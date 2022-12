Az év, amikor a leghalkabbak megtalálták a hangjukat

2022 egyik legfontosabb témája a közoktatás helyzete volt. Polgári engedetlenségi akciók az iskolákban és óvodákban, sztrájkok, diáktüntetések, tanártüntetések, fenyegető levelek és kirúgások, virrasztás a Belügyminisztérium előtt, Pintér Sándor arcába kiabáló, dühös pedagógusok a konzultációnak csúfolt belügyminiszteri eligazításon.

Rengeteg cikket, videót, podcastot készítettünk a témában, ezek mentén foglaljuk most össze az évet.

Az idei eseménysorozat egy egyszerű, kétórás figyelmeztető sztrájkkal indult január végén. Ezt több hónapnyi eredménytelen tárgyalás előzte meg a kormány és a szakszervezetek között. A PDSZ és a PSZ bérrendezést és a munkaterhek csökkentését követelte, a kormány viszont még a kétórás sztrájk feltételeiben sem volt hajlandó megállapodni, bíróságra került az ügy. A sztrájkot elsőfokon jogszerűnek, másodfokon - már a sztrájk megtartása után - viszont jogellenesnek ítélték.

„Ez tényleg packázás. Egyszerre méltatlan és egyébként szerintem egy kicsit szánalmas is” - mondta a kormány hozzáállásáról a sztrájk napján készült videónkban Törley Katalin. A riportban őt és a kőbányai Szent László Gimnáziumban tanító Tóth Viktort kísértük el aznap az iskolába:

Mivel a tiltakozás nem hozott eredményt, a szakszervezetek március 16-ra újabb, egésznapos sztrájkot hirdettek. A kormány válaszul február 11-én kiadott egy rendeletet, ami gyakorlatilag ellehetetlenítette az érdemi, látható sztrájkot: megkövetelték, hogy az iskolák és óvodák reggeltől délutánig biztosítsanak gyermekfelügyeletet a tiltakozás alatt, a tanárok pedig tartsák meg a végzősök összes érettségi felkészítő óráját, a többi diáknak pedig minden tárgyból az órák felét.

A rendelet annyira felháborította Tóth Viktort, hogy úgy döntött, a következő tanítási napon polgári engedetlenség keretein belül megtagadja a munkát, tizenegy kollégája csatlakozott hozzá. Arra nem számítottak, hogy tiltakozásukkal országos mozgalmat indítanak el. „Azt gondolom, hogy tanárként valamilyen morális mintának kellene lennünk a diákok számára, és hogyha van egy ilyen állapot, amikor a kormány lábbal tiporja az állampolgári jogokat, akkor azért ki kell állni” - mondta Tóth az akcióról készült riportunkban.

Másnap a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban már húsz tanára tagadta meg a munkát. Palya Tamás, aki azután lett ismert, hogy az őszi tiltakozási hullám során kirúgták az iskolájából, így nyilatkozott cikkünkben az első engedetlenségi akcióról: „Azért álltam bele, hogy a tükörbe is bele tudjak nézni. Meg arra is gondolok, hogy amikor majd az unokám megkérdezi tizennyolc év múlva, hogy hol voltam, amikor ezek a dolgok történtek, el tudjam mondani, hogy én megtettem azt, amit meg tudtam tenni.”

A lendület egyre nőtt, harmadnap a budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumban a 68 fős tantestület 48 tagja vett részt polgári engedetlenségben:

Csütörtökön három iskola csatlakozott az akcióhoz, pénteken pedig már öt gimnázium több mint száz tanára engedetlenkedett. Az akcióknak ekkor még egy fő célja volt: vonja vissza a kormány a rendeletet, ami ellehetetleníti az érdemi sztrájkot.

Az első tiltakozók nem tudták, mi lesz a hatalom reakciója. „Szerintem a tankerületek sem tudják, hogy mit csináljanak, és várnak a központi ukázra, hogy akkor mi meg hogy” - mondta Takács Gergely, a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanára az első, tiltakozásokkal teli hétről szóló összefoglalónkban. „A kirúgás szerintem erős lenne, főleg, hogy már most is tanárhiány van. Az egyik felem azt mondja, teljesen mindegy, hogy most milyen nehézségeket okozna a kirúgásunk, úgyis keresztülviszik az akaratot, a másik felem meg azt, hogy dehát ezt azért már mégsem lehet.”

Innentől kezdve napról napra álltak bele újabb intézmények a polgári engedetlenségbe, tanárok százai csatlakoztak. Kiálltak a kistelepülések pedagógusai és a jellemzően tartózkodóbb egyházi iskolák tanárai is. Az engedetlenségi mozgalom elindulásáról, a tanárok követeléseiről podcastban is beszélgettünk februárban:

Márciusra tovább nőtt a mozgalom, a 16-i nagy sztrájknapra szolidaritási tüntetést szervezett a később Diákok a Tanárokért néven ismertté vált diákcsoport: 22 budapesti középiskola több ezer diákja gyűlt össze a Kossuth téren. A tér szinte egész héten az oktatásért kiálló csoportoké volt: pénteken két diáklány szervezett rendhagyó tanítási napot, szombaton pedig tanárszervezetek tartottak több ezres tüntetést.

