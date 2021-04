Orbán Viktor 200 hazugsága

„Soha nem hazudtam a választópolgároknak.” (Orbán Viktor)

Alig több mint három évvel ezelőtt – Németh Szilárd 50 hazugsága után – összegyűjtöttem Orbán Viktor 100 hazugságát. Ez nem azt jelenti, hogy 2017 végéig a miniszterelnök százszor hazudott, hanem, hogy legalább 100 különböző hazug állítást tett, ráadásul a többségüket többször is elismételte. Így nyugodtan állíthatjuk, hogy a magyar kormányfő ezerszámra hazudott a választóknak. (És akkor még nem is említettük Orbánék médiagépezetének sokkal több és súlyosabb hazugságait.)

Az azóta eltelt időben a hazugság csak sűrűsödött, és nem csak a fideszes médiagépezet üzeneteit illetően. Ahogy Donald Trump elnöksége a végéhez közeledett, úgy hazudott egyre többet a volt amerikai elnök is. Ezért megnéztem, össze tudok-e szedni újabb 100 hazug állítást Orbántól. Sikerült.

A módszertanról most is érdemes tudni, hogy amikor Orbán a gazdasági vagy járványügyi helyzetről beszél, azt vettem alapul, hogy tisztában kell lennie a valós adatokkal, így amikor itt „téved”, akkor valójában hazudik. A lista nem követ időrendi vagy fontossági sorrendet, és nem is teljes.

Orbán Viktor első 100 hazugsága itt található.

101. „A CEU-t sem nem küldtük, sem nem üldöztük el”

Ezt mondta Orbán 2018 karácsonyán. Hazudott, hiszen direkt törvényt módosítottak, hogy a CEU-t kiszorítsák, és ez sikerült is.

102. „30 éve mindig így mentem, jövő héten is így fogok menni, és azután is így fogok menni”

2018 őszén ezt mondta Orbán Viktor a magánrepülőzéséről. Egész egyszerűen a tényeknek teljesen ellentmond, hogy Orbán 1990 óta magángéppel repked külföldi focimeccsekre. 2016-ban például Münchenből egy kereskedelmi járaton jött haza. Ha igaz lenne, hogy 30 éven át mindig magánrepülővel járkált volna külföldi focimeccsekre, akkor súlyos pénzösszegekről lenne szó, amit a hivatalos jövedelmével biztosan nem engedhetett volna meg magának.

103. „Semmilyen üzleti üggyel nem foglalkozok, nem is fogok”

A miniszterelnök ezt a veje korrupciós ügyeit firtató kérdésekre válaszolta. Ehhez képest mégis szívesen találkozott titokban Bécsben az ott csalásért elítélt, magyar lapokat Mészáros Lőrincnek megszerző Heinrich Pecinával, majd amikor ez kiderült, azt állította, minden magyarországi médiatulajdonossal szívesen találkozik, ha találkozót kér, találkozott az RTL tulajdonosi képviselőivel is, amikor kérték.

104. „Az egész ügy arról szól, hogy Soros György a nyilvánosság elől rejtetten, magyarországi szervezetein keresztül temérdek pénzzel támogatja az illegális bevándorlást”

A 2017. húsvéti interjújában beszélt erről Orbán. Aztán 2018 elején a belügyminiszter és a kormányszóvivő elárulta: eddig nem derült ki, hogy Soros olyan tevékenységet végezne, ami az illegális bevándorláshoz járul hozzá. (A Fidesz-KDNP egyébként a nemzetbiztonsági bizottság munkáját is hónapokig ellehetetlenítette, pedig ott kiderülhetett volna, mégis miért jelentene veszélyt Magyarországra Soros György.)

105. Németországban többen halnak meg a koronavírustól, mint Magyarországon

Ezt október közepén mondta Orbán. Nem is lenne meglepő, ha Németországban tényleg több koronavírusos fertőzött halna meg, hiszen a lakosságszáma nyolcszorosa Magyarországénak. Csakhogy ahogy akkor arra rámutattunk: „szeptember óta Németországban 412, Magyarországon pedig 437 elhunytat regisztráltak”, és az „elmúlt két napban éppen Németországban haltak meg többen, de bőven voltak napok az utóbbi időben, amikor a fordítottja volt igaz”. A kilengéseket kiszűrve, 7 napos mozgóátlagot nézve a magyar halálozás látványosan meghaladta a németet, és akkor még nem is beszéltünk arról, lakosságarányosan mennyivel rosszabbul álltunk, simán utolértük őket összesítésben. Később Magyarországon arányaiban még rosszabb lett a helyzet.

