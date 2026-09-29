Őrizetbe vett fideszes exminiszterek és a mi magyar Boratunk

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító (de nem az egyetlen) hírlevele – benne az elmúlt nap legfontosabb híreivel – egy olyan hétfő után, amikor délelőtt felfüggesztették két volt miniszter mentelmi jogát, estére pedig mindketten őrizetbe kerültek.
A parlament felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát, amire Ma én, holnap te feliratú táblákat raktak ki az üres helyükre. Mindkét döntés 139 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül született, miközben a Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Hankót a 17 milliárdos NKA-s pénzosztás ügyében gyanúsíthatják hűtlen kezeléssel, Sesztákot pedig összesen 12,6 milliárd forint értékű kenőpénz zsebre rakásával. (Az ún. Volánbusz-ügyben közel 3 milliárd forintnyi vagyontárgyat foglaltak le az egyik gyanúsítottnál.) Sesztákot már délelőtt őrizetbe vették az NVVH utasítására, előtte még egy interjúban azt mondta, ekkora pénzmennyiség „fizikai értelemben is értelmezhetetlen”. Mellette még a KDNP-s frakciótársai sem álltak ki.
Hankó Balázs estig a Fidesz-frakció irodájában várta, hogy érte menjenek a rendőrök, pedig a rendőrség már délután közölte, hogy sem a Parlamentben, sem a Képviselői irodaházban, sem a Fidesz székházában nem intézkedik. Miután 19:20-kor megkapta az idézését, este – kissé nehézkesen – elindult vallomást tenni, és kiderült, hogy a fideszes képviselőt a NAV Bűnügyi Főigazgatósága Központi Nyomozó Főosztályra, a III. kerületbe idézték be. Mielőtt Hankó 20:15-kor bement vallomást tenni, Bóka Jánossal, a Fidesz frakcióvezetőjével ölelkezett. Nem sokkal később őt is őrizetbe vették.
Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztették, így elindulhat ellene az eljárás telefonlopás miatt. A parlamentben érdekes dolgok is elhangzottak, például hogy Bóka János azt mondta, rendőrök vannak a parlamentben, Magyar Péter szerint nem, illetve hogy a kormányfő szerint Áder János közvetített a Polt-féle ügyészség és Orbán Viktor kormánya között.
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal bejelentette, melyik négy ügyet veszi először kezelésbe: köztük van Orbán Áron vízumbiznisze, az óbudai korrupciós ügy, a Volánbusz-ügy és a Szuverenitásvédelmi Hivatal milliárdos propaganda- és rendezvényköltéseinek vizsgálata. Unger Anna, az NVVH elnöke a 444-nek azt mondta, az elmúlt évek jellegzetes ügyeivel akartak kezdeni, és akár heteken belül indulhatnak újabb nyomozások.
Schmidt Mária, a Terror Háza menesztett főigazgatója múzeumkritikát olvasott a 444-en, és visszavágott: szerinte Szily Laci a mi magyar Boratunk, kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de megkérdőjelezhetetlenül a miénk.
Kulja András szerint Győri Enikő ordítani kezdett a frankfurti reptéren, a fideszes EP-képviselő szerint a tiszás fejhangon oktatta őt, Kulja szerint ugyanis Győri előretolakodott a sorban, Győri viszont azt állítja: „Nem tolakodtam, álldogáltam.”
Szijjártóék közel 300 milliót költöttek olyan magánrepülőkre, amelyeket végül nem is használtak: nyolc esetben utazott végül honvédségi géppel Szijjártó a lefoglalt magángép helyett.
Először alakíthat frakciót a szenátusban a szélsőjobb Franciaországban, ahol négy év börtönbüntetést kért az ügyészség a korrupcióval vádolt volt kulturális miniszterre.
És kijött az ingyenes Borízű hang is.
A Terror Háza menesztett főigazgatója múzeumkritikát olvasott a 444-en.
Folytatás a szintén kiesésre álló grúzok ellen pénteken Budapesten.
139 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést követhetett el, amit öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Emlékeznek még Mengyi Rolandra, Simonka Györgyre vagy Boldog Istvánra? Mindannyiuk mentelmi jogát felfüggesztette a parlament, aztán gyanúsítottak lettek. Na, de mennyi idő telt el a kettő között?
A napirend előtt Magyar az ügyészségbe vetett bizalom visszaállításáról, Baka András jelölésének visszautasításáról beszélt, míg az ellenzéki képviselők Mandinertől Schmidt Máriáig és tovább terjedő hajtóvadászatot, abszolút filmszínházat emlegettek.
Nyolc esetben utazott végül honvédségi géppel Szijjártó a lefoglalt magángép helyett.
Ráadásul listavezetőként!
Pénzfutárok vitték az ügyészség indítványa szerint a korrupciós pénzt Sesztáknak, akit azzal vádolnak, hogy az MNV vezérével védelmi pénzt szedtek a hatalmi pozíciójukból, egy már létező vesztegetési rendszer átvételével, továbbá buszbeszerzések után is jogtalan előnyt kértek.
Nem a volt kulturális miniszterek napja ez a hétfő.
Magyar bejelentésére a Mi Hazánk képviselőinek arca meglepett gimnazistákéhoz vált hasonlatossá.
Különösen jelentős vagyoni hátrány, kenőpénz elfogadása és telefonlopás volt ma terítéken, és bár a mentelmi bizottság egyik esetben sem támogatta a politikusok kiadását, a Tisza és a Mi Hazánk egyetértésben szavazott.
A mentelmi jogának felfüggesztése után nem sokkal sétált be az ügyészségre.
Donald Trump hétvégén elutasította az iráni békejavaslatot, ami a Hormuzi-szoros megnyitását és a konfliktus rendezését célozta. Ez nem tett jót a világpiaci áraknak.
Orbán Áron vízumbizniszét és a Szuverenitásvédelmi Hivatal propagandaköltéseit is az elsők között fogja vizsgálni a hivatal.
Szinte teljesen visszalépett az egykori miniszterfeleség a NER alatt jól fialó cégektől, a Nakamától és a Top Newstól.
A két képviselő mentelmi jogát délelőtt függesztették fel.
Seszták hétfőn bement a Központi Nyomozó Főügyészség épületébe, és ott találkozott Tasnádi Katalinnal, aki reggel bement az ügyészségre elvinni annak a három ügynek a saját hatáskörbe vonó határozatát, amelyet az NVVH átvesz. Ha már Seszták ott volt, őrizetbe is vették.
A politikai influenszert Magyar Péter szólította meg.
A párt szerint koncepciós eljárás folyik. A Fidesz és a KDNP frakcióvezetője is kiállt Hankó Balázs mellett. Seszták Miklósról nem beszéltek.
Na, ez kinek volt benne a heti bingójában?
„A rendőrök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felkérésére vidéken intézkednek.”
Ezt Fülöp Botond, a Vidéki prókátorként ismert ügyvéd jelentette be.
A KDNP-s képviselő az őrizetbe vétele előtt azt mondta, „annyira felfokozott a közhangulat, hogy a vágyott elszámoltatás miatt szerintem bármi megtörténhet”.
A Marine Le Pen-féle szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés és szövetségesei rekordot jelentő 14 mandátumot szereztek.
Az ügyben korábban letartóztatott két gyanúsított Jellinek Dániel üzletember, az Indotek Group vezérigazgatója és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezérigazgatója.
Bár Hankó azt várja, hogy elvigyék, a fő szabály szerint neki kell bemennie a Központi Nyomozó Főügyészségre, amikorra berendelik.
Az államfő azt mondta, tudott Szathmáry Zoltánt testvérének ügyéről, mielőtt megnevezte a jelöltjét. Visszautasította, hogy a régi, Polt Péter-féle ügyészség átmentési kísérlete lett volna a jelölés.
Valószínűleg az eddigi miniszterelnök, Ulf Kristersson próbálkozhat következőnek.
Kálnoki-Kiss Attila, aki május óta a BM-ben dolgozik, korábban a lap főmunkatársa volt.
A külügyminiszter a Newsweeknek adott interjút, amelyben arról is beszélt, hogy a Magyar-kormány konzervatív, nagyon valláspárti kormány.
„Mindenki tudja, hogy annak a személynek a döntése alapján történt meg az elfogás, akit nem lehet belekeverni az ügybe” - áll az ügyészségi feljegyzésben.
Az NVVH elnöke a 444-nek beszélt arról, miért pont a ma bejelentett négy üggyel kezdi munkáját a hivatal, és azt is elmondta, hogy az NKA-ügy „jó kezekben van”, azért nem látták értelmét átvenni, „mert az már egy igencsak alaposan feltárt ügynek tekinthető”.
Költségvetési csalás gyanújával.
Kecsmár Alexandra néhány napja köszönt el az RTL nézőitől.
Az aktuális népszavazáson akkora többséggel utasították el a szélsőjobb javaslatát, hogy az még a Holdról is látszik.
Bűnügyekkel foglalkozott hétfőn az Országgyűlés.
A volt kulturális és innovációs miniszter egykori államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállították.
A képviselő Bóka Jánost, a Fidesz frakcióvezetőjét ölelte meg, mielőtt bement vallomást tenni.
Júliusban eladta a bulvároldalt üzemeltető Top News Hungary-ban lévő tulajdonrészét. Egy korábbi átrendezés után, így már a Nakama & Partners Kft.-ben is mindössze 5 százalékos tulajdonrésze maradt.
A volt miniszter nélkül indult el a kocsi, Leslie Nielsen büszke lenne.
Szathmáry Zoltánból nem lett legfőbb ügyész.
Az OTP balti terjeszkedését mindeközben a helyi bankfelügyelet is vizsgálja, a döntésükben fontos szerepet fog játszani a bank oroszországi üzleti tevékenysége.
139 igen szavazattal, egyhangú szavazással. Magyar a szavazás előtt azt mondta: nem bűnös, most is azt tenné, amit akkor tett.
Kulja szerint Győri előretolakodott a sorban, Győri viszont azt állítja: „Nem tolakodtam, álldogáltam.”
Fellázadtak Rigó Csaba Balázs ellen, akit korábban Magyar Péter is távozásra szólított fel.
A közössége teljesen magára hagyta az Orbán-kormány volt miniszterét, aki az ügyészség szerint több milliárdos kenőpénzt fogadott el.
A vénasszonyok nyarának Szküllái és Karübdiszei között. Fentaniltapaszbár. Heti letartóztatás/gyanúsítás-értékelés: ha Orbán lenne a 10/10, Seszták 8 vagy csak 6? Köves Slomó mennyi? További idióta szobrok. Új Terror Háza-koncepciónk.
A miniszterelnök ordas nagy hazugságnak nevezte az állítást.