, léci!

BOROS JULI

Erdélyből hozatta az olcsó krumplit az újbudai önkormányzat a tavalyi vásárra - Az önkormányzati választások slágerprogramja volt az ételosztás és a kedvezményes krumpli- és almavásár. A XI. kerületi, fideszes önkormányzat majdnem 8 milliót fizetett a kézdiszentléleki pityókáért, mindennel együtt az akció 10 millióba került a magyar adófizetőknek. Mindezt nem az önkormányzattól tudtuk meg.

Hiába kérte egy szomszéd két napja a rendőrséget, hogy menjenek ki a budai lakáshoz, ahol az apa megölte élettársát és 4 éves gyereküket - Az év egyik legtragikusabb eseménye volt ez a nagy nyilvánosságot kapott családirtás. Azt, hogy a rendőrség diszpécsere komoly hibát követett el, csak azután ismerték el, hogy rákérdeztünk. Válaszukban, melyet közlemény formájában is nyilvánosságra hoztak, azt írták: „egyetlen hibás intézkedés alapján nem lehet az egész testület munkáját elítélni”. A magyar kormány 2014 óta nem ratifikálja a nők és gyerekek jogait védő Isztambuli Egyezményt, ami Varga Judit igazságügyminiszter szerint csak egy „politikai hiszti”.

Egy lányt szexuálisan zaklattak, egy gyereket pedig megvertek a gödi szociális otthonban - A gödi Topházat, ahol olyan embertelen módon bántak a lakókkal, hogy nemzetközi botrány lett belőle, ma már Gondoskodás Házának hívják. Bár korábban az emberminiszter azt ígérte, bezárják az intézményt, végül csak az üzemeltetését adták át a Máltai Szeretetszolgálatnak. Ezután egy fogyatékos lányt szexuálisan zaklattak, egy gyereket pedig megvertek az otthonban. Erről nem adtak ki közleményt, de megkeresésünkre a rendőrség és az otthont működtető Máltai Szeretetszolgálat is elismerte, hogy mindkét ügyben nyomozás indult. Azóta a két gyanúsított egyike sem dolgozik már a szervezetnél, az intézmény vezetése pedig egységes útmutatót állított össze, amely egyértelművé teszi, hogy az intézményben dolgozóknak milyen teendőik vannak, ha a lakókat érintő jogsértésről tudomást szereznek. A szexuális erőszak ügyében a nyomozás még folyamatban van.

Judit évekig rettegett hentes férjétől, de hiába kért segítséget, feldarabolva végezte egy mezőn - A kétgyerekes anya 2014 májusában tűnt el, maradványait Darnózselin, a házukhoz közeli réten találták meg. Tudta, hogy van félnivalója, mindent meg is tett, hogy elkerülje a bajt, mindhiába. A hentest 7 év börtönre ítélték, de az ügynek még messze nincs vége. Halász Júlia kollégámmal meglátogattuk az áldozat testvérét, felkerestük a bűnügy legfontosabb helyszíneit, és részt vettünk a bírósági tárgyalásokon is.

Egymillióra büntették a Főpolgármesteri Hivatalt, mert blokkolták a melegjogi szervezetek oldalait - Februárban írtuk meg, hogy a hivatalból még a Budapest Pride oldala is elérhetetlen volt. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság szerint a főváros ezzel nemcsak az érintett szervezeteknek, hanem az egész LMBTQI közösségnek hátrányt okozott. Ma már minden korábban tiltott oldal elérhető a hivatalból.

BOTOS TAMÁS

Így rajzolta át az új Puskás Stadion Budapest látképét - 190 milliárd forint, 67 215 szék, 1 főváros.

CZINKÓCZI SÁNDOR

A pusztában épül az ország népnemzeti élményközpontja - Azt pontosan még mindig nem tudnám megmondani, mit csinál egy népfőiskola 2019-ben, de az biztos, hogy utóbbi években nehéz volt úgy kinyitni a Magyar Közlönyt, hogy abban ne esett volna le néhány százmillió Lezsák Sándor kisteleki birodalmának. Mivel már összeszámolni is nehéz, mire kapott pénzt, elmentünk a helyszínre, ahol az országgyűlés alelnöke igyekezett meggyőzni, hogy az állami jutatásoknak köszönhetően éppen egy új turistaparadicsom épül a puszta közepén a magyarságtudat köré.