106. Nyugaton liberalizmus van, demokrácia nincsen

2018-ban Tusványoson mondta ezt a kormányfő. Pedig a nyugat-európai országok sokkal inkább demokráciák, mint a mi hazánk. Semmilyen adat sem támasztja alá Orbán állítását, a világon szinte minden ország elismeri, hogy Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság demokrácia.

107. „A magyar politikának fontos kiindulópontja, hogy a politika és az üzlet egymástól el legyen választva; politikusok a politikával foglalkoznak, üzletemberek meg az üzlettel”

Orbán a 2019 eleji sajtótájékoztatóján mondta ezt, miután megkérdeztem, hogy volt-e abban szerepe, vagy csak a véletlenek összjátéka-e, hogy mostanra milliárdos lett a veje, Tiborcz István, az édesapja, Orbán Győző, a szomszédja, Mészáros Lőrinc, a volt kollégiumi szobatársa, Simicska Lajos és a kötélbarátja, Garancsi István is. Az állítását könnyű cáfolni, hiszen Bánki Erik 6, Kubatov Gábor 4 cégben érdekelt, a sportszövetségek élére tett fideszes politikusoknak pedig állandóan üzleti ügyekkel kell foglalkozniuk. És akkor még nem is beszéltünk Mészáros Lőrincről, aki egy ideig dollármilliárdosként volt Felcsút fideszes polgármestere.

108. „Mivel egyetlen menekült sem akar Portugáliába menni, mindenki Németországba akar menni! Az emberek az Ön országába nem azért mennek, mert menekültek, hanem azért, mert német életet szeretnének élni”

2018 elején ezt mondta Orbán Viktor a Bildnek, de ez messze nem igaz, rengeteg országban telepednek le menekültek – már amennyiben hagyják őket –, az uszító kormánypropaganda ellenére még Magyarországon is.

109. Magyarország nem bírná ki, hogy évi kb. 100 milliárd forintot fordítson egy „bevándorlóország működtetésére”

Orbán egy 2018. márciusi útavatáson mondta ezt. A Tízmilliárdokért hergel bevándorlók ellen a kormány, miközben azon aggódik, milyen sokba kerülnének című cikkünkben bemutattuk, hogy még ha megalapozott adatról is lenne szó, az milyen nevetséges összeg ahhoz képest, milyen irgalmatlan pénzek mennek el csak látványberuházásokra és kormánypropagandára.

110. Nem rajta múlik, hogy a Stop Soros-törvénycsomagot elfogadják-e a választásig, hanem a kormánypárt országgyűlési frakcióján

A kormányfő ezt mondta az ATV-nek 2018 elején. Orbán évtizedek óta egyszemélyi vezetője a Fidesznek, az elmúlt 11 év az ő kézi vezérléséről tanúskodik, rajta múlt, mikor fogadják el a törvénycsomagot, amit végül a választás után fogadott el kivétel nélkül minden fideszes. Ungváry Krisztián történész korábban ezt mondta a Fidesz-frakcióról: „Természetesen mondhatjuk azt, hogy a Fidesz-frakció mindegyik tagja azért viselkedik a parlamentben úgy, mert ez a meggyőződése. Nekem egy problémám van ezzel. Kutattam a magyar parlamentarizmus történetét, 1867 óta van parlament kisebb-nagyobb megszakításokkal. Ennyire fegyelmezett, és a főnök utasításaitól el nem térő frakciója legfeljebb Szálasi Ferencnek volt. De még neki sem. Ott is több képviselő akadt, aki szembement a pártvezetővel, ami akkor pláne nem volt kockázatmentes. Van egy sanda gyanúm, hogy a képviselők eme csicskaviselkedése mögött nem a belső meggyőződésük áll, hanem hogy fogják a töküket.”

