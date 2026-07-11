Hétvégi olvasnivalók fideszes retrózásról, szimbolikus zebrákról és a magyar punk gyökereiről

reggel 4

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt hét legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Mindenekelőtt egy szolgálati közlemény, ha valaki lemaradt volna:

Augusztus 1-től Munk Veronika váltja Uj Pétert a főszerkesztői székben – UP a lemondásáról itt írt, Munk Vera pedig itt köszönt be, de a váltásról Plankó Gergővel is beszélgettek a 444 stúdiójában.

Fotó: Bankó Gábor/444

Belföld

Túlélték, mégis megfagytak – a hatvanpusztai zebrák élete és halála a kései orbánizmus leginkább szimbolikus ügye volt: egyesült benne az Orbán és Mészáros családok körüli titkolózás, maszatolás, hazudozás, nagyzolás és egyre több jel szerint a kegyetlenség is.

Zebra hóban a londoni Whipsnade Állatkertben 2010. december 20-án.
Fotó: Max Nash/AFP

Egyik szerzőnket a '70-es évek undergroundjába repítette vissza a választások utáni egyik első DPK-gyűlés, amit Mediaworks-árvák szerveztek. Jobboldali újságírók úgy szerveznék újra a tábort, hogy közben azt gondolják: a Fideszt egy cirokseprű is megverte volna, nem hoztak létre semmi kimagasló szellemi teljesítményt az elmúlt 16 évben.

Másik szerzőnknek a Sándor-palota előtt akkora PTSD-je lett a Fidesz önkényellenes tüntetésétől, hogy majdnem elgyalogolt a Kunigundára. Néhány ezer ember megtapasztalta azt a Fidesz tüntetésén, amit előttük sokan átéltek már 2010 után.

Fotó: Bankó Gábor/444

9,8 milliárdot adtak Orbánék a választás előtt a határon túli focira, volt, ahol még az irodaszereket és az üzemanyagot is ebből vették. A kormányváltás után közérdekű adatigényléssel szereztük meg a Bethlen Gábor Alap egyedi támogatásainak dokumentációját, amiből kiderült, hogy a legapróbb tételekre is pénzt kértek a magyar államtól a határon túli fociakadémiák.

  • A közmédia átalakításának a részeként azonnali hatállyal kirúgták a Nemzeti Sport éléről Szöllősi Györgyöt, aki a Puskás-hagyatékból tavaly származó 20 milliós osztalék majdnem felét megkapta. A felcsúti Puskás Akadémiánál folytatja, ráadásul ő marad a sportújságíró-szövetség elnöke is.
A focirajongó miniszterelnök rengeteg pénzt adott a határon túli focira
Fotó: Sepsi OSK

Durvul a helyzet a budapesti utcákon, visszaüt az elmúlt 16 év – egyre több budapesti polgármester is posztol már a közbiztonság romlásáról, de kiket látunk valójában az utcán? Szerhasználók, pszichiátriai betegek, flakonozók, melósok, hajléktalanok. Emberek, akiket cserben hagytak az utóbbi évtizedekben. Az önkormányzatok a rendőrség segítségét kérik.

Fotó: Bankó Gábor/444

Összeszedtük a legfontosabb távozókat az új rendszerben. Van, aki miatt külön kiadtak szombaton egy Magyar Közlönyt, van, aki inkább nyugdíjba ment. És sokakat megperzselt a Tisztítótűz. Közben benyújtották a Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot is.

Fotó: Németh Dániel/444

A héten elfoglalta helyét az új, ideiglenes vezetés a közmédiában, majd nem sokkal később bocsánatot kért a közmédia a hazudozásért, és felfüggesztették a hírszolgáltatást az M1-en és a Kossuth Rádión. 19:56-kor indult újra az adás, méghozzá A tanú című filmmel. Kárász Róbertet és a választás utáni Magyar Péter-interjúkat készítő műsorvezetőket is kirúgták a közmédiából. Azóta pedig a képernyő alján futó hírsávban indult újra részlegesen a hírszolgáltatás az M1-en

  • Deák Dániel bevallotta, hogy a jobboldali nyilvánosság a Fidesz központi akaratát hajtotta végre.
  • Eltávolították a Nemzeti Filmintézet éléről Káel Csabát.
  • Emléktáblát kapott Rogán Antal munkássága a szociális és családügyi minisztertől.
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Önállósodna a KDNP: az öntudatra ébredő kereszténydemokraták megunták, hogy csak segédcsapatként szerepelhetnek a Fidesz mellett. A központi kampánystábot hibáztatják amiatt, hogy nem találták meg a hangjukat.