Hiába önt milliárdokat a fociba az állam, a tehetségek mégsem tudnak kitörni a cigánysorról - Amikor a 2018-as foci-EB alatt megint arról ment a vita, hogy melyik csapat a legfehérebb, elkezdett foglalkoztatni, hogy a magyar focinak miért nincsenek cigány sztárjai, miközben rengeteg pénz áramlik a rendszerbe.

Itt az ideje újra megtanulnunk együtt élni a farkasokkal - Idén igyekeztünk minél többet forgatni a természetről, és az elmúlt évek egyik legizgalmasabb fejleménye, hogy kezdenek visszatérni a farkasok az Északi-középhegységbe. Szerencsére nálunk nem alakult ki akkora hisztéria miattuk, mint mondjuk a németeknél, helyette a magyar állattartók inkább megpróbálnak újra megtanulni együtt élni a ragadozókkal. Még akkor is, ha esetleg megették valamelyik jószágukat.

ERDÉLYI PÉTER

Ha az ember elég sokáig csinál újságot, akkor biztosan megtörténik vele, hogy mindenféle körülmény nagyon szerencsés együttállásának köszönhetően gyakorlatilag az ölébe hullik egy bomba sztori. Ez történt idén nyáron, amikor a 444 szerkesztősége melletti lakásnál egyik délelőtt egyszer csak megjelent Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök, akit hazájában korrupció miatt köröznek. Szerencsére nem csak ezt a banális helyzetet tudtuk felvenni, hanem azt is kinyomoztuk, kivel beszélt Gruevszki a titkosnak tervezett találkozón, és kié volt a világ legrosszabbul kiválasztott fedett lakása.

Az összes közéleti téma közül szerintem az igazságszolgáltatást függetlensége az, amiről egyfelől a legnehezebb érdekesen írni, másrészt viszont a legfontosabb a magyar demokrácia jövőjének szempontjából. Idén forgattunk egy hosszú videót arról, hogy próbálja kiterjeszteni a befolyását a politika a bíróságokon. A csata ugyan nem dőlt el, de Handó Tündét, aki a magyar igazságszolgáltatást 2011 óta irányította, le kellett léptetni a Fidesznek. Az ő felemelkedésének és bukásának történetét pedig portrécikkben meséltük el.

HALÁSZ JÚLIA

Ha összeomlik a világrend, én biztos nem fogok elpusztulni - Nagyon szeretem elhagyni Budapestet, talán idén én voltam legtöbbször vidéken riportozni az egész szerkesztőségből, de mégis ritka, hogy annyira izgalmas helyre jussak el, mint Újszkítia. Viktor évtizedek óta építi itt az otthonát, ahol egyszerre kutatja a múltat és készül fel a jövőre.

A túlóratörvénnyel indult, végül az egész várost elvesztette a Fidesz - Mindenkit meglepett, a szombathelyi Fideszt viszont szó szerint sokkolta, mikor 10 év után idén januárban elvesztették a város irányítását. Az ellenzéki képviselők azonnal átalakították a költségvetést és az önkormányzati cégeket is. Így lett a helyi tévének is új igazgatója, akitől el tudtam kérni a közgyűléseken készült összes felvételt. A videókészítés leggyötrelmesebb része egyértelműen a vágás, itt pedig egy hétig tartott csak az, hogy a közgyűlési videókat leválogassam. Mégis végig nagyon élveztem a munkát és éreztem, megéri átrágni magam a felszólalásokon, és összegyűjteni a Fideszes képviselők összeomlásának legszebb pillanatait.

HASZÁN ZOLTÁN

Kiderült, hogy Németh Szilárd nem volt országos bajnok birkózó - Németh Szilárd egyszer azt mesélte, hogy fiatalon országos bajnok birkózó volt. Semmi nyomát nem találtuk, megkérdeztük tőle, hogy mikor is történt mindez.

