Elkezdődött Sulyok Tamás nagy hete

Forrósodó, jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne a hétvége fontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Ma elfogadják az Alaptörvény 17. módosítását, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt, különben megfosztási eljárás indul ellene. Magyar Péter szerint Sulyok Tamás fia is a honvédségi géppel utazott az államfő amerikai útjára, pedig nem volt delegációtag. A kormányfő azonnali lemondásra szólította fel az államfőt. A miniszterelnök két órán át válaszolt a Reddit-felhasználók kérdéseire, közben állást foglalt a közvetlen köztársaságielnök-választás mellett.
A képernyő alján futó hírsávban indult újra részlegesen a hírszolgáltatás az M1-en, majd új üzenettel frissült a hirado.hu címlapja. Visszatérnek a hírek a Kossuth Rádióra, fokozatosan indítja újra hírszolgáltatását az MTVA.
Magyarországon is egyre több mosómedve él a szabadban, de a kutatók nem feltétlenül örülnek nekik. Mi a baj a megjelenésükkel?
Orbán János Dénes közpénzből működő szervezete 412 milliót fizetett az író kilenc művéért, a felhasználási jogokat 2025 márciusa és 2026 áprilisa között vásárolták meg, 6-7 éves időszakokra.
A régióban Magyarországon a legdrágább a benzin, az ok elsősorban a kiugróan magas áfában és a kutak kiskereskedelmi különadójában keresendő.
Ukrajna külön parancsnokságot hoz létre az Oroszország elleni mélységi támadások fokozására. Zelenszkij kezdeményezte Julija Szviridenko ukrán kormányfő menesztését.
A Mediazona és a BBC több mint 230 ezer halott orosz katonát azonosított: az áldozatok között több mint 84 ezer önkéntes, 25 800 toborzott elítélt, 19 200 mozgósított katona és 7345 tiszt van. A lengyel külügyminiszter szerint Oroszországnak nincs elegendő erőforrása Lengyelország megtámadásához, de készül valamire.
Az Egyesült Államok légicsapásokat mért Iránra, miután Irán megtámadott egy hajót a Hormuzi-szorosban.
Drámai lemondásával Putyint utánozva örökítené tovább a hatalmát a nagy túlélő, Aleksandar Vučić.
Elon Musk nemcsak a világ legellentmondásosabb techmilliárdosa, de alapjaiban hatott arra is, ahogy technológiáról és gazdaságról gondolkodunk. Mi az a muskizmus, és milyen jövőt ígér a világnak? Ezt vizsgálja Quinn Slobodian és Ben Tarnoff új könyve.
Az Umami podcast harmadik adásában arról volt szó, hogy miért válogat a gyerek.
Minden idők legnagyobb karbonlábnyomú sporteseménye lehet az idei foci-vb, a kibocsátás döntő része a három ország és a 16 helyszín közötti, repülésre épülő logisztikából származik. És Gianni Infantino szerint jöhetne a 64 csapatos vébé.
Norvégia eredménykényszer helyett örömre, türelemre és sokoldalúságra épülő sportmodellje világklasszisokat nevelt, köztük a későn érő gólgépet, Erling Haalandot, aki a világbajnokságon már nemcsak a pályán, hanem önironikus hülyéskedéseivel is meghódította a közönséget. (Volt egy norvég szurkoló, aki nem volt hajlandó evezni.)
Anglia végül hatalmas küzdelemben legyőzte Norvégiát. Az angolok egyenlítő gólja előtt megakadt a labda a pókkamera kábelében, de a FIFA szerint erre nincs bizonyíték. Jude Bellinghamnek nem tetszett, hogy Thomas Tuchel elégedetlenkedett az angol győzelem után.
Argentína emberelőnyben is csak a 112. és 120. percekben lőtt gólokkal jutott elődöntőbe, Svájcnak nem sikerült történelmet írnia. 1990 után másodszor ismétlődhet meg a vb-döntő, akkor is Argentína volt az egyik szereplő, és ez az első vb, amin a világranglista első négy helyezettje jutott a legjobb négy közé.