Fotó: Bankó Gábor/444

A magyar védelmi vitákban még mindig túl sok szó esik vasról, és túl kevés a szoftverről. A nyugati világnak újra fegyverkeznie kell. 2035-ben már a magyar GDP 3,5 százaléka menne védelemre. De hogyan lehet okosan elkölteni ezt a rengeteg pénz? A modern hadsereg már nem elsősorban a „vasaktól” lesz erős.

Német különleges erők drón elhárítását gyakorolják 2025 szeptemberében, Rostock mellett.
Fotó: JENS BUTTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

Második hónapja stagnálnak az árak, Varga Mihályék újra hozzányúlhatnak a kamatszinthez, elkészült a költségvetési átvilágítás, drámai helyzetben az állam pénzügyei, ezermilliárdos lyukak vannak a büdzsében. Brüsszel jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, az EU Tanácsa pedig jóváhagyta az új magyar helyreállítási tervet, úgyhogy jöhetnek az uniós ezermilliárdok.

Fotó: Németh Dániel/444

Hír volt még:

Külföld

Trump durcásan érkezett Ankarába, ez rányomta a bélyegét az egész NATO csúcsra. Dünnyögő Trumppal indult Magyar Péter első NATO-csúcsa Ankarában, és ez megadta az alaphangot, de az utolsó sajtótájékoztatón már egészen jókedvű volt az amerikai elnök. Mire jutottak a szövetségesek Ankarában? Miért fontos, hogy Patriotot gyárthat Ukrajna? És mi az a NATO 3.0?

Fotó: KLAUDIA RADECKA/NurPhoto via AFP

Öntökönszúrás a javából: nemi erőszakkal vádolt, náci tetoválását eltüntető háborús veterán ránthatja magával az amerikai Demokrata Pártot. Graham Platner nem politizált. Azért castingolta be a demokrata párt szélsőbaloldala, mert jól hangzott, hogy harctéri veterán, osztrigatenyésztéssel foglalkozik és pénzzel támogatta a progresszív Bernie Sanderst. Hiába került elő egyre több figyelmeztető jel, a párt balosai kitartottak mellette. Aztán jött a nemierőszak-vád és összedőlt a populista kártyavár.

Fotó: CJ GUNTHER/Getty Images via AFP

Véres robbantás, lelőtt merénylő, ukrán titkosszolgálat – soha nem volt még ilyen csúnya ügy főszereplője a milliárdosok búvóhelyeként elhíresült Monaco. Ki és mire akart figyelmeztetni egy 200 millió dolláros vagyonú ukrán oligarchát egy robbanó csomaggal? Ketten kritikus állapotban kórházban, a feltételezett merénylőt, egy Németországban élő ukrán nőt megölték. A városállamot megrázták a történtek, ilyet még nem éltek át.

Fotó: VALERY HACHE/AFP

Trump a függetlenségnapi ünnepi beszédében a kommunista veszélyről szónokolt. Annak ellenére, hogy elítélték, a szélsőjobbos Marine Le Pen elindul a francia elnökválasztáson. Lemondott a Gázai övezetet irányító Hamász-kormány, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új, technokratákból álló bizottságnak.

Hír volt még:

Podcast

Ha így folytatjuk, vége a kínaiak által harapófogóba szorított európai iparnak. A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek arról, hogy mit tehetnek az európai vállalatok, és hogyan maradhatnak talpon a magyarok.

Kultúra

76 évesen megölte magát Molnár Gergely, akinél nagyobb hatással senki sem volt az undergroundra: belőle sarjadt a magyar punk és az egész „új hullám”, keményebb, brutálisabb, punkabb dalszövegeket azóta sem írt senki, és bár a radikális művészetét nagyon kevesen ismerték, mégis jelen van mindenütt.

Az utolsó cigaretta Magyarországon. Molnár Gergely disszidálása előtt, Ferihegyen, 1978-ban. A képet Zátonyi Tibor, a Spions egyik volt tagja készítette.
Fotó: Zátonyi Tibor

Óriási kognitív disszonancia lett abból, hogy lehullt a lepel, és most már igazából nincs értelme. Megállíthatatlanul burjánzik az AI-zenei Gajdics Ottó Nemzetközi Disszonancia-mémuniverzum.

