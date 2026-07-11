Hétvégi olvasnivalók fideszes retrózásról, szimbolikus zebrákról és a magyar punk gyökereiről

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt hét legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Mindenekelőtt egy szolgálati közlemény, ha valaki lemaradt volna:
Augusztus 1-től Munk Veronika váltja Uj Pétert a főszerkesztői székben – UP a lemondásáról itt írt, Munk Vera pedig itt köszönt be, de a váltásról Plankó Gergővel is beszélgettek a 444 stúdiójában.
Túlélték, mégis megfagytak – a hatvanpusztai zebrák élete és halála a kései orbánizmus leginkább szimbolikus ügye volt: egyesült benne az Orbán és Mészáros családok körüli titkolózás, maszatolás, hazudozás, nagyzolás és egyre több jel szerint a kegyetlenség is.
Egyik szerzőnket a '70-es évek undergroundjába repítette vissza a választások utáni egyik első DPK-gyűlés, amit Mediaworks-árvák szerveztek. Jobboldali újságírók úgy szerveznék újra a tábort, hogy közben azt gondolják: a Fideszt egy cirokseprű is megverte volna, nem hoztak létre semmi kimagasló szellemi teljesítményt az elmúlt 16 évben.
Másik szerzőnknek a Sándor-palota előtt akkora PTSD-je lett a Fidesz önkényellenes tüntetésétől, hogy majdnem elgyalogolt a Kunigundára. Néhány ezer ember megtapasztalta azt a Fidesz tüntetésén, amit előttük sokan átéltek már 2010 után.
9,8 milliárdot adtak Orbánék a választás előtt a határon túli focira, volt, ahol még az irodaszereket és az üzemanyagot is ebből vették. A kormányváltás után közérdekű adatigényléssel szereztük meg a Bethlen Gábor Alap egyedi támogatásainak dokumentációját, amiből kiderült, hogy a legapróbb tételekre is pénzt kértek a magyar államtól a határon túli fociakadémiák.
Durvul a helyzet a budapesti utcákon, visszaüt az elmúlt 16 év – egyre több budapesti polgármester is posztol már a közbiztonság romlásáról, de kiket látunk valójában az utcán? Szerhasználók, pszichiátriai betegek, flakonozók, melósok, hajléktalanok. Emberek, akiket cserben hagytak az utóbbi évtizedekben. Az önkormányzatok a rendőrség segítségét kérik.
Összeszedtük a legfontosabb távozókat az új rendszerben. Van, aki miatt külön kiadtak szombaton egy Magyar Közlönyt, van, aki inkább nyugdíjba ment. És sokakat megperzselt a Tisztítótűz. Közben benyújtották a Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot is.
A héten elfoglalta helyét az új, ideiglenes vezetés a közmédiában, majd nem sokkal később bocsánatot kért a közmédia a hazudozásért, és felfüggesztették a hírszolgáltatást az M1-en és a Kossuth Rádión. 19:56-kor indult újra az adás, méghozzá A tanú című filmmel. Kárász Róbertet és a választás utáni Magyar Péter-interjúkat készítő műsorvezetőket is kirúgták a közmédiából. Azóta pedig a képernyő alján futó hírsávban indult újra részlegesen a hírszolgáltatás az M1-en
Önállósodna a KDNP: az öntudatra ébredő kereszténydemokraták megunták, hogy csak segédcsapatként szerepelhetnek a Fidesz mellett. A központi kampánystábot hibáztatják amiatt, hogy nem találták meg a hangjukat.
A magyar védelmi vitákban még mindig túl sok szó esik vasról, és túl kevés a szoftverről. A nyugati világnak újra fegyverkeznie kell. 2035-ben már a magyar GDP 3,5 százaléka menne védelemre. De hogyan lehet okosan elkölteni ezt a rengeteg pénz? A modern hadsereg már nem elsősorban a „vasaktól” lesz erős.
Második hónapja stagnálnak az árak, Varga Mihályék újra hozzányúlhatnak a kamatszinthez, elkészült a költségvetési átvilágítás, drámai helyzetben az állam pénzügyei, ezermilliárdos lyukak vannak a büdzsében. Brüsszel jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, az EU Tanácsa pedig jóváhagyta az új magyar helyreállítási tervet, úgyhogy jöhetnek az uniós ezermilliárdok.