111. Nincs megtakarítása

Régi hazugság, hogy Orbánnak alig van megtakarítása, tavaly viszont már teljesen el is fogyott. Közben milliárdosokká tette a rokonait, és magánrepülővel járkál magánutakra, ami két opciót valószínűsít: vagy van megtakarítása, amiből a magánrepülőzést tudja fizetni, vagy korrupt. A legmegengedőbb verzió szerint csak hazudott.

112. „Az oltási tervet már hetekkel ezelőtt kidolgoztuk”

Orbán ősz óta többször állította, hogy elkészült az oltási terv, de hónapokkal később még egyetlen minisztérium sem vállalta fel, és december végén egy érdeklődő kérdésére azt írták az operatív törzs ügyfélszolgálatától, hogy még dolgoznak az oltási terv kialakításán. Egy januári levél szerint is még csak felmérték akkoriban, hol lehetne oltani, szóval minden jel szerint nem volt igaz, hogy már kész volt az oltási terv.

113. Orbán magánrepülőzése „a magyar adófizetőknek egyetlen forintjába sem kerül”

2018 novemberén Orbán a sajtófőnökén keresztül azt üzente a Népszavának: a MOL-Vidi FC minden mérkőzésére el szokott menni, „az utazások során a focicsapat tulajdonosának vendége, és ugyanolyan módon utazik, mint a MOL-Vidi FC többi vendége. Ez eddig is így volt, és ezután is így történik majd. Mindez a magyar adófizetőknek egyetlen forintjába sem kerül.”

Ez nem igaz, Jobbikos képviselők kérdezték meg a belügyminisztert, hogy milyen védelemben részesült Orbán a külföldi Vidi-meccsek alatt, amire Pintér Sándor azt válaszolta: „a kérdésekben szereplő országokban – Bulgária, Oroszország, Egyesült Királyság, valamint Görögország – történt tartózkodásakor a miniszterelnök személyvédelmét a Terrorelhárítási Központ látta el, költségvetése terhére”. A TEK-et pedig a magyar adófizetők tartják fent.

114. 2000 zsoldos dolgozik Magyarországon a kormány ellen, őket név szerint figyelik

A legutóbbi parlamenti választás előtt ezzel ijesztgette a magyarokat Orbán. Az egész alapja egy óriási kamu, egy cikkben hosszan leírtuk, hogy legjobb esetben is csak arról lehet szó, hogy egy volt alkalmazottja szerint Soros alapítványainak 2000 ember dolgozik világszerte.

115. „Hozzám csak úgy oda lehet lépni, senkit nem taszigálnak el testőrök”

Orbán ezt a Ripostnak mondta a 2018-as választás előtt. Pedig már 2013-ban elrángatták előle a riporterünket a testőrei, és 2019-ben is útját állták az újságírónknak a szerkesztőségünk előtt.

116. „Vagy nyugdíjat emelünk, vagy a migránsokra költjük a pénzt, vagy családtámogatás van, vagy bevándorlópolitika van”

Ez 2018 márciusán Gödöllőn hangzott el. Ebben a cikkben mutattuk be, milyen hatalmas összegeket költ a kormány propagandára és mindenféle presztízsberuházásra, miközben pár ezer ember befogadásától összeomlást várnak.

117. A Fidesz függesztette fel egyoldalúan a jogai gyakorlását, nem pedig a többiek

Ezt állította Orbán, miután az Európai Néppártban (EPP) felfüggesztették a tagságukat. Az EPP választmánya döntött a Fidesz felfüggesztéséről, amihez a Fidesz csak hozzájárult, de a döntés a hozzájárulás nélkül is megszületett volna.

118. Az Index egy fakenews-gyár

Ezt mondta Orbán 2018. májusban arról, miért nem nyilatkozik a lapnak, meg sem próbálva bizonyítani a vádat. Akkor még az Index egy normális újság volt, nem terjesztett álhíreket, nem fizetett pártaktivisták írták, semmilyen értelemben nem volt fakenews-gyár. (Mára Orbán megbízható médiaemberei elfoglalták az újságot.)