Orbán terasza lett Budapest új partihelyszíne - Már nem a felcsúti VIP-be kell bejutni, hanem ide, ahol együtt lehet nótázni Orbán Viktorral.

Azt tudtad, hogy Semjén Zsolt több könyvet írt, mint a legutóbbi irodalmi Nobel-díjas?- Ráadásul már öt nyelvre is lefordították a népszerű szerzőt, aki szerint érdekes meglátás, hogy nyelvezete Aquinói Szent Tamás és Rejtő Jenő szerencsés ötvözete. Az egyik könyvében osztotta meg Othmár atya örökérvényű mondását: „fiam, addig rázod, amíg bele nem tesznek valamit!”



HERCZEG MÁRK

Életemben először megnéztem egy részt a Trónok harcából, és rájöttem, hogy egész gyerekkoromban hazudtak nekem - Sokakat felháborított ez a cikk, de nekem nagyon kedves volt, ugyanis a csendes többségből jó páran biztosítottak arról, hogy őket is aggodalommal tölti el az agyrohasztó óvodás újhullám.

Ez a vadállat már 30 éve nyomja a mocskos, mocsári politikát, de még mindig úgy varázsol, hogy leszakítja a fejedet - Régóta szerettem volna egy rendszerkrityót írni, és a Zeneakadémián végre volt rá lehetőség, idén ezen nevettem a legtöbbet, amikor megírtam.

HORVÁTH BENCE

Idén a legtöbb visszajelzés, ötlet és siralom egyértelműen a dél-koreai/német filozófus, Byung-Chul Han munkáira épülő cikkemre érkezett, melyben főleg arról volt szó, hogy a modern munkakörülmények hogyan alakították ki úgy a személyiségünket, hogy gyakorlatilag önmagunk kizsákmányolói lettünk. Ehhez a felvetéshez újságíróként könnyű kapcsolódni, és mint kiderült, rengeteg más munkakörben is megszólítva érezték magukat emberek.

Közben 2019-ben sem lett kevésbé nyomasztó se Magyarország, se a világ nagy része, így aztán visszanézve főleg azokat a cikkeket szeretem az idei évből, melyek pillanatnyi kiutat kínáltak ebből: ilyen volt a régóta tervezett és végre megírt nagy gombatörténet, a magyar pásztorkutyák hortobágyi versenyének meglátogatása vagy a tatabányai rémkecske elfogásának kalandos története.



KIRÁLY ANDRÁS

Idén nem szűkölködtünk megrázó külpolitikai eseményekben, hogy mást ne mondjak, megindították Donald Trump ellen az alkotmányos vádeljárást. Az év legnagyobb külföldi sztorijai közül mégis kiemelném a Boeing drámáját. Az egész amerikai ipar egyik legfontosabb vállalata évtizedekig arról volt híres, hogy mérnökök uralják, és hajlandó hosszú időt és rengeteg pénzt áldozni új típusai fejlesztésére. Aztán valami megváltozott, a cég irányítását olyanok vették át, akik mindennél nagyobb hangsúlyt helyeztek a pénzügyi eredményekre, így az öldöklő versenyre tekintettel trükközésbe kezdtek. Ennek ezidáig több mint 350 ember élete volt az ára.

De azért ne feledkezzünk meg korszakunk főszereplőjéről, Donald Trumpról sem. Nyáron már úgy tűnt, hogy az elnök, aki a választási kampányában azzal tréfálkozott, hogy azt is megúszná, ha fényes nappal agyonlőne valakit New York egyik sugárútján, tényleg mindent megúszhat. Hiába írta meg négyszáz oldalon az ügyben majdnem két éven át vizsgálódó különleges ügyész, hogy bizony akadályozta a nyomozást, és bár konkrét egyezségre nincs bizonyíték, kampánystábja mindig lelkesen fogadta az oroszok ajánlatait, a közvélemény rezignáltan reagált. Mígnem szeptemberben kirobbant a minden eddiginél nagyobb botrány, melynek végére tanúk sorának meghallgatása és bizonyítékok átböngészése után karácsony előtt eljutottunk odáig, hogy a képviselőház vádat emeljen ellene. Ez nem példa nélküli az amerikai történelemben, de Trump így is mindössze a harmadik elnök, aki ellen vádat emelnek az ország lassan 250 éves történelme során.