Hír volt még:
Trump durcásan érkezett Ankarába, ez rányomta a bélyegét az egész NATO csúcsra. Dünnyögő Trumppal indult Magyar Péter első NATO-csúcsa Ankarában, és ez megadta az alaphangot, de az utolsó sajtótájékoztatón már egészen jókedvű volt az amerikai elnök. Mire jutottak a szövetségesek Ankarában? Miért fontos, hogy Patriotot gyárthat Ukrajna? És mi az a NATO 3.0?
Öntökönszúrás a javából: nemi erőszakkal vádolt, náci tetoválását eltüntető háborús veterán ránthatja magával az amerikai Demokrata Pártot. Graham Platner nem politizált. Azért castingolta be a demokrata párt szélsőbaloldala, mert jól hangzott, hogy harctéri veterán, osztrigatenyésztéssel foglalkozik és pénzzel támogatta a progresszív Bernie Sanderst. Hiába került elő egyre több figyelmeztető jel, a párt balosai kitartottak mellette. Aztán jött a nemierőszak-vád és összedőlt a populista kártyavár.
Véres robbantás, lelőtt merénylő, ukrán titkosszolgálat – soha nem volt még ilyen csúnya ügy főszereplője a milliárdosok búvóhelyeként elhíresült Monaco. Ki és mire akart figyelmeztetni egy 200 millió dolláros vagyonú ukrán oligarchát egy robbanó csomaggal? Ketten kritikus állapotban kórházban, a feltételezett merénylőt, egy Németországban élő ukrán nőt megölték. A városállamot megrázták a történtek, ilyet még nem éltek át.
Trump a függetlenségnapi ünnepi beszédében a kommunista veszélyről szónokolt. Annak ellenére, hogy elítélték, a szélsőjobbos Marine Le Pen elindul a francia elnökválasztáson. Lemondott a Gázai övezetet irányító Hamász-kormány, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új, technokratákból álló bizottságnak.
Hír volt még:
Ha így folytatjuk, vége a kínaiak által harapófogóba szorított európai iparnak. A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek arról, hogy mit tehetnek az európai vállalatok, és hogyan maradhatnak talpon a magyarok.
76 évesen megölte magát Molnár Gergely, akinél nagyobb hatással senki sem volt az undergroundra: belőle sarjadt a magyar punk és az egész „új hullám”, keményebb, brutálisabb, punkabb dalszövegeket azóta sem írt senki, és bár a radikális művészetét nagyon kevesen ismerték, mégis jelen van mindenütt.
Óriási kognitív disszonancia lett abból, hogy lehullt a lepel, és most már igazából nincs értelme. Megállíthatatlanul burjánzik az AI-zenei Gajdics Ottó Nemzetközi Disszonancia-mémuniverzum.
Európa megmutatta az erejét a világbajnokság nyolcaddöntőiben jönnek a vb-negyeddöntők. A legnagyobb sztárok még versenyben vannak, de a kieséses szakaszban a klasszikusokat a szervezett védekezés és a hatékony kontrajáték ellensúlyozhatja.
Trump kiszabadította a szellemet a palackból, és ennek a világbajnokság látja a kárát: a FIFA példátlan döntése, hogy politikai nyomásra törölt egy piros lapot, mindent felülírni látszik – ami eddig konteó volt, az most már kevésbé söpörhető le az asztalról. Az argentin-egyiptomi meccs utáni hisztéria is ennek a jele.
2 nap, több mint 70 márka, játékok, nyeremények és 6000 skincare-rajongó. Ilyen volt a Rossmann Beauty Expo, immár 5. alkalommal. (x)
Néhány ezer ember megtapasztalta azt a Fidesz tüntetésén, amit előttük sokan átéltek már 2010 után.
A hivatalnak elnöke és négy elnökhelyettese lesz, őket a törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül választják meg.
Akár európai házi elődöntők is összejöhetnek.
A FIFA példátlan döntése, hogy politikai nyomásra törölt egy piros lapot, mindent felülírni látszik: ami eddig konteó volt, az most már kevésbé söpörhető le az asztalról. Az argentin-egyiptomi meccs utáni hisztéria is ennek a jele.
A Fidesz és a KDNP közben továbbra is borzasztóan aggódik az önkény miatt. Minden minisztériumból esnek ki a csontvázak, és most hirtelen a jogállam szentsége lett a legfontosabb? - válaszolta Velkey György.
A hetvenes-nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb popénekesnője 75 éves volt.