119. Itt van több mint 1 milliónyi kínai vakcina, amit néhány napon belül az emberek rendelkezésére tudnánk bocsátani, csak nincs meg hozzá a hatósági papír

„Úgyhogy én a hatóságokat arra kérem, hogy körültekintően, de a lehető leggyorsabban járjanak el, és mondjanak a-t vagy b-t, mert itt van több mint egymilliónyi kínai vakcina, amit holnap reggel – kicsit túlzok –, néhány napon belül az emberek rendelkezésére tudnánk bocsátani, csak nincs meg hozzá a hatósági papír” – mondta Orbán január 15-én a Kossuth rádióban. Néhány napon belül nem lett itthon egymillió kínai vakcina, Szijjártó Péter egy hónappal később feleannyi kínai oltóanyag érkezésének is nagyon örült.

120. „Majd ha eljön az ideje”, aláírják a CEU-val a megállapodást

Ez 2018 őszén hangzott el. A kormány meg sem próbált megállapodni az egyetemmel, sosem írták alá a megállapodást.

121. Blöff, hogy a CEU elmenne Magyarországról

Orbán ezt 2018 novemberében mondta. Nyilván nem gondolta komolyan, hiszen a Fidesz-KDNP egész akciója arról szólt, hogy a CEU elmenjen Magyarországról, és el is ment. 2019-ben Orbán meg is mondta: „A CEU eltávozott Bécsbe, ezért minden vele kapcsolatos kérdésben az osztrák kancellár az illetékes, oda tessék fordulni!”

122. „Azt kitaláltuk már, tehát azt az operatív törzs már hónapokkal ezelőtt megalkotta, hogyha most egy hétvége alatt kellene mindenkit, aki szeretné beoltani, akkor arra képesek lennénk. Tehát ma egy általános országos, 1-2 nap alatt történő teljes átoltásnak a föltételei megvannak, az oltási tervünk rendelkezésre áll. Az ehhez szükséges eszközökkel, számítógépes nyilvántartással, adatbázissal, helyszínkijelöléssel, mindennel készen vagyunk, a vakcina hiányzik”

Ezt december 18-án állította Orbán. Majdnem egy hónappal később a saját minisztere ismerte el, hogy ehhez legalább 10-12 nap kellene. Ennél persze sokkal több lesz: a kórházakban és a szakrendelőkben mindkét szakaszban óránként 12 embert tudnak beoltani oltóhelyenként, bár a tömeges szakaszban minden oltóponton bővítenék az oltóhelyek számát. A háziorvosi rendelőkben az ütemezett szakaszban naponta legalább 20, a tömegesben naponta legalább 50 embert kellene beoltani. Ilyen ütemben kizárt, hogy egy hétvége elég lenne, de mivel a vakcinából pár hét eltéréssel két dózist kell beadni, eleve nem működhetne a dolog. Aztán március 5-én totális csődöt mondott az oltási program. Húsvét után 2,5 millió első beoltottnál tartottunk.

123. „Felelőtlenségnek tartom a magyarországi politikai szereplők egy részének a viselkedését, nevezzük nevén, itt a baloldalról beszélek: oltásellenesek, folyamatosan álhíreket gyártanak, folyamatosan bizonytalanságot szítanak, és valahogy le akarják beszélni az embereket arról, hogy beoltassák magukat”

Orbán ezt a február végi Kossuth Rádió-interjújában mondta. Pedig az ellenzék valójában oltáspárti, csak azt kifogásolja, hogy a kormány megint külön utakon jár, Európában jóvá nem hagyott vakcinákat is befogad, sőt a hatóság helyett Szijjártó Péter külügyminiszter engedélye is elég a vakcina behozatalára, és az ellenzék szerint ennek lehetnek egészségügyi kockázatai. De ettől még oltáspártiak, az egyesült ellenzék közös videóban buzdított mindenkit oltásra.

124. Úgy számolt, hogy lesz 7-8 akadémia, ahonnan 10 évente legalább 2, válogatott szintű, nemzetközi nagy bajnokságban játszó focista kerül ki

Orbán a Puskás Akadémia alapítójaként, 2007-ben még azt ígérte, hogy 7-8 éven belül az akadémiák 50 olyan játékost nevelnek ki, akik a spanyol, német, angol és olasz bajnokságban rendszeresen játszanak. 2019-ben már azt mondta, hogy annak idején úgy számolt, lesz 7-8 akadémia, ahonnan 10 évente legalább 2, válogatott szintű, nemzetközi nagy bajnokságban játszó focista kerül ki. A kettő nem ugyanaz, valamelyik nem igaz.

