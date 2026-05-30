Itt vannak a szurkolók, érkeznek az EU-s pénzek, búcsúzhat az MCC – hétvégi olvasnivalók

reggel 4

Jó reggelt, zivatarokra felkészülni! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb a hét legfontosabb cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

BL-döntő

Fenekestül forgatja fel a BL-döntő Budapestet: lezárásokra, kavarodásokra, késésekre és nagyon dühös vagy rendkívül vidám szurkolókra felkészülni! Összeszedtük, mire érdemes odafigyelni, utcai bunyó már tegnap este is volt, ma még több lehet.

Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Mennyire papírforma a PSG-Arsenal párosítás? Mennyire félrevezető a párharcot egyszerűen az unalmas és a szép foci összecsapásaként leírni? Milyen taktikai részleteken múlhat a döntő? És mit érdemes figyelnie annak, aki a stadionban vagy a tévé előtt követi a meccset? Meccsfelvezető az egyik legjobb magyar focis podcast, a Leak szakértőivel: Soós Márkkal, Szabó Peettel és Vályi Bencével.

Ülések, tárgyalások, civilek

Kedden volt az első rendes teljes parlamenti nap az új felállásban, és történtek is bőven említésre méltó dolgok, például kezdésként Magyar Péter felszólalásában egyesével vette tűz alá a fideszes képviselőket. Az új miniszterelnök és az ellenzék első összecsapásának legemlékezetesebb pillanatait videón is összeszedtük, és ott voltunk az Igazságügyi és Alkotmányügyi bizottság ülésén is, ahol kiderült, hogy a tiszások korrigálják az Alaptörvény-módosításukat.

Forrás

Másnap az országházban Magyar és Gulyás Gergely sulihangulatú évődése vitte el a délelőttöt, míg délután a tiszás alkotmánymódosításokról vitáztak, a fő téma persze a miniszterelnöki ciklusok limitálása volt. Az ülésnapon még megszavazták, hogy Magyarország maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságban, és volt kormányszóvivői sajtótájékoztató is, ahol sok minden más mellett az is kiderült, hogy visszavonják a Szijjártóék által haveri alapon kiosztott diplomata útleveleket. Magyar amúgy előző nap is odament a parlamentben Gulyáshoz, utólag el is mesélte, hogy miért: Tóth Gáborról, az új rendészeti államtitkárról volt szó, akit korábban még Gulyás is dicsért, most mégis vele gyurcsányozná össze Magyart.

Fotó: OrszággyűlésÉLŐ/Youtube

Hahó, Fidesz, hát mi volt ez a pár nap? – pénteken összegeztük a hetet: Rogán ledobta az elemzői szempontból megfejthetetlen földalatti-bombát, Orbán úgy ragadt benne a saját világában a védvonalazással, hogy az egyszerre érthető és érthetetlen, Gulyás Gergely pedig mindannyiunk nagy örömére beszállt a két régi haver csipkelődéséről szóló Netflix-dilibe.

Fotó: Olvasói fotó

Szolidabb mederben ment le a fővárosi közgyűlés pénteki ülése, mint a választások előtt, de azért mindenki beleállt a másikba, a biztonság kedvéért. Karácsony Gergely szerint végre úgy lesz Pride, ahogy egy normális, európai országban szokás.

Fotó: Németh Dániel/444

Tizenhat év ne ugass bele: civilnek lenni annyit tesz, hogy valaki nem tagja a hatalmi elitnek. De a politikába, mint a minket körülvevő folyamatokba ettől még mindenkinek joga van beleszólni. Orbán Viktor rendszere több dimenzióban, változatos módszerekkel igyekezett minden erejével gyengíteni, leépíteni ezt a jogot.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A héten azt írtuk, hogy akár be is szánthatják a tárgyalásokra nyitott MCC-t, erre Magyar Péter Ursula von der Leyen mellett állva jelentette be, hogy beszántják az MCC-t (ami ennek ellenére is folytatná a működést) az Európai Bizottsággal kötött, átfogó reformokról szóló megállapodás keretein belül – cserébe több mint 16 milliárd befagyasztott uniós pénzt kaphat az ország még idén.

Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

Biznisz, sajtó

Mi lesz Mészáros Lőrinc cégbirodalmával? Ki fogja etetni a zebrákat? Milyen jövő vár a TV2-re? És mivel tölti pihenőjét Gönczi Gábor? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Mészáros Lőrinc fesztiválján Alcsútdobozon.

Forrás

Írtunk a csődközelbe került, mohácsi kikötőépítésről elküldött építőipari cégről, amely kötődik az óriási gázos áfacsalás egyik főszereplőjéhez is: a pécsi Katics József tulajdonában álló Platina Bau Zrt. ellen a múlt héten NAV-végrehajtást rendeltek el, egy hitelezője kezdeményezte a felszámolását is. A család másik cége, a Hungaro Energy hiába kért tavaly nyáron csődvédelmet, áprilisban elkezdődött a felszámolása.

Augusztusi fotó a mohácsi kikötő építéséről
Fotó: Schwarcz-Kiefer Patrik / Facebook

Részletesen bemutattuk, hogyan vette át a Fidesz az irányítást az Index fölött: Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő alatt folytatólagosan kényszerültek újságírók arra, hogy öncenzúrát gyakoroljanak, a hatalom pedig eszközként tekintett a lapra, ahol az egyértelmű hazudozás is belefért.

Pénteken már nem jelenik meg a Népszava, 153 év után itt lehet a vége – Haraszti Miklós pedig nem értett egyet szerzőnk, a lap függetlenségét megkérdőjelező állításaival.

Kegyelmi ügy

Pénteken hamis tanúzásra felhívással gyanúsította meg a rendőrség Kónya Endrét, aki pár éve újra a vallomása megváltoztatására próbálta rávenni az egyik bicskei áldozatot. Végül szabadon távozhatott. Megkerestük Kónya édesanyját, hogy jobban megértsük Lévai Anikó szerepét a kegyelmi ügyben – ráleltünk ugyanis egy 2007-es riportfilmre, amelyből kiderül, Kónya Endre családja segített visszaszerezni a Mikes család birtokát, ahol Novák Katalin és Lévai Anikó is megfordult.

A zobolai kastély kapuja
Fotó: Urfi Péter

Globsec

Ott voltunk Európa második legnagyobb biztonsági konferenciáján, a Globsecen: tavaly óta a világ sok szempontból nem lett vidámabb hely, de legalább idén már nem azért voltak kíváncsiak a magyarokra Prágában, hogy jót nevethessenek rajtunk.

Orbán Anita a Globsecen
Fotó: Orbán Anita/Facebook

Kultúra és sport

A Dob utcai turistaétterem szuperképessége, hogy jóllakhatsz annyi idő alatt, mintha láncburgereznél, de asztalnál ülsz, tányérból eszel, és külföldiül beszélő pincérek sokasága mosolyog rád folyamatosan. Itt a kalória és kapitalizmus negyedik fejezete!

Érdektelen reklámesemény lett az első doppingolimpiából: úgy volt, hogy egy rakás techbrónak köszönhetően végre megtudjuk, mire képes a felturbózott emberi test. Ehhez képest kaptunk egy több szempontból is necces „világrekordot”, valamint a lehetőséget, hogy befizessünk egy tesztoszteroninjekció-kúrára.

Max Martin, az Enhanced vezérigazgatója és Kristian Gkolomeev együtt ünnepelnek
Fotó: ETIENNE LAURENT/AFP

Tamburák

Szerzőnk a sükösdi tamburás gyerekek parlamentben való szerepeltetése és Bódis Kriszta problematikus videója miatt kereste meg az egyik legelismertebb gyermekvédelmi szervezetet – aminek alapítója most kormányzati szerepet kapott –, hogy aztán még több kérdés merüljön fel: Megtörténhet-e itthon az, ami Lengyelországban; elnyomhatja-e a kormányzati pozíciót kapó egykori kollégákkal szembeni kritikát a civil szervezetekben a személyes lojalitás?

Külföld

Végül lett iráni rendszerváltás – síita teokráciából katonai diktatúra: az amerikai-izraeli bombázások felgyorsították a teheráni elit cseréjét. Eddig az ajatollahok parancsoltak a Forradalmi Gárdának, de most fordulhatott a kocka. Hasonló sokszor történt már a történelemben a római császároktól a japán sógunokig.