A kínaiak harapófogóba fogják az európai ipart. A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek arról, hogy mit tehetnek az európai vállalatok, és hogyan maradhatnak talpon a magyarok.
Olasz sztárépítésznél készült luxuskorzós koncepció az egykori tévészékházhoz, de végül nem sikerült megvalósítani az ambiciózus terveket.
Múlt és jelen, lemondás és érkezés: a 444 leköszönő főszerkesztője és bemutatkozó új vezetője közös műsorban beszélik át, mit jelent az újságírás a NER után és mit várhatnak az új korszaktól a 444 olvasói.
Jobboldali újságírók úgy szerveznék újra a tábort, hogy közben azt gondolják: a Fideszt egy cirokseprű is megverte volna, nem hoztak létre semmi kimagasló szellemi teljesítményt az elmúlt 16 évben.
A döntés ezzel még nem lépett életbe, majd csak húsz nappal azután fog, hogy kihirdették az EU hivatalos lapjában.
Elképzelhető, hogy megjelent egy új drog a piacon, vagy a terjesztői hálózatok erősödtek Budapesten, mindenesetre a város több pontján érezhetően romlott a helyzet. A rendőrség rákapcsol, Pikó András polgármester az új főkapitánnyal egyeztet.
Nem málnaszörpöt.
Az öntudatra ébredő kereszténydemokraták megunták, hogy csak segédcsapatként szerepelhetnek a Fidesz mellett. A központi kampánystábot hibáztatják amiatt, hogy nem találták meg a hangjukat.
Az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást.
A legnagyobb sztárok még versenyben vannak, de a kieséses szakaszban a klasszikusokat a szervezett védekezés és a hatékony kontrajáték ellensúlyozhatja.
A PM szerint idén 8,3%-os lenne a GDP-arányos deficit a tervezett 3,7%-kal szemben, és külön intézkedések nélkül a jövő évi hiány is elérné a 6,1%-ot. Nagy Mártonék majdnem ezermilliárd forintnyi olyan EU-s forrással is számoltak, amiről tudni lehetett, hogy az előző kormány nem kaphatja meg.
Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodacz Balázs a hírigazgatóságét, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetéséért felel. A Pitbullként is ismert csatornaigazgatót, Németh Zsoltot kirúghatták.
Orbán Balázs posztja után leírták, hogy semmi rendkívüli nem volt Ruff Bálint döntésében, és ők folytatni akarják.
Az egész igazgatóság megbízását visszavonták.
10 milliárd euró, azaz több mint 3500 milliárd forint volt a tét.
Kátai-Németh Vilmos azt szeretné, ha sosem felejtenék el, hogy melyik épületből írányították a propagandát.
Van, aki miatt külön kiadtak szombaton egy Magyar Közlönyt, van, aki inkább nyugdíjba ment. És sokakat megperzselt a Tisztítótűz.
Az MTVA azt írta, ez a közmédia átalakításának a részeként történt.
Graham Platner nem politizált. Azért castingolta be a demokrata párt szélsőbaloldala, mert jól hangzott, hogy harctéri veterán, osztrigatenyésztéssel foglalkozik és pénzzel támogatta a progresszív Bernie Sanderst. Hiába került elő egyre több figyelmeztető jel, a párt balosai kitartottak mellette. Aztán jött a nemierőszak-vád és összedőlt a populista kártyavár.
Korábban azt mondta, nyomkövetővel a lábán nem akar kampányolni. Most azt, hogy megfellebbezi az őt elmarasztaló ítéletet, aminek végrehajtását így egyelőre felfüggesztik.
Nála nagyobb hatással senki sem volt az undergroundra. Belőle sarjadt a magyar punk és az egész „új hullám”. Keményebb, brutálisabb, punkabb dalszövegeket azóta sem írt senki. Radikális művészetét nagyon kevesen ismerték, mégis jelen van mindenütt.
Pedig a Megafon másik arca, Bohár Dániel előző nap még azt mondta, nem propagandista, hanem arról gyártott tartalmat, amit gondol és amiben hisz.
A kormányváltás után közérdekű adatigényléssel szereztük meg a Bethlen Gábor Alap egyedi támogatásainak dokumentációját, amiből kiderült, hogy a legapróbb tételekre is pénzt kértek a magyar államtól a határon túli fociakadémiák.
