Őrizetbe vett fideszes exminiszterek és a mi magyar Boratunk

reggel 4

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító (de nem az egyetlen) hírlevele – benne az elmúlt nap legfontosabb híreivel – egy olyan hétfő után, amikor délelőtt felfüggesztették két volt miniszter mentelmi jogát, estére pedig mindketten őrizetbe kerültek.

HANKÓ ÉS SESZTÁK

A parlament felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát, amire Ma én, holnap te feliratú táblákat raktak ki az üres helyükre. Mindkét döntés 139 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül született, miközben a Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Hankót a 17 milliárdos NKA-s pénzosztás ügyében gyanúsíthatják hűtlen kezeléssel, Sesztákot pedig összesen 12,6 milliárd forint értékű kenőpénz zsebre rakásával. (Az ún. Volánbusz-ügyben közel 3 milliárd forintnyi vagyontárgyat foglaltak le az egyik gyanúsítottnál.) Sesztákot már délelőtt őrizetbe vették az NVVH utasítására, előtte még egy interjúban azt mondta, ekkora pénzmennyiség „fizikai értelemben is értelmezhetetlen”. Mellette még a KDNP-s frakciótársai sem álltak ki.

Hankó Balázs estig a Fidesz-frakció irodájában várta, hogy érte menjenek a rendőrök, pedig a rendőrség már délután közölte, hogy sem a Parlamentben, sem a Képviselői irodaházban, sem a Fidesz székházában nem intézkedik. Miután 19:20-kor megkapta az idézését, este – kissé nehézkesen – elindult vallomást tenni, és kiderült, hogy a fideszes képviselőt a NAV Bűnügyi Főigazgatósága Központi Nyomozó Főosztályra, a III. kerületbe idézték be. Mielőtt Hankó 20:15-kor bement vallomást tenni, Bóka Jánossal, a Fidesz frakcióvezetőjével ölelkezett. Nem sokkal később őt is őrizetbe vették.

Fotó: RTL
  • Mielőtt Hankó kijött a parlamentből, megnéztük, a Orbán-rendszerben milyen hamar vették őrizetbe a meggyanúsított fideszes politikusokat.
  • Videót is készítettünk az Országgyűlés rendkívüli üléséről, amin az ellenzéki képviselők Mandinertől Schmidt Máriáig és tovább terjedő hajtóvadászatot, abszolút filmszínházat emlegettek.

MAGYAR PÉTER

Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztették, így elindulhat ellene az eljárás telefonlopás miatt. A parlamentben érdekes dolgok is elhangzottak, például hogy Bóka János azt mondta, rendőrök vannak a parlamentben, Magyar Péter szerint nem, illetve hogy a kormányfő szerint Áder János közvetített a Polt-féle ügyészség és Orbán Viktor kormánya között.

Fotó: Bankó Gábor/444
  • Miután a miniszterelnök megszólította, kiküldték a Fidesz páholyából a közbekiabáló Gulyás Virágot.
  • A Fókusz műsorvezetője lett Magyar Péter sajtófőnöke.

HATÓSÁGOK

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal bejelentette, melyik négy ügyet veszi először kezelésbe: köztük van Orbán Áron vízumbiznisze, az óbudai korrupciós ügy, a Volánbusz-ügy és a Szuverenitásvédelmi Hivatal milliárdos propaganda- és rendezvényköltéseinek vizsgálata. Unger Anna, az NVVH elnöke a 444-nek azt mondta, az elmúlt évek jellegzetes ügyeivel akartak kezdeni, és akár heteken belül indulhatnak újabb nyomozások.

Unger Anna a parlamentben egy hónappal ezelőtt
Fotó: Németh Dániel/444
  • Újabb ügyészségi irat került elő az aranykonvojügyben: a feljegyzés arra utal, hogy Orbán Viktor dönthetett az ukrán pénzszállítók elfogásáról.
  • Költségvetési csalás gyanújával nyomoz a NAV Rákay Philip Petőfi-filmje miatt.
  • Leszavazták Baka András legfőbb ügyészi jelöltjét, Szathmáry Zoltánt, az államfő lehető a legrövidebb időn belül új jelöltet fog állítani.
  • A Gazdasági Versenyhivatal középvezetői felszólították az elnökét és a helyetteseit, hogy mondjanak le.
  • A Fürcht Pál volt főügyész állításai alapján született feljelentések a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészséghez kerültek.
  • A rendőrség felszólította a 24.hu kiadóját, hogy adja ki a Belügyminisztérium államtitkárának címét.

BELFÖLD

Schmidt Mária, a Terror Háza menesztett főigazgatója múzeumkritikát olvasott a 444-en, és visszavágott: szerinte Szily Laci a mi magyar Boratunk, kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de megkérdőjelezhetetlenül a miénk.

Illusztráció: Kiss Bence

Kulja András szerint Győri Enikő ordítani kezdett a frankfurti reptéren, a fideszes EP-képviselő szerint a tiszás fejhangon oktatta őt, Kulja szerint ugyanis Győri előretolakodott a sorban, Győri viszont azt állítja: „Nem tolakodtam, álldogáltam.”

Szijjártóék közel 300 milliót költöttek olyan magánrepülőkre, amelyeket végül nem is használtak: nyolc esetben utazott végül honvédségi géppel Szijjártó a lefoglalt magángép helyett.

  • Orbán Anita szerint a Magyar-kormány konzervatív és nagyon valláspárti.
  • Schiffer András nemrég még a Mi Hazánk alkotmánybíró-jelöltje volt, most már a DPK Akadémia előadója.
  • Szinte teljesen kiszállt a vastagon fialó cégeiből Rogán-Szendrei Cecília.
  • A Bloomberg szerint az OTP vizsgálja az oroszországi kivonulás lehetőségét.
  • Kasza Tibi sportlövő országos bajnok lett.
  • A magyar fociválogatottnak egy északírek elleni 0–0-val meglett az első pontja az idei Nemzetek Ligájában.

VILÁG

Először alakíthat frakciót a szenátusban a szélsőjobb Franciaországban, ahol négy év börtönbüntetést kért az ügyészség a korrupcióval vádolt volt kulturális miniszterre.

Rachida Dati volt francia kulturális miniszter érkezik a bíróságra 2026. szeptember 28-án.
Fotó: THOMAS SAMSON/AFP
  • Drágul az olaj az amerikai–iráni béketárgyalásokon kialakult patthelyzet miatt.
  • A svájciak nem kérnek a szigorúbb semlegességből és a NATO-val való együttműködés korlátozásából.
  • Nem tud kormányt alakítani a svéd választást megnyerő balközép blokk.

És kijött az ingyenes Borízű hang is.

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