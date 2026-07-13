Elkezdődött Sulyok Tamás nagy hete

Forrósodó, jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne a hétvége fontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

RENDSZERVÁLTÁS

Ma elfogadják az Alaptörvény 17. módosítását, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt, különben megfosztási eljárás indul ellene. Magyar Péter szerint Sulyok Tamás fia is a honvédségi géppel utazott az államfő amerikai útjára, pedig nem volt delegációtag. A kormányfő azonnali lemondásra szólította fel az államfőt. A miniszterelnök két órán át válaszolt a Reddit-felhasználók kérdéseire, közben állást foglalt a közvetlen köztársaságielnök-választás mellett.

Fotó: Németh Dániel/444

A képernyő alján futó hírsávban indult újra részlegesen a hírszolgáltatás az M1-en, majd új üzenettel frissült a hirado.hu címlapja. Visszatérnek a hírek a Kossuth Rádióra, fokozatosan indítja újra hírszolgáltatását az MTVA.

Tarr Zoltán szerint attól nem lesz keresztény a politika, ha állandóan keresztény Magyarországról beszélünk.

Eltávolították Balog Zoltán nevét a budapesti reformáció-emlékműről.

„Ma már mi vagyunk az elnyomottak” – fideszes influenszerekkel vonult a Mi Hazánk a Családi Büszkeség Menetén.

GAZDASÁG

Magyarországon is egyre több mosómedve él a szabadban, de a kutatók nem feltétlenül örülnek nekik. Mi a baj a megjelenésükkel?

Orbán János Dénes közpénzből működő szervezete 412 milliót fizetett az író kilenc művéért, a felhasználási jogokat 2025 márciusa és 2026 áprilisa között vásárolták meg, 6-7 éves időszakokra.

A régióban Magyarországon a legdrágább a benzin, az ok elsősorban a kiugróan magas áfában és a kutak kiskereskedelmi különadójában keresendő.

Lakópark épülhet a volt MSZP-székház helyére, az ingatlanfejlesztő 140 lakásos épületet húzna fel a Feneketlen-tó mellé.

Naponta közel egy centit apad a Balaton.

Sztrájk volt az IKEA-ban.

OROSZ/UKRÁN

Ukrajna külön parancsnokságot hoz létre az Oroszország elleni mélységi támadások fokozására. Zelenszkij kezdeményezte Julija Szviridenko ukrán kormányfő menesztését.

Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

A Mediazona és a BBC több mint 230 ezer halott orosz katonát azonosított: az áldozatok között több mint 84 ezer önkéntes, 25 800 toborzott elítélt, 19 200 mozgósított katona és 7345 tiszt van. A lengyel külügyminiszter szerint Oroszországnak nincs elegendő erőforrása Lengyelország megtámadásához, de készül valamire.

A bolgárok az új magyarok: Kirill pátriárka és a Lukoil-alapító Alekperov is kimaradt a 21. uniós szankciócsomag tervezetéből.

Meghalt Lindsey Graham amerikai szenátor, Ukrajna egyik legnagyobb támogatója.

Videó rögzítette, amikor bombák csapódtak be a kelet-ukrajnai Szumiban egy kávézó mellett.

KÜLFÖLD

Az Egyesült Államok légicsapásokat mért Iránra, miután Irán megtámadott egy hajót a Hormuzi-szorosban.

A megölt Ali Hámeneit ábrázoló plakát Teheránban Fotó: AFP

Drámai lemondásával Putyint utánozva örökítené tovább a hatalmát a nagy túlélő, Aleksandar Vučić.

A milliárdos ajándékot elhallgató Farage előremenekülne, de csak egy szemeteskuka-sisakos humoristával küzdhet meg.

Eszkalálódik a techóriásháború: az Apple bírósághoz fordult, mert szerintük a ChatGPT-t fejlesztő vállalat módszeresen lopta a terveiket és üzleti titkaikat.

Az USA eddig 3 millió dollárt fizetett ki a Havanna-szindróma áldozatainak.

KULTÚRA

Elon Musk nemcsak a világ legellentmondásosabb techmilliárdosa, de alapjaiban hatott arra is, ahogy technológiáról és gazdaságról gondolkodunk. Mi az a muskizmus, és milyen jövőt ígér a világnak? Ezt vizsgálja Quinn Slobodian és Ben Tarnoff új könyve.

Fotó: SONNY TUMBELAKA/AFP

Az Umami podcast harmadik adásában arról volt szó, hogy miért válogat a gyerek.

Guinness-rekordot döntött több mint 22 ezer kopaszsapkás Pitbull-rajongó.

56 évesen meghalt Szolnoki Péter, a Bon-Bon énekese.

És volt Borízű hang is.

FOCI-VB

Minden idők legnagyobb karbonlábnyomú sporteseménye lehet az idei foci-vb, a kibocsátás döntő része a három ország és a 16 helyszín közötti, repülésre épülő logisztikából származik. És Gianni Infantino szerint jöhetne a 64 csapatos vébé.

Norvégia eredménykényszer helyett örömre, türelemre és sokoldalúságra épülő sportmodellje világklasszisokat nevelt, köztük a későn érő gólgépet, Erling Haalandot, aki a világbajnokságon már nemcsak a pályán, hanem önironikus hülyéskedéseivel is meghódította a közönséget. (Volt egy norvég szurkoló, aki nem volt hajlandó evezni.)

Fotó: MAURO PIMENTEL/AFP

Anglia végül hatalmas küzdelemben legyőzte Norvégiát. Az angolok egyenlítő gólja előtt megakadt a labda a pókkamera kábelében, de a FIFA szerint erre nincs bizonyíték. Jude Bellinghamnek nem tetszett, hogy Thomas Tuchel elégedetlenkedett az angol győzelem után.

Jude Bellingham és Thomas Tuchel Fotó: ELSA/Getty Images via AFP

Argentína emberelőnyben is csak a 112. és 120. percekben lőtt gólokkal jutott elődöntőbe, Svájcnak nem sikerült történelmet írnia. 1990 után másodszor ismétlődhet meg a vb-döntő, akkor is Argentína volt az egyik szereplő, és ez az első vb, amin a világranglista első négy helyezettje jutott a legjobb négy közé.

Fotó: Albert Gea/REUTERS

Jürgen Klopp lesz Németország szövetségi kapitánya.

Paolo Maldini gondjára bízzák a válogatottat a történelmi válságban lévő olaszok.

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