125. „Magyarország kormánya egy korrekt viszonyt alakított ki minden önkormányzattal, és ez így lesz a jövőben is, nincs jelentősége, hogy az önkormányzatnak milyen pártszíne van”

Ezt mondta Orbán, miután 2019 őszén a legtöbb nagyvárosban ellenzéki polgármester-jelöltek nyertek. Idén már ott tartunk, hogy a kormány megszorításai miatt a túlélésre kell játszaniuk az önkormányzatoknak, és ahol ellenzéki polgármester van, ott sokkal kevesebb pénzt ad a kormány, mint ahol fideszes.

126. „A havi 5 milliós miniszteri fizetés hazugság, ilyenről nincsen szó”

„»A havi ötmilliós miniszteri fizetés hazugság, ilyenről nincsen szó, ilyen döntés eddig sem született, és nem tudok róla, hogy a Parlament ilyen döntésre készülne«, mondta Orbán Viktor még június 25-én a szocialista Harangozó Tamás kérdésére válaszolva. Igaz, az országgyűlés valóban nem döntött erről, maga a miniszterelnök viszont igen. Hiába nevezte hazugságnak, a kormány által hétfőn közzétett fizetési lista szerint Bártfai-Máger Andrea és Süli János az eddigi havi 1 millió 101 ezer forint helyett mostantól havi ötmillió forintot vihet haza” – írtuk meg 2018 augusztusán.

127. „Ritka a mai világban, amikor egy-egy ország magát nyíltan kereszténynek vallja. Európában ez be is van tiltva, ott identitáskérdésekről nem lehet ilyen nyíltan beszélni, ott más világ van”

Orbán ezt a Zöld-foki Köztársaságban hazudta. Magyarország és Lengyelország (két európai ország) példája igazolja, hogy semmi ilyesmi nincs betiltva Európában.

128. „Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk”

Orbánt emiatt kiröhögték Strasbourgban. Nem véletlenül, hiszen a kétharmados Orbán-kormányok egyik legfontosabb és állandó törekvése éppen az, hogy ne lehessen hallani ellenvéleményeket: például megszállták a közmédiát, annak összes rádió- és tévéadóját, bezárták a Népszabadságot, szétverték, majd újra elfideszesítették a Magyar Nemzetet, a Heti Választ, megvették a TV2-t, a Hír TV-t, az Origót, a Figyelőt, a Borsot, az Indexet, az összes megyei napilapot és egy halom rádiót, emellett pedig ellehetetlenítették az újságírók parlamenti munkáját is.

129. „Brüsszelből zsoldosokat akarnak ideküldeni, akik be fogják engedni a migránsokat”

Orbán ezzel a szöveggel 2018 őszén egy olyan koncepció ellen indult csatába, amiben benne sem voltak azok a dolgok, amiket le akart győzni: felháborodott, hogy 10 ezer fős EU-s határőrséget állítanának fel, miközben addig azon volt kiakadva, hogy az EU nem segíti a közös határok védelmét.

130. Semmilyen „segítséget nem adnak a nemzetállamoknak a határvédelemhez, ellenben olyan programokat hirdetnek meg, ami a migrációt és a migránsokat immáron törvényesen szabályozott keretek között behozná az Európai Unióba”

Orbán ezt 2019 februárján mondta Brüsszelről. Ezzel a hazugsággal szemben az EU addig több mint 120 millió eurót (50 milliárd forintot) adott határvédelemre Magyarországnak.

131. „Mi nem támadunk meg senkit, mi nem akarunk senkire semmit rákényszeríteni, mi nem mondunk senkiről rosszat, mi nem szapulunk senkit, mi fölöslegesen nem kritizálunk senkit, nem akarjuk megmondani, hogy mit csináljanak, hogy éljenek”

Ezt mondta Orbán 2018 őszén. Ennek egyrészt a kézi vezérelt fideszes média létezése teljes mértékben ellentmond, másrészt olyan is előfordult, hogy a fideszeseket lefotózó, videón rögzítő embereket megtámadták.