Fotó: Pepper Boon/Youtube

Foci

Európa megmutatta az erejét a világbajnokság nyolcaddöntőiben jönnek a vb-negyeddöntők. A legnagyobb sztárok még versenyben vannak, de a kieséses szakaszban a klasszikusokat a szervezett védekezés és a hatékony kontrajáték ellensúlyozhatja.

  • Diktátorból kapitány: a sokáig önző szupersztárnak tartott Kylian Mbappé a világbajnokságon nemcsak a góljaival, hanem kapitányi gesztusaival és szókimondásával is közelebb került a francia közönséghez.
Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

Trump kiszabadította a szellemet a palackból, és ennek a világbajnokság látja a kárát: a FIFA példátlan döntése, hogy politikai nyomásra törölt egy piros lapot, mindent felülírni látszik – ami eddig konteó volt, az most már kevésbé söpörhető le az asztalról. Az argentin-egyiptomi meccs utáni hisztéria is ennek a jele.

Trump átveszi a frissen és alighanem miatta alapított FIFA Békedíjat Gianni Infantinótól tavaly decemberben
Fotó: Saul Loeb/AFP

HIRDETÉS

2 nap, több mint 70 márka, játékok, nyeremények és 6000 skincare-rajongó. Ilyen volt a Rossmann Beauty Expo, immár 5. alkalommal. (x)

reggel 4 napindító reggeli hírösszefoglaló reggeli hírlevél napindító hírlevél hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Akkora PTSD-m lett az ellenzéki tüntetéstől, hogy majdnem elgyalogoltam a Kunigundára

Néhány ezer ember megtapasztalta azt a Fidesz tüntetésén, amit előttük sokan átéltek már 2010 után.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Benyújtották a Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot

A hivatalnak elnöke és négy elnökhelyettese lesz, őket a törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül választják meg.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Európa megmutatta az erejét a világbajnokság nyolcaddöntőiben

Akár európai házi elődöntők is összejöhetnek.

Haszán Zoltán
futball

Trump kiszabadította a szellemet a palackból, és ennek a világbajnokság látja a kárát

A FIFA példátlan döntése, hogy politikai nyomásra törölt egy piros lapot, mindent felülírni látszik: ami eddig konteó volt, az most már kevésbé söpörhető le az asztalról. Az argentin-egyiptomi meccs utáni hisztéria is ennek a jele.

Inkei Bence
foci

Nagy egyetértésben szavaztak az ügynökakták megnyitásának előkészítéséről a parlamentben

A Fidesz és a KDNP közben továbbra is borzasztóan aggódik az önkény miatt. Minden minisztériumból esnek ki a csontvázak, és most hirtelen a jogállam szentsége lett a legfontosabb? - válaszolta Velkey György.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Meghalt Bonnie Tyler

A hetvenes-nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb popénekesnője 75 éves volt.

Gazda Albert
külföld

Ha így folytatjuk, vége az európai iparnak

A kínaiak harapófogóba fogják az európai ipart. A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek arról, hogy mit tehetnek az európai vállalatok, és hogyan maradhatnak talpon a magyarok.

Saját Tőke
podcast

Tiborczék a Tőzsdepalotába terveztek volna új Nemzeti Galériát, de odalett a luxusmúzeum grandiózus álma

Olasz sztárépítésznél készült luxuskorzós koncepció az egykori tévészékházhoz, de végül nem sikerült megvalósítani az ambiciózus terveket.

Rényi Pál Dániel
MŰVÉSZET
Videó

Uj Péter leköszön, Munk Veronika érkezik – mi jön a 444-nél?

Múlt és jelen, lemondás és érkezés: a 444 leköszönő főszerkesztője és bemutatkozó új vezetője közös műsorban beszélik át, mit jelent az újságírás a NER után és mit várhatnak az új korszaktól a 444 olvasói.

Uj Péter, Bokros Dorka, plankog, Botos Tamás, Munk Veronika
video

A '70-es évek undergroundjába repített vissza a választások utáni egyik első DPK-gyűlés, amit Mediaworks-árvák szerveztek

Jobboldali újságírók úgy szerveznék újra a tábort, hogy közben azt gondolják: a Fideszt egy cirokseprű is megverte volna, nem hoztak létre semmi kimagasló szellemi teljesítményt az elmúlt 16 évben.