A teheráni parlament tagjai a Forradalmi Gárda egyenruhájában 2026. február 1-én
Fotó: ICANA/AFP

Szerdán egy ukrán parancsnok arról beszélt, hogy közel lehet a fordulópont a háborúban, közben rakétákkal lőtték az ukránok Dél-Oroszországot, ismét eltalálhatták a tuapszei olajfinomítót is. Írtunk arról, hogy a brit hírszerzés szerint közel félmillió orosz katona halhatott meg Ukrajnában, és hogy Moszkva ezúttal az örményeket fenyegette, kevéssel a választások előtt.

Fotó: YURIY DYACHYSHYN/AFP

A nyugati segélyek eljuttatása oda, ahol valóban szükség van rájuk, életveszélyes. Móni ezt vállalja a mindenkire vadászó orosz drónok között a Herszonba vezető úton. Emellett frontközeli falvakban tart közösségi programokat, angolt tanít, játszik a gyerekekkel, és próbál valamiféle normalitást teremteni egy olyan környezetben, ahol a drónok zúgására és a légiriadókra már senki sem kapja fel a fejét.

Fotó: Győri Boldizsár

Podcast

Borízű hang #272: Hiláriusz metropolita és a bőrszivarszoba titka. Kifizetjük a BL-döntő alvállalkozóit is. Ugron Zsolna dicsérete. El a kezekkel a hódmezővásárhelyi Rapcsák-szobortól! Je suis szivarszoba. A Piszkos Fred-szinten sittes arcok gyűjtögetése volt Orbán hobbija. A Navracsics-volkssturm.

Grafika: Kiss Bence/444
reggel 4 reggeli hírösszefoglaló reggeli hírlevél hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Magyar Péter késő este elmesélte, hogy miért ment oda Gulyás Gergelyhez a Parlamentben, és hogy mit mondott neki

Gyurcsány Ferenc őszödi beszédének 20. évfordulója alkalmából robbant ki köztük nagyszabású polémia.

Gazda Albert
POLITIKA

Magyar: Több mint 16 milliárd eurónyi uniós forrás feloldásáról állapodtunk meg az Európai Bizottsággal

Ursula von der Leyen azt mondta, amint teljesülnek a leegyeztetett reformok, és megvalósulnak a beruházások, jön a pénz, és újra lesz Erasmus. Jogállamisági, korrupciós kérdések kezelése, környezetvédelmi beruházások várhatók idén nyár végéig, de a KEKVA-kat is megszüntetik.

Bódog Bálint
POLITIKA

Csődközelben a mohácsi kikötőépítésről elküldött építőipari cég, amely kötődik az óriási gázos áfacsalás egyik főszereplőjéhez is

A pécsi Katics József tulajdonában álló Platina Bau Zrt. ellen a múlt héten NAV-végrehajtás rendeltek el, egy hitelezője kezdeményezte a felszámolását is. A család másik cége, a Hungaro Energy hiába kért tavaly nyáron csődvédelmet, áprilisban elkezdődött a felszámolása.

Haász János
gazdaság
Podcast

Borízű hang #272: Hiláriusz metropolita és a bőrszivarszoba titka

Kifizetjük a BL-döntőt alvállalkozóit is. Ugron Zsolna dicsérete. El a kezekkel a hódmezővásárhelyi Rapcsák-szobortól! Je suis szivarszoba. A Piszkos Fred-szinten sittes arcok gyűjtögetése volt Orbán hobbija. A Navracsics-volkssturm.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

K. Endrét meggyanúsította a rendőrség, de szabadon távozhatott

Hamis tanúzásra felhívással gyanúsította meg a rendőrség K. Endrét, aki pár éve újra a vallomása megváltoztatására próbálta rávenni az egyik bicskei áldozatot.

Windisch Judit
belföld

„Ha valaki évente csak párszor néz focit, most tényleg Európa csúcsából kaphat valamit” – ezért érdemes nézni a budapesti BL-döntőt

Mennyire papírforma a PSG-Arsenal párosítás? Mennyire félrevezető a párharcot egyszerűen az unalmas és a szép foci összecsapásaként leírni? Milyen taktikai részleteken múlhat a döntő? És mit érdemes figyelnie annak, aki a stadionban vagy a tévé előtt követi a meccset? Meccsfelvezető az egyik legjobb magyar focis podcast, a Leak szakértőivel: Soós Márkkal, Szabó Peettel és Vályi Bencével.

