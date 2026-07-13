Elkezdődött Sulyok Tamás nagy hete

reggel 4

Forrósodó, jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne a hétvége fontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

RENDSZERVÁLTÁS

Ma elfogadják az Alaptörvény 17. módosítását, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt, különben megfosztási eljárás indul ellene. Magyar Péter szerint Sulyok Tamás fia is a honvédségi géppel utazott az államfő amerikai útjára, pedig nem volt delegációtag. A kormányfő azonnali lemondásra szólította fel az államfőt. A miniszterelnök két órán át válaszolt a Reddit-felhasználók kérdéseire, közben állást foglalt a közvetlen köztársaságielnök-választás mellett.

Fotó: Németh Dániel/444

A képernyő alján futó hírsávban indult újra részlegesen a hírszolgáltatás az M1-en, majd új üzenettel frissült a hirado.hu címlapja. Visszatérnek a hírek a Kossuth Rádióra, fokozatosan indítja újra hírszolgáltatását az MTVA.

  • Tarr Zoltán szerint attól nem lesz keresztény a politika, ha állandóan keresztény Magyarországról beszélünk.
  • Eltávolították Balog Zoltán nevét a budapesti reformáció-emlékműről.
  • „Ma már mi vagyunk az elnyomottak” – fideszes influenszerekkel vonult a Mi Hazánk a Családi Büszkeség Menetén.

GAZDASÁG

Magyarországon is egyre több mosómedve él a szabadban, de a kutatók nem feltétlenül örülnek nekik. Mi a baj a megjelenésükkel?

Orbán János Dénes közpénzből működő szervezete 412 milliót fizetett az író kilenc művéért, a felhasználási jogokat 2025 márciusa és 2026 áprilisa között vásárolták meg, 6-7 éves időszakokra.

A régióban Magyarországon a legdrágább a benzin, az ok elsősorban a kiugróan magas áfában és a kutak kiskereskedelmi különadójában keresendő.

  • Lakópark épülhet a volt MSZP-székház helyére, az ingatlanfejlesztő 140 lakásos épületet húzna fel a Feneketlen-tó mellé.
  • Naponta közel egy centit apad a Balaton.
  • Sztrájk volt az IKEA-ban.

OROSZ/UKRÁN

Ukrajna külön parancsnokságot hoz létre az Oroszország elleni mélységi támadások fokozására. Zelenszkij kezdeményezte Julija Szviridenko ukrán kormányfő menesztését.

Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

A Mediazona és a BBC több mint 230 ezer halott orosz katonát azonosított: az áldozatok között több mint 84 ezer önkéntes, 25 800 toborzott elítélt, 19 200 mozgósított katona és 7345 tiszt van. A lengyel külügyminiszter szerint Oroszországnak nincs elegendő erőforrása Lengyelország megtámadásához, de készül valamire.

  • A bolgárok az új magyarok: Kirill pátriárka és a Lukoil-alapító Alekperov is kimaradt a 21. uniós szankciócsomag tervezetéből.
  • Meghalt Lindsey Graham amerikai szenátor, Ukrajna egyik legnagyobb támogatója.
  • Videó rögzítette, amikor bombák csapódtak be a kelet-ukrajnai Szumiban egy kávézó mellett.

KÜLFÖLD

Az Egyesült Államok légicsapásokat mért Iránra, miután Irán megtámadott egy hajót a Hormuzi-szorosban.

A megölt Ali Hámeneit ábrázoló plakát Teheránban
Fotó: AFP

Drámai lemondásával Putyint utánozva örökítené tovább a hatalmát a nagy túlélő, Aleksandar Vučić.

  • A milliárdos ajándékot elhallgató Farage előremenekülne, de csak egy szemeteskuka-sisakos humoristával küzdhet meg.
  • Eszkalálódik a techóriásháború: az Apple bírósághoz fordult, mert szerintük a ChatGPT-t fejlesztő vállalat módszeresen lopta a terveiket és üzleti titkaikat.
  • Az USA eddig 3 millió dollárt fizetett ki a Havanna-szindróma áldozatainak.

