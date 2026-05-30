Itt vannak a szurkolók, érkeznek az EU-s pénzek, búcsúzhat az MCC – hétvégi olvasnivalók

Jó reggelt, zivatarokra felkészülni! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb a hét legfontosabb cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

BL-döntő

Fenekestül forgatja fel a BL-döntő Budapestet: lezárásokra, kavarodásokra, késésekre és nagyon dühös vagy rendkívül vidám szurkolókra felkészülni! Összeszedtük, mire érdemes odafigyelni, utcai bunyó már tegnap este is volt, ma még több lehet.

Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Mennyire papírforma a PSG-Arsenal párosítás? Mennyire félrevezető a párharcot egyszerűen az unalmas és a szép foci összecsapásaként leírni? Milyen taktikai részleteken múlhat a döntő? És mit érdemes figyelnie annak, aki a stadionban vagy a tévé előtt követi a meccset? Meccsfelvezető az egyik legjobb magyar focis podcast, a Leak szakértőivel: Soós Márkkal, Szabó Peettel és Vályi Bencével.

A szombati BL-döntő előtt sajtótájékoztatót, és laza hangulatú edzést tartott a Puskásban az Arsenal és a PSG.

Ülések, tárgyalások, civilek

Kedden volt az első rendes teljes parlamenti nap az új felállásban, és történtek is bőven említésre méltó dolgok, például kezdésként Magyar Péter felszólalásában egyesével vette tűz alá a fideszes képviselőket. Az új miniszterelnök és az ellenzék első összecsapásának legemlékezetesebb pillanatait videón is összeszedtük, és ott voltunk az Igazságügyi és Alkotmányügyi bizottság ülésén is, ahol kiderült, hogy a tiszások korrigálják az Alaptörvény-módosításukat.

A kormányzati pozíciók leosztása alapján Hajdú-Bihar lobbizott a legjobban, Borsod-Abaúj-Zemplén a legrosszabbul.

Másnap az országházban Magyar és Gulyás Gergely sulihangulatú évődése vitte el a délelőttöt, míg délután a tiszás alkotmánymódosításokról vitáztak, a fő téma persze a miniszterelnöki ciklusok limitálása volt. Az ülésnapon még megszavazták, hogy Magyarország maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságban, és volt kormányszóvivői sajtótájékoztató is, ahol sok minden más mellett az is kiderült, hogy visszavonják a Szijjártóék által haveri alapon kiosztott diplomata útleveleket. Magyar amúgy előző nap is odament a parlamentben Gulyáshoz, utólag el is mesélte, hogy miért: Tóth Gáborról, az új rendészeti államtitkárról volt szó, akit korábban még Gulyás is dicsért, most mégis vele gyurcsányozná össze Magyart.

Hahó, Fidesz, hát mi volt ez a pár nap? – pénteken összegeztük a hetet: Rogán ledobta az elemzői szempontból megfejthetetlen földalatti-bombát, Orbán úgy ragadt benne a saját világában a védvonalazással, hogy az egyszerre érthető és érthetetlen, Gulyás Gergely pedig mindannyiunk nagy örömére beszállt a két régi haver csipkelődéséről szóló Netflix-dilibe.

Fotó: Olvasói fotó

Szolidabb mederben ment le a fővárosi közgyűlés pénteki ülése, mint a választások előtt, de azért mindenki beleállt a másikba, a biztonság kedvéért. Karácsony Gergely szerint végre úgy lesz Pride, ahogy egy normális, európai országban szokás.

Fotó: Németh Dániel/444

Tizenhat év ne ugass bele: civilnek lenni annyit tesz, hogy valaki nem tagja a hatalmi elitnek. De a politikába, mint a minket körülvevő folyamatokba ettől még mindenkinek joga van beleszólni. Orbán Viktor rendszere több dimenzióban, változatos módszerekkel igyekezett minden erejével gyengíteni, leépíteni ezt a jogot.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A héten azt írtuk, hogy akár be is szánthatják a tárgyalásokra nyitott MCC-t, erre Magyar Péter Ursula von der Leyen mellett állva jelentette be, hogy beszántják az MCC-t (ami ennek ellenére is folytatná a működést) az Európai Bizottsággal kötött, átfogó reformokról szóló megállapodás keretein belül – cserébe több mint 16 milliárd befagyasztott uniós pénzt kaphat az ország még idén.

Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

Biznisz, sajtó

Mi lesz Mészáros Lőrinc cégbirodalmával? Ki fogja etetni a zebrákat? Milyen jövő vár a TV2-re? És mivel tölti pihenőjét Gönczi Gábor? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Mészáros Lőrinc fesztiválján Alcsútdobozon.

Hét éve nem volt ilyen gyenge éve Mészáros Lőrinc zászlóshajó cégének, mégis közel 17 milliárdos osztalékra futotta.

Írtunk a csődközelbe került, mohácsi kikötőépítésről elküldött építőipari cégről, amely kötődik az óriási gázos áfacsalás egyik főszereplőjéhez is: a pécsi Katics József tulajdonában álló Platina Bau Zrt. ellen a múlt héten NAV-végrehajtást rendeltek el, egy hitelezője kezdeményezte a felszámolását is. A család másik cége, a Hungaro Energy hiába kért tavaly nyáron csődvédelmet, áprilisban elkezdődött a felszámolása.

Részletesen bemutattuk, hogyan vette át a Fidesz az irányítást az Index fölött: Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő alatt folytatólagosan kényszerültek újságírók arra, hogy öncenzúrát gyakoroljanak, a hatalom pedig eszközként tekintett a lapra, ahol az egyértelmű hazudozás is belefért.

Pénteken már nem jelenik meg a Népszava, 153 év után itt lehet a vége – Haraszti Miklós pedig nem értett egyet szerzőnk, a lap függetlenségét megkérdőjelező állításaival.