Az oktatásügy egészen a választásokig az egyik legmeghatározóbb közéleti téma maradt. Voltak iskolák, ahol napokig tartott a sztrájk, és az engedetlenségi akciók sem maradtak abba. Felszínre tört a pedagógusokban régóta gyülemlő feszültség.

„Úgy szeretnék tanítani, hogy nem kell hónap végén centiznem a pénzt, hogy nem kell folyton megnéznem azt, hogy most mi van a központilag elfogadott tankönyvben, nem kell azt látnom, hogy a kollégák, gyerekek irgalmatlanul kimerültek, és nem kell azt nézni, hogy mi az, amit szabad, mi az amit nem szabad” - fogalmazta meg érzéseit Pataki Noémi, a Városmajori Gimnázium egyik engedetlenkedő pedagógusa márciusi riportunkban, amiben a több napig engedetlenkedő tanárokról írtunk.

A kormány viszont semmit nem reagált, amitől sok pedagógus még dühösebb lett, mások viszont már a felmondást fontolgatták. „Nem szeretnék belegondolni egy olyan forgatókönyvbe, hogy a felálló új kormány nem foglalkozik velünk nagyon hamar” - mondta Törley Katalin két nappal a választások előtt, a Tanítanék és a noÁr közös koncerttüntetésén.

A megalakuló új Fidesz-kormány ugyan foglalkozni kezdett a közoktatással, de nem úgy, ahogy azt a pedagógusok szerették volna. Nemhogy önálló oktatásügyi minisztérium nem alakult, de az oktatásügyet besorolták a Belügyminisztérium alá. A kormány álláspontját Pintér Sándor régi-új belügyminiszter már a miniszteri meghallgatásán világossá tette: címszavai a rend, fegyelem, minőség és teljesítmény voltak, a béremeléssel kapcsolatban nem ígért semmit, a polgári engedetlenségről pedig azt mondta, nem ismeri el. Az oktatásügyi szereplők lesújtva fogadták a hírt.

Tóth Viktor, a tiltakozási hullámot elindító pedagógus a tanév végén jelentette be, hogy elhagyja a közoktatást. Nem volt egyedül a döntésével, sok pedagógus mondott fel a nyáron. Tanévnyitó riportunkban négy pályaelhagyóval beszélgettünk: volt köztük fiatalkora óta tanári pályára készülő pályakezdő, és doktori fokozattal rendelkező mestertanár is. „12 év tanítás után 250 ezret kerestem. Ezt ne én szégyelljem, szégyellje az, aki úgy dönt, hogy egy tanár munkája ennyit ér” - mondta egyikük. A kormány cinizmusát jól illusztrálja, hogy ők mindeközben törvénybe foglalták a sztrájkjogot korlátozó rendeletet, Gulyás Gergely pedig egy augusztusi Kormányinfón azt mondta, hogy számukra az oktatás nem befektetés, hanem költség.

Szeptemberben új erővel folytatódtak a tiltakozások, ebben pedig jelentős részben a diákok vitték a prímet. A középiskolásokból álló Diákok a Tanárokért csoport többezres tüntetést szervezett a tanév második napjára, a Tanítanék Mozgalom gördülő polgári engedetlenséget hirdetett az iskolákban, sokan sztrájkba kezdtek, és diákok virrasztottak négy budapesti iskola előtt.

A hatalom pedig reagált: a tankerületek egységes, kirúgással fenyegető levelet küldtek ki minden polgári engedetlenségben résztvevő pedagógusnak. A Miskolci Tankerületi Központ ment a legmesszebb, szeptember 9-én felmentette a miskolci Herman Ottó Gimnázium igazgatóhelyettesét, amiért „élére állt a polgári engedetlenségnek”. Több száz fős diáktüntetés volt a válasz.

Az iskolákban folytatódott a tiltakozás, szeptember végén pedig beváltotta fenyegetését a kormány: a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból öt tanárt rúgtak ki, akik részt vettek az engedetlenségben. Ott voltunk, amikor a diákok könnyek közt búcsúztak az elbocsájtott tanáraiktól:

Bár a cél az elrettentés volt, a kirúgások ellentétes hatást értek el. Ekkorra már kialakult egy olyan társadalmi egység, ami együtt mozdult meg az ügyben: újult erővel folytatódott októberben a sztrájk, több ezres, diákokból és szülőkből tömeg alkotott élőláncot Budapesten, tízezres tömeg foglalta el a Margit hidat, a Kossuth téren pedig negyvenezren tüntettek az oktatásért.

Gyakorlatilag minden hétre jutott valamilyen tiltakozás, az iskolákon kívül és belül is. A tanárok tüntetők között vonultak a tankerületi központokhoz, hogy életükben először szembenézzenek a munkáltatójukkal, aki levélben fenyegeti kirúgással őket, és október 23-a is a pedagógusok ügyéről szólt.