KULTÚRA

Elon Musk nemcsak a világ legellentmondásosabb techmilliárdosa, de alapjaiban hatott arra is, ahogy technológiáról és gazdaságról gondolkodunk. Mi az a muskizmus, és milyen jövőt ígér a világnak? Ezt vizsgálja Quinn Slobodian és Ben Tarnoff új könyve.

Fotó: SONNY TUMBELAKA/AFP

Az Umami podcast harmadik adásában arról volt szó, hogy miért válogat a gyerek.

FOCI-VB

Minden idők legnagyobb karbonlábnyomú sporteseménye lehet az idei foci-vb, a kibocsátás döntő része a három ország és a 16 helyszín közötti, repülésre épülő logisztikából származik. És Gianni Infantino szerint jöhetne a 64 csapatos vébé.

Norvégia eredménykényszer helyett örömre, türelemre és sokoldalúságra épülő sportmodellje világklasszisokat nevelt, köztük a későn érő gólgépet, Erling Haalandot, aki a világbajnokságon már nemcsak a pályán, hanem önironikus hülyéskedéseivel is meghódította a közönséget. (Volt egy norvég szurkoló, aki nem volt hajlandó evezni.)

Fotó: MAURO PIMENTEL/AFP

Anglia végül hatalmas küzdelemben legyőzte Norvégiát. Az angolok egyenlítő gólja előtt megakadt a labda a pókkamera kábelében, de a FIFA szerint erre nincs bizonyíték. Jude Bellinghamnek nem tetszett, hogy Thomas Tuchel elégedetlenkedett az angol győzelem után.

Jude Bellingham és Thomas Tuchel
Fotó: ELSA/Getty Images via AFP

Argentína emberelőnyben is csak a 112. és 120. percekben lőtt gólokkal jutott elődöntőbe, Svájcnak nem sikerült történelmet írnia. 1990 után másodszor ismétlődhet meg a vb-döntő, akkor is Argentína volt az egyik szereplő, és ez az első vb, amin a világranglista első négy helyezettje jutott a legjobb négy közé.

Fotó: Albert Gea/REUTERS
  • Jürgen Klopp lesz Németország szövetségi kapitánya.
  • Paolo Maldini gondjára bízzák a válogatottat a történelmi válságban lévő olaszok.

HIRDETÉS

2 nap, több mint 70 márka, játékok, nyeremények és 6000 skincare-rajongó. Ilyen volt a Rossmann Beauty Expo, immár 5. alkalommal. (x)

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Benics Márk
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belföld

Visszatérnek a hírek a Kossuth Rádióra, fokozatosan indítja újra hírszolgáltatását az MTVA

Szombat esti közleményben jelentették be, hogy egyes felületeken már újraindult a hírszolgáltatás, de az élő műsorokra és a hirado.hu újraindulására még várni kell.

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Inkei Bence
belföld

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Az áldozatok között több mint 84 ezer önkéntes, 25 800 toborzott elítélt, 19 200 mozgósított katona és 7345 tiszt van.

Molnár Kristóf
háború

Magyar Péter átlagosan 3-4 órát alszik éjszakánként, és talán tanárként dolgozna 8 év múlva

A miniszterelnök 2 órán keresztül válaszolt a Reddit-felhasználók kérdéseire, közben állást foglalt a közvetlen köztársaságielnök-választás mellett.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Paolo Maldini gondjára bízzák a válogatottat a történelmi válságban lévő olaszok

A Milan legendája technikai igazgatóként felügyeli majd a Squadra Azzurra fejlődését.

Rényi Pál Dániel
futball

Az USA eddig 3 millió dollárt fizetett ki a Havanna-szindróma áldozatainak

Ez az első ilyen kifizetés a rejtélyes idegrendszeri betegség amerikai hírszerzési alkalmazott áldozatainak számára.