132. A kormányzati birtokpolitika eredményeként az állami földek „a nagyoktól a kis- és középbirtokosokhoz kerültek”

Orbán ezt 2017 karácsonya előtt a Parlamentben mondta ki. Óriási hazugság, kevesek kezében összpontosul a magyar föld nagyja, az utóbbi másfél évtized alatt közel 700-800 ezer kisebb termelő feladta a gazdálkodást, és kilépett a mezőgazdaságból. Bár 2010-ben még nem foglalkozott mezőgazdasággal, mára Mészáros Lőrinc lett az ország legnagyobb földbirtokosa. Ő az EU-s agrártámogatások egyik fő kedvezményezettje, csak Csányi Sándor OTP-elnök előzi meg. A földbirtokszerkezet papíron szétaprózódott, különálló földterületek névleg különböző magánszemélyek és cégek nevén vannak, de ez valójában egy mesterségesen szétdarabolt struktúra, a földbirtokosok 10 százalékához megy a brüsszeli agrárpénzek 90 százaléka.

133. „Az a magyar, akinek az unokája is magyar lesz”

Orbán 2018 őszén vette a bátorságot, hogy definiálja, ki a magyar. Magyarország alaptörvénye mást állít, ráadásul a definíció szerint Szent István, Horthy Miklós és Puskás Ferenc sem volt magyar, amit nyilván még Orbán sem merne kijelenteni.

134. A paksi atomerőmű megépítése növeli Magyarország szuverenitását

Arról az atomerőműről mondta ezt 2018 őszén Orbán, amit kb. 10 milliárd eurós orosz hitelből építenek elsősorban orosz cégek, ezt a hitelt 30 évig kellene törleszteni Oroszországnak, és a szerződés szerint az erőmű működésének első néhány évében csak Oroszországból vásárolhatunk nukleáris fűtőanyagot. (Eredetileg 20 év volt kikötve a magyar-orosz szerződésben, de ezt az EU irreálisan soknak találta). Sőt, utána se nagyon tudnánk máshonnan venni, mert a Magyarországra tervezett orosz technológiájú erőműbe csak az oroszok gyártanak kompatibilis fűtőanyagot.

135. „Jogi kérdés”, hogy mit keres Magyarországon Nikola Gruevszki

2018 őszén ezt mondta Orbán, és azt is állította, hogy a kormány távol tartja magát az ügytől. Pedig Gruevszki Budapestre menekítése minden volt, csak jogszerű nem: magyarok segítettek neki idejutni, és a valódi menekültekkel ellentétben rekord gyorsan megkapta a menekültstátuszt. Később a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársaival találkozott a 444 irodája melletti lakásban.

136. „Amikor a migránsokat támogatják, valójában a terroristákat támogatják”

Ezt mondta a Párbeszéd képviselőjének Orbán a Parlamentben 2018 őszén. 2017-ben Magyarország fogadta be messze a legtöbb menekültet a V4-ek közül. Ha igaz lenne, amit Orbán állít, akkor Magyarország a terroristákat támogatná, de persze nem igaz, a migránsok elenyésző kisebbsége terrorista.

137. I'm a street fighter, basically, I'm not coming from the elite

Orbán Viktor sosem volt utcai harcos (és egyébként a legtöbb korábbi miniszterelnök sem volt sokkal elitebb).

138. Orbán szerint a sajtószabadság korlátozása lenne elítélni a zsidó vezetőt pénzesőben ábrázoló, pénzügyi visszaélésekre utalgató Figyelő címlapot

„Meglepetéssel olvasom, hogy Ön a szólás- és a sajtószabadság korlátozását kéri tőlem” – írta a miniszterelnök a Zsidó Világkongresszus elnökének. Ronald S. Lauder azt kérte Orbántól, hogy ítélje el a Figyelő címlapját, ami sötét háttér előtt, pénzesőben ábrázolta Heisler Andrást, a Mazsihisz elnökét, miközben a szövegben pénzügyi visszaélésekre utalt. A címlap miatt más szervezetek mellett az izraeli nagykövetség is tiltakozott. A Figyelő pont egy nappal a pénzesős cikk előtt lett a kormány nemzetstratégiai médiaalapítványának része. Lauder természetesen nem a sajtószabadság korlátozását kérte (ráadásul a gigantikus, kormánypárti, kézi vezérelt médiabirodalom léte eleve felvet kérdéseket a sajtószabadsággal kapcsolatban).