Benics Márk
sport

Négy drónt kilőtt az amerikai hadsereg a Hormuzi-szoros környékén

Trump mintha már a szövetséges Ománt is fenyegetné.

Windisch Judit
külföld

Ez most a nulladik pillanat

A sükösdi tamburás gyerekek parlamentben való szerepeltetése és Bódis Kriszta problematikus videója miatt kerestem meg az egyik legelismertebb gyermekvédelmi szervezetet – aminek alapítója most kormányzati szerepet kapott –, hogy aztán még több kérdés merüljön fel. Például hogy megtörténhet-e itthon az, ami Lengyelországban; elnyomhatja-e a kormányzati pozíciót kapó egykori kollégákkal szembeni kritikát a civil szervezetekben a személyes lojalitás?

Mészáros Juli
vélemény

„Erre látom, hogy Rogán hívja a főszerkesztőt”

Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő alatt folytatólagosan kényszerültek újságírók arra, hogy öncenzúrát gyakoroljanak. A hatalom eszközként tekintett az Indexre – vezetői pedig megszégyenítették az ország egykor legnívósabb lapját.

Rényi Pál Dániel
Média

Drasztikusan csökkentené az országgyűlési képviselők fizetését a Tisza Párt javaslata

A párt szerint a politikai tisztségvállalásnak a köz szolgálatáról, nem pedig a kiugró anyagi gyarapodásról kellene szólnia.

Inkei Bence
belföld

A kormányzati pozíciók leosztása alapján Hajdú-Bihar lobbizott a legjobban, Borsod-Abaúj-Zemplén a legrosszabbul

A 74 bejelentett kormányzati vezető között 27 olyan van, aki tiszás egyéni jelölt volt a parlamenti választáson. Ők Budapesten és 12 megyében szereztek mandátumot. A földrajzi eloszlás alapján a fővárosnak lesz a legnagyobb, Pest megyének pedig az egyik legkisebb befolyása az új kormányban.

Molnár Kristóf
POLITIKA
Videó

Megtaláltuk Gönczi Gábort a pokolba vezető úton

Mi lesz Mészáros Lőrinc cégbirodalmával? Ki fogja etetni a zebrákat? Milyen jövő vár a TV2-re? És mivel tölti pihenőjét Gönczi Gábor? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Mészáros Lőrinc fesztiválján Alcsútdobozon.

Bokros Dorka, plankog, Kristóf Balázs
video

Ez volt a Tisza-frakció és az új ellenzék első parlamenti vitája

A kormány megalakulása óta először lesz plenáris ülés. Interpellációk, Kocsis Máté mentelmi ügye és vizsgálóbizottságok felállítása van a mai napirenden.

Haász János
belföld

Kátai-Németh Vilmos a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató vezetőivel egyeztetett, miután a rendőrség a telephelyein akciózott

A miniszter szerint átvilágításra van szükség, ami után mindenkinek le kell vonni a következtetéseket. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója szerint végig kell gondolniuk azt a módszertant, amellyel a gyermekbántalmazási ügyeket vizsgálják.

Bódog Bálint
belföld

Ukrán parancsnok: Közel a fordulópont a háborúban

Andrij Bileckij szerint az orosz hadsereg kifáradóban van, Ukrajnának a következő hónapokban kell megerősítenie harctéri pozícióit.

Benics Márk
külföld

Rakétákkal lőtték az ukránok Dél-Oroszországot, ismét eltalálhatták a tuapszei olajfinomítót is

Brit gyártmányú Storm Shadow rakétákat is bevethettek.

Gazda Albert
háború

Tizenhat év ne ugass bele

Civilnek lenni annyit tesz, hogy valaki nem tagja a hatalmi elitnek. De a politikába, mint a minket körülvevő folyamatokba ettől még mindenkinek joga van beleszólni. Orbán Viktor rendszere több dimenzióban, változatos módszerekkel igyekezett minden erejével gyengíteni, leépíteni ezt a jogot.

Rovó Attila
vélemény

Fenekestül forgatja fel a BL-döntő Budapestet: lezárásokra, kavarodásokra, késésekre és nagyon dühös vagy rendkívül vidám szurkolókra felkészülni!