Inkei Bence
külföld

Magyar: Ha Sulyok 5 napon belül nem írja alá az alaptörvény-módosítást, megfosztási eljárás indul ellene

A miniszterelnök azt írta, hétfőn elfogadják az Alaptörvény 17. módosítását, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt.

Benics Márk
POLITIKA

A képernyő alján futó hírsávban indult újra részlegesen a hírszolgáltatás az M1-en

Az MTVA-nál kedden foglalta el helyét az új, ideiglenes vezetés, és még aznap leállította a hírcsatornát, amelyen azóta csak filmeket sugároznak.

Benics Márk
belföld

Az angolok egyenlítő gólja előtt megakadt a labda a pókkamera kábelében, de a FIFA szerint erre nincs bizonyíték

A negyeddöntőt végül hosszabbításban meg is nyerték 2-1-re az angolok, de az első góljukat megelőző szituáción lehet vitatkozni.

Haász János
sport

1990 után másodszor ismétlődhet meg a vb-döntő, akkor is Argentína volt az egyik szereplő

Akkor is címvédőként. A franciák sorozatban harmadszor jutottak a négy közé, a spanyolok 2010 után, de akkor meg is nyerték a vb-t. Anglia 1966 óta kétszer volt elődöntős, egyszer sem lett dobogós.

Haász János
sport

Minden idők legnagyobb karbonlábnyomú sporteseménye lehet az idei foci-vb

A kibocsátás döntő része a három ország és a 16 helyszín közötti, repülésre épülő logisztikából származik.

Benics Márk
természet

Tarr Zoltán: Attól nem lesz keresztény a politika, ha állandóan keresztény Magyarországról beszélünk

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról is beszélt egy egyházi találkozón, hogy nem a kormány dolga megmondani, mi az egyházak feladata.

Inkei Bence
belföld
Videó

Nem leszünk mosómedvegyarmat

Magyarországon is egyre több mosómedve él a szabadban, de a kutatók nem feltétlenül örülnek nekik. Mi a baj a megjelenésükkel?

Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
video

Szombaton is sztrájkoltak az IKEA-dolgozók

A munkabeszüntetés a legforgalmasabb órákban jelentős fennakadásokat okozott. A csütörtök óta tartó sztrájk nem kizárt, hogy vasárnap is folytatódik.

Inkei Bence
gazdaság

Argentína emberelőnyben is csak a 112. és 120. percekben lőtt gólokkal jutott elődöntőbe, Svájcnak nem sikerült történelmet írnia

Az argentinok az első lehetőségből gólt szereztek az utolsó negyeddöntőben, aztán 110 percig semmit nem csináltak. Svájc kiegyenlített, majd gyorsan emberhátrányba került, és a büntetőkig nem tudta kihúzni. Messiék 3-1-re nyertek, jöhet az angol-argentin elődöntő.

Haász János
sport

Jürgen Klopp lesz Németország szövetségi kapitánya

A Liverpool korábbi menedzsere gyakorlatilag mindenben megállapodott a szövetséggel.

Rényi Pál Dániel
futball

A régióban Magyarországon a legdrágább a benzin

Az ok elsősorban a kiugróan magas áfában és a kutak kiskereskedelmi különadójában keresendő.

Inkei Bence
gazdaság

Lakópark épülhet a volt MSZP-székház helyére

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Molnár Kristóf
Budapest

Magyar Péter azonnali lemondásra buzdítja Sulyok Tamást

A miniszterelnök eddig négy Facebook-bejegyzésben nyomasztotta a hivatalban lévő köztársasági elnököt szombaton, és hol van még a nap vége?

Inkei Bence
belföld

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Radosław Sikorski szerint Lengyelország nem esik pánikba, de komolyan veszi a Moszkvából érkező fenyegetéseket.