139. „Ezért az országok irányítását végző elit is ahhoz volt hozzászokva, hogy néha megcsipkedik ugyan, de sosem kellett olyan mondatokat hallaniuk, mint amit nekem kell, hogy takarodj, meg ezeket a durva dolgokat, amiket a magyarok szoktak néha a fejemhez vágni, meg persze más magyar politikusok fejéhez is vágni. Tehát ezek a kormányzati elittel szembeni erőteljes, érzelemgazdag, lendületes megnyilvánulások, amik között mi éljük a napjainkat, ez az európai politikában egyáltalán nem volt jellemző”

Ezt mondta Orbán, amikor 2018 végén a túlóratörvény és a különbíróságok terve ellen tüntettek Budapesten. Demokratikus társadalmakban természetesen zajlanak hasonló tüntetések, és nem is kell a kínai diktatúra nyomulása ellen kiálló hongkongiakig elmenni ellenpéldáért. Olyan, a miénknél gazdagabb és demokratikusabb országokban is, mint Németország, Franciaország vagy Spanyolország, sokkal messzebb szoktak elmenni a tüntetők, nem ritka a gyújtogatás és a rendőrökkel való összecsapás sem. Ott még sincs szó bűnözői körökről, rohamosztagosokról, puccskísérletről vagy hasonló hülyeségekről.

140. A munkások érdekét szolgálja a túlórakeret emelése

Lehet, hogy ez a szakszervezeteknek nem érdeke, de a munkásoké mindenképpen, és a kormány a munkások oldalán áll – mondta Orbán 2018 végén a túlóratörvényről. A Parlament 2018. decemberében fogadta el a Munka Törvénykönyvének módosítását, így az addigi évi 300 óráról 400 órára nőtt a maximális túlórák száma és 1 évről 3-ra a munkaidőkeret elszámolási időszaka. Mivel a módosítást nem a kormány nyújtotta be, hanem egyéni képviselői indítványként adták be, így nem volt róla társadalmi egyeztetés. A honvédségnél azóta már aktiválták is. Nagyon nehéz a módosítást úgy értelmezni, mint ami a magyar munkások helyzetét könnyíti, és nem elsősorban a cégeknek kedvez.

141. A 36 hónapos „időkeretnek nincs semmi köze a bérek kifizetéséhez”

Orbán ezt a 2018-as karácsonyi interjúban mondta. Csakhogy ez a 3 éves időkeret, amiben a túlórákat elszámolhatják, azt jelenti, hogy a munkáltató 3 éven belül az esetleg kieső munkaidőt le tudja vonni a túlórákból, vagyis végül alapóraként számolhat el túlórákat, tehát nem igaz, hogy „nincs semmi köze a bérek kifizetéséhez”.

142. A Soros-plakátról „Magyarországon senkinek nem jut az eszébe az antiszemitizmus”

Orbán ezt a Weltnek adott, 2019. márciusi interjúban állította. Ez már csak azért is hazugság, mert 2017-ben még a Mazsihisz is emiatt kérte, hogy vegyék le a plakátokat.

143. Fake news, hogy Tiborcz EU-s támogatásokhoz jutott

„Bár a kérdés nem hozzám szólt, de ön nem mond igazat, ez egy fake news” – mondta Orbán egy finn újságírónak, aki arról kérdezte az Orbánnál járó finn kormányfőt, hogy hogyan juthattak EU-s támogatások Orbán vejéhez, mit tehet az EU a jövőben a hasonlók ellen, és hogyan lehetne visszavonni ezeket a támogatásokat.

Az Eliosnak éveken át Tiborcz István volt az egyik vezető tisztségviselője és egy ideig a résztulajdonosa. Az Elios a 2009-es indulása után pár év alatt lett milliárdos forgalmú cég, nagyrészt annak köszönhetően, hogy sorra nyerték az állami – azon belül is főleg EU-s finanszírozású – projekteket. Az mondjuk igaz, hogy a kormány végül inkább kivette az Európai Bizottságnak leadandó végleges számlacsomagból az Elios által megvalósított, az EU csalás elleni hivatala, az OLAF által vitatott közvilágítási projektek számláit.