KISS BENCE

Sötét parkolási ügyek Budapesten - Már 2018 őszén elvonultunk a szerkesztőség tárgyalójába Ács Danival, és belevágtunk a 444 történelmének egyik legnagyobb vállalásába, hogy egy dokumentumfilm keretein belül göngyölítsük fel a parkolási maffiát, és kiderítsük, hová tűnik az a pénz, amit a 90-es évek óta dobálnak az autósok az automatákba. Nem könnyű egy ilyen filmet összehozni, hosszú hónapokba telt az archív felvételek felkutatása, az animációk elkészítése és az egész anyag megszerkesztése, miközben a publikálásig folyamatosan érkeztek be új információk. Számomra az év egyik legjobb élménye volt egy óriási mozivásznon megnézni a filmet több száz támogatónkkal közösen, akiknek a hozzájárulása nélkül ez az egész valószínüleg sosem készült volna el. Még egyszer köszönjük!

MAGYARI PÉTER

2019-ben négy kiemelt témában írtam sok cikket: magyarországi választások (EP és önkormányzati), az új EU-s politikai ciklus vívódásai, Brexit, és a közép-európai földgázkereskedelem. Utóbbi az, ami leginkább aktuális maradt az év végére is, úgyhogy e sorozatomból ajánlanék három nagyobb írást az év végére.

Az április végén leírt helyzet most is érvényes: Magyarország ambíciói változatlanok, a kormány és az iparági vezetők közép-európa gázelosztó központjává tennék az országot, csakhogy ez másokon is múlik. Hogyan és mennyire? Innen kiderül.

Október végén Putyin budapesti látogatásához időzítve írtak ki aukciót egy még nem létező, de elég nagyra tervezett nemzetközi gázvezeték magyarországi szakaszára. Hogyan támadt fel a 15 éve tervezgetett Déli Áramlat, és miért jó ez Oroszországnak? Innen kiderül.

A kelet-európai gázüzlet az amerikai politikát is vonzotta, és Trump elnököt annyira megégette, hogy ebből lett az elmozdításáért indított eljárás is. Hogyan és miért merült el a gázmaffia világában az USA elitje? Innen kiderül.

PLANKÓ GERGŐ

Háborúban született, a hatalom szolgálatába állt - Ami Magyarországon közmédia néven működik, az már tényleg világszinten is nagy dobás. Készítettünk egy kisfilmet arról, hogyan jutottunk el ide a rendszerváltás óta.

A harc a gondolatainkért a nyelven keresztül zajlik - A legnagyobb győzelmek egyike, ha valaki el tudja érni, hogy az emberek a szavait használják. Erről a küzdelemről szól ez a cikk, a témához pedig részben kapcsolódik az Állami trollok fojtják zajba az igazságot című videónk is.

San Francisco utcáin szétszakadt a társadalom - 2019-ben életemben először eljutottam az Egyesült Államokba. A legtöbb időt Minnesotában töltöttem, írtam arról is, hogy már az egyik legkedvesebb államnak tartott helyen is sokakat megvadított a politika. Ennél is nyugtalanítóbb volt, amit San Francisco utcáin tapasztaltam.

Túszul ejtettek százezer embert, és kihirdették, hogy eljött a végítélet - Az 1979-es mekkai nagymecset-foglalás régóta érdekelt, mint olyan esemény, aminek története messze nem elég ismert ahhoz képest, hogy milyen komoly hatással van a világra a mai napig. Idén volt a negyvenedik évforduló, ami pont jó alkalom írni róla.



RÉNYI PÁL DÁNIEL

Mit mond el az Orbán-rendszer átalakulásáról Varga Judit miniszteri kinevezése? - Az Orbán-rendszer elég idős már ahhoz, hogy néha távolabbról is rátekintsünk, honnan hová fejlődött, és miben változik önmagához képest. Ehhez tökéletes alkalmat nyújtott Varga Judit nyári kinevezése.