2 nap, több mint 70 márka, játékok, nyeremények és 6000 skincare-rajongó. Ilyen volt a Rossmann Beauty Expo, immár 5. alkalommal. (x)
Zelenszkij szerint a személyzeti változtatásokra az ország „új politikai stratégiája” miatt van szükség.
A Tisza-kormány kész lett volna hozzájárulni, hogy listára tegyék a pátriárkát, valamint azokat, akiket eddig Orbán Viktor és a Fidesz védett.
A politikus pénteken még Zelenszkijjel találkozott Kijevben.
Eszkalálódik a techóriásháború: az Apple bírósághoz fordult, mert szerintük a ChatGPT-t fejlesztő vállalat módszeresen lopta a terveiket és üzleti titkaikat.
Jude Bellingham két góljával hosszabbítás után 2-1-re fordított és négy közé jutott az angol csapat.
A „válogatósság” száz éve még nem létezett. Ultrafeldolgozott élelmiszerek és függőség. „De hát rá van írva, hogy bio!” Azt gondolod, hogy egészségeset adsz a gyerekednek, pedig.
Norvégia eredménykényszer helyett örömre, türelemre és sokoldalúságra épülő sportmodellje világklasszisokat nevelt, köztük a későn érő gólgépet, Erling Haalandot, aki a világbajnokságon már nemcsak a pályán, hanem önironikus hülyéskedéseivel is meghódította a közönséget.
Ismét Oasis zengi be Amerikát. Viszont akad egy viking, aki nem hajlandó evezni.
A duplázó angol játékos szerint a szövetségi kapitány talán nem tudja, milyen Haalandék ellen játszani.
A felhasználási jogokat 2025 márciusa és 2026 áprilisa között vásárolták meg, 6-7 éves időszakokra.
A valóban kopasz rappernek is sapkát kellett húznia, hogy beleszámítson a rekordba.
Türelmet kérnek.
A miniszterelnök azt állítja, hogy az államfő 12 napos, közpénzből finanszírozott útján alig volt hivatalos program, miközben családtagja is vele utazott, és meglátogatták a Dallasból ismert Ewing család otthonát is.
A súlyos beteg zenész 56 éves volt.
A Mi Hazánk Családi Büszkeség Menetet tartott, de ott legyeskedtek a Fidesz harmadvonalas vonalas, két kapura játszó influenszerei is, meg egy faszi, aki a nemesség szóból kiindulva olyan nyelvészieskedő standupot nyomott, hogy ott helyben kedvünk támadt a gyermeknemzéshez.
Szombat esti közleményben jelentették be, hogy egyes felületeken már újraindult a hírszolgáltatás, de az élő műsorokra és a hirado.hu újraindulására még várni kell.
Az emberek a földre kuporodtak, egy anya a saját testével védte a gyermekét.
A XVI. kerületi emlékművet még Balog avatta fel miniszterként, és egy idézet is felkerült a beszédéből. Aztán jött a kegyelmi ügy.
Az áldozatok között több mint 84 ezer önkéntes, 25 800 toborzott elítélt, 19 200 mozgósított katona és 7345 tiszt van.
A miniszterelnök 2 órán keresztül válaszolt a Reddit-felhasználók kérdéseire, közben állást foglalt a közvetlen köztársaságielnök-választás mellett.
A Milan legendája technikai igazgatóként felügyeli majd a Squadra Azzurra fejlődését.
Ez az első ilyen kifizetés a rejtélyes idegrendszeri betegség amerikai hírszerzési alkalmazott áldozatainak számára.
A miniszterelnök azt írta, hétfőn elfogadják az Alaptörvény 17. módosítását, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt.
Az MTVA-nál kedden foglalta el helyét az új, ideiglenes vezetés, és még aznap leállította a hírcsatornát, amelyen azóta csak filmeket sugároznak.
A negyeddöntőt végül hosszabbításban meg is nyerték 2-1-re az angolok, de az első góljukat megelőző szituáción lehet vitatkozni.
Akkor is címvédőként. A franciák sorozatban harmadszor jutottak a négy közé, a spanyolok 2010 után, de akkor meg is nyerték a vb-t. Anglia 1966 óta kétszer volt elődöntős, egyszer sem lett dobogós.