144. Aki azt gondolja, hogy Magyarországon vizsgálatokat állítanak le, az téved

Ezt mondta Orbán a 2019 eleji sajtótájékoztatóján. Erre rendőrségi és adóhatósági ellenpélda is van.

145. „Nem azért nem tudunk gyorsabban oltani, mert nincs oltópont, azért nem tudunk gyorsabban oltani, mert nincs elég vakcina, azért, mert Brüsszel nem küldi azt sem, amit egyébként vállalt”

Orbán ezt mondta a Parlamentben március 16-án. Ez nem igaz, felhasznált dózisok terén a középmezőnyben vagyunk, és bár a keleti vakcinákkal együtt az EU-ban már nálunk jut egy főre a legtöbb vakcina, és az átoltottság Málta után itt a legnagyobb, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) lejelentett adatok szerint is tudnánk többet oltani a vakcinákból. Rendszeresen előfordul, hogy nem sikerül teljesíteni az adott hétre kitűzött oltási célt, pedig azt nyilván a felhasználható készletek alapján állapítják meg.

146. „A harc nyílttá vált, mióta a bevándorláspárti hadak élére Soros György egy Timmermans nevű szocialistát állított. Ő vezeti a bevándorláspárti politikusok listáját”

Ezt mondta Orbán a 2019-es évértékelő beszédében. Bár a fideszes mitológiában – ahol Soros mindent kézi vezérléssel irányít a Fideszen kívüli nyugati világban – ezt már magyarázni sem kell, de azért rögzítsük a tényt: az Európai Bizottság első alelnökét, Frans Timmermanst nem Soros állította oda, hanem a lisszaboni kongresszusán választotta őt listavezetőnek az Európai Szocialisták Pártja.

147. „Senki szegényedését és gazdagodását nem intézem, ez nem az én dolgom”

Amikor 2019-ben Mészáros Lőrinc hirtelen gazdagodásáról kérdezték, Orbán úgy reagált: az ilyen leggazdagabb listákon csak nevet, „mind vicc, ami oda van írva”, Magyarországon nincs oligarcharendszer, „senki szegényedését és gazdagodását nem intézem, ez nem az én dolgom”. Neki a tények mellett még maga Mészáros Lőrinc is ellentmond, aki 2014-ben azt mondta: „Abban, hogy eljutottam idáig, bizonyára szerepet játszik a Jóisten, a szerencse és Orbán Viktor személye, de én soha nem privatizáltam, nem nyúltam le semmit, mindent a munkámmal és az eszemmel szereztem meg.”

148. Itt nincsenek migránsok

Orbán ezt 2019. márciusban a XII. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján mondta. Állításával szemben Magyarországon vannak migránsok, nem sokkal korábban több száz venezuelai menekültet fogadtunk be, de a xenofób kormánypropaganda ellenére rajtuk kívül is akadtak menekültek, akik oltalmazotti státuszt kaptak. (Mondjuk abban az értelemben mégis igaza volt, hogy sokan nem maradnak itt, ahol folyamatosan ellenük kampányolnak.)

149. Nem vállalják, eddig sem vállalták, és ezután sem vállalják, hogy megmondják az újságíróknak, mit írhatnak, és mit nem

Ezt mondta Orbán a Parlamentben, amikor Szabó Tímea Bayer Zsoltról kérdezte. Egyrészt: de. Másrészt: :DDDDD.

150. „Mi sosem folytattunk semmilyen kampányt Juncker ellen”

Nem véletlenül röhögték ki Orbánt emiatt az állítása miatt Brüsszelben. Egyébként Orbán – annak ellenére, hogy korábban Szijjártó is beismerte, a kormány választási kampányt folytatott a junckerező plakátokkal – azt is tagadta, hogy a junckerezős/sorosozós plakátok kampányplakátok lettek volna, azt mondta, ezek tájékoztató plakátok:

A magyar kormány 2019. februárban kezdett, EU-ellenes plakátkampánya

A lista folytatódik, csak lapozni kell hozzá.

↓ ↓ ↓