„Olyan bélyeg lett a közmédiában dolgozni, mint amikor lecigányoznak” - Hiányzott már, hogy valaki belülről mutassa be a közszolgálati propaganda mindennapjait. Balogh Krisztina története azért is különleges, mert kormányzati körök segítették karrierjét, éveket dolgozott, hogy közszolgálati riporter lehessen, de mikor szembesült a valósággal, volt bátorsága hátat fordítani az MTVA-nak.

SARKADI ZSOLT

Se Magyarországnak, se más országnak nincs szüksége se több gyerekre, se bevándorlókra - Idén elég sokat foglalkoztam a túlnépesedéssel, mert úgy éreztem, hogy sokan összemossák a túlnépesedés okozta problémákat a klímaváltozás okozta gondokkal, ezzel még inkább tabusítva azt, ami evidens: nem jó, hogy ennyire sokan vagyunk ezen a bolygón, és ezzel a helyzettel kezdenünk kellene valamit. Hála az égnek, van egy kutatócsoport Svédországban, ami éppen ezzel foglalkozik, és a csoportnak még magyar tagja is van, akivel készítettünk interjút is.

Hazavágtuk az internetet, és most az internet hazavág bennünket - A másik téma, ami sokat foglalkoztatott és foglalkoztat most is, az internet és azon belül a közösségi média hatásai az emberi kommunikációra és az emberek mentális egészségére. Ha már az antropocén korban élünk, ahol az emberi tevékenység gyakorolja a legnagyobb hatást a környezetre, érdemes megnézni, mi gyakorolja manapság a legnagyobb hatást az emberre, és milyen ez a hatás. Nos, nem túl jó.

Beszorultunk - Ez egy elég személyes cikk volt, sokáig nem is akartam publikálni, csak azért kezdtem el írni a szöveget, hogy jobban össze tudjam foglalni, mik járnak a fejemben, hogyan viszonyulok a világhoz, és miket tartok problémának az életemben, meg abban, ahogyan a világhoz viszonyulok és ahogy a világ viszonyul hozzám. Aztán, ahogyan egyre többekkel beszélgettem, rájöttem, hogy nem csak én gondolkodom így, ezért úgy döntöttünk, cikként publikáljuk a szöveget. Talán sosem írtam még semmit, ami után ennyi levelet kaptam volna, amikben az emberek megköszönték a cikket, és azt írták, végre valaki szavakba öntötte, ahogyan éreznek.

Egy őrült ül az agyamban, és keveri a kártyákat - Sarkadi Imre ugyan nem rokonom, de az egyik kedvenc magyar íróm, szoktam is fortyogni néha azon, milyen méltatlanul kevesen ismerik a munkásságát annak ellenére, hogy messze kiemelkedett kora alkotói közül, és tényleg világszínvonalú munkák is vannak az életművében. A nyáron úgy döntöttem, hogy a fortyogás helyett írok egy cikket az egyetlen igazi magyar egzisztencialistáról.

SZILY LÁSZLÓ

Az összes 2019-es cikkem közül a „Virslit lopott hétfőn hajnalban a budapesti újságíró macskája” címűn gondolkodtam a legtöbbet, pedig ez a tényfeltáró anyag összesen 2 mondatból, 5 igen rövid, tényleg pár szavas képaláírásból és 5 darab fényképből állt, amik mindegyike ugyanazt a macskát ábrázolta. Erre a hajnali hírügyelet közben otthon viccből összedobott minimalista posztra kaptam ugyanis a legtöbb személyes visszajelzést ismerősöktől és ismeretlenektől az összes idei írásom közül, nem is beszélve a majdnem tízezer lájkról. Arra jutottam, hogy azért, mert rengeteg embernek van elege a nyomasztó politikai görénykedésből és egyre több ember vágyik igazi, átélhető sztorikra. Ez meg sajnos 100 százalékig igaz volt.