Német Szilvi
ÉLET

Brüsszel jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez

A döntés ezzel még nem lépett életbe, majd csak húsz nappal azután fog, hogy kihirdették az EU hivatalos lapjában.

Haász János
POLITIKA

Durvul a helyzet a budapesti utcákon, visszaüt az elmúlt 16 év

Elképzelhető, hogy megjelent egy új drog a piacon, vagy a terjesztői hálózatok erősödtek Budapesten, mindenesetre a város több pontján érezhetően romlott a helyzet. A rendőrség rákapcsol, Pikó András polgármester az új főkapitánnyal egyeztet.

Bódog Bálint
belföld

Gyurcsány Ferenc négy napig ivott a lemondása után

Nem málnaszörpöt.

Takács Lili
belföld

Önállósodna a KDNP

Az öntudatra ébredő kereszténydemokraták megunták, hogy csak segédcsapatként szerepelhetnek a Fidesz mellett. A központi kampánystábot hibáztatják amiatt, hogy nem találták meg a hangjukat.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

A NAV szerint bármi alapján gondolta is az AH, hogy az ukrán pénzszállítók ügyében feljelentést kell tennie, ők semmilyen bűncselekményt nem látnak

Az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást.

Bábel Vilmos
bűnügy

Haaland és Kane egymás ellen, Marokkó visszavágna a franciáknak, kapnak végre gólt a spanyolok? – jönnek a vb-negyeddöntők

A legnagyobb sztárok még versenyben vannak, de a kieséses szakaszban a klasszikusokat a szervezett védekezés és a hatékony kontrajáték ellensúlyozhatja.

Benics Márk
foci

Elkészült a költségvetési átvilágítás, drámai helyzetben az állam pénzügyei, ezermilliárdos lyukak vannak a büdzsében

A PM szerint idén 8,3%-os lenne a GDP-arányos deficit a tervezett 3,7%-kal szemben, és külön intézkedések nélkül a jövő évi hiány is elérné a 6,1%-ot. Nagy Mártonék majdnem ezermilliárd forintnyi olyan EU-s forrással is számoltak, amiről tudni lehetett, hogy az előző kormány nem kaphatja meg.

Haász János
gazdaság

Elfoglalta helyét az új, ideiglenes vezetés a közmédiában

Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodacz Balázs a hírigazgatóságét, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetéséért felel. A Pitbullként is ismert csatornaigazgatót, Németh Zsoltot kirúghatták.

Takács Lili
Média

Helyreigazította Orbán Balázst az MCC vezetése

Orbán Balázs posztja után leírták, hogy semmi rendkívüli nem volt Ruff Bálint döntésében, és ők folytatni akarják.

Windisch Judit
POLITIKA

Eltávolították a Nemzeti Filmintézet éléről Káel Csabát

Az egész igazgatóság megbízását visszavonták.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Jöhetnek az uniós ezermilliárdok: jóváhagyta az EU Tanácsa Magyarország új helyreállítási tervét

10 milliárd euró, azaz több mint 3500 milliárd forint volt a tét.

Haász János
gazdaság

Emléktáblát kapott Rogán Antal munkássága a szociális és családügyi minisztertől

Kátai-Németh Vilmos azt szeretné, ha sosem felejtenék el, hogy melyik épületből írányították a propagandát.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Ők a legfontosabb távozók eddig az új rendszerben

Van, aki miatt külön kiadtak szombaton egy Magyar Közlönyt, van, aki inkább nyugdíjba ment. És sokakat megperzselt a Tisztítótűz.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Azonnali hatállyal kirúgták Szöllősi Györgyöt a Nemzeti Sport éléről

Az MTVA azt írta, ez a közmédia átalakításának a részeként történt.

Székely Sarolta
Média

Öntökönszúrás a javából: nemi erőszakkal vádolt, náci tetoválását eltüntető háborús veterán ránthatja magával az amerikai Demokrata Pártot

Graham Platner nem politizált. Azért castingolta be a demokrata párt szélsőbaloldala, mert jól hangzott, hogy harctéri veterán, osztrigatenyésztéssel foglalkozik és pénzzel támogatta a progresszív Bernie Sanderst. Hiába került elő egyre több figyelmeztető jel, a párt balosai kitartottak mellette. Aztán jött a nemierőszak-vád és összedőlt a populista kártyavár.