Mi történik az Origónál, a Magyar Nemzetnél, a Borsnál és a Mandinernél? A legnagyobb fideszes lapok pár nap alatt elveszítették az olvasóik 40 százalékát.

Kegyelmi ügy

Pénteken hamis tanúzásra felhívással gyanúsította meg a rendőrség Kónya Endrét, aki pár éve újra a vallomása megváltoztatására próbálta rávenni az egyik bicskei áldozatot. Végül szabadon távozhatott. Megkerestük Kónya édesanyját, hogy jobban megértsük Lévai Anikó szerepét a kegyelmi ügyben – ráleltünk ugyanis egy 2007-es riportfilmre, amelyből kiderül, Kónya Endre családja segített visszaszerezni a Mikes család birtokát, ahol Novák Katalin és Lévai Anikó is megfordult.

A zobolai kastély kapuja Fotó: Urfi Péter

Nemcsak gyerekbántalmazó nevelőket, róluk hallgató intézményvezetőket fogtak el a héten a rendőrök – a nevelőszülői hálózatokat is vizsgálták, a családügyi miniszter pedig az érintett intézmények fenntartójával egyeztetett.

Globsec

Ott voltunk Európa második legnagyobb biztonsági konferenciáján, a Globsecen: tavaly óta a világ sok szempontból nem lett vidámabb hely, de legalább idén már nem azért voltak kíváncsiak a magyarokra Prágában, hogy jót nevethessenek rajtunk.

Már nem kell aggódnom, hogy az elhangzott információk közvetlenül a Kremlhez kerülnek, ha a magyar kormánnyal tárgyalunk – a konferencián az észt külügyminiszter is nyilatkozott a 444-nek.

Kultúra és sport

A Dob utcai turistaétterem szuperképessége, hogy jóllakhatsz annyi idő alatt, mintha láncburgereznél, de asztalnál ülsz, tányérból eszel, és külföldiül beszélő pincérek sokasága mosolyog rád folyamatosan. Itt a kalória és kapitalizmus negyedik fejezete!

Érdektelen reklámesemény lett az első doppingolimpiából: úgy volt, hogy egy rakás techbrónak köszönhetően végre megtudjuk, mire képes a felturbózott emberi test. Ehhez képest kaptunk egy több szempontból is necces „világrekordot”, valamint a lehetőséget, hogy befizessünk egy tesztoszteroninjekció-kúrára.

Max Martin, az Enhanced vezérigazgatója és Kristian Gkolomeev együtt ünnepelnek Fotó: ETIENNE LAURENT/AFP

Tamburák

Szerzőnk a sükösdi tamburás gyerekek parlamentben való szerepeltetése és Bódis Kriszta problematikus videója miatt kereste meg az egyik legelismertebb gyermekvédelmi szervezetet – aminek alapítója most kormányzati szerepet kapott –, hogy aztán még több kérdés merüljön fel: Megtörténhet-e itthon az, ami Lengyelországban; elnyomhatja-e a kormányzati pozíciót kapó egykori kollégákkal szembeni kritikát a civil szervezetekben a személyes lojalitás?

Egy másik szerzőnk válaszpublicisztikájában arról írt, szerinte elképesztően nagy lehetőséget adtak néhány lelkes, hátrányos helyzetű gyereknek, hogy a legnagyobb közönség előtt mutassa meg magát. Abban, amit szeret, amit gyakorol és amiben jó, nem pedig általános cukigyerekeskedésben.

Külföld

Végül lett iráni rendszerváltás – síita teokráciából katonai diktatúra: az amerikai-izraeli bombázások felgyorsították a teheráni elit cseréjét. Eddig az ajatollahok parancsoltak a Forradalmi Gárdának, de most fordulhatott a kocka. Hasonló sokszor történt már a történelemben a római császároktól a japán sógunokig.

Négy drónt kilőtt az amerikai hadsereg a Hormuzi-szoros környékén, Trump pedig mintha már a szövetséges Ománt is fenyegetné

A teheráni parlament tagjai a Forradalmi Gárda egyenruhájában 2026. február 1-én Fotó: ICANA/AFP

Szerdán egy ukrán parancsnok arról beszélt, hogy közel lehet a fordulópont a háborúban, közben rakétákkal lőtték az ukránok Dél-Oroszországot, ismét eltalálhatták a tuapszei olajfinomítót is. Írtunk arról, hogy a brit hírszerzés szerint közel félmillió orosz katona halhatott meg Ukrajnában, és hogy Moszkva ezúttal az örményeket fenyegette, kevéssel a választások előtt.

„Fontos, hogy Amerika meghallja Ukrajna hangját” – bajban van az ukrán légvédelem, Zelenszkij levelet írt Trumpnak.

Fotó: YURIY DYACHYSHYN/AFP

A nyugati segélyek eljuttatása oda, ahol valóban szükség van rájuk, életveszélyes. Móni ezt vállalja a mindenkire vadászó orosz drónok között a Herszonba vezető úton. Emellett frontközeli falvakban tart közösségi programokat, angolt tanít, játszik a gyerekekkel, és próbál valamiféle normalitást teremteni egy olyan környezetben, ahol a drónok zúgására és a légiriadókra már senki sem kapja fel a fejét.

Fotó: Győri Boldizsár

Podcast

Borízű hang #272: Hiláriusz metropolita és a bőrszivarszoba titka. Kifizetjük a BL-döntő alvállalkozóit is. Ugron Zsolna dicsérete. El a kezekkel a hódmezővásárhelyi Rapcsák-szobortól! Je suis szivarszoba. A Piszkos Fred-szinten sittes arcok gyűjtögetése volt Orbán hobbija. A Navracsics-volkssturm.