A kibocsátás döntő része a három ország és a 16 helyszín közötti, repülésre épülő logisztikából származik.
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról is beszélt egy egyházi találkozón, hogy nem a kormány dolga megmondani, mi az egyházak feladata.
Magyarországon is egyre több mosómedve él a szabadban, de a kutatók nem feltétlenül örülnek nekik. Mi a baj a megjelenésükkel?
A munkabeszüntetés a legforgalmasabb órákban jelentős fennakadásokat okozott. A csütörtök óta tartó sztrájk nem kizárt, hogy vasárnap is folytatódik.
Az argentinok az első lehetőségből gólt szereztek az utolsó negyeddöntőben, aztán 110 percig semmit nem csináltak. Svájc kiegyenlített, majd gyorsan emberhátrányba került, és a büntetőkig nem tudta kihúzni. Messiék 3-1-re nyertek, jöhet az angol-argentin elődöntő.
A Liverpool korábbi menedzsere gyakorlatilag mindenben megállapodott a szövetséggel.
Az ok elsősorban a kiugróan magas áfában és a kutak kiskereskedelmi különadójában keresendő.
Az ingatlanfejlesztő 140 lakásos épületet húzna fel a Feneketlen-tó mellé.
A miniszterelnök eddig négy Facebook-bejegyzésben nyomasztotta a hivatalban lévő köztársasági elnököt szombaton, és hol van még a nap vége?
Radosław Sikorski szerint Lengyelország nem esik pánikba, de komolyan veszi a Moszkvából érkező fenyegetéseket.
A szerb államfő „előre bejelentett” és önkéntes lemondásával balkáni bálvánnyá is válhatna, ha nem Szerbiában lennénk, és ha nem Vučićról lenne szó. Az önfeláldozó politikus előtti kalaplengetés helyett érdemes inkább putyini trükköket sejteni a háttérben.
Délutánonként 30 fok fölötti csúcsokat mérhetünk, de hajnalonként a legtöbb helyen felfrissül a levegő.
Miután Irán megtámadott egy hajót a Hormuzi-szorosban.
Bénakacsa főszerkesztő poénjain már nem kell röhögni! Kolduló medvék a Transzfogarason. Bezzeg Románia! Ahol nem lopnak annyit, járhatók az utak. Állami pénzbőé Tour de France-közvetítés, kádergyerekkel. Illiberális futballforradalmak. VAR-ral is hülye a bíró.
Musk nem csak a világ legellentmondásosabb techmilliárdosa, de alapjaiban hatott arra is, ahogy technológiáról és gazdaságról gondolkodunk. Mi az a muskizmus, és milyen jövőt ígér a világnak? Ezt vizsgálja Quinn Slobodian és Ben Tarnoff új konyve, ami magyarul is olvasható.
A gyors gólt szerző argentinok előnyben alig csináltak valamit, a svájciak helyzetei, majd egyenlítése után percekkel jött a piros lap.
Lemondott képviselői mandátumáról Nigel Farage, de indulna az új választáson. A jelenleg legnépszerűbb brit párt vezetője ellen be nem jelentett nagy értékű ajándék miatt folyik parlamenti vizsgálat. Az ügy most már az egész Reform UK-t veszélyezteti. Van rá esély, hogy Farage ebbe a botrányba fog belebukni.
A Rossmann és a Krémmánia közös rendezésében megvalósuló 5. Beauty Expo alkalmából telt meg május 29-én és 30-án az MVM Dome. A kétnapos rendezvényre 6000 jegyet adtak el a szervezők, a látogatók pedig több mint 70 kiállítóval találkozhattak.
Közülük a franciák még százszázalékosak, a spanyolok a negyeddöntőig nem kaptak gólt, az angolok emberhátrányban is továbbjutottak. A listavezető argentinok viszont szenvednek a kieséses szakaszban.
A megerősödő szél az enyhébb idő ellenére is fokozza a párolgást, ami naponta mintegy hatmillió köbméter vízveszteséget okoz.
Volodimir Zelenszkij azt mondta, a parancsnokságnak minden erőforrását Oroszország hadviselési képességének gyengítésére kell fordítania.
A FIFA-elnöke nem állna meg a 48-as mezőnynél.