Szily László
külföld

Annak ellenére, hogy elítélték, a szélsőjobbos Marine Le Pen elindul a francia elnökválasztáson

Korábban azt mondta, nyomkövetővel a lábán nem akar kampányolni. Most azt, hogy megfellebbezi az őt elmarasztaló ítéletet, aminek végrehajtását így egyelőre felfüggesztik.

Haász János
külföld

Üdvözlet a halál évtizedének (Molnár Gergely 1950–2026)

Nála nagyobb hatással senki sem volt az undergroundra. Belőle sarjadt a magyar punk és az egész „új hullám”. Keményebb, brutálisabb, punkabb dalszövegeket azóta sem írt senki. Radikális művészetét nagyon kevesen ismerték, mégis jelen van mindenütt.

Uj Péter
KULTÚRA

Deák Dániel bevallotta, hogy a jobboldali nyilvánosság a Fidesz központi akaratát hajtotta végre fegyelmezetten, hierarchikusan

Pedig a Megafon másik arca, Bohár Dániel előző nap még azt mondta, nem propagandista, hanem arról gyártott tartalmat, amit gondol és amiben hisz.

Herczeg Márk
POLITIKA

9,8 milliárdot adtak Orbánék a választás előtt a határon túli focira, volt, ahol még az irodaszereket és az üzemanyagot is ebből vették

A kormányváltás után közérdekű adatigényléssel szereztük meg a Bethlen Gábor Alap egyedi támogatásainak dokumentációját, amiből kiderült, hogy a legapróbb tételekre is pénzt kértek a magyar államtól a határon túli fociakadémiák.

Székely Sarolta
sport

Véres robbantás, lelőtt merénylő, ukrán titkosszolgálat – soha nem volt még ilyen csúnya ügy főszereplője a milliárdosok búvóhelyeként elhíresült Monaco

Ki és mire akart figyelmeztetni egy 200 millió dolláros vagyonú ukrán oligarchát egy robbanó csomaggal a biztonságos Monacóban? Ketten kritikus állapotban kórházban, a feltételezett merénylőt, egy Németországban élő ukrán nőt megölték. A városállamot megrázták a történtek, ilyet még nem éltek át.

Rovó Attila
külföld

Kárász Róbertet és a választás utáni Magyar Péter-interjúkat készítő műsorvezetőket is kirúgták a közmédiából

A Telex úgy tudja, szintén felmentették a Kossuth rádión korábban Orbán-interjúkat készítő Törőcsik Zsoltot.

Haász János
POLITIKA

A képernyő alján futó hírsávban indult újra részlegesen a hírszolgáltatás az M1-en

Az MTVA-nál kedden foglalta el helyét az új, ideiglenes vezetés, és még aznap leállította a hírcsatornát, amelyen azóta csak filmeket sugároznak.

Benics Márk
belföld

A magyar védelmi vitákban még mindig túl sok szó esik vasról, és túl kevés a szoftverről

A nyugati világnak újra fegyverkeznie kell. 2035-ben már a magyar GDP 3,5 százaléka menne védelemre. De hogyan lehet okosan elkölteni ezt a rengeteg pénz? A modern hadsereg már nem elsősorban a „vasaktól” lesz erős.

Takács Márk
vélemény

Az Orbán-korszak több gyanús közbeszerzése miatt is feljelentést tett a kormány

A kormány döntött többek között a Right-to-repair EU-s irányelv magyarországi alkalmazásáról is.

Herczeg Márk
POLITIKA

Diktátorból kapitány: a franciák kezdik újra megszeretni Mbappét

A sokáig önző szupersztárnak tartott Kylian Mbappé a világbajnokságon nemcsak a góljaival, hanem kapitányi gesztusaival és szókimondásával is közelebb került a francia közönséghez.

Benics Márk
foci

Óriási kognitív disszonancia lett abból, hogy lehullt a lepel, és most már igazából nincs értelme

Megállíthatatlanul burjánzik az AI-zenei Gajdics Ottó Nemzetközi Disszonancia-mémuniverzum.

Herczeg Márk
KULTÚRA

Verekedésig fajuló tumultusok vannak az orosz benzinkutakon

Az orosz olajlétesítmények elleni ukrán dróntámadások hatására egyre súlyosabb az országban az üzemanyagválság.

Haász János
külföld

Felcsúton folytathatja a Nemzeti Sport kirúgott főszerkesztője, Szöllősi György

A sajtóértesülések szerint PR-vezető vagy sajtófőnök lehet belőle a felcsúti fociakadémián.