Négyezer rendőrrel és a fél városra vonatkozó lezárással készülnek a hatóságok a BL-döntőre. Mutatjuk, mely környékeket érdemes elkerülni, és mire érdemes figyelni a fővárosban.

Bódog Bálint
belföld

Magyar Péter korrigálja az Alaptörvény-módosításukat

A javaslat benyújtója, Melléthei-Barna Márton jelentette ezt be bizottsági ülésen.

Windisch Judit
POLITIKA

Felszabadulásélmény vs félelem - összecsapott a Tisza és Fidesz a parlamentben a miniszterelnöki hatalom korlátozásáról

Változatos érvekkel próbálja elérni a Fidesz és a KDNP, hogy a Tisza ne korlátozza a miniszterelnöki mandátumot, még azt is bevetették, hogy Magyarék biztos Orbántól félnek.

Windisch Judit
POLITIKA

Visszavonják a Szijjártóék által haveri alapon kiosztott diplomata útleveleket

Velkey György államtitkár szerint politikusi haverok, sportegyesületek, NER-es üzleti körök, külföldi kötődésű személyek egész sora kapott minden indok nélkül.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Már nem kell aggódnom, hogy az elhangzott információk közvetlenül a Kremlhez kerülnek, ha a magyar kormánnyal tárgyalunk – Észtország külügyminisztere a 444-nek

Az elmúlt hetekben megszaporodtak a drónincidensek a Baltikumban. Az észt álláspontot első kézből meg tudtuk kérdezni Margus Tsahkna külügyminisztertől a prágai Globsec konferencián. Interjúnkban szóba került az új magyar kormány, és az is, hogy miért tulajdonítottak különösen nagy jelentőséget a magyar választásoknak Észtországban.

Inkei Bence
külföld

Egyesével vette tűz alá a fideszes képviselőket Magyar Péter a parlamenti beszédében, a távollévő Lázárt és Rogánt sem kímélte

„Legalább a saját szavazóikat tiszteljék meg azzal, hogy abbahagyják a hazudozást, és legalább egyszer vállalják a felelősséget” – üzente a fideszes képviselőknek Magyar. Fordított Széchenyi, ámokfutás, Tuzson Bence keresése.

Haász János
belföld

Összeomlás: a legnagyobb fideszes lapok pár nap alatt elveszítették az olvasóik 40 százalékát

Mi történik az Origónál, a Magyar Nemzetnél, a Borsnál és a Mandinernél?

Herczeg Márk
Média

Napsütés és zivatarok is jöhetnek a BL-döntő napján

Esik eső, süt a nap, Paprika Jancsi mosogat.

Jelinek Anna
időjárás

Megszavazták, hogy Magyarország maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságban

Egy kivétellel a Fidesz-KDNP nemmel szavazott.

Windisch Judit
POLITIKA

Visszamenőleg, a NER-es ügyeket is vizsgálhatja majd az Európai ügyészség

Ez segítheti a NER utolsó éveinek az elszámoltatását.

Kolozsi Ádám
külföld

„Felháborító, hogy a fideszesek azzal jöjjenek, milyen partnerek lesznek” - Tuzson Bence megszólalása kiütötte a biztosítékot az Igazságügyi Bizottságban

A kegyelmi ügyben majdnem csöndben maradt, de Lévai Anikó emlegetését nem hagyta szó nélkül. Az első érdemi bizottsági ülésen látszott, hogy a Tisza még keresi a hangját, a kétharmados ellenzéki létben rutinos Mi Hazánk magabiztosabb.

Windisch Judit
POLITIKA

Rogán Antal és a pozitív értelemben tamburázó cigánygyerekek

Elképesztően nagy lehetőséget adtak néhány lelkes, hátrányos helyzetű gyereknek, hogy a legnagyobb közönség előtt mutassa meg magát. Abban, amit szeret, amit gyakorol és amiben jó, nem pedig általános cukigyerekeskedésben.

Szily László
publicisztika

Karácsony Gergely: Végre úgy lesz Pride, ahogy egy normális, európai országban szokás

A rendőrfőkapitány bejelentette, hogy tudomásul vették a vonulást.