Ki és mire akart figyelmeztetni egy 200 millió dolláros vagyonú ukrán oligarchát egy robbanó csomaggal a biztonságos Monacóban? Ketten kritikus állapotban kórházban, a feltételezett merénylőt, egy Németországban élő ukrán nőt megölték. A városállamot megrázták a történtek, ilyet még nem éltek át.
A Telex úgy tudja, szintén felmentették a Kossuth rádión korábban Orbán-interjúkat készítő Törőcsik Zsoltot.
Az MTVA-nál kedden foglalta el helyét az új, ideiglenes vezetés, és még aznap leállította a hírcsatornát, amelyen azóta csak filmeket sugároznak.
A nyugati világnak újra fegyverkeznie kell. 2035-ben már a magyar GDP 3,5 százaléka menne védelemre. De hogyan lehet okosan elkölteni ezt a rengeteg pénz? A modern hadsereg már nem elsősorban a „vasaktól” lesz erős.
A kormány döntött többek között a Right-to-repair EU-s irányelv magyarországi alkalmazásáról is.
A sokáig önző szupersztárnak tartott Kylian Mbappé a világbajnokságon nemcsak a góljaival, hanem kapitányi gesztusaival és szókimondásával is közelebb került a francia közönséghez.
Megállíthatatlanul burjánzik az AI-zenei Gajdics Ottó Nemzetközi Disszonancia-mémuniverzum.
Az orosz olajlétesítmények elleni ukrán dróntámadások hatására egyre súlyosabb az országban az üzemanyagválság.
A sajtóértesülések szerint PR-vezető vagy sajtófőnök lehet belőle a felcsúti fociakadémián.
Az éves infláció csak 1,7 százalék volt júniusban, ez a második legalacsonyabb érték 2016 ősze óta.
Kívülről jövök, de nem kívülállóként, és nem újraírni, hanem megerősíteni jöttem a 444-et. Augusztustól veszem át az irányítást, UP pedig nem megy sehova. Arról írok, mit hozok magammal és hogy hiába változik minden, a jó újságírás feladata ugyanaz.
Munk Vera lesz a 444 új főszerkesztője. Én meg – érdemeim maradéktalan elismerése mellett – más, fontos beosztásba helyezem magam. Továbbra is kulcsszerepet kívánok játszani saját szakmai fejlődésemben.
Dünnyögő Trumppal indult Magyar Péter első NATO-csúcsa Ankarában, és ez megadta az alaphangot, de az utolsó sajtótájékoztatón már egészen jókedvű volt az amerikai elnök. Mire jutottak a szövetségesek Ankarában? Miért fontos, hogy Patriotot gyárthat Ukrajna? És mi az a NATO 3.0?
A hatvanpusztai zebrák élete és halála a kései orbánizmus leginkább szimbolikus ügye volt: egyesült benne az Orbán és Mészáros családok körüli titkolózás, maszatolás, hazudozás, nagyzolás és egyre több jel szerint a kegyetlenség is.
Orbán Balázs a tehetséggondozást sajnálja, de közben az MCC a Fidesz ideológiai hátterének egyik legfontosabb intézménye volt.
Miniszterként első interjúját adta a volt politikai elemző. Azt mondta, több ezer milliárd forint vándorolt titkos kormányhatározatokkal „magánzsebekbe”. Szó volt Sulyok Tamás eltávolításáról, Orbán és Rogán esetleges feljelentéséről, illetve a Tisza-frakció megosztottságáról is.
Az elnök megint nem bírt magával, és a szokásokkal ellentétben nemcsak, hogy beszédet mondott július 4-én, de abban is végig az ellenfeleit támadta.
A hét szervezet közül az egyik a Ficsak – Fiatal Családosok Klubja, amit Király Nóra, a Fidesz csepeli jelöltje vezetett.
A Rossmann és a Krémmánia közös rendezésében megvalósuló 5. Beauty Expo alkalmából telt meg május 29-én és 30-án az MVM Dome. A kétnapos rendezvényre 6000 jegyet adtak el a szervezők, a látogatók pedig több mint 70 kiállítóval találkozhattak.
Hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új, technokratákból álló bizottságnak.
Több vezetőt azonnali hatállyal felmentettek. Szintén leállították a Kossuth Rádió adását is, helyette a Bartók Rádió adása hallható.
A Rákosi-korszak abszurditásait bemutató filmszatírával 19:56-kor indult újra a közmédia eddigi hírcsatornájának adása.