Székely Sarolta
belföld

Második hónapja stagnálnak az árak, Varga Mihályék újra hozzányúlhatnak a kamatszinthez

Az éves infláció csak 1,7 százalék volt júniusban, ez a második legalacsonyabb érték 2016 ősze óta.

Haász János
gazdaság

Bemutatkozom, augusztustól én vagyok a 444 új főszerkesztője

Kívülről jövök, de nem kívülállóként, és nem újraírni, hanem megerősíteni jöttem a 444-et. Augusztustól veszem át az irányítást, UP pedig nem megy sehova. Arról írok, mit hozok magammal és hogy hiába változik minden, a jó újságírás feladata ugyanaz.

Munk Veronika
szolgálati közlemény

Ezt még megírom, aztán maradok*

Munk Vera lesz a 444 új főszerkesztője. Én meg – érdemeim maradéktalan elismerése mellett – más, fontos beosztásba helyezem magam. Továbbra is kulcsszerepet kívánok játszani saját szakmai fejlődésemben.

Uj Péter
szolgálati közlemény

Trump durcásan érkezett Ankarába, ez rányomta a bélyegét az egész NATO csúcsra

Dünnyögő Trumppal indult Magyar Péter első NATO-csúcsa Ankarában, és ez megadta az alaphangot, de az utolsó sajtótájékoztatón már egészen jókedvű volt az amerikai elnök. Mire jutottak a szövetségesek Ankarában? Miért fontos, hogy Patriotot gyárthat Ukrajna? És mi az a NATO 3.0?

Takács Lili
külföld

Túlélték, mégis megfagytak

A hatvanpusztai zebrák élete és halála a kései orbánizmus leginkább szimbolikus ügye volt: egyesült benne az Orbán és Mészáros családok körüli titkolózás, maszatolás, hazudozás, nagyzolás és egyre több jel szerint a kegyetlenség is.

Herczeg Márk
ÁLLAT

Ruff Bálint aláírta: megszűnik az MCC alapítványa

Orbán Balázs a tehetséggondozást sajnálja, de közben az MCC a Fidesz ideológiai hátterének egyik legfontosabb intézménye volt.

Windisch Judit
POLITIKA

Ruff Bálint: A kormányzásnak más célja nem volt, mint hogy bizonyos körök, érdekcsoportok egyre jobban gazdagodjanak

Miniszterként első interjúját adta a volt politikai elemző. Azt mondta, több ezer milliárd forint vándorolt titkos kormányhatározatokkal „magánzsebekbe”. Szó volt Sulyok Tamás eltávolításáról, Orbán és Rogán esetleges feljelentéséről, illetve a Tisza-frakció megosztottságáról is.

Haász János
belföld

Trump ünnepi beszédében a kommunista veszélyről szónokolt

Az elnök megint nem bírt magával, és a szokásokkal ellentétben nemcsak, hogy beszédet mondott július 4-én, de abban is végig az ellenfeleit támadta.

Inkei Bence
külföld

Hét civil szervezet közötti összefonódás miatt tesz feljelentést a kormány

A hét szervezet közül az egyik a Ficsak – Fiatal Családosok Klubja, amit Király Nóra, a Fidesz csepeli jelöltje vezetett.

Mészáros Juli
POLITIKA

Májusban is karácsonyoztak a skincare-rajongók

A Rossmann és a Krémmánia közös rendezésében megvalósuló 5. Beauty Expo alkalmából telt meg május 29-én és 30-án az MVM Dome. A kétnapos rendezvényre 6000 jegyet adtak el a szervezők, a látogatók pedig több mint 70 kiállítóval találkozhattak.

Promó Ottó
hirdetés

Lemondott a Gázai övezetet irányító Hamász-kormány

Hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új, technokratákból álló bizottságnak.

Mészáros Juli
külföld

Bocsánatot kért a közmédia a hazudozásért, szüneteltetik a hírszolgáltatást az M1-en

Több vezetőt azonnali hatállyal felmentettek. Szintén leállították a Kossuth Rádió adását is, helyette a Bartók Rádió adása hallható.

Czinkóczi Sándor
Média

A tanúval indult újra az adás az M1-en

A Rákosi-korszak abszurditásait bemutató filmszatírával 19:56-kor indult újra a közmédia eddigi hírcsatornájának adása.

Haász János
belföld