Windisch Judit
Budapest

Oroszország megfenyegette Örményországot: ugrik az olcsó gáz és olaj, ha tovább közelednek az EU-hoz

Mindezt néhány nappal a június 7-i örmény parlamenti választás előtt.

Német Szilvi
külföld

Megkerestük Kónya Endre édesanyját, hogy jobban megértsük Lévai Anikó szerepét a kegyelmi ügyben

Ráleltünk ugyanis egy 2007-es riportfilmre, amelyből kiderül, Kónya Endre családja segített visszaszerezni a Mikes család birtokát, ahol Novák Katalin és Lévai Anikó is megfordult.

Urfi Péter
POLITIKA

A brit hírszerzés szerint közel félmillió orosz katona halhatott meg Ukrajnában

A becslés azért figyelemre méltó, mert Moszkva ritkán közöl adatokat a saját veszteségeiről.

Német Szilvi
háború

Nem csak gyerekbántalmazó nevelőket, róluk hallgató intézményvezetőket fogtak el a rendőrök – a nevelőszülői hálózatokat is vizsgálták

A hatóságok 14 helyszínen tartottak házkutatást, öt embert pedig elfogtak egy kiterjedt, gyerekbántalmazással kapcsolatos ügyben a Tisztítótűz nevű műveletben.

Bódog Bálint
belföld

A Fidesz is megszavazza a polgármesterek, képviselők és miniszterek fizetésének csökkentését

Az eddigi választások után a Fidesz évről évre csak növelte a politikusok fizetését.

Bódog Bálint
parlament

Szemkilövető államtitkár a Tisza-kormányban? Megtaláltuk, miért dicsérte meg Gulyás Gergely a főrendőrt, akivel most összegyurcsányozná Magyar Pétert

Magyar és Gulyás politikai karrierje 2006 őszén a rendőrség elleni közös partizánkodással indult, nem véletlenül feszültek most egymásnak Tóth Gábor kinevezése kapcsán.

Kolozsi Ádám
POLITIKA

Akár be is szánthatják az MCC-t, a NER szürke eminenciása alkudozni próbál

Nem államosítás a kiszervezett közvagyon visszavétele, bíróságon sem lenne sok esélye a KEKVA-knak. A fideszes káderképző már tárgyalna, új korszak jöhet a modellváltó egyetemeknek is.

Kolozsi Ádám
belföld

„Fontos, hogy Amerika meghallja Ukrajna hangját” – bajban van az ukrán légvédelem, Zelenszkij levelet írt Trumpnak

Az orosz ballisztikus rakéták ellen csak amerikai eszközökkel tud védekezni Ukrajna. A rakétaháború az egyetlen terület, ahol az oroszok még stratégiai előnnyel rendelkeznek.

Gazda Albert
háború

Érdektelen reklámesemény lett az első doppingolimpiából

Úgy volt, hogy egy rakás techbrónak köszönhetően végre megtudjuk, mire képes a felturbózott emberi test. Ehhez képest kaptunk egy több szempontból is necces „világrekordot”, valamint a lehetőséget, hogy befizessünk egy tesztoszteroninjekció-kúrára.

Bede Márton
sport

Rendeztek egy kisebb utcai harcot a BL-döntős csapatok szurkolói a Király utcában

A hírek szerint hatvanan estek egymásnak a belvárosban.

Haszán Zoltán
sport

Pénteken már nem jelenik meg a Népszava, 153 év után itt lehet a vége

2016 végén Orbán lerendelte magához Hatvanpusztára Puch László vállalkozót, az MSZP korábbi pénztárnokát, hogy vegye meg neki a Népszavát. Ez lett az eredménye.

Szily László
Média

„Kell annál nagyobb motiváció, mint hogy itt vagyunk a döntőben?”

A szombati BL-döntő előtt sajtótájékoztatót, és laza hangulatú edzést tartott a Puskásban az Arsenal és a PSG.

Benics Márk
sport

Meghalnak, mégis túlélnék: az MCC akkor is folytatni akarja, ha a mostani formában beszántják őket

Magyar Péter azt ígéri, még a nyáron megszüntetik az MCC fenntartóját. Kérdés, hogy maradna ezután bármi a fideszes konglomerátumból, aminek az anyagi alapjai is elvesznének.

Kolozsi Ádám
POLITIKA

Az áldozatszerepből ideje kilépni: a Tisza kapásból nekiment Karácsonynak

Szolidabb mederben zajlik az ülés, mint a választások előtt, de azért mindenki beleállt a másikba, a biztonság kedvéért.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Napi kétszer fordul a halál útján Móni, a herszoni magyar önkéntes

A nyugati segélyek eljuttatása oda, ahol valóban szükség van rájuk, életveszélyes. Móni ezt vállalja a mindenkire vadászó orosz drónok között a Herszonba vezető úton. Emellett frontközeli falvakban tart közösségi programokat, angolt tanít, játszik a gyerekekkel, és próbál valamiféle normalitást teremteni egy olyan környezetben, ahol a drónok zúgására és a légiriadókra már senki sem kapja fel a fejét.

Győri Boldizsár
külföld

A hely, ahol olyan puha minden, mint Orbán Viktor a választások óta – nagyon fast kicsit food a Mama Goulashban

A Dob utcai turistaétterem szuperképessége, hogy jóllakhatsz annyi idő alatt, mintha láncburgereznél, de asztalnál ülsz, tányérból eszel, és külföldiül beszélő pincérek sokasága mosolyog rád folyamatosan. Kalória és kapitalizmus, 4. fejezet.

Gazda Albert, Szily László
ÉLET

Hahó, Fidesz, hát mi volt ez a pár nap?

Rogán ledobta az elemzői szempontból megfejthetetlen földalatti-bombát, Orbán úgy ragadt benne a saját világában a védvonalazással, hogy az egyszerre érthető és érthetetlen, Gulyás Gergely pedig mindannyiunk nagy örömére beszállt a két régi haver csipkelődéséről szóló Netflix-dilibe.

Rovó Attila
POLITIKA

Végül lett iráni rendszerváltás – síita teokráciából katonai diktatúra

Az amerikai-izraeli bombázások felgyorsították a teheráni elit cseréjét. Eddig az ajatollahok parancsoltak a Forradalmi Gárdának, de most fordulhatott a kocka. Hasonló sokszor történt már a történelemben a római császároktól a japán sógunokig.

Bede Márton
külföld

Változik a világ: idén már nem azért voltak kíváncsiak a magyarokra a Globsecen, hogy nevethessenek rajtuk

Milyen gyorsan tud Európa érdemben cselekedni? Hogyan lehet elkerülni, hogy egy ellenséges hatalom túszul ejtsen egy tagállamot, és annak segítségével akadályozza az uniós döntéshozatalt? Mi lesz Ukrajna védelmi kapacitásaival a háború után? Hogy néznek magyar újságírókra néhány héttel Orbánék bukása után?

Takács Lili, Inkei Bence
külföld

Haraszti Miklós: A Népszava sorsa, vád és felmentés nélkül

A Népszava nem az egyetlen hibrid lény volt a NER alatt. A maffiaállam egyszerre fojtogatta és fenntartotta. De a függetlenséghiány az anyagiakra vonatkozott: szerkesztése és újságírása független szellemű, ellenzéki volt.

444.hu
vélemény
Videó

A legerősebb pillanatok Magyar Péter és az ellenzék első parlamenti összecsapásából

Tehetségtelen bűnbandának nevezte a Fideszt a miniszterelnök, amikor először csaptak össze napirend előtt az ellenzéki pártokkal. Gulyás Gergely közbevetette, még ki kell találniuk, hogy magázódnak vagy tegezőnek-e.

plankog, Kovács Bendegúz
video

Azbesztszennyezés, oktatási határidők, magántőkealap-transzparencia – sajtótájékoztatót tartottak a kormányszóvivők

A Miniszterelnökségen kérdezhetnek az újságírók.

Herczeg Márk
POLITIKA

Hét éve nem volt ilyen gyenge éve Mészáros Lőrinc zászlóshajó cégének, mégis közel 17 milliárdos osztalékra futotta

Négy éve nem vettek ki ennyire „kevés” pénzt a Mészáros és Mészáros Zrt.-ből.

Székely Sarolta
gazdaság

Sulidili: Gulyás Gergely felszólalása alatt Magyar Péter beült elé dumálni

Onnan szólogatott közbe a volt barátjának tréfás, családias hangulatban.

Windisch Judit, Herczeg Márk
parlament