Jelinek Anna
külföld

Drámai lemondásával Putyint utánozva örökítené tovább a hatalmát a nagy túlélő Aleksandar Vučić

A szerb államfő „előre bejelentett” és önkéntes lemondásával balkáni bálvánnyá is válhatna, ha nem Szerbiában lennénk, és ha nem Vučićról lenne szó. Az önfeláldozó politikus előtti kalaplengetés helyett érdemes inkább putyini trükköket sejteni a háttérben.

Németh Ferenc
külföld

Ismét jön a kánikula, de 40 fok most nem lesz, záporok és zivatarok viszont igen

Délutánonként 30 fok fölötti csúcsokat mérhetünk, de hajnalonként a legtöbb helyen felfrissül a levegő.

Jelinek Anna
időjárás

Az Egyesült Államok légicsapásokat mért Iránra

Miután Irán megtámadott egy hajót a Hormuzi-szorosban.

Molnár Kristóf
külföld

Borízű hang # 278: Most lenne nagy szükség egy jó Simicska Lajosra!

Bénakacsa főszerkesztő poénjain már nem kell röhögni! Kolduló medvék a Transzfogarason. Bezzeg Románia! Ahol nem lopnak annyit, járhatók az utak. Állami pénzbőé Tour de France-közvetítés, kádergyerekkel. Illiberális futballforradalmak. VAR-ral is hülye a bíró.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Elon Musk mint termelési mód

Musk nem csak a világ legellentmondásosabb techmilliárdosa, de alapjaiban hatott arra is, ahogy technológiáról és gazdaságról gondolkodunk. Mi az a muskizmus, és milyen jövőt ígér a világnak? Ezt vizsgálja Quinn Slobodian és Ben Tarnoff új konyve, ami magyarul is olvasható.

Horváth Bence
könyv

„Egy ilyen döntéssel megölöd a meccset” – a svájciak szerint Embolo kiállításán ment el a továbbjutásuk

A gyors gólt szerző argentinok előnyben alig csináltak valamit, a svájciak helyzetei, majd egyenlítése után percekkel jött a piros lap.

Haász János
sport

A milliárdos ajándékot elhallgató Farage előremenekülne, de csak egy szemeteskuka-sisakos humoristával küzdhet meg

Lemondott képviselői mandátumáról Nigel Farage, de indulna az új választáson. A jelenleg legnépszerűbb brit párt vezetője ellen be nem jelentett nagy értékű ajándék miatt folyik parlamenti vizsgálat. Az ügy most már az egész Reform UK-t veszélyezteti. Van rá esély, hogy Farage ebbe a botrányba fog belebukni.

Inkei Bence
külföld

Májusban is karácsonyoztak a skincare-rajongók

A Rossmann és a Krémmánia közös rendezésében megvalósuló 5. Beauty Expo alkalmából telt meg május 29-én és 30-án az MVM Dome. A kétnapos rendezvényre 6000 jegyet adtak el a szervezők, a látogatók pedig több mint 70 kiállítóval találkozhattak.

Promó Ottó
hirdetés

Ez az első világbajnokság, amelyen a világranglista első négy helyezettje jutott a legjobb négy közé

Közülük a franciák még százszázalékosak, a spanyolok a negyeddöntőig nem kaptak gólt, az angolok emberhátrányban is továbbjutottak. A listavezető argentinok viszont szenvednek a kieséses szakaszban.

Haász János
sport

Naponta közel egy centit apad a Balaton

A megerősödő szél az enyhébb idő ellenére is fokozza a párolgást, ami naponta mintegy hatmillió köbméter vízveszteséget okoz.

Benics Márk
természet

Ukrajna külön parancsnokságot hoz létre az Oroszország elleni mélységi támadások fokozására

Volodimir Zelenszkij azt mondta, a parancsnokságnak minden erőforrását Oroszország hadviselési képességének gyengítésére kell fordítania.

Benics Márk
külföld

Gianni Infantino szerint jöhetne a 64 csapatos vébé

A FIFA-elnöke nem állna meg a 48-as mezőnynél.

Rényi Pál Dániel
futball