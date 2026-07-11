Hétvégi olvasnivalók fideszes retrózásról, szimbolikus zebrákról és a magyar punk gyökereiről

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt hét legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Mindenekelőtt egy szolgálati közlemény, ha valaki lemaradt volna:

Augusztus 1-től Munk Veronika váltja Uj Pétert a főszerkesztői székben – UP a lemondásáról itt írt, Munk Vera pedig itt köszönt be, de a váltásról Plankó Gergővel is beszélgettek a 444 stúdiójában.

Fotó: Bankó Gábor/444

Belföld

Túlélték, mégis megfagytak – a hatvanpusztai zebrák élete és halála a kései orbánizmus leginkább szimbolikus ügye volt: egyesült benne az Orbán és Mészáros családok körüli titkolózás, maszatolás, hazudozás, nagyzolás és egyre több jel szerint a kegyetlenség is.

Zebra hóban a londoni Whipsnade Állatkertben 2010. december 20-án. Fotó: Max Nash/AFP

Egyik szerzőnket a '70-es évek undergroundjába repítette vissza a választások utáni egyik első DPK-gyűlés, amit Mediaworks-árvák szerveztek. Jobboldali újságírók úgy szerveznék újra a tábort, hogy közben azt gondolják: a Fideszt egy cirokseprű is megverte volna, nem hoztak létre semmi kimagasló szellemi teljesítményt az elmúlt 16 évben.

Másik szerzőnknek a Sándor-palota előtt akkora PTSD-je lett a Fidesz önkényellenes tüntetésétől, hogy majdnem elgyalogolt a Kunigundára. Néhány ezer ember megtapasztalta azt a Fidesz tüntetésén, amit előttük sokan átéltek már 2010 után.

Fotó: Bankó Gábor/444

9,8 milliárdot adtak Orbánék a választás előtt a határon túli focira, volt, ahol még az irodaszereket és az üzemanyagot is ebből vették. A kormányváltás után közérdekű adatigényléssel szereztük meg a Bethlen Gábor Alap egyedi támogatásainak dokumentációját, amiből kiderült, hogy a legapróbb tételekre is pénzt kértek a magyar államtól a határon túli fociakadémiák.

A közmédia átalakításának a részeként azonnali hatállyal kirúgták a Nemzeti Sport éléről Szöllősi Györgyöt, aki a Puskás-hagyatékból tavaly származó 20 milliós osztalék majdnem felét megkapta. A felcsúti Puskás Akadémiánál folytatja, ráadásul ő marad a sportújságíró-szövetség elnöke is.

A focirajongó miniszterelnök rengeteg pénzt adott a határon túli focira Fotó: Sepsi OSK

Durvul a helyzet a budapesti utcákon, visszaüt az elmúlt 16 év – egyre több budapesti polgármester is posztol már a közbiztonság romlásáról, de kiket látunk valójában az utcán? Szerhasználók, pszichiátriai betegek, flakonozók, melósok, hajléktalanok. Emberek, akiket cserben hagytak az utóbbi évtizedekben. Az önkormányzatok a rendőrség segítségét kérik.

Fotó: Bankó Gábor/444

Összeszedtük a legfontosabb távozókat az új rendszerben. Van, aki miatt külön kiadtak szombaton egy Magyar Közlönyt, van, aki inkább nyugdíjba ment. És sokakat megperzselt a Tisztítótűz. Közben benyújtották a Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot is.

Ruff Bálint: A kormányzásnak más célja nem volt, mint hogy bizonyos körök, érdekcsoportok egyre jobban gazdagodjanak.

Fotó: Németh Dániel/444

A héten elfoglalta helyét az új, ideiglenes vezetés a közmédiában, majd nem sokkal később bocsánatot kért a közmédia a hazudozásért, és felfüggesztették a hírszolgáltatást az M1-en és a Kossuth Rádión. 19:56-kor indult újra az adás, méghozzá A tanú című filmmel. Kárász Róbertet és a választás utáni Magyar Péter-interjúkat készítő műsorvezetőket is kirúgták a közmédiából. Azóta pedig a képernyő alján futó hírsávban indult újra részlegesen a hírszolgáltatás az M1-en

Deák Dániel bevallotta, hogy a jobboldali nyilvánosság a Fidesz központi akaratát hajtotta végre.

Eltávolították a Nemzeti Filmintézet éléről Káel Csabát.

Emléktáblát kapott Rogán Antal munkássága a szociális és családügyi minisztertől.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Önállósodna a KDNP: az öntudatra ébredő kereszténydemokraták megunták, hogy csak segédcsapatként szerepelhetnek a Fidesz mellett. A központi kampánystábot hibáztatják amiatt, hogy nem találták meg a hangjukat.

Ruff Bálint aláírta: megszűnik az MCC alapítványa. Az MCC vezetése ezután helyreigazította Orbán Balázst. Szavaztak az ügynökakták megnyitásának előkészítéséről a parlamentben.

Fotó: Bankó Gábor/444

A magyar védelmi vitákban még mindig túl sok szó esik vasról, és túl kevés a szoftverről. A nyugati világnak újra fegyverkeznie kell. 2035-ben már a magyar GDP 3,5 százaléka menne védelemre. De hogyan lehet okosan elkölteni ezt a rengeteg pénz? A modern hadsereg már nem elsősorban a „vasaktól” lesz erős.