Az újságírás nemcsak íróasztalnál terpeszkedésből meg fontos emberekkel lebonyolított kávézgatásokból áll. Van, amikor az ember kénytelen felvenni a bakancsot és a túlélőruhát és kimenni az igazi Vadonba. Idén a legvadabb ilyen kalandot Budapest ötödik kerületében éltem át, erről szól a Csak a legkeményebb erdőjáróknak javasoljuk az Arany János utcai metrómegálló köré ültetett új városi erdő megközelítését című szakcikkem.

Egy soktízmilliárdos, szuperbonyolult ügy leleplezésénél néha többet ér, ha az embernek egy nevetséges, sőt pitiáner, de bárki által megérthető és kiröhöghető stiklit sikerült feltárnia. Főleg, ha ez az ember én vagyok. Ezért volt az egyik kedvenc saját cikkem az, amiben megírtam, hogy Kósa Lajos feleségének civil szervezete hogyan nyalt föl pénzt olyan események megszervezésére, amiket igazából mások szerveztek, ők pedig csak odamentek egy kocsmába és lefotózták egymást.

SZUROVECZ ILLÉS

Egy ország szenved tőle, hogy szökik a meleg a házainkból - Itt a fűtésszezon, ami sokak pénztárcáját megterheli, nem beszélve a szmogról, ami tönkreteszi a tüdőnket és a klímánkat is. Rezsicsökkentés, szociális tűzifa ide vagy oda, tömegek élnek energiaszegénységben. Ezen akkor lehetne segíteni, ha felújítanánk az országot ellepő, borzasztó állapotú házainkat. De mi kéne ehhez? Állami szándék és sok pénz. Ez egy összetett, de érdekes és mindenkit érintő kérdés, amit jó sok ábrával próbáltam érthetőbbé tenni. Közben Halász Julival megnéztük, mi mindent raknak a tűzre az emberek az ország legrosszabb levegőjű térségében.

Az életükre törtek, ezek a román újságírók mégis megmártóztak a legmélyebb korrupciós mocsokban - Bemutattak idén egy megdöbbentő erejű román dokumentumfilmet, a Colectivet, ami csak kisebb részben szól a híres, 2015-ös bukaresti tűzesetről. Viszont bemutatja a tragédia utáni nyomozást, amiben román oknyomozó újságírók rántották le a leplet az embertelen egészségügyi helyzetről és a velejéig korrupt rendszerről. Az újságírócsapat egyik tagja, Mirela Neag eljött a film budapesti bemutatójára, és interjút adott nekünk.

A munkanélküliek és a rendetlenek búcsút mondhatnak az ivóvíznek - Az ország legnagyobb szegregátumában, a miskolci Lyukóvölgyben óriási szegénységben élnek az emberek. Sokakat a vízhálózatról is lekötöttek, miután tartozásokat halmoztak fel, és közben azzal szembesültek: akiket „erkölcstelennek” minősítenek, azok örökre búcsút mondhatnak a víznek. Mi marad így? A közkutak és a ballonok, amit hőségben, esőben, hóban kell cipelni aszfalt nélküli utakon, hegynek felfelé.

URFI PÉTER

Soha nem vágtam bele akkora feladatba, mint a gyerekmolesztáló papokról szóló sorozat. Amikor több mint egy éve elkezdtem anyagot gyűjteni, még a hozzáértők is úgy tartották számon, hogy néhány esetnél több nem derült ki itthon. Február óta megjelent az a hat nagy cikk, amelyekből kiderül, hogy Magyarországot sem kerülte el az egész világot sokkoló jelenség.

De a tldr-oknyomozásokon túl is sokat írtam a témáról: interjúztam Ferenc pápa tanácsadójával, megnéztem a nagy vihart kavaró lengyel dokumentumfilmet és François Ozon moziját, és voltam Pannonhalmán egy fontos konferencián.

Ősszel a püspöki kar kiadott egy általános bocsánatkérést, ami szimbolikus lépésként nagyon fontos - és biztosan nem történt volna meg, ha nincsenek olyan áldozatok, akik kiállnak az igazságért.