Novemberben új tiltakozási formák jelentek meg, a miskolci diákok ötlete nyomán ülősztrájkok kezdődtek az iskolákban, ballagást idéző tüntetésen búcsúztatták a pályaelhagyókat az egyházi iskolák tanárai, Budapesten pedig a Karinthy Frigyes Gimnázium vezetésével egyhetes polgári engedetlenséget hirdetett egy sor iskola. A nagy megmozdulások sem maradtak abba, a két pedagógus-szakszervezet a Kossuth térre szervezett tüntetést.

A napi eseményeket követő riportjainkon kívül számos nagyobb anyagban foglalkoztunk a közoktatás különböző kérdéseivel. Beszéltünk Radó Péter oktatáskutatóval, akinek lesújtó helyzetértékelése szerint ha el is indulna egy pozitív változás, legalább 16 év kellene ahhoz, hogy a magyar oktatás visszaépüljön oda, ahol 2009-ben tartott. Nahalka István oktatási szakértő és Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke segítségével elmagyaráztuk, hogy tulajdonképpen mi is a baj a jelenlegi nemzeti alaptantervvel. És olyan fontos kérdéseket is megválaszoltunk, mint hogy miért szól a Pál utcai fiúk című musical betétdala az összes diáktüntetésen.

Írtunk a gyógypedagógusok, logopédusok és fejlesztőpedagógusok problémáiról, bemutattuk a tiltakozásokban főszerepet vállaló szervezeteket és beszéltünk a noÁr mozgalmat vezető Molnár Áronnal, aki szerint a tüntetők csak a Fidesz-rendszer megdöntésével érhetnek célt. Riportot készítettünk Zalahápon, a faluban, ahol az iskola teljes tantestülete beleállt a tiltakozásba.

A Qubiton készült cikk arról, hogy mit tesznek más európai országok az oktatási rendszerük javításáért, hogy hogyan viszik tovább a hagyományos elitképzés funkcióját az egyházi iskolák, illetve volt szó arról, hogyan néz ki a lengyel, és hogyan néz ki a finn oktatási rendszer.

A Magyar Jeti külön epizódban foglalkozott azzal, hogy honnan hova jutott a magyar közoktatás az Orbán-rendszer 12 éve alatt, és készült adás az őszi tiltakozási hullámról, amiben felidéztük, hogyan vélekedett a polgári engedetlenségről Orbán Viktor ellenzéki politikusként 2007-ben:

Mire a decemberi hideg és a karácsonyi készülődés csillapíthatta volna az indulatokat, ismét odacsapott a kormány: három budapesti gimnázium nyolc tanárát rúgták ki november 30-án. Újabb tüntetések indultak, több iskolában rendkívüli szünetet kellett elrendelni, annyira sok tanár tiltakozott, volt egész napos, országos ülősztrájk, a diákok pedig sátrat vertek a Belügyminisztérium elé.

„Szerintem meg kell tanulni néha azt mondani, hogy »bocsánat, tévedtem«” - üzenték a december 10-i tüntetésen a résztvevők Orbán Viktornak. Hát, ez nem következett be: a Belügyminisztérium összehívott ugyan egy konzultációt, ahol felszólalhatott néhány intézményvezető és tanár, a nap második fele viszont arról szólt, hogy Pintér Sándor személyesen dorgálta a pedagógusokat, felvetette, hogy vajon megfelelően képzik-e hazaszeretetre a diákokat, a munkaterhek kérdésére pedig annyival reagált, hogy ő is sokat dolgozik hétvégén.

Decemberben is voltak nagyobb lélegzetvételű anyagaink:

Magyari Péter publicisztikában írta meg, hogy példa nélküli a tanárok bátorsága, akik annyit akarnak csak, mint amennyit 33 évvel ezelőtt a demokratikus Magyarországért küzdő emberek és szervezetek: jogot a sztrájkra és az érdekvédelemre.

A tizenhárom idén elbocsájtott tanárt közös tablón mutattuk be. Többek közt arról meséltek, milyen hatással volt rájuk a többszöri fenyegetés: „Akkor döntöttem el, hogy ilyen rendszert nem szeretnék szolgálni, senki nem érdemli azt, hogy rettegésben és félelemben éljen. Én már nem félek” - mondta egyikük, Horváth Brigitta.

Szurovecz Illés arról beszélgetett Scheiring Gábor kutatóval, hogy milyen hatással lehetnek a rezsimre az oktatási tiltakozások és a megélhetési válság. „A rendszer meggyengüléséhez külső és belső feltételek teljesülése is szükséges, amelyek egyelőre nem láthatók. Ugyanakkor egy külső gazdasági válság vagy az uniós források elapadása új helyzetet teremthet, amire a belső ellenzéknek készülnie kell” - mondta többek közt Scheiring.

És készítettünk egy évösszegző podcastot is, amelyben az oktatásügyi mozgalom három fontos szereplőjével beszélgettünk: az engedetlenségi hullámot elindító Tóth Viktorral, a diáktüntetéseket szervező Strbka Annával és a Karinthyból kirúgott Rábai Jánossal.