Német különleges erők drón elhárítását gyakorolják 2025 szeptemberében, Rostock mellett. Fotó: JENS BUTTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

Második hónapja stagnálnak az árak, Varga Mihályék újra hozzányúlhatnak a kamatszinthez, elkészült a költségvetési átvilágítás, drámai helyzetben az állam pénzügyei, ezermilliárdos lyukak vannak a büdzsében. Brüsszel jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, az EU Tanácsa pedig jóváhagyta az új magyar helyreállítási tervet, úgyhogy jöhetnek az uniós ezermilliárdok.

Fotó: Németh Dániel/444

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Külföld

Trump durcásan érkezett Ankarába, ez rányomta a bélyegét az egész NATO csúcsra. Dünnyögő Trumppal indult Magyar Péter első NATO-csúcsa Ankarában, és ez megadta az alaphangot, de az utolsó sajtótájékoztatón már egészen jókedvű volt az amerikai elnök. Mire jutottak a szövetségesek Ankarában? Miért fontos, hogy Patriotot gyárthat Ukrajna? És mi az a NATO 3.0?

Fotó: KLAUDIA RADECKA/NurPhoto via AFP

Öntökönszúrás a javából: nemi erőszakkal vádolt, náci tetoválását eltüntető háborús veterán ránthatja magával az amerikai Demokrata Pártot. Graham Platner nem politizált. Azért castingolta be a demokrata párt szélsőbaloldala, mert jól hangzott, hogy harctéri veterán, osztrigatenyésztéssel foglalkozik és pénzzel támogatta a progresszív Bernie Sanderst. Hiába került elő egyre több figyelmeztető jel, a párt balosai kitartottak mellette. Aztán jött a nemierőszak-vád és összedőlt a populista kártyavár.

Fotó: CJ GUNTHER/Getty Images via AFP

Véres robbantás, lelőtt merénylő, ukrán titkosszolgálat – soha nem volt még ilyen csúnya ügy főszereplője a milliárdosok búvóhelyeként elhíresült Monaco. Ki és mire akart figyelmeztetni egy 200 millió dolláros vagyonú ukrán oligarchát egy robbanó csomaggal? Ketten kritikus állapotban kórházban, a feltételezett merénylőt, egy Németországban élő ukrán nőt megölték. A városállamot megrázták a történtek, ilyet még nem éltek át.

Fotó: VALERY HACHE/AFP

Trump a függetlenségnapi ünnepi beszédében a kommunista veszélyről szónokolt. Annak ellenére, hogy elítélték, a szélsőjobbos Marine Le Pen elindul a francia elnökválasztáson. Lemondott a Gázai övezetet irányító Hamász-kormány, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új, technokratákból álló bizottságnak.

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Verekedésig fajuló tumultusok vannak az orosz benzinkutakon.

75 évesen meghalt Bonnie Tyler.

Podcast

Ha így folytatjuk, vége a kínaiak által harapófogóba szorított európai iparnak. A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek arról, hogy mit tehetnek az európai vállalatok, és hogyan maradhatnak talpon a magyarok.

Kultúra

76 évesen megölte magát Molnár Gergely, akinél nagyobb hatással senki sem volt az undergroundra: belőle sarjadt a magyar punk és az egész „új hullám”, keményebb, brutálisabb, punkabb dalszövegeket azóta sem írt senki, és bár a radikális művészetét nagyon kevesen ismerték, mégis jelen van mindenütt.

Az utolsó cigaretta Magyarországon. Molnár Gergely disszidálása előtt, Ferihegyen, 1978-ban. A képet Zátonyi Tibor, a Spions egyik volt tagja készítette. Fotó: Zátonyi Tibor

Óriási kognitív disszonancia lett abból, hogy lehullt a lepel, és most már igazából nincs értelme. Megállíthatatlanul burjánzik az AI-zenei Gajdics Ottó Nemzetközi Disszonancia-mémuniverzum.

Foci

Európa megmutatta az erejét a világbajnokság nyolcaddöntőiben jönnek a vb-negyeddöntők. A legnagyobb sztárok még versenyben vannak, de a kieséses szakaszban a klasszikusokat a szervezett védekezés és a hatékony kontrajáték ellensúlyozhatja.

Diktátorból kapitány: a sokáig önző szupersztárnak tartott Kylian Mbappé a világbajnokságon nemcsak a góljaival, hanem kapitányi gesztusaival és szókimondásával is közelebb került a francia közönséghez.

Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

Trump kiszabadította a szellemet a palackból, és ennek a világbajnokság látja a kárát: a FIFA példátlan döntése, hogy politikai nyomásra törölt egy piros lapot, mindent felülírni látszik – ami eddig konteó volt, az most már kevésbé söpörhető le az asztalról. Az argentin-egyiptomi meccs utáni hisztéria is ennek a jele.

Trump átveszi a frissen és alighanem miatta alapított FIFA Békedíjat Gianni Infantinótól tavaly decemberben Fotó: Saul Loeb/AFP

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