Itt vannak a szurkolók, érkeznek az EU-s pénzek, búcsúzhat az MCC – hétvégi olvasnivalók

Fenekestül forgatja fel a BL-döntő Budapestet: lezárásokra, kavarodásokra, késésekre és nagyon dühös vagy rendkívül vidám szurkolókra felkészülni! Összeszedtük, mire érdemes odafigyelni, utcai bunyó már tegnap este is volt, ma még több lehet.
Mennyire papírforma a PSG-Arsenal párosítás? Mennyire félrevezető a párharcot egyszerűen az unalmas és a szép foci összecsapásaként leírni? Milyen taktikai részleteken múlhat a döntő? És mit érdemes figyelnie annak, aki a stadionban vagy a tévé előtt követi a meccset? Meccsfelvezető az egyik legjobb magyar focis podcast, a Leak szakértőivel: Soós Márkkal, Szabó Peettel és Vályi Bencével.
Kedden volt az első rendes teljes parlamenti nap az új felállásban, és történtek is bőven említésre méltó dolgok, például kezdésként Magyar Péter felszólalásában egyesével vette tűz alá a fideszes képviselőket. Az új miniszterelnök és az ellenzék első összecsapásának legemlékezetesebb pillanatait videón is összeszedtük, és ott voltunk az Igazságügyi és Alkotmányügyi bizottság ülésén is, ahol kiderült, hogy a tiszások korrigálják az Alaptörvény-módosításukat.
Másnap az országházban Magyar és Gulyás Gergely sulihangulatú évődése vitte el a délelőttöt, míg délután a tiszás alkotmánymódosításokról vitáztak, a fő téma persze a miniszterelnöki ciklusok limitálása volt. Az ülésnapon még megszavazták, hogy Magyarország maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságban, és volt kormányszóvivői sajtótájékoztató is, ahol sok minden más mellett az is kiderült, hogy visszavonják a Szijjártóék által haveri alapon kiosztott diplomata útleveleket. Magyar amúgy előző nap is odament a parlamentben Gulyáshoz, utólag el is mesélte, hogy miért: Tóth Gáborról, az új rendészeti államtitkárról volt szó, akit korábban még Gulyás is dicsért, most mégis vele gyurcsányozná össze Magyart.
Hahó, Fidesz, hát mi volt ez a pár nap? – pénteken összegeztük a hetet: Rogán ledobta az elemzői szempontból megfejthetetlen földalatti-bombát, Orbán úgy ragadt benne a saját világában a védvonalazással, hogy az egyszerre érthető és érthetetlen, Gulyás Gergely pedig mindannyiunk nagy örömére beszállt a két régi haver csipkelődéséről szóló Netflix-dilibe.
Szolidabb mederben ment le a fővárosi közgyűlés pénteki ülése, mint a választások előtt, de azért mindenki beleállt a másikba, a biztonság kedvéért. Karácsony Gergely szerint végre úgy lesz Pride, ahogy egy normális, európai országban szokás.
Tizenhat év ne ugass bele: civilnek lenni annyit tesz, hogy valaki nem tagja a hatalmi elitnek. De a politikába, mint a minket körülvevő folyamatokba ettől még mindenkinek joga van beleszólni. Orbán Viktor rendszere több dimenzióban, változatos módszerekkel igyekezett minden erejével gyengíteni, leépíteni ezt a jogot.
A héten azt írtuk, hogy akár be is szánthatják a tárgyalásokra nyitott MCC-t, erre Magyar Péter Ursula von der Leyen mellett állva jelentette be, hogy beszántják az MCC-t (ami ennek ellenére is folytatná a működést) az Európai Bizottsággal kötött, átfogó reformokról szóló megállapodás keretein belül – cserébe több mint 16 milliárd befagyasztott uniós pénzt kaphat az ország még idén.
Mi lesz Mészáros Lőrinc cégbirodalmával? Ki fogja etetni a zebrákat? Milyen jövő vár a TV2-re? És mivel tölti pihenőjét Gönczi Gábor? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Mészáros Lőrinc fesztiválján Alcsútdobozon.
Írtunk a csődközelbe került, mohácsi kikötőépítésről elküldött építőipari cégről, amely kötődik az óriási gázos áfacsalás egyik főszereplőjéhez is: a pécsi Katics József tulajdonában álló Platina Bau Zrt. ellen a múlt héten NAV-végrehajtást rendeltek el, egy hitelezője kezdeményezte a felszámolását is. A család másik cége, a Hungaro Energy hiába kért tavaly nyáron csődvédelmet, áprilisban elkezdődött a felszámolása.
Részletesen bemutattuk, hogyan vette át a Fidesz az irányítást az Index fölött: Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő alatt folytatólagosan kényszerültek újságírók arra, hogy öncenzúrát gyakoroljanak, a hatalom pedig eszközként tekintett a lapra, ahol az egyértelmű hazudozás is belefért.
Pénteken már nem jelenik meg a Népszava, 153 év után itt lehet a vége – Haraszti Miklós pedig nem értett egyet szerzőnk, a lap függetlenségét megkérdőjelező állításaival.
Pénteken hamis tanúzásra felhívással gyanúsította meg a rendőrség Kónya Endrét, aki pár éve újra a vallomása megváltoztatására próbálta rávenni az egyik bicskei áldozatot. Végül szabadon távozhatott. Megkerestük Kónya édesanyját, hogy jobban megértsük Lévai Anikó szerepét a kegyelmi ügyben – ráleltünk ugyanis egy 2007-es riportfilmre, amelyből kiderül, Kónya Endre családja segített visszaszerezni a Mikes család birtokát, ahol Novák Katalin és Lévai Anikó is megfordult.
Ott voltunk Európa második legnagyobb biztonsági konferenciáján, a Globsecen: tavaly óta a világ sok szempontból nem lett vidámabb hely, de legalább idén már nem azért voltak kíváncsiak a magyarokra Prágában, hogy jót nevethessenek rajtunk.
A Dob utcai turistaétterem szuperképessége, hogy jóllakhatsz annyi idő alatt, mintha láncburgereznél, de asztalnál ülsz, tányérból eszel, és külföldiül beszélő pincérek sokasága mosolyog rád folyamatosan. Itt a kalória és kapitalizmus negyedik fejezete!
Érdektelen reklámesemény lett az első doppingolimpiából: úgy volt, hogy egy rakás techbrónak köszönhetően végre megtudjuk, mire képes a felturbózott emberi test. Ehhez képest kaptunk egy több szempontból is necces „világrekordot”, valamint a lehetőséget, hogy befizessünk egy tesztoszteroninjekció-kúrára.
Szerzőnk a sükösdi tamburás gyerekek parlamentben való szerepeltetése és Bódis Kriszta problematikus videója miatt kereste meg az egyik legelismertebb gyermekvédelmi szervezetet – aminek alapítója most kormányzati szerepet kapott –, hogy aztán még több kérdés merüljön fel: Megtörténhet-e itthon az, ami Lengyelországban; elnyomhatja-e a kormányzati pozíciót kapó egykori kollégákkal szembeni kritikát a civil szervezetekben a személyes lojalitás?
Egy másik szerzőnk válaszpublicisztikájában arról írt, szerinte elképesztően nagy lehetőséget adtak néhány lelkes, hátrányos helyzetű gyereknek, hogy a legnagyobb közönség előtt mutassa meg magát. Abban, amit szeret, amit gyakorol és amiben jó, nem pedig általános cukigyerekeskedésben.
Végül lett iráni rendszerváltás – síita teokráciából katonai diktatúra: az amerikai-izraeli bombázások felgyorsították a teheráni elit cseréjét. Eddig az ajatollahok parancsoltak a Forradalmi Gárdának, de most fordulhatott a kocka. Hasonló sokszor történt már a történelemben a római császároktól a japán sógunokig.
Szerdán egy ukrán parancsnok arról beszélt, hogy közel lehet a fordulópont a háborúban, közben rakétákkal lőtték az ukránok Dél-Oroszországot, ismét eltalálhatták a tuapszei olajfinomítót is. Írtunk arról, hogy a brit hírszerzés szerint közel félmillió orosz katona halhatott meg Ukrajnában, és hogy Moszkva ezúttal az örményeket fenyegette, kevéssel a választások előtt.
A nyugati segélyek eljuttatása oda, ahol valóban szükség van rájuk, életveszélyes. Móni ezt vállalja a mindenkire vadászó orosz drónok között a Herszonba vezető úton. Emellett frontközeli falvakban tart közösségi programokat, angolt tanít, játszik a gyerekekkel, és próbál valamiféle normalitást teremteni egy olyan környezetben, ahol a drónok zúgására és a légiriadókra már senki sem kapja fel a fejét.
Borízű hang #272: Hiláriusz metropolita és a bőrszivarszoba titka. Kifizetjük a BL-döntő alvállalkozóit is. Ugron Zsolna dicsérete. El a kezekkel a hódmezővásárhelyi Rapcsák-szobortól! Je suis szivarszoba. A Piszkos Fred-szinten sittes arcok gyűjtögetése volt Orbán hobbija. A Navracsics-volkssturm.
Gyurcsány Ferenc őszödi beszédének 20. évfordulója alkalmából robbant ki köztük nagyszabású polémia.
Ursula von der Leyen azt mondta, amint teljesülnek a leegyeztetett reformok, és megvalósulnak a beruházások, jön a pénz, és újra lesz Erasmus. Jogállamisági, korrupciós kérdések kezelése, környezetvédelmi beruházások várhatók idén nyár végéig, de a KEKVA-kat is megszüntetik.
Trump mintha már a szövetséges Ománt is fenyegetné.
A párt szerint a politikai tisztségvállalásnak a köz szolgálatáról, nem pedig a kiugró anyagi gyarapodásról kellene szólnia.
A 74 bejelentett kormányzati vezető között 27 olyan van, aki tiszás egyéni jelölt volt a parlamenti választáson. Ők Budapesten és 12 megyében szereztek mandátumot. A földrajzi eloszlás alapján a fővárosnak lesz a legnagyobb, Pest megyének pedig az egyik legkisebb befolyása az új kormányban.
A kormány megalakulása óta először lesz plenáris ülés. Interpellációk, Kocsis Máté mentelmi ügye és vizsgálóbizottságok felállítása van a mai napirenden.
A miniszter szerint átvilágításra van szükség, ami után mindenkinek le kell vonni a következtetéseket. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója szerint végig kell gondolniuk azt a módszertant, amellyel a gyermekbántalmazási ügyeket vizsgálják.
Andrij Bileckij szerint az orosz hadsereg kifáradóban van, Ukrajnának a következő hónapokban kell megerősítenie harctéri pozícióit.
Brit gyártmányú Storm Shadow rakétákat is bevethettek.
Négyezer rendőrrel és a fél városra vonatkozó lezárással készülnek a hatóságok a BL-döntőre. Mutatjuk, mely környékeket érdemes elkerülni, és mire érdemes figyelni a fővárosban.
A javaslat benyújtója, Melléthei-Barna Márton jelentette ezt be bizottsági ülésen.
Változatos érvekkel próbálja elérni a Fidesz és a KDNP, hogy a Tisza ne korlátozza a miniszterelnöki mandátumot, még azt is bevetették, hogy Magyarék biztos Orbántól félnek.
Velkey György államtitkár szerint politikusi haverok, sportegyesületek, NER-es üzleti körök, külföldi kötődésű személyek egész sora kapott minden indok nélkül.
Az elmúlt hetekben megszaporodtak a drónincidensek a Baltikumban. Az észt álláspontot első kézből meg tudtuk kérdezni Margus Tsahkna külügyminisztertől a prágai Globsec konferencián. Interjúnkban szóba került az új magyar kormány, és az is, hogy miért tulajdonítottak különösen nagy jelentőséget a magyar választásoknak Észtországban.
„Legalább a saját szavazóikat tiszteljék meg azzal, hogy abbahagyják a hazudozást, és legalább egyszer vállalják a felelősséget” – üzente a fideszes képviselőknek Magyar. Fordított Széchenyi, ámokfutás, Tuzson Bence keresése.
Mi történik az Origónál, a Magyar Nemzetnél, a Borsnál és a Mandinernél?
Egy kivétellel a Fidesz-KDNP nemmel szavazott.
Ez segítheti a NER utolsó éveinek az elszámoltatását.
A kegyelmi ügyben majdnem csöndben maradt, de Lévai Anikó emlegetését nem hagyta szó nélkül. Az első érdemi bizottsági ülésen látszott, hogy a Tisza még keresi a hangját, a kétharmados ellenzéki létben rutinos Mi Hazánk magabiztosabb.
A rendőrfőkapitány bejelentette, hogy tudomásul vették a vonulást.
Mindezt néhány nappal a június 7-i örmény parlamenti választás előtt.
Ráleltünk ugyanis egy 2007-es riportfilmre, amelyből kiderül, Kónya Endre családja segített visszaszerezni a Mikes család birtokát, ahol Novák Katalin és Lévai Anikó is megfordult.
A becslés azért figyelemre méltó, mert Moszkva ritkán közöl adatokat a saját veszteségeiről.
A hatóságok 14 helyszínen tartottak házkutatást, öt embert pedig elfogtak egy kiterjedt, gyerekbántalmazással kapcsolatos ügyben a Tisztítótűz nevű műveletben.
Az eddigi választások után a Fidesz évről évre csak növelte a politikusok fizetését.
Magyar és Gulyás politikai karrierje 2006 őszén a rendőrség elleni közös partizánkodással indult, nem véletlenül feszültek most egymásnak Tóth Gábor kinevezése kapcsán.
Nem államosítás a kiszervezett közvagyon visszavétele, bíróságon sem lenne sok esélye a KEKVA-knak. A fideszes káderképző már tárgyalna, új korszak jöhet a modellváltó egyetemeknek is.
Az orosz ballisztikus rakéták ellen csak amerikai eszközökkel tud védekezni Ukrajna. A rakétaháború az egyetlen terület, ahol az oroszok még stratégiai előnnyel rendelkeznek.
A hírek szerint hatvanan estek egymásnak a belvárosban.
2016 végén Orbán lerendelte magához Hatvanpusztára Puch László vállalkozót, az MSZP korábbi pénztárnokát, hogy vegye meg neki a Népszavát. Ez lett az eredménye.
A szombati BL-döntő előtt sajtótájékoztatót, és laza hangulatú edzést tartott a Puskásban az Arsenal és a PSG.
Magyar Péter azt ígéri, még a nyáron megszüntetik az MCC fenntartóját. Kérdés, hogy maradna ezután bármi a fideszes konglomerátumból, aminek az anyagi alapjai is elvesznének.
Szolidabb mederben zajlik az ülés, mint a választások előtt, de azért mindenki beleállt a másikba, a biztonság kedvéért.
Milyen gyorsan tud Európa érdemben cselekedni? Hogyan lehet elkerülni, hogy egy ellenséges hatalom túszul ejtsen egy tagállamot, és annak segítségével akadályozza az uniós döntéshozatalt? Mi lesz Ukrajna védelmi kapacitásaival a háború után? Hogy néznek magyar újságírókra néhány héttel Orbánék bukása után?
A Népszava nem az egyetlen hibrid lény volt a NER alatt. A maffiaállam egyszerre fojtogatta és fenntartotta. De a függetlenséghiány az anyagiakra vonatkozott: szerkesztése és újságírása független szellemű, ellenzéki volt.
Tehetségtelen bűnbandának nevezte a Fideszt a miniszterelnök, amikor először csaptak össze napirend előtt az ellenzéki pártokkal. Gulyás Gergely közbevetette, még ki kell találniuk, hogy magázódnak vagy tegezőnek-e.
A Miniszterelnökségen kérdezhetnek az újságírók.
Négy éve nem vettek ki ennyire „kevés” pénzt a Mészáros és Mészáros Zrt.-ből.
Onnan szólogatott közbe a volt barátjának tréfás